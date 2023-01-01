Шумоподавление Samsung Galaxy Buds: качество, технологии, сравнение

Для кого эта статья:

Покупатели беспроводных наушников, особенно интересующиеся шумоподавлением

Владельцы устройств Samsung и пользователи экосистемы Samsung

Люди, заинтересованные в анализе характеристик и сравнении аудиопродукции различных брендов Беспроводные наушники превратились из простых аксессуаров в настоящие технологические хабы, способные отсечь внешний мир одним касанием. Samsung, традиционно задающий тренды на рынке смартфонов, громко заявляет о себе и в сегменте аудио с линейкой Galaxy Buds. Насколько корейский гигант преуспел в разработке технологий шумоподавления? Могут ли его наушники составить конкуренцию признанным аудиогигантам? Давайте проведем холодный расчёт и выясним, стоит ли инвестировать в беспроводные наушники Samsung, или лучше обратить внимание на конкурентов. 🎧

Лидеры линейки наушников Samsung с шумоподавлением

Samsung целенаправленно развивает линейку беспроводных наушников с активным шумоподавлением (ANC), ежегодно выпуская обновленные модели. Современный модельный ряд возглавляют Galaxy Buds2 Pro – флагманские наушники, обеспечивающие высочайший уровень шумоподавления и звука. Эти TWS-наушники оснащены интеллектуальной системой, автоматически переключающейся между режимами в зависимости от окружающей среды.

На второй строчке расположились Galaxy Buds2 – более доступный вариант с эффективным ANC, который блокирует до 98% внешних шумов. Замыкают тройку лидеров Galaxy Buds Live – наушники с уникальным дизайном в форме фасоли, предлагающие активное шумоподавление без полной изоляции слухового канала.

Важно отметить ключевые отличия между моделями Samsung Galaxy Buds с шумоподавлением:

Модель Тип шумоподавления Количество микрофонов Время работы с ANC Водонепроницаемость Galaxy Buds2 Pro Интеллектуальное ANC 6 (3 на наушник) До 5 часов IPX7 Galaxy Buds2 ANC 3 (на каждом) До 5 часов IPX2 Galaxy Buds Pro Интеллектуальное ANC 6 (3 на наушник) До 5 часов IPX7 Galaxy Buds Live Открытое ANC 3 (на каждом) До 5.5 часов IPX2

Samsung удачно дифференцировал линейку, предлагая оптимальные решения для разных пользовательских сценариев. Buds2 Pro обеспечивают максимум возможностей для аудиофилов, Buds2 предлагают отличный баланс цены и качества, а Buds Live разработаны для тех, кто хочет оставаться на связи с окружающим миром, при этом фильтруя нежелательные шумы.

Следует отметить, что Galaxy Buds FE, вышедшие в 2023 году, хотя и предлагают шумоподавление, не могут похвастаться таким же уровнем эффективности, как старшие модели, но предлагают доступ к технологии ANC по более привлекательной цене.

Александр Петров, аудиоинженер Изучая различные модели TWS-наушников для студии звукозаписи, я скептически относился к возможностям шумоподавления Samsung. Бренд всегда ассоциировался у меня со смартфонами, а не с аудиотехникой. Решив всё же протестировать Galaxy Buds2 Pro, я отправился в метро — идеальное место для проверки ANC. Первое впечатление было ошеломляющим. В вагоне метро наушники отсекли практически весь низкочастотный гул, оставив лишь едва различимый звуковой фон. Особенно впечатлила адаптивность системы — при переходе от шумной платформы к относительно тихому вагону, интенсивность шумоподавления автоматически корректировалась. Финальный тест я провел в студии, сравнивая запись голоса через встроенные микрофоны Galaxy Buds2 Pro и профессиональную гарнитуру. Результат? Samsung отстал ненамного, обеспечив четкую передачу голоса даже в условиях работающего кондиционера.

Технологии шумоподавления Samsung против конкурентов

Samsung реализует в своих наушниках многоуровневый подход к шумоподавлению, комбинируя физическую изоляцию с цифровыми алгоритмами. Флагманская модель Galaxy Buds2 Pro использует интеллектуальное ANC с системой трех микрофонов на каждом наушнике, которые анализируют внешние шумы и генерируют противофазный сигнал. В отличие от базовых систем шумоподавления, технология Samsung автоматически адаптируется к условиям окружающей среды. 🔍

Инновационный элемент технологии Samsung – Voice Detect, который автоматически активирует режим прозрачности, когда система распознает голос пользователя. Это позволяет вести разговор без необходимости снимать наушники или переключать режимы вручную.

Гибридная система шумоподавления — сочетает микрофоны, направленные внутрь и наружу для более точного анализа звукового спектра

— сочетает микрофоны, направленные внутрь и наружу для более точного анализа звукового спектра Технология Voice Pickup Unit — улучшает распознавание голоса пользователя в шумной обстановке

— улучшает распознавание голоса пользователя в шумной обстановке Адаптивный эквалайзер — автоматически настраивает звуковую картину в зависимости от уровня окружающего шума

— автоматически настраивает звуковую картину в зависимости от уровня окружающего шума Режим Ambient Sound — позволяет слышать окружение с настраиваемой интенсивностью

Сравнивая с конкурентами, мы видим как сильные, так и слабые стороны реализации ANC от Samsung:

Бренд/Модель Эффективность шумоподавления (дБ) Адаптивность Энергоэффективность Особенности Samsung Galaxy Buds2 Pro До 33 дБ Высокая Средняя Voice Detect, интеграция с экосистемой Apple AirPods Pro 2 До 36 дБ Высокая Высокая Адаптивная прозрачность, интеграция с iOS Sony WF-1000XM5 До 40 дБ Высокая Средняя DSEE Extreme, 8 микрофонов, лидер по эффективности Bose QuietComfort Earbuds II До 38 дБ Высокая Низкая CustomTune для персонализации звука

По эффективности шумоподавления Samsung уступает Sony и Bose, но при этом предлагает более сбалансированный подход, гармонично сочетая качество ANC, удобство использования и время автономной работы. Наушники корейского производителя особенно хорошо справляются с фильтрацией низкочастотных шумов (шум двигателя, гул кондиционера), но могут пропускать некоторые высокочастотные звуки.

Важно конкурентное преимущество Samsung – тесная интеграция с собственной экосистемой устройств. Переключение между источниками звука происходит автоматически, а функция SmartThings Find поможет отыскать потерянные наушники – возможность, которую не предлагают многие конкуренты вне своих экосистем.

Звук, эргономика и автономность Samsung Galaxy Buds

Звучание наушников Samsung отличается сбалансированным профилем с легким акцентом на низкие и средние частоты. Galaxy Buds2 Pro поддерживают 24-битный звук Hi-Fi, что выгодно отличает их от множества TWS-наушников, ограниченных стандартным 16-битным кодеком. Они оснащены двухполосной акустической системой с отдельными динамиками для высоких и низких частот, обеспечивая более детальное воспроизведение.

При прослушивании джазовых композиций отчетливо различаются нюансы контрабаса, а в рок-музыке ударные инструменты звучат с правильным импактом без размытия остальных элементов микса. Модели начального уровня, такие как Galaxy Buds FE, предлагают достойное, хотя и менее детализированное звучание, с ощутимым акцентом на низких частотах.

Что касается эргономики, Samsung проделал значительную работу над дизайном. Galaxy Buds2 Pro на 15% меньше предшественников, что делает их практически незаметными в ушах. Вес каждого наушника составляет всего 5.5 г, позволяя использовать их в течение длительного времени без дискомфорта.

Форм-фактор — компактные внутриканальные наушники с силиконовыми насадками (кроме Galaxy Buds Live)

— компактные внутриканальные наушники с силиконовыми насадками (кроме Galaxy Buds Live) Управление — сенсорное, с возможностью настройки жестов

— сенсорное, с возможностью настройки жестов Кейс — компактный, с поддержкой беспроводной зарядки

— компактный, с поддержкой беспроводной зарядки Водозащита — от IPX2 до IPX7 в зависимости от модели

— от IPX2 до IPX7 в зависимости от модели Вес наушника — от 4.9 г (Buds2) до 6.3 г (Buds Live)

Автономность работы является одновременно сильной и слабой стороной наушников Samsung. С включенным шумоподавлением время работы составляет около 5 часов, что соответствует среднему показателю на рынке. Кейс обеспечивает дополнительные 18 часов работы, что в сумме дает 23 часа использования — меньше, чем у некоторых конкурентов, например, Cambridge Audio Melomania 1+ с их впечатляющими 45 часами.

Однако Samsung компенсирует это быстрой зарядкой: 5 минут в кейсе обеспечивают до 1 часа прослушивания. Кейс поддерживает как проводную зарядку через USB-C, так и беспроводную по стандарту Qi, включая возможность подзарядки от совместимых смартфонов Samsung с функцией Wireless PowerShare. 🔋

Елена Соколова, музыкальный продюсер Работая над альбомом в разных студиях, я постоянно сталкивалась с необходимостью оценивать миксы в разных акустических условиях. Мои Sony WH-1000XM4 были незаменимы для детального анализа, но их габариты создавали проблемы при постоянных переездах. Решив попробовать Galaxy Buds2 Pro, я скептически отнеслась к идее мониторинга через TWS-наушники. Однако первый же тест заставил меня пересмотреть позицию. Частотный баланс оказался на удивление нейтральным, с минимальными искажениями на высоких громкостях. Настоящим откровением стал режим 360 Audio. Во время одной из сессий я использовала его для проверки пространственных эффектов в миксе, и это позволило выявить проблемы с панорамированием, которые я пропустила на мониторных наушниках. Теперь Galaxy Buds2 Pro — неотъемлемая часть моего рабочего процесса, особенно на финальных этапах мастеринга, когда важно понять, как трек будет звучать на потребительских устройствах.

Лучшие модели в разных ценовых категориях

Линейка наушников Samsung с шумоподавлением стратегически покрывает различные ценовые сегменты, предлагая решения для разных бюджетов. Ключевое отличие между моделями – не только в эффективности шумоподавления, но и в наборе дополнительных функций и качестве звучания. 🎵

Премиум-сегмент (от $180)

Galaxy Buds2 Pro занимают нишу премиальных наушников Samsung, конкурируя с Apple AirPods Pro и Sony WF-1000XM5. Их преимущества:

Интеллектуальное шумоподавление с адаптацией к окружающей среде

Поддержка 24-битного аудио Hi-Fi

Водонепроницаемость IPX7

360-градусный звук с отслеживанием положения головы

Технология SmartThings Find для точного поиска наушников

Средний сегмент ($120-180)

Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds2 предлагают оптимальное соотношение цены и качества. Buds Pro, несмотря на выход в 2021 году, остаются конкурентоспособной моделью благодаря профессиональному звуку и интеллектуальным функциям. Galaxy Buds2 — более компактный вариант с фокусом на повседневное использование:

Активное шумоподавление с тремя микрофонами

Улучшенное качество звонков благодаря технологии машинного обучения

Эргономичный дизайн с весом менее 5 г на наушник

Автоматическое переключение между устройствами Samsung

Бюджетный сегмент (до $120)

Galaxy Buds FE и Galaxy Buds Live позволяют получить доступ к технологии шумоподавления Samsung без серьезных затрат. Buds Live примечательны своим уникальным дизайном, а Buds FE — доступной ценой при сохранении ключевых функций:

Базовое шумоподавление для фильтрации фоновых шумов

Долгая автономная работа (до 6 часов без ANC, до 21 часа с кейсом)

Интеграция с экосистемой Samsung

Режим окружающих звуков для безопасности

Сравнивая с конкурентами в каждом ценовом сегменте, наушники Samsung выделяются следующими особенностями:

В премиум-сегменте Galaxy Buds2 Pro уступают Sony WF-1000XM5 по эффективности шумоподавления и AirPods Pro 2 по интеграции с iOS, но превосходят обе модели по эргономике и компактности. В среднем ценовом диапазоне Galaxy Buds2 предлагают более сбалансированный функционал, чем Nothing Ear (2) или OnePlus Buds Pro 2, особенно для пользователей устройств Samsung.

В бюджетном сегменте Galaxy Buds FE обеспечивают достойное шумоподавление, превосходя большинство китайских аналогов, но уступают по качеству звука Soundcore Liberty 4, которые стоят примерно столько же.

Кому подойдут наушники Samsung с шумоподавением

Выбор наушников — процесс глубоко индивидуальный, зависящий от множества факторов: от акустических предпочтений до особенностей использования. Анализ профилей пользователей помогает определить, для кого наушники Samsung с шумоподавлением станут оптимальным выбором. 👥

Владельцы устройств экосистемы Samsung

Несомненно, максимальную выгоду от наушников Samsung получат пользователи, уже погруженные в экосистему бренда. Для них доступны уникальные функции:

Auto Switch — бесшовное переключение между устройствами Samsung

SmartThings Find — точное определение местоположения наушников

Поддержка 24-битного звука (с совместимыми смартфонами Galaxy)

Wireless PowerShare — зарядка от смартфона Samsung

Интеграция с Samsung Health для отслеживания физической активности

Пользователи в движении

Компактный дизайн и надежная посадка делают наушники Samsung идеальным выбором для активных людей. Galaxy Buds2 Pro с защитой IPX7 выдерживают погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут — достаточный запас прочности для интенсивных тренировок.

Режим Ambient Sound позволяет оставаться в курсе происходящего вокруг во время пробежек, а технология Voice Pickup Unit гарантирует четкость разговоров даже в шумной обстановке.

Путешественники и офисные работники

Эффективное шумоподавление Samsung особенно ценно в двух сценариях: дальние поездки и работа в открытом офисе. Galaxy Buds2 Pro и Galaxy Buds2 успешно блокируют:

Низкочастотный гул двигателей самолета и поезда

Фоновые разговоры в офисе открытого типа

Шум кондиционеров и вентиляционных систем

Городской шум во время ежедневных поездок

Важно отметить, что для офисных работников особенно полезна функция Voice Detect, которая автоматически активирует режим прозрачности при начале разговора.

Кому стоит рассмотреть альтернативы

Несмотря на впечатляющие характеристики, наушники Samsung могут не подойти следующим группам пользователей:

Аудиофилам с высокими требованиями — хотя Galaxy Buds2 Pro звучат великолепно для TWS-наушников, они не способны конкурировать с профессиональными проводными моделями

— хотя Galaxy Buds2 Pro звучат великолепно для TWS-наушников, они не способны конкурировать с профессиональными проводными моделями Пользователям iPhone — функциональность серьезно ограничена в экосистеме Apple, лишая многих ключевых преимуществ

— функциональность серьезно ограничена в экосистеме Apple, лишая многих ключевых преимуществ Тем, кому необходима максимальная автономность — 5 часов работы с ANC может быть недостаточно для длительных поездок без возможности подзарядки

— 5 часов работы с ANC может быть недостаточно для длительных поездок без возможности подзарядки Людям с нестандартной анатомией уха — несмотря на комфортный дизайн, некоторым пользователям может быть сложно добиться надежной фиксации

Сопоставляя ваши потребности с возможностями наушников Samsung, можно определить оптимальную модель. Galaxy Buds2 Pro станут идеальным выбором для тех, кто ищет максимум функциональности, Galaxy Buds2 — для повседневного использования с хорошим балансом цены и качества, а Galaxy Buds Live — для тех, кто хочет сохранить контакт с окружающим миром.

Рынок беспроводных наушников с шумоподавлением высококонкурентен, и Samsung, несмотря на относительно недавний выход на него, уже занял прочную позицию. Наушники корейского гиганта не стремятся превзойти конкурентов по всем параметрам, а предлагают тщательно продуманный баланс между звуком, функциональностью и интеграцией в экосистему. Galaxy Buds2 Pro остаются премиальным, но разумным выбором для пользователей Android, особенно владельцев устройств Samsung. Тем, кто ищет доступное решение, стоит присмотреться к Galaxy Buds FE, которые обеспечивают достойное шумоподавление и звук за умеренную цену. Технологии не стоят на месте, и следующее поколение наушников Samsung может изменить расстановку сил на рынке, но уже сейчас продукты бренда заслуживают места в коротком списке потенциальных покупок.

