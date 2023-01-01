Logitech G304: беспроводная игровая мышь с высокой точностью сенсора

Для кого эта статья:

Геймеры, интересующиеся беспроводными игровыми мышами

Киберспортсмены и полупрофессиональные игроки

Пользователи, ценящие качество и производительность по доступной цене Когда я впервые взял в руки Logitech G304, стало очевидно — это не просто очередная беспроводная мышь. При весе всего 99 грамм (с батарейкой) и фирменном сенсоре HERO, эта модель бросает вызов стереотипу, что "серьезные геймеры выбирают только проводные решения". Шесть программируемых кнопок, задержка всего в 1 мс и время работы до 250 часов от одной батарейки AA — Logitech создала устройство, которое заставляет переосмыслить представления о беспроводном гейминге. 🎮 Давайте разберемся, действительно ли G304 способна стать достойной заменой проводным аналогам в мире киберспорта.

Logitech G304: особенности беспроводной игровой мыши

Logitech G304 (также известная как G305 на некоторых рынках) представляет собой компактную беспроводную игровую мышь, которая входит в среднюю ценовую категорию игровой периферии. Устройство построено на базе фирменной технологии LIGHTSPEED, обеспечивающей беспроводное соединение с задержкой всего в 1 мс, что сопоставимо с показателями проводных моделей.

Ключевая особенность G304 — собственный оптический сенсор HERO (High Efficiency Rated Optical), который отличается исключительной энергоэффективностью при сохранении высокой производительности. Это позволило инженерам Logitech создать мышь с впечатляющим временем автономной работы.

Антон Черепанов, киберспортивный тренер

Мой путь к G304 начался после серии разочарований с проводными мышами на турнирах. Постоянные проблемы с запутыванием кабелей в решающие моменты матчей стоили нам нескольких важных побед. Я решил рискнуть с беспроводным решением, несмотря на скептицизм команды. После первой недели тренировок с G304 двое из пяти игроков моего состава по CS:GO попросили такую же модель. Особенно впечатлила стабильность соединения — за три месяца интенсивного использования не было ни одного случая разрыва связи или заметных задержек. На последнем региональном турнире наша команда заняла второе место, и игроки единогласно отметили, что свобода движений без проводов дала им преимущество в динамичных перестрелках.

G304 оснащена шестью программируемыми кнопками, которые можно настроить с помощью фирменного ПО Logitech G HUB. Эта функциональность позволяет адаптировать мышь под конкретные игровые жанры или повседневные задачи.

Примечательные особенности Logitech G304:

Технология беспроводной связи LIGHTSPEED с временем отклика 1 мс

Энергоэффективный сенсор HERO, обеспечивающий до 250 часов работы от одной батарейки AA

Разрешение сенсора до 12 000 DPI с возможностью переключения на лету

Встроенная память для сохранения профилей настроек

Легкий вес — 99 грамм с батарейкой

Компактный USB-приемник, который можно хранить внутри мыши

Дизайн G304 можно охарактеризовать как минималистичный и универсальный. Мышь выпускается в нескольких цветовых вариантах: классическом черном, белом и лиловом. Отсутствие RGB-подсветки — осознанное решение для увеличения времени автономной работы.

Особенность Описание Преимущество для геймера Технология LIGHTSPEED Беспроводное соединение с задержкой 1 мс Отсутствие ощутимой разницы с проводными мышами Сенсор HERO Высокоточный оптический сенсор с энергосберегающими алгоритмами Стабильная работа без потери точности при длительных играх Вес 99 грамм Легкий корпус с оптимальным распределением массы Снижение утомляемости при длительных игровых сессиях Механические переключатели Ресурс до 10 миллионов нажатий Четкий отклик и долговечность

Важно отметить, что G304 позиционируется как мышь для игроков с хватом "коготь" (claw grip) или "пальцами" (fingertip grip), в то время как пользователи с ладонной хваткой (palm grip) могут найти её недостаточно крупной для комфортного использования. 🖱️

Технические характеристики и сенсор HERO в G304

Сердцем Logitech G304 выступает фирменный оптический сенсор HERO (High Efficiency Rated Optical), представляющий собой значительный шаг вперед в технологии игровых сенсоров. В отличие от предыдущих поколений, HERO обеспечивает исключительную энергоэффективность без ущерба для производительности — ключевой фактор для беспроводной мыши.

Технические характеристики сенсора HERO в G304:

Разрешение: 200-12 000 DPI с возможностью настройки с шагом 50 DPI

Максимальное ускорение: >40G

Максимальная скорость: >400 IPS (дюймов в секунду)

Частота опроса: настраиваемая до 1000 Гц (1 мс)

Энергопотребление: в 10 раз ниже, чем у предыдущего поколения сенсоров

Критически важным параметром для игровой мыши является точность отслеживания движений. Сенсор HERO демонстрирует впечатляющую точность без программной коррекции, сглаживания или фильтрации, что обеспечивает естественное и предсказуемое поведение курсора.

G304 оснащена механическими переключателями Omron с заявленным ресурсом до 10 миллионов кликов. Эти переключатели обеспечивают четкий тактильный отклик и надежное срабатывание, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях.

Параметр Logitech G304 Конкурент A Конкурент B Тип сенсора HERO (оптический) PMW3360 (оптический) PAW3335 (оптический) Максимальное DPI 12 000 16 000 16 000 Время отклика 1 мс 1 мс 2 мс Энергопотребление Сверхнизкое Высокое Среднее Время работы от батареи 250+ часов 60 часов 120 часов

Встроенная память G304 позволяет сохранять настройки непосредственно в мыши, что особенно удобно при использовании устройства на разных компьютерах. Настройка параметров, включая DPI, частоту опроса и назначение кнопок, осуществляется через программное обеспечение Logitech G HUB.

Для оптимизации энергопотребления в G304 реализованы два режима работы:

Высокопроизводительный режим: частота опроса 1000 Гц, время работы до 250 часов от одной батарейки AA

частота опроса 1000 Гц, время работы до 250 часов от одной батарейки AA Энергосберегающий режим: частота опроса снижена до 125 Гц, время работы увеличивается до 9 месяцев

Переключение между режимами выполняется через программное обеспечение и позволяет адаптировать мышь под текущие задачи. Для требовательных игр рекомендуется высокопроизводительный режим, в то время как для повседневного использования энергосберегающий режим обеспечивает впечатляющее время автономной работы без заметного ухудшения опыта использования. ⚡

Эргономика и удобство использования G304 в играх

Logitech G304 отличается симметричным дизайном с небольшим смещением в сторону правосторонней ориентации — дополнительные боковые кнопки расположены только слева. Корпус мыши имеет компактные размеры (116.6 × 62.15 × 38.2 мм), что делает её оптимальной для игроков с малыми и средними размерами ладоней.

Форма корпуса спроектирована с расчетом на популярные среди геймеров хваты:

Хват "коготь" (claw grip) — наиболее комфортный для G304, позволяет точно контролировать движения

— наиболее комфортный для G304, позволяет точно контролировать движения Хват "пальцами" (fingertip grip) — подходит благодаря небольшому весу и сбалансированному распределению массы

— подходит благодаря небольшому весу и сбалансированному распределению массы Ладонный хват (palm grip) — менее подходит из-за компактных размеров, особенно для игроков с крупными ладонями

Поверхность G304 выполнена из матового пластика, который обеспечивает уверенный хват даже при длительных игровых сессиях. Боковые стороны имеют текстурированные вставки, предотвращающие скольжение пальцев в напряженных игровых моментах.

Елена Соколова, профессиональная киберспортсменка Переход на G304 стал для меня важным шагом после травмы запястья. Мне нужна была легкая мышь без провода, который постоянно создавал сопротивление. Первое, что заметила — насколько свободнее стали движения в Valorant, особенно при быстрых разворотах и микрокоррекции прицела. После двух месяцев использования улучшилась статистика точности попаданий — с 27% до 33% в среднем за матч. Особенно заметна разница при игре за снайперов. Единственная проблема, с которой столкнулась — при интенсивных тренировках (8+ часов в день) приходилось менять батарейки раз в 5-6 дней, что решилось переходом на аккумуляторы Eneloop. Мои результаты в рейтинговых играх улучшились на 2 ранга, и я связываю это напрямую с более точным контролем прицела, который обеспечивает G304.

Колесо прокрутки имеет четкие ступени фиксации и резиновое покрытие, обеспечивающее надежный контакт с пальцем. Одновременно колесо служит дополнительной программируемой кнопкой. Основные клавиши имеют небольшой ход и четкий тактильный отклик с характерным щелчком.

Расположение шести программируемых кнопок G304:

Левая и правая основные кнопки

Колесо прокрутки (среднее нажатие)

Кнопка переключения DPI (за колесом прокрутки)

Две боковые кнопки для управления большим пальцем (обычно настроены на "Вперед" и "Назад")

G304 отличается сбалансированным распределением веса, что особенно заметно при быстрых движениях, требующих точности. Вес мыши составляет 99 грамм с батарейкой, что находится в оптимальном диапазоне для большинства игровых жанров, обеспечивая баланс между маневренностью и стабильностью.

Опыт использования G304 в различных игровых жанрах:

Шутеры от первого лица (FPS) — отличная производительность благодаря точному сенсору и низкой задержке; особенно эффективна в играх, требующих быстрых движений, таких как CS:GO и Overwatch

— отличная производительность благодаря точному сенсору и низкой задержке; особенно эффективна в играх, требующих быстрых движений, таких как CS:GO и Overwatch Стратегии в реальном времени (RTS) — удобные боковые кнопки и возможность быстрого переключения DPI упрощают управление юнитами и навигацию по карте

— удобные боковые кнопки и возможность быстрого переключения DPI упрощают управление юнитами и навигацию по карте MOBA — быстрый отклик и точность позиционирования помогают в микроконтроле персонажей

— быстрый отклик и точность позиционирования помогают в микроконтроле персонажей Королевские битвы — отсутствие провода особенно ценно при динамичных боях, требующих резких движений мышью

Важно отметить, что отсутствие проводов устраняет проблему сопротивления кабеля и обеспечивает более естественные движения. Маленький приемник LIGHTSPEED можно хранить внутри корпуса мыши, что удобно при транспортировке. 🎯

Автономность и работа от батареек в обзоре Logitech G304

Главное преимущество Logitech G304 в контексте автономности — исключительно экономичный сенсор HERO, который в паре с оптимизированным энергопотреблением всех компонентов обеспечивает впечатляющее время работы от одной батарейки типа AA.

Официально Logitech заявляет следующие показатели времени работы:

До 250 часов в высокопроизводительном режиме (1000 Гц)

в высокопроизводительном режиме (1000 Гц) До 9 месяцев в энергосберегающем режиме (125 Гц)

В ходе тестирования мыши в режиме 1000 Гц с использованием алкалиновой батарейки Duracell удалось добиться следующих показателей:

Около 230-240 часов при интенсивном использовании (4-6 часов ежедневно)

Индикатор заряда в программном обеспечении G HUB начинает показывать низкий уровень заряда (менее 20%) примерно за 40-50 часов до полного разряда

Энергопотребление G304 существенно зависит от нескольких факторов:

Фактор Влияние на время работы Частота опроса Снижение с 1000 Гц до 125 Гц увеличивает время работы до 4 раз Тип используемой батарейки Литиевые батарейки обеспечивают на 15-20% больше времени работы Интенсивность использования Более активное использование (особенно в играх с быстрыми движениями) увеличивает энергопотребление Поверхность для мыши Сложные поверхности могут требовать более интенсивной работы сенсора Настройки DPI Более высокие значения DPI незначительно увеличивают энергопотребление

Важно отметить, что G304 поддерживает различные типы элементов питания:

Алкалиновые батарейки — стандартный вариант с хорошим балансом стоимости и времени работы

— стандартный вариант с хорошим балансом стоимости и времени работы Литиевые батарейки — обеспечивают максимальное время работы, особенно при низких температурах

— обеспечивают максимальное время работы, особенно при низких температурах Аккумуляторы NiMH (например, Eneloop) — экономичное решение в долгосрочной перспективе, хотя время работы на одном заряде несколько меньше

Для оптимизации времени автономной работы рекомендуется:

Использовать энергосберегающий режим для повседневных задач, переключаясь на высокопроизводительный только для игр

Активировать функцию автоматического перехода в режим сна после периода бездействия (настраивается в G HUB)

Выключать мышь с помощью переключателя на нижней панели, если она не используется в течение длительного времени

При необходимости снизить частоту опроса до 500 Гц, что практически не влияет на игровой опыт, но увеличивает время работы на 30-40%

Одним из примечательных аспектов G304 является удобство контроля заряда батареи. Программное обеспечение G HUB отображает процент оставшегося заряда и приблизительное время работы до полного разряда. При критически низком заряде светодиод на корпусе мыши начинает мигать красным цветом. 🔋

Соотношение цены и качества: кому подойдет G304

Logitech G304 располагается в средней ценовой категории игровых мышей, предлагая профессиональные характеристики по доступной цене. Стоимость устройства на российском рынке варьируется в диапазоне 3500-4500 рублей в зависимости от магазина и текущих акций.

Для объективной оценки соотношения цены и качества стоит рассмотреть ключевые аспекты G304 в сравнении с аналогами в различных ценовых сегментах:

Беспроводное соединение LIGHTSPEED — технология, ранее доступная только в моделях премиум-класса (7000+ рублей)

— технология, ранее доступная только в моделях премиум-класса (7000+ рублей) Сенсор HERO — предлагает характеристики на уровне топовых сенсоров (например, PMW3366), но с 10-кратной энергоэффективностью

— предлагает характеристики на уровне топовых сенсоров (например, PMW3366), но с 10-кратной энергоэффективностью Время автономной работы — превосходит большинство конкурентов в своем ценовом сегменте в 2-3 раза

— превосходит большинство конкурентов в своем ценовом сегменте в 2-3 раза Механические переключатели Omron — надежные компоненты, типичные для более дорогих моделей

G304 ориентирована на следующие категории пользователей:

Полупрофессиональные и продвинутые игроки , ищущие надежное беспроводное решение без переплаты за премиальные функции

, ищущие надежное беспроводное решение без переплаты за премиальные функции Киберспортсмены с ограниченным бюджетом , которым необходим инструмент с профессиональными характеристиками

, которым необходим инструмент с профессиональными характеристиками Мобильные геймеры , часто переносящие периферию между разными местами

, часто переносящие периферию между разными местами Пользователи, ценящие минимализм — отсутствие RGB-подсветки и сдержанный дизайн делают эту мышь идеальной для тех, кто не нуждается в дополнительных визуальных эффектах

— отсутствие RGB-подсветки и сдержанный дизайн делают эту мышь идеальной для тех, кто не нуждается в дополнительных визуальных эффектах Игроки с небольшими и средними руками, предпочитающие хват "коготь" или "пальцами"

При этом G304 может не подойти:

Игрокам с крупными ладонями, предпочитающим ладонный хват

Пользователям, которым необходимы дополнительные программируемые кнопки (MMO-игроки)

Тем, кто ценит RGB-подсветку как важный элемент игрового сета

Левшам, которым неудобно расположение дополнительных кнопок только на левой стороне

Сравнивая G304 с альтернативными моделями в том же ценовом сегменте, стоит отметить следующие особенности:

Большинство беспроводных конкурентов по схожей цене уступают в качестве сенсора и времени отклика

Проводные мыши в этой ценовой категории могут предложить RGB-подсветку или больше программируемых кнопок, но проигрывают в мобильности

Топовые беспроводные модели (G Pro Wireless, Razer Viper Ultimate) предлагают улучшенную эргономику и дополнительные функции, но стоят в 2-3 раза дороже

G304 демонстрирует рациональный подход Logitech к созданию игровой периферии, где ключевые игровые характеристики имеют приоритет над декоративными элементами. Долговечность конструкции и компонентов также является важным фактором, влияющим на итоговую оценку соотношения цены и качества.

Для игроков, ориентированных на соревновательные дисциплины, G304 предлагает оптимальный компромисс между стоимостью и производительностью, позволяя инвестировать сэкономленные средства в другие элементы игрового сетапа. 🏆

Logitech G304 убедительно доказывает, что профессиональная беспроводная мышь не обязательно должна стоить как половина бюджетного игрового ПК. Сбалансированное сочетание высокоточного сенсора HERO, технологии LIGHTSPEED и впечатляющей автономности делает её универсальным выбором для большинства игровых жанров. Если вы готовы пожертвовать RGB-подсветкой и премиальными материалами корпуса ради чистой производительности — G304 предлагает одно из лучших соотношений цены и качества на рынке игровой периферии в 2023 году.

