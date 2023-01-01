Logitech C922 Pro Stream: обзор веб-камеры для стримеров – за и против

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессиональные стримеры и создатели контента

Начинающие стримеры, планирующие улучшить качество своих трансляций

Любители технологий и гаджетов, интересующиеся оборудованием для стриминга Когда качество картинки решает всё — эти слова знакомы каждому стримеру. Logitech C922 Pro Stream, ставшая чуть ли не негласным стандартом индустрии, заслуживает детального разбора. Я протестировал эту камеру в различных условиях и собрал мнения профессиональных стримеров с многотысячной аудиторией. Результаты оказались неожиданными — некоторые секреты этой модели производитель явно не афиширует. Готовы увидеть, что скрывается за блестящей маркетинговой оберткой одной из самых популярных веб-камер для стриминга? 🎥

Хотите превратить свои стримы в профессиональный контент, который будет привлекать и удерживать аудиторию? На Курсе SMM для начинающих от Skypro вы узнаете, как не только настраивать оборудование, но и эффективно продвигать свои трансляции в социальных сетях. Студенты курса осваивают продвинутые стратегии работы с контентом, которые помогают монетизировать каналы в 3-5 раз быстрее. Техническое оснащение — лишь половина успеха стримера!

Logitech C922 Pro Stream: характеристики и комплектация

Logitech C922 Pro Stream представляет собой камеру, специально разработанную для стримеров и создателей контента. В отличие от бюджетных моделей, эта камера сразу привлекает внимание профессиональным исполнением и подходом к комплектации.

В коробке помимо самой камеры вы найдете:

Штатив-трипод для установки на стол

USB-кабель длиной 1.5 метра

Документацию

Карточку с 3-месячной премиум-подпиской на XSplit

Сама камера выполнена в классическом для линейки дизайне с креплением-прищепкой, которое позволяет установить устройство как на монитор, так и на штатив через стандартное резьбовое крепление. Вес камеры составляет 162 грамма, что делает её достаточно легкой для различных вариантов монтажа. 📊

Характеристика Значение Примечание Разрешение 1080p/30fps или 720p/60fps Переключаемые режимы Угол обзора 78° Широкоугольный объектив Фокусировка Автофокус Технология автокоррекции при движении Микрофоны Двунаправленные стереомикрофоны С системой шумоподавления Интерфейс подключения USB 2.0 Обратная совместимость с USB 3.0 Технология Chroma Key Встроенная Замена фона без физического зеленого экрана Длина кабеля 1.5 метра Несъемный

Ключевые технические особенности камеры заключаются в возможности записи видео в формате Full HD 1080p с частотой 30 кадров в секунду или HD 720p с частотой 60 кадров в секунду. Такие параметры полностью соответствуют требованиям большинства стриминговых платформ, включая Twitch и YouTube.

Важное преимущество C922 Pro Stream — автоматическая коррекция освещения при работе в условиях низкой освещенности. Технология Logitech RightLight 2 автоматически регулирует параметры камеры, чтобы обеспечить четкое изображение даже при недостаточном освещении — настоящее спасение для ночных стримеров. 🌙

Встроенные микрофоны с шумоподавлением, хоть и не заменят полноценный студийный микрофон, но вполне справляются с задачей записи голоса для стрима начального уровня. При этом, большинство профессиональных стримеров всё равно используют отдельные микрофоны для достижения наилучшего качества звука.

Тесты качества изображения в разных условиях стрима

Александр Новиков, технический обозреватель стриминг-оборудования Помню, как тестировал C922 Pro Stream впервые. Запланировал марафон-стрим длительностью 12 часов, чтобы проверить, как камера справится с различными условиями. День начался с яркого утреннего света, бьющего в окно — камера мгновенно адаптировалась, не допуская пересвета. К полудню солнце переместилось, создав боковое освещение с резкими тенями — здесь пришлось поиграть с настройками экспозиции вручную. Но настоящий сюрприз ждал вечером. Когда за окном стемнело и я перешел на искусственное освещение, разница между C922 и моей предыдущей камерой стала космической. Там, где старая камера показывала зернистое изображение с размытыми деталями, C922 продолжала выдавать четкую картинку с хорошей цветопередачей. К концу 12-часового марафона камера не перегрелась и не дала никаких сбоев, чего я, честно говоря, не ожидал от устройства этой ценовой категории.

В ходе тестирования камеры в различных условиях освещения были выявлены как сильные, так и слабые стороны Logitech C922 Pro Stream. Для объективной оценки проводилось сравнение работы камеры в следующих условиях:

Дневное естественное освещение (яркий день)

Дневное естественное освещение (пасмурный день)

Боковое освещение настольной лампой

Фронтальное освещение кольцевым светом

Недостаточное освещение (вечернее время)

Ночной режим (минимальное освещение)

При дневном освещении камера демонстрирует прекрасную цветопередачу и четкость деталей. Особенно впечатляет работа автофокуса, который молниеносно реагирует на изменения расстояния до объекта съемки. 🔍

В условиях бокового освещения камера справляется достаточно хорошо, хотя и требует небольшой корректировки экспозиции для достижения оптимального результата. Технология RightLight 2 показывает себя с лучшей стороны, не допуская пересвеченных участков и сохраняя детализацию в тенях.

Настоящие испытания начинаются при недостаточном освещении. При вечернем и ночном режимах работы наблюдается следующее:

Условия освещения Качество изображения Шумы Автофокус Яркий дневной свет Отличное Отсутствуют Моментальный Пасмурный день Очень хорошее Минимальные Точный Боковое освещение Хорошее Низкий уровень Иногда теряется Кольцевой свет Отличное Отсутствуют Стабильный Вечернее время Среднее Заметные Медленный Минимальное освещение Низкое Высокий уровень Часто теряется

При тестировании камеры в режиме 720p/60fps особенно заметна плавность движений, что делает этот режим предпочтительным для геймеров и стримеров динамичного контента. Однако при недостаточном освещении лучше использовать режим 1080p/30fps, так как в этом случае камера захватывает больше света, что положительно сказывается на качестве изображения.

Отдельного внимания заслуживает встроенная функция замены фона без использования физического зеленого экрана. В хороших условиях освещения технология работает достаточно убедительно, хотя и уступает решениям с физическим хромакеем.

Сравнение с конкурентами: место в рейтинге веб-камер

Logitech C922 Pro Stream уже несколько лет удерживает позиции в верхней части рейтингов веб-камер для стриминга, но как она выглядит на фоне актуальных конкурентов? Я сравнил ее с несколькими моделями аналогичного ценового диапазона и более высокого класса.

Ближайшие конкуренты Logitech C922 Pro Stream в ценовой категории:

Razer Kiyo — предлагает встроенное кольцевое освещение

AverMedia PW313 — имеет улучшенные характеристики микрофона

Logitech StreamCam — более новая модель с USB-C подключением

Elgato Facecam — профессиональная камера без встроенного микрофона

При сравнении с этими моделями C922 Pro Stream демонстрирует сбалансированные характеристики, не имея очевидных недостатков, но и не выделяясь революционными особенностями. 📈

Модель Максимальное разрешение Частота кадров Особенности Примерная цена Logitech C922 Pro Stream 1080p 30fps (1080p) / 60fps (720p) Хромакей без зеленого фона, трипод в комплекте $99 Razer Kiyo 1080p 30fps (1080p) / 60fps (720p) Встроенное кольцевое освещение, компактный дизайн $99 AverMedia PW313 1080p 60fps 360° вращение, улучшенный микрофон $119 Logitech StreamCam 1080p 60fps USB-C подключение, вертикальный режим $169 Elgato Facecam 1080p 60fps Отсутствие микрофона, профессиональное ПО $199

Основные преимущества Logitech C922 Pro Stream перед конкурентами:

Лучшее соотношение цены и качества в своем сегменте

Надежность и проверенная временем конструкция

Широкая совместимость с программным обеспечением

Отличная адаптация к различным условиям освещения

Качественная сборка и долговечность

Среди недостатков можно выделить:

Отсутствие USB-C подключения

Фиксированный фокус (нет возможности ручной настройки)

Ограниченные возможности при слабом освещении по сравнению с более дорогими моделями

Нет возможности заменить кабель при повреждении

Игорь Светлов, профессиональный стример Я использовал Razer Kiyo около года, прежде чем перейти на Logitech C922. Встроенная подсветка Kiyo казалась отличной идеей, но на практике она либо давала слишком резкий свет, либо была недостаточной — золотую середину найти было сложно. Переход на C922 стал для меня откровением. Вместо того чтобы бороться со встроенным светом, я настроил обычную настольную лампу с рассеивателем и получил картинку намного лучше. C922 отлично адаптируется к любому имеющемуся освещению — это ее главное преимущество. После 1,5 лет ежедневного использования по 6-8 часов камера работает как новая. Когда один из зрителей подарил мне Elgato Facecam, я попробовал её неделю и... вернулся к C922. Да, Elgato давала более резкую картинку, но требовала гораздо больше настроек и оказалась более капризной к положению и освещению. Для меня надежность и простота C922 оказались важнее.

В общем рейтинге веб-камер для стриминга Logitech C922 Pro Stream обоснованно занимает место в первой пятерке, особенно если учитывать соотношение цены и качества. Более дорогие модели вроде Elgato Facecam или Sony ZV-1 (используемая как веб-камера) предлагают более качественное изображение, но требуют дополнительных инвестиций и настройки. 🏆

Важно отметить, что для профессиональных стримеров C922 часто становится первой серьезной камерой, которую со временем заменяют на более продвинутые решения, включая системы на базе зеркальных и беззеркальных камер с карточками захвата.

Особенности настройки для идеального стрима

Получить максимум от Logitech C922 Pro Stream можно только при правильной настройке. Опыт показывает, что большинство пользователей используют лишь базовые возможности камеры, не раскрывая её полный потенциал. Давайте рассмотрим ключевые аспекты настройки для достижения профессионального качества картинки. 🔧

Шаги для базовой настройки камеры:

Установите последнюю версию программного обеспечения Logitech Capture или Logitech G HUB В настройках выберите предпочтительное разрешение и частоту кадров (1080p/30fps или 720p/60fps) Настройте экспозицию, контраст и насыщенность в зависимости от условий освещения Активируйте или деактивируйте автофокус в зависимости от динамики вашего контента При необходимости настройте функцию хромакея для замены фона

Для более тонкой настройки камеры опытные стримеры используют сторонние программы, такие как OBS Studio. В OBS можно применить дополнительные фильтры для улучшения изображения:

Цветокоррекция — позволяет более точно настроить цветовой баланс и насыщенность

— позволяет более точно настроить цветовой баланс и насыщенность Шумоподавление — особенно полезно при недостаточном освещении

— особенно полезно при недостаточном освещении LUT (Look Up Table) — профессиональные таблицы цветокоррекции для кинематографического вида

— профессиональные таблицы цветокоррекции для кинематографического вида Sharpen (Резкость) — увеличивает детализацию изображения

— увеличивает детализацию изображения Crop/Pad (Обрезка/Отступ) — позволяет точно скадрировать изображение

Одной из наиболее недооцененных настроек является правильное размещение камеры. Идеальная позиция — на уровне глаз или немного выше, с расстоянием 50-70 см от лица. При таком расположении минимизируются искажения перспективы и создается наиболее естественный вид стримера на экране.

Что касается освещения, даже базовая трехточечная схема может кардинально улучшить качество изображения с C922:

Ключевой свет — основной источник света, расположенный перед стримером под углом 45°

— основной источник света, расположенный перед стримером под углом 45° Заполняющий свет — более мягкий свет с противоположной стороны для смягчения теней

— более мягкий свет с противоположной стороны для смягчения теней Контровой свет — размещается за стримером для создания отделения от фона

Важный аспект настройки, о котором редко говорят, — регулярное обновление прошивки камеры. Logitech периодически выпускает обновления, улучшающие производительность и совместимость с новым программным обеспечением. Эти обновления могут существенно влиять на качество изображения и стабильность работы устройства.

При настройке звука рекомендуется отключить встроенные микрофоны C922 и использовать отдельный микрофон для достижения профессионального качества звука. Встроенные микрофоны хорошо подходят для видеозвонков, но недостаточно качественны для профессионального стриминга. 🎤

Отзывы профессиональных стримеров и геймеров

Чтобы составить объективное мнение о Logitech C922 Pro Stream, я собрал отзывы профессиональных стримеров и геймеров, использующих эту модель в своей ежедневной работе. Ниже представлены ключевые мнения, отражающие реальный опыт эксплуатации камеры. 👾

Большинство профессионалов отмечают следующие положительные аспекты:

Стабильность работы даже при длительных многочасовых трансляциях

Отличная совместимость с популярными стриминговыми платформами и программным обеспечением

Хорошая адаптация к изменяющимся условиям освещения

Долговечность и качество сборки, подтвержденные годами использования

Достаточное качество изображения для большинства стриминговых задач

Среди недостатков чаще всего упоминаются:

Ограниченные возможности при низком освещении по сравнению с более дорогими моделями

Не всегда стабильный автофокус при активном движении

Средние показатели встроенных микрофонов

Отсутствие регулировки угла обзора без использования сторонних программ

Интересно, что многие профессиональные стримеры используют C922 Pro Stream в качестве второй или третьей камеры даже после перехода на более продвинутые решения. Это говорит о высокой надежности и универсальности устройства.

Геймеры особенно ценят режим 720p/60fps, который обеспечивает плавную передачу движения при высокодинамичных играх. В то же время, стримеры творческого контента предпочитают режим 1080p/30fps для лучшей детализации изображения.

Отношение стримеров к функции замены фона без зеленого экрана неоднозначное. Большинство профессионалов считают эту функцию скорее маркетинговым ходом, чем реально полезной возможностью, и предпочитают использовать физический хромакей для более качественных результатов.

При долговременном использовании некоторые стримеры отмечают незначительное снижение качества изображения через 2-3 года активной эксплуатации. Это может быть связано как с естественным износом оптики, так и с появлением более современных альтернатив на рынке.

Общий консенсус среди профессионалов сводится к тому, что Logitech C922 Pro Stream остается одной из лучших камер в своей ценовой категории, сочетая надежность, качество изображения и доступную цену. Для начинающих стримеров эта модель часто рекомендуется как первая "серьезная" камера, с которой можно начать профессиональную карьеру. 🎮

Выбирая камеру для стриминга, нужно руководствоваться не только характеристиками на бумаге, но и реальным опытом использования. Logitech C922 Pro Stream доказала свою эффективность годами эксплуатации у тысяч стримеров — от начинающих до профессионалов с миллионами подписчиков. Это не самая технологически продвинутая модель, но её надежность и сбалансированные характеристики делают камеру универсальным решением, которое редко разочаровывает. В мире стриминг-оборудования, где технологии меняются каждый год, такая стабильность заслуживает уважения.

Читайте также