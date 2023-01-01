Как выбрать компьютерное кресло для высоких людей: особенности

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Высокие люди, ищущие комфортные варианты кресел

Профессионалы, работающие в офисе или удаленно

Дизайнеры и специалисты по эргономике, заинтересованные в инклюзивном дизайне При росте выше 185 см обычное кресло превращается в орудие пытки. Сутулость, боль в пояснице, затекающие колени — знакомо, не правда ли? Когда колени торчат выше подлокотников, а спинка заканчивается где-то посередине лопаток, о комфорте говорить не приходится. И дело не в капризах — это вопрос здоровья. Неподходящая мебель провоцирует проблемы с позвоночником, нарушение кровообращения и хроническую усталость. К счастью, существуют кресла, разработанные специально для высоких людей. Как их выбрать? 🤔 На что обратить внимание в первую очередь?

Создание эргономичных решений для людей с нестандартными физическими данными — одно из направлений современного дизайна. На Курсе веб-дизайна от Skypro вы научитесь учитывать потребности всех пользователей, проектируя удобные интерфейсы и продукты. Принципы инклюзивного дизайна, которые преподают наши эксперты, применимы не только в цифровом мире, но и в создании физических объектов — от мебели до архитектурных решений.

Почему стандартные кресла не подходят для высоких людей

Стандартные офисные и компьютерные кресла проектируются для людей со среднестатистическими параметрами — рост 165-175 см и вес 60-80 кг. Для высоких людей такие модели создают серьезные проблемы:

Короткая спинка не обеспечивает поддержку верхнего отдела позвоночника

Недостаточная глубина сиденья вынуждает колени свисать в воздухе

Слабый каркас не выдерживает нагрузки, характерной для высокого человека

Ограниченный диапазон регулировок не позволяет адаптировать кресло под нестандартные пропорции тела

Подлокотники расположены слишком низко, что вызывает напряжение плеч

Сергей Вершинин, эргономист-консультант Один из моих клиентов, Андрей, с ростом 195 см, обратился ко мне после трех месяцев работы на удаленке. Он приобрел "стандартное" кресло из популярного магазина мебели за приличную сумму. Результат? Хроническая боль в пояснице, онемение ног и постоянное желание встать. При осмотре кресла причина стала очевидна: спинка доходила лишь до середины лопаток, сиденье было недостаточно глубоким, а подлокотники располагались так низко, что плечи постоянно находились в напряжении. Мы подобрали специализированное кресло для высоких людей с увеличенной высотой спинки и глубиной сиденья. Через две недели Андрей сообщил, что боли исчезли, а продуктивность возросла на 30%.

Исследования показывают, что неподходящая эргономика рабочего места снижает производительность на 15-20% и повышает риск развития профессиональных заболеваний. Для высоких людей эти риски усугубляются, так как стандартные кресла вынуждают принимать неестественные позы, перегружающие опорно-двигательный аппарат.

Проблема стандартного кресла Последствия для высокого человека Решение Недостаточная высота спинки Отсутствие поддержки верхней части спины, нагрузка на плечевой пояс Спинка высотой от 70-75 см Малая глубина сиденья Отсутствие опоры для бедер, нарушение кровообращения Глубина сиденья от 50-55 см Слабый каркас Нестабильность, быстрый износ, потенциальный риск травмы Усиленная рама, повышенная нагрузка от 120-150 кг Ограниченные регулировки Невозможность адаптации под индивидуальные особенности Расширенный диапазон регулировок по высоте и углам наклона

Высота спинки — основа комфорта высокого человека

Высота спинки — ключевой параметр при выборе кресла для человека с ростом выше среднего. Правильная поддержка позвоночника на всем его протяжении критически важна для профилактики болей в спине и шее. 🧠

Для высоких людей рекомендуются следующие параметры спинки:

Минимальная высота спинки от сиденья — 70-75 см (для роста 185-195 см)

Оптимальная высота спинки от сиденья — 80-85 см (для роста выше 195 см)

Наличие поддержки поясничного отдела с возможностью регулировки по высоте

Анатомическая форма с изгибами, повторяющими естественные изгибы позвоночника

Наличие подголовника с регулировкой по высоте и углу наклона

Особенно важен подголовник — он снимает нагрузку с шейного отдела позвоночника при длительной работе. Для высоких людей подголовник должен быть не только регулируемым по высоте, но и иметь достаточную амплитуду этой регулировки — не менее 10-15 см.

Марина Соколова, физиотерапевт Ко мне часто обращаются пациенты с жалобами на боли в верхнем отделе спины. Недавний случай — программист Дмитрий, 190 см ростом. Он работал в кресле с низкой спинкой, которая поддерживала только поясницу. Верхняя часть спины и шея оставались без опоры, что привело к развитию мышечного напряжения и хронических болей. После консультации Дмитрий приобрел кресло с высокой спинкой и регулируемым подголовником. Мы настроили поясничную поддержку на уровне 20-25 см от сиденья, а подголовник — так, чтобы он поддерживал голову в нейтральном положении. Через месяц использования нового кресла мышечное напряжение значительно уменьшилось, а продуктивность работы возросла. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько критична правильная поддержка всех отделов позвоночника для высоких людей.

При выборе высоты спинки следует учитывать не только общий рост, но и пропорции тела. У некоторых людей большая часть роста приходится на ноги, у других — на туловище. Поэтому наиболее точный способ определения необходимой высоты спинки — измерить расстояние от сидения до верхней части плеч в положении сидя и добавить 5-10 см для подголовника.

Глубина и ширина сиденья: оптимальные размеры

Глубина сиденья — второй критический параметр для высоких людей. Недостаточная глубина приводит к тому, что значительная часть бедер остается без опоры, вызывая дискомфорт и нарушение кровообращения в ногах. 🦵

Рекомендуемые параметры сиденья для высоких людей:

Минимальная глубина сиденья — 50-55 см (для роста 185-195 см)

Оптимальная глубина сиденья — 55-60 см (для роста выше 195 см)

Ширина сиденья — не менее 50-55 см

Передний край сиденья должен быть скруглен (каскадный тип сиденья), чтобы не пережимать подколенные сосуды

Желательно наличие регулировки глубины сиденья (слайдер)

Важно соблюдать правило: в положении сидя между краем сиденья и подколенной областью должно оставаться пространство в 2-3 пальца (примерно 3-5 см). Это предотвращает сдавливание сосудов и нервов, обеспечивая нормальное кровообращение в ногах.

Регулируемая глубина сиденья (слайдер) — особенно полезная функция для высоких людей, поскольку позволяет точно настроить этот параметр под индивидуальные пропорции тела. Некоторые модели компьютерных кресел для высоких людей позволяют увеличивать глубину сиденья на 5-7 см от стандартного положения.

Рост пользователя Рекомендуемая глубина сиденья Рекомендуемая ширина сиденья Оптимальная высота от пола до сиденья 185-190 см 50-52 см 50-52 см 45-52 см 190-195 см 52-55 см 52-54 см 48-55 см 195-200 см 55-57 см 53-55 см 50-57 см Выше 200 см 57-60 см 55-60 см 52-60 см

Ширина сиденья также имеет значение, хотя и менее критична, чем глубина. Слишком узкое сиденье может ограничивать подвижность и вызывать дискомфорт, особенно у людей с широкой костной структурой. При этом чрезмерно широкое сиденье может провоцировать неправильную посадку, когда пользователь сидит, смещаясь в сторону.

Регулировки и механизмы компьютерных кресел для высоких

Для высоких людей стандартных регулировок обычно недостаточно — требуется расширенный диапазон настроек. Качественные компьютерные кресла для высоких людей должны обладать следующими регулировками:

Регулировка высоты сиденья с увеличенным диапазоном (45-60 см от пола)

Регулировка угла наклона спинки (до 135-150°)

Регулировка высоты подлокотников с увеличенным диапазоном (20-30 см от сиденья)

Регулировка подлокотников по ширине и углу поворота

Регулируемая поясничная поддержка (по высоте и степени выраженности)

Регулировка глубины сиденья (слайдер)

Регулировка высоты и угла наклона подголовника

Особое внимание стоит уделить механизму качания. Для высоких и крупных людей оптимальны следующие типы механизмов:

Синхромеханизм с расширенным диапазоном (Synchro)

Мультиблок с фиксацией в нескольких положениях

Механизм "Deep Tilt" с глубоким отклонением сиденья и спинки

Синхромеханизм особенно полезен, так как обеспечивает одновременное отклонение спинки и небольшой подъем передней части сиденья при откидывании назад, что снимает нагрузку с поясницы и способствует улучшению кровообращения. 🔄

Подлокотники — еще один важный элемент. Для высоких людей они должны регулироваться по высоте в диапазоне от 20 до 30 см от поверхности сиденья. Также полезны регулировки по ширине (расстоянию между подлокотниками) и углу поворота, что позволяет поддерживать руки в естественном положении независимо от типа выполняемой работы.

Газлифт (пневматический подъемник) должен быть усиленным, 4-5 класса, способным выдерживать повышенные нагрузки. Стандартный газлифт 3 класса имеет ограниченный ход штока, что может быть недостаточно для оптимальной настройки высоты сиденья у высоких людей.

Материалы и нагрузка: выбираем надёжное кресло

Высокие люди обычно имеют больший вес, поэтому прочность конструкции и качество материалов играют решающую роль при выборе кресла. 💪

Основные требования к материалам и конструкции кресел для высоких людей:

Усиленный металлический каркас (желательно из стали или прочных алюминиевых сплавов)

Максимальная допустимая нагрузка — не менее 120-150 кг

Усиленный газлифт 4-5 класса

Крестовина из металла (алюминия или стали) диаметром не менее 70 см

Колеса увеличенного диаметра (60-65 мм) для лучшей устойчивости

Качественный наполнитель сиденья с плотностью не менее 50-60 кг/м³

Обивка кресла должна быть не только эстетичной, но и функциональной. Для высоких людей, которые проводят за компьютером много времени, рекомендуются дышащие материалы:

Натуральная кожа — долговечна, но менее воздухопроницаема

Экокожа — доступная альтернатива натуральной коже с лучшей воздухопроницаемостью

Сетчатые материалы (mesh) — обеспечивают отличную вентиляцию и снижают потоотделение

Технические ткани с повышенной износостойкостью (от 50 000 циклов по тесту Мартиндейла)

Важно проверить сертификацию кресла на соответствие стандартам безопасности и эргономики. Такие стандарты как BIFMA, EN 1335, ANSI/HFES 100 гарантируют, что кресло прошло тестирование на долговечность и безопасность.

Некоторые производители указывают максимальный рост пользователя, для которого предназначено кресло. Эта информация особенно полезна при выборе, так как учитывает все параметры кресла в комплексе.

Для домашнего офиса можно рассмотреть игровые кресла премиум-класса. Они часто имеют увеличенные размеры, усиленную конструкцию и расширенный диапазон регулировок, что делает их подходящими для высоких людей. При этом важно выбирать модели с хорошей эргономикой, а не только привлекательным дизайном.

Выбор кресла для высокого человека — это инвестиция в здоровье, комфорт и продуктивность. Уделив внимание пяти ключевым параметрам — высоте спинки, глубине сиденья, расширенным регулировкам, прочности конструкции и качеству материалов — вы обеспечите себе комфортную работу без боли в спине и напряжения в шее. Помните, что правильное кресло должно адаптироваться под вас, а не вы под него. Слушайте своё тело — если вы чувствуете дискомфорт после нескольких часов работы, значит, кресло не соответствует вашим индивидуальным параметрам и его необходимо заменить.

Читайте также