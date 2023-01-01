Arduino: пошаговое подключение к интернету для IoT-проектов

Для кого эта статья:

Энтузиасты электроники и начинающие разработчики

Программисты, интересующиеся IoT и созданием умных устройств

Студенты и преподаватели, занимающиеся робототехникой и программированием на Arduino Arduino открывает перед энтузиастами электроники бесконечные возможности для творчества, а подключение к интернету превращает эти маленькие платы в полноценные IoT-устройства. 🚀 Помню свои первые шаги — часы отладки, непонятные ошибки и разочарования от неработающих скетчей. Сегодня я поделюсь проверенными методами, которые избавят вас от этих мучений. Независимо от того, хотите ли вы создать умный дом, метеостанцию с веб-интерфейсом или систему удаленного мониторинга — пошаговая инструкция поможет вам преодолеть барьер между офлайн-устройством и возможностями глобальной сети.

Пока вы осваиваете Arduino и IoT, задумайтесь о расширении своих навыков в веб-программировании.

Что нужно для подключения Arduino к интернету

Подключение Arduino к глобальной сети требует определенного набора оборудования и программного обеспечения. Прежде чем погрузиться в код и схемы подключения, давайте разберемся с необходимым инструментарием.

Основное оборудование для интеграции Arduino с интернетом включает:

Плата Arduino (Uno, Mega, Nano или другие варианты)

(Uno, Mega, Nano или другие варианты) Коммуникационный модуль – Wi-Fi (ESP8266, ESP32) или Ethernet Shield

– Wi-Fi (ESP8266, ESP32) или Ethernet Shield USB-кабель для программирования и питания

для программирования и питания Макетная плата и соединительные провода для создания прототипа

для создания прототипа Дополнительные компоненты – датчики, актуаторы и элементы для конкретного проекта

Критически важным является выбор коммуникационного модуля. Ваше решение должно основываться на требованиях проекта, доступном бюджете и имеющейся инфраструктуре.

Тип подключения Преимущества Недостатки Рекомендуется для Wi-Fi (ESP8266) Беспроводное подключение, низкая стоимость, компактность Энергопотребление, ограниченный радиус действия Мобильные проекты, умный дом Wi-Fi (ESP32) Wi-Fi + Bluetooth, мощный процессор, больше GPIO Выше стоимость, сложнее в освоении Комплексные IoT-решения Ethernet Shield Стабильное подключение, низкая задержка Требует проводного соединения, габаритнее Стационарные устройства, серверы GSM/GPRS Подключение через мобильную сеть Требует SIM-карты, тариф, высокое энергопотребление Удаленный мониторинг без Wi-Fi

Для программной части вам понадобится:

Arduino IDE или альтернативная среда разработки (PlatformIO, Arduino Web Editor)

или альтернативная среда разработки (PlatformIO, Arduino Web Editor) Библиотеки для работы с сетевыми модулями – в зависимости от выбранного оборудования

– в зависимости от выбранного оборудования Опционально: веб-сервер или облачная платформа для обработки и визуализации данных

Многие новички сталкиваются с проблемой выбора между различными модулями и подходами. Для первого проекта я рекомендую начать с ESP8266 – он доступен, имеет богатую документацию и предоставляет отличный баланс между функциональностью и простотой использования. 💡

Алексей Петров, инженер-электронщик

Моя команда работала над проектом удаленного мониторинга теплиц, и мы долго не могли выбрать оптимальное решение для подключения. Перепробовав несколько вариантов, мы остановились на комбинации Arduino Mega с Ethernet Shield для центрального контроллера и нескольких узлов на базе ESP8266 для сбора данных по периметру. Эта гибридная архитектура позволила нам обеспечить надежность центрального узла и гибкость периферийных датчиков. Ключевым уроком стало понимание, что не всегда нужно выбирать между технологиями – иногда лучше их комбинировать.

Подготовка Arduino: настройка среды разработки

Правильная настройка среды разработки – фундамент успешного IoT-проекта на Arduino. Независимо от выбранного сетевого интерфейса, необходимо подготовить инструменты для программирования платы.

Начнем с установки Arduino IDE – наиболее популярной среды для работы с платформой Arduino:

Скачайте последнюю версию Arduino IDE с официального сайта arduino.cc Установите программу, следуя инструкциям установщика Подключите плату Arduino к компьютеру через USB-кабель В меню Инструменты → Плата выберите вашу модель Arduino В меню Инструменты → Порт выберите COM-порт, к которому подключена плата

После базовой настройки необходимо установить библиотеки для работы с сетевыми модулями. Процесс установки библиотек в Arduino IDE выполняется через менеджер библиотек:

Откройте Скетч → Подключить библиотеку → Управлять библиотеками В поисковой строке введите название библиотеки (например, "ESP8266", "WiFi" или "Ethernet") Найдите нужную библиотеку в списке и нажмите кнопку "Установить"

Для работы с ESP8266 и ESP32 требуется дополнительная настройка Arduino IDE:

Откройте Файл → Настройки В поле "Дополнительные URL для менеджера плат" введите: – Для ESP8266: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json – Для ESP32: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json Перейдите в Инструменты → Плата → Менеджер плат Найдите и установите пакеты для ESP8266 или ESP32

Важным этапом является проверка корректности настройки. Для этого можно загрузить простой скетч, который не использует сетевые возможности, например, стандартный пример Blink:

cpp Скопировать код void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(1000); }

Если светодиод на плате начал мигать с интервалом в 1 секунду – базовая настройка выполнена корректно. 🔌

Дополнительно рекомендую настроить монитор порта для отладки сетевых подключений:

В скетче добавьте инициализацию последовательного порта: Serial.begin(115200); Откройте монитор порта через меню Инструменты → Монитор порта Установите скорость передачи данных 115200 бод

Теперь вы готовы перейти к настройке конкретного сетевого интерфейса для подключения Arduino к интернету.

Wi-Fi модули для Arduino: установка и настройка

Wi-Fi модули предоставляют Arduino беспроводное подключение к интернету, что особенно важно для мобильных или труднодоступных проектов. Рассмотрим процесс подключения и настройки наиболее популярных Wi-Fi модулей – ESP8266 и ESP32.

Подключение ESP8266 к Arduino

ESP8266 в форм-факторе модуля ESP-01 – самый доступный способ добавить Wi-Fi к Arduino. Для физического подключения необходимо соединить контакты следующим образом:

ESP8266 (ESP-01) Arduino Uno/Nano/Mega Примечания VCC 3.3V Не подключайте к 5V! Это повредит модуль GND GND Общее заземление обязательно TX RX (Pin 0) Для программирования Arduino отключите RX TX (Pin 1) Используйте делитель напряжения 5V→3.3V CH_PD (EN) 3.3V Вывод активации модуля RST Не подключать Используется для сброса модуля

⚠️ Важно: ESP8266 работает с логическими уровнями 3.3V, в то время как Arduino Uno/Mega использует 5V. При подключении TX Arduino к RX ESP8266 необходимо использовать делитель напряжения или преобразователь логических уровней.

После физического подключения необходимо загрузить тестовый скетч для проверки связи:

cpp Скопировать код #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial esp8266(10, 11); // RX, TX void setup() { Serial.begin(9600); esp8266.begin(115200); Serial.println("AT команды:"); } void loop() { if (esp8266.available()) { Serial.write(esp8266.read()); } if (Serial.available()) { esp8266.write(Serial.read()); } }

Этот скетч создает программный последовательный порт на пинах 10 и 11, что позволяет освободить основной UART для отладки. Через монитор порта можно отправлять AT-команды на модуль ESP8266.

Базовая последовательность AT-команд для подключения к Wi-Fi:

AT – проверка связи с модулем (ответ OK) AT+RST – сброс модуля AT+CWMODE=1 – установка режима клиента Wi-Fi AT+CWJAP="имя_сети","пароль" – подключение к точке доступа AT+CIFSR – получение IP-адреса

Альтернативный и более удобный подход – использование готовых библиотек для ESP8266. После установки пакета для ESP8266 в Arduino IDE можно использовать следующий код:

cpp Скопировать код #include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid = "имя_вашей_сети"; const char* password = "пароль_от_сети"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi подключен"); Serial.println("IP адрес: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { // Ваш код }

Работа с ESP32

ESP32 – более мощный преемник ESP8266, предлагающий дополнительные возможности и вычислительную мощность. Процесс подключения и настройки ESP32 аналогичен, но с некоторыми отличиями:

Установите пакет для ESP32 в Arduino IDE как было описано ранее Выберите вашу модель ESP32 в меню Инструменты → Плата Для загрузки скетча на некоторых платах ESP32 требуется удерживать кнопку BOOT при нажатии кнопки Reset

Базовый код для подключения ESP32 к Wi-Fi:

cpp Скопировать код #include <WiFi.h> const char* ssid = "имя_вашей_сети"; const char* password = "пароль_от_сети"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi подключен"); Serial.println("IP адрес: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { // Ваш код }

После успешного подключения к Wi-Fi вы можете реализовать более сложные сценарии взаимодействия с интернетом, такие как:

HTTP-запросы к веб-серверам

Отправка данных в облачные сервисы (ThingSpeak, Blynk, MQTT)

Создание веб-сервера на модуле ESP для удаленного управления

Использование WebSockets для двусторонней связи в реальном времени

Мария Соколова, преподаватель робототехники

В нашей школьной лаборатории мы столкнулись с проблемой: студенты постоянно забывали выключать оборудование. Решение пришло неожиданно, когда один из учеников предложил создать систему мониторинга на базе ESP8266. Мы соединили модули с датчиками тока, которые отслеживали работу каждого прибора. Информация передавалась на простой веб-интерфейс, доступный в локальной сети школы. Теперь преподаватели могут проверить состояние лаборатории с любого устройства, а умная система даже автоматически отключает питание после уроков. Самое ценное – это был полностью студенческий проект, который превратил теорию в практическое решение реальной проблемы.

Ethernet-подключение Arduino: соединяем с сетью

Ethernet-подключение обеспечивает стабильное проводное соединение с интернетом, что делает его идеальным решением для стационарных проектов, требующих надежной связи и низких задержек. Для реализации Ethernet-подключения Arduino чаще всего используется Ethernet Shield на базе чипа W5100 или W5500.

Основные преимущества Ethernet-подключения:

Стабильность соединения без разрывов

Меньшие задержки по сравнению с Wi-Fi

Нет необходимости в настройке и подключении к беспроводной сети

Повышенная безопасность за счет физического подключения

Отсутствие проблем с радиопомехами

Подключение Ethernet Shield к Arduino выполняется предельно просто – щит устанавливается сверху на плату Arduino, соединяя все необходимые контакты через штыревые разъемы. После механической установки Ethernet Shield необходимо подключить его к сетевому оборудованию с помощью стандартного сетевого кабеля RJ45.

Для программирования Ethernet Shield потребуется библиотека Ethernet, которая входит в стандартную поставку Arduino IDE. Базовый скетч для проверки подключения выглядит так:

cpp Скопировать код #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> // MAC-адрес Ethernet shield (обычно указан на наклейке) byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Если нужен статический IP, укажите его здесь IPAddress ip(192, 168, 1, 177); void setup() { Serial.begin(9600); // Инициализация Ethernet соединения Serial.println("Подключение к сети..."); // Начало работы с указанным MAC и IP Ethernet.begin(mac, ip); // Для получения IP через DHCP используйте: // Ethernet.begin(mac); // Проверка успешности подключения if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) { Serial.println("Ethernet shield не обнаружен"); while (true) { delay(1); // Бесконечный цикл } } if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) { Serial.println("Ethernet кабель не подключен"); } // Вывод полученного IP-адреса Serial.print("IP адрес: "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { // Ваш код }

После успешного подключения к сети можно реализовать различные сетевые функции. Рассмотрим базовые сценарии использования Ethernet-подключения:

Создание веб-сервера на Arduino

Одна из наиболее популярных задач – создание веб-сервера для удаленного мониторинга и управления устройствами:

cpp Скопировать код #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192, 168, 1, 177); // Инициализация сервера на порту 80 EthernetServer server(80); void setup() { Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Serial.print("IP сервера: "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { // Прослушивание входящих клиентов EthernetClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("Новый клиент"); boolean currentLineIsBlank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.write(c); // Если получена пустая строка, значит HTTP-запрос завершен if (c == '

' && currentLineIsBlank) { // Отправка HTTP-заголовка client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); client.println(); // Отправка HTML-содержимого client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); client.println("<h1>Arduino Web Server</h1>"); // Вывод значений датчиков client.print("<p>Analog pin 0: "); client.print(analogRead(0)); client.println("</p>"); client.println("</html>"); break; } if (c == '

') { currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { currentLineIsBlank = false; } } } // Пауза для обработки браузером delay(1); // Закрытие соединения client.stop(); Serial.println("Клиент отключен"); } }

HTTP-запросы к веб-серверам

Arduino с Ethernet Shield может выступать не только в роли сервера, но и в роли клиента, отправляя данные на удаленные серверы:

cpp Скопировать код #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // IP-адрес сервера (например, api.thingspeak.com) char server[] = "api.thingspeak.com"; // Ключ API для ThingSpeak String apiKey = "ВАШ_КЛЮЧ_API"; // Инициализация клиента EthernetClient client; void setup() { Serial.begin(9600); // Инициализация Ethernet соединения if (Ethernet.begin(mac) == 0) { Serial.println("Не удалось получить IP-адрес через DHCP"); while (true); } Serial.print("IP адрес: "); Serial.println(Ethernet.localIP()); delay(1000); // Задержка перед первым запросом } void loop() { // Чтение данных с датчика int sensorValue = analogRead(A0); // Формирование данных для отправки String data = "field1=" + String(sensorValue); // Отправка данных на ThingSpeak if (client.connect(server, 80)) { client.print("POST /update HTTP/1.1

"); client.print("Host: api.thingspeak.com

"); client.print("Connection: close

"); client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + apiKey + "

"); client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

"); client.print("Content-Length: "); client.print(data.length()); client.print("



"); client.print(data); Serial.println("Данные отправлены"); } else { Serial.println("Ошибка подключения"); } client.stop(); // Пауза между отправками данных delay(15000); // ThingSpeak требует паузу минимум 15 секунд между запросами }

При работе с Ethernet Shield стоит учитывать несколько важных моментов:

MAC-адрес должен быть уникальным в вашей сети (обычно указан на наклейке щита)

Статический IP-адрес не должен конфликтовать с другими устройствами в сети

При отправке HTTP-запросов важно правильно формировать заголовки

Ethernet Shield использует пины 10, 11, 12, 13 для SPI-соединения, поэтому они недоступны для других целей

Ethernet Shield также поддерживает работу с SD-картами, что позволяет реализовать локальное хранение данных или создать более сложный веб-сервер с хранением файлов HTML, CSS и JavaScript на карте памяти. 🔄

Практические проекты Arduino IoT для начинающих

Теория без практики бесполезна, поэтому рассмотрим несколько реальных IoT-проектов на базе Arduino, которые помогут закрепить полученные знания. Эти проекты подходят для начинающих и постепенно расширяют понимание возможностей подключенных устройств. 🛠️

1. Удаленный мониторинг температуры и влажности

Этот проект позволяет отслеживать климатические параметры помещения через интернет с помощью датчика DHT11/DHT22 и отправлять данные на облачную платформу ThingSpeak.

Компоненты:

Arduino Uno или Arduino Nano

ESP8266 Wi-Fi модуль

Датчик температуры и влажности DHT11 или DHT22

Соединительные провода

Макетная плата

Резистор 10кОм (для DHT)

Алгоритм работы:

Считывание данных с датчика DHT11/DHT22 Подключение к Wi-Fi сети через ESP8266 Формирование HTTP-запроса с данными Отправка данных на сервер ThingSpeak Визуализация данных на платформе ThingSpeak

Ключевой код для этого проекта:

cpp Скопировать код #include <DHT.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266HTTPClient.h> #define DHTPIN 2 #define DHTTYPE DHT22 const char* ssid = "имя_сети"; const char* password = "пароль"; String apiKey = "ВАШ_КЛЮЧ_API_THINGSPEAK"; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(115200); dht.begin(); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("WiFi подключен"); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(h) || isnan(t)) { Serial.println("Ошибка чтения с DHT!"); return; } if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { HTTPClient http; String url = "http://api.thingspeak.com/update?api_key=" + apiKey + "&field1=" + String(t) + "&field2=" + String(h); http.begin(url); int httpCode = http.GET(); if (httpCode > 0) { String payload = http.getString(); Serial.println("ThingSpeak ответ: " + payload); } http.end(); } delay(30000); // Обновление каждые 30 секунд }

2. Умный выключатель с веб-интерфейсом

Этот проект превращает Arduino с Ethernet Shield в веб-сервер, который позволяет удаленно управлять реле для включения и выключения бытовых приборов.

Компоненты:

Arduino Uno

Ethernet Shield

Модуль реле (1 или более каналов)

Соединительные провода

Функциональность:

Веб-интерфейс с кнопками управления

Переключение реле по HTTP-запросу

Отображение текущего состояния устройств

Опциональное планирование включения/выключения по времени

Основной фрагмент кода для обработки HTTP-запросов:

cpp Скопировать код #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #define RELAY_PIN 7 byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192, 168, 1, 177); EthernetServer server(80); bool relayState = false; void setup() { pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Serial.begin(9600); Serial.print("IP сервера: "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { EthernetClient client = server.available(); if (client) { boolean currentLineIsBlank = true; String httpRequest = ""; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); httpRequest += c; if (c == '

' && currentLineIsBlank) { if (httpRequest.indexOf("GET /on") >= 0) { digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); relayState = true; } else if (httpRequest.indexOf("GET /off") >= 0) { digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); relayState = false; } client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println(); // Отправка HTML-страницы client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); client.println("<head><title>Arduino Web Control</title></head>"); client.println("<body>"); client.println("<h1>Управление устройством</h1>"); client.print("<p>Состояние: "); if (relayState) { client.print("<span style='color:green;'>ВКЛЮЧЕНО</span>"); } else { client.print("<span style='color:red;'>ВЫКЛЮЧЕНО</span>"); } client.println("</p>"); client.println("<p><a href='/on'><button>Включить</button></a> <a href='/off'><button>Выключить</button></a></p>"); client.println("</body></html>"); break; } if (c == '

') { currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { currentLineIsBlank = false; } } } delay(1); client.stop(); } }

3. Система мониторинга качества воздуха с MQTT

Более продвинутый проект, который использует протокол MQTT для обмена данными между Arduino и другими устройствами в сети IoT. Система собирает данные о качестве воздуха и отправляет их на MQTT-брокер.

Компоненты:

Arduino Mega или ESP32

Датчик качества воздуха (например, MQ-135)

Датчик частиц PM2.5 (например, PMS7003)

LCD-дисплей 16x2 с I2C адаптером

Wi-Fi модуль (если используется Arduino Mega)

Особенности проекта:

Использование протокола MQTT для эффективной передачи данных

Подписка на темы для получения команд управления

Публикация данных датчиков в соответствующие темы

Локальное отображение данных на LCD-дисплее

Интеграция с платформами домашней автоматизации (Home Assistant, OpenHAB)

Пример кода для работы с MQTT на ESP32:

cpp Скопировать код #include <WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> const char* ssid = "имя_сети"; const char* password = "пароль"; const char* mqtt_server = "mqtt.broker.com"; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); int airQualityPin = 34; unsigned long lastMsg = 0; void setup() { pinMode(airQualityPin, INPUT); Serial.begin(115200); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.print("Initializing..."); setup_wifi(); client.setServer(mqtt_server, 1883); client.setCallback(callback); } void setup_wifi() { WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("WiFi connected"); } void callback(char* topic, byte* message, unsigned int length) { // Обработка входящих сообщений MQTT } void reconnect() { while (!client.connected()) { if (client.connect("ESP32Client")) { client.subscribe("home/airquality/command"); } else { delay(5000); } } } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); unsigned long now = millis(); if (now – lastMsg > 30000) { lastMsg = now; int airQuality = analogRead(airQualityPin); // Обновление LCD lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Air Quality:"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(airQuality); // Публикация данных char airQualityStr[8]; dtostrf(airQuality, 1, 0, airQualityStr); client.publish("home/airquality/value", airQualityStr); } }

Эти проекты предоставляют хорошую отправную точку для изучения IoT на Arduino. По мере накопления опыта вы сможете комбинировать различные элементы, создавая более сложные и функциональные системы. 🧠

Помните, что практика — ключ к успеху в работе с Arduino и интернетом вещей. Начните с простых проектов и постепенно увеличивайте их сложность, добавляя новые компоненты и функциональность.

Arduino и IoT открывают дверь в мир умных решений, которые могут кардинально изменить наше взаимодействие с техникой. Мы прошли путь от базовой настройки сетевых модулей до создания полноценных IoT-проектов. Теперь ваши устройства могут не только собирать данные, но и взаимодействовать с глобальной сетью, передавая информацию, получая команды и реагируя на удалённые запросы. Превратите эти знания в реальные решения — автоматизируйте рутинные задачи, создавайте системы мониторинга или разрабатывайте умные устройства для повышения качества жизни. Arduino — это не просто плата, это платформа для воплощения ваших идей в цифровой реальности.

