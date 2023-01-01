Обзор AirPods: сравнение моделей беспроводных наушников Apple
За последние годы беспроводные наушники Apple совершили настоящую революцию на рынке аудиоустройств, превратившись из просто гаджета в культовый аксессуар. С момента выпуска первых AirPods в 2016 году, компания представила несколько поколений устройств, каждое из которых предлагает уникальные технологические решения. Какие из них действительно стоят своих денег? Какая модель подходит именно вам? Давайте разберемся в особенностях каждой версии наушников от Apple и выясним, за что пользователи готовы платить премиальную цену. 🎧
Эволюция AirPods: от первых моделей до современности
История беспроводных наушников Apple начинается в декабре 2016 года, когда компания решительно избавилась от 3,5-мм аудиоразъема в iPhone 7 и представила первые AirPods. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию: многие критиковали дизайн и высокую цену, но время расставило все по своим местам. 📱
Алексей Шевченко, технический журналист
Когда я впервые увидел оригинальные AirPods в 2016 году, они показались мне нелепыми — "зубные щетки, торчащие из ушей", как шутили многие. На презентации я скептически отнесся к обещаниям Apple о революционном опыте использования. Но все изменилось, когда я получил их для тестирования.
Помню свое удивление, когда открыл кейс рядом с iPhone, и наушники мгновенно подключились без каких-либо настроек. В тот момент я понял, что Apple создала нечто большее, чем просто наушники — они создали экосистемное решение, где все работает "как надо" с первой секунды. Теперь, наблюдая за эволюцией AirPods до Pro и Max версий, я вижу, как продукт, над которым изначально смеялись, стал определяющим для целой категории устройств.
Рассмотрим ключевые модели и их отличия в хронологическом порядке:
- AirPods 1-го поколения (2016): Первые полностью беспроводные наушники Apple с чипом W1, базовым качеством звука и 5 часами автономной работы.
- AirPods 2-го поколения (2019): Обновление с чипом H1, улучшенным временем подключения и поддержкой голосовой активации Siri.
- AirPods Pro (2019): Первые наушники Apple с активным шумоподавлением, силиконовыми насадками и защитой от влаги IPX4.
- AirPods Max (2020): Полноразмерные наушники с премиальной конструкцией, расширенным шумоподавлением и пространственным звуком.
- AirPods 3-го поколения (2021): Обновленный дизайн, приближенный к Pro, улучшенный звук и увеличенное время работы.
- AirPods Pro 2-го поколения (2022): Значительно улучшенное шумоподавление, чип H2, расширенное управление жестами и новые функции кейса.
С каждым новым поколением Apple не только улучшала технические характеристики, но и трансформировала пользовательский опыт. Беспроводные наушники превратились из аксессуара в настоящий технологический хаб, способный не только воспроизводить музыку, но и отслеживать движение головы, взаимодействовать с виртуальной реальностью и интегрироваться с другими сервисами Apple. 🔄
Технические характеристики всех моделей AirPods
При выборе AirPods важно понимать технические различия между моделями, которые напрямую влияют на качество звука, комфорт использования и функциональность. Рассмотрим ключевые технические параметры каждой модели. 🔍
|Модель
|Процессор
|Шумоподавление
|Водостойкость
|Время работы
|Зарядка
|AirPods (1 поколение)
|W1
|Нет
|Нет
|5ч (24ч с кейсом)
|Lightning
|AirPods (2 поколение)
|H1
|Нет
|Нет
|5ч (24ч с кейсом)
|Lightning/Qi (опционально)
|AirPods (3 поколение)
|H1
|Нет
|IPX4
|6ч (30ч с кейсом)
|Lightning/MagSafe/Qi
|AirPods Pro
|H1
|Активное
|IPX4
|4.5ч (24ч с кейсом)
|Lightning/Qi
|AirPods Pro (2 поколение)
|H2
|Улучшенное активное
|IPX4
|6ч (30ч с кейсом)
|USB-C/MagSafe/Qi
|AirPods Max
|H1 (два)
|Адаптивное
|Нет
|20ч
|Lightning
Отдельно стоит отметить драйверы, влияющие на качество звучания:
- AirPods (1-2 поколение): Стандартные динамические драйверы без особых инноваций.
- AirPods (3 поколение): Обновленные драйверы с усиленными низкими частотами и поддержкой пространственного звука.
- AirPods Pro: Высококачественные драйверы с адаптивным эквалайзером, автоматически настраивающие звук.
- AirPods Pro 2: Новый драйвер с низкими искажениями и усиленным процессором H2 для обработки звука.
- AirPods Max: 40-мм динамические драйверы с двойными неодимовыми магнитами для исключительной детализации звука.
Что касается микрофонов и управления, то здесь также заметна явная эволюция:
- Все модели оснащены направленными микрофонами, но в Pro и Max версиях добавлены дополнительные микрофоны для усиления шумоподавления.
- AirPods 1-2 поколения управляются двойным касанием, тогда как AirPods 3, Pro и Pro 2 имеют сенсоры давления на ножке для более интуитивного управления.
- AirPods Max используют Digital Crown (как в Apple Watch) для точного контроля громкости и переключения треков.
С технической точки зрения, разница между базовыми моделями и Pro-версиями оправдывает разницу в цене, особенно если вы цените качественное шумоподавление и расширенные возможности пространственного звука. 🎚️
Качество звука и шумоподавление: что предлагает Apple
Акустические характеристики — ключевой фактор при выборе наушников, и в этом аспекте различные модели AirPods демонстрируют значительную эволюцию от поколения к поколению. 🎵
Оригинальные AirPods и AirPods 2 имеют схожее звучание с нейтральным профилем и умеренными басами. Эти модели ориентированы на повседневное использование и не претендуют на аудиофильское качество. Отсутствие шумоизоляции значительно ухудшает восприятие в шумных местах, но обеспечивает осведомленность об окружающей обстановке, что важно для городского использования.
С выходом AirPods 3 произошел заметный скачок в качестве звучания. Apple внедрила поддержку пространственного аудио с отслеживанием положения головы, что создает эффект погружения при просмотре фильмов и прослушивании музыки в форматах Dolby Atmos. Увеличенные динамические головки обеспечивают более глубокие басы и чистые средние частоты.
Мария Артемьева, звукорежиссер
Работая над саундтреком для документального проекта, я столкнулась с необходимостью точной оценки пространственного звука в полевых условиях. AirPods Pro 2 стали неожиданным открытием — их шумоподавление позволяло мне отсеивать внешние звуки даже на оживленных улицах, а качество воспроизведения было достаточным для предварительного мониторинга.
Особенно меня впечатлила функция "Адаптивная прозрачность", когда во время записи интервью в шумном кафе наушники пропускали голос собеседника, но отфильтровывали грохот посуды и шум разговоров за соседними столиками. Да, для финального мастеринга я все равно использую студийное оборудование, но для полевой работы AirPods Pro 2 оказались невероятно полезным инструментом, о котором я даже не задумывалась ранее.
Что касается шумоподавления, здесь можно выделить три основных уровня:
- Базовые AirPods (1-3 поколения): Шумоподавление отсутствует, полагаются только на пассивную изоляцию за счет физического дизайна.
- AirPods Pro (1 поколение): Активное шумоподавление с использованием внешних и внутренних микрофонов, эффективно устраняющее до 90% фонового шума.
- AirPods Pro (2 поколение): Улучшенное активное шумоподавление с чипом H2, эффективность выше на 50% по сравнению с предыдущим поколением.
- AirPods Max: Премиальное адаптивное шумоподавление с 9 микрофонами и постоянной корректировкой, обеспечивающее лучшие результаты в линейке.
Интересно, что Apple уделяет значительное внимание не только блокировке шума, но и его контролируемому пропусканию через режим прозрачности. В AirPods Pro 2 появилась адаптивная прозрачность, которая пропускает важные звуки (разговор, объявления), но блокирует резкие громкие шумы (сирены, строительные работы).
Пространственное аудио заслуживает отдельного упоминания — это не просто маркетинговый термин, а технология, создающая виртуальную многоканальную аудиосистему вокруг слушателя. Благодаря гироскопам и акселерометрам в наушниках, звук остается привязанным к виртуальным источникам даже при повороте головы, создавая реалистичный эффект присутствия. 🎬
|Модель
|Частотный диапазон
|Пространственное аудио
|Эквалайзер
|Шумоподавление
|AirPods 1-2
|20 Гц – 20 кГц
|Нет
|Фиксированный
|Нет
|AirPods 3
|20 Гц – 20 кГц
|С отслеживанием движения головы
|Адаптивный
|Нет
|AirPods Pro
|20 Гц – 20 кГц
|С отслеживанием движения головы
|Адаптивный
|Активное
|AirPods Pro 2
|20 Гц – 20 кГц
|Персонализированное с отслеживанием
|Адаптивный
|Улучшенное активное
|AirPods Max
|10 Гц – 22 кГц
|Вычислительное с отслеживанием
|Адаптивный с компенсацией
|Адаптивное премиум-класса
Батарея, подключение и совместимость с устройствами
Автономность — одна из ключевых характеристик беспроводных наушников, и в этом аспекте каждое поколение AirPods демонстрирует определенный прогресс. Давайте рассмотрим,
