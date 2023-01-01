logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Gadgets
arrow
Лучшие наушники с шумоподавлением: тест JBL и конкурентов
Пройти тест: моя идеальная работа
Узнай, какая работа подходит именно тебе по характеру и способностям
Пройти тест

Лучшие наушники с шумоподавлением: тест JBL и конкурентов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Любители музыки и аудиофилы, заинтересованные в технологиях шумоподавления
  • Профессионалы, работающие в шумных условиях (офисы, студии звукозаписи)

  • Потенциальные покупатели наушников, ищущие анализ моделей и рекомендации по выбору

    Шумный офис, гул двигателей в самолете, разговоры в переполненном кафе — все это больше не помеха для тех, кто вооружен правильными наушниками с шумоподавлением. Технологии активного шумоподавления (ANC) радикально трансформировали способ прослушивания музыки и ведения разговоров. На рынке лидируют несколько ключевых игроков, и JBL уверенно занимает позиции среди них. Чтобы разобраться, какие наушники действительно стоят своих денег, мы провели тщательный анализ топовых моделей JBL и их конкурентов. 🎧

Мир аудиотехнологий требует аналитического мышления при выборе наушников с шумоподавлением. Анализ данных о частотных характеристиках, эффективности ANC и времени автономной работы — ключевые факторы при покупке. Интересно, что такой подход применим и в других сферах. На курсе Профессия аналитик данных от Skypro вы научитесь применять структурированный анализ данных не только для личных покупок, но и для принятия бизнес-решений — навык, который в 2024 году ценится на вес золота.

Как технологии шумоподавления меняют аудиоопыт

Технология активного шумоподавления (ANC) произвела революцию в аудиоиндустрии. В отличие от пассивной изоляции, которая просто блокирует звук физическими барьерами, активное шумоподавление использует микрофоны для обнаружения внешнего шума и встроенные процессоры для генерации противофазных звуковых волн, нейтрализующих нежелательные звуки. 🔊

Современные системы ANC способны подавлять до 95% внешних низкочастотных шумов, что делает их незаменимыми для путешественников, офисных работников и любителей музыки в шумных условиях. Технология особенно эффективна против постоянных, низкочастотных звуков — гула двигателей, шума кондиционеров или гудения офисной техники.

Алексей Воронов, аудиоинженер
Однажды я тестировал наушники JBL Tour One во время трансатлантического перелета. Сидя у двигателя, я ожидал привычного дискомфорта, но когда активировал ANC, произошло что-то близкое к магии — монотонный рев двигателя практически исчез, оставив лишь легкий фоновый шум. Самое удивительное произошло через три часа полета: я снял наушники и был буквально оглушен шумом, к которому мой мозг уже успел "отвыкнуть". Это наглядно демонстрирует, насколько значительно ANC изменяет восприятие звуковой среды.

Технология ANC продолжает совершенствоваться, и последние инновации включают:

  • Адаптивное шумоподавление — подстраивается под окружающую среду
  • Гибридные системы, комбинирующие фидфорвард и фидбэк микрофоны
  • Персонализированное шумоподавление с учетом формы ушного канала
  • Селективное шумоподавление, пропускающее важные звуки (голоса, объявления)

Исследования показывают, что использование качественных наушников с ANC может снизить уровень стресса на 30% при работе в шумных условиях. Кроме того, это позволяет снизить громкость прослушивания музыки на 25-30%, что способствует долгосрочному сохранению слуха.

Тип шумоподавления Эффективность снижения шума Тип нейтрализуемых шумов
Пассивная изоляция 15-30 дБ Преимущественно высокочастотные
Базовое ANC 20-25 дБ Низкочастотные, монотонные
Премиальное ANC 30-45 дБ Широкий спектр частот
Адаптивное ANC 25-40 дБ Динамически меняющиеся шумы
Пошаговый план для смены профессии

Лучшие модели JBL с шумоподавлением: тест звука

JBL стабильно удерживает позиции в сегменте наушников с шумоподавлением, предлагая баланс между качеством и доступностью. Основные преимущества моделей JBL — это фирменный звуковой почерк с усиленными низами, надежная конструкция и интуитивно понятное управление. 📱

В ходе тестирования мы оценивали модели по нескольким параметрам:

  • Эффективность шумоподавления в различных сценариях
  • Качество звука с включенным и выключенным ANC
  • Комфорт при длительном использовании
  • Время автономной работы
  • Дополнительные функции (приложение, голосовой помощник, мультипойнт)

JBL Tour One M2 — флагманские полноразмерные наушники с исключительным шумоподавлением. В тесте они показали способность снижать внешний шум на 30-40 дБ, что ставит их в один ряд с премиальными решениями от Sony и Bose. Звуковой профиль выделяется детализированными высокими частотами и мощными, но контролируемыми басами. Время работы достигает 30 часов с включенным ANC и до 50 часов без него.

JBL Live 660NC — оптимальное соотношение цены и качества. Наушники обеспечивают хороший уровень шумоподавления (25-30 дБ), звучание с выраженными низами и достаточно четкими высокими частотами. Автономность составляет до 40 часов с ANC. Удобные амбушюры из память-пены обеспечивают комфорт даже при длительном использовании.

JBL Tune 760NC — бюджетная модель с достойным шумоподавлением. Снижают шум на 20-25 дБ, что достаточно для большинства повседневных ситуаций. Звук типичен для JBL — с акцентом на низкие частоты. Время работы составляет около 35 часов с ANC и 50 часов без него.

JBL Club Pro+ TWS — флагманская модель полностью беспроводных наушников. Шумоподавление эффективно против большинства низкочастотных шумов, хотя и уступает полноразмерным моделям (снижение на 20-25 дБ). Звучание сбалансированное с фирменным усилением басов. Время работы — до 8 часов с ANC и до 24 часов с зарядным кейсом.

Елена Соколова, музыкальный продюсер
Работая в студии, я часто сталкиваюсь с необходимостью изолировать внешние шумы для точного мониторинга. Я тестировала JBL Tour One M2 в сравнении с моими привычными студийными мониторами. Решающий момент наступил, когда в соседней комнате началось строительство. Включив ANC, я была поражена — наушники не просто приглушили, а практически полностью отфильтровали стук молотков и сверление, оставив только музыку в первозданной чистоте. Особенно впечатлила детализация инструментов и пространственное разделение — я слышала нюансы, которые обычно заметны только на высококлассных студийных системах. С тех пор JBL Tour One M2 стали моим секретным оружием для мастеринга в непредсказуемых акустических условиях.

Достойные конкуренты JBL: сравнение брендов и моделей

На рынке наушников с шумоподавлением JBL сталкивается с сильными конкурентами. Каждый бренд предлагает уникальные преимущества и технологические решения. Проведем объективное сравнение. 🏆

Sony остается лидером в технологиях шумоподавления. Флагманская модель WH-1000XM5 предлагает исключительное шумоподавление с адаптивной настройкой и отличное качество звука. По сравнению с JBL Tour One M2, наушники Sony обеспечивают более эффективное шумоподавление в среднечастотном диапазоне (голоса, городской шум), но JBL превосходит их по энергичности звучания и передаче низких частот.

Bose с моделью Noise Cancelling Headphones 700 и QuietComfort 45 делает акцент на комфорте и эффективности шумоподавления. Наушники Bose отличаются более нейтральной звуковой подписью по сравнению с JBL, но уступают последним по детализации звука и энергичности баса. Преимущество Bose — исключительный комфорт при длительном ношении и четкость передачи голоса в режиме разговора.

Apple AirPods Max предлагает превосходную интеграцию с экосистемой Apple и высочайшее качество сборки. Шумоподавление эффективно, но не превосходит Sony или Bose. По сравнению с JBL, AirPods Max обеспечивает более нейтральное и детальное звучание, но проигрывает в энергичности и универсальности.

Sennheiser Momentum 4 Wireless выделяется аудиофильским качеством звука и впечатляющей автономностью (до 60 часов). Шумоподавление эффективно, но не так агрессивно, как у Sony или JBL Tour One M2. Сильная сторона Sennheiser — натуральность и детализация звучания.

Модель Эффективность ANC Качество звука Время работы Особенности
JBL Tour One M2 8.5/10 8.7/10 (усиленный бас) 30ч (ANC) True Adaptive NC, Smart Ambient
Sony WH-1000XM5 9.5/10 9.0/10 (сбалансированный) 30ч (ANC) DSEE Extreme, 360 Reality Audio
Bose NCH 700 9.0/10 8.5/10 (нейтральный) 20ч (ANC) 11 уровней ANC, превосходный микрофон
Apple AirPods Max 9.0/10 9.2/10 (прозрачный) 20ч (ANC) Пространственное аудио, интеграция с iOS
Sennheiser Momentum 4 8.0/10 9.5/10 (аудиофильский) 60ч (ANC) Адаптивный эквалайзер, мультипойнт

Отдельно стоит упомянуть растущую категорию "доступного премиума", где китайские производители (Huawei, Xiaomi, Soundcore by Anker) предлагают модели с ANC по конкурентным ценам. Хотя они еще не достигают уровня шумоподавления флагманов, разрыв стремительно сокращается.

Если рассматривать сегмент TWS (полностью беспроводных наушников), JBL Club Pro+ TWS конкурирует с Sony WF-1000XM4, Apple AirPods Pro 2 и Samsung Galaxy Buds Pro. Здесь JBL занимает среднюю позицию по эффективности шумоподавления, но выигрывает в энергичности звучания и цене.

Критерии выбора наушников с шумоподавлением

Выбор наушников с ANC — процесс индивидуальный, зависящий от потребностей и предпочтений пользователя. Рассмотрим ключевые критерии, которые стоит учитывать при покупке. 🔍

Эффективность шумоподавления — базовый параметр, измеряемый в децибелах. Флагманские модели могут снижать окружающий шум на 30-40 дБ, что достаточно для большинства сценариев. Важно понимать, что ANC наиболее эффективно против низкочастотных, постоянных шумов и менее эффективно против высокочастотных, переменчивых звуков.

Типы ANC:

  • Фидфорвард (Feed-forward) — микрофоны снаружи улавливают шум до того, как он достигнет уха
  • Фидбэк (Feedback) — микрофоны внутри наушников улавливают шум, проникающий к ушам
  • Гибридный — комбинирует оба подхода для максимальной эффективности
  • Адаптивный — автоматически регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружения

Качество звука часто субъективно, но есть объективные параметры: частотный диапазон (20 Гц — 20 кГц стандарт, расширенный диапазон — преимущество), поддержка аудиокодеков высокого разрешения (LDAC, aptX HD, AAC), размер и качество драйверов.

Комфорт и эргономика критически важны для длительного использования. Обратите внимание на:

  • Вес наушников (оптимально до 300 г для полноразмерных)
  • Материал и форму амбушюр (память-пена обеспечивает лучшее прилегание)
  • Давление оголовья (должно быть достаточным для фиксации, но не вызывать дискомфорта)
  • Возможность регулировки под размер головы

Время автономной работы варьируется от 20 до 60 часов для полноразмерных моделей с ANC и от 5 до 12 часов для TWS-наушников. Учитывайте, что реальная автономность часто на 15-20% ниже заявленной, особенно при высокой громкости.

Дополнительные функции, повышающие удобство использования:

  • Многоточечное подключение (мультипойнт) — одновременное соединение с несколькими устройствами
  • Режим прозрачности — пропускает внешние звуки без снятия наушников
  • Автопауза при снятии наушников
  • Персонализация через приложение (эквалайзер, настройка ANC)
  • Поддержка голосовых ассистентов
  • Качественные микрофоны для звонков

Совместимость с устройствами — убедитесь, что наушники поддерживают нужные вам кодеки и технологии соединения. Например, для пользователей iPhone оптимален выбор наушников с поддержкой AAC, а для Android — aptX или LDAC.

Соотношение цена-качество: рейтинг лучших моделей

Рынок наушников с шумоподавлением охватывает широкий ценовой диапазон — от бюджетных моделей до премиальных флагманов. Проанализируем, какие модели предлагают оптимальное соотношение цена/качество в каждой категории. 💰

Премиальный сегмент (от $300/25000₽)

В высшей ценовой категории представлены флагманы с максимальной эффективностью шумоподавления и превосходным качеством звука:

  • Sony WH-1000XM5 — лидер по шумоподавлению, высокое качество звука и множество смарт-функций. Оптимальный выбор для путешествий и работы в шумных местах.
  • JBL Tour One M2 — мощное звучание с акцентом на бас, эффективное ANC и длительное время работы. Лучшее предложение для любителей энергичной музыки.
  • Apple AirPods Max — превосходное качество сборки и интеграция с устройствами Apple. Оправданы для владельцев экосистемы Apple.
  • Sennheiser Momentum 4 — аудиофильское звучание и рекордная автономность. Идеальны для ценителей качественного звука.

Средний сегмент ($150-300/12000-25000₽)

Здесь можно найти модели с отличным балансом характеристик и цены:

  • JBL Live 660NC — мощный звук, хорошее ANC и автономность до 40 часов. Лучшее соотношение цена/качество в линейке JBL.
  • Sony WH-XB910N — усиленные басы и эффективное шумоподавление по разумной цене.
  • Soundcore by Anker Space Q45 — впечатляющее ANC и до 50 часов работы по доступной цене.
  • Jabra Elite 85h — водостойкие наушники с качественным шумоподавлением и хорошими микрофонами для звонков.

Бюджетный сегмент (до $150/12000₽)

Доступные модели с базовым шумоподавлением:

  • JBL Tune 760NC — типичный звук JBL с базовым ANC по доступной цене.
  • Soundcore Life Q30 — впечатляющее для своей цены шумоподавление и до 40 часов работы.
  • Xiaomi Redmi Buds 4 Pro — бюджетные TWS с ANC, обеспечивающие достойную изоляцию.
  • Skullcandy Hesh ANC — яркий дизайн и базовое шумоподавление.

При оценке соотношения цена/качество важно учитывать долговечность и наличие сервисной поддержки. Премиальные бренды часто предлагают более длительную гарантию и лучшую послепродажную поддержку, что может оправдать более высокую начальную стоимость.

Важно также учитывать доступность и стоимость запасных частей — амбушюр, кабелей, зарядных футляров. У крупных брендов вроде JBL, Sony и Bose они обычно легко доступны, что продлевает срок службы наушников.

По результатам нашего анализа, абсолютными лидерами по соотношению цена/качество стали:

  1. Средний сегмент: JBL Live 660NC — практически флагманское шумоподавление по средней цене
  2. Премиум: Sony WH-1000XM5 — технологическое превосходство оправдывает цену
  3. Бюджетный выбор: Soundcore Life Q30 — непревзойденная эффективность для своей ценовой категории
  4. TWS: JBL Club Pro+ TWS — оптимальный баланс функций и цены

Выбор идеальных наушников с шумоподавлением — баланс между эффективностью ANC, качеством звука, комфортом и бюджетом. JBL предлагает модели практически во всех ценовых сегментах, но технологическое лидерство остается за Sony. Помните, что шумоподавление — это не только технологический, но и психологический инструмент, создающий личное акустическое пространство даже в самых шумных местах. Правильно подобранные наушники с ANC — это инвестиция в качество жизни, продуктивность и защиту слуха.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какая модель наушников JBL имеет длительное время работы от батареи до 30 часов без использования ANC?
1 / 5
Свежие материалы
Лучшие приложения для двухфакторной аутентификации (2FA)
6 сентября 2024
Режимы и настройки смартфона: что нужно знать каждому пользователю
6 сентября 2024
Режим работы телефона: как выбрать оптимальный режим?
6 сентября 2024

Загрузка...