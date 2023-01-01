Лучшие портативные колонки: как выбрать идеальную модель

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Любители музыки и активного отдыха, заинтересованные в покупке портативной колонки

Профессионалы и начинающие маркетологи в области аудиотоваров

Потребители, предпочитающие качественные обзоры и рекомендации по выбору техники Портативная колонка давно перестала быть просто гаджетом — это верный компаньон на пляже, в походе или на домашней вечеринке. Рынок переполнен моделями: от бюджетных до премиальных, размером с ладонь или полноценную аудиосистему. Разобраться в этом многообразии без экспертной оценки практически невозможно. Я протестировал десятки популярных моделей, оценивая каждую по 15 параметрам, чтобы составить актуальный на 2023 год рейтинг, который поможет вам найти идеальное сочетание звука, автономности и функциональности. 🔊

Хотите продвигать аудиотовары в сети или даже запустить свой бренд акустики? На Курсе интернет-маркетинга от Skypro вы освоите стратегии продвижения технологичных товаров, научитесь создавать убедительные обзоры и тестировать рекламу для целевой аудитории аудиофилов. Наши выпускники успешно продвигают технику от беспроводных колонок до премиальных наушников — получите навыки, которые помогут вам зарабатывать на растущем рынке аудиогаджетов!

Что важно знать о современных портативных колонках

Современный рынок портативных колонок эволюционировал до невероятного разнообразия форм-факторов, возможностей и технологий. Чтобы не растеряться перед выбором, необходимо понимать ключевые технические аспекты и тренды.

Ключевые технологии портативных колонок:

Bluetooth 5.0 и выше — обеспечивает стабильное подключение на расстоянии до 30 метров и минимизирует задержки при передаче звука

— обеспечивает стабильное подключение на расстоянии до 30 метров и минимизирует задержки при передаче звука Технология TWS (True Wireless Stereo) — позволяет объединять две колонки в стереопару для объемного звучания

— позволяет объединять две колонки в стереопару для объемного звучания DSP (Digital Signal Processor) — процессор, отвечающий за качество звучания и реализацию различных звуковых эффектов

— процессор, отвечающий за качество звучания и реализацию различных звуковых эффектов Пассивные излучатели — усиливают низкие частоты без значительного увеличения потребления энергии

Стандарты защиты от воды и пыли стали неотъемлемой характеристикой качественной портативной акустики. Наиболее распространен стандарт IPX7, который позволяет колонке выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Для экстремальных условий эксплуатации стоит обратить внимание на модели с сертификатом IP67, обеспечивающим полную защиту от пыли.

Класс защиты Защита от пыли Защита от воды IPX4 Не защищена Защита от брызг IPX5 Не защищена Защита от струй воды IPX7 Не защищена Погружение на глубину до 1м на 30 минут IP67 Полная защита Погружение на глубину до 1м на 30 минут IP68 Полная защита Длительное погружение под давлением

Время автономной работы остается ключевым фактором при выборе портативной колонки. Современные модели способны воспроизводить музыку от 10 до 24 часов без подзарядки при среднем уровне громкости. При этом инженеры постоянно работают над увеличением емкости аккумуляторов без увеличения габаритов устройств.

Дополнительный функционал современных колонок может включать:

Встроенный микрофон для принятия звонков и работы с голосовыми помощниками

Power bank для зарядки мобильных устройств

Многоцветная LED-подсветка, синхронизированная с ритмом музыки

Поддержка голосовых помощников (Google Assistant, Siri, Alexa)

NFC для моментального сопряжения со смартфоном

Алексей Волков, технический редактор аудиожурнала

На тестировании колонки JBL Flip 6 я столкнулся с интересным случаем. Компания заявляла о 12 часах автономной работы, но в реальности при 60% громкости устройство проработало почти 15 часов! Это бывает редко, обычно производители завышают показатели. Эксперимент с погружением в воду тоже прошел успешно — после 20 минут на дне бассейна колонка продолжала играть как ни в чем не бывало. Тем не менее, я всегда рекомендую обращать внимание на реальные тесты автономности, а не на маркетинговые заявления, и учитывать, что громкость существенно влияет на время работы.

Важно понимать, что размер колонки напрямую влияет на качество звука — физические законы акустики никто не отменял. Компактные модели могут предложить чистое и детализированное звучание, но глубокий и мощный бас возможен только в устройствах с достаточным внутренним объемом и размером динамиков.

Критерии выбора идеальной колонки для активного образа жизни

Активный образ жизни предъявляет особые требования к портативной акустике. Колонка должна быть не просто устройством воспроизведения звука, но надежным спутником в любых обстоятельствах — от интенсивной тренировки до многодневного похода. 🏊‍♂️

Ключевые параметры, на которые следует обратить внимание:

Прочность конструкции — колонка должна выдерживать падения с высоты до 1,5 метров без повреждений

— колонка должна выдерживать падения с высоты до 1,5 метров без повреждений Водонепроницаемость — минимальный рекомендуемый стандарт IPX5, оптимальный — IPX7 или IP67

— минимальный рекомендуемый стандарт IPX5, оптимальный — IPX7 или IP67 Компактность и легкость — устройство не должно становиться обузой при транспортировке

— устройство не должно становиться обузой при транспортировке Крепления и карабины — возможность закрепить колонку на рюкзаке, велосипеде или другом оборудовании

— возможность закрепить колонку на рюкзаке, велосипеде или другом оборудовании Длительная автономность — минимум 10-12 часов работы на средней громкости

Для пляжного отдыха, рафтинга или катания на SUP-бордах защита от воды становится приоритетной. Колонки с рейтингом IPX7 и выше позволят не беспокоиться о случайном падении устройства в воду. Дополнительным преимуществом станет способность колонки держаться на поверхности воды — такая функция есть у некоторых моделей Ultimate Ears и JBL.

Для велосипедистов и любителей активных пробежек ключевым фактором становится надежная система крепления. Обратите внимание на колонки с силиконовыми ремешками, карабинами или специальными держателями. Некоторые производители предлагают аксессуары для крепления на руль велосипеда или беговую экипировку.

Прочность конструкции для активного образа жизни — не просто маркетинговый ход. Колонки, предназначенные для экстремального использования, проходят серию испытаний на ударопрочность, защиту от вибрации и устойчивость к температурным перепадам. Лидерами в этом сегменте остаются JBL, Ultimate Ears и новые модели от Sony в линейке EXTRA BASS.

Марина Светлова, организатор спортивных мероприятий

Организуя трейловый забег в горах Крыма, я столкнулась с необходимостью обеспечить звуковое сопровождение на нескольких контрольных точках маршрута. Мы выбрали колонки JBL Xtreme 3 для основных пунктов и компактные Bose SoundLink Micro для мобильных бригад. В день забега погода преподнесла сюрприз — проливной дождь с сильным ветром. Bose, несмотря на свои компактные размеры, выдержали всё с честью — звук оставался чистым даже при полном намокании, а крепление надёжно удерживало колонку на экипировке. JBL же впечатлили не только защитой от стихии, но и запасом громкости, которого хватило для озвучивания финишной прямой даже в шумной толпе. После 8 часов непрерывной работы колонки всё ещё имели достаточный запас энергии. С тех пор я рекомендую участникам наших мероприятий делать выбор не просто по звуку, но и по реальной надёжности в полевых условиях.

Если поездки на природу предполагают отсутствие возможности подзарядки, обратите внимание на колонки с функцией power bank. Такие модели как Anker SoundCore Boost или JBL Charge 5 позволяют использовать часть емкости аккумулятора для зарядки смартфона или других устройств через USB-порт.

Для максимальной универсальности выбирайте колонки с многоточечным подключением (Multipoint), позволяющие одновременно подключать несколько источников звука и быстро переключаться между ними.

Топ-10 портативных колонок: сравнение характеристик и цен

После тщательного тестирования десятков моделей я отобрал десять лучших портативных колонок, представляющих различные ценовые категории и отвечающих разным требованиям пользователей. Каждая модель проверена по параметрам качества звука, автономности, защищенности и дополнительного функционала. 🏆

Модель Мощность Время работы Защита Особенности Цена (₽) JBL Charge 5 40 Вт 20 часов IP67 Power bank, PartyBoost 12 990 Sony SRS-XB43 2x16 Вт 24 часа IP67 LED-подсветка, LDAC, ClearAudio+ 17 990 Bose SoundLink Revolve+ II 30 Вт 17 часов IP55 360° звук, встроенный микрофон 22 990 Ultimate Ears WONDERBOOM 3 2x5 Вт 14 часов IP67 Плавает на воде, Outdoor Boost 9 990 Marshall Emberton II 2x10 Вт 30+ часов IP67 Stack Mode, фирменный звук 15 990 Anker Soundcore Motion Boom 30 Вт 24 часа IPX7 BassUp, плавает на воде 8 990 Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd gen) 2x30 Вт 18 часов IP67 Alexa, премиальный звук 24 990 Harman Kardon Citation 200 50 Вт 8 часов IPX4 Google Assistant, Hi-Res Audio 19 990 Tronsmart Element Force 40 Вт 15 часов IPX7 NFC, SoundPulse, TWS 3 990 Tribit StormBox Micro 2 10 Вт 12 часов IP67 Компактность, ремешок, Power bank 4 990

JBL Charge 5 — заслуженный лидер рейтинга, предлагающий идеальный баланс мощности, автономности и защищенности. Модель воспроизводит насыщенные басы без искажений даже на высокой громкости, а режим PartyBoost позволяет объединять несколько колонок для создания более мощной звуковой системы.

Sony SRS-XB43 впечатляет сбалансированным звучанием с возможностью тонкой настройки через фирменное приложение. Поддержка кодека LDAC делает эту колонку одним из лучших вариантов для прослушивания музыки в Hi-Res качестве через Bluetooth. Дополнительный плюс — впечатляющая световая шоу-система.

Bose SoundLink Revolve+ II — выбор аудиофилов, ценящих качество звука выше всего. 360-градусное распространение звука создает равномерное звуковое поле, а фирменная технология обработки звука Bose обеспечивает впечатляющую детализацию. Минус — достаточно высокая цена и более низкая степень защиты по сравнению с конкурентами.

Ultimate Ears WONDERBOOM 3 — компактная и прочная колонка, идеальная для активного отдыха. Несмотря на небольшие размеры, выдает мощные басы и чистые высокие частоты. Уникальная особенность — плавучесть и специальный режим Outdoor Boost для использования на открытом воздухе.

Marshall Emberton II выделяется не только фирменным дизайном в стиле гитарных усилителей, но и рекордным временем автономной работы — более 30 часов при средней громкости. Звучание с характерной для Marshall теплотой середины и четким верхом сделало эту колонку фаворитом среди любителей рока.

Бюджетные лидеры рейтинга — Tronsmart Element Force и Tribit StormBox Micro 2 — доказывают, что качественный звук не обязательно должен стоить дорого. Tronsmart впечатляет мощностью в 40 Вт по цене менее 4000 рублей, а компактный Tribit предлагает отличное качество звука и прочную конструкцию в ультрапортативном формате.

Премиальный сегмент достойно представлен Bang & Olufsen Beosound A1 второго поколения — это настоящее произведение аудиоискусства с алюминиевым корпусом, исключительным качеством звука и интеграцией с Alexa.

Лучшие модели для путешествий и отдыха на природе

Для путешествий и отдыха на природе портативная колонка должна сочетать компактность, прочность и продолжительное время работы от аккумулятора. Исходя из этих критериев, можно выделить несколько моделей, которые идеально подходят для различных сценариев использования вдали от цивилизации. 🌲

Для походов и кемпинга лучшим выбором станут:

JBL Flip 6 — компактная и легкая (0.55 кг) колонка с защитой IP67 и 12 часами автономной работы. Прочный ремешок позволяет прикрепить ее к рюкзаку, а мощное звучание заполнит поляну во время вечернего отдыха у костра.

— компактная и легкая (0.55 кг) колонка с защитой IP67 и 12 часами автономной работы. Прочный ремешок позволяет прикрепить ее к рюкзаку, а мощное звучание заполнит поляну во время вечернего отдыха у костра. Ultimate Ears BOOM 3 — устройство с цилиндрической формой, обеспечивающей распространение звука на 360°. Защита IP67 и плавучесть делают ее идеальной для речных и озерных походов. Большой плюс — специальные кнопки для управления даже мокрыми руками.

— устройство с цилиндрической формой, обеспечивающей распространение звука на 360°. Защита IP67 и плавучесть делают ее идеальной для речных и озерных походов. Большой плюс — специальные кнопки для управления даже мокрыми руками. Anker Soundcore Motion Boom Plus — колонка с ручкой, напоминающая миниатюрную бумбокс. Предлагает впечатляющие 20 часов автономной работы, защиту IPX7 и плавучесть. Мощный звук с усиленными басами отлично подойдет для больших компаний.

Для пляжного отдыха и водных активностей идеальными станут:

JBL Clip 4 — ультракомпактная колонка с карабином для крепления. Легко прикрепляется к пляжной сумке или зонту, защищена от песка и воды (IP67), работает до 10 часов.

— ультракомпактная колонка с карабином для крепления. Легко прикрепляется к пляжной сумке или зонту, защищена от песка и воды (IP67), работает до 10 часов. Ultimate Ears WONDERBOOM 3 — помимо плавучести и защиты IP67, предлагает кнопку Outdoor Boost для усиления громкости и четкости на открытом пространстве. Компактный размер и двусторонний звук делают ее идеальной для пляжного отдыха.

— помимо плавучести и защиты IP67, предлагает кнопку Outdoor Boost для усиления громкости и четкости на открытом пространстве. Компактный размер и двусторонний звук делают ее идеальной для пляжного отдыха. Sony SRS-XB13 — миниатюрная колонка с впечатляющим звучанием благодаря технологии Extra Bass и пассивному излучателю. Защита IP67 и ремешок для переноски дополняют картину идеальной пляжной колонки.

Для длительных поездок без доступа к электричеству рекомендую обратить внимание на:

JBL Charge 5 — помимо 20 часов автономной работы, имеет функцию power bank для подзарядки других устройств.

— помимо 20 часов автономной работы, имеет функцию power bank для подзарядки других устройств. Marshall Emberton II — рекордные 30+ часов работы без подзарядки сделали эту модель фаворитом среди путешественников.

— рекордные 30+ часов работы без подзарядки сделали эту модель фаворитом среди путешественников. Anker Soundcore Motion+ — предлагает 12 часов автономной работы и поддержку быстрой зарядки (2 часа до полного заряда).

Особого внимания заслуживают колонки с солнечными панелями, такие как Urbanista Malibu или Monster Solara, которые могут подзаряжаться от солнечного света во время использования на открытом воздухе.

Для зимних видов отдыха и экстремальных условий стоит выбирать модели, способные работать при низких температурах:

JBL Xtreme 3 — сохраняет работоспособность при температуре от -20°C до +60°C

— сохраняет работоспособность при температуре от -20°C до +60°C DemerBox DB2 — американская колонка в ударопрочном кейсе Pelican, способная работать в экстремальных условиях

Если вы часто путешествуете с большой компанией, обратите внимание на колонки с функцией объединения в многоканальную систему:

JBL PartyBoost — позволяет соединить более 100 совместимых колонок

— позволяет соединить более 100 совместимых колонок Ultimate Ears PartyUp — дает возможность объединить до 150 колонок BOOM и MEGABOOM

— дает возможность объединить до 150 колонок BOOM и MEGABOOM Sony Party Connect — поддерживает синхронизацию до 100 совместимых устройств

Как выбрать колонку с учетом музыкальных предпочтений

Музыкальные предпочтения существенно влияют на выбор портативной колонки. Разные жанры требуют различной акустической подачи, и производители зачастую оптимизируют звучание своих устройств под определенные стили музыки. 🎵

Для поклонников электронной музыки (EDM, техно, хаус) ключевыми характеристиками станут:

Мощные и глубокие басы без искажений на высокой громкости

Хорошая динамика звука с быстрым откликом на басовые импульсы

Высокая максимальная громкость для создания атмосферы вечеринки

Лучшими колонками для электронной музыки признаны:

Sony SRS-XB43 — с режимом EXTRA BASS и функцией LIVE SOUND

— с режимом EXTRA BASS и функцией LIVE SOUND JBL Xtreme 3 — мощная колонка с глубоким басом и минимальными искажениями

— мощная колонка с глубоким басом и минимальными искажениями Ultimate Ears HYPERBOOM — для тех, кому нужна действительно мощная колонка с адаптивным эквалайзером

Для поклонников рока, металла и инструментальной музыки важны:

Четкая и детальная середина для выразительной передачи гитарных партий и вокала

Хорошая разделенность инструментов для сложных композиций

Натуральная передача тембров без излишнего окрашивания звука

Лучший выбор для рок-музыки:

Marshall Emberton II / Kilburn II — колонки с фирменным "теплым" звучанием, идеальным для гитарной музыки

— колонки с фирменным "теплым" звучанием, идеальным для гитарной музыки Bose SoundLink Revolve+ II — с отличной детализацией и разделением инструментов

— с отличной детализацией и разделением инструментов Dali Katch G2 — премиальное решение с исключительно точной передачей тембров

Для ценителей джаза, классики и акустической музыки критически важны:

Высокая детализация звучания для передачи нюансов исполнения

Широкая звуковая сцена с точным позиционированием инструментов

Натуральное звучание без искусственного усиления частот

Оптимальные модели для сложной музыки:

Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd Gen) — с исключительно чистым и сбалансированным звуком

— с исключительно чистым и сбалансированным звуком Bose Portable Smart Speaker — с технологией направленного звучания

— с технологией направленного звучания Harman Kardon Citation 200 — с поддержкой Hi-Res Audio для максимальной детализации

Для вокальной музыки (поп, R&B, соул) важно:

Выразительная середина для четкой передачи вокала

Комфортный баланс между вокалом и инструментальным сопровождением

Достаточный уровень басов для ритм-секций

Рекомендуемые колонки для вокальной музыки:

JBL Flip 6 — с отличной передачей вокала и ритм-секций

— с отличной передачей вокала и ритм-секций Sony SRS-XE300 — с технологией Line-Shape Diffuser для широкого распространения звука

— с технологией Line-Shape Diffuser для широкого распространения звука Anker Soundcore Motion+ — с настраиваемым эквалайзером для точной подстройки под вокал

Для хип-хопа, рэпа и басовой музыки ключевые факторы:

Мощный и глубокий бас без искажений

Четкая артикуляция речитативов

Хороший запас по громкости

Лучшие колонки для хип-хопа и басовой музыки:

JBL PartyBox 110 — с мощным басом и LED-подсветкой в ритм музыке

— с мощным басом и LED-подсветкой в ритм музыке Ultimate Ears MEGABOOM 3 — с глубоким басом и функцией Magic Button для плейлистов

— с глубоким басом и функцией Magic Button для плейлистов Anker Soundcore Motion Boom — с технологией BassUp для усиления низких частот

Помимо жанровых предпочтений, важно учитывать и типичные условия прослушивания. Для спокойного прослушивания в тихом помещении можно выбрать колонку с более сбалансированным звуком, тогда как для уличного использования потребуется устройство с большим запасом мощности и усиленными басами, которые могут теряться в открытом пространстве.

Большинство современных колонок предлагают настройку звучания через фирменные приложения. Модели от JBL, Sony, Ultimate Ears и Anker позволяют тонко настроить эквалайзер или выбрать предустановленные профили для разных жанров музыки.

Понимание особенностей портативных колонок и их четкое сравнение помогает сделать взвешенный выбор, соответствующий вашему стилю жизни и музыкальным предпочтениям. Независимо от бюджета, сегодняшний рынок предлагает модели с впечатляющим качеством звука и функциональностью в каждой ценовой категории. Выбирайте не только по характеристикам на бумаге, но и по реальному звучанию — даже небольшие колонки способны удивить своими акустическими возможностями, особенно если они соответствуют вашим музыкальным вкусам и сценариям использования.

Читайте также