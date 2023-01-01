Бюджетные микрофоны с профессиональным звучанием: топ-5 моделей

Для кого эта статья:

Начинающие контент-мейкеры, такие как подкастеры и видеоблогеры

Люди с ограниченным бюджетом, интересующиеся качественной звукозаписью

Читатели, желающие получить советы по выбору и настройке микрофонов Ужасный, хрипящий голос может загубить даже самый гениальный контент. Но правда в том, что для качественной записи не обязательно тратить целое состояние. За последние годы рынок бюджетных микрофонов серьезно эволюционировал, и сейчас даже за 3-5 тысяч рублей можно найти модель, которая заставит ваш голос звучать на миллион. Я перетестировал десятки устройств и готов поделиться находками, которые помогут вам выделиться среди моря контент-мейкеров без разорения кошелька. 🎙️

Основные критерии выбора бюджетного микрофона

При выборе бюджетного микрофона легко потеряться среди технических терминов и маркетинговых обещаний. Давайте разберемся, на что действительно стоит обращать внимание, чтобы не пожалеть о покупке:

Тип подключения: USB или XLR. USB-микрофоны подключаются напрямую к компьютеру без дополнительного оборудования, что делает их идеальным выбором для новичков. XLR требуют аудиоинтерфейса, но обеспечивают лучшее качество и возможность апгрейда системы.

USB или XLR. USB-микрофоны подключаются напрямую к компьютеру без дополнительного оборудования, что делает их идеальным выбором для новичков. XLR требуют аудиоинтерфейса, но обеспечивают лучшее качество и возможность апгрейда системы. Диаграмма направленности: кардиоидная направленность лучше всего подходит для записи речи, так как улавливает звук преимущественно спереди и минимизирует фоновые шумы.

кардиоидная направленность лучше всего подходит для записи речи, так как улавливает звук преимущественно спереди и минимизирует фоновые шумы. Чувствительность и шумы: микрофоны с низким уровнем собственного шума (self-noise) обеспечивают более чистую запись.

микрофоны с низким уровнем собственного шума (self-noise) обеспечивают более чистую запись. Частотный диапазон: для записи голоса достаточно диапазона 80 Гц – 15 кГц, но более широкий диапазон (20 Гц – 20 кГц) лучше передаст нюансы звучания.

для записи голоса достаточно диапазона 80 Гц – 15 кГц, но более широкий диапазон (20 Гц – 20 кГц) лучше передаст нюансы звучания. Максимальное звуковое давление (SPL): показывает, насколько громкий звук может обработать микрофон без искажений.

Помимо технических характеристик, обратите внимание на практические аспекты:

Критерий Почему это важно На что обратить внимание Комплектация Экономия на дополнительных аксессуарах Наличие стойки, поп-фильтра, амортизирующего крепления Прочность конструкции Долговечность использования Металлический корпус прослужит дольше пластикового Мониторинг в реальном времени Контроль качества записи Наличие разъема для наушников на корпусе микрофона Элементы управления Удобство использования Регулировка усиления, громкости наушников, кнопка мьюта Программное обеспечение Дополнительные возможности настройки Наличие фирменного ПО для расширенной настройки

Алексей Самойлов, звукорежиссер

Помню свой первый подкаст на дешевом петличном микрофоне за 500 рублей. Звук был настолько ужасным, что большинство слушателей отключались в первые же минуты. Я был в отчаянии, пока коллега не посоветовал мне Maono AU-PM421. За 3700 рублей я получил устройство, которое буквально перевернуло качество моего контента. Главное, на что я обратил внимание — это металлический корпус (а не дешевый пластик) и кардиоидная диаграмма направленности, которая отсекла все посторонние шумы в моей далеко не идеальной домашней студии. Первый выпуск на новом микрофоне получил втрое больше прослушиваний, а число подписчиков выросло на 40% за месяц. Правильный микрофон действительно меняет правила игры.

Типы микрофонов в низком ценовом сегменте: плюсы и минусы

В бюджетном сегменте можно найти несколько типов микрофонов, каждый со своими особенностями. Понимание разницы между ними поможет сделать правильный выбор под ваши задачи. 🔍

Конденсаторные микрофоны — наиболее распространены в бюджетном сегменте для создания контента

— наиболее распространены в бюджетном сегменте для создания контента Динамические микрофоны — прочные и надежные, но менее чувствительные

— прочные и надежные, но менее чувствительные Ленточные микрофоны — редко встречаются в низком ценовом сегменте

— редко встречаются в низком ценовом сегменте Петличные микрофоны — компактные и незаметные, идеальны для видеосъемки

Тип микрофона Преимущества Недостатки Лучшие сценарии использования Конденсаторный USB Высокая чувствительность, широкий частотный диапазон, не требует дополнительного оборудования Чувствителен к окружающим шумам, может фиксировать эхо в необработанных помещениях Подкасты, стримы, запись вокала в тихом помещении Динамический USB Прочный, меньше реагирует на фоновые шумы, хорошо передает голос Менее чувствителен, требует близкого расположения к источнику звука Запись в шумных условиях, стримы в комнате с плохой акустикой Петличный Компактность, незаметность в кадре, свобода движений Ограниченное качество звука, подверженность помехам от одежды Видеоблоги, интервью, видеоуроки Конденсаторный XLR Превосходное качество звука, возможность апгрейда системы Требует аудиоинтерфейса, более сложная настройка Домашняя студия, музыкальные записи, профессиональные подкасты

Для большинства начинающих создателей контента оптимальным выбором станет USB-конденсаторный микрофон. Они предлагают хорошее соотношение цена-качество и не требуют дополнительного оборудования. Если вы записываетесь в шумном помещении, рассмотрите динамические модели — они менее чувствительны к окружающим звукам.

Петличные микрофоны — отличное решение для видеоблогеров, которым важна мобильность и отсутствие громоздкого оборудования в кадре. Для тех, кто планирует развиваться в направлении музыкальной записи, имеет смысл сразу присмотреться к XLR-микрофонам начального уровня — это позволит постепенно обновлять студийное оборудование без замены самого микрофона.

Топ-5 USB-микрофонов до 5000 рублей с лучшим звуком

После тестирования более 15 бюджетных моделей, я отобрал пять USB-микрофонов, которые действительно выделяются в ценовом сегменте до 5000 рублей. Все они обеспечивают качество звука, которое раньше было доступно только при значительно более высоком бюджете.

Maono AU-PM421 (~3700 ₽) – Конденсаторный кардиоидный микрофон в металлическом корпусе – Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц – Разрешение: 24 бит / 192 кГц – Встроенный мониторинг через наушники без задержки – Регулировка усиления на корпусе, кнопка мьюта с индикацией – В комплекте: настольная стойка, поп-фильтр, USB-кабель – Лучший выбор для: подкастеров и стримеров, ищущих универсальное решение с минимумом настроек Fifine K669B (~2300 ₽) – Конденсаторный микрофон с кардиоидной направленностью – Частотный диапазон: 50 Гц – 16 кГц – Регулятор громкости на корпусе – Компактная настольная стойка в комплекте – Невероятно высокое качество за свою цену – Лучший выбор для: начинающих ютуберов и стримеров с ограниченным бюджетом HyperX SoloCast (~4500 ₽) – Компактный конденсаторный микрофон с кардиоидной направленностью – Разрешение: 24 бит / 96 кГц – Сенсорная кнопка мьюта с индикацией – Совместим с PS4, PS5 и компьютерами – Регулируемая подставка с возможностью крепления на стойку – Лучший выбор для: геймеров и стримеров, ценящих компактность и простоту Samson Q2U (~4900 ₽) – Динамический микрофон с двойным подключением (USB и XLR) – Частотный диапазон: 50 Гц – 15 кГц – Встроенный аудиовыход для наушников – Кардиоидная направленность – В комплекте: настольная стойка, ветрозащита, кабели – Лучший выбор для: тех, кто планирует со временем перейти на профессиональное оборудование Thronmax Mdrill Zero (~3900 ₽) – Конденсаторный микрофон с возможностью выбора диаграммы направленности (кардиоидная, двунаправленная, всенаправленная) – Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц – Разрешение: 24 бит / 96 кГц – Встроенный аудиоинтерфейс с регулировкой громкости – Металлическая конструкция с амортизирующим креплением – Лучший выбор для: многоцелевого использования — от подкастов до записи музыкальных инструментов

Мария Ковалева, подкастер

Когда я запускала свой первый подкаст о психологии, мой бюджет был катастрофически мал. После двух месяцев записи на встроенный микрофон ноутбука я наконец решилась и купила Fifine K669B за 2300 рублей. Ожидания были скромными — просто чтобы звук стал чуть лучше. Но результат меня поразил! Слушатели сразу заметили разницу, подкаст стал звучать профессионально, а количество подписчиков выросло вдвое за следующий месяц. Самое удивительное, что этот микрофон не требует никакой настройки — достаточно подключить его к компьютеру через USB, и он сразу готов к работе. Единственное, что я добавила позже — это простейший поп-фильтр за 300 рублей, чтобы избавиться от взрывных согласных. Этот микрофон доказал мне, что для начала не нужны сложные и дорогие решения — иногда достаточно правильно вложить минимальный бюджет.

Лучшие аксессуары для улучшения качества записи

Даже самый лучший бюджетный микрофон может звучать посредственно без правильных дополнений. Небольшие вложения в аксессуары способны значительно улучшить качество записи. 🛠️

Поп-фильтр (300-800 ₽) – Предотвращает искажения при произношении взрывных согласных (п, б, т) – Защищает мембрану микрофона от влаги – Варианты: нейлоновый (дешевле, но менее долговечный) или металлический (дороже, но служит дольше) Амортизирующее крепление (500-1500 ₽) – Уменьшает вибрации, передающиеся от стола к микрофону – Снижает шумы при случайных ударах по столу или стойке – Обеспечивает более стабильное позиционирование микрофона Микрофонная стойка (1000-2500 ₽) – Настольная «журавль» позволяет расположить микрофон в оптимальном положении – Освобождает пространство на столе – Дает возможность записываться стоя (важно для вокалистов) Акустические панели (1500-3000 ₽ за набор) – Снижают эхо и реверберацию в помещении – Улучшают чистоту звучания голоса – Доступны самодельные бюджетные варианты (например, из акустического поролона) Ветрозащита (300-700 ₽) – Защищает от шумов дыхания и ветра при записи вне помещений – Бывает в виде меховой накладки («dead cat») или поролоновой насадки – Особенно полезна для записи на улице

Для большинства начинающих создателей контента минимальным набором аксессуаров станут поп-фильтр и амортизирующее крепление. Они обеспечат заметное улучшение качества записи при минимальных вложениях. Если вы замечаете эхо в своих записях, следующим шагом должны стать акустические панели.

Помните, что некоторые бюджетные микрофоны уже комплектуются базовыми аксессуарами — это может сэкономить ваш бюджет. Однако комплектные аксессуары часто имеют ограниченную функциональность, и со временем их стоит заменить на более качественные варианты.

Настройка бюджетного микрофона для профессионального звучания

Даже самый доступный микрофон может звучать на уровень выше при правильной настройке. Следующие шаги помогут вам добиться максимального качества из вашего бюджетного оборудования. 🎚️

Правильное позиционирование – Расположите микрофон на расстоянии 10-15 см от рта – Говорите не прямо в микрофон, а под углом 45° — это уменьшит взрывные согласные – Используйте микрофонную стойку для стабильного позиционирования Настройка уровня усиления (gain) – Установите усиление так, чтобы пиковые значения не превышали -6 дБ – Слишком высокое усиление приводит к искажениям, слишком низкое — к шумам при последующем повышении громкости – Сделайте тестовую запись с различными уровнями усиления, чтобы найти оптимальный Программная обработка в бесплатных DAW – Используйте Audacity или Reaper для базовой обработки записи – Применяйте шумоподавление для устранения фонового шума – Добавьте компрессор для выравнивания громкости (рекомендуемые настройки: порог -18 дБ, соотношение 2:1-4:1) – При необходимости используйте эквалайзер: срежьте низкие частоты до 80-100 Гц и поднимите диапазон 2-5 кГц для улучшения разборчивости Создание подходящей акустической среды – Записывайтесь в помещении с минимумом твердых отражающих поверхностей – Разместите за микрофоном самодельный акустический экран из плотного одеяла – Закройте окна и выключите шумные приборы перед записью – Положите коврик на пол, повесьте шторы — всё это уменьшит отражения звука

Если ваш микрофон имеет программное обеспечение от производителя, обязательно установите его — часто там доступны дополнительные настройки, которые могут значительно улучшить звучание. Например, Blue Yeti или HyperX предлагают фирменное ПО с пресетами для разных сценариев использования.

Многие современные бюджетные USB-микрофоны имеют встроенную регулировку усиления и мониторинг через наушники — обязательно используйте эти возможности. Слушая себя в реальном времени через наушники, вы сможете оперативно корректировать положение относительно микрофона и громкость голоса.

После записи уделите время базовой обработке звука. Даже простейшие операции вроде нормализации громкости и удаления шумов способны значительно улучшить восприятие вашего контента аудиторией.

Качественный звук в создании контента — не роскошь, а необходимость. Ваша аудитория скорее простит не идеальное изображение, чем плохой звук. Выбор правильного микрофона — это инвестиция, которая окупится ростом аудитории и её вовлечённостью. Начните с бюджетной модели, соответствующей вашим задачам, добавьте базовые аксессуары и уделите время настройке — и вы удивитесь, насколько профессионально может звучать ваш контент даже без дорогостоящего оборудования.

