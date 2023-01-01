logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Gadgets
arrow
10 способов ускорить Photoshop на слабом ноутбуке: советы мастера
Пройти тест: моя идеальная работа
Узнай, какая работа подходит именно тебе по характеру и способностям
Пройти тест

10 способов ускорить Photoshop на слабом ноутбуке: советы мастера

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Дизайнеры и фотографы, работающие с Adobe Photoshop
  • Пользователи ноутбуков, испытывающие проблемы с производительностью Photoshop

  • Человек, желающий улучшить работу своего оборудования без покупки нового устройства

    Когда Photoshop превращает ваш ноутбук в тормозящее недоразумение — это не приговор, а всего лишь вызов. Ежедневно тысячи дизайнеров и фотографов мирятся с зависающими кистями и бесконечными загрузками, не подозревая, что 10 минут настройки могут превратить их "электрическую черепаху" в быстрого гепарда. Даже на средних ноутбуках можно добиться впечатляющей производительности без вложений в новое железо — если знать правильные настройки и секреты оптимизации. 🚀 Готовы разогнать свой Photoshop до максимальных оборотов?

Хотите не только оптимизировать Photoshop, но и освоить его на профессиональном уровне? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro раскрывает все секреты эффективной работы в Adobe Photoshop. Вы научитесь не только настраивать программу под свои задачи, но и создавать впечатляющие дизайн-проекты, которые не будут тормозить даже на средних ноутбуках. Курс включает оптимизацию рабочих процессов и профессиональные хаки, неизвестные большинству пользователей.

Почему фотошоп на ноутбуке тормозит и что с этим делать

Приходилось ли вам ждать несколько секунд, пока кисть "догонит" движение мыши? Или наблюдать, как прогресс-бар фильтра застревает на 45%? Давайте разберемся в корне этих проблем, прежде чем переходить к решениям.

Photoshop — ресурсоемкое приложение, и ноутбуки, особенно недорогие модели, часто не справляются с нагрузкой по четырем основным причинам:

  • Недостаточный объем оперативной памяти — Photoshop активно использует RAM, особенно при работе с многослойными документами
  • Медленный накопитель — HDD значительно уступает SSD в скорости чтения/записи файлов и файла подкачки
  • Перегрев процессора — в тонких ноутбуках часто страдает охлаждение, что приводит к троттлингу
  • Интегрированная графика — встроенные GPU не оптимизированы для работы с графическими приложениями
Симптом Возможная причина Приоритет решения
Долгая загрузка программы Медленный накопитель Высокий
Зависание при работе с кистями Недостаток RAM/перегрев CPU Высокий
Торможение при масштабировании Слабая видеокарта Средний
Медленное применение фильтров Недостаточная мощность процессора Средний

Алексей Вербицкий, системный администратор с опытом оптимизации рабочих станций

Недавно ко мне обратился дизайнер, который работал на ноутбуке с Core i5 восьмого поколения, 8 ГБ RAM и интегрированной графикой. Он был готов выбросить ноутбук из окна после очередного зависания при работе с 40-слойным макетом. Мы провели комплексную оптимизацию: добавили еще 8 ГБ памяти, настроили файл подкачки на отдельном SSD, очистили систему от мусора и тщательно настроили параметры производительности Photoshop. В итоге время открытия тяжелых файлов сократилось с 45 до 12 секунд, а инструменты перестали "залипать" даже при сложной ретуши. Человек сэкономил на покупке нового ноутбука минимум 80 000 рублей!

Но прежде чем переходить к конкретным решениям, важно понять: даже старый ноутбук может обеспечить комфортную работу в Photoshop при правильной настройке. Нужно лишь грамотно распределить имеющиеся ресурсы и оптимизировать как саму систему, так и настройки программы. 💡

Пошаговый план для смены профессии

Базовые настройки системы для работы с Adobe Photoshop

Начнем с настройки операционной системы — фундамента, на котором будет работать Photoshop. Правильная конфигурация Windows существенно влияет на производительность графических приложений.

  • Отключите визуальные эффекты Windows — Нажмите Win+R, введите sysdm.cpl, перейдите во вкладку "Дополнительно" → "Параметры быстродействия" → выберите "Обеспечить наилучшее быстродействие"
  • Оптимизируйте параметры электропитания — Установите "Высокая производительность" в настройках электропитания (особенно важно при работе от сети)
  • Настройте файл подкачки — Установите минимальный и максимальный размер равным 1,5-2 размерам физической оперативной памяти
  • Отключите ненужные службы и автозагрузку — Используйте "Диспетчер задач" (Ctrl+Shift+Esc) для отключения неиспользуемых программ в автозагрузке
  • Установите последние драйверы GPU — Обновите драйверы видеокарты с официального сайта производителя (NVIDIA, AMD, Intel)

Особое внимание уделите настройкам виртуальной памяти. Если вы заметили сообщения о нехватке памяти при работе с большими файлами, это первое, что следует оптимизировать:

Объем RAM Рекомендуемый размер файла подкачки Оптимальное расположение
4 ГБ 8-12 ГБ Отдельный физический SSD
8 ГБ 12-16 ГБ Отдельный физический SSD
16 ГБ 16-24 ГБ Отдельный физический SSD
32 ГБ и более 32 ГБ Любой SSD

Также крайне важно провести профилактику системы, прежде чем оптимизировать Photoshop:

  • Удалите временные файлы (Win+R → %temp% → удалите содержимое)
  • Проведите дефрагментацию HDD (для SSD эта операция не требуется)
  • Проверьте систему на вирусы и вредоносное ПО
  • Очистите реестр с помощью специализированных утилит (например, CCleaner)

Критически важно также настроить правильные параметры в BIOS/UEFI ноутбука. На многих моделях стоит режим энергосбережения по умолчанию, что значительно снижает производительность. Войдите в BIOS при загрузке компьютера (обычно клавиша Del, F2 или F10) и проверьте следующие параметры:

  • Thermal Throttling — по возможности увеличьте порог до 90-95°C
  • CPU Performance Mode — установите High Performance или Performance
  • XMP/DOCP — активируйте для разгона памяти до заявленных производителем частот
  • DVMT Pre-Allocated — установите максимальное значение для интегрированной графики

После настройки системы вы должны заметить общее повышение отзывчивости ноутбука. Теперь можно переходить к более специфичным оптимизациям. 🔧

Оптимизация аппаратных ресурсов: память, диск, процессор

Аппаратная оптимизация — самый эффективный способ ускорить работу Photoshop без покупки нового ноутбука. Даже небольшие и недорогие апгрейды могут дать ощутимый прирост производительности.

Марина Светлова, фрилансер-ретушер

Два года я мучилась с ретушью на стареньком HP с 8 ГБ памяти. Крупные заказы приходилось обрабатывать по ночам — днем ноутбук просто "плавился". Коллега посоветовал установить дополнительную планку RAM и заменить HDD на SSD. Я сомневалась, что это поможет, но решила рискнуть. Мастер в сервисе добавил еще 8 ГБ памяти (около 2500 рублей) и установил SSD на 500 ГБ (5000 рублей). Эффект превзошел ожидания! Photoshop стал запускаться за 4-5 секунд вместо 40, а операции, которые раньше "подвешивали" ноутбук на минуту, теперь выполнялись практически мгновенно. За 7500 рублей я получила производительность, сопоставимую с ноутбуками за 80-90 тысяч. Сейчас спокойно работаю с RAW-файлами в 50+ мегапикселей и создаю многослойные композиции без малейших тормозов.

Рассмотрим ключевые аппаратные компоненты, влияющие на производительность Photoshop, и способы их оптимизации:

1. Оперативная память (RAM)

Память — критический ресурс для Photoshop. Программа активно использует RAM для хранения истории действий, буферов и временных данных.

  • Увеличьте объем RAM до минимум 16 ГБ (в большинстве ноутбуков можно заменить или добавить модули)
  • Используйте двухканальный режим — установите идентичные планки памяти в оба слота
  • Выбирайте память с максимально поддерживаемой вашим ноутбуком частотой
  • После установки новой памяти проверьте ее стабильность с помощью MemTest86

2. Накопитель (SSD/HDD)

Переход с HDD на SSD дает колоссальный прирост производительности при работе с Photoshop:

  • Установите Windows и Photoshop на SSD (идеально — NVMe SSD)
  • Переместите рабочие файлы и проекты Photoshop на SSD
  • Разместите кэш и scratch-диск на отдельном SSD (не том, где установлена ОС)
  • Регулярно дефрагментируйте HDD и используйте TRIM для SSD
  • Следите, чтобы на SSD с Windows всегда оставалось не менее 20% свободного места

3. Процессор и охлаждение

Процессор — сердце вашего ноутбука, и его перегрев — частая причина снижения производительности:

  • Почистите систему охлаждения от пыли (это может дать до 20% прироста производительности)
  • Замените термопасту, если ноутбуку больше 2 лет
  • Используйте охлаждающую подставку при интенсивной работе
  • Мониторьте температуру CPU с помощью утилит (HWMonitor, Core Temp)
  • Ограничьте фоновые процессы при работе в Photoshop

4. Видеокарта (GPU)

Современные версии Photoshop активно используют GPU-ускорение для многих операций:

  • Обновите драйверы до последней стабильной версии (не бета)
  • В настройках NVIDIA Control Panel или AMD Radeon Settings укажите Photoshop как программу, использующую дискретную графику
  • Если ваш ноутбук имеет внешний порт Thunderbolt 3/4, рассмотрите вариант подключения внешней видеокарты (eGPU)

Простая чистка ноутбука, замена термопасты и апгрейд RAM + SSD могут увеличить производительность Photoshop в 2-3 раза даже на относительно старых моделях. Это значительно выгоднее покупки нового оборудования. 🛠️

Правильная конфигурация самого Photoshop на ноутбуке

После оптимизации системы и железа пришло время настроить сам Photoshop. Правильная конфигурация программы может принести до 40% прироста производительности без каких-либо дополнительных вложений.

Настройка производительности Photoshop

Откройте меню "Редактирование" → "Настройки" → "Производительность" и установите следующие параметры:

  • Использование памяти: установите значение 70-80% (если RAM 8 ГБ или меньше) или 85-90% (если RAM 16 ГБ и больше)
  • История и кэш: для слабых ноутбуков выберите "Высокая производительность", для мощных — "Сбалансированный"
  • Уровни истории: ограничьте 20-30 шагами для экономии памяти
  • Размер плитки кэша: 128-256 Кб для слабых систем, 1024-1536 Кб для мощных
  • Использование графического процессора: включите расширенный режим, если ваш GPU поддерживается

Настройка рабочих дисков (Scratch Disks)

Правильная настройка scratch-дисков критически важна для производительности:

  • В меню "Редактирование" → "Настройки" → "Рабочие диски" выберите самый быстрый SSD в качестве первичного scratch-диска
  • Не используйте системный диск в качестве основного scratch-диска
  • Если у вас несколько SSD, распределите нагрузку между ними
  • Регулярно очищайте scratch-диски с помощью "Очистить → Все" в Photoshop

Оптимизация кэширования и предпросмотра

Для ускорения работы с большими файлами настройте параметры кэширования:

  • В "Настройки" → "Управление файлами" установите "Кэш предпросмотра изображений" на "Компактный"
  • Установите "Максимальный размер кэш-файла предпросмотра" на 1-2 ГБ
  • В "Настройки" → "Отображение и курсоры" установите "Упрощенное рисование" для быстрой прокрутки

Отключение ненужных функций и плагинов

  • Деактивируйте неиспользуемые плагины в меню "Редактирование" → "Настройки" → "Плагины"
  • Отключите автосохранение или увеличьте его интервал до 30-60 минут
  • Выключите "Динамическое управление цветом" при работе с RGB-изображениями
  • Деактивируйте "Показывать дополнительные сведения при трансформации" в настройках интерфейса

Настройка OpenGL и графических функций

Для оптимальной работы графического ускорения:

  • Проверьте, поддерживает ли ваша видеокарта OpenGL 2.0 и выше
  • В "Редактирование" → "Настройки" → "Производительность" включите "Использовать графический процессор"
  • Тестируйте режимы "Основной", "Обычный" и "Расширенный" — выберите наиболее стабильный
  • При проблемах с отображением отключите "Быстрое предварительное размытие"

Правильная настройка Photoshop может дать больше производительности, чем некоторые аппаратные апгрейды. Настраивайте программу под свой рабочий процесс и особенности вашего ноутбука. 🎨

Дополнительные способы ускорить работу графики без покупки

Когда базовые настройки и оптимизации уже выполнены, есть еще несколько нестандартных, но эффективных способов выжать максимум производительности из вашего ноутбука при работе с Photoshop.

1. Оптимизация рабочего процесса

Часто проблема не в железе, а в неоптимальном рабочем процессе:

  • Используйте смарт-объекты вместо растрирования для работы с векторами
  • Группируйте и организуйте слои — это уменьшает нагрузку на предпросмотр
  • Применяйте деструктивное редактирование для завершенных участков работы
  • Используйте корректирующие слои вместо прямого редактирования
  • Отключайте видимость неиспользуемых слоев при работе с тяжелыми документами

2. Использование альтернативных инструментов для некоторых задач

Не все задачи требуют полномасштабного Photoshop:

  • Используйте Camera Raw или Lightroom для первичной обработки RAW-файлов
  • Применяйте ImageMagick или XnConvert для пакетной обработки
  • Для простой ретуши можно использовать более легкие редакторы (Affinity Photo, GIMP)
  • Выполняйте предварительную обработку больших файлов в редакторах с лучшей оптимизацией

3. Использование скриптов и экшенов для автоматизации

  • Создавайте экшены для повторяющихся операций — это экономит ресурсы и время
  • Используйте пакетную обработку для однотипных действий
  • Применяйте скрипты JavaScript для сложных операций
  • Автоматизируйте рутинные задачи с помощью экшенов с остановками

4. Продвинутые приемы работы с большими файлами

  • Используйте PSB формат для файлов более 2 ГБ
  • Разделяйте сложные проекты на несколько файлов и используйте связанные смарт-объекты
  • Применяйте прокси-файлы низкого разрешения для предварительной работы
  • Используйте внешние библиотеки для хранения часто используемых элементов

5. Оптимизация интерфейса Photoshop

Настройка интерфейса также влияет на производительность:

  • Отключите "Рисовать цветом серый для отсутствующих шрифтов" в настройках текста
  • Используйте упрощенные рабочие пространства (удалите ненужные панели)
  • Отключите анимацию панелей и автосворачивание
  • Уменьшите количество открытых документов
  • Используйте режим просмотра "Только документ" (клавиша F) при интенсивной работе

6. Профилактика и обслуживание

Регулярное обслуживание предотвращает накопительное снижение производительности:

  • Периодически сбрасывайте настройки Photoshop (удерживая Alt+Ctrl+Shift при запуске)
  • Очищайте кэш Camera Raw и предпросмотра
  • Регулярно дефрагментируйте файлы PSD/PSB с помощью "Сохранить как" с новым именем
  • Проверяйте целостность установки Photoshop с помощью утилиты Creative Cloud

Применяя комбинацию этих методов, можно значительно улучшить производительность Photoshop даже на относительно слабых ноутбуках. Главное — системный подход и понимание, какие именно аспекты работы программы вызывают наибольшие затруднения в вашем конкретном случае. 💻

Оптимизация ноутбука для работы в Photoshop — это не одноразовое действие, а постоянный процесс. Регулярно проверяйте настройки системы, следите за температурой компонентов, обновляйте драйверы и чистите ноутбук от пыли. Даже устаревший ноутбук при правильной настройке способен обеспечить комфортную работу с большинством дизайнерских задач. Инвестиции в базовые апгрейды (SSD, RAM) окупаются многократно, а грамотная настройка программы может дать больше пользы, чем покупка нового оборудования. Помните: важнее не абсолютная мощность техники, а эффективность её использования.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Каковы минимальные системные требования для Photoshop?
1 / 5
Свежие материалы
Протоколы физического уровня: Wi-Fi и Bluetooth
6 сентября 2024
Режимы и настройки смартфона: что нужно знать каждому пользователю
6 сентября 2024
Приложение аутентификатор Epic Games: как скачать и установить
6 сентября 2024

Загрузка...