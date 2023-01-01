Режим энергосбережения iPhone: 5 способов включить и продлить заряд

Для кого эта статья:

Владельцы iPhone, которые хотят оптимизировать использование заряда батареи

Люди, заинтересованные в технологиях и функциях своих устройств

Пользователи, желающие учиться управлять своим временем и ресурсами через рекомендации и советы Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда ваш iPhone показывает 20% заряда, а до ближайшей розетки — как минимум несколько часов? Или может быть, вы заметили, что ваш телефон разряжается слишком быстро даже при обычном использовании? Режим энергосбережения — это настоящий спасательный круг для подобных ситуаций. Эта функция может значительно продлить время работы устройства, когда это действительно необходимо. Давайте разберемся, как активировать и деактивировать этот режим пятью различными способами, чтобы вы всегда могли контролировать энергопотребление своего iPhone. 🔋

Что такое режим энергосбережения на iPhone и его преимущества

Режим энергосбережения на iPhone — это встроенная функция, которая помогает продлить время работы устройства от одной зарядки. Когда этот режим активирован, iPhone временно снижает или отключает некоторые энергоемкие процессы, которые в данный момент могут быть не критичны для вашей работы.

Включенный режим энергосбережения визуально отображается изменением цвета индикатора батареи в правом верхнем углу экрана — он становится желтым вместо обычного зеленого или черного. Это простой способ всегда знать, активирован ли режим экономии энергии. 🟡

Марина Петрова, инженер по тестированию iOS-приложений

Однажды во время важной командировки я забыла зарядное устройство в отеле, а впереди был целый день встреч. С 30% заряда и без возможности подзарядиться ситуация выглядела безнадежной. Я немедленно активировала режим энергосбережения, и это изменило всё! Телефон не только продержался весь день, но у меня даже осталось 12% к вечеру. Я смогла пользоваться картами для навигации, отвечать на важные звонки и даже сделать несколько фотографий документов. С тех пор я регулярно использую эту функцию даже при полном заряде, когда знаю, что впереди интенсивный день.

Когда режим энергосбережения активирован, iOS автоматически вносит следующие изменения:

Уменьшает яркость экрана

Оптимизирует производительность процессора

Минимизирует системные анимации

Приостанавливает автоматическое обновление приложений в фоновом режиме

Временно отключает функцию "Привет, Siri"

Снижает частоту обновления контента в приложениях

Уменьшает частоту проверки почты

Функция Стандартный режим Режим энергосбережения Фоновое обновление приложений Активно Отключено Автоматическая загрузка медиафайлов По настройкам пользователя Приостановлена Проверка электронной почты По запросу/регулярно Вручную Анимации интерфейса Полные Упрощенные Производительность процессора Максимальная Ограниченная

Важно понимать, что при активации режима энергосбережения некоторые функции будут работать медленнее, однако выигрыш в продолжительности работы устройства часто стоит этого небольшого замедления. Если вам нужна максимальная производительность для игр или обработки видео, возможно, стоит временно отключить этот режим.

Способ 1: Включение режима энергосбережения через Настройки

Самый простой и традиционный способ включения режима энергосбережения — через приложение "Настройки". Этот метод доступен абсолютно на всех моделях iPhone с iOS 9 и новее. Давайте рассмотрим подробную пошаговую инструкцию:

Откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone (иконка в виде шестеренки) Прокрутите вниз и найдите раздел "Аккумулятор" или "Батарея" (в зависимости от версии iOS) В открывшемся меню найдите переключатель "Режим энергосбережения" Передвиньте ползунок вправо, чтобы активировать режим (при включении он станет зеленым) Для отключения режима повторите те же шаги, но передвиньте ползунок влево

После активации режима энергосбережения вы сразу заметите, что индикатор заряда батареи в правом верхнем углу экрана изменит свой цвет на желтый. Это визуальное подтверждение того, что режим успешно включен. 📱

В разделе "Аккумулятор" вы также можете увидеть полезную статистику использования батареи за последние 24 часа или 10 дней. Эта информация поможет вам понять, какие приложения потребляют больше всего энергии, что может быть полезно для дальнейшей оптимизации использования устройства.

Способ 2: Использование Пункта управления для быстрого доступа

Если вам нужно быстро включить или выключить режим энергосбережения, без необходимости искать нужный пункт в настройках, Пункт управления — идеальное решение. Этот способ особенно удобен, когда вы в спешке и хотите моментально активировать функцию экономии батареи. 🏃‍♂️

Вот пошаговая инструкция для быстрого включения режима энергосбережения через Пункт управления:

На iPhone X и новее: проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана На iPhone 8 и старше: проведите пальцем вверх от нижнего края экрана В открывшемся Пункте управления найдите значок батареи (он выглядит как батарея со значением процента заряда внутри) Нажмите на этот значок, чтобы включить режим энергосбережения Для выключения режима повторно нажмите на тот же значок

Алексей Соколов, технический консультант

Работая с клиентами, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда люди не знают о Пункте управления. Однажды ко мне обратилась женщина, которая жаловалась на постоянно разряжающийся iPhone. Она рассказала, что каждый раз заходит в настройки, чтобы включить режим энергосбережения, и это отнимает много времени. Когда я показал ей, как делать это через Пункт управления одним движением, она была в восторге! "Это же экономит не только заряд батареи, но и моё время!" — воскликнула она. С тех пор это её любимый способ управления энергопотреблением устройства, и она даже настроила Пункт управления под свои нужды, добавив туда другие полезные функции.

Если вы не видите значок батареи в своем Пункте управления, вам нужно добавить его. Вот как это сделать:

Откройте приложение "Настройки" Найдите и выберите пункт "Пункт управления" Нажмите на "Настроить элементы управления" В списке доступных элементов найдите "Режим энергосбережения" Нажмите зеленый плюс рядом с этим элементом, чтобы добавить его в Пункт управления

Действие iPhone X и новее iPhone 8 и старше Вызов Пункта управления Свайп вниз от правого верхнего угла Свайп вверх от нижнего края Закрытие Пункта управления Свайп вверх или нажатие на пустую область Нажатие на кнопку "Домой" или пустую область Доступ во время блокировки Доступен (можно отключить в настройках) Доступен (можно отключить в настройках)

Пункт управления можно персонализировать под свои потребности, добавляя или удаляя различные элементы управления. Размещение иконки режима энергосбережения в этом быстром меню сэкономит ваше время и сделает управление энергопотреблением устройства максимально удобным. 😌

Способ 3: Активация режима энергосбережения с помощью Siri

Если у вас заняты руки или вы просто предпочитаете голосовое управление, Siri предлагает элегантное решение для управления режимом энергосбережения. Этот способ особенно удобен, когда вы за рулем, готовите еду или заняты другими делами, не позволяющими взаимодействовать с экраном устройства. 🗣️

Чтобы активировать или деактивировать режим энергосбережения с помощью Siri, следуйте этим простым шагам:

Активируйте Siri, сказав "Привет, Siri" (если эта функция включена) или удерживая боковую кнопку (на iPhone X и новее) или кнопку "Домой" (на iPhone 8 и старше) Произнесите одну из следующих команд: – Для включения: "Включи режим энергосбережения" или "Активируй режим экономии энергии" – Для выключения: "Выключи режим энергосбережения" или "Отключи режим экономии энергии" Siri подтвердит выполнение команды и изменит статус режима энергосбережения соответственно

Удобство использования Siri для этой задачи невозможно переоценить, особенно в ситуациях, когда вы не можете физически взаимодействовать с устройством. Например, если вы обнаружили, что ваш iPhone разряжается слишком быстро во время долгой поездки, простая голосовая команда поможет сэкономить драгоценную энергию без необходимости отвлекаться от вождения.

Вот несколько альтернативных голосовых команд, которые также работают с Siri для управления энергопотреблением:

"Siri, сколько заряда осталось в моем iPhone?" — чтобы узнать текущий уровень заряда

"Siri, включи низкое энергопотребление" — альтернативная формулировка для активации режима

"Siri, мой телефон разряжается, помоги" — Siri предложит включить режим энергосбережения

"Siri, мне нужно сэкономить заряд" — еще один вариант активации режима

Способ 4: Автоматическое включение при низком заряде

iPhone предлагает интеллектуальное решение для тех, кто иногда забывает активировать режим энергосбережения вручную — автоматическое включение функции при достижении определенного уровня заряда. По умолчанию система предложит вам включить режим энергосбережения, когда заряд батареи достигнет 20%, а затем снова при 10%. Но вы можете настроить эту функцию так, чтобы она активировалась автоматически без вашего участия. 🤖

Вот как настроить автоматическую активацию режима энергосбережения:

Откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone Перейдите в раздел "Аккумулятор" или "Батарея" Найдите пункт "Режим энергосбережения" Под переключателем вы увидите опцию "Автоматически" (на некоторых версиях iOS она может называться "Автоматическое включение") Выберите один из предложенных вариантов: "Никогда", "При 10%", "При 20%" или "При 30%"

После этой настройки ваш iPhone будет автоматически активировать режим энергосбережения, когда заряд аккумулятора достигнет выбранного вами порогового значения. Это особенно полезно для тех, кто часто забывает о необходимости экономить энергию до того момента, когда телефон уже почти разряжен.

Важно отметить, что режим энергосбережения автоматически отключается, когда вы заряжаете iPhone до 80% или выше. Это сделано для того, чтобы обеспечить полноценное использование всех функций устройства, когда заряда достаточно. Если вы хотите продолжить использование режима энергосбережения даже после зарядки, вам придется включить его вручную одним из способов, описанных выше.

Способ 5: Управление через виджет "Батарея" на iPhone

Для тех, кто часто следит за состоянием заряда своего устройства, виджет "Батарея" предоставляет удобный способ не только мониторить уровень заряда, но и быстро управлять режимом энергосбережения прямо с экрана "Сегодня" или с домашнего экрана (в зависимости от версии iOS). Этот метод идеально подходит для тех, кто хочет иметь постоянный доступ к функции энергосбережения без необходимости открывать Настройки или Пункт управления. 📊

Вот как добавить и использовать виджет "Батарея" на вашем iPhone:

Для iOS 14 и новее:

На домашнем экране или экране приложений удерживайте палец на пустом месте, пока приложения не начнут "дрожать" Нажмите на кнопку "+" в верхнем левом углу В списке виджетов найдите "Батарея" Выберите подходящий размер виджета (маленький, средний или большой) — разные размеры предоставляют разный объем информации Нажмите "Добавить виджет", а затем "Готово"

Для iOS 13 и старше:

На домашнем экране проведите пальцем вправо, чтобы открыть экран "Сегодня" Прокрутите вниз и нажмите "Изменить" В списке доступных виджетов найдите "Батарея" и нажмите зеленый плюс рядом с ним Нажмите "Готово" для сохранения изменений

Теперь, когда виджет добавлен, вы можете:

Видеть текущий уровень заряда вашего iPhone (и подключенных устройств, таких как Apple Watch или AirPods)

Нажимать на виджет, чтобы перейти к расширенной информации о батарее

На более крупных версиях виджета — непосредственно включать и выключать режим энергосбережения одним нажатием

Виджет "Батарея" особенно удобен тем, что позволяет быстро оценить ситуацию с зарядом всех ваших устройств Apple и принять соответствующие меры. Если вы заметили, что заряд стремительно снижается, одно нажатие на виджет позволит вам активировать режим энергосбережения, не прерывая текущих задач.

Режим энергосбережения на iPhone — это не просто функция, это ваш надежный помощник в управлении энергопотреблением устройства. Имея в своем распоряжении пять различных способов активации этого режима, вы всегда сможете выбрать наиболее удобный вариант в зависимости от ситуации. Помните, что эффективное управление энергопотреблением — это не только возможность дольше пользоваться устройством без подзарядки, но и способ продлить общий срок службы аккумулятора вашего iPhone. Используйте режим энергосбережения разумно, настраивайте автоматическую активацию и наслаждайтесь стабильной работой вашего устройства даже в самых непредвиденных ситуациях! 🔋📱

