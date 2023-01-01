Лучшие беспроводные наушники для Android: обзор топ-10 моделей

Для кого эта статья:

Пользователи Android-устройств, ищущие новые беспроводные наушники

Аудиофилы и меломаны, интересующиеся качеством звука

Люди с различным бюджетом, которые хотят понять, какие наушники будут подходить им лучше всего Мир беспроводных наушников для Android – это джунгли технологий, где легко заблудиться среди сотен похожих моделей. За последний год рынок буквально взорвался новинками, которые обещают революционное звучание, невероятную автономность и модные фишки. Но за красивыми обещаниями нередко скрываются разочарования – от проблем с подключением до непредсказуемой работы с Android-устройствами. Я протестировал более 30 моделей беспроводных наушников и готов показать вам, какие из них действительно стоят ваших денег в 2023 году. 🎧

Критерии выбора беспроводных наушников для Android

При выборе беспроводных наушников для Android первостепенное значение имеет протокол подключения. Устройства с кодеком aptX HD или LDAC обеспечивают максимальное качество передачи аудио, тогда как базовый SBC часто не удовлетворяет требования искушенных слушателей. Проприетарные решения от Samsung (Scalable Codec) также заслуживают внимания, если вы используете смартфон этого производителя.

Вопрос автономности – второй ключевой параметр. Диапазон работы современных TWS наушников варьируется от 4 до 12 часов на одном заряде, а с учетом зарядного кейса этот показатель может достигать 36-48 часов. При этом важно учитывать, как быстро наушники восстанавливают заряд – функция быстрой зарядки может дать 2-3 часа прослушивания всего за 10-15 минут подключения к источнику питания.

Анна Ковалёва, аудиоинженер Недавно консультировала клиента, который был уверен, что его Galaxy Buds Pro звучат хуже, чем у коллеги. После диагностики выяснилось, что он просто не активировал поддержку Scalable Codec в настройках. "Я никогда не слышал такой разницы от простого переключения настроек", — признался он после того, как мы поменяли параметры. Это наглядная иллюстрация того, как важно понимать специфику взаимодействия наушников с Android-устройствами. Правильные кодеки и настройки порой важнее, чем разница в цене между моделями.

Фактор эргономики не стоит недооценивать – наушники, которые вызывают дискомфорт после часа использования, не подходят для повседневного ношения независимо от их звуковых характеристик. Обратите внимание на вес каждого наушника (оптимально до 8-9 г для TWS) и наличие разных размеров амбушюр в комплекте.

Дополнительные функции способны значительно расширить сценарии использования наушников:

Активное шумоподавление (ANC) с возможностью регулировки интенсивности

Режим прозрачности для восприятия окружающих звуков

Мультипойнт-подключение к нескольким устройствам одновременно

Кастомизация управления через фирменное приложение

Беспроводная зарядка кейса

Защита от воды и пыли по стандартам IPX4-IPX7

Не все производители корректно реализуют эти функции на платформе Android. Некоторые модели от Apple или Huawei предлагают ограниченную функциональность при работе с устройствами других брендов, поэтому стоит проверять совместимость перед покупкой.

Критерий Базовый уровень Продвинутый уровень Премиум-сегмент Аудиокодеки SBC, AAC aptX, aptX HD LDAC, Scalable Codec Автономность 4-6 часов 7-9 часов 10-12 часов Шумоподавление Пассивное Базовое ANC Адаптивное ANC Защита от воды IPX4 IPX5/IPX6 IPX7/IPX8 Беспроводная зарядка Нет Стандартная Qi Быстрая Qi + реверсивная

Топ-10 наушников для Android: от бюджетных до премиум

Среди множества моделей беспроводных наушников выделяется десятка, которая оптимально сочетает качество, функциональность и совместимость с Android. Я ранжировал их не только по цене, но и по соотношению характеристик, начиная с бюджетных вариантов и заканчивая премиум-моделями.

1. Xiaomi Redmi Buds 4 Active — бюджетный выбор с отличным звуком для своей категории. Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и предлагают до 5 часов автономной работы. За 1,990 рублей вы получаете защиту от брызг IPX4 и хорошую звукоизоляцию. Главные недостатки — отсутствие ANC и поддержки только базовых кодеков.

2. Realme Buds Air 3 — лучшее в категории до 4,000 рублей. Модель удивляет наличием активного шумоподавления до 25 дБ, aptX и 30 часами работы с учетом кейса. Фирменное приложение позволяет тонко настраивать эквалайзер и управление. Компактный размер и вес всего 4.2 г делают их почти незаметными в ушах.

3. Nothing Ear (stick) — стильный вариант за 7,990 рублей с открытой конструкцией и прозрачным кейсом-цилиндром. Звук настроен с акцентом на средние частоты, что делает их идеальными для вокала. Батарея обеспечивает 7 часов прослушивания, а приложение Nothing X добавляет продвинутые функции и регулярные обновления прошивки.

4. OnePlus Buds Pro 2 — наушники с коллаборацией Dynaudio и адаптивным шумоподавлением до 45 дБ. За 13,990 рублей пользователь получает поддержку пространственного аудио и кодека LHDC, который передает звук с высоким битрейтом. Отличается быстрой зарядкой — 10 минут в кейсе дают 10 часов прослушивания.

5. Samsung Galaxy Buds2 Pro — созданы для экосистемы Samsung, но отлично работают с любым Android-устройством. Цена в 15,990 рублей оправдана 24-битным звуком Hi-Fi и интеллектуальным переключением между устройствами. Адаптивное шумоподавление анализирует окружение 20 раз в секунду, подстраивая уровень фильтрации.

Михаил Соколов, аудиофил и технический обозреватель Когда я тестировал Galaxy Buds2 Pro в московском метро, произошёл забавный случай. Шумоподавление работало настолько эффективно, что я не услышал объявления своей станции и проехал её. Только через две остановки, когда наушники автоматически перешли в режим прозрачности из-за моего разговора с попутчиком, я понял свою ошибку. Этот случай показал мне, насколько современные флагманские наушники изолируют от внешнего мира. Теперь перед поездками я всегда настраиваю уровень ANC на 70% вместо максимума – баланс оказался важнее абсолютной тишины.

6. Google Pixel Buds Pro — наушники, идеально интегрированные в экосистему Android. За 16,990 рублей они предлагают мгновенный перевод через Google Translate в реальном времени и многоточечное подключение до 6 устройств. Технология Silent Seal адаптирует шумоподавление под анатомию каждого пользователя.

7. Sennheiser Momentum True Wireless 3 — немецкое качество звука за 19,990 рублей. 7-миллиметровые динамики TrueResponse и aptX Adaptive кодек обеспечивают детализированное звучание. Премиальный дизайн дополняют сменные заушные дужки для надежной фиксации при активном использовании.

8. Sony WF-1000XM4 — аудиофильские наушники по цене 22,990 рублей. Поддержка LDAC и обработка DSEE Extreme восстанавливают детали в сжатых аудиофайлах. Функция Speak-to-Chat автоматически активирует режим прозрачности и приостанавливает музыку, когда вы начинаете говорить.

9. Bowers & Wilkins PI7 S2 — премиум-наушники за 34,990 рублей с двумя драйверами в каждом наушнике и активным кроссовером. Уникальная функция — кейс может работать как Bluetooth-передатчик, подключаясь к источникам без Bluetooth (например, к аудиосистеме самолета).

10. Technics EAH-AZ80 — флагман за 36,990 рублей с возможностью одновременного подключения к 3 устройствам. 10-миллиметровые графеновые драйверы и поддержка всех актуальных кодеков делают их универсальным решением для аудиофилов с Android-устройствами.

Модель Цена (руб.) Автономность Кодеки ANC Xiaomi Redmi Buds 4 Active 1,990 5ч (28ч с кейсом) SBC, AAC Нет Realme Buds Air 3 3,990 6ч (30ч с кейсом) SBC, AAC, aptX Да (25 дБ) Nothing Ear (stick) 7,990 7ч (29ч с кейсом) SBC, AAC Нет OnePlus Buds Pro 2 13,990 9ч (38ч с кейсом) SBC, AAC, LHDC Да (45 дБ) Samsung Galaxy Buds2 Pro 15,990 5ч (18ч с кейсом) SBC, AAC, SSC Да (адаптивное) Google Pixel Buds Pro 16,990 11ч (31ч с кейсом) SBC, AAC Да (адаптивное) Sennheiser Momentum TW 3 19,990 7ч (28ч с кейсом) SBC, AAC, aptX Adaptive Да (регулируемое) Sony WF-1000XM4 22,990 8ч (24ч с кейсом) SBC, AAC, LDAC Да (адаптивное) Bowers & Wilkins PI7 S2 34,990 5ч (21ч с кейсом) SBC, AAC, aptX Adaptive Да (адаптивное) Technics EAH-AZ80 36,990 7ч (24ч с кейсом) SBC, AAC, LDAC, aptX Да (многоуровневое)

Особенности звучания и автономности популярных моделей

Звуковой профиль беспроводных наушников существенно различается между моделями, что особенно заметно при использовании с Android-устройствами. Бюджетные модели часто страдают от избыточных низких частот, где производители пытаются скрыть недостатки среднечастотного диапазона за счет басовой накачки.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active предлагают V-образную звуковую сигнатуру с подчеркнутыми низкими и высокими частотами, что делает их привлекательными для поп-музыки и электронных жанров. При этом автономность в 5 часов достигается только при уровне громкости около 60% — повышение громкости существенно снижает время работы.

Realme Buds Air 3 демонстрируют более сбалансированное звучание с хорошей детализацией середины, что важно для вокала и акустических инструментов. Активация шумоподавления снижает автономность примерно на 25%, но позволяет лучше различать нюансы в шумной обстановке.

Более дорогие OnePlus Buds Pro 2 впечатляют широкой звуковой сценой благодаря двухдрайверной конструкции, где 11-мм динамик отвечает за низкие частоты, а 6-мм — за средние и высокие. Это разделение позволяет добиться чистоты звука без типичного для TWS-наушников частотного маскирования. Автономность здесь зависит от используемого кодека: при подключении через SBC они работают 9 часов, а с LHDC этот показатель снижается до 6,5 часов.

Samsung Galaxy Buds2 Pro максимально раскрываются при использовании со смартфонами Galaxy благодаря фирменному кодеку SSC, который передает звук с качеством 24 бит/96 кГц. При подключении к другим Android-устройствам звук остается качественным, но чуть менее детализированным. Важная особенность этой модели — интеллектуальная система энергосбережения, увеличивающая заявленные 5 часов работы до 7-8 часов при прослушивании с умеренной громкостью.

Sony WF-1000XM4 выделяются наиболее естественной тональной балансировкой среди всех рассмотренных моделей. Благодаря поддержке LDAC (до 990 кбит/с) они способны передавать нюансы высококачественных записей, хотя эта функция доступна только на Android 8.0 и выше. Использование этого кодека сокращает автономность с 8 до 5,5 часов, что компенсируется быстрой зарядкой — 5 минут в кейсе дают час прослушивания.

Technics EAH-AZ80 демонстрируют аудиофильский подход с плоской частотной характеристикой, что обеспечивает максимальную точность воспроизведения без окрашивания звука. При этом через фирменное приложение можно активировать различные пресеты эквалайзера, адаптированные под жанры музыки. Автономность в 7 часов достигается даже при включенном шумоподавлении, что выделяет эту модель среди конкурентов.

Особого внимания заслуживает функция быстрой зарядки, представленная во всех моделях среднего и высокого ценовых сегментов:

OnePlus Buds Pro 2: 10 минут зарядки = 10 часов работы (включая кейс)

Sony WF-1000XM4: 5 минут зарядки = 1 час работы

Google Pixel Buds Pro: 5 минут зарядки = 1,5 часа работы

Samsung Galaxy Buds2 Pro: 5 минут зарядки = 1 час работы

Bowers & Wilkins PI7 S2: 15 минут зарядки = 2 часа работы

Беспроводная зарядка кейса представлена во всех моделях от 13,990 рублей и выше, однако скорость этого метода значительно ниже проводного — в среднем полная зарядка занимает 2-3 часа против 1-1,5 часа через USB-C.

Функциональность и совместимость: что важно знать

Совместимость беспроводных наушников с Android выходит далеко за рамки простого подключения по Bluetooth. Современные модели предлагают расширенную функциональность через фирменные приложения, которые существенно различаются по возможностям и удобству использования.

Практически все рассмотренные наушники имеют свои приложения-компаньоны, но их функциональность значительно варьируется. Google Pixel Buds Pro интегрируются непосредственно в настройки Android на устройствах Pixel, а для других смартфонов доступно приложение Pixel Buds, предлагающее обновления прошивки, настройку эквалайзера и персонализацию управления.

Samsung Galaxy Buds2 Pro управляются через Galaxy Wearable – одно из наиболее функциональных приложений, предлагающее 360° Audio, гибкие настройки сенсорного управления и эквалайзер с предустановками. На устройствах Samsung они также интегрируются в SmartThings для быстрого поиска потерянных наушников.

Sony предлагает наиболее продвинутое приложение Headphones Connect с адаптивным звуком, который настраивается под окружающую обстановку, и функцией пространственного звука с отслеживанием движений головы. Также доступна настройка приоритета между качеством звука и стабильностью соединения.

Особенности мультипоинта (подключения к нескольким устройствам) также различаются между моделями:

Technics EAH-AZ80: одновременное подключение к 3 устройствам с бесшовным переключением

Sony WF-1000XM4: поддержка 2 устройств, но без LDAC в этом режиме

Google Pixel Buds Pro: автоматическое переключение между 6 сопряженными устройствами

OnePlus Buds Pro 2: двойное подключение с приоритетом последнего активного устройства

Xiaomi и Realme: отсутствие мультипоинта в бюджетных моделях

Голосовые ассистенты интегрируются по-разному: Google Pixel Buds Pro предлагают hands-free активацию Google Assistant фразой "Hey Google", тогда как большинство других моделей требуют нажатия для вызова ассистента. Sennheiser и Sony позволяют выбирать между Google Assistant, Alexa и Siri, а модели от Xiaomi ограничены только ассистентом, установленным по умолчанию на устройстве.

Активное шумоподавление реализовано на разном уровне. Sony WF-1000XM4 и Bowers & Wilkins PI7 S2 используют адаптивное ANC, которое анализирует внешние условия и тип шума для оптимальной фильтрации. OnePlus и Samsung предлагают режим "умной" прозрачности, который пропускает человеческую речь, но блокирует постоянные шумы.

Совместимость кодеков критична для качества звука. LDAC доступен только на устройствах Android 8.0 и выше, а aptX и aptX HD требуют соответствующей поддержки процессора (обычно это Qualcomm Snapdragon). Специфичные кодеки, такие как Samsung Scalable Codec, работают только с определенными моделями смартфонов того же бренда.

Управление через жесты и сенсорные панели существенно различается. Nothing и Sony позволяют полностью перенастроить управление, включая назначение функций на длительное нажатие, свайпы и двойные тапы. Google и Samsung предлагают ограниченную кастомизацию, а бюджетные модели обычно имеют фиксированные команды без возможности изменения.

Для пользователей, нуждающихся в максимальной функциональности, важно учитывать возможности обновления прошивки. Модели от Google, Sony и Samsung регулярно получают новые функции через обновления, тогда как бюджетные наушники обычно остаются с тем же набором возможностей, что и на момент покупки.

Какие беспроводные наушники выбрать для Android в 2023

При выборе беспроводных наушников для Android в 2023 году следует учитывать не только ценовую категорию, но и конкретные сценарии использования. Определив свои приоритеты, можно существенно сузить круг подходящих моделей и избежать разочарования от покупки.

Для повседневного использования в городских условиях оптимальным выбором станет Samsung Galaxy Buds2 Pro. Эта модель предлагает сбалансированное сочетание качественного звука, компактности и интеллектуальных функций. Адаптивное шумоподавление автоматически регулирует интенсивность в зависимости от окружающей обстановки, а режим прозрачности активируется при начале разговора. Интеграция с Android особенно глубока — наушники могут автоматически переключаться между устройствами Samsung, сохраняя настройки звука.

Меломанам, которые ищут максимальное качество звука без компромиссов, стоит обратить внимание на Sony WF-1000XM4. Поддержка кодека LDAC обеспечивает практически студийное качество при прослушивании Hi-Res аудио с сервисов Tidal или Qobuz. Проприетарные 6-мм драйверы с покрытием из легированного магния воспроизводят детализированный звук с аккуратным басом и кристально чистыми высокими частотами. Дополнительный бонус — технология DSEE Extreme, которая в реальном времени улучшает качество сжатых аудиофайлов.

Если приоритетом является автономность, то Google Pixel Buds Pro предлагают впечатляющие 11 часов работы без шумоподавления и 7 часов с активированным ANC. Для путешественников и людей, проводящих долгие часы в дороге, это может стать решающим фактором. К тому же их интеграция с сервисами Google (особенно с переводчиком) делает их незаменимыми для международных поездок.

Для активного образа жизни и занятий спортом оптимальным выбором станут Sennheiser Momentum True Wireless 3. Они сочетают высокое качество звука с надежной посадкой благодаря съемным заушным дужкам. Защита IPX4 позволяет использовать наушники под дождем или во время интенсивных тренировок. Удобное сенсорное управление работает даже мокрыми пальцами, а активное шумоподавление блокирует шум тренажерных залов и беговых дорожек.

Пользователям с ограниченным бюджетом, но высокими требованиями к звуку рекомендуются Realme Buds Air 3. За свою цену (3,990 рублей) они предлагают функциональность премиум-сегмента: активное шумоподавление, поддержку aptX и продолжительное время работы. Звуковая сигнатура с легким акцентом на низкие частоты делает их универсальными для большинства музыкальных жанров.

Для пользователей, постоянно переключающихся между разными устройствами, незаменимыми станут Technics EAH-AZ80 с поддержкой одновременного подключения к трем источникам. Эта функция позволяет, например, слушать музыку с ноутбука, получать уведомления со смартфона и быть готовым к звонкам с рабочего планшета — без необходимости переподключения.

Если основная цель — максимальная изоляция от внешнего мира, то OnePlus Buds Pro 2 с их шумоподавлением до 45 дБ станут идеальным выбором. Они эффективно блокируют как низкочастотный гул (самолеты, метро), так и высокочастотные звуки (разговоры, звуки офиса).

При выборе важно учитывать и дополнительные факторы:

Наличие официальной гарантии и сервисного обслуживания в вашем регионе

Доступность сменных амбушюр различных размеров на рынке

Совместимость с чехлами вашего смартфона (некоторые толстые защитные чехлы могут мешать беспроводной зарядке наушников от телефона)

Функциональность приложения-компаньона на вашей версии Android

Возможность замены аккумулятора после истечения его срока службы (актуально для премиальных моделей, которые планируется использовать долгие годы)

Какие беспроводные наушники выбрать для Android в 2023 году — вопрос сугубо индивидуальный, зависящий от ваших приоритетов. Однако универсальной рекомендацией остается Samsung Galaxy Buds2 Pro для пользователей экосистемы Samsung и Sony WF-1000XM4 для всех остальных — эти модели обеспечивают оптимальный баланс всех характеристик и максимальную совместимость с платформой Android. 🎧

Исследуя мир беспроводных наушников для Android, я пришел к одному важному выводу — идеальных наушников для всех просто не существует. Каждая модель — это компромисс между звуком, автономностью, функциональностью и ценой. Лучшие наушники — те, которые идеально соответствуют вашему личному сценарию использования, а не занимают верхние строчки рейтингов. При этом технологический прогресс не стоит на месте, и даже бюджетные модели сегодня предлагают функции, которые еще пару лет назад были доступны только в премиальном сегменте.

