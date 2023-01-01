Outemu переключатели: доступная механика для клавиатурных фанатов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Энтузиасты механических клавиатур, ищущие доступные решения

Новички, желающие перейти на механические клавиатуры без значительных затрат

Программисты и геймеры, интересующиеся улучшением своего рабочего или игрового процесса Мир механических клавиатур долгое время был разделен на два лагеря: премиальные модели с переключателями Cherry MX по заоблачным ценам и дешевые, но ненадежные аналоги сомнительного качества. Именно в этой нише появились переключатели Outemu — решение, которое перевернуло представление о доступной механике. Эти свитчи предлагают впечатляющий баланс между ценой и качеством, открывая двери в мир тактильного и акустического удовольствия даже для тех, кто ограничен в бюджете. Почему же китайский производитель завоевал сердца энтузиастов и какие преимущества предлагают его переключатели? 🔍

Если мир переключателей Outemu вдохновил вас погрузиться глубже в мир технологий, возможно, вам стоит рассмотреть Обучение веб-разработке от Skypro. Понимание механических нюансов клавиатуры — это первый шаг, но возможность создавать с её помощью веб-приложения и сайты откроет перед вами новые горизонты. На курсе вы научитесь писать код, который будет работать так же чётко и предсказуемо, как хороший переключатель Outemu. 💻

Outemu переключатели: бюджетная альтернатива премиум-брендам

Когда речь заходит о механических клавиатурах, большинство энтузиастов сразу вспоминают Cherry MX — золотой стандарт индустрии с соответствующей ценой. Однако рынок давно нуждался в достойной альтернативе, которая не разорит кошелек пользователя. Именно эту нишу успешно заполнили переключатели Outemu, предлагая впечатляющее качество по цене, которая в 2-3 раза ниже, чем у именитых конкурентов.

Переключатели Outemu производятся китайской компанией Gaote, которая сумела адаптировать дизайн популярных Cherry MX, сохранив основные характеристики, но оптимизировав производственные процессы для снижения себестоимости. В результате мы получаем механические переключатели, которые по ощущениям очень близки к оригиналу, но стоят значительно дешевле.

Дмитрий Карпов, главный редактор журнала "Клавиатурный энтузиаст"

Я помню свое первое знакомство с Outemu Blue в 2016 году. Скептически настроенный после многих лет использования Cherry MX, я был уверен, что бюджетные переключатели не оправдают ожиданий. Распаковав клавиатуру с Outemu, я приготовился к разочарованию... которое так и не наступило. Конечно, я заметил разницу — но она была намного меньше, чем разница в цене. Эти переключатели имели отчетливый щелчок, приятное тактильное срабатывание и, что удивительно, очень консистентное ощущение от клавиши к клавише. За прошедшие годы я собрал коллекцию из десятков механических клавиатур, но та первая бюджетная модель с Outemu до сих пор функционирует безупречно, пережив даже пару проливов кофе. Это заставило меня переосмыслить понятие «ценность» в мире механических клавиатур.

Сравнивая Outemu с другими брендами, можно выделить несколько ключевых преимуществ:

Цена: переключатели Outemu стоят в среднем на 50-60% дешевле, чем Cherry MX

Доступность: их легко найти в большинстве бюджетных механических клавиатур

Совместимость: стандартный формфактор позволяет использовать большинство кейкапов и аксессуаров

Долговечность: официально заявленный ресурс — 50 миллионов нажатий, что сопоставимо с более дорогими аналогами

Бренд переключателей Средняя цена за шт. (₽) Заявленный ресурс Распространенность Cherry MX 70-100 100 млн нажатий Высокая Gateron 30-50 50 млн нажатий Средняя Outemu 15-30 50 млн нажатий Высокая в бюджетном сегменте Kailh 25-45 70 млн нажатий Средняя

Конечно, у Outemu есть и определенные компромиссы. Контроль качества не всегда соответствует уровню Cherry MX, и иногда можно встретить переключатели с непостоянными тактильными характеристиками. Однако для многих пользователей эти недостатки полностью компенсируются доступной ценой, особенно учитывая, что разница в пользовательском опыте для среднестатистического пользователя часто незаметна.

История и позиционирование Outemu на рынке клавиатур

Компания Gaote, производящая переключатели Outemu, начала свой путь в индустрии механических клавиатур относительно недавно — в 2010 году. Это произошло после истечения патентов Cherry на дизайн MX-переключателей, что открыло дорогу многочисленным производителям клонов. Однако, в отличие от многих конкурентов, Outemu сделали ставку не просто на копирование, а на создание доступного продукта с приемлемым качеством. 🏭

Первоначально Outemu позиционировались исключительно как бюджетная альтернатива, но постепенно завоевали репутацию производителя с лучшим соотношением цены и качества в нижнем ценовом сегменте. К 2016-2017 годам переключатели Outemu можно было встретить в продукции таких брендов как Redragon, Motospeed, Ajazz и других производителей доступных механических клавиатур.

Ключевым фактором успеха Outemu стало их стратегическое позиционирование на развивающихся рынках, где потребители только начинали знакомиться с механическими клавиатурами, но не могли позволить себе премиальные модели. Это привело к взрывному росту популярности в странах Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.

Алексей Соколов, специалист по клавиатурным модификациям

Меня часто спрашивают, можно ли рекомендовать клавиатуру с переключателями Outemu начинающим. Ответ однозначный — да! Помню случай с моим клиентом Игорем, программистом, который всю жизнь использовал мембранные клавиатуры. Он хотел перейти на механику, но бюджет был ограничен. Я посоветовал ему модель с Outemu Brown. Через месяц Игорь связался со мной: "Не понимаю, как я раньше работал на мембранке! Пальцы меньше устают, точность набора выросла, да и просто печатать стало приятнее". При этом он отметил, что сэкономленные деньги потратил на качественные PBT-кейкапы, что еще больше улучшило его опыт. Это отличный пример того, как Outemu становится входным билетом в мир механических клавиатур для тысяч пользователей.

Эволюция Outemu на рынке может быть разделена на несколько этапов:

2010-2013 : Появление на рынке, первые модели с заметными отличиями от Cherry MX

: Появление на рынке, первые модели с заметными отличиями от Cherry MX 2014-2016 : Улучшение качества, расширение линейки, первые контракты с известными производителями бюджетных клавиатур

: Улучшение качества, расширение линейки, первые контракты с известными производителями бюджетных клавиатур 2017-2019 : Выход на международный рынок, появление улучшенных версий переключателей

: Выход на международный рынок, появление улучшенных версий переключателей 2020-настоящее время: Диверсификация продуктовой линейки, создание премиальных вариантов (Sky, Ice), укрепление позиций в среднем ценовом сегменте

Интересно отметить, что в последние годы Outemu не только копируют успешные решения, но и предлагают собственные инновации. Например, серия Outemu Sky получила признание среди энтузиастов за улучшенные тактильные характеристики, а Silent-варианты переключателей успешно конкурируют с более дорогими аналогами.

На текущий момент Outemu занимают устойчивую нишу на рынке, предлагая продукцию в трех ценовых категориях:

Базовые модели : стандартные Blue, Red, Brown и Black переключатели для массового рынка

: стандартные Blue, Red, Brown и Black переключатели для массового рынка Средний сегмент : улучшенные версии с повышенной плавностью хода и лучшими характеристиками

: улучшенные версии с повышенной плавностью хода и лучшими характеристиками Премиум-линейка: Outemu Sky, Ice и Silent серии для энтузиастов, ищущих особые тактильные ощущения

Линейка Outemu: от тактильных Brown до линейных Red и Black

Подобно большинству производителей механических переключателей, Outemu предлагает широкую линейку продуктов, удовлетворяющую различные предпочтения пользователей. От четких тактильных ощущений до плавных линейных нажатий — каждый тип переключателей имеет свои уникальные характеристики и целевую аудиторию. 🎮

Основная линейка Outemu включает четыре классических варианта, которые будут знакомы любому энтузиасту механических клавиатур:

Модель Тип Характер нажатия Уровень шума Рекомендуемое применение Outemu Blue Кликающий тактильный Четкий щелчок с тактильной обратной связью Высокий Печать, программирование (при отсутствии соседей) Outemu Brown Тактильный Ощутимый бугорок при нажатии без громкого щелчка Средний Универсальное использование, офисная работа Outemu Red Линейный Плавное нажатие без тактильного отклика Низкий Игры, требующие быстрых повторных нажатий Outemu Black Линейный Плавное нажатие с повышенной жесткостью Низкий Игры, требующие точности без случайных нажатий

Outemu Blue — самый узнаваемый представитель линейки, известный своим громким и четким щелчком при активации. Эти переключатели предлагают отчетливую тактильную и аудио-обратную связь, что делает их популярными среди тех, кто много печатает и предпочитает "механическое" ощущение от каждого нажатия. Однако высокий уровень шума ограничивает их использование в офисных условиях.

Outemu Brown представляют компромиссное решение между тактильностью и шумом. Они обеспечивают ощутимую обратную связь при нажатии без громкого щелчка, характерного для Blue-переключателей. Это делает их универсальным выбором для смешанного использования — от печати текстов до казуальных игр. Многие пользователи отмечают, что тактильность Outemu brown сила нажатия более выражена, чем у аналогичных Cherry MX Brown, что может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от личных предпочтений.

Outemu Red — это линейные переключатели с легким ходом, которые активируются без какого-либо тактильного бугорка или щелчка. Outemu red switch особенно популярны среди геймеров, так как позволяют выполнять быстрые повторные нажатия без дополнительного сопротивления. Их плавный ход и тихая работа делают их также подходящими для офисного использования, если пользователь не нуждается в тактильной обратной связи.

Outemu Black — это более тяжелая версия линейных переключателей. По сравнению с Red, они требуют большего усилия для активации, что снижает вероятность случайных нажатий. Outemu black часто выбирают геймеры, которым важна точность нажатий, а также пользователи, предпочитающие более "существенное" ощущение от клавиатуры.

Помимо стандартной линейки, Outemu также предлагает ряд специализированных и премиальных вариантов:

Outemu Silent Red/Black : версии с дополнительными демпферами для снижения шума

: версии с дополнительными демпферами для снижения шума Outemu Sky : улучшенные тактильные переключатели с более выраженным откликом

: улучшенные тактильные переключатели с более выраженным откликом Outemu Ice : премиальная линейка с прозрачным корпусом и улучшенными компонентами

: премиальная линейка с прозрачным корпусом и улучшенными компонентами Outemu Purple: альтернатива Brown с более выраженной тактильностью

Что особенно привлекательно в линейке Outemu, так это возможность получить разнообразный опыт использования механической клавиатуры без значительных финансовых вложений. Это позволяет новичкам экспериментировать с различными типами переключателей, прежде чем инвестировать в более дорогие решения.

Сила нажатия и характеристики популярных Outemu switch

Технические характеристики переключателей играют решающую роль в формировании пользовательского опыта при работе с механической клавиатурой. Сила нажатия, точка активации, общий ход клавиши — эти параметры определяют не только комфорт при печати, но и эффективность в играх или профессиональной деятельности. Рассмотрим подробнее характеристики популярных моделей Outemu. ⚙️

Каждый тип переключателей Outemu имеет свой уникальный профиль силы нажатия, что позволяет пользователям выбрать вариант, максимально соответствующий их предпочтениям и стилю использования. Ниже представлены основные технические параметры наиболее популярных моделей:

Модель Операционная сила (gf) Сила срабатывания (gf) Точка срабатывания (мм) Полный ход (мм) Срок службы Outemu Blue 60 ± 15 50 ± 15 2.2 ± 0.6 4.0 ± 0.4 50 млн нажатий Outemu Brown 55 ± 15 45 ± 15 2.0 ± 0.6 4.0 ± 0.4 50 млн нажатий Outemu Red 45 ± 15 45 ± 15 2.0 ± 0.6 4.0 ± 0.4 50 млн нажатий Outemu Black 65 ± 15 60 ± 15 2.0 ± 0.6 4.0 ± 0.4 50 млн нажатий Outemu Sky (тактильный) 68 ± 15 55 ± 15 2.0 ± 0.6 4.0 ± 0.4 50 млн нажатий

Особое внимание стоит обратить на Outemu Brown, сила нажатия которых составляет около 55 граммов, что делает их немного тяжелее, чем аналогичные Cherry MX Brown (45 граммов). Эта особенность часто отмечается пользователями, которые находят переключатели Outemu более тактильными, но потенциально более утомительными при длительном использовании.

Outemu Red switch имеют линейную характеристику с силой срабатывания около 45 граммов, что делает их легкими и быстрыми. Это сопоставимо с Cherry MX Red, но некоторые пользователи отмечают, что Outemu могут быть менее плавными из-за менее тщательной полировки стержней и пружин.

Outemu Black, с другой стороны, требуют значительно больше усилий — около 65 граммов, что может снизить утомляемость при длительном использовании для тех, кто склонен "пробивать" клавиши до конца. Эта характеристика делает их хорошим выбором для пользователей с сильными пальцами или тех, кто предпочитает более весомое ощущение при нажатии.

Помимо основных технических параметров, существует несколько других факторов, влияющих на опыт использования переключателей Outemu:

Звуковые характеристики : Outemu Blue известны своим более высоким и резким щелчком по сравнению с Cherry MX Blue

: Outemu Blue известны своим более высоким и резким щелчком по сравнению с Cherry MX Blue Wobble (шатание) : У большинства переключателей Outemu наблюдается немного больше шатания стержня, особенно в горизонтальной плоскости

: У большинства переключателей Outemu наблюдается немного больше шатания стержня, особенно в горизонтальной плоскости Смазка : Заводская смазка переключателей Outemu часто минимальна, что может приводить к менее плавному ходу

: Заводская смазка переключателей Outemu часто минимальна, что может приводить к менее плавному ходу Пружины: Некоторые пользователи отмечают, что пружины Outemu могут издавать пинг-звук, особенно в неразработанных переключателях

Интересно отметить эволюцию характеристик переключателей Outemu со временем. Более новые партии демонстрируют улучшенное качество по сравнению с ранними версиями, с более последовательным тактильным откликом и лучшей смазкой. Особенно это заметно в премиальных линейках Outemu Sky и Ice, которые получили признание даже среди более требовательных энтузиастов.

При выборе переключателей Outemu важно учитывать не только их технические характеристики, но и собственные предпочтения. Пользователи, привыкшие к мембранным клавиатурам, могут найти все механические переключатели, включая Outemu, непривычно тяжелыми. В таком случае рекомендуется начать с Red вариантов, которые имеют наименьшее сопротивление и не требуют привыкания к тактильной обратной связи.

Совместимость и модификация: возможности кастомизации Outemu

Одним из ключевых аспектов, делающих механические клавиатуры столь привлекательными для энтузиастов, является возможность кастомизации и модификации. Несмотря на бюджетный статус, переключатели Outemu предлагают удивительно широкие возможности для экспериментов и улучшений, что делает их отличной стартовой платформой для тех, кто хочет погрузиться в мир клавиатурных модификаций. 🔧

Прежде всего, стоит отметить, что Outemu используют стандартный формфактор, совместимый с MX. Это означает, что большинство кейкапов, созданных для Cherry MX или других похожих переключателей, будут работать с Outemu без проблем. Это открывает доступ к огромному рынку кейкапов различных профилей, материалов и дизайнов, позволяя значительно изменить внешний вид и ощущения от использования клавиатуры.

При этом есть несколько особенностей, которые следует учитывать при модификации клавиатур с Outemu:

Особенности монтажа : Штифты корпуса Outemu обычно немного толще, чем у Cherry MX, что может создать трудности при установке на некоторые печатные платы

: Штифты корпуса Outemu обычно немного толще, чем у Cherry MX, что может создать трудности при установке на некоторые печатные платы Горячая замена : Многие бюджетные клавиатуры с Outemu поддерживают hot-swap (горячую замену), но часто только с совместимыми переключателями Outemu из-за более узких разъемов

: Многие бюджетные клавиатуры с Outemu поддерживают hot-swap (горячую замену), но часто только с совместимыми переключателями Outemu из-за более узких разъемов Открытие корпуса: Корпус переключателей Outemu может быть сложнее открыть для модификаций по сравнению с Cherry MX или Gateron

Несмотря на эти нюансы, существует множество популярных модификаций, которые можно применить к переключателям Outemu для улучшения их характеристик:

Смазка переключателей: Пожалуй, самая популярная модификация, значительно улучшающая плавность хода и акустические характеристики. Для линейных переключателей рекомендуется использовать Krytox GPL 205g0, а для тактильных — Tribosys 3203. Замена пружин: Установка более качественных пружин может устранить характерный "пинг" и обеспечить более последовательное усилие нажатия. Модификация тактильности: Для Outemu Brown и других тактильных переключателей можно модифицировать выступ на стержне для изменения характера тактильного отклика. Демпфирование: Установка силиконовых или резиновых O-колец может уменьшить шум донного удара и слегка сократить ход клавиши. "Jailhouse" модификация: Для Outemu Blue можно применить "тюремную" модификацию, которая превращает кликающий переключатель в тактильный с коротким ходом.

Особенно интересны возможности, которые предоставляет горячая замена (hot-swap) в клавиатурах с Outemu. Многие производители бюджетных механических клавиатур используют именно такие разъемы, что позволяет экспериментировать с разными типами переключателей без пайки. Однако важно учитывать, что некоторые разъемы hot-swap от Outemu совместимы только с переключателями того же бренда из-за более тонких контактных ножек.

Для тех, кто хочет перейти на другие переключатели в клавиатуре с hot-swap Outemu, существует несколько решений:

Использование переключателей Outemu и их производных (включая Akko CS и некоторые модели KTT)

Подпиливание ножек переключателей других производителей для соответствия разъемам Outemu

Замена самих разъемов hot-swap на более универсальные (требует навыков пайки)

Стоит отметить, что в последнее время появились специальные версии переключателей Outemu, изначально созданные для модификаций. Например, Outemu Sky и Ice имеют корпус, специально разработанный для облегчения открытия и модификации, а также улучшенные компоненты, которые лучше реагируют на смазку.

Для начинающих энтузиастов клавиатурных модификаций Outemu представляют идеальную отправную точку: их доступная цена позволяет экспериментировать без страха повредить дорогие компоненты, а результаты модификаций часто превосходят ожидания, приближая пользовательский опыт к намного более дорогим решениям.

Outemu переключатели открывают дверь в мир механических клавиатур, делая качественный тактильный и акустический опыт доступным для каждого. Их соотношение цены и качества остается непревзойденным в бюджетном сегменте, а возможности модификации позволяют превратить базовую механическую клавиатуру в персонализированный инструмент. Будь то ваша первая механическая клавиатура или экспериментальный проект, Outemu предлагают надежную основу, которая не разочарует даже при длительном использовании. И хотя они могут не соответствовать абсолютно всем характеристикам премиальных аналогов, разница в цене делает их компромиссы более чем оправданными для большинства пользователей.

Читайте также