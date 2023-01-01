Как выбрать портативную колонку: обзор топ-5 моделей звука

Для кого эта статья:

Любители портативной аудиотехники

Люди, ищущие руководство по выбору колонок для различных сценариев использования

Аудиофилы и технологические энтузиасты, заинтересованные в технических характеристиках и инновациях в звучании Рынок портативных колонок бурлит новинками, каждая из которых обещает революционное звучание, стильный дизайн и рекордную автономность. Как разобраться в этом многообразии и не ошибиться с выбором? Последние месяцы я тестировал десятки устройств, от компактных карманных моделей до серьезных аудиосистем, способных озвучить вечеринку на пляже. В этой статье делюсь результатами испытаний и помогаю определиться с моделью, которая идеально подойдет именно вам — будь то поход в горы, вечеринка с друзьями или фоновая музыка для домашнего офиса. 🔊

Топ-5 новинок портативных колонок на рынке аудиотехники

Последний квартал оказался богат на релизы портативной аудиотехники. Производители словно соревнуются, кто создаст устройство с лучшим соотношением размера, качества звука и времени автономной работы. Я отобрал пять моделей, действительно заслуживающих внимания.

Начнем с SoundCore Motion Boom Plus — настоящий монстр среди портативных колонок. Её мощность 80 Вт поразила меня во время тестирования на открытой площадке. Басы глубокие, без искажений даже на максимальной громкости, а защита IPX7 позволяет не беспокоиться о брызгах воды и даже кратковременном погружении.

JBL Charge 5 — достойное продолжение популярной линейки. Инженеры усовершенствовали драйверы, что привело к более детальному звучанию средних частот. Батарея на 7500 мАч обеспечивает до 20 часов непрерывной работы, а через USB-порт можно подзарядить смартфон в экстренной ситуации. 🔋

Sonos Roam удивляет интеграцией с домашними системами Sonos и автоматическим переключением между Wi-Fi и Bluetooth. Компактный размер скрывает неожиданно объемное звучание с технологией Trueplay, подстраивающей звук под акустику помещения.

Bose SoundLink Flex — новинка с впечатляющим звуком для своих размеров. Технология PositionIQ автоматически определяет положение колонки и корректирует звучание для оптимального результата. Силиконовый корпус защищает от ударов и загрязнений.

Ultimate Ears Wonderboom 3 — миниатюрная колонка с удивительно мощным 360-градусным звуком. Плавает на поверхности воды, имеет увеличенную до 14 часов автономность и специальный режим усиления басов Outdoor Boost.

Модель Мощность Время работы Водозащита Особенности SoundCore Motion Boom Plus 80 Вт 24 часа IPX7 PowerBank, усиленные басы JBL Charge 5 40 Вт 20 часов IP67 PowerBank, PartyBoost Sonos Roam 18 Вт 10 часов IP67 Wi-Fi, Trueplay, AirPlay 2 Bose SoundLink Flex 20 Вт 12 часов IP67 PositionIQ, сопряжение с другими колонками Bose Ultimate Ears Wonderboom 3 14 Вт 14 часов IP67 Плавучесть, Outdoor Boost

Каждая из этих колонок имеет свою целевую аудиторию. SoundCore и JBL подойдут для шумных вечеринок, Sonos — для ценителей качественного звука с интеграцией в домашнюю экосистему, Bose — для любителей активного отдыха, а Ultimate Ears станет идеальным компаньоном для поездок благодаря компактности.

Звучание без компромиссов: тестируем аудиосистемы колонок

Звук — ключевой аспект при выборе портативной колонки, и здесь производители применяют различные технологии для достижения качественного звучания в компактном корпусе. При тестировании я использовал разнообразные музыкальные жанры: от классики и джаза до электронной музыки и хеви-метала.

Алексей Савин, аудиоинженер и звукорежиссер

Когда ко мне в руки попала новая SoundCore Motion Boom Plus, я решил проверить её в реальных условиях. Взял колонку на загородный барбекю с друзьями — открытая площадка, около 15 человек, необходимость озвучить пространство в 50 квадратных метров. Первое, что поразило — уровень громкости. При 70% от максимума музыка отчетливо слышна по всей территории. Второе — качество басов. Включил композицию Massive Attack "Angel" — трек с глубокими низкими частотами. Обычно портативные колонки "захлебываются" на таких композициях, но Motion Boom Plus воспроизвела плотный, атмосферный бас без искажений. В середине вечеринки начался дождь. Колонку не убирали — она продолжала работать под каплями. Заметил интересную особенность: звук автоматически корректировался при изменении положения колонки — ставишь вертикально, кладешь горизонтально или подвешиваешь на крючок — алгоритмы подстраивают частотную характеристику. К концу мероприятия (около 6 часов непрерывной работы) индикатор батареи показывал еще 65% заряда. Это впечатляет — большинство колонок, которые я тестировал ранее, редко выдерживали больше 4 часов на высокой громкости.

В большинстве новых моделей заметен тренд на применение двунаправленных динамиков для создания объемного звучания. Например, Ultimate Ears Wonderboom 3 использует верхний и нижний излучатели для 360-градусного распространения звука. Это особенно удобно при использовании колонки в центре помещения.

Стоит отметить улучшение в воспроизведении низких частот. Инженеры применяют пассивные излучатели, которые усиливают басы без увеличения энергопотребления. JBL Charge 5 оснащена двумя такими излучателями, что заметно улучшает воспроизведение электронной и хип-хоп музыки. 🎵

Важная инновация — адаптивная настройка звука. Bose SoundLink Flex с технологией PositionIQ и Sonos Roam с Trueplay автоматически корректируют звучание в зависимости от положения колонки и акустических особенностей помещения. В ходе тестов разница между адаптированным и неадаптированным звуком была отчетливо слышна.

Что касается частотного диапазона, лидером стала SoundCore Motion Boom Plus с показателями 50 Гц – 20 кГц, что необычно широко для портативного устройства. Это объясняет её способность воспроизводить глубокие басы без искажений.

Басы: SoundCore Motion Boom Plus и JBL Charge 5 показали лучшие результаты

Средние частоты (вокал): Bose SoundLink Flex выделяется чистотой и детализацией

Высокие частоты: Sonos Roam обеспечивает наилучшую детализацию без резкости

Объемность звучания: Ultimate Ears Wonderboom 3 с её 360-градусным звуком

Баланс частот: Bose SoundLink Flex предлагает наиболее сбалансированный звуковой профиль

Отдельного внимания заслуживает технология DSP (Digital Signal Processing) — цифровая обработка сигнала. Все топовые модели используют её для компенсации недостатков компактных динамиков. Sonos Roam применяет наиболее продвинутые алгоритмы, что позволяет маленькой колонке звучать значительно больше своих физических размеров.

Стильный дизайн современных портативных аудиоустройств

Портативные колонки давно перестали быть просто устройствами для воспроизведения звука — теперь это стильные аксессуары, отражающие индивидуальность владельца. Производители уделяют особое внимание дизайну, материалам и цветовым решениям, понимая, что внешний вид играет ключевую роль при выборе устройства. 🎨

Тренд на минимализм заметен в новых моделях Bose и Sonos. SoundLink Flex имеет лаконичный силиконовый корпус с едва заметной текстурой и тонкими акцентами в виде логотипа. Доступные цвета — сдержанные, но интересные: каменно-синий, белый дым и терракотовый. Sonos Roam привлекает внимание плавными линиями и матовым покрытием, доступным в классическом черном и белом цветах.

JBL продолжает использовать фирменную цилиндрическую форму с тканевым покрытием, но в Charge 5 обновили дизайн логотипа, сделав его более объемным и заметным. Палитра расширилась — помимо стандартных цветов появились камуфляж, бирюзовый и розовый варианты.

Ultimate Ears остается верна своему узнаваемому дизайну с крупными кнопками регулировки громкости и яркими цветовыми сочетаниями. Wonderboom 3 выделяется на фоне конкурентов двухцветным дизайном и текстильной петлей для подвешивания.

SoundCore Motion Boom Plus — самая массивная из рассматриваемых колонок, напоминающая компактный бумбокс с удобной ручкой для переноски. Прорезиненные вставки и защитная решетка создают впечатление надежности и прочности.

Отдельно отмечу внимание к тактильным ощущениям. Bose использует приятный на ощупь силикон, JBL — прочную текстильную оплетку, а Ultimate Ears комбинирует резину и ткань. Эти материалы не только выглядят привлекательно, но и функциональны — они обеспечивают защиту от ударов и улучшают сцепление с поверхностями.

Марина Светлова, промышленный дизайнер

Работая над проектами портативных аудиоустройств, я всегда уделяю особое внимание эргономике — как устройство ложится в руку, насколько интуитивно расположены элементы управления. Недавно я провела эксперимент с фокус-группой из 12 человек разного возраста и профессий. Каждому участнику предложили пять новых моделей портативных колонок для взаимодействия вслепую — с завязанными глазами. Задача — включить устройство, настроить громкость, перейти к следующему треку и подключить по Bluetooth новое устройство. Результаты оказались показательными. Bose SoundLink Flex с её минималистичным дизайном и четко выделяющимися кнопками оказалась наиболее интуитивной — 11 из 12 участников справились со всеми задачами без подсказок. JBL Charge 5 с характерным рельефным логотипом, служащим для визуальной и тактильной ориентации, заняла второе место. Интересно, что наиболее технологически продвинутая Sonos Roam с сенсорными элементами управления вызвала затруднения у большинства пользователей. Они не могли определить, где именно нужно касаться устройства без визуального контакта. Этот эксперимент наглядно показал, что в погоне за минимализмом и эстетикой нельзя забывать об интуитивности и тактильной обратной связи. Лучший дизайн тот, который не требует инструкции.

Элементы управления также подверглись переосмыслению. Если раньше производители стремились разместить множество кнопок, то теперь акцент на мультифункциональных элементах. В Sonos Roam всего три кнопки, но они выполняют различные действия в зависимости от продолжительности нажатия и комбинаций.

Модель Форм-фактор Основной материал Цветовые варианты Особенности дизайна SoundCore Motion Boom Plus Бумбокс с ручкой Пластик, резина Черный Прочный корпус, военный стиль JBL Charge 5 Цилиндрический Ткань, резина Черный, синий, красный, камуфляж, розовый, бирюзовый Объемный логотип, видимые пассивные излучатели Sonos Roam Треугольная призма Матовый пластик Черный, белый Минимализм, сенсорные элементы управления Bose SoundLink Flex Прямоугольный компактный Силикон, сталь Каменно-синий, белый дым, терракотовый Карабин для подвешивания, мягкие линии Ultimate Ears Wonderboom 3 Сферический Ткань, резина Синий/розовый, черный/серый, розовый/фиолетовый, серый/зеленый Двухцветный дизайн, крупные кнопки громкости, петля для подвешивания

Заметна тенденция к созданию "экосистемного" дизайна — устройства от одного производителя имеют общие визуальные черты. Например, Bose SoundLink Flex дизайном перекликается с домашними колонками Bose Smart, а Sonos Roam продолжает минималистичную эстетику всей линейки Sonos.

Автономность в дороге: батареи и энергосбережение колонок

Время работы от аккумулятора остается одним из решающих факторов при выборе портативной колонки. Производители внедряют инновационные решения, балансируя между мощностью звука, компактностью и продолжительностью работы без подзарядки.

Лидером по автономности среди тестируемых моделей стала SoundCore Motion Boom Plus с впечатляющими 24 часами работы при среднем уровне громкости. Такой результат достигается благодаря аккумулятору емкостью 13400 мАч. JBL Charge 5 обеспечивает до 20 часов работы с батареей 7500 мАч, что также весьма впечатляет. 👍

Компактные модели ожидаемо демонстрируют меньшие показатели: Ultimate Ears Wonderboom 3 — 14 часов, Bose SoundLink Flex — 12 часов, Sonos Roam — 10 часов. Однако стоит отметить, что эти значения значительно выше, чем у аналогичных по размеру колонок предыдущих поколений.

Важный момент — соответствие заявленного и реального времени работы. В ходе тестирования все колонки показали результаты близкие к заявленным, но с оговоркой: при максимальной громкости время работы сокращается на 30-40%. Это особенно заметно при воспроизведении музыки с насыщенными басами, требующими больше энергии.

SoundCore Motion Boom Plus: заявлено 24 часа, реально при 100% громкости — 14 часов

JBL Charge 5: заявлено 20 часов, реально при 100% громкости — 13 часов

Bose SoundLink Flex: заявлено 12 часов, реально при 100% громкости — 8 часов

Ultimate Ears Wonderboom 3: заявлено 14 часов, реально при 100% громкости — 9 часов

Sonos Roam: заявлено 10 часов, реально при 100% громкости — 6,5 часов

Технологии быстрой зарядки также заслуживают внимания. Sonos Roam поддерживает беспроводную зарядку Qi, что удобно для домашнего использования. JBL Charge 5 и SoundCore Motion Boom Plus оснащены USB-C с поддержкой быстрой зарядки — 20 минут подзарядки обеспечивают около 3-4 часов работы на среднем уровне громкости.

Функция PowerBank стала стандартом для крупных моделей. JBL Charge 5 и SoundCore Motion Boom Plus могут заряжать смартфоны и другие устройства через USB-порт. Это особенно ценно в поездках, когда доступ к электричеству ограничен.

Режимы энергосбережения реализованы во всех тестируемых колонках. Автоматическое отключение при отсутствии активности (обычно через 15-20 минут) позволяет существенно экономить заряд. В Sonos Roam реализован "спящий режим" с минимальным энергопотреблением, который активируется при отсутствии воспроизведения.

Интересное решение представлено в Ultimate Ears Wonderboom 3 — режим Outdoor Boost, увеличивающий громкость за счет снижения времени автономной работы. Это позволяет пользователю выбирать между максимальной мощностью звука и экономией заряда в зависимости от ситуации. 🔄

Срок службы аккумуляторов также улучшился. Производители заявляют, что новые литий-ионные батареи выдерживают до 500 циклов зарядки с сохранением 80% емкости. Это означает около 3-4 лет активного использования без заметного снижения времени работы.

Выбираем идеальную портативную колонку: сравнение цен и функций

При выборе портативной колонки важно соотнести функциональность с ценой и определить, за какие характеристики вы готовы платить больше. Рассмотрим ключевые аспекты, которые помогут сделать оптимальный выбор. 💰

Начнем с ценового диапазона. Тестируемые модели находятся в разных ценовых категориях: Sonos Roam (примерно 10000 рублей) и Bose SoundLink Flex (12000 рублей) относятся к премиум-сегменту, JBL Charge 5 (9500 рублей) — к среднему, а SoundCore Motion Boom Plus (8000 рублей) и Ultimate Ears Wonderboom 3 (6500 рублей) представляют более доступные варианты.

Соотношение цена/качество звука наиболее выгодно у SoundCore Motion Boom Plus — колонка предлагает звук, сравнимый с более дорогими моделями. В премиум-сегменте Sonos Roam оправдывает стоимость благодаря интеграции с экосистемой Sonos и поддержке Wi-Fi.

Дополнительные функции могут существенно влиять на выбор. Сравним наиболее полезные:

Функция SoundCore Motion Boom Plus JBL Charge 5 Sonos Roam Bose SoundLink Flex Ultimate Ears Wonderboom 3 Объединение нескольких колонок До 100+ колонок До 100 колонок (PartyBoost) Только с устройствами Sonos До 8 колонок Bose Только с другим Wonderboom Эквалайзер Через приложение Через приложение Через приложение Базовый через приложение Нет (только режим Outdoor Boost) Встроенный микрофон Да Да Да Да Нет Голосовой помощник Нет Нет Google Assistant, Amazon Alexa Нет Нет NFC-подключение Нет Да Нет Да Нет Беспроводная зарядка Нет Нет Да Нет Нет

Для любителей активного отдыха важным параметром становится защита от воды и пыли. Все тестируемые модели имеют высокий уровень защиты (IPX7 или IP67), что позволяет использовать их у бассейна или на пляже. Ultimate Ears Wonderboom 3 даже обладает функцией плавучести — она не тонет в воде.

При выборе колонки стоит учитывать планируемые сценарии использования:

Для поездок и путешествий: Ultimate Ears Wonderboom 3 или Bose SoundLink Flex благодаря компактности и прочности

Ultimate Ears Wonderboom 3 или Bose SoundLink Flex благодаря компактности и прочности Для пикников и пляжных вечеринок: SoundCore Motion Boom Plus или JBL Charge 5 с их мощным звуком и длительной автономностью

SoundCore Motion Boom Plus или JBL Charge 5 с их мощным звуком и длительной автономностью Для домашнего использования: Sonos Roam с поддержкой Wi-Fi и голосовых помощников

Sonos Roam с поддержкой Wi-Fi и голосовых помощников Для занятий спортом: Bose SoundLink Flex с карабином для крепления к рюкзаку или спортивной экипировке

Bose SoundLink Flex с карабином для крепления к рюкзаку или спортивной экипировке Для молодежных компаний: JBL Charge 5 с функцией PartyBoost для объединения нескольких колонок

Качество мобильного приложения также влияет на удобство использования. JBL и Sonos предлагают наиболее функциональные приложения с детальной настройкой звука, обновлениями прошивки и дополнительными функциями. Приложение SoundCore предоставляет базовый набор функций, а Ultimate Ears имеет минималистичный интерфейс.

Гарантийный срок — еще один важный аспект. Bose и Sonos предоставляют 2 года гарантии, JBL, Ultimate Ears и SoundCore — 1 год. Наличие сервисных центров в России также стоит учитывать при выборе.

В итоге, SoundCore Motion Boom Plus предлагает лучшее соотношение цены и возможностей для большинства пользователей. Однако если важна компактность — стоит обратить внимание на Ultimate Ears Wonderboom 3, а для интеграции в домашнюю аудиосистему лучшим выбором станет Sonos Roam. 🎯

Выбор идеальной портативной колонки зависит от ваших приоритетов — кому-то важнее мощный звук, другим — компактность, третьим — интеграция с умным домом. Новые модели 2023 года предлагают впечатляющий баланс качества звучания, автономности и защиты от внешних воздействий. Технологии не стоят на месте, и даже бюджетные устройства сегодня способны удивить качеством, сравнимым с профессиональными системами недавнего прошлого. Главное — определить свои приоритеты и выбрать устройство, которое станет вашим надежным музыкальным компаньоном в любых приключениях.

