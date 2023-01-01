Как выбрать идеальные очки: руководство по стилю и комфорту

Для кого эта статья:

Люди, которые нуждаются в коррекции зрения или интересуются имиджевыми очками.

Покупатели, стремящиеся выбрать стильные и функциональные очки, учитывающие личные предпочтения.

Профессионалы и специалисты, работающие с зрением, такие как оптометристы и консультанты по очкам. Выбор очков — это искусство сочетания медицинской необходимости с персональным стилем. Первая пара корректирующих очков или имиджевые модели без диоптрий могут радикально изменить вашу внешность и качество жизни. Правильно подобранные очки становятся не просто инструментом коррекции зрения, но и ярким аксессуаром, дополняющим индивидуальный образ. В этом руководстве я раскрою все тонкости выбора очков: от технических характеристик до эстетических нюансов, чтобы ваша новая пара стала безупречным сочетанием функциональности и стиля. 🔍

Разница между очками с диоптриями и имиджевыми моделями

Прежде чем углубиться в процесс выбора, важно понимать ключевые различия между корректирующими очками и имиджевыми моделями. Основное отличие заключается в функциональном назначении: очки с диоптриями компенсируют нарушения рефракции глаза, тогда как имиджевые являются исключительно стилевым аксессуаром.

Характеристика Очки с диоптриями Имиджевые очки Функциональное назначение Коррекция зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) Эстетическая функция, защита от УФ-лучей (при наличии соответствующих линз) Стоимость Выше из-за стоимости рецептурных линз (от 5000 ₽) Доступнее, так как не требуют сложных линз (от 1500 ₽) Процесс покупки Требуется рецепт врача-офтальмолога, индивидуальная подгонка Можно приобрести без рецепта и специальных измерений Линзы Индивидуальные, с учетом рецепта и PD (межзрачкового расстояния) Стандартные, без корректирующего эффекта (часто с антибликовым покрытием)

Алексей Воронцов, оптометрист-консультант Недавно ко мне пришла клиентка Марина, жалующаяся на сильную усталость глаз и головные боли. Она регулярно носила имиджевые очки, приобретенные в модном магазине. После проверки зрения выяснилось, что у нее астигматизм и легкая степень миопии. Марина не подозревала о проблеме и думала, что дискомфорт связан с нагрузкой на работе. Мы подобрали ей корректирующие очки с правильными диоптриями и качественными линзами. Через неделю Марина вернулась с благодарностью — головные боли исчезли, зрение улучшилось, а новые очки, по её словам, выглядели даже стильнее прежних имиджевых моделей. Это классический случай, показывающий, что даже небольшая некорректированная проблема зрения может существенно влиять на качество жизни.

Важно отметить, что имиджевые очки не должны искажать зрение. Качественные модели оснащаются нулевыми линзами оптического класса, которые не создают искажений и не нагружают глаза. Если после ношения таких очков появляются головные боли или дискомфорт — это признак низкого качества линз или наличия нераспознанных проблем со зрением, требующих консультации специалиста. 👓

При выборе между корректирующими и имиджевыми очками стоит учитывать следующие факторы:

Состояние зрения (наличие рефракционных нарушений)

Интенсивность зрительных нагрузок

Бюджет на приобретение очков

Цели использования (постоянное ношение, периодическое, исключительно для создания образа)

Наличие других средств коррекции (контактные линзы)

Подбор оправы по форме лица и стилю

Правильно подобранная оправа не только корректирует зрение, но и подчеркивает достоинства внешности, скрывая возможные недостатки. Основное правило — оправа должна уравновешивать форму лица, создавая гармоничный образ. 🧩

При выборе оправы учитывайте следующие параметры:

Форма лица — ключевой фактор при выборе оправы

— ключевой фактор при выборе оправы Цветотип внешности — определяет палитру подходящих оттенков оправы

— определяет палитру подходящих оттенков оправы Индивидуальный стиль — оправа должна вписываться в общую стилистику гардероба

— оправа должна вписываться в общую стилистику гардероба Назначение очков — для повседневной носки или для особых случаев

— для повседневной носки или для особых случаев Особенности профессии — для некоторых профессий требуются определенные типы оправ

Подбор оправы по форме лица основывается на принципе контраста. Оптимальный вариант — оправа, форма которой визуально противоположна форме вашего лица:

Форма лица Рекомендуемые оправы Нежелательные оправы Круглое Прямоугольные, квадратные, "кошачий глаз" — добавляют углы и вытягивают лицо Круглые, овальные — подчеркивают округлость лица Квадратное Закругленные, овальные — смягчают угловатость Геометричные, квадратные — усиливают резкость черт Овальное Большинство форм подходят, предпочтительны симметричные модели Слишком крупные или асимметричные — нарушают природную гармонию Треугольное "Авиаторы", полуободковые, с акцентом на верхнюю часть Массивные в нижней части — утяжеляют и без того широкую нижнюю часть лица Сердцевидное С утяжеленной нижней частью, "бабочка" С акцентом на верхнюю часть — визуально расширяют лоб Прямоугольное Крупные оправы, подчеркивающие ширину Узкие, вытянутые — подчеркивают вертикальные пропорции

При выборе цвета оправы ориентируйтесь на свой цветотип внешности:

Весна (теплый светлый тон) — бежевые, золотистые, светло-коричневые, персиковые оправы

(теплый светлый тон) — бежевые, золотистые, светло-коричневые, персиковые оправы Лето (холодный светлый тон) — серебристые, серые, голубые, лавандовые, розовые оправы

(холодный светлый тон) — серебристые, серые, голубые, лавандовые, розовые оправы Осень (теплый темный тон) — терракотовые, оливковые, медные, темно-коричневые оправы

(теплый темный тон) — терракотовые, оливковые, медные, темно-коричневые оправы Зима (холодный темный тон) — черные, темно-синие, бордовые, контрастные оправы

Не менее важен материал оправы, который влияет как на эстетику, так и на комфорт ношения:

Пластик (ацетат целлюлозы) — легкий, разнообразие цветов, доступная цена

(ацетат целлюлозы) — легкий, разнообразие цветов, доступная цена Металл (титан, нержавеющая сталь) — прочность, элегантность, долговечность

(титан, нержавеющая сталь) — прочность, элегантность, долговечность Комбинированные материалы — сочетание преимуществ пластика и металла

— сочетание преимуществ пластика и металла Натуральные материалы (дерево, рог, кость) — экологичность, уникальность, высокая цена

(дерево, рог, кость) — экологичность, уникальность, высокая цена Инновационные материалы (карбон, титановые сплавы) — ультралегкость, гипоаллергенность

Выбор линз: материалы, покрытия и диоптрии

Линзы — это сердце очков. Именно они обеспечивают основную функцию коррекции зрения, а дополнительные покрытия повышают комфорт и защищают глаза от вредных воздействий. 🔎

Прежде чем выбирать линзы, необходимо пройти профессиональное обследование у офтальмолога. Специалист определит необходимые диоптрии и тип коррекции:

Миопия (близорукость) — требуются рассеивающие линзы (минусовые)

(близорукость) — требуются рассеивающие линзы (минусовые) Гиперметропия (дальнозоркость) — требуются собирающие линзы (плюсовые)

(дальнозоркость) — требуются собирающие линзы (плюсовые) Астигматизм — требуются торические линзы для коррекции нарушений преломления

— требуются торические линзы для коррекции нарушений преломления Пресбиопия (возрастное ухудшение зрения вблизи) — требуются бифокальные или прогрессивные линзы

Ирина Соколова, оптик-консультант Однажды в нашу оптику зашел Сергей — IT-специалист, страдающий от сильных головных болей после долгой работы за компьютером. У него уже были очки с диоптриями, но проблема не решалась. После беседы выяснилось, что его линзы были базовыми, без специальных покрытий. Мы предложили ему линзы с антибликом и защитой от синего света. Через две недели Сергей вернулся с благодарностью — работа за компьютером перестала вызывать дискомфорт, снизилась усталость глаз, а засыпать стало легче даже после поздней работы. Этот случай отлично демонстрирует, как правильно подобранные функциональные покрытия линз могут значительно улучшить качество жизни, особенно для людей с высокими зрительными нагрузками.

При выборе линз необходимо учитывать материал изготовления, влияющий на вес, толщину, оптические свойства и стоимость:

Минеральное стекло — высокая устойчивость к царапинам, но тяжелые и хрупкие

— высокая устойчивость к царапинам, но тяжелые и хрупкие CR-39 (пластик) — легче стекла, хорошие оптические свойства, доступная цена

— легче стекла, хорошие оптические свойства, доступная цена Поликарбонат — ударопрочный, легкий, с высоким показателем преломления, идеален для спортивных и детских очков

— ударопрочный, легкий, с высоким показателем преломления, идеален для спортивных и детских очков Трайвекс — сочетает легкость и ударопрочность поликарбоната с оптическими свойствами CR-39

— сочетает легкость и ударопрочность поликарбоната с оптическими свойствами CR-39 Высокоиндексные материалы (1.6, 1.67, 1.74) — для сильных диоптрий, позволяют сделать линзы тоньше и легче

Современные технологии позволяют наносить на линзы различные функциональные покрытия:

Антибликовое покрытие — уменьшает отражения, повышает светопропускание, снижает усталость глаз

— уменьшает отражения, повышает светопропускание, снижает усталость глаз Упрочняющее покрытие — защищает от царапин, особенно важно для пластиковых линз

— защищает от царапин, особенно важно для пластиковых линз Гидрофобное покрытие — отталкивает воду, меньше загрязняется, легче чистится

— отталкивает воду, меньше загрязняется, легче чистится УФ-фильтр — защищает глаза от ультрафиолетового излучения

— защищает глаза от ультрафиолетового излучения Блокираторы синего света — уменьшают количество синего света, излучаемого цифровыми устройствами

— уменьшают количество синего света, излучаемого цифровыми устройствами Фотохромные покрытия — линзы темнеют на ярком свету и светлеют в помещении

— линзы темнеют на ярком свету и светлеют в помещении Поляризационные фильтры — устраняют блики от отражающих поверхностей (вода, снег, стекло)

Стоит отметить, что стоимость линз зависит от материала, производителя, наличия покрытий и дизайна. Однако экономить на качестве линз не рекомендуется — это может привести к дискомфорту, быстрому износу и потенциальным проблемам со зрением. 💰

Очки для компьютера с диоптриями и без: особенности

Длительная работа за компьютером создает особую нагрузку на глаза, вызывая цифровую усталость зрения. Специальные компьютерные очки призваны минимизировать эти негативные эффекты. 💻

Существуют два основных типа очков для работы с цифровыми устройствами:

Очки для компьютера без диоптрий — подходят людям с нормальным зрением, которые испытывают усталость при работе за экраном

— подходят людям с нормальным зрением, которые испытывают усталость при работе за экраном Очки для компьютера с диоптриями — сочетают функцию коррекции зрения с защитой от вредных воздействий экрана

Ключевые особенности компьютерных очков:

Специальные фильтры синего света — блокируют часть высокоэнергетического синего излучения от экранов

Антибликовое покрытие — уменьшает отражение от поверхности линз и снижает усталость глаз

Специальная градация для промежуточной зоны видения (40-90 см) — расстояние, на котором обычно располагается монитор

Легкая тонировка — снижает яркость и контрастность, делая длительную работу комфортнее

Преимущества использования специализированных компьютерных очков:

Тип очков Преимущества Рекомендации по использованию Очки для компьютера без диоптрий – Снижение усталости глаз<br>- Улучшение контрастности<br>- Защита от синего света<br>- Профилактика нарушений сна – Для людей с нормальным зрением<br>- При работе за экраном более 4 часов в день<br>- Для работы в вечернее и ночное время Очки для компьютера с диоптриями – Коррекция имеющихся нарушений зрения<br>- Оптимизация зрения на расстоянии экрана<br>- Защита от синего света и бликов<br>- Снижение напряжения глазных мышц – При наличии миопии, гиперметропии или астигматизма<br>- При работе за экраном большую часть дня<br>- Для предотвращения прогрессирования близорукости

Важно отметить, что очки для компьютера с диоптриями должны назначаться офтальмологом, учитывая особенности вашего зрения и рабочего места. Часто диоптрии для компьютерных очков отличаются от диоптрий для обычных корректирующих очков, особенно если вы используете бифокальные или прогрессивные линзы.

При выборе очков для компьютера обратите внимание на следующие моменты:

Качество блокировки синего света (оптимально 30-40%, полная блокировка искажает цветопередачу)

Наличие сертификатов на специальные покрытия

Комфорт оправы при длительном ношении (легкая, не давящая на виски и переносицу)

Соответствие диоптрий именно для рабочего расстояния (для очков с диоптриями)

Размер линз, обеспечивающий полное поле зрения без необходимости поворачивать голову

Где и как правильно приобрести очки: рекомендации

Процесс покупки очков — это не просто выбор понравившейся оправы. Это комплексная услуга, включающая диагностику, подбор, изготовление и подгонку. Правильный подход к приобретению гарантирует комфорт и эффективность коррекции зрения. 🛍️

Основные места для покупки очков:

Специализированные оптики — предлагают полный спектр услуг от диагностики до изготовления очков

— предлагают полный спектр услуг от диагностики до изготовления очков Оптические отделы в торговых центрах — удобно для подбора имиджевых очков или стандартных моделей

— удобно для подбора имиджевых очков или стандартных моделей Интернет-магазины — большой выбор оправ, но рекомендуются только для повторной покупки с известными параметрами

— большой выбор оправ, но рекомендуются только для повторной покупки с известными параметрами Сетевые оптические салоны — предлагают унифицированный сервис и часто имеют собственные лаборатории

— предлагают унифицированный сервис и часто имеют собственные лаборатории Офтальмологические клиники с оптическим отделом — обеспечивают профессиональную диагностику и подбор очков

Пошаговый алгоритм приобретения очков:

Посещение офтальмолога — получение актуального рецепта с указанием диоптрий, межзрачкового расстояния и других параметров Выбор оптики — предпочтительно с хорошей репутацией и полным спектром услуг Подбор оправы — с учетом формы лица, стиля и функционального назначения Консультация с оптиком — выбор материала линз и дополнительных покрытий Снятие индивидуальных мерок — межзрачковое расстояние, высота зрачка относительно оправы Изготовление очков — может занимать от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от сложности Примерка и подгонка — финальная настройка оправы под особенности лица Проверка качества видения — тестирование комфорта и четкости зрения в новых очках

Важные критерии выбора места покупки очков:

Наличие современного диагностического оборудования

Квалификация персонала (особенно важно наличие оптометриста)

Ассортимент оправ различных ценовых категорий

Выбор линз разных производителей

Гарантийное обслуживание и возможность последующей регулировки

Сроки изготовления очков

Дополнительные услуги (чистка, мелкий ремонт, замена носоупоров)

При покупке очков онлайн необходимо учитывать следующие моменты:

Заказывать только при наличии точного рецепта от офтальмолога

Знать свое межзрачковое расстояние (PD)

Иметь четкое представление о размерах подходящей оправы

Выбирать магазины с возможностью возврата/обмена

Учитывать, что очки могут потребовать дополнительной подгонки в оптике

Не стоит экономить на качестве очков, особенно если вы носите их постоянно. Инвестиция в качественную оправу и линзы с необходимыми покрытиями окупится комфортом и защитой зрения на долгие годы. Особенно это касается очков с высокими диоптрами, где важна точность изготовления и качество материалов. 👁️

Выбор очков — это баланс между медицинской необходимостью и персональным стилем. Подходящая оправа подчеркнет ваши достоинства, а правильно подобранные линзы обеспечат четкое зрение и защиту глаз. Не пренебрегайте консультацией специалиста — самостоятельный подбор диоптрий может привести к ухудшению зрения. Качественные очки — это инвестиция в здоровье глаз, которая будет радовать вас комфортом и стильным внешним видом каждый день.

