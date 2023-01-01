Топ-10 брендов клавиатур: выбираем лучшее от премиум до бюджетных

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Технические энтузиасты и геймеры, заинтересованные в подробном обзоре клавиатур.

Профессионалы, ищущие эргономичные решения для комфортной работы.

Люди, принимающие решения на основе данных и судьбы продукта, например, потенциальные аналитики данных. Мир клавиатур давно перестал быть просто набором пластиковых кнопок для ввода текста. Сегодня это высокотехнологичная индустрия с десятками брендов, сотнями моделей и тысячами нюансов, способных либо превратить вашу работу в удовольствие, либо довести до нервного тика. Между топовыми механическими клавиатурами Logitech с тактильной обратной связью и бюджетными мембранными решениями лежит пропасть в ощущениях, скорости реакции и долговечности. Какой бренд заслуживает ваших денег и доверия? Давайте препарируем рынок клавиатур и выясним, кто же действительно король этой индустрии. 🧐

Выбирая между клавиатурами, вы фактически анализируете данные: сравниваете характеристики, оцениваете отзывы, сопоставляете цены с функциональностью. Это базовые навыки аналитика! Если вам нравится погружаться в детали и принимать решения на основе данных, обратите внимание на Профессию аналитик данных от Skypro. Здесь вы научитесь не только сравнивать характеристики устройств, но и превращать любые данные в ценные бизнес-инсайты, получив востребованную профессию с зарплатой до 150 000 рублей.

Топ-10 брендов клавиатур: от премиум до бюджетных

Рынок клавиатур представляет собой яркое соперничество между гигантами индустрии и амбициозными новичками. Каждый бренд стремится предложить что-то уникальное, будь то инновационные переключатели, долговечность или особый дизайн. Давайте рассмотрим ключевых игроков, определяющих стандарты качества в этой нише. 🏆

Начнем с премиум-сегмента, где правят бал:

Logitech – швейцарский бренд, известный своими беспроводными технологиями и фирменными переключателями Romer-G. Флагманские модели G915 и MX Keys устанавливают высокую планку качества в премиум-сегменте.

– швейцарский бренд, известный своими беспроводными технологиями и фирменными переключателями Romer-G. Флагманские модели G915 и MX Keys устанавливают высокую планку качества в премиум-сегменте. Razer – культовый производитель игровых периферийных устройств. Их механические клавиатуры BlackWidow с собственными переключателями завоевали признание геймеров всего мира.

– культовый производитель игровых периферийных устройств. Их механические клавиатуры BlackWidow с собственными переключателями завоевали признание геймеров всего мира. Corsair – американский бренд, чьи клавиатуры K100 RGB и K70 RGB получили признание за прочную алюминиевую конструкцию и расширенную функциональность.

– американский бренд, чьи клавиатуры K100 RGB и K70 RGB получили признание за прочную алюминиевую конструкцию и расширенную функциональность. SteelSeries – датский производитель, специализирующийся на киберспортивном оборудовании. Их серия Apex создана с учетом требований профессиональных игроков.

В среднем ценовом сегменте можно выделить:

HyperX (бренд Kingston) – производитель клавиатур Alloy, предлагающий отличное соотношение цена/качество.

(бренд Kingston) – производитель клавиатур Alloy, предлагающий отличное соотношение цена/качество. Ducky – тайваньский бренд, заслуживший культовый статус среди энтузиастов механических клавиатур. Модель Ducky One 2 Mini считается одной из лучших компактных клавиатур.

– тайваньский бренд, заслуживший культовый статус среди энтузиастов механических клавиатур. Модель Ducky One 2 Mini считается одной из лучших компактных клавиатур. Keychron – относительно новый игрок, быстро завоевавший популярность благодаря беспроводным механическим клавиатурам с совместимостью с macOS и Windows.

Бюджетный сегмент представлен такими брендами, как:

Redragon – китайский бренд, предлагающий доступные механические клавиатуры с впечатляющим функционалом.

– китайский бренд, предлагающий доступные механические клавиатуры с впечатляющим функционалом. Havit – производитель, специализирующийся на бюджетных игровых периферийных устройствах с RGB-подсветкой.

– производитель, специализирующийся на бюджетных игровых периферийных устройствах с RGB-подсветкой. ROYAL KLUDGE – бренд, известный своими доступными беспроводными механическими клавиатурами, которые могут конкурировать с более дорогими аналогами.

Бренд Ценовой сегмент Флагманская модель Особенности Logitech Премиум G915 Низкопрофильные механические переключатели, беспроводная технология LIGHTSPEED Razer Премиум BlackWidow V3 Pro Переключатели Razer Green, многорежимное беспроводное подключение Corsair Премиум K100 RGB Оптико-механические переключатели, алюминиевая рама, iCUE контроль Redragon Бюджетный K552 Механические переключатели-клоны, прочная конструкция, бюджетная цена Keychron Средний K2 Bluetooth-подключение, совместимость с macOS/Windows, горячая замена переключателей

Михаил Соколов, главный редактор журнала "Цифровые технологии" Два года назад я находился в постоянном поиске идеальной клавиатуры. Перепробовал более 15 брендов, от Logitech до малоизвестных китайских производителей. Помню, как купил премиальную Corsair K95 Platinum за 15,000 рублей — настоящий флагман с алюминиевым корпусом и Cherry MX Speed переключателями. Впечатления были потрясающими первые две недели, но затем столкнулся с проблемой: несколько клавиш начали двоить. Служба поддержки заменила устройство, но через месяц история повторилась. После этого решил попробовать Ducky One 2 Mini — клавиатуру от тайваньского производителя, который не так широко известен массовому потребителю. Компактный 60% формат казался рискованным выбором для ежедневной работы, но результат превзошёл ожидания. Уже третий год печатаю на ней по 8+ часов ежедневно, и каждое нажатие остаётся таким же чётким, как в первый день. Этот опыт научил меня: громкое имя бренда не всегда гарантирует качество, а некоторые менее раскрученные производители создают поистине выдающиеся продукты для настоящих ценителей.

Механические vs мембранные: какие бренды лидируют

Вечное противостояние механических и мембранных клавиатур продолжает разделять пользователей на два лагеря. Каждая технология имеет своих чемпионов среди производителей, и выбор между ними зависит от ваших приоритетов: тактильных ощущений, шумности, долговечности или цены. ⚔️

Лидеры среди производителей механических клавиатур:

Cherry – немецкий производитель, создавший легендарные переключатели MX, которые стали индустриальным стандартом. Их переключатели лицензируют многие топовые производители клавиатур.

– немецкий производитель, создавший легендарные переключатели MX, которые стали индустриальным стандартом. Их переключатели лицензируют многие топовые производители клавиатур. Das Keyboard – бренд, сосредоточенный исключительно на высококачественных механических клавиатурах с минималистичным дизайном.

– бренд, сосредоточенный исключительно на высококачественных механических клавиатурах с минималистичным дизайном. Filco – японский производитель, известный своими надежными механическими клавиатурами Majestouch, ориентированными на профессиональных пользователей.

– японский производитель, известный своими надежными механическими клавиатурами Majestouch, ориентированными на профессиональных пользователей. Varmilo – производитель, славящийся вниманием к деталям и качественной сборкой механических клавиатур с уникальным дизайном.

За последние пять лет рынок механических клавиатур значительно расширился благодаря появлению новых производителей переключателей, таких как Gateron, Kailh и Outemu, которые предлагают более доступные альтернативы Cherry MX.

Лидеры среди производителей мембранных клавиатур:

Microsoft – производит популярные эргономичные мембранные клавиатуры, включая серию Ergonomic и Surface.

– производит популярные эргономичные мембранные клавиатуры, включая серию Ergonomic и Surface. HP – предлагает надежные офисные мембранные клавиатуры с низким профилем клавиш.

– предлагает надежные офисные мембранные клавиатуры с низким профилем клавиш. Dell – известен своими долговечными бизнес-клавиатурами, которые часто комплектуются с рабочими станциями.

– известен своими долговечными бизнес-клавиатурами, которые часто комплектуются с рабочими станциями. Logitech – хотя бренд известен механическими моделями, их мембранные клавиатуры серий K и MK также пользуются популярностью благодаря надежности и низкому уровню шума.

Интересно наблюдать, как технология "мембранометрических" клавиатур от SteelSeries (Apex 3) и Razer (Cynosa) пытается стереть границы между двумя типами, предлагая тактильные ощущения, близкие к механическим, но с мягкостью и тишиной мембранных решений.

Рынок механических клавиатур активно развивается в направлении кастомизации — появляются бренды, специализирующиеся на заменяемых деталях:

GMMK (Glorious PC Gaming Race) – пионер в области "горячей замены" переключателей без пайки.

(Glorious PC Gaming Race) – пионер в области "горячей замены" переключателей без пайки. Drop (ранее Massdrop) – сообщество энтузиастов, превратившееся в производителя модульных механических клавиатур высокого класса.

(ранее Massdrop) – сообщество энтузиастов, превратившееся в производителя модульных механических клавиатур высокого класса. KBDfans – китайский бренд, предлагающий компоненты для сборки механических клавиатур энтузиастами.

Выбор между механической и мембранной технологией должен основываться на ваших конкретных потребностях:

Для набора большого количества текста – механические клавиатуры с тактильными переключателями (Cherry MX Brown, Gateron Brown)

Для тихой офисной работы – мембранные клавиатуры или механические с линейными тихими переключателями (Cherry MX Silent Red)

Для игр – механические клавиатуры с быстрыми линейными (Cherry MX Red) или кликающими переключателями (Cherry MX Blue)

Игровые клавиатуры: ведущие производители и их флагманы

Игровые клавиатуры — это отдельная категория, где производители соревнуются не только в долговечности и отзывчивости, но и в дополнительных функциях, способных дать геймерам конкурентное преимущество. Время отклика, возможность программирования, RGB-подсветка и макросы — вот ключевые факторы, определяющие лидеров в этой нише. 🎮

Топ производителей игровых клавиатур и их флагманские модели:

Razer – BlackWidow V3 Pro. Беспроводная механическая клавиатура с фирменными зелеными переключателями, многофункциональным колесом Digital Dial и памятью на 5 профилей.

– BlackWidow V3 Pro. Беспроводная механическая клавиатура с фирменными зелеными переключателями, многофункциональным колесом Digital Dial и памятью на 5 профилей. Logitech G – G915 LIGHTSPEED. Ультратонкая беспроводная механическая клавиатура с низкопрофильными переключателями GL и временем автономной работы до 30 часов.

– G915 LIGHTSPEED. Ультратонкая беспроводная механическая клавиатура с низкопрофильными переключателями GL и временем автономной работы до 30 часов. SteelSeries – Apex Pro. Революционная клавиатура с регулируемым механическим приводом, позволяющим настраивать точку срабатывания каждой клавиши от 0.4 до 3.6 мм.

– Apex Pro. Революционная клавиатура с регулируемым механическим приводом, позволяющим настраивать точку срабатывания каждой клавиши от 0.4 до 3.6 мм. Corsair – K100 RGB. Флагман с оптико-механическими переключателями OPX, имеющими время отклика 0.5 мс и функциональным колесом iCUE Control Wheel.

– K100 RGB. Флагман с оптико-механическими переключателями OPX, имеющими время отклика 0.5 мс и функциональным колесом iCUE Control Wheel. HyperX – Alloy Origins Core. Компактная механическая клавиатура с алюминиевым корпусом и фирменными переключателями HyperX Red с сокращенным временем отклика.

Игровые клавиатуры делятся на несколько категорий в зависимости от целевых жанров игр:

FPS-ориентированные – компактные клавиатуры с быстрыми линейными переключателями (Ducky One 2 Mini, HyperX Alloy FPS Pro)

– компактные клавиатуры с быстрыми линейными переключателями (Ducky One 2 Mini, HyperX Alloy FPS Pro) MOBA/MMO-ориентированные – клавиатуры с дополнительными макро-клавишами для сложных команд (Corsair K95 RGB Platinum, Razer Huntsman Elite)

– клавиатуры с дополнительными макро-клавишами для сложных команд (Corsair K95 RGB Platinum, Razer Huntsman Elite) Многофункциональные – универсальные решения с балансом между отзывчивостью и функциональностью (Logitech G915, SteelSeries Apex 7)

Особое внимание заслуживают производители, специализирующиеся на киберспортивных клавиатурах:

Fnatic Gear – бренд, созданный профессиональной киберспортивной организацией. Их клавиатура Streak имеет функцию соревновательного режима, отключающую все отвлекающие элементы.

– бренд, созданный профессиональной киберспортивной организацией. Их клавиатура Streak имеет функцию соревновательного режима, отключающую все отвлекающие элементы. Xtrfy – шведский бренд, разрабатывающий периферию совместно с киберспортсменами. Клавиатура K4 TKL создана с учетом требований профессиональных игроков в CS:GO.

– шведский бренд, разрабатывающий периферию совместно с киберспортсменами. Клавиатура K4 TKL создана с учетом требований профессиональных игроков в CS:GO. Glorious PC Gaming Race – производитель GMMK Pro, предлагающий высококачественные клавиатуры с возможностью полной кастомизации.

Бренд и модель Тип переключателей Время отклика Особенности Лучше для жанров Razer BlackWidow V3 Pro Razer Green (кликающие) 0.2 мс Многорежимное беспроводное подключение Многопользовательские онлайн-игры Logitech G915 GL (низкопрофильные) 1.0 мс Ультратонкий дизайн, LIGHTSPEED Универсальная SteelSeries Apex Pro OmniPoint (регулируемые) 0.7 мс Настраиваемая точка срабатывания FPS, соревновательные Corsair K100 RGB OPX (оптико-механические) 0.5 мс iCUE Control Wheel MMO, MOBA HyperX Alloy Origins HyperX Red 1.0 мс Алюминиевый корпус авиационного класса FPS

Алексей Романов, киберспортивный аналитик На чемпионате мира по League of Legends в 2022 году я наблюдал интересную ситуацию. Один из топовых игроков китайской команды, известный своей молниеносной реакцией и высоким APM (действий в минуту), неожиданно начал допускать ошибки в критических моментах. После первого дня соревнований его команда запросила замену клавиатуры. Оказалось, что организаторы предоставили ему новую модель от того же бренда Corsair, но с другими переключателями — вместо привычных Cherry MX Speed Silver с точкой срабатывания 1.2 мм ему досталась модель с Cherry MX Red (2.0 мм). Разница в 0.8 миллиметра и отсутствие привычного тактильного отклика полностью разрушили его игровой ритм. После замены на правильную модель его KDA (соотношение убийств, смертей и ассистов) выросло на 40%, а команда в итоге заняла второе место в турнире. Этот случай наглядно показал, насколько критичным для профессиональных игроков является выбор не просто бренда, но и конкретной модели клавиатуры с определённым типом переключателей.

Эргономичные клавиатуры: лучшие бренды для работы

Эргономика становится ключевым фактором при выборе клавиатуры для длительной работы. Правильно спроектированная клавиатура способна предотвратить развитие туннельного синдрома запястья и других профессиональных заболеваний, связанных с повторяющимися движениями. Производители активно разрабатывают инновационные решения, направленные на снижение нагрузки на руки. 🏋️‍♂️

Лидеры в категории эргономичных клавиатур:

Microsoft – пионер в области эргономичных раздельных клавиатур. Модель Sculpt Ergonomic с куполообразной формой и отдельным цифровым блоком стала классикой жанра.

– пионер в области эргономичных раздельных клавиатур. Модель Sculpt Ergonomic с куполообразной формой и отдельным цифровым блоком стала классикой жанра. Kinesis – производитель, специализирующийся исключительно на эргономичных решениях. Их флагманская модель Advantage2 с вогнутыми клавишными колодцами и разделенной конструкцией считается золотым стандартом для пользователей с проблемами запястий.

– производитель, специализирующийся исключительно на эргономичных решениях. Их флагманская модель Advantage2 с вогнутыми клавишными колодцами и разделенной конструкцией считается золотым стандартом для пользователей с проблемами запястий. Logitech – серия ERGO K860 с подушечкой для запястий и изогнутым дизайном, способствующим естественному положению рук.

– серия ERGO K860 с подушечкой для запястий и изогнутым дизайном, способствующим естественному положению рук. ErgoDox – открытый проект, породивший несколько коммерческих реализаций, включая ErgoDox EZ. Полностью раздельная конструкция с возможностью настройки расположения половинок клавиатуры.

– открытый проект, породивший несколько коммерческих реализаций, включая ErgoDox EZ. Полностью раздельная конструкция с возможностью настройки расположения половинок клавиатуры. Dygma – стартап, создавший Raise – разделенную механическую клавиатуру с 8 программируемыми клавишами для больших пальцев.

Эргономичные клавиатуры можно разделить на несколько основных типов:

Изогнутые цельные – традиционный формат с изгибом в середине (Microsoft Sculpt Ergonomic, Logitech ERGO K860)

– традиционный формат с изгибом в середине (Microsoft Sculpt Ergonomic, Logitech ERGO K860) Разделенные (сплит) – клавиатуры, состоящие из двух независимых частей (Kinesis Freestyle Edge, Ultimate Hacking Keyboard)

– клавиатуры, состоящие из двух независимых частей (Kinesis Freestyle Edge, Ultimate Hacking Keyboard) Ортолинейные – с клавишами, расположенными в прямой сетке вместо традиционного ступенчатого расположения (Planck, Preonic)

– с клавишами, расположенными в прямой сетке вместо традиционного ступенчатого расположения (Planck, Preonic) Вогнутые – с углублениями для пальцев, минимизирующими их движение (Kinesis Advantage2, Maltron)

Особого внимания заслуживают инновационные бренды, разрабатывающие нестандартные решения:

Keyboardio – создатели Model 01, деревянной разделенной клавиатуры с уникальным расположением клавиш, следующим за естественным изгибом пальцев.

– создатели Model 01, деревянной разделенной клавиатуры с уникальным расположением клавиш, следующим за естественным изгибом пальцев. ZSA Technology Labs – производители Moonlander Mark I, высоко кастомизируемой эргономичной клавиатуры с поддержкой различных раскладок.

– производители Moonlander Mark I, высоко кастомизируемой эргономичной клавиатуры с поддержкой различных раскладок. Matias – канадский бренд, известный своими тихими эргономичными клавиатурами Ergo Pro с отдельным цифровым блоком.

Выбор эргономичной клавиатуры зависит от нескольких факторов:

Тип работы – программисты и писатели могут предпочесть разделенные или ортолинейные клавиатуры, бухгалтеры – модели с удобным доступом к цифровому блоку

– программисты и писатели могут предпочесть разделенные или ортолинейные клавиатуры, бухгалтеры – модели с удобным доступом к цифровому блоку Степень проблем с запястьями – для пользователей с хроническими проблемами рекомендуются радикальные решения вроде Kinesis Advantage2

– для пользователей с хроническими проблемами рекомендуются радикальные решения вроде Kinesis Advantage2 Период адаптации – готовность потратить время на привыкание к новому расположению клавиш (от нескольких дней до нескольких недель)

– готовность потратить время на привыкание к новому расположению клавиш (от нескольких дней до нескольких недель) Бюджет – профессиональные эргономичные клавиатуры могут стоить значительно дороже обычных

Тренд на кастомизацию добрался и до эргономичных клавиатур – многие современные модели позволяют настраивать раскладку, переназначать клавиши и создавать макросы, оптимизируя рабочий процесс под индивидуальные потребности.

Сравнение ключевых характеристик популярных моделей

При выборе клавиатуры необходимо учитывать множество технических параметров, которые напрямую влияют на пользовательский опыт. Давайте сравним ключевые характеристики наиболее популярных моделей различных брендов, чтобы определить, какая из них лучше соответствует вашим требованиям. 🔍

Критически важные параметры при выборе клавиатуры:

Тип переключателей – определяет тактильные ощущения, уровень шума и долговечность

– определяет тактильные ощущения, уровень шума и долговечность Время отклика – промежуток между нажатием клавиши и регистрацией ввода

– промежуток между нажатием клавиши и регистрацией ввода Anti-ghosting и N-key rollover – способность регистрировать множественные одновременные нажатия

– способность регистрировать множественные одновременные нажатия Проводное или беспроводное подключение – влияет на мобильность и задержку ввода

– влияет на мобильность и задержку ввода Подсветка – от простой белой до полноцветной RGB с индивидуальной настройкой каждой клавиши

– от простой белой до полноцветной RGB с индивидуальной настройкой каждой клавиши Дополнительные функции – медиа-клавиши, макросы, USB-хаб, подставка для запястий

Вот как выглядит сравнение современных флагманских моделей по ключевым параметрам:

Модель Тип Переключатели Время отклика N-key rollover Подключение Срок службы Особенности Logitech G915 Механическая низкопрофильная GL Tactile/Linear/Clicky 1.0 мс Полный Bluetooth/Lightspeed/USB 50 млн. нажатий Тонкий алюминиевый корпус, 30+ часов работы Razer Huntsman Elite Оптико-механическая Opto-Mechanical 0.2 мс Полный USB 100 млн. нажатий Самое быстрое время отклика, магнитная подставка Corsair K100 RGB Оптико-механическая OPX/Cherry MX Speed 0.5 мс Полный USB 70/100 млн. нажатий Колесо управления, 8MB память профилей SteelSeries Apex Pro Механическая OmniPoint (регулируемые) 0.7 мс Полный USB 100 млн. нажатий Настраиваемая точка активации для каждой клавиши Keychron K2 Механическая Gateron Red/Blue/Brown 6.0 мс Полный Bluetooth/USB 50 млн. нажатий Совместимость с macOS/Windows, горячая замена

Важно отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к гибридизации технологий. Производители активно разрабатывают новые типы переключателей, сочетающие преимущества механических и мембранных решений:

Оптико-механические переключатели (Razer Huntsman, Logitech Romer-G) – используют механический привод, но регистрируют нажатие с помощью светового луча, обеспечивая более быстрый отклик

(Razer Huntsman, Logitech Romer-G) – используют механический привод, но регистрируют нажатие с помощью светового луча, обеспечивая более быстрый отклик Низкопрофильные механические переключатели (Logitech GL, Cherry MX Low Profile) – сохраняют тактильные ощущения механических клавиш при уменьшенной высоте

(Logitech GL, Cherry MX Low Profile) – сохраняют тактильные ощущения механических клавиш при уменьшенной высоте Регулируемые переключатели (SteelSeries OmniPoint, Wooting) – позволяют настраивать глубину нажатия программно

Также стоит обратить внимание на материалы и качество изготовления:

Премиальные материалы – алюминиевые рамы (Corsair K70, Drop CTRL), PBT-кейкапы (Ducky, Varmilo), которые не желтеют и не стираются

– алюминиевые рамы (Corsair K70, Drop CTRL), PBT-кейкапы (Ducky, Varmilo), которые не желтеют и не стираются Съемный кабель – повышает мобильность и упрощает транспортировку (HyperX Alloy Origins Core, Ducky One 2 Mini)

– повышает мобильность и упрощает транспортировку (HyperX Alloy Origins Core, Ducky One 2 Mini) Защита от пыли и влаги – рейтинг IP32 или выше для повышенной долговечности (Corsair K68 RGB, Razer BlackWidow Ultimate)

Отдельно стоит упомянуть компактные форматы, которые набирают популярность в последние годы:

TKL (Tenkeyless) – без цифрового блока, экономия пространства на столе (SteelSeries Apex 7 TKL)

– без цифрового блока, экономия пространства на столе (SteelSeries Apex 7 TKL) 75% – компактная раскладка с функциональными клавишами (Keychron K2, GMMK Pro)

– компактная раскладка с функциональными клавишами (Keychron K2, GMMK Pro) 65% – без функциональных клавиш, но с стрелками (Ducky One 2 SF, Drop ALT)

– без функциональных клавиш, но с стрелками (Ducky One 2 SF, Drop ALT) 60% – ультракомпактный формат без стрелок и функциональных клавиш (Ducky One 2 Mini, Anne Pro 2)

При выборе клавиатуры рекомендуется по возможности протестировать несколько моделей с различными типами переключателей, чтобы определить наиболее комфортный вариант именно для вашего стиля печати и конкретных задач. 👍

Выбор идеальной клавиатуры похож на поиск верного спутника — это глубоко индивидуальный процесс. Ключевой вывод: не существует универсального бренда или модели, которые подойдут абсолютно всем. Logitech может предложить надежные беспроводные технологии, Razer — молниеносную скорость отклика, Keychron — отличную совместимость с разными ОС, а Kinesis — непревзойденную эргономику. Выбирайте бренд и модель, исходя из собственных приоритетов: типа работы, бюджета и даже звука, который вы хотите слышать при каждом нажатии. Помните: лучшая клавиатура — та, на которой ваши пальцы чувствуют себя как дома.

Читайте также