15 скрытых функций вашего смартфона: как раскрыть его потенциал

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы смартфонов, желающие оптимизировать использование своих устройств

Технические энтузиасты, интересующиеся кастомизацией и скрытыми функциями

Пользователи, которые хотят улучшить производительность и время автономной работы своих телефонов без дополнительных затрат Ваш смартфон хранит в себе десятки потайных комнат, о которых даже не догадываются 90% пользователей. Вы листаете ленты, делаете фото и отвечаете на сообщения, но никогда не задумывались, что в кармане у вас — настоящий суперкомпьютер с запечатанными возможностями? Я протестировал сотни настроек, секретных кодов и приложений, чтобы отобрать 15 лучших способов трансформировать ваш телефон без единого рубля затрат. Готовы открыть скрытые двери вашего устройства и выжать из него все соки? 🔓

Хотите выйти за рамки обычного использования смартфона? Подобно тому, как Python-разработчики создают инструменты, раскрывающие потенциал технологий, вы можете освоить навыки, которые превратят ваш телефон в настоящее произведение искусства. Обучение Python-разработке от Skypro — ваш путь к пониманию того, как работают ваши любимые приложения изнутри. Представьте: вы не просто используете смартфон, а программируете его под свои нужды. Из пользователя — в создателя технологий будущего!

📱 Скрытые настройки, которые превратят ваш телефон в суперустройство

Большинство владельцев смартфонов даже не догадываются о мощных возможностях, спрятанных в недрах их устройств. Давайте откроем эти секретные двери.

1. Активируйте режим разработчика

Начнем с основы всех продвинутых настроек. Чтобы активировать режим разработчика на Android:

Перейдите в Настройки → О телефоне → Номер сборки

Нажмите на "Номер сборки" 7 раз подряд

Появится уведомление "Вы стали разработчиком!"

На iOS подобная функция называется "Режим разработчика" и активируется через Настройки → Конфиденциальность → Разработчик (после подключения к компьютеру с Xcode).

2. Ускорьте анимации для молниеносного отклика

После активации режима разработчика на Android:

Зайдите в Настройки → Система → Для разработчиков

Найдите "Масштаб анимации окон", "Масштаб анимации переходов" и "Масштаб длительности анимации"

Установите значение 0.5x для ощутимого ускорения или отключите полностью (0x)

3. Настройте жесты для мгновенного доступа

Практически все современные смартфоны поддерживают расширенные жесты:

Android: Настройки → Система → Жесты (двойное нажатие по задней панели для скриншота или запуска приложения)

iOS: Настройки → Универсальный доступ → Касание → AssistiveTouch (создание пользовательских жестов)

Максим Крылов, технический директор

Меня всегда раздражала медлительность интерфейса моего флагманского смартфона. Казалось бы, мощное железо, а анимации как будто "жуют" каждое действие. Однажды случайно наткнулся на настройки масштаба анимации в режиме разработчика и выставил их на 0.5x. Результат поразил — телефон стал восприниматься совершенно новым устройством! Все открывалось моментально, переходы между приложениями происходили молниеносно. Когда показал этот трюк коллегам, они не верили, что это тот же самый телефон. Особенно круто это работает на старых устройствах — мой трехлетний смартфон теперь работает быстрее, чем новенькие модели моих друзей с заводскими настройками.

4. Активируйте скрытые системные панели

Скрытая функция Путь активации Преимущества Системный UI Tuner (Android) Зажать иконку шестеренки в панели уведомлений Настройка статус-бара, отключение лишних иконок Научный калькулятор Повернуть телефон в ландшафтный режим в стандартном калькуляторе Доступ к тригонометрическим и логарифмическим функциям Режим одной руки Настройки → Дополнительные функции → Управление одной рукой Удобное использование большого экрана

5. Настройте глубокую фильтрацию уведомлений

Вместо стандартного отключения уведомлений настройте их тонко:

Android: Настройки → Уведомления → выберите приложение → Категории уведомлений (можно настроить отдельные типы)

iOS: Настройки → Уведомления → выберите приложение → Настройте расписание доставки для разных типов уведомлений

🔧 Секретные коды и функции для продвинутой кастомизации

Секретные USSD-коды и скрытые меню — это как чит-коды к вашему телефону. Большинство из них работают как на Android, так и на iOS, хотя некоторые могут быть специфичны для определенных моделей.

1. Коды для доступа к системной информации

*#*#4636#*#* (Android) — открывает меню с информацией о батарее, Wi-Fi, статистике использования

(Android) — открывает меню с информацией о батарее, Wi-Fi, статистике использования *#06# (универсальный) — показывает IMEI вашего устройства

(универсальный) — показывает IMEI вашего устройства *#*#7780#*#* (Android) — сброс настроек приложений без удаления данных

(Android) — сброс настроек приложений без удаления данных *3001#12345#* (iOS) — вход в режим Field Test для подробной информации о сети

2. Создайте тайное пространство для конфиденциальных приложений

Многие производители смартфонов предлагают функцию "Второе пространство" или "Приватный режим":

Samsung: Настройки → Биометрия и безопасность → Защищенная папка

Xiaomi: Настройки → Второе пространство

OnePlus: Настройки → Утилиты → Параллельные приложения

3. Настройте алгоритмические обои

Вместо статичных обоев используйте динамические или генеративные:

Установите приложение KLWP для создания живых интерактивных обоев

Используйте Muzei для обоев, которые меняются на основе произведений искусства

Активируйте Material You в Android 12+ для адаптации всей системы к цветам обоев

4. Разблокируйте скрытые игры

Операционная система Скрытая игра Способ активации Android Flappy Droid Настройки → О телефоне → несколько раз нажать на версию Android Android 12 Color Space Trek Настройки → О телефоне → Android версия (тройное нажатие) iOS Игра с шариками App Store → нажмите на иконку профиля 10 раз Chrome Игра динозавра Отключите интернет и попытайтесь открыть страницу

5. Создайте кастомную панель быстрых действий

Переконфигурируйте панель быстрых настроек, добавив туда ярлыки к часто используемым функциям:

Android: Разверните панель уведомлений → нажмите на иконку редактирования

iOS: Откройте Пункт управления в Настройках и добавьте полезные элементы управления

🚀 5 полезных фишек для телефона, о которых мало кто знает

Здесь собраны действительно нетривиальные фишки, о которых знает не более 5% пользователей смартфонов. Эти приемы сделают ваш телефон не просто быстрее или красивее — они изменят сам подход к использованию устройства.

1. Управление телефоном через ПК

Объедините ваш компьютер и смартфон в единую экосистему:

KDE Connect — кросс-платформенное решение для обмена файлами, уведомлений и удаленного управления

Scrcpy — бесплатное приложение для полного управления Android с ПК через USB без рута

AirDroid — беспроводной доступ ко всем функциям телефона через браузер

2. Превратите телефон в профессиональный сканер документов

Вместо фотографирования документов используйте специализированные решения:

Установите Microsoft Office Lens для автоматического выравнивания и обрезки документов

Активируйте Google Drive → + → Сканировать для мгновенного преобразования в PDF

Используйте встроенную функцию в "Заметках" iOS для сканирования с OCR-распознаванием

3. Мониторинг активности в фоновом режиме

Отслеживайте, какие приложения действительно потребляют ресурсы телефона:

Активируйте "Статистику использования батареи" в расширенных настройках

Используйте приложение GlassWire для мониторинга сетевой активности (может выявить приложения, отправляющие данные без вашего ведома)

Настройте DevCheck для углубленного анализа температуры процессора и утилизации ядер

Алексей Семенов, технический журналист

Несколько месяцев назад заметил, что мой телефон стал сильно нагреваться и быстро разряжаться. Стандартные средства мониторинга ничего необычного не показывали, но интуиция подсказывала, что что-то не так. Установил приложение GlassWire для отслеживания сетевого трафика и был шокирован: одно из популярных приложений для обработки фотографий отправляло по несколько мегабайт данных каждые 15 минут, даже когда я им не пользовался! Причем трафик шел на какие-то странные серверы. После удаления этого приложения температура телефона нормализовалась, а время автономной работы увеличилось почти на 30%. Теперь регулярно проверяю все установленные приложения на предмет подозрительной активности — иногда находишь настоящие "кладези" проблем.

4. Превратите телефон в профессиональный пульт дистанционного управления

Если ваш телефон оснащен ИК-портом (инфракрасным передатчиком), вы можете:

Управлять телевизором, кондиционером и другой техникой через приложение Peel Smart Remote

Настроить Mi Remote для управления несколькими устройствами с одного экрана

Создать собственные макросы для одновременного управления несколькими устройствами

Даже без ИК-порта возможно управление через Wi-Fi:

Приложение SURE Universal Remote для smart TV

Приложение от производителя вашей техники (Samsung SmartThings, LG ThinQ)

5. Автоматизация рутинных задач

Настройте сценарии, которые будут выполняться автоматически по заданным условиям:

Tasker (Android) — создание сложных сценариев автоматизации

Shortcuts (iOS) — встроенные автоматизации для повседневных задач

IFTTT — кросс-платформенное решение для связывания различных сервисов

Примеры автоматизации:

Автоматическое включение режима "Не беспокоить" во время встреч из календаря

Отправка местоположения близким при низком заряде батареи

Включение ночной темы и фильтра синего света по расписанию

🎨 Бесплатные способы изменить внешний вид смартфона

Кастомизация внешнего вида телефона — это не просто эстетика, это способ сделать взаимодействие с устройством более приятным и персонализированным. Всё это можно сделать без единого рубля затрат.

1. Полностью измените интерфейс с помощью лаунчеров

Лаунчеры заменяют стандартный интерфейс Android на что-то совершенно новое:

Nova Launcher — высочайший уровень кастомизации, от сетки иконок до анимаций

— высочайший уровень кастомизации, от сетки иконок до анимаций Niagara Launcher — минималистичный интерфейс с фокусом на скорость и удобство

— минималистичный интерфейс с фокусом на скорость и удобство Lawnchair — опенсорс-лаунчер с чистым интерфейсом в стиле Pixel

— опенсорс-лаунчер с чистым интерфейсом в стиле Pixel Microsoft Launcher — для интеграции с экосистемой Windows

2. Создайте уникальную стартовую страницу

Превратите главный экран в произведение искусства:

KWGT (Kustom Widget) — создание виджетов любой сложности с нуля

Zooper Widget — простой конструктор с минималистичными виджетами

Используйте тематические паки иконок (Whicons, Delta, Linebit) для единого стиля

3. Настройте скрытые параметры интерфейса

Активируйте темную тему даже в приложениях без её поддержки через Настройки → Специальные возможности → Инверсия цветов

Используйте функцию масштабирования дисплея для изменения размера всех элементов

Настройте цветовую температуру экрана через Developer Options → Night Light/Reading Mode

4. Персонализируйте звуковое оформление

Полностью измените звуковой профиль вашего устройства:

Создайте персональные рингтоны из любимых песен через Ringdroid

Настройте разные звуки уведомлений для разных контактов

Установите различные звуковые профили для разного времени суток через Tasker

5. Разблокируйте режим Always-On Display на любом AMOLED-экране

Даже если ваш телефон официально не поддерживает Always-On Display, вы можете активировать эту функцию:

Установите приложение Always On AMOLED

Настройте стиль отображения (часы, календарь, уведомления)

Активируйте функцию двойного нажатия для пробуждения

Область кастомизации Лучшие бесплатные приложения Сложность настройки Лаунчеры Nova Launcher Free, Lawnchair, Niagara Средняя Виджеты KWGT Free, Overdrop Free, Another Widget Средняя-высокая Иконки Icon Pack Studio, Minty Icons Free, Whicons Низкая Живые обои Muzei, Forest Live Wallpaper, Fluid Низкая Always-On Display Always On AMOLED, AOD Notify, Energy Ring Низкая-средняя

⚡ Лайфхаки для увеличения производительности и времени автономной работы

Многие жалуются на плохую автономность и тормоза смартфонов, но мало кто знает, что производительность можно значительно повысить без вложений и сложных манипуляций.

1. Оптимизируйте систему без рута

Регулярно очищайте кэш приложений через Настройки → Приложения → выберите приложение → Хранилище → Очистить кэш

Отключите ненужные сервисы Google через Настройки → Google → Сервисы Google Play

Используйте "Lite" версии популярных приложений (YouTube Go, Twitter Lite)

2. Активируйте скрытые режимы энергосбережения

Помимо стандартного режима энергосбережения, существуют более продвинутые опции:

Экстремальный режим энергосбережения (Ultra Power Saving Mode)

Адаптивная батарея (Настройки → Батарея → Адаптивный заряд)

Ограничение фоновых данных (Настройки → Передача данных → Экономия трафика)

3. Настройте оптимальные параметры зарядки

Правильная зарядка может продлить жизнь батареи на годы:

Активируйте функцию "Защита батареи" для ограничения зарядки до 80-85%

Используйте приложение AccuBattery для отслеживания состояния аккумулятора

Настройте ночную зарядку с функцией "Адаптивная зарядка" для плавного заполнения батареи

4. Оптимизируйте рабочую память

Освободите оперативную память для повышения производительности:

Найдите в настройках раздел "Память" и используйте инструмент "Освободить"

Отключите визуальные эффекты через Developer Options → Disable HW overlays

Настройте агрессивную очистку фоновых процессов через Настройки → Батарея → Фоновые ограничения

5. Ускорьте работу интернета на мобильном устройстве

Активируйте DNS-over-HTTPS для более быстрого и безопасного соединения (Настройки → Сеть → Частный DNS)

Используйте приложение 1.1.1.1 от Cloudflare для обхода ограничений провайдера

Отключите автоматическую синхронизацию, когда она не нужна

Каждый смартфон — это личный инструмент с безграничным потенциалом для кастомизации. Применив описанные выше лайфхаки, вы не просто измените внешний вид или ускорите работу своего устройства — вы трансформируете сам процесс взаимодействия с ним. Вместо стандартной коробки с ограниченным набором функций ваш телефон превратится в настоящее продолжение вашей личности и мышления. И помните: настоящее мастерство заключается не в погоне за новыми устройствами, а в максимальном раскрытии потенциала того, что уже находится в ваших руках.

Читайте также