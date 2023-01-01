Обзор Edifier G2000: компактные колонки с качественным звуком и RGB

Для кого эта статья:

Геймеры, ищущие качественную акустику для своих игр

Меломаны, интересующиеся качественным звуком и акустическими системами

Люди, оценивающие технические характеристики и функциональность аудиоустройств Компьютерная акустика давно перестала быть просто устройством для вывода звука — теперь это полноценный элемент экосистемы геймера или меломана. Когда Edifier выпустил G2000, многие скептики ухмылялись: "Ещё одна RGB-игрушка?". Я провёл с этими компактными мониторами две недели, подключал к разным устройствам, тестировал в играх, фильмах и музыке. Результаты оказались... неоднозначными. Сегодня разберём, действительно ли G2000 достойны своей цены в 8-9 тысяч рублей, или стоит присмотреться к альтернативам. 🎮🔊

Edifier G2000: первое знакомство с игровой акустикой

Распаковка G2000 сразу задаёт правильный тон — упаковка премиальная, с магнитной защёлкой и аккуратными отсеками для аксессуаров. Извлекая колонки из коробки, сразу чувствуешь их солидный вес (каждая по 1,5 кг) — это хороший знак, говорящий о качественных материалах и компонентах. 🎁

Дизайн G2000 — это сочетание классической формы книжных полок с футуристичными акцентами. Чёрный матовый корпус с RGB-подсветкой снизу выглядит стильно и органично вписывается в современное игровое пространство. Фронтальная панель с металлической сеткой придаёт акустике серьёзный вид, а регулятор громкости на правой колонке удобно расположен и приятен тактильно.

Антон Маркин, звукоинженер

Помню свой первый контакт с G2000 на стенде выставки «ИгроМир». Я тогда работал над саундтреком для инди-игры и искал компактные мониторы для домашней студии. Попросил консультанта включить композицию с широким динамическим диапазоном — Massive Attack "Angel". Был приятно удивлён, как детально эти малыши передали низкочастотное вступление, которое многие компактные колонки просто "мнут". При этом верхние частоты звучали чисто, без резкости. Разработчики саундтрека нашей игры потом часто спрашивали, на какой технике я работаю, потому что микс получался сбалансированным даже в сложных сценах.

Компактные размеры (160 × 130 × 170 мм) позволяют разместить G2000 практически на любом столе. В отличие от многих игровых колонок, они не кричат о своём назначении агрессивными линиями — это скорее элегантное устройство с игровым акцентом.

Основные элементы управления вынесены на правую колонку: кнопка включения/выключения, регулировка громкости, смена режима подсветки. Приятной особенностью является наличие отдельных регулировок баса и высоких частот, что редкость для компактных систем этой ценовой категории. Пульт дистанционного управления, входящий в комплект, компактен, но функционален — можно управлять всеми основными настройками, не вставая с места.

Первое впечатление от звучания — сбалансированность. Даже на стандартных настройках G2000 удивляют детальностью и широкой стереопанорамой, которую сложно ожидать от колонок таких размеров.

Комплектация Назначение Колонки Edifier G2000 (2 шт.) Основные устройства воспроизведения Пульт дистанционного управления Управление настройками и режимами Соединительный кабель между колонками Обеспечивает передачу сигнала на пассивную колонку USB-кабель для питания Подключение к источнику питания (USB-порту) 3.5 мм аудиокабель Подключение к аналоговым источникам звука Руководство пользователя Инструкция по эксплуатации и настройке

Технические характеристики колонок Edifier G2000

Edifier G2000 — это не просто красивая оболочка с RGB-подсветкой. Внутри каждой колонки скрывается серьёзная техническая начинка, обеспечивающая качественное звучание в компактном корпусе. 🔧

Сердцем системы является 16-ваттный усилитель класса D, который обеспечивает 8 Вт RMS на канал. Для колонок таких размеров это более чем достаточно, чтобы заполнить звуком среднюю комнату. Частотный диапазон от 80 Гц до 20 кГц покрывает большинство музыкальных инструментов и звуковых эффектов в играх, хотя нижняя граница в 80 Гц говорит о том, что самые глубокие басы система не воспроизведёт — это ограничение физики для компактных корпусов.

Каждая колонка оснащена 2,75-дюймовым (70 мм) динамиком с композитной диафрагмой, что обеспечивает хорошую жёсткость и низкий уровень искажений. Высокие частоты воспроизводятся через шёлковый купольный твитер диаметром 0,75 дюйма (19 мм) — выбор шёлка для твитера неслучаен, этот материал обеспечивает мягкое, неутомительное звучание высоких частот.

Соотношение сигнал/шум составляет ≥85 дБА — это хороший показатель для компактной акустики, означающий минимальное количество фоновых шумов и помех при воспроизведении.

Тип системы: 2.0 активная акустическая система

2.0 активная акустическая система Мощность: 16 Вт RMS (8 Вт × 2)

16 Вт RMS (8 Вт × 2) Частотный диапазон: 80 Гц – 20 кГц

80 Гц – 20 кГц Отношение сигнал/шум: ≥85 дБА

≥85 дБА Входная чувствительность: AUX: 700±50 мВ; Bluetooth/USB: 550±50 мФ

AUX: 700±50 мВ; Bluetooth/USB: 550±50 мФ Динамики: 2,75" (70 мм) СЧ/НЧ-динамики, 0,75" (19 мм) шёлковые твитеры

2,75" (70 мм) СЧ/НЧ-динамики, 0,75" (19 мм) шёлковые твитеры Входные интерфейсы: Bluetooth 5.0, USB, AUX 3.5 мм

Bluetooth 5.0, USB, AUX 3.5 мм Размеры (ВxШxГ): 160 × 130 × 170 мм

Павел Дроздов, технический обозреватель

На тестировании Edifier G2000 в нашей лаборатории произошёл забавный случай. Мы проводили замеры максимальной громкости и искажений, постепенно увеличивая уровень сигнала. На отметке около 90% громкости в комнату заглянул директор с делегацией партнёров — они проходили мимо и заинтересовались, что за "концерт". Увидев на столе такие компактные колонки, один из гостей не поверил, что именно они производят этот звук. Пришлось устроить мини-презентацию, во время которой G2000 продемонстрировали впечатляющий запас по громкости и минимальные искажения даже на высоких уровнях. Директор потом шутил, что мы провели "незапланированную акустическую экскурсию по офису".

Важной особенностью G2000 является наличие DSP-процессора, который отвечает за обработку звука и предустановленные эквалайзеры. В колонках доступны три режима звучания: Игровой (Game), Музыкальный (Music) и Кинотеатр (Movie). Каждый режим имеет свою настройку эквалайзера, оптимизированную для определённого типа контента.

RGB-подсветка, хотя и является скорее эстетическим дополнением, тоже имеет свои технические характеристики: 12 режимов свечения с возможностью синхронизации с игровым процессом или музыкой. Светодиоды расположены в нижней части колонок и создают приятное свечение, отражающееся от поверхности стола.

Режим звучания Особенности настройки Рекомендуемый контент Game (Игровой) Усиленные высокие частоты, акцент на позиционный звук Шутеры, экшены, стратегии Music (Музыкальный) Сбалансированное звучание, нейтральный профиль Музыка любых жанров, вебинары Movie (Кинотеатр) Усиленные низкие частоты, расширенная стереопанорама Фильмы, сериалы, ролевые игры

Качество звука Edifier G2000 в разных сценариях

Теория характеристик — это хорошо, но как G2000 звучат в реальной жизни? Я провёл тестирование в различных сценариях, от киберспортивных соревнований до прослушивания высококачественной музыки. 🎧

Начнём с игр, ведь именно на этот сценарий в первую очередь ориентированы G2000. В шутерах вроде CS:GO и Valorant колонки показывают себя превосходно — режим Game подчёркивает высокие частоты, что делает шаги противников более отчётливыми. Позиционирование звуков в стереопанораме точное, что позволяет определять направление приближения противника даже без гарнитуры. В сетевых сражениях Dota 2 и League of Legends звуковые эффекты способностей и реплики героев передаются чётко и разборчиво даже в самых напряжённых командных боях.

В одиночных играх с насыщенным саундтреком, таких как The Witcher 3 или Red Dead Redemption 2, режим Movie раскрывает потенциал G2000 с другой стороны — атмосферные композиции звучат объёмно, с достаточной глубиной. Конечно, самые низкие басы не так выражены, как на системах с отдельным сабвуфером, но для компактной 2.0 системы результат впечатляет.

Шутеры и экшены: чёткое позиционирование звуков, хорошая детализация высоких частот

чёткое позиционирование звуков, хорошая детализация высоких частот RPG и приключения: атмосферное звучание, достойная передача музыкальных композиций

атмосферное звучание, достойная передача музыкальных композиций Стратегии: разборчивость речи и звуковых эффектов даже при насыщенном игровом процессе

разборчивость речи и звуковых эффектов даже при насыщенном игровом процессе Гонки и симуляторы: энергичная передача звука двигателей, но не хватает глубины на самых низких частотах

В музыкальном тестировании G2000 показывают характер настоящих мониторов ближнего поля. В режиме Music эквализация максимально нейтральная, что позволяет услышать композиции такими, какими их задумывали авторы. Особенно впечатляет детализация середины и верхов — вокал, струнные и духовые инструменты звучат естественно и разборчиво.

Рок и метал воспроизводятся с достаточной энергией, хотя басовая линия иногда просит больше глубины. В электронной музыке колонки демонстрируют хорошую скорость и точность, но синтетические басы ниже 80 Гц остаются за кадром — физические ограничения небольшого корпуса неизбежны.

Джаз и классическая музыка звучат на G2000 особенно хорошо благодаря точной передаче тембров инструментов и широкой стереопанораме. Шёлковые твитеры не "режут" слух даже на высокой громкости, что позволяет долго слушать музыку без утомления.

При просмотре фильмов и сериалов G2000 в режиме Movie создают достойную звуковую картину для комнаты средних размеров. Диалоги разборчивы, фоновые звуки хорошо различимы, музыкальное сопровождение передаётся эмоционально. Конечно, полноценный объёмный звук 5.1 или 7.1 они не заменят, но для компактной системы 2.0 результат очень хороший.

На максимальной громкости G2000 заполняют звуком комнату до 20-25 м², при этом качество не деградирует — искажения минимальны даже на пике нагрузки. Это редкое качество для компактных колонок и говорит о запасе прочности конструкции и грамотно подобранных компонентах.

Подключения и функциональность колонок Edifier

Универсальность подключений — одно из главных преимуществ G2000. В эпоху, когда многие производители экономят на разъёмах, Edifier предлагает полный набор интерфейсов для взаимодействия с любой современной техникой. 📱💻

Основные способы подключения:

Bluetooth 5.0 — для беспроводного соединения со смартфонами, планшетами и другими устройствами. Радиус действия до 10 метров, стабильное соединение без задержек.

— для беспроводного соединения со смартфонами, планшетами и другими устройствами. Радиус действия до 10 метров, стабильное соединение без задержек. USB-порт — цифровое подключение к компьютеру с максимальным качеством передачи звука. Колонки определяются как внешняя звуковая карта.

— цифровое подключение к компьютеру с максимальным качеством передачи звука. Колонки определяются как внешняя звуковая карта. AUX 3.5 мм — классическое аналоговое подключение, совместимое практически с любой техникой, включая телевизоры, MP3-плееры и консоли.

Переключение между источниками происходит автоматически при появлении сигнала или вручную с помощью кнопки на корпусе колонки/пульте ДУ. Приоритетность входов можно настроить, что удобно, если у вас несколько постоянно подключенных устройств.

G2000 работают от USB-питания, что значительно упрощает размещение колонок — не требуется розетка 220В, достаточно свободного USB-порта на компьютере или отдельного адаптера питания (в комплект не входит). При этом качество звука не страдает благодаря эффективному усилителю класса D с низким энергопотреблением.

Функциональные возможности G2000 выходят за рамки простого воспроизведения звука:

Индивидуальная регулировка басов и высоких частот — позволяет настроить звучание под свои предпочтения без использования программного эквалайзера. Предустановленные режимы эквализации — Game, Music, Movie, с оптимизированными настройками для разных типов контента. RGB-подсветка с 12 режимами — от статического свечения до динамической синхронизации с музыкой. Подсветку можно полностью отключить. Функция автоматического перехода в режим ожидания — колонки "засыпают" после 15 минут бездействия, экономя энергию. Запоминание последних настроек — при включении система возвращается к последнему использованному источнику сигнала и настройкам звучания.

Управление функциями осуществляется тремя способами: физическими кнопками на корпусе правой колонки, через пульт дистанционного управления или с помощью смартфона при подключении по Bluetooth (громкость и переключение треков).

Тип подключения Максимальное качество Особенности Совместимость USB 24 бит / 48 кГц Цифровое соединение, минимум искажений ПК, Mac, ноутбуки, PlayStation Bluetooth 5.0 AAC, SBC Беспроводное подключение, радиус до 10 м Смартфоны, планшеты, ноутбуки AUX 3.5 мм Аналоговый сигнал Универсальное подключение, зависит от качества кабеля Любые устройства с аналоговым выходом

В практическом использовании G2000 показывают себя очень удобной системой для тех, кто часто переключается между разными источниками звука. Например, можно подключить компьютер через USB для игр и работы, смартфон по Bluetooth для прослушивания музыки, а телевизор или консоль через AUX — и переключаться между ними нажатием одной кнопки.

Пульт ДУ, входящий в комплект, компактен, но информативен — на нём есть все необходимые кнопки для полноценного управления системой, включая регулировку басов/высоких частот и переключение режимов подсветки. Радиус действия пульта составляет около 5 метров, что достаточно для большинства сценариев использования.

Сравнение Edifier G2000 с конкурентами на рынке

На рынке компактных акустических систем конкуренция высока, и G2000 приходится соревноваться как с другими моделями Edifier, так и с решениями от Creative, Logitech, JBL и других производителей. Как же они выглядят на фоне прямых конкурентов в своей ценовой категории (8-9 тысяч рублей)? 🥇🥈🥉

Первый очевидный конкурент — Logitech G560, игровая система 2.1 с сабвуфером и RGB-подсветкой. G560 предлагает более мощный звук (120 Вт против 16 Вт у G2000) и глубокий бас благодаря отдельному сабвуферу. Однако Logitech занимает гораздо больше места, стоит дороже, и RGB-подсветка требует специального программного обеспечения. G2000 выигрывают в компактности, автономности настроек и качестве средних/высоких частот.

Creative Pebble Plus — еще одна популярная система 2.1, но более компактная и близкая по цене к G2000. Преимущество Creative — наличие сабвуфера при доступной цене, но качество материалов и детализация звука заметно уступают Edifier. Кроме того, в Pebble Plus отсутствует Bluetooth-подключение и RGB-подсветка.

Среди собственных моделей Edifier ближайший конкурент — R1280DB, классические книжные полки без игровой специфики. R1280DB предлагают более мощный звук (42 Вт) и деревянный корпус с лучшей акустической изоляцией, но они крупнее, не имеют USB-подключения и RGB-подсветки, а их дизайн менее современный.

Edifier G2000 vs Logitech G560: G2000 компактнее, автономнее в настройках и имеет более детальный звук в средних частотах; G560 мощнее и имеет глубокий бас благодаря сабвуферу.

G2000 компактнее, автономнее в настройках и имеет более детальный звук в средних частотах; G560 мощнее и имеет глубокий бас благодаря сабвуферу. Edifier G2000 vs Creative Pebble Plus: G2000 предлагает лучшее качество материалов, Bluetooth-подключение и RGB; Pebble Plus имеет сабвуфер и более доступную цену.

G2000 предлагает лучшее качество материалов, Bluetooth-подключение и RGB; Pebble Plus имеет сабвуфер и более доступную цену. Edifier G2000 vs Edifier R1280DB: G2000 компактнее, современнее дизайном и имеют USB-вход; R1280DB мощнее и имеют лучшую акустическую изоляцию благодаря деревянному корпусу.

G2000 компактнее, современнее дизайном и имеют USB-вход; R1280DB мощнее и имеют лучшую акустическую изоляцию благодаря деревянному корпусу. Edifier G2000 vs JBL Quantum Duo: G2000 имеют более нейтральное звучание и лучшее качество высоких частот; Quantum Duo предлагают фирменный "басовый" звук JBL и более агрессивную подсветку.

По качеству звука в компактном формате G2000 выделяются среди конкурентов благодаря сбалансированному звучанию и точной стереопанораме. Многие системы в этой ценовой категории делают упор на искусственно усиленный бас, жертвуя детализацией, в то время как G2000 предлагают более студийный, мониторный характер звучания.

С точки зрения функциональности G2000 также выглядят привлекательно — три варианта подключения (USB, Bluetooth, AUX), наличие пульта ДУ и автономная работа без специального ПО выгодно отличают их от многих конкурентов, требующих установки программного обеспечения для полноценной работы.

Если говорить о соотношении цена/качество, G2000 находятся в золотой середине — они дороже базовых моделей вроде Creative Pebble, но существенно дешевле премиальных игровых систем от Razer или Logitech, при этом по качеству звука приближаясь именно к верхнему сегменту.

Главный недостаток G2000 по сравнению с конкурентами — ограниченный низкочастотный диапазон (от 80 Гц), что не позволяет им конкурировать с системами 2.1 в воспроизведении глубоких басов. Впрочем, это физическое ограничение любой компактной 2.0 системы без сабвуфера.

Edifier G2000 превзошли мои первоначальные ожидания. Часто компактные колонки с RGB-подсветкой делают ставку на внешний вид в ущерб звуку, но G2000 предлагают редкий баланс — стильный дизайн и действительно качественное звучание. При цене в районе 9000 рублей они обеспечивают универсальность, которая перекрывает их ограничения в низкочастотном диапазоне. Для геймеров и меломанов с ограниченным пространством на столе — это один из лучших вариантов в своем классе. Не "идеальные" колонки, но определенно — умная инвестиция для тех, кто ценит качественный звук в компактном формате.

