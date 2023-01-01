Колонки с FM-радио: топ моделей для музыки без интернета

Для кого эта статья:

Любители музыки и активного отдыха, интересующиеся портативной акустикой

Люди, которым важно качество звучания и функциональность при выборе акустических систем

Пользователи, заинтересованные в последних технологиях и трендах на рынке акустики Представьте — вы на пикнике, хотите послушать музыку и последние новости, но не хотите возиться с плейлистами и интернетом. Именно поэтому колонки с FM-радио остаются актуальным выбором для многих пользователей. Они объединяют преимущества беспроводных динамиков с классической функциональностью радиоприёмника, предлагая гибкость, которой порой не хватает даже самым продвинутым смарт-системам. Выбор правильной модели может превратить обычное прослушивание в по-настоящему качественный аудиоопыт — разберемся, на что стоит обратить внимание. 🎵

Колонки с FM радио: современные возможности и тренды

Портативная акустика с FM-радио переживает технологическое возрождение, интегрируя классическую функциональность с инновационными возможностями. Современные модели выходят за рамки простого воспроизведения радиостанций и предлагают впечатляющий набор функций, которые делают их универсальным решением для различных сценариев использования. 📻

Ключевой тенденцией стало появление мультифункциональных устройств. Теперь колонка — это не просто динамик, а центр развлечений, поддерживающий различные источники аудио:

Bluetooth-соединение — беспроводное подключение к смартфонам и планшетам

— беспроводное подключение к смартфонам и планшетам USB-порты и слоты для карт памяти — воспроизведение музыки с физических носителей

— воспроизведение музыки с физических носителей AUX-входы — подключение любых аудиоустройств через кабель

— подключение любых аудиоустройств через кабель Встроенный FM-тюнер — доступ к радиостанциям без интернета

Артём Волков, аудиоинженер Я часто сталкиваюсь с клиентами, которые ищут "что-то современное, но с радио". История одного из них особенно показательна. Михаил, 45-летний заядлый рыбак, пришел в наш магазин, потратив уже значительную сумму на две "продвинутые" колонки, которые его разочаровали. Первая требовала постоянного интернет-соединения для стриминга, вторая — имела слабый аккумулятор. "На рыбалке нужна надежность, — объяснил он. — Интернета нет, розеток тоже, а слушать хочется и музыку, и прогноз погоды". Мы подобрали ему колонку JBL Tuner с FM-радио и автономностью 12 часов. Через месяц Михаил вернулся и купил такую же для своего брата, рассказывая, как во время грозы, когда интернет-связь пропала, он единственный из компании знал о надвигающемся шторме благодаря радиопрогнозу.

Еще одна интересная тенденция — дизайн колонок эволюционирует в сторону повышенной защиты от внешних воздействий. Современные портативные модели с FM-радио часто обладают следующими характеристиками:

Степень защиты Что обеспечивает Примеры использования IPX4 Защита от брызг Использование на кухне или в ванной IPX5-IPX6 Защита от струй воды Использование под дождем IPX7 Кратковременное погружение в воду Использование у бассейна IP67 Пыленепроницаемость + защита от воды Походы, пляж, строительная площадка

Технологический прогресс коснулся и качества приема FM-сигнала. Современные модели используют цифровые тюнеры и адаптивные антенны, что позволяет получить более стабильный прием даже в зонах со сложной радиообстановкой. Некоторые производители внедряют функцию RDS (Radio Data System), отображающую информацию о радиостанции и транслируемой композиции прямо на дисплее колонки. 🔍

Топ-5 портативных колонок с радио и флешкой на рынке

При выборе портативной колонки с радио и флешкой важно ориентироваться на проверенные модели, зарекомендовавшие себя благодаря качеству звучания, функциональности и надежности. На основе технических характеристик и отзывов покупателей представляю пять моделей, которые заслуживают внимания в 2023 году.

JBL Tuner FM

Эта компактная колонка от известного производителя предлагает отличный баланс между качеством звука и функциональностью радиоприемника. Устройство обеспечивает до 8 часов автономной работы, оснащено четким ЖК-дисплеем и имеет 5 кнопок предустановок для быстрого доступа к любимым радиостанциям. Порт USB позволяет воспроизводить музыку с флеш-накопителей, а Bluetooth-модуль обеспечивает беспроводное подключение к смартфонам.

Мощность: 5 Вт

Защита от влаги: IPX7

Аккумулятор: 2000 мАч

Ценовой диапазон: 4500-5500 рублей

Sony SRS-XB13

Эта миниатюрная колонка удивляет глубиной баса благодаря фирменной технологии EXTRA BASS. FM-радио дополняется функцией автоматического сканирования и сохранения станций. USB-порт позволяет не только воспроизводить музыку с флешки, но и заряжать смартфон. Корпус имеет защиту IP67, что делает колонку идеальной для активного отдыха.

Мощность: 5 Вт

Защита от влаги и пыли: IP67

Время автономной работы: до 16 часов

Ценовой диапазон: 5500-6500 рублей

SVEN PS-720

Бюджетная альтернатива премиальным брендам с весьма достойным функционалом. Колонка поддерживает карты памяти microSD, имеет USB-порт для флешек и встроенный FM-тюнер. Заслуживает внимания мощность в 20 Вт, которая обеспечивает громкий и чистый звук. Время работы от аккумулятора достигает 14 часов при среднем уровне громкости.

Мощность: 20 Вт

Время работы: до 14 часов

Дополнительно: функция TWS, эквалайзер

Ценовой диапазон: 2500-3500 рублей

Marshall Stockwell II

Премиальная колонка с фирменным звучанием Marshall и винтажным дизайном. FM-тюнер дополняется высокочувствительной телескопической антенной, что обеспечивает отличный прием даже в сложных условиях. USB-порт позволяет воспроизводить музыку с флешек и заряжать внешние устройства. Особого внимания заслуживает аналоговый регулятор громкости и тембра, обеспечивающий точную настройку звучания.

Мощность: 20 Вт

Время работы: до 20 часов

Защита: IPX4

Ценовой диапазон: 18000-25000 рублей

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker

Колонка с оптимальным соотношением цена/качество. Встроенный FM-тюнер дополняется функцией автоматического поиска и сохранения станций. USB-порт Type-C используется для зарядки и воспроизведения музыки с совместимых флеш-накопителей. Корпус защищен по стандарту IPX7, что позволяет использовать колонку даже во время дождя. 🌧️

Мощность: 16 Вт

Время работы: до 13 часов

Защита: IPX7

Ценовой диапазон: 3500-4500 рублей

Каждая из представленных моделей имеет свои уникальные особенности и ценовую категорию, что позволяет выбрать оптимальный вариант исходя из личных предпочтений и бюджета.

Технические характеристики акустики с FM радио

При выборе портативной акустики с FM-радио критически важно понимать технические характеристики, которые напрямую влияют на качество звучания, удобство использования и долговечность устройства. Рассмотрим ключевые параметры, на которые следует обращать внимание. 🔋

Характеристика Оптимальные значения Влияние на использование Мощность 5-30 Вт Определяет громкость и чистоту звучания Время автономной работы 8-24 часа Длительность использования без подзарядки Емкость аккумулятора 2000-5000 мАч Влияет на время работы и возможность зарядки других устройств Частотный диапазон FM 87.5-108 МГц Полный диапазон для приема всех радиостанций Водонепроницаемость IPX4-IPX7 Защита от различных уровней воздействия влаги Bluetooth-версия 4.2-5.0 Влияет на дальность связи и стабильность соединения

Мощность колонки измеряется в ваттах (Вт) и является ключевым показателем громкости звука. Для комнатного использования достаточно 5-10 Вт, для открытых пространств рекомендуется выбирать модели от 15 Вт. Важно помнить, что высокая мощность потребляет больше энергии, что сокращает время автономной работы.

Автономность определяется емкостью аккумулятора и энергоэффективностью компонентов. Современные модели обеспечивают от 8 до 24 часов непрерывного воспроизведения при среднем уровне громкости. Для длительных поездок или походов рекомендуется выбирать колонки с возможностью быстрой зарядки или функцией Power Bank.

Качество FM-приёма зависит от чувствительности тюнера и наличия внешней антенны. Цифровой тюнер обеспечивает более стабильный прием по сравнению с аналоговым. Наличие RDS (Radio Data System) позволяет отображать информацию о радиостанции и транслируемой композиции.

Форматы воспроизведения определяют совместимость колонки с различными источниками аудио:

MP3 — базовый формат, поддерживаемый всеми устройствами

WAV, FLAC — форматы без сжатия для высокого качества звучания

APE, AAC — альтернативные форматы со сжатием

Кодеки Bluetooth влияют на качество беспроводного воспроизведения:

SBC — базовый кодек с приемлемым качеством

AAC — улучшенное качество, особенно при подключении к устройствам Apple

aptX, LDAC — высококачественные кодеки для передачи звука без потерь

Защита от внешних воздействий обозначается степенью IP (Ingress Protection). Первая цифра указывает на защиту от пыли (0-6), вторая — от влаги (0-9). Для использования на природе рекомендуется выбирать модели с защитой не ниже IPX4.

Виктор Степанов, технический консультант Недавно ко мне обратилась семья Ивановых, готовившаяся к длительному путешествию на автомобиле по северу России. Они искали колонку с FM-радио, которая работала бы в экстремальных условиях. Я порекомендовал им обратить особое внимание на характеристики автономности и приема сигнала. "В северных регионах с радиосигналом бывают проблемы, а розеток может не быть сутками," — объяснил я. Мы выбрали модель с внешней телескопической антенной и емким аккумулятором на 5000 мАч. Через месяц Ивановы прислали фотографии с Кольского полуострова, где их колонка не только обеспечивала музыкой всю компанию, но и позволяла слушать региональные радиостанции с прогнозами погоды, что оказалось критически важно во время внезапного похолодания. Более того, они использовали колонку для подзарядки смартфонов, когда основной Power Bank разрядился.

Дополнительные функции, которые стоит учитывать при выборе:

TWS (True Wireless Stereo) — возможность соединения двух колонок для стерео звучания

— возможность соединения двух колонок для стерео звучания Hands-free — встроенный микрофон для приема телефонных звонков

— встроенный микрофон для приема телефонных звонков Эквалайзер — возможность настройки звучания под различные жанры музыки

— возможность настройки звучания под различные жанры музыки Мультиподключение — одновременное подключение нескольких источников звука

— одновременное подключение нескольких источников звука Световые эффекты — синхронизированная с музыкой подсветка для создания атмосферы

При выборе портативной колонки с FM-радио важно определить приоритетные характеристики исходя из сценариев использования. Для дома можно сделать упор на качество звучания, для активного отдыха — на защиту от внешних воздействий и автономность. 🎧

На что обратить внимание при выборе портативной колонки

Выбор идеальной портативной колонки с FM-радио требует внимания к деталям и понимания своих приоритетов. Рассмотрим ключевые аспекты, которые помогут принять взвешенное решение и избежать разочарований после покупки. 🛒

Качество звука — фундаментальный параметр, который определяет удовлетворение от использования. Оценивать его стоит по нескольким критериям:

Сбалансированность звучания — равномерное воспроизведение низких, средних и высоких частот

— равномерное воспроизведение низких, средних и высоких частот Чистота звука — отсутствие искажений на максимальной громкости

— отсутствие искажений на максимальной громкости Пространственность — способность создавать объемный звуковой образ

— способность создавать объемный звуковой образ Детализация — четкое разделение инструментов и вокала

Качество приема радиосигнала напрямую влияет на комфорт прослушивания FM-станций. Обратите внимание на:

Наличие телескопической антенны для усиления приема

Чувствительность тюнера (измеряется в дБм, чем меньше значение, тем лучше)

Функцию автоматического поиска и сохранения станций

Поддержку RDS для отображения информации о радиостанции

Портативность и эргономика определяют удобство транспортировки и использования:

Вес колонки (оптимально 300-800 г для повседневного ношения)

Габариты, соответствующие сценарию использования

Наличие ремешка или ручки для переноски

Интуитивное расположение элементов управления

Читаемость дисплея при ярком солнечном свете

Автономность критически важна для портативных устройств. Оцените:

Время работы при различных режимах использования

Скорость полной зарядки аккумулятора

Наличие индикации оставшегося заряда

Возможность работы от внешнего источника питания

Дополнительная функциональность может существенно расширить сценарии использования:

Возможность использования в качестве Power Bank для зарядки гаджетов

Слот для карт памяти microSD для автономного воспроизведения

Функция диктофона для записи радиопередач

Встроенные голосовые помощники для управления без рук

Надежность и долговечность определяют срок службы устройства:

Качество сборки и материалов корпуса

Устойчивость к падениям и ударам

Защита от пыли и влаги (стандарт IP)

Репутация производителя и отзывы пользователей

Условия гарантийного обслуживания

Соотношение цена/качество — субъективный, но важный параметр. Определите бюджет и функции, которые действительно необходимы. Иногда имеет смысл доплатить за бренд с проверенным качеством и сервисной поддержкой, но в некоторых случаях менее известные производители предлагают аналогичный функционал по более доступной цене. 💰

При тестировании в магазине обратите внимание на:

Удобство кнопок и интерфейса управления

Скорость переключения между режимами (Bluetooth, FM-радио, USB)

Стабильность Bluetooth-соединения

Качество приема радиостанций в помещении магазина

Громкость и чистоту звука на различных уровнях громкости

Помните, что идеальная колонка — та, которая соответствует именно вашим сценариям использования. Для домашнего прослушивания приоритетом может быть качество звука, для путешествий — автономность и защита от внешних воздействий, а для повседневного использования — компактность и многофункциональность. 🏠

Портативная колонка с радио: идеальные модели для разных целей

Универсальных решений не существует — выбор идеальной колонки с FM-радио зависит от конкретных сценариев использования. Рассмотрим оптимальные варианты для различных ситуаций, чтобы вы могли сделать обоснованный выбор. 📱

Для домашнего использования ключевыми факторами становятся качество звучания, дизайн и удобство управления. Оптимальные модели:

Marshall Stockwell II — премиальный звук с регулировкой тембра, стильный ретро-дизайн, до 20 часов автономной работы. Цена: 20000-25000 рублей.

— премиальный звук с регулировкой тембра, стильный ретро-дизайн, до 20 часов автономной работы. Цена: 20000-25000 рублей. JBL Tuner XL — мощный звук 15 Вт, большой ЖК-дисплей с подсветкой, 15 часов работы от аккумулятора. Цена: 7000-8000 рублей.

— мощный звук 15 Вт, большой ЖК-дисплей с подсветкой, 15 часов работы от аккумулятора. Цена: 7000-8000 рублей. Sony SRS-XB23 — сбалансированное звучание с технологией EXTRA BASS, элегантный дизайн, поддержка голосовых помощников. Цена: 9000-10000 рублей.

Для путешествий и активного отдыха приоритетны защита от внешних воздействий, автономность и компактность:

JBL Charge 4 — защита IPX7, до 20 часов работы, функция Power Bank для зарядки гаджетов. Цена: 10000-12000 рублей.

— защита IPX7, до 20 часов работы, функция Power Bank для зарядки гаджетов. Цена: 10000-12000 рублей. Ultimate Ears WONDERBOOM 2 — компактный размер, защита IP67, режим Outdoor Boost для использования на открытом воздухе. Цена: 8000-9000 рублей.

— компактный размер, защита IP67, режим Outdoor Boost для использования на открытом воздухе. Цена: 8000-9000 рублей. Xiaomi Mi Outdoor Speaker — защита IPX7, до 13 часов работы, компактные размеры и малый вес. Цена: 3000-4000 рублей.

Для офиса и рабочего пространства важны минималистичный дизайн, многофункциональность и возможность приема звонков:

Bose SoundLink Micro — компактные размеры, встроенный микрофон с шумоподавлением, интеграция с голосовыми помощниками. Цена: 9000-11000 рублей.

— компактные размеры, встроенный микрофон с шумоподавлением, интеграция с голосовыми помощниками. Цена: 9000-11000 рублей. Anker Soundcore Motion+ — hi-res звук, USB-C для быстрой зарядки, многоточечное подключение для работы с несколькими устройствами. Цена: 7000-8000 рублей.

— hi-res звук, USB-C для быстрой зарядки, многоточечное подключение для работы с несколькими устройствами. Цена: 7000-8000 рублей. SVEN PS-190 — бюджетный вариант с качественным микрофоном, слотом для карт памяти и FM-тюнером. Цена: 2000-3000 рублей.

Для вечеринок и больших компаний ценятся высокая мощность, световые эффекты и возможность объединения нескольких колонок:

JBL PartyBox 100 — мощность 160 Вт, синхронизированная с музыкой подсветка, входы для микрофона и гитары. Цена: 20000-25000 рублей.

— мощность 160 Вт, синхронизированная с музыкой подсветка, входы для микрофона и гитары. Цена: 20000-25000 рублей. Sony SRS-XB43 — мощный звук, световые эффекты с режимом Party Connect для объединения до 100 колонок. Цена: 15000-18000 рублей.

— мощный звук, световые эффекты с режимом Party Connect для объединения до 100 колонок. Цена: 15000-18000 рублей. SVEN PS-720 — доступный вариант с мощностью 20 Вт, подсветкой и функцией TWS для создания стереопары. Цена: 3000-4000 рублей.

Для пожилых пользователей приоритетны простота использования, четкий дисплей и качественный прием радиосигнала:

SANGEAN PR-D4 — простой интерфейс с крупными кнопками, большой контрастный дисплей, превосходное качество приема FM-сигнала. Цена: 5000-6000 рублей.

— простой интерфейс с крупными кнопками, большой контрастный дисплей, превосходное качество приема FM-сигнала. Цена: 5000-6000 рублей. JBL Tuner — интуитивно понятное управление, яркий ЖК-дисплей с крупными цифрами, 5 кнопок предустановок для быстрого доступа к любимым станциям. Цена: 4500-5500 рублей.

— интуитивно понятное управление, яркий ЖК-дисплей с крупными цифрами, 5 кнопок предустановок для быстрого доступа к любимым станциям. Цена: 4500-5500 рублей. Sony ICF-306 — компактный радиоприемник с FM/AM диапазонами, аналоговой настройкой и возможностью работы от батареек. Цена: 2000-3000 рублей.

При выборе колонки с FM-радио важно честно оценить свои потребности и приоритеты. Не стоит переплачивать за функции, которые вы не будете использовать, но и экономить на ключевых для вас характеристиках тоже не рекомендуется. Самая дорогая колонка не обязательно окажется лучшей именно для ваших сценариев использования. 🤔

Выбор подходящей колонки с FM-радио — это искусство баланса между техническими характеристиками, функциональностью и индивидуальными потребностями. Не существует универсального решения для всех сценариев, но осознанный подход к выбору поможет найти устройство, которое превзойдёт ваши ожидания. Помните, что лучшая акустика — та, которая становится вашим надёжным спутником, адаптируясь под различные ситуации и оставаясь актуальной на протяжении долгого времени. Правильно выбранная колонка с FM-радио объединяет преимущества современных технологий с классическим удобством радиовещания, открывая новые горизонты портативного звука.

