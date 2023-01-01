Колонки с NFC: быстрое подключение и качественный звук в одном

Для кого эта статья:

Любители технологий и гаджетов

Пользователи, ищущие удобные аудио-решения

Потенциальные аналитики данных и студенты технических специальностей Когда тянешься за смартфоном, чтобы включить музыку на колонке, а соединение по Bluetooth отказывается работать, невольно задумываешься: "Должен быть способ проще". И он есть — NFC. Технология, позволяющая подключаться к устройствам буквально одним касанием. Для тех, кто ценит время и качество звука, колонки с NFC становятся не просто гаджетом, а настоящим решением ежедневных аудио-задач. Но действительно ли эта функция стоит дополнительных затрат? Разберёмся, что предлагают современные модели и как выбрать именно то, что нужно вам. 🔊

Что такое NFC в колонках и какие преимущества дает

NFC (Near Field Communication) — технология беспроводной связи малого радиуса действия, позволяющая устройствам обмениваться данными, находясь на расстоянии не более 10 сантиметров друг от друга. В контексте аудиоустройств NFC используется преимущественно для быстрого и удобного сопряжения колонки со смартфоном или другим источником звука.

В отличие от стандартного Bluetooth-подключения, которое требует навигации по меню настроек, NFC позволяет выполнить сопряжение одним касанием устройств друг к другу. Это значительно упрощает процесс подключения, особенно для пользователей, которые не хотят разбираться в технических тонкостях.

Алексей Дмитриев, технический обозреватель

Помню свой первый опыт использования колонки с NFC на выездной фотосессии. Клиенты хотели музыкальное сопровождение, а моя обычная Bluetooth-колонка отказалась видеть телефон ассистента с плейлистом. На помощь пришел фотограф со своей JBL Flip 4 с NFC. Просто приложил телефон к колонке — и через секунду играла нужная музыка. Никаких поисков устройства в настройках, ожидания подключения или проблем с совместимостью. В полевых условиях, когда каждая минута на счету, это было настоящим спасением. С тех пор в моем рабочем арсенале только колонки с NFC — это экономит время и нервы.

Ключевые преимущества колонок с NFC:

Мгновенное подключение — нет необходимости искать устройство в списке доступных Bluetooth-соединений

— нет необходимости искать устройство в списке доступных Bluetooth-соединений Простота использования — технология интуитивно понятна даже неподготовленным пользователям

— технология интуитивно понятна даже неподготовленным пользователям Экономия заряда батареи — NFC потребляет меньше энергии, чем постоянно активный Bluetooth

— NFC потребляет меньше энергии, чем постоянно активный Bluetooth Высокая надежность подключения — меньше сбоев и разрывов связи

— меньше сбоев и разрывов связи Многопользовательский режим — легкая смена источников звука между разными устройствами

Важно отметить, что NFC в колонках не заменяет Bluetooth, а дополняет его. После первоначального сопряжения с помощью NFC передача аудиоданных всё равно происходит через Bluetooth-протокол. NFC лишь упрощает процесс установки соединения. 🔄

Критерий Колонка с NFC Колонка без NFC Скорость подключения 1-2 секунды 10-30 секунд Сложность процесса Одно касание Несколько шагов в меню Энергопотребление при сопряжении Низкое Среднее Удобство смены источника Высокое Среднее

Как работает подключение колонок с NFC к устройствам

Процесс подключения колонки с NFC к смартфону или другому аудиоисточнику предельно прост, но важно понимать технические нюансы, чтобы избежать возможных проблем.

Алгоритм подключения обычно выглядит так:

Активируйте NFC на вашем смартфоне (обычно в настройках беспроводных соединений) Включите колонку и убедитесь, что она находится в режиме обнаружения Приложите смартфон к NFC-метке на колонке (обычно отмечена соответствующим логотипом) На экране смартфона появится запрос на подтверждение сопряжения После подтверждения устройства будут сопряжены через Bluetooth

Технически, при касании двух NFC-устройств происходит обмен идентификаторами и параметрами соединения. Колонка передает свой Bluetooth-адрес и имя на смартфон, который затем автоматически инициирует Bluetooth-подключение, минуя стандартный процесс поиска и выбора устройства из списка.

Для успешного сопряжения устройств необходимо учитывать следующие особенности:

NFC-модули должны находиться на расстоянии не более 4-10 см друг от друга

Металлические корпусы устройств или толстые чехлы могут затруднять соединение

На некоторых устройствах может потребоваться активация не только NFC, но и Bluetooth

Расположение NFC-модуля может различаться у разных моделей смартфонов и колонок

Марина Соколова, аудиоэксперт

Недавно проводила мастер-класс по звуку для группы студентов. Каждому нужно было подключиться к колонке, чтобы продемонстрировать свои миксы. С обычной Bluetooth-колонкой это превратилось бы в 15-минутную возню с настройками на каждом устройстве. Благодаря Sony SRS-XB43 с NFC, мы просто передавали колонку по кругу — каждый прикладывал свой телефон, и соединение устанавливалось мгновенно.

Что особенно впечатлило — среди студентов были владельцы как Android, так и iPhone. Если для Android NFC работал безупречно, то владельцам iPhone приходилось подключаться вручную через Bluetooth. Наглядная демонстрация технологического разрыва! После мастер-класса трое студентов спросили меня о модели колонки — уверена, что вскоре они пополнят ряды пользователей аудиотехники с NFC.

Стоит отметить, что владельцам iPhone придется использовать стандартное Bluetooth-подключение, так как Apple ограничивает использование NFC преимущественно для платежных систем. Это существенное ограничение технологии, которое необходимо учитывать при выборе колонки. 📱

Ключевые характеристики при выборе колонки с NFC

При выборе колонки с NFC важно учитывать не только наличие самой технологии быстрого сопряжения, но и другие характеристики, которые определяют качество звука и удобство использования. Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обратить внимание.

Качество звука: NFC — лишь способ подключения, который никак не влияет на качество звучания. Ключевыми показателями здесь остаются:

Мощность (Вт) — определяет громкость и запас по неискаженному звучанию

— определяет громкость и запас по неискаженному звучанию Частотный диапазон (Гц) — чем шире, тем более полный звук способна воспроизводить колонка

— чем шире, тем более полный звук способна воспроизводить колонка Количество и тип динамиков — наличие отдельных твитеров, мидвуферов и сабвуферов

— наличие отдельных твитеров, мидвуферов и сабвуферов Поддерживаемые кодеки — aptX, LDAC, AAC предлагают лучшее качество по сравнению с базовым SBC

Версия Bluetooth: Поскольку NFC используется лишь для инициации сопряжения, а сама передача звука идет по Bluetooth, важно, чтобы колонка поддерживала современные версии этого протокола (4.2, 5.0 или выше) для обеспечения стабильного соединения и качественного звука.

Автономность: Для портативных колонок критически важно время работы от аккумулятора. Лучшие модели предлагают от 10 до 24 часов воспроизведения на одном заряде.

Защита от воды и пыли: Если планируете использовать колонку на природе или в ванной, обратите внимание на рейтинг IP. Например, IPX7 означает полную защиту от погружения в воду на глубину до 1 метра на 30 минут. ⛱️

Дополнительные функции: Современные колонки часто предлагают ряд полезных возможностей:

Возможность использования в качестве PowerBank

Многоточечное подключение (к нескольким устройствам одновременно)

Объединение нескольких колонок в стереопару

Встроенный микрофон для громкой связи

Голосовой ассистент

Эквалайзер и аудиоэффекты через приложение

Размеры и вес: Если колонка предназначена для постоянных перемещений, компактность и легкость могут быть решающими факторами.

Класс колонки Мощность Время работы Типичные размеры Ориентировочная цена Ультракомпактные 3-10 Вт 5-12 часов До 10 см в высоту 1 500 – 5 000 ₽ Компактные 10-20 Вт 10-15 часов 10-15 см 5 000 – 10 000 ₽ Средние 20-30 Вт 15-20 часов 15-25 см 10 000 – 15 000 ₽ Крупные 30+ Вт 20-24 часа Более 25 см 15 000 – 30 000 ₽

При выборе колонки с NFC необходимо соотнести эти характеристики со своими потребностями. Для домашнего использования приоритетом может быть качество звука, тогда как для путешествий важнее автономность и защита от внешних воздействий.

Топ-модели колонок с NFC: сравнение возможностей

На рынке представлено множество колонок с поддержкой NFC от различных производителей. Рассмотрим наиболее популярные модели, заслужившие признание как экспертов, так и обычных пользователей.

JBL Flip 6 — портативная колонка, ставшая эталоном в среднем ценовом сегменте:

Мощность: 20 Вт

Время работы: до 12 часов

Защита: IP67 (полная защита от пыли и кратковременного погружения)

Особенности: технология PartyBoost для объединения нескольких колонок, компактный цилиндрический дизайн

Ориентировочная цена: 8 000 – 10 000 ₽

Sony SRS-XB43 — мощная колонка для любителей насыщенных басов:

Мощность: 30 Вт

Время работы: до 24 часов

Защита: IP67

Особенности: LED-подсветка с эффектами, поддержка кодека LDAC для Hi-Res Audio, функция PowerBank

Ориентировочная цена: 15 000 – 18 000 ₽

Bose SoundLink Revolve+ II — премиальная колонка с 360-градусным звуком:

Мощность: 25 Вт

Время работы: до 17 часов

Защита: IP55 (частичная защита от пыли и струй воды)

Особенности: круговое распространение звука, глубокие басы, многоточечное подключение

Ориентировочная цена: 20 000 – 25 000 ₽

Ultimate Ears MEGABOOM 3 — колонка для активного образа жизни:

Мощность: 36 Вт

Время работы: до 20 часов

Защита: IP67

Особенности: плавает на поверхности воды, имеет функцию Magic Button для быстрого доступа к плейлистам

Ориентировочная цена: 14 000 – 16 000 ₽

Marshall Emberton — компактная колонка с фирменным "рок-звучанием":

Мощность: 20 Вт

Время работы: до 20 часов

Защита: IPX7 (защита от погружения в воду)

Особенности: фирменный дизайн в стиле гитарных усилителей, технология True Stereophonic для объемного звука

Ориентировочная цена: 12 000 – 15 000 ₽

Для наглядного сравнения предлагаем обратить внимание на ключевые характеристики этих моделей:

Модель Автономность Защита Вес Hi-Res Audio Мультисоединение JBL Flip 6 12 часов IP67 550 г Нет Да (PartyBoost) Sony SRS-XB43 24 часа IP67 2,95 кг Да (LDAC) Да (Party Connect) Bose SoundLink Revolve+ II 17 часов IP55 900 г Нет Да (Bose SimpleSync) UE MEGABOOM 3 20 часов IP67 925 г Нет Да (PartyUp) Marshall Emberton 20 часов IPX7 700 г Нет Нет

При выборе конкретной модели стоит ориентироваться не только на технические характеристики, но и на особенности звучания. JBL традиционно предлагает яркий звук с акцентом на средние частоты, Sony выделяется усиленными басами, а Bose и Marshall славятся более сбалансированным звуковым профилем. 🎵

Стоит ли переплачивать за NFC: альтернативы и нюансы

NFC в колонках, бесспорно, повышает удобство использования, но возникает закономерный вопрос: оправдана ли переплата за эту функцию? Для объективной оценки необходимо взвесить все плюсы и минусы, а также рассмотреть альтернативные технологии подключения.

Как правило, колонки с NFC стоят на 10-20% дороже аналогичных моделей без этой функции. Является ли эта наценка разумной, зависит от следующих факторов:

Частота использования — если вы подключаете разные устройства несколько раз в день, NFC существенно сэкономит время

— если вы подключаете разные устройства несколько раз в день, NFC существенно сэкономит время Экосистема устройств — для владельцев iPhone функция практически бесполезна из-за ограничений со стороны Apple

— для владельцев iPhone функция практически бесполезна из-за ограничений со стороны Apple Технические навыки — продвинутым пользователям процесс Bluetooth-сопряжения не доставляет сложностей

— продвинутым пользователям процесс Bluetooth-сопряжения не доставляет сложностей Использование сторонними людьми — если к колонке часто подключаются гости или коллеги, NFC упрощает этот процесс

Альтернативные технологии быстрого подключения:

Bluetooth 5.0 с Fast Pair — позволяет устройствам на Android быстрее находить и подключаться к колонкам

— позволяет устройствам на Android быстрее находить и подключаться к колонкам Google Cast — технология для передачи звука через Wi-Fi с лучшим качеством, чем Bluetooth

— технология для передачи звука через Wi-Fi с лучшим качеством, чем Bluetooth Apple AirPlay — эквивалент Google Cast для устройств на iOS

— эквивалент Google Cast для устройств на iOS QR-код для подключения — некоторые модели предлагают быстрое сопряжение через сканирование кода

Преимущества колонок без NFC:

Более доступная цена

Часто меньший вес и размеры (отсутствие дополнительного модуля)

Более длительное время работы от аккумулятора

При принятии решения стоит учитывать, что NFC — не критическая функция, влияющая на качество звука. Это исключительно вопрос удобства. Если основным критерием выбора колонки для вас является звучание, имеет смысл направить бюджет именно на характеристики, напрямую связанные с качеством аудио.

Важно также понимать, что многие производители постепенно отказываются от NFC в пользу других технологий быстрого подключения. Например, колонки, интегрированные с голосовыми ассистентами, предлагают подключение через специальные приложения, что делает NFC избыточным.

В итоге решение о необходимости переплаты за NFC должно основываться на конкретных сценариях использования колонки и приоритетах пользователя. Для одних экономия нескольких секунд при подключении критична, для других — нет. 💰

NFC в колонках остается полезной, но не критичной функцией. Она упрощает жизнь при частых переключениях между устройствами, но не влияет на качество звучания. Перед покупкой честно оцените свои приоритеты: важнее ли вам высокое качество звука и продолжительная автономность или удобство сопряжения устройств. Помните, что технологии в аудиоустройствах развиваются стремительно, и вскоре на смену NFC могут прийти более совершенные решения. Выбирайте колонку, которая лучше всего соответствует вашим потребностям здесь и сейчас — и она будет радовать вас любимой музыкой в любой ситуации.

