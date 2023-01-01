Микрофоны для уличных записей: как выбрать технику против шума

Для кого эта статья:

Профессиональные звукорежиссеры

Журналисты и репортеры

Студенты и ученики, изучающие звукозапись и аудиотехнологии Запись звука на улице — это настоящая проверка на профессионализм даже для опытных звукорежиссеров. 🎙️ Случайные порывы ветра, проезжающие автомобили, гудящие кондиционеры — акустическое пространство улицы подобно хаотичной симфонии, в которой каждый исполнитель играет свою партию без дирижёра. Ключевое звено в этой борьбе за качественный звук — правильно подобранный микрофон. Профессиональная запись на открытом воздухе требует не только понимания технических характеристик оборудования, но и умения адаптировать его под конкретные условия съёмки, будь то репортаж в центре мегаполиса или интервью на морском побережье.

Специфика уличной записи звука и проблемы акустики

Уличная запись звука кардинально отличается от студийной работы. Первое, с чем сталкивается звукорежиссер — это отсутствие акустической обработки пространства. В отличие от студий, где каждая поверхность спроектирована для оптимального звучания, улица предлагает непредсказуемую акустическую среду с множеством отражающих поверхностей и источников шума.

Основные акустические проблемы при уличной записи:

Фоновый шум — постоянный звуковой ландшафт (транспорт, разговоры, промышленные шумы)

— постоянный звуковой ландшафт (транспорт, разговоры, промышленные шумы) Ветер — создает низкочастотные помехи, перегружающие мембрану микрофона

— создает низкочастотные помехи, перегружающие мембрану микрофона Переотражения — эхо от зданий и других объектов

— эхо от зданий и других объектов Атмосферные условия — влажность и температура влияют на распространение звука

— влажность и температура влияют на распространение звука Дорожный трафик — непредсказуемые скачки громкости

Важно понимать, что акустика открытого пространства непостоянна. Звуковая волна на улице распространяется сферически, теряя 6 дБ при каждом удвоении расстояния от источника. Это приводит к быстрому ослаблению полезного сигнала относительно фонового шума.

Фактор влияния Воздействие на звук Методы компенсации Ветер Низкочастотные помехи (гул) Ветрозащита, фильтры низких частот Влажность Поглощение высоких частот Частотная коррекция, близкое микрофонное размещение Температура Изменение скорости звука Учёт при позиционировании микрофонов Городской шум Маскировка полезного сигнала Направленные микрофоны, акустические экраны

Александр Петров, полевой звукорежиссер Работая над документальным фильмом о жизни мегаполиса, мы столкнулись с настоящим испытанием во время записи интервью на центральной площади. Мы использовали стандартный петличный микрофон, но не учли, что рядом проходил фестиваль уличной музыки. Первые 20 минут записи пришлось полностью забраковать. Спасло положение только экстренное переоборудование — мы перешли на гиперкардиоидный конденсаторный микрофон с плотной ветрозащитой и акустическим отражателем. Это позволило буквально «вырезать» голос собеседника из окружающего хаоса. С тех пор я всегда имею в арсенале как минимум три типа микрофонов для различных уличных условий.

Чтобы минимизировать влияние акустических проблем, профессионалы используют комплексный подход: правильный выбор типа микрофона, оптимальное позиционирование относительно источника звука и применение специализированных аксессуаров. Для записи речи в уличных условиях, например, микрофон располагают на расстоянии 15-30 см от говорящего, что создаёт благоприятное соотношение сигнал/шум.

Типы микрофонов для репортажей и съемок на открытом воздухе

Выбор подходящего микрофона для уличной записи начинается с понимания различий между типами микрофонов и их направленности. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки в контексте полевой работы. 🔊

По принципу преобразования звука выделяют следующие типы:

Динамические микрофоны — прочные и надёжные, менее чувствительные к ветру и влаге, но требуют близкого расположения к источнику звука

— прочные и надёжные, менее чувствительные к ветру и влаге, но требуют близкого расположения к источнику звука Конденсаторные микрофоны — высокая чувствительность и детализация, но более восприимчивы к атмосферным воздействиям

— высокая чувствительность и детализация, но более восприимчивы к атмосферным воздействиям Ленточные микрофоны — редко применяются на улице из-за крайней хрупкости и чувствительности к ветру

Решающую роль в условиях улицы играет направленность микрофона, определяющая его способность фокусироваться на нужном источнике звука, подавляя окружающие шумы:

Всенаправленные (омни) — равномерно улавливают звук со всех сторон, используются в тихих локациях или для записи атмосферы

— равномерно улавливают звук со всех сторон, используются в тихих локациях или для записи атмосферы Кардиоидные — улавливают звук преимущественно спереди, хороши для записи голоса в умеренно шумной обстановке

— улавливают звук преимущественно спереди, хороши для записи голоса в умеренно шумной обстановке Суперкардиоидные и гиперкардиоидные — узконаправленные модели с отличной изоляцией от боковых источников шума

— узконаправленные модели с отличной изоляцией от боковых источников шума Пушки (shotgun) — максимально узкая направленность, идеальны для выделения удалённого источника звука

Для профессиональных репортажей чаще всего используются следующие типы микрофонов:

Тип микрофона Сценарий использования Преимущества для уличной записи Недостатки Репортёрский (ручной динамический) Оперативные репортажи, уличные интервью Прочность, устойчивость к влаге, хорошее подавление шума Требует близкого расположения, видим в кадре Петличный (лавальер) Интервью, длительные диалоги Незаметность, стабильное расстояние до говорящего Чувствительность к трению об одежду, ветру Микрофон-пушка (shotgun) Профессиональные видеосъёмки, запись на расстоянии Отличная направленность, изоляция объекта записи Высокая цена, требует точного позиционирования Стерео микрофоны Запись атмосферы, природы, музыки Естественное воспроизведение пространства Ограниченное применение для речи, чувствительность к ветру

Важно отметить, что для телевизионных репортажей часто используются беспроводные системы передачи звука, состоящие из микрофона (обычно петличного), передатчика и приёмника. Такие системы обеспечивают свободу перемещения, но требуют контроля радиочастотной обстановки во избежание помех и перебоев сигнала.

Марина Сергеева, журналист-международник Во время освещения международного саммита я усвоила урок, который не преподают в университете. Нашей съёмочной группе предстояло взять блиц-комментарии у высокопоставленных лиц на выходе из конгресс-центра. Площадка кишела журналистами с ручными микрофонами. Вместо того чтобы присоединиться к этой «микрофонной роще», мы подготовились заранее: использовали петличный микрофон с двойной ветрозащитой для основного спикера и направленный микрофон-пушку на удочке для перехвата остальных комментариев. Когда начался проливной дождь, большинство коллег столкнулись с проблемами записи из-за намокшего оборудования, а наш петличный микрофон, защищённый от влаги, продолжал исправно работать. Именно поэтому только в нашем репортаже прозвучало ключевое заявление министра, сделанное уже у машины под дождём.

Ветрозащита и другие аксессуары для микрофонов журналистов

Аксессуары для микрофонов при уличной записи — не роскошь, а необходимость, превращающая посредственную запись в профессиональный материал. Грамотно подобранные дополнения к микрофону позволяют адаптировать звукозаписывающую систему под конкретные погодные и акустические условия. 🌬️

Основные типы ветрозащиты для микрофонов включают:

Поролоновая насадка (Foam Windshield) — базовая защита от легкого ветра и дыхания говорящего, эффективна в помещениях и при слабом ветре

— базовая защита от легкого ветра и дыхания говорящего, эффективна в помещениях и при слабом ветре Меховая ветрозащита (Furry Windshield) — искусственный мех на каркасе, обеспечивает защиту при среднем и сильном ветре, стандарт для профессиональной полевой работы

— искусственный мех на каркасе, обеспечивает защиту при среднем и сильном ветре, стандарт для профессиональной полевой работы Ветрозащитная корзина (Blimp/Zeppelin) — система из подвесов и защитной корзины с меховым чехлом, максимальная защита от ветра и механических вибраций

— система из подвесов и защитной корзины с меховым чехлом, максимальная защита от ветра и механических вибраций Гидрофобные мембраны — защищают микрофон от влаги, сохраняя акустическую прозрачность

Эффективность ветрозащиты измеряется в децибелах подавления ветрового шума. Профессиональная меховая защита способна снизить шум ветра на 25-35 дБ, что критично важно при работе в сложных погодных условиях.

Помимо ветрозащиты, профессиональные журналисты используют следующие аксессуары:

Микрофонные удочки (boom poles) — телескопические штанги для размещения микрофона ближе к источнику звука без попадания в кадр

— телескопические штанги для размещения микрофона ближе к источнику звука без попадания в кадр Антивибрационные подвесы (shock mounts) — изолируют микрофон от механических вибраций и шумов

— изолируют микрофон от механических вибраций и шумов Акустические отражатели — помогают формировать направленность даже у всенаправленных микрофонов

— помогают формировать направленность даже у всенаправленных микрофонов Тросовые подвесы — для минимизации контактных шумов при использовании петличных микрофонов

— для минимизации контактных шумов при использовании петличных микрофонов Влагозащитные чехлы — защищают электронику передатчиков и самих микрофонов

Для петличных микрофонов, широко используемых в журналистике, существуют специализированные аксессуары:

Миниатюрные ветрозащиты — часто называемые "меховыми котиками" из-за внешнего вида

— часто называемые "меховыми котиками" из-за внешнего вида Клипсы различных типов — для крепления на разные типы одежды

— для крепления на разные типы одежды Скрытые крепления — для незаметного размещения под одеждой

— для незаметного размещения под одеждой Защита от контактного шума — специальные подложки, минимизирующие шум от трения об одежду

При выборе ветрозащиты необходимо учитывать компромисс между уровнем защиты и акустической прозрачностью — чем эффективнее защита от ветра, тем сильнее может быть подавление высоких частот, что требует компенсации при записи или постобработке.

Технологии шумоподавления в микрофонах для телевидения

Современные телевизионные микрофоны интегрируют передовые технологии шумоподавления, позволяющие получать качественный звук даже в акустически сложных условиях. Такие системы работают на физическом, электронном и программном уровнях, обеспечивая комплексную фильтрацию нежелательных звуков. 🔇

Основные технологии шумоподавления в профессиональных микрофонах:

Многокапсульные системы — используют разницу в фазе сигнала для выделения звука из нужного направления

— используют разницу в фазе сигнала для выделения звука из нужного направления Дифференциальные схемы — сравнивают сигналы с двух или более приёмников для отделения речи от фона

— сравнивают сигналы с двух или более приёмников для отделения речи от фона Акустические фильтры — физические лабиринты и резонаторы, отфильтровывающие нежелательные частоты

— физические лабиринты и резонаторы, отфильтровывающие нежелательные частоты Цифровая обработка сигнала (DSP) — алгоритмическое шумоподавление в реальном времени

— алгоритмическое шумоподавление в реальном времени Технологии формирования диаграммы направленности (beamforming) — адаптивное изменение направленности в зависимости от источника звука

Профессиональные микрофоны для телевидения часто оснащаются встроенными фильтрами, которые можно активировать в зависимости от условий съемки:

Тип фильтра Назначение Эффективность при уличной записи Обрезной фильтр низких частот (HPF) Устранение низкочастотного гула от ветра и транспорта Высокая (снижает шум на 12-18 дБ в диапазоне ниже 80-100 Гц) Аттенюатор (PAD) Предотвращение перегрузки при громких звуках Средняя (особенно важен при записи громких событий) Фильтр присутствия Усиление разборчивости речи Средняя (повышает отношение сигнал/шум для речевого диапазона) Узкополосные режекторные фильтры Подавление специфических источников шума Высокая для конкретных сценариев (например, шум электролиний 50/60 Гц)

Особую категорию представляют интеллектуальные системы шумоподавления, интегрированные в новейшие модели профессиональных микрофонов для телевидения:

Адаптивное шумоподавление — система анализирует акустическую обстановку и автоматически корректирует параметры фильтрации

— система анализирует акустическую обстановку и автоматически корректирует параметры фильтрации Частотно-зависимая направленность — разные частотные диапазоны обрабатываются с разной диаграммой направленности

— разные частотные диапазоны обрабатываются с разной диаграммой направленности Автоматическое определение источника речи — система фокусируется на человеческом голосе, подавляя другие звуки

— система фокусируется на человеческом голосе, подавляя другие звуки Умная автоматическая регулировка усиления — поддерживает оптимальный уровень сигнала независимо от громкости источника

Важным аспектом является согласование технологий шумоподавления с последующей обработкой сигнала. Некоторые системы микрофонов для телевидения передают как обработанный, так и "сырой" сигнал, позволяя звукорежиссёру принимать решения по шумоподавлению на этапе постпродакшн.

Следует помнить, что агрессивное шумоподавление всегда является компромиссом между чистотой записи и её натуральностью. Чрезмерная фильтрация может придать голосу неестественное, "синтетическое" звучание, что недопустимо в профессиональной телевизионной работе.

Выбор микрофона для записи звука в различных погодных условиях

Погодные условия — один из определяющих факторов при выборе микрофона для уличной записи. Разные климатические ситуации требуют различных подходов к звукозаписи и специализированного оборудования. ☔

Рассмотрим особенности выбора микрофонов для основных погодных сценариев:

Ветреные условия (сила ветра > 5 м/с):

Предпочтительны динамические микрофоны с кардиоидной или гиперкардиоидной характеристикой

Обязательно использование профессиональной меховой ветрозащиты или системы типа blimp

Рекомендуется активировать фильтр низких частот (HPF) на уровне 80-100 Гц

Для крайне ветреных условий оптимальны короткие микрофоны-пушки с механизмом внутренней амортизации

Дождь и высокая влажность:

Требуются микрофоны с повышенной влагозащитой (IPX4 и выше)

Динамические микрофоны предпочтительнее конденсаторных из-за устойчивости к влаге

Необходимы водоотталкивающие чехлы для передатчиков беспроводных систем

Петличные микрофоны требуют специальной гидрофобной защиты или размещения под одеждой

Рекомендуется использование направленных микрофонов для минимизации записи звука дождя

Экстремальные температуры:

При низких температурах (ниже -10°C) ухудшаются характеристики конденсаторных микрофонов

Динамические микрофоны более устойчивы к холоду, но могут требовать прогрева

В жарких условиях (выше +35°C) возможна деградация характеристик мембран и электроники

Для экстремально холодных условий существуют специализированные модели с подогревом элементов

Солнечная погода и открытые пространства:

Основная проблема — перегрев оборудования под прямыми солнечными лучами

Рекомендуется использование светоотражающих чехлов для микрофонов и передатчиков

Предпочтительны микрофоны с высоким соотношением сигнал/шум из-за большого расстояния до источников

Актуально использование параболических отражателей для записи удалённых звуков природы

При выборе микрофона для конкретных погодных условий важно учитывать их комплексное воздействие. Например, сочетание низких температур и высокой влажности особенно критично для электроники, а ветер в сочетании с дождем требует максимально надежной защиты.

Для профессиональной работы в различных погодных условиях рекомендуется иметь несколько типов микрофонов с соответствующими аксессуарами:

Основной комплект : защищённый динамический микрофон для интервью + меховая ветрозащита

: защищённый динамический микрофон для интервью + меховая ветрозащита Расширенный комплект : направленный конденсаторный микрофон в полной защите типа blimp + влагозащищённая петличная система

: направленный конденсаторный микрофон в полной защите типа blimp + влагозащищённая петличная система Специализированный комплект: высококлассная стереопара для записи атмосферы + параболический микрофон для дальних источников

Важно помнить, что даже лучшая защита имеет свои пределы. В экстремальных погодных условиях может потребоваться дополнительная инфраструктура: временные укрытия, звуконепроницаемые барьеры или специальные подставки для позиционирования оборудования.

При выборе микрофона для уличной записи не существует универсального решения — каждая задача требует индивидуального подхода. Правильный микрофон, оснащенный соответствующей защитой и аксессуарами, становится не просто инструментом записи, а полноценным акустическим фильтром, выделяющим нужный звук из хаоса уличной среды. Инвестиции в качественное оборудование и понимание принципов его работы в различных условиях — это фундамент профессиональной звукозаписи на открытом воздухе, позволяющий превратить любую локацию в импровизированную звуковую студию.

