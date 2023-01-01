ТОП-7 профессиональных гарнитур для операторов колл-центра: обзор

Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры колл-центров

Специалисты по закупкам и техническому оборудованию

Операторы колл-центров и их наставники Высокая производительность операторов колл-центра напрямую зависит от качества их технического оснащения. Профессиональная гарнитура — не просто аксессуар, а критически важный инструмент, определяющий эффективность коммуникаций с клиентами. Правильно подобранные наушники с микрофоном могут снизить утомляемость сотрудников на 38%, повысить разборчивость речи на 45% и сократиться количество переспрашиваний на 27%. В этом материале рассмотрим 7 лучших моделей, которые действительно оправдывают инвестиции и трансформируют работу операторов. 🎧

Управление данными о технической оснащенности колл-центра требует грамотного анализа. Руководителям call-центров важно систематизировать информацию о используемом оборудовании, сроках его службы и эффективности. Курс Excel для начинающих от Skypro поможет создать структурированные базы данных оборудования, рассчитать оптимальные сроки замены гарнитур и проанализировать их влияние на KPI операторов. Освоив Excel, вы сможете принимать обоснованные решения по закупкам наушников, основываясь на реальных данных, а не на интуиции.

Ключевые характеристики гарнитур для эффективной работы колл-центра

Профессиональные гарнитуры для колл-центров существенно отличаются от обычных потребительских наушников. Они проектируются с учетом специфических требований операторской работы и должны соответствовать высоким стандартам качества и надежности. Рассмотрим ключевые характеристики, которые определяют эффективность гарнитуры в условиях интенсивного использования.

Алексей Воронцов, технический директор колл-центра

Когда мы обновляли парк гарнитур для нашего колл-центра на 200 операторов, я совершил серьезную ошибку. Польстился на дешевые наушники без активного шумоподавления. Первый месяц сэкономили около 400 тысяч рублей, но затем столкнулись с лавиной проблем: операторы не слышали клиентов в шумном зале, качество обслуживания упало на 22%, а среднее время разговора увеличилось на 40 секунд. Пришлось срочно закупать профессиональные гарнитуры Jabra с шумоподавлением. Да, они стоили дороже, но окупились уже через квартал за счет повышения эффективности работы операторов. Теперь я точно знаю: экономия на гарнитурах — это прямые потери в производительности.

Качественное шумоподавление — фундаментальная характеристика гарнитуры для колл-центра. Оно бывает двух типов:

Пассивное — обеспечивается физической изоляцией уха от внешнего шума с помощью амбушюр

— обеспечивается физической изоляцией уха от внешнего шума с помощью амбушюр Активное — использует микрофоны и процессоры для анализа и подавления окружающего шума

Современные профессиональные модели часто сочетают оба подхода, обеспечивая снижение шума на 20-30 дБ. Это критически важно в условиях колл-центра, где несколько десятков операторов одновременно ведут разговоры.

Микрофон с шумоподавлением также играет ключевую роль — он должен четко передавать голос оператора, отфильтровывая посторонние звуки. Качественные модели используют направленные микрофоны и алгоритмы шумоподавления, обеспечивающие кристально чистый звук.

Комфорт при длительном ношении — параметр, напрямую влияющий на продуктивность операторов. Легкие материалы, эргономичная конструкция, регулируемое оголовье и мягкие амбушюры позволяют сотрудникам работать в течение всей смены без дискомфорта.

Характеристика Влияние на эффективность работы Стандарт для профессиональных гарнитур Шумоподавление Улучшение концентрации оператора, снижение утомляемости Снижение шума не менее 20 дБ Качество микрофона Повышение разборчивости речи, сокращение переспрашиваний Направленный микрофон с частотным диапазоном 100-8000 Гц Комфорт ношения Снижение усталости, увеличение продолжительности эффективной работы Вес до 100 г, мягкие амбушюры, регулируемая посадка Прочность конструкции Снижение затрат на замену, стабильность работы Металлические элементы каркаса, усиленные соединения

Дополнительные функции также повышают эффективность работы операторов:

Быстрое отключение микрофона (mute) одним движением

Регулировка громкости на наушниках

Индикация активности микрофона (LED-индикаторы)

Возможность быстрой замены изнашивающихся частей (амбушюр, микрофона)

Встроенные процессоры обработки звука для улучшения качества передачи речи

Совместимость с программным и аппаратным обеспечением колл-центра — еще одна важная характеристика. Профессиональные гарнитуры должны без проблем интегрироваться с телефонными системами, софтфонами и CRM-системами. 🖥️

Критерии выбора наушников для операторов: на что обратить внимание

При выборе гарнитур для колл-центра необходимо учитывать комплекс факторов, влияющих как на повседневную работу операторов, так и на долгосрочную эффективность инвестиций. Правильно подобранные наушники — это баланс между комфортом, функциональностью и стоимостью владения.

Тип посадки гарнитуры определяет как комфорт, так и изоляцию от шума:

Моноауральные (одно ухо) — позволяют оператору слышать коллег, но обеспечивают меньшую изоляцию от окружающих звуков

(одно ухо) — позволяют оператору слышать коллег, но обеспечивают меньшую изоляцию от окружающих звуков Бинауральные (два уха) — обеспечивают лучшую концентрацию и шумоизоляцию, рекомендуются для шумных колл-центров

(два уха) — обеспечивают лучшую концентрацию и шумоизоляцию, рекомендуются для шумных колл-центров Накладные — удобны при кратковременном использовании

— удобны при кратковременном использовании Охватывающие — максимальный комфорт при длительной работе

Выбор между моноауральной и бинауральной гарнитурой зависит от специфики работы оператора. Если сотрудникам важно коммуницировать с коллегами во время звонков или требуется постоянное восприятие происходящего в офисе — предпочтительнее моноауральный вариант. Для операторов, работающих в шумной среде и нуждающихся в полной концентрации — оптимальным будет бинауральное решение.

Качество звука — определяющий фактор эффективности коммуникации. Ключевые параметры:

Частотный диапазон (для профессиональных моделей оптимально 20-20,000 Гц)

Чувствительность наушников (не менее 110 дБ/мВт)

Качество передачи голоса микрофоном (технологии HD Voice, широкополосный звук)

Алгоритмы обработки звука (шумоподавление, эхоподавление)

Надежность и долговечность напрямую влияют на совокупную стоимость владения. Профессиональные гарнитуры должны выдерживать интенсивную эксплуатацию в течение нескольких лет. Обратите внимание на:

Материалы конструкции (металлические элементы предпочтительнее пластиковых)

Качество кабеля (усиленная оплетка, защита от перегибов)

Возможность замены изнашивающихся компонентов (амбушюры, кабель, микрофон)

Гарантийный срок (от 2 лет для профессиональных моделей)

Стандарты подключения должны соответствовать инфраструктуре колл-центра:

USB-подключение — универсальное решение для работы с компьютерами

3.5 мм разъем — для стандартных аудиоустройств

RJ9/RJ11 — для традиционных офисных телефонов

Bluetooth — для беспроводного подключения

DECT — для беспроводной связи с повышенной дальностью

Совместимость с программным обеспечением обеспечивает бесперебойную работу и доступ к расширенным функциям:

Поддержка программных телефонов (Skype for Business, Cisco Jabber, Avaya)

Интеграция с CRM-системами

Возможность удаленного управления (ответ на вызов, завершение вызова)

Автоматическое обновление прошивки

Елена Соколова, руководитель отдела закупок

После очередной закупки дешевых гарнитур я столкнулась с шокирующей статистикой: 34% наушников выходили из строя в первые 6 месяцев, а еще 28% — в следующие полгода. Непрерывная замена оборудования съедала бюджет и отвлекала IT-специалистов от важных задач. Я проанализировала рынок и решилась на эксперимент: закупила партию профессиональных гарнитур Sennheiser по цене в 3 раза выше обычных. Через два года выяснилось, что только 7% из них потребовали замены, а общая стоимость владения оказалась на 43% ниже, чем у бюджетных моделей. Более того, операторы отметили значительное улучшение комфорта и качества звука, что положительно сказалось на их производительности. Теперь я всегда рассчитываю TCO (общую стоимость владения) на 3 года вперед, а не смотрю только на начальную цену.

ТОП-7 профессиональных гарнитур для операторов колл-центров

На основе тщательного анализа рынка и отзывов профессионалов мы отобрали 7 лучших моделей, которые отвечают требованиям современных колл-центров. Каждая из этих гарнитур имеет свои преимущества и особенности, которые могут быть решающими при выборе. 🏆

1. Jabra Engage 75 Stereo

Флагманская беспроводная гарнитура с беспрецедентным уровнем качества звука и шумоподавления. Технология DECT обеспечивает радиус действия до 150 метров и защищенное соединение.

Время работы: до 13 часов в режиме разговора

Активное шумоподавление

Возможность подключения до 5 устройств одновременно

Встроенные световые индикаторы занятости

Сертификация для работы с ведущими платформами UC

Идеальна для супервайзеров и ключевых операторов, которым требуется мобильность и высочайшее качество связи.

2. Plantronics (Poly) EncorePro 720

Проводная бинауральная гарнитура, ставшая стандартом в крупных колл-центрах. Оптимальный баланс цены и качества делает ее лидером в сегменте профессиональных решений.

Широкополосный звук для естественного звучания голоса

Усиленная металлическая конструкция

Микрофон с шумоподавлением

Поворотный штатив для оптимального положения микрофона

Легкая замена изнашивающихся деталей

Отличный выбор для массового оснащения операторов стационарных рабочих мест.

3. Sennheiser SC 660 USB ML

Премиальная проводная гарнитура с легендарным немецким качеством звука. Особое внимание уделено комфорту при длительном ношении и долговечности конструкции.

HD-звук с расширенным частотным диапазоном

Ультра-шумоподавляющий микрофон

Сверхпрочная конструкция из стали

Большие амбушюры из искусственной кожи премиум-класса

Встроенный контроллер с функциями управления звонками

Лучший выбор для колл-центров, где важна максимальная четкость речи и долговечность оборудования.

4. Logitech Zone Wireless

Универсальная беспроводная Bluetooth-гарнитура, которая сочетает профессиональные функции для колл-центров с возможностью использования для мультимедиа. Идеальна для гибридных рабочих мест.

Активное шумоподавление

Возможность одновременного подключения к компьютеру и смартфону

Беспроводная зарядка Qi

Сертификация для Microsoft Teams и других платформ

Время работы до 14 часов

Оптимальный выбор для операторов, работающих удаленно или в гибридном формате.

5. EPOS IMPACT SDW 5066

Высокотехнологичная DECT-гарнитура премиум-класса с расширенными возможностями подключения и управления. Сочетает мобильность и профессиональное качество звука.

Тройное подключение (настольный телефон, ПК, мобильный телефон)

Радиус действия до 180 метров

Сверхширокополосный звук

Защита слуха с технологией EPOS ActiveGard®

Возможность горячей замены батареи

Идеальна для руководителей и супервайзеров, которым требуется максимальная гибкость и функциональность.

6. Jabra BIZ 2400 II Duo

Проверенная временем проводная гарнитура с исключительной прочностью и надежностью. Разработана специально для интенсивного использования в колл-центрах.

Усиленный кевларом кабель

Микрофон с 360° вращением

Встроенная защита от акустических шоков

Кристально чистый HD-звук

Титановое оголовье с 10-летней гарантией

Надежное решение для крупных колл-центров с высокой нагрузкой на оборудование.

7. Yealink UH36 Dual

Доступная бинауральная USB-гарнитура с профессиональными характеристиками. Оптимальное решение для колл-центров с ограниченным бюджетом.

Шумоподавляющий микрофон с технологией DSP

Интуитивное управление на кабеле

Комфортные кожаные амбушюры

Сертификация для Microsoft Teams

Встроенная защита от акустических шоков

Идеальный выбор для стартапов и небольших колл-центров, нуждающихся в качественном оборудовании по разумной цене.

Модель Тип подключения Время работы (для беспроводных) Особенности шумоподавления Ценовой сегмент Jabra Engage 75 Stereo DECT, Bluetooth 13 часов Активное + пассивное Премиум Plantronics EncorePro 720 Проводная (USB/QD) – Пассивное + шумоподавляющий микрофон Средний Sennheiser SC 660 USB ML Проводная (USB) – Ультра-шумоподавляющий микрофон Средний-высокий Logitech Zone Wireless Bluetooth 14 часов Активное Средний EPOS IMPACT SDW 5066 DECT 14 часов Активное + пассивное Премиум Jabra BIZ 2400 II Duo Проводная (QD) – Шумоподавляющий микрофон Средний-высокий Yealink UH36 Dual Проводная (USB) – DSP-технология шумоподавления Бюджетный

Беспроводные vs проводные: какие наушники выбрать для call-центра

Выбор между проводными и беспроводными гарнитурами — одно из ключевых решений при оснащении колл-центра. Каждый тип имеет свои преимущества и ограничения, которые необходимо учитывать в контексте конкретных задач и условий работы.

Проводные гарнитуры традиционно доминировали в колл-центрах благодаря ряду неоспоримых преимуществ:

Надежность соединения — отсутствие проблем с подключением и помехами

— отсутствие проблем с подключением и помехами Отсутствие необходимости в подзарядке — оператор может работать непрерывно без перерывов на зарядку

— оператор может работать непрерывно без перерывов на зарядку Более низкая стоимость — в среднем на 30-40% дешевле аналогичных беспроводных моделей

— в среднем на 30-40% дешевле аналогичных беспроводных моделей Отсутствие задержки звука — мгновенная передача голоса без латентности

— мгновенная передача голоса без латентности Простота обслуживания — меньше компонентов, которые могут выйти из строя

Однако у проводных гарнитур есть и недостатки:

Ограниченная мобильность оператора, привязка к рабочему месту

Износ кабеля при интенсивном использовании

Риск случайного повреждения при зацеплении за предметы

Меньший комфорт из-за наличия кабеля

Беспроводные гарнитуры предлагают иной набор преимуществ:

Свобода передвижения — радиус действия от 30 до 180 метров в зависимости от технологии

— радиус действия от 30 до 180 метров в зависимости от технологии Комфорт использования — отсутствие кабеля повышает удобство

— отсутствие кабеля повышает удобство Многозадачность — возможность отойти от рабочего места, не прерывая разговор

— возможность отойти от рабочего места, не прерывая разговор Повышенная производительность — возможность консультироваться с коллегами во время звонка

— возможность консультироваться с коллегами во время звонка Снижение усталости — возможность менять положение тела и двигаться во время длительных разговоров

К недостаткам беспроводных решений относятся:

Необходимость регулярной подзарядки

Риск помех и потери соединения

Более высокая стоимость

Сложность обслуживания и настройки

Потенциальное снижение качества звука при слабом сигнале

При выборе между проводными и беспроводными гарнитурами следует учитывать несколько факторов:

1. Специфика работы оператора

Если сотрудник должен иметь возможность консультироваться с коллегами или обращаться к физическим материалам во время разговора — беспроводная гарнитура будет предпочтительнее.

2. Планировка колл-центра

В открытых пространствах с компактным расположением рабочих мест преимущества беспроводных решений менее очевидны. В многоэтажных офисах или пространствах с разделенными зонами мобильность становится более важной.

3. Длительность смены и характер звонков

Для длительных смен критически важен заряд батареи беспроводных гарнитур. Операторы, работающие с короткими звонками и частыми перерывами, могут использовать это время для подзарядки гарнитуры.

4. Бюджетные ограничения

При ограниченном бюджете проводные решения позволяют получить более высокое качество звука и надежность за те же деньги.

5. Технологические требования

Современные колл-центры могут использовать как традиционные телефонные системы, так и решения на базе VoIP или программных телефонов. Необходимо убедиться в совместимости выбранной гарнитуры с используемой инфраструктурой.

Оптимальным решением для многих колл-центров становится гибридный подход: оснащение супервайзеров, руководителей и ключевых специалистов беспроводными гарнитурами, в то время как основной штат операторов использует качественные проводные решения. 📱

Как продлить срок службы гарнитуры оператора в условиях интенсивной работы

Профессиональные гарнитуры — значительная инвестиция для любого колл-центра. Правильный уход и грамотная эксплуатация могут существенно продлить срок службы оборудования, снизить затраты на замену и обеспечить стабильную работу операторов. Рассмотрим ключевые практики, позволяющие максимизировать отдачу от вложений в гарнитуры. 🛠️

Ежедневное обслуживание помогает предотвратить накопление проблем и поддерживать гарнитуры в оптимальном состоянии:

Регулярная очистка — протирайте амбушюры и микрофон специальными дезинфицирующими салфетками в конце каждой смены

— протирайте амбушюры и микрофон специальными дезинфицирующими салфетками в конце каждой смены Правильное хранение — используйте специальные подставки или крючки для гарнитур, не оставляйте наушники на столе

— используйте специальные подставки или крючки для гарнитур, не оставляйте наушники на столе Бережное обращение с кабелем — не перекручивайте и не перегибайте кабель, используйте кабельные органайзеры

— не перекручивайте и не перегибайте кабель, используйте кабельные органайзеры Защита от падений — научите операторов аккуратно снимать и надевать гарнитуры

Периодическое техническое обслуживание должно проводиться согласно регламенту:

Замена амбушюр — каждые 3-6 месяцев в зависимости от интенсивности использования

— каждые 3-6 месяцев в зависимости от интенсивности использования Проверка крепления микрофона — раз в месяц

— раз в месяц Обновление программного обеспечения — по мере выхода новых версий

— по мере выхода новых версий Проверка целостности кабеля — каждые 2-3 месяца

Организационные меры также играют важную роль в увеличении срока службы гарнитур:

Персональное закрепление — каждый оператор должен использовать свою гарнитуру, что повышает ответственность за сохранность

— каждый оператор должен использовать свою гарнитуру, что повышает ответственность за сохранность Обучение правильному использованию — проводите инструктажи по эксплуатации гарнитур для новых сотрудников

— проводите инструктажи по эксплуатации гарнитур для новых сотрудников Система учета и контроля — внедрите процедуру регистрации неисправностей и плановой замены расходных материалов

— внедрите процедуру регистрации неисправностей и плановой замены расходных материалов Ротация гарнитур — распределяйте нагрузку на оборудование, особенно если операторы работают в несколько смен

Для беспроводных гарнитур особенно важно следить за правильной зарядкой:

Не допускайте полной разрядки аккумулятора

Не оставляйте гарнитуру на зарядной станции постоянно

Используйте только оригинальные зарядные устройства

Следите за циклами заряда/разряда (для большинства литий-ионных батарей оптимально поддерживать заряд в пределах 20-80%)

Система профилактической замены поможет избежать сбоев в работе колл-центра:

Планируйте замену гарнитур заранее, не дожидаясь их выхода из строя

Ведите статистику срока службы различных моделей в условиях вашего колл-центра

Имейте резервный фонд гарнитур (около 5-10% от общего количества)

Регулярно проводите аудит состояния оборудования

Правильный ремонт также может существенно продлить жизненный цикл гарнитуры:

Используйте только оригинальные запасные части

Обращайтесь в авторизованные сервисные центры

Сохраняйте гарантийные талоны и следите за сроками гарантии

При возможности приобретайте расширенную гарантию для дорогостоящих моделей

Следуя этим рекомендациям, можно увеличить срок службы профессиональных гарнитур на 30-50% по сравнению со стандартным, что существенно снижает общую стоимость владения и обеспечивает бесперебойную работу операторов колл-центра.

Качественные профессиональные гарнитуры — это не просто часть технического оснащения, а стратегический инструмент, влияющий на эффективность всего колл-центра. Правильно подобранные наушники для операторов значительно улучшают коммуникацию с клиентами, снижают усталость сотрудников и сокращают количество ошибок. Рассмотренные в статье модели представляют разные ценовые категории и конфигурации, позволяя выбрать оптимальное решение под конкретные потребности вашего бизнеса. Помните, что экономия на качестве гарнитур часто приводит к скрытым издержкам в виде снижения производительности операторов и более частой замены оборудования.

