Обзор AirPods: сравнение моделей беспроводных наушников Apple

Для кого эта статья:

Потребители, рассматривающие покупку беспроводных наушников Apple

Технические журналисты и специалисты в области аудиотехники

Люди, интересующиеся продуктовой аналитикой и новыми технологиями За последние годы беспроводные наушники Apple совершили настоящую революцию на рынке аудиоустройств, превратившись из просто гаджета в культовый аксессуар. С момента выпуска первых AirPods в 2016 году, компания представила несколько поколений устройств, каждое из которых предлагает уникальные технологические решения. Какие из них действительно стоят своих денег? Какая модель подходит именно вам? Давайте разберемся в особенностях каждой версии наушников от Apple и выясним, за что пользователи готовы платить премиальную цену. 🎧

Эволюция AirPods: от первых моделей до современности

История беспроводных наушников Apple начинается в декабре 2016 года, когда компания решительно избавилась от 3,5-мм аудиоразъема в iPhone 7 и представила первые AirPods. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию: многие критиковали дизайн и высокую цену, но время расставило все по своим местам. 📱

Алексей Шевченко, технический журналист Когда я впервые увидел оригинальные AirPods в 2016 году, они показались мне нелепыми — "зубные щетки, торчащие из ушей", как шутили многие. На презентации я скептически отнесся к обещаниям Apple о революционном опыте использования. Но все изменилось, когда я получил их для тестирования. Помню свое удивление, когда открыл кейс рядом с iPhone, и наушники мгновенно подключились без каких-либо настроек. В тот момент я понял, что Apple создала нечто большее, чем просто наушники — они создали экосистемное решение, где все работает "как надо" с первой секунды. Теперь, наблюдая за эволюцией AirPods до Pro и Max версий, я вижу, как продукт, над которым изначально смеялись, стал определяющим для целой категории устройств.

Рассмотрим ключевые модели и их отличия в хронологическом порядке:

AirPods 1-го поколения (2016) : Первые полностью беспроводные наушники Apple с чипом W1, базовым качеством звука и 5 часами автономной работы.

: Первые полностью беспроводные наушники Apple с чипом W1, базовым качеством звука и 5 часами автономной работы. AirPods 2-го поколения (2019) : Обновление с чипом H1, улучшенным временем подключения и поддержкой голосовой активации Siri.

: Обновление с чипом H1, улучшенным временем подключения и поддержкой голосовой активации Siri. AirPods Pro (2019) : Первые наушники Apple с активным шумоподавлением, силиконовыми насадками и защитой от влаги IPX4.

: Первые наушники Apple с активным шумоподавлением, силиконовыми насадками и защитой от влаги IPX4. AirPods Max (2020) : Полноразмерные наушники с премиальной конструкцией, расширенным шумоподавлением и пространственным звуком.

: Полноразмерные наушники с премиальной конструкцией, расширенным шумоподавлением и пространственным звуком. AirPods 3-го поколения (2021) : Обновленный дизайн, приближенный к Pro, улучшенный звук и увеличенное время работы.

: Обновленный дизайн, приближенный к Pro, улучшенный звук и увеличенное время работы. AirPods Pro 2-го поколения (2022): Значительно улучшенное шумоподавление, чип H2, расширенное управление жестами и новые функции кейса.

С каждым новым поколением Apple не только улучшала технические характеристики, но и трансформировала пользовательский опыт. Беспроводные наушники превратились из аксессуара в настоящий технологический хаб, способный не только воспроизводить музыку, но и отслеживать движение головы, взаимодействовать с виртуальной реальностью и интегрироваться с другими сервисами Apple. 🔄

Технические характеристики всех моделей AirPods

При выборе AirPods важно понимать технические различия между моделями, которые напрямую влияют на качество звука, комфорт использования и функциональность. Рассмотрим ключевые технические параметры каждой модели. 🔍

Модель Процессор Шумоподавление Водостойкость Время работы Зарядка AirPods (1 поколение) W1 Нет Нет 5ч (24ч с кейсом) Lightning AirPods (2 поколение) H1 Нет Нет 5ч (24ч с кейсом) Lightning/Qi (опционально) AirPods (3 поколение) H1 Нет IPX4 6ч (30ч с кейсом) Lightning/MagSafe/Qi AirPods Pro H1 Активное IPX4 4.5ч (24ч с кейсом) Lightning/Qi AirPods Pro (2 поколение) H2 Улучшенное активное IPX4 6ч (30ч с кейсом) USB-C/MagSafe/Qi AirPods Max H1 (два) Адаптивное Нет 20ч Lightning

Отдельно стоит отметить драйверы, влияющие на качество звучания:

AirPods (1-2 поколение) : Стандартные динамические драйверы без особых инноваций.

: Стандартные динамические драйверы без особых инноваций. AirPods (3 поколение) : Обновленные драйверы с усиленными низкими частотами и поддержкой пространственного звука.

: Обновленные драйверы с усиленными низкими частотами и поддержкой пространственного звука. AirPods Pro : Высококачественные драйверы с адаптивным эквалайзером, автоматически настраивающие звук.

: Высококачественные драйверы с адаптивным эквалайзером, автоматически настраивающие звук. AirPods Pro 2 : Новый драйвер с низкими искажениями и усиленным процессором H2 для обработки звука.

: Новый драйвер с низкими искажениями и усиленным процессором H2 для обработки звука. AirPods Max: 40-мм динамические драйверы с двойными неодимовыми магнитами для исключительной детализации звука.

Что касается микрофонов и управления, то здесь также заметна явная эволюция:

Все модели оснащены направленными микрофонами, но в Pro и Max версиях добавлены дополнительные микрофоны для усиления шумоподавления.

AirPods 1-2 поколения управляются двойным касанием, тогда как AirPods 3, Pro и Pro 2 имеют сенсоры давления на ножке для более интуитивного управления.

AirPods Max используют Digital Crown (как в Apple Watch) для точного контроля громкости и переключения треков.

С технической точки зрения, разница между базовыми моделями и Pro-версиями оправдывает разницу в цене, особенно если вы цените качественное шумоподавление и расширенные возможности пространственного звука. 🎚️

Качество звука и шумоподавление: что предлагает Apple

Акустические характеристики — ключевой фактор при выборе наушников, и в этом аспекте различные модели AirPods демонстрируют значительную эволюцию от поколения к поколению. 🎵

Оригинальные AirPods и AirPods 2 имеют схожее звучание с нейтральным профилем и умеренными басами. Эти модели ориентированы на повседневное использование и не претендуют на аудиофильское качество. Отсутствие шумоизоляции значительно ухудшает восприятие в шумных местах, но обеспечивает осведомленность об окружающей обстановке, что важно для городского использования.

С выходом AirPods 3 произошел заметный скачок в качестве звучания. Apple внедрила поддержку пространственного аудио с отслеживанием положения головы, что создает эффект погружения при просмотре фильмов и прослушивании музыки в форматах Dolby Atmos. Увеличенные динамические головки обеспечивают более глубокие басы и чистые средние частоты.

Мария Артемьева, звукорежиссер Работая над саундтреком для документального проекта, я столкнулась с необходимостью точной оценки пространственного звука в полевых условиях. AirPods Pro 2 стали неожиданным открытием — их шумоподавление позволяло мне отсеивать внешние звуки даже на оживленных улицах, а качество воспроизведения было достаточным для предварительного мониторинга. Особенно меня впечатлила функция "Адаптивная прозрачность", когда во время записи интервью в шумном кафе наушники пропускали голос собеседника, но отфильтровывали грохот посуды и шум разговоров за соседними столиками. Да, для финального мастеринга я все равно использую студийное оборудование, но для полевой работы AirPods Pro 2 оказались невероятно полезным инструментом, о котором я даже не задумывалась ранее.

Что касается шумоподавления, здесь можно выделить три основных уровня:

Базовые AirPods (1-3 поколения) : Шумоподавление отсутствует, полагаются только на пассивную изоляцию за счет физического дизайна.

: Шумоподавление отсутствует, полагаются только на пассивную изоляцию за счет физического дизайна. AirPods Pro (1 поколение) : Активное шумоподавление с использованием внешних и внутренних микрофонов, эффективно устраняющее до 90% фонового шума.

: Активное шумоподавление с использованием внешних и внутренних микрофонов, эффективно устраняющее до 90% фонового шума. AirPods Pro (2 поколение) : Улучшенное активное шумоподавление с чипом H2, эффективность выше на 50% по сравнению с предыдущим поколением.

: Улучшенное активное шумоподавление с чипом H2, эффективность выше на 50% по сравнению с предыдущим поколением. AirPods Max: Премиальное адаптивное шумоподавление с 9 микрофонами и постоянной корректировкой, обеспечивающее лучшие результаты в линейке.

Интересно, что Apple уделяет значительное внимание не только блокировке шума, но и его контролируемому пропусканию через режим прозрачности. В AirPods Pro 2 появилась адаптивная прозрачность, которая пропускает важные звуки (разговор, объявления), но блокирует резкие громкие шумы (сирены, строительные работы).

Пространственное аудио заслуживает отдельного упоминания — это не просто маркетинговый термин, а технология, создающая виртуальную многоканальную аудиосистему вокруг слушателя. Благодаря гироскопам и акселерометрам в наушниках, звук остается привязанным к виртуальным источникам даже при повороте головы, создавая реалистичный эффект присутствия. 🎬

Модель Частотный диапазон Пространственное аудио Эквалайзер Шумоподавление AirPods 1-2 20 Гц – 20 кГц Нет Фиксированный Нет AirPods 3 20 Гц – 20 кГц С отслеживанием движения головы Адаптивный Нет AirPods Pro 20 Гц – 20 кГц С отслеживанием движения головы Адаптивный Активное AirPods Pro 2 20 Гц – 20 кГц Персонализированное с отслеживанием Адаптивный Улучшенное активное AirPods Max 10 Гц – 22 кГц Вычислительное с отслеживанием Адаптивный с компенсацией Адаптивное премиум-класса

Батарея, подключение и совместимость с устройствами

Автономность — одна из ключевых характеристик беспроводных наушников, и в этом аспекте каждое поколение AirPods демонстрирует определенный прогресс. Давайте рассмотрим,

