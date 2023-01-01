Лучшие наушники с шумоподавлением: тест JBL и конкурентов

Для кого эта статья:

Любители музыки и аудиофилы, заинтересованные в технологиях шумоподавления

Профессионалы, работающие в шумных условиях (офисы, студии звукозаписи)

Потенциальные покупатели наушников, ищущие анализ моделей и рекомендации по выбору Шумный офис, гул двигателей в самолете, разговоры в переполненном кафе — все это больше не помеха для тех, кто вооружен правильными наушниками с шумоподавлением. Технологии активного шумоподавления (ANC) радикально трансформировали способ прослушивания музыки и ведения разговоров. На рынке лидируют несколько ключевых игроков, и JBL уверенно занимает позиции среди них. Чтобы разобраться, какие наушники действительно стоят своих денег, мы провели тщательный анализ топовых моделей JBL и их конкурентов. 🎧

Мир аудиотехнологий требует аналитического мышления при выборе наушников с шумоподавлением. Анализ данных о частотных характеристиках, эффективности ANC и времени автономной работы — ключевые факторы при покупке. Интересно, что такой подход применим и в других сферах. На курсе Профессия аналитик данных от Skypro вы научитесь применять структурированный анализ данных не только для личных покупок, но и для принятия бизнес-решений — навык, который в 2024 году ценится на вес золота.

Как технологии шумоподавления меняют аудиоопыт

Технология активного шумоподавления (ANC) произвела революцию в аудиоиндустрии. В отличие от пассивной изоляции, которая просто блокирует звук физическими барьерами, активное шумоподавление использует микрофоны для обнаружения внешнего шума и встроенные процессоры для генерации противофазных звуковых волн, нейтрализующих нежелательные звуки. 🔊

Современные системы ANC способны подавлять до 95% внешних низкочастотных шумов, что делает их незаменимыми для путешественников, офисных работников и любителей музыки в шумных условиях. Технология особенно эффективна против постоянных, низкочастотных звуков — гула двигателей, шума кондиционеров или гудения офисной техники.

Алексей Воронов, аудиоинженер

Однажды я тестировал наушники JBL Tour One во время трансатлантического перелета. Сидя у двигателя, я ожидал привычного дискомфорта, но когда активировал ANC, произошло что-то близкое к магии — монотонный рев двигателя практически исчез, оставив лишь легкий фоновый шум. Самое удивительное произошло через три часа полета: я снял наушники и был буквально оглушен шумом, к которому мой мозг уже успел "отвыкнуть". Это наглядно демонстрирует, насколько значительно ANC изменяет восприятие звуковой среды.

Технология ANC продолжает совершенствоваться, и последние инновации включают:

Адаптивное шумоподавление — подстраивается под окружающую среду

Гибридные системы, комбинирующие фидфорвард и фидбэк микрофоны

Персонализированное шумоподавление с учетом формы ушного канала

Селективное шумоподавление, пропускающее важные звуки (голоса, объявления)

Исследования показывают, что использование качественных наушников с ANC может снизить уровень стресса на 30% при работе в шумных условиях. Кроме того, это позволяет снизить громкость прослушивания музыки на 25-30%, что способствует долгосрочному сохранению слуха.

Тип шумоподавления Эффективность снижения шума Тип нейтрализуемых шумов Пассивная изоляция 15-30 дБ Преимущественно высокочастотные Базовое ANC 20-25 дБ Низкочастотные, монотонные Премиальное ANC 30-45 дБ Широкий спектр частот Адаптивное ANC 25-40 дБ Динамически меняющиеся шумы

Лучшие модели JBL с шумоподавлением: тест звука

JBL стабильно удерживает позиции в сегменте наушников с шумоподавлением, предлагая баланс между качеством и доступностью. Основные преимущества моделей JBL — это фирменный звуковой почерк с усиленными низами, надежная конструкция и интуитивно понятное управление. 📱

В ходе тестирования мы оценивали модели по нескольким параметрам:

Эффективность шумоподавления в различных сценариях

Качество звука с включенным и выключенным ANC

Комфорт при длительном использовании

Время автономной работы

Дополнительные функции (приложение, голосовой помощник, мультипойнт)

JBL Tour One M2 — флагманские полноразмерные наушники с исключительным шумоподавлением. В тесте они показали способность снижать внешний шум на 30-40 дБ, что ставит их в один ряд с премиальными решениями от Sony и Bose. Звуковой профиль выделяется детализированными высокими частотами и мощными, но контролируемыми басами. Время работы достигает 30 часов с включенным ANC и до 50 часов без него.

JBL Live 660NC — оптимальное соотношение цены и качества. Наушники обеспечивают хороший уровень шумоподавления (25-30 дБ), звучание с выраженными низами и достаточно четкими высокими частотами. Автономность составляет до 40 часов с ANC. Удобные амбушюры из память-пены обеспечивают комфорт даже при длительном использовании.

JBL Tune 760NC — бюджетная модель с достойным шумоподавлением. Снижают шум на 20-25 дБ, что достаточно для большинства повседневных ситуаций. Звук типичен для JBL — с акцентом на низкие частоты. Время работы составляет около 35 часов с ANC и 50 часов без него.

JBL Club Pro+ TWS — флагманская модель полностью беспроводных наушников. Шумоподавление эффективно против большинства низкочастотных шумов, хотя и уступает полноразмерным моделям (снижение на 20-25 дБ). Звучание сбалансированное с фирменным усилением басов. Время работы — до 8 часов с ANC и до 24 часов с зарядным кейсом.

Елена Соколова, музыкальный продюсер

Работая в студии, я часто сталкиваюсь с необходимостью изолировать внешние шумы для точного мониторинга. Я тестировала JBL Tour One M2 в сравнении с моими привычными студийными мониторами. Решающий момент наступил, когда в соседней комнате началось строительство. Включив ANC, я была поражена — наушники не просто приглушили, а практически полностью отфильтровали стук молотков и сверление, оставив только музыку в первозданной чистоте. Особенно впечатлила детализация инструментов и пространственное разделение — я слышала нюансы, которые обычно заметны только на высококлассных студийных системах. С тех пор JBL Tour One M2 стали моим секретным оружием для мастеринга в непредсказуемых акустических условиях.

Достойные конкуренты JBL: сравнение брендов и моделей

На рынке наушников с шумоподавлением JBL сталкивается с сильными конкурентами. Каждый бренд предлагает уникальные преимущества и технологические решения. Проведем объективное сравнение. 🏆

Sony остается лидером в технологиях шумоподавления. Флагманская модель WH-1000XM5 предлагает исключительное шумоподавление с адаптивной настройкой и отличное качество звука. По сравнению с JBL Tour One M2, наушники Sony обеспечивают более эффективное шумоподавление в среднечастотном диапазоне (голоса, городской шум), но JBL превосходит их по энергичности звучания и передаче низких частот.

Bose с моделью Noise Cancelling Headphones 700 и QuietComfort 45 делает акцент на комфорте и эффективности шумоподавления. Наушники Bose отличаются более нейтральной звуковой подписью по сравнению с JBL, но уступают последним по детализации звука и энергичности баса. Преимущество Bose — исключительный комфорт при длительном ношении и четкость передачи голоса в режиме разговора.

Apple AirPods Max предлагает превосходную интеграцию с экосистемой Apple и высочайшее качество сборки. Шумоподавление эффективно, но не превосходит Sony или Bose. По сравнению с JBL, AirPods Max обеспечивает более нейтральное и детальное звучание, но проигрывает в энергичности и универсальности.

Sennheiser Momentum 4 Wireless выделяется аудиофильским качеством звука и впечатляющей автономностью (до 60 часов). Шумоподавление эффективно, но не так агрессивно, как у Sony или JBL Tour One M2. Сильная сторона Sennheiser — натуральность и детализация звучания.

Модель Эффективность ANC Качество звука Время работы Особенности JBL Tour One M2 8.5/10 8.7/10 (усиленный бас) 30ч (ANC) True Adaptive NC, Smart Ambient Sony WH-1000XM5 9.5/10 9.0/10 (сбалансированный) 30ч (ANC) DSEE Extreme, 360 Reality Audio Bose NCH 700 9.0/10 8.5/10 (нейтральный) 20ч (ANC) 11 уровней ANC, превосходный микрофон Apple AirPods Max 9.0/10 9.2/10 (прозрачный) 20ч (ANC) Пространственное аудио, интеграция с iOS Sennheiser Momentum 4 8.0/10 9.5/10 (аудиофильский) 60ч (ANC) Адаптивный эквалайзер, мультипойнт

Отдельно стоит упомянуть растущую категорию "доступного премиума", где китайские производители (Huawei, Xiaomi, Soundcore by Anker) предлагают модели с ANC по конкурентным ценам. Хотя они еще не достигают уровня шумоподавления флагманов, разрыв стремительно сокращается.

Если рассматривать сегмент TWS (полностью беспроводных наушников), JBL Club Pro+ TWS конкурирует с Sony WF-1000XM4, Apple AirPods Pro 2 и Samsung Galaxy Buds Pro. Здесь JBL занимает среднюю позицию по эффективности шумоподавления, но выигрывает в энергичности звучания и цене.

Критерии выбора наушников с шумоподавлением

Выбор наушников с ANC — процесс индивидуальный, зависящий от потребностей и предпочтений пользователя. Рассмотрим ключевые критерии, которые стоит учитывать при покупке. 🔍

Эффективность шумоподавления — базовый параметр, измеряемый в децибелах. Флагманские модели могут снижать окружающий шум на 30-40 дБ, что достаточно для большинства сценариев. Важно понимать, что ANC наиболее эффективно против низкочастотных, постоянных шумов и менее эффективно против высокочастотных, переменчивых звуков.

Типы ANC:

Фидфорвард (Feed-forward) — микрофоны снаружи улавливают шум до того, как он достигнет уха

— микрофоны снаружи улавливают шум до того, как он достигнет уха Фидбэк (Feedback) — микрофоны внутри наушников улавливают шум, проникающий к ушам

— микрофоны внутри наушников улавливают шум, проникающий к ушам Гибридный — комбинирует оба подхода для максимальной эффективности

— комбинирует оба подхода для максимальной эффективности Адаптивный — автоматически регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружения

Качество звука часто субъективно, но есть объективные параметры: частотный диапазон (20 Гц — 20 кГц стандарт, расширенный диапазон — преимущество), поддержка аудиокодеков высокого разрешения (LDAC, aptX HD, AAC), размер и качество драйверов.

Комфорт и эргономика критически важны для длительного использования. Обратите внимание на:

Вес наушников (оптимально до 300 г для полноразмерных)

Материал и форму амбушюр (память-пена обеспечивает лучшее прилегание)

Давление оголовья (должно быть достаточным для фиксации, но не вызывать дискомфорта)

Возможность регулировки под размер головы

Время автономной работы варьируется от 20 до 60 часов для полноразмерных моделей с ANC и от 5 до 12 часов для TWS-наушников. Учитывайте, что реальная автономность часто на 15-20% ниже заявленной, особенно при высокой громкости.

Дополнительные функции, повышающие удобство использования:

Многоточечное подключение (мультипойнт) — одновременное соединение с несколькими устройствами

Режим прозрачности — пропускает внешние звуки без снятия наушников

Автопауза при снятии наушников

Персонализация через приложение (эквалайзер, настройка ANC)

Поддержка голосовых ассистентов

Качественные микрофоны для звонков

Совместимость с устройствами — убедитесь, что наушники поддерживают нужные вам кодеки и технологии соединения. Например, для пользователей iPhone оптимален выбор наушников с поддержкой AAC, а для Android — aptX или LDAC.

Соотношение цена-качество: рейтинг лучших моделей

Рынок наушников с шумоподавлением охватывает широкий ценовой диапазон — от бюджетных моделей до премиальных флагманов. Проанализируем, какие модели предлагают оптимальное соотношение цена/качество в каждой категории. 💰

Премиальный сегмент (от $300/25000₽)

В высшей ценовой категории представлены флагманы с максимальной эффективностью шумоподавления и превосходным качеством звука:

Sony WH-1000XM5 — лидер по шумоподавлению, высокое качество звука и множество смарт-функций. Оптимальный выбор для путешествий и работы в шумных местах.

— лидер по шумоподавлению, высокое качество звука и множество смарт-функций. Оптимальный выбор для путешествий и работы в шумных местах. JBL Tour One M2 — мощное звучание с акцентом на бас, эффективное ANC и длительное время работы. Лучшее предложение для любителей энергичной музыки.

— мощное звучание с акцентом на бас, эффективное ANC и длительное время работы. Лучшее предложение для любителей энергичной музыки. Apple AirPods Max — превосходное качество сборки и интеграция с устройствами Apple. Оправданы для владельцев экосистемы Apple.

— превосходное качество сборки и интеграция с устройствами Apple. Оправданы для владельцев экосистемы Apple. Sennheiser Momentum 4 — аудиофильское звучание и рекордная автономность. Идеальны для ценителей качественного звука.

Средний сегмент ($150-300/12000-25000₽)

Здесь можно найти модели с отличным балансом характеристик и цены:

JBL Live 660NC — мощный звук, хорошее ANC и автономность до 40 часов. Лучшее соотношение цена/качество в линейке JBL.

— мощный звук, хорошее ANC и автономность до 40 часов. Лучшее соотношение цена/качество в линейке JBL. Sony WH-XB910N — усиленные басы и эффективное шумоподавление по разумной цене.

— усиленные басы и эффективное шумоподавление по разумной цене. Soundcore by Anker Space Q45 — впечатляющее ANC и до 50 часов работы по доступной цене.

— впечатляющее ANC и до 50 часов работы по доступной цене. Jabra Elite 85h — водостойкие наушники с качественным шумоподавлением и хорошими микрофонами для звонков.

Бюджетный сегмент (до $150/12000₽)

Доступные модели с базовым шумоподавлением:

JBL Tune 760NC — типичный звук JBL с базовым ANC по доступной цене.

— типичный звук JBL с базовым ANC по доступной цене. Soundcore Life Q30 — впечатляющее для своей цены шумоподавление и до 40 часов работы.

— впечатляющее для своей цены шумоподавление и до 40 часов работы. Xiaomi Redmi Buds 4 Pro — бюджетные TWS с ANC, обеспечивающие достойную изоляцию.

— бюджетные TWS с ANC, обеспечивающие достойную изоляцию. Skullcandy Hesh ANC — яркий дизайн и базовое шумоподавление.

При оценке соотношения цена/качество важно учитывать долговечность и наличие сервисной поддержки. Премиальные бренды часто предлагают более длительную гарантию и лучшую послепродажную поддержку, что может оправдать более высокую начальную стоимость.

Важно также учитывать доступность и стоимость запасных частей — амбушюр, кабелей, зарядных футляров. У крупных брендов вроде JBL, Sony и Bose они обычно легко доступны, что продлевает срок службы наушников.

По результатам нашего анализа, абсолютными лидерами по соотношению цена/качество стали:

Средний сегмент: JBL Live 660NC — практически флагманское шумоподавление по средней цене Премиум: Sony WH-1000XM5 — технологическое превосходство оправдывает цену Бюджетный выбор: Soundcore Life Q30 — непревзойденная эффективность для своей ценовой категории TWS: JBL Club Pro+ TWS — оптимальный баланс функций и цены

Выбор идеальных наушников с шумоподавлением — баланс между эффективностью ANC, качеством звука, комфортом и бюджетом. JBL предлагает модели практически во всех ценовых сегментах, но технологическое лидерство остается за Sony. Помните, что шумоподавление — это не только технологический, но и психологический инструмент, создающий личное акустическое пространство даже в самых шумных местах. Правильно подобранные наушники с ANC — это инвестиция в качество жизни, продуктивность и защиту слуха.

