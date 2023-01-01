Режим энергосбережения iPhone – 5 ситуаций для своевременного включения

Для кого эта статья:

Владельцы iPhone, интересующиеся оптимизацией работы своих устройств

Люди, часто использующие смартфон в условиях ограниченного доступа к зарядке

Профессионалы и студенты, нуждающиеся в длительной автономности смартфона во время работы и учебы iPhone выручает нас в самых разных ситуациях — от срочной рабочей переписки до навигации по незнакомому городу. Но что делать, когда заряд стремительно тает, а зарядки поблизости нет? Режим энергосбережения может стать настоящим спасением. При этом многие владельцы iPhone недооценивают эту функцию, включая её только когда устройство само предлагает это сделать при 20% заряда. А ведь грамотное использование режима энергосбережения в правильных ситуациях способно продлить работу смартфона на несколько критически важных часов. 🔋

Режим энергосбережения на iPhone: принцип работы и эффект

Режим энергосбережения — это интегрированная функция iOS, разработанная специально для продления времени автономной работы устройства в критических ситуациях. При активации этого режима iPhone значительно сокращает или полностью отключает энергоёмкие процессы и фоновые задачи, которые не являются критически важными для базового функционирования устройства.

Когда включен режим энергосбережения, система применяет следующие изменения:

Ограничивает или полностью приостанавливает обновление приложений в фоновом режиме

Снижает яркость экрана

Отключает анимации интерфейса

Замедляет работу процессора, что может немного снизить производительность

Приостанавливает автоматическую синхронизацию данных

Отключает автоматическую загрузку приложений и медиафайлов

Визуально режим энергосбережения легко определить по индикатору заряда в строке состояния — он меняет цвет с обычного белого или черного на желтый. Это позволяет мгновенно идентифицировать, что устройство работает в режиме пониженного энергопотребления. 🟡

Функции Обычный режим Режим энергосбережения Фоновое обновление приложений Активно Ограничено/Отключено Обновление почты Автоматическое Ручное Визуальные эффекты Включены Отключены Автоматические загрузки По расписанию Приостановлены Производительность процессора Максимальная Ограниченная

Эффективность режима энергосбережения варьируется в зависимости от модели iPhone и версии iOS, но в среднем он способен продлить время работы устройства на 1-3 часа. Особенно заметный результат наблюдается при выполнении базовых задач вроде просмотра веб-страниц, чтения электронных книг или прослушивания музыки.

Алексей Соколов, iOS-разработчик Работая над оптимизацией энергопотребления в приложениях, я постоянно тестирую их в режиме энергосбережения. Однажды мне нужно было презентовать клиенту прототип приложения, но я забыл зарядное устройство. На iPhone оставалось всего 30% заряда, а презентация должна была длиться не менее 2 часов. Включив режим энергосбережения заранее (а не ждать критических 20%), я смог провести полноценную демонстрацию, и к концу встречи у меня оставалось еще 12% заряда. Без режима энергосбережения телефон бы разрядился примерно за час активного использования с постоянно включенным экраном.

Ситуация 1: Низкий заряд батареи без доступа к зарядке

Наиболее очевидная ситуация для активации режима энергосбережения — это когда уровень заряда критически низкий, а доступа к зарядному устройству нет и не предвидится в ближайшие часы. Стандартно iOS предлагает включить этот режим при достижении 20% заряда, однако опытные пользователи рекомендуют не дожидаться этого момента.

Оптимальной стратегией является активация режима энергосбережения при достижении 30-40% заряда, если вы понимаете, что не сможете зарядить устройство в течение ближайших 4-6 часов. Такой упреждающий подход позволит значительно увеличить время работы iPhone и быть уверенным, что устройство не разрядится в критический момент.

В подобных ситуациях помимо включения режима энергосбережения рекомендуется:

Снизить яркость экрана до комфортного минимума

Отключить геолокационные сервисы для неиспользуемых приложений

Активировать режим "Не беспокоить" для уменьшения количества уведомлений

Закрыть все неиспользуемые приложения

По возможности использовать Wi-Fi вместо мобильной передачи данных

Особенно важно включать режим энергосбережения при низком заряде, если вам необходимо сохранить доступ к критически важным функциям: возможности совершать звонки, использовать навигацию или иметь доступ к электронным документам и билетам. ⚠️

Ситуация 2: Долгие путешествия и командировки

Путешествия и командировки — еще одна ситуация, когда режим энергосбережения становится незаменимым помощником. Во время перелетов, длительных поездок на поезде или автобусе доступ к зарядке может быть ограничен или вообще отсутствовать. Кроме того, в незнакомой местности смартфон часто используется более интенсивно — для навигации, поиска информации, фотографирования и связи.

Марина Кравцова, туристический блогер Во время путешествия по Исландии я столкнулась с критической ситуацией. Мы арендовали машину для поездки по знаменитому маршруту "Золотое кольцо", и я использовала iPhone как основной навигатор. В середине пути я заметила, что заряд стремительно падает — сказывались холодный климат и постоянно активный GPS. До следующего населенного пункта оставалось около 3 часов езды. Я немедленно включила режим энергосбережения и предприняла дополнительные меры: отключила все уведомления, снизила яркость экрана до минимума и перевела телефон в авиарежим, включая его только для обновления маршрута каждые 20-30 минут. Это позволило мне сохранить рабочий навигатор до самого прибытия в отель, хотя телефон буквально "дышал на ладан" с 3% заряда в конце пути.

Для максимальной эффективности использования режима энергосбережения в путешествиях рекомендуется следующая стратегия:

Активировать режим энергосбережения в начале дня с интенсивными перемещениями

Отключить автоматические обновления приложений на время поездки

Предварительно загрузить офлайн-карты для навигации

Переключаться на авиарежим в зонах с плохим покрытием сети, чтобы избежать постоянного поиска сигнала

Иметь под рукой компактный внешний аккумулятор для экстренной подзарядки

Особенно важно помнить о режиме энергосбережения в заграничных поездках, где поиск совместимого зарядного устройства или адаптера может стать проблемой, а роуминг дополнительно увеличивает расход энергии. 🌍

Ситуация 3: Экстренные ситуации и природные катаклизмы

В условиях чрезвычайных ситуаций — будь то стихийное бедствие, отключение электричества или любая другая экстренная ситуация — смартфон может стать единственным средством связи и получения важной информации. Именно поэтому крайне важно максимально продлить время его работы, когда неизвестно, когда появится доступ к электричеству.

При возникновении экстремальных ситуаций рекомендуется:

Немедленно включить режим энергосбережения, независимо от текущего уровня заряда

Ограничить использование телефона только критически важными функциями (звонки экстренным службам, сообщения близким)

Отключить все энергоемкие приложения и функции (игры, стриминговые сервисы, GPS)

Снизить яркость экрана до абсолютного минимума

По возможности переводить устройство в авиарежим, включая его только для проверки сообщений или совершения звонков

Тип экстренной ситуации Рекомендуемые настройки Ориентировочное увеличение времени работы Отключение электричества (кратковременное) Режим энергосбережения + снижение яркости До 30% Природные катаклизмы Режим энергосбережения + авиарежим с периодическим включением До 70% Эвакуация/чрезвычайная ситуация Режим энергосбережения + минимальная яркость + отключение всех фоновых процессов До 80% Потеря ориентации в незнакомой местности Режим энергосбережения + минимальное использование GPS До 50%

Дополнительно стоит помнить о температурном режиме устройства — экстремальные температуры (как высокие, так и низкие) негативно влияют на емкость батареи. По возможности следует защищать iPhone от перегрева на солнце или переохлаждения в морозы, что в сочетании с режимом энергосбережения позволит максимально эффективно использовать оставшийся заряд. 🆘

Как настроить автоматическое включение энергосбережения

Чтобы не беспокоиться о ручном включении режима энергосбережения в подходящих ситуациях, iOS предлагает возможность автоматизации этого процесса. Начиная с iOS 14, пользователи могут настроить автоматическое включение и выключение режима энергосбережения в зависимости от уровня заряда батареи или времени суток.

Существует несколько способов настройки автоматического включения режима энергосбережения:

Через встроенные настройки батареи: – Перейдите в "Настройки" → "Аккумулятор" – Включите переключатель "Режим энергосбережения" – iOS будет автоматически предлагать включить режим при достижении 20% и отключать при зарядке до 80% Через приложение "Команды" (Shortcuts): – Откройте приложение "Команды" – Нажмите "+" для создания новой команды – Выберите "Создать персональную автоматизацию" – Выберите триггер "Уровень заряда аккумулятора" – Установите желаемый процент (например, 40%) и условие (падает ниже) – Нажмите "Далее" и добавьте действие "Установить режим энергосбережения" – Выберите значение "Вкл" и нажмите "Готово" Через расписание: – В приложении "Команды" создайте автоматизацию на основе времени – Выберите время, когда устройство должно автоматически переходить в режим энергосбережения – Добавьте действие "Установить режим энергосбережения" – Рекомендуется настраивать включение на вечер, если вы знаете, что ночью не будете заряжать устройство

Для наиболее эффективного использования автоматизации рекомендуется создать несколько сценариев:

Включение режима энергосбережения при падении заряда ниже 40-50%

Выключение режима энергосбережения при зарядке до 80-90%

Включение режима энергосбережения в определенное время (например, в начале рабочего дня или перед длительной поездкой)

Создание специального сценария "Экономия в путешествии", который активирует режим энергосбережения вместе с другими оптимизациями через Центр управления

Важно отметить, что автоматизация через приложение "Команды" в некоторых случаях может требовать подтверждения действия, в зависимости от настроек безопасности iOS. Для обхода этого ограничения можно отключить запрос на выполнение в настройках автоматизации. 🤖

Ситуация 4: Интенсивное использование в течение дня

Современный ритм жизни часто требует интенсивного использования смартфона в течение всего дня — будь то работа, учеба или просто активное общение. В таких ситуациях даже полностью заряженный с утра iPhone может оказаться на грани разрядки к середине дня, особенно если пользователь активно использует энергоемкие приложения и функции.

Признаки ситуаций, когда стоит заранее включить режим энергосбережения в середине дня:

Предстоит интенсивное использование смартфона для работы (видеоконференции, редактирование документов, постоянная электронная переписка)

Запланированы длительные телефонные разговоры

Необходимо использовать навигацию в течение продолжительного времени

Прогнозируется интенсивное использование социальных сетей или мессенджеров

Заряд устройства снижается быстрее обычного (например, при слабом сигнале сотовой сети)

В таких случаях включение режима энергосбережения превентивно, например, при снижении заряда до 70-80%, может обеспечить достаточный запас энергии до конца дня. При этом можно активировать режим только на период наиболее интенсивного использования и отключать его при возможности подзарядки. 📱

Ситуация 5: Оптимизация срока службы батареи

Помимо прямого назначения — экономии заряда в критических ситуациях — режим энергосбережения может использоваться и как инструмент для продления общего срока службы аккумулятора iPhone. Эта стратегия особенно актуальна для владельцев устройств старше 1-2 лет, когда естественная деградация батареи становится заметной.

Литий-ионные аккумуляторы, используемые в iPhone, имеют ограниченное количество циклов полной зарядки (около 500-1000), после которых их емкость начинает заметно снижаться. Регулярное использование режима энергосбережения помогает снизить нагрузку на батарею и замедлить процесс деградации.

Рекомендации по использованию режима энергосбережения для продления срока службы аккумулятора:

Активируйте режим при любых энергоемких задачах, даже если заряд полный

Используйте режим энергосбережения при зарядке в быстром режиме (для снижения нагрева)

Включайте его при использовании устройства в условиях повышенной температуры (на солнце, в жарком помещении)

Настройте автоматическое включение режима на ночь, если не заряжаете устройство

Систематическое использование этих приемов позволит снизить среднесуточное энергопотребление устройства на 15-25%, что непосредственно влияет на продолжительность эффективной работы аккумулятора в долгосрочной перспективе. Особенно это важно для пользователей, планирующих использовать свой iPhone в течение 3 лет и более без замены аккумулятора. 🔄

Грамотное использование режима энергосбережения превращает эту функцию из экстренной меры в стратегический инструмент повседневного использования iPhone. Регулярно включая его в описанных ситуациях, вы не только продлеваете автономность устройства в критические моменты, но и значительно увеличиваете общий срок службы аккумулятора. Главный принцип — не ждать критического уровня заряда, а предвидеть ситуации, когда энергосбережение действительно необходимо, будь то длительная поездка, интенсивный рабочий день или сложные погодные условия. Помните, что несколько секунд на настройку автоматизации могут сэкономить вам часы работы устройства именно тогда, когда оно вам больше всего необходимо.

