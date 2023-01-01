5 DIY способов шумоподавления для чистого звука в записях

Для кого эта статья:

Создатели контента, такие как подкастеры и стримеры

Люди, интересующиеся DIY-проектами и аудиозаписью

Начинающие музыканты и звукорежиссеры, стремящиеся улучшить качество своих записей Чистый звук без раздражающих шумов — мечта любого создателя контента. Если вы пытались записать подкаст, сделать вокал для трека или провести стрим, то знаете, как фоновые шумы могут испортить всё впечатление. Профессиональное оборудование для шумоподавления стоит немалых денег, но я покажу вам 5 действенных способов улучшить звучание микрофона, используя подручные материалы и базовые технические знания. Эти DIY-решения помогут избавиться от эха, устранить посторонние звуки и сделать ваш голос чище — без серьезных вложений. 🎙️

Почему возникают шумы и что такое шумоподавление

Прежде чем погрузиться в практические решения, важно понять природу шумов, с которыми мы сражаемся. Микрофон — это чувствительное устройство, которое захватывает не только ваш голос, но и множество других звуков:

Вентиляторы компьютера и системы охлаждения

Шум бытовых приборов и кондиционеров

Звуки с улицы (транспорт, строительство)

Отражения звука от стен (реверберация)

Вибрации от стола или подставки микрофона

Щелчки клавиатуры и мыши

Шумоподавление — это комплекс мер по минимизации или полному устранению этих нежелательных звуков. Оно бывает двух типов:

Активное шумоподавление Пассивное шумоподавление Использует электронные схемы или программное обеспечение для анализа и подавления шума Применяет физические барьеры и материалы для блокировки и поглощения нежелательных звуков Требует питания и обработки сигнала Работает без электроники, полагаясь на свойства материалов Примеры: алгоритмы шумоподавления в программах, умные микрофоны Примеры: акустические экраны, поп-фильтры, амортизаторы

Идеальное решение обычно сочетает оба подхода, создавая многоуровневую защиту от шума. Теперь рассмотрим практические DIY-способы улучшить звук вашего микрофона. 🔊

Способ №1: Создание самодельного акустического щита

Акустический щит (или рефлектор) — это простое, но эффективное устройство, которое блокирует посторонние звуки и предотвращает отражение вашего голоса от стен комнаты. Вот как сделать его своими руками:

Антон Свиридов, звукорежиссер и подкастер Два года назад я запустил подкаст в однокомнатной квартире, расположенной на шумной улице. Первые записи были катастрофическими — постоянный гул машин и эхо от голых стен делали материал непригодным. Я потратил полдня и около 2000 рублей на создание акустического щита. Результат превзошел все ожидания — шум сократился примерно на 70%, а эхо практически исчезло. Это простое решение спасло мой проект, когда у меня не было бюджета на студию или дорогое оборудование.

Для создания базового акустического щита вам потребуется:

Твердая основа (кусок фанеры, плотного картона или пенопласта размером примерно 50×70 см)

Акустический поролон или альтернативы (старое одеяло, яичные лотки, толстый войлок)

Клей (строительный или термоклей)

Ножницы или канцелярский нож

Рулетка или линейка

Шаги по созданию акустического щита:

Отмерьте и вырежьте основу нужного размера — она должна быть достаточно большой, чтобы создать зону между вами и микрофоном. Вырежьте акустический материал по размеру основы (или используйте несколько кусков, чтобы покрыть всю поверхность). Нанесите клей на основу и аккуратно приклейте акустический материал, следя за тем, чтобы не оставалось пузырей или складок. Дайте конструкции полностью высохнуть (обычно 24 часа). Установите щит за микрофоном, напротив основного источника шума или отражающей поверхности.

Эффективность самодельного акустического щита зависит от используемых материалов. Профессиональный акустический поролон лучше всего поглощает звуковые волны, но вы можете использовать и подручные средства:

Толстые одеяла или пледы — хорошо поглощают средние и высокие частоты

Яичные лотки — помогают рассеивать звуковые волны (хотя их эффективность часто преувеличена)

Мебельный поролон, обернутый тканью — доступное решение со средней эффективностью

Акустические панели из минеральной ваты, обшитые тканью — приближаются по качеству к профессиональным решениям

Для максимального эффекта размещайте щит за микрофоном таким образом, чтобы ваш голос направлялся в микрофон, а затем в поглощающую поверхность щита. Это значительно снизит количество отраженных звуковых волн и улучшит чистоту записи. 🛠️

Способ №2: Изготовление поп-фильтра из подручных средств

Поп-фильтр — необходимый инструмент для борьбы с взрывными согласными (п, б, т), создающими неприятные "хлопки" при записи. Он также задерживает часть слюны и воздуха, защищая микрофон. Вместо покупки готового решения за 1000-2000 рублей, вы можете создать эффективный поп-фильтр своими руками за 15-20 минут.

Для создания базового поп-фильтра вам понадобится:

Пяльцы для вышивания (диаметр 15-20 см) или вешалка для одежды из проволоки

Капроновый чулок или колготки

Ножницы

Проволока или гибкий шнур (около 30 см)

Плоскогубцы (если используете вешалку)

Зажим или прищепка для крепления

Вариант 1: Поп-фильтр из пялец

Возьмите пяльцы для вышивания (круглая деревянная или пластиковая рамка, состоящая из двух колец). Отрежьте кусок капронового чулка, достаточный для покрытия пялец. Натяните капрон на внутреннее кольцо пялец и закрепите внешним кольцом, как при вышивании. Прикрепите проволоку к пяльцам для создания держателя. Используйте зажим или прищепку, чтобы закрепить фильтр на стойке микрофона.

Вариант 2: Поп-фильтр из вешалки

Разогните проволочную вешалку, оставив крючок как основу держателя. Согните проволоку в круг диаметром 15-20 см. Натяните капрон на получившийся круг и закрепите нитью или проволокой. Согните оставшуюся часть проволоки так, чтобы можно было закрепить фильтр на стойке микрофона.

Мария Ковалёва, стример и музыкант Когда я начала записывать каверы для YouTube, меня ужасно раздражали "взрывные" звуки в записи. На профессиональный поп-фильтр денег не было, поэтому я решила сделать его сама из старых капроновых колготок и пялец, которые нашлись у бабушки. Сначала я сомневалась, что это сработает, но разница оказалась колоссальной! Особенно заметно это стало при записи песен с быстрой артикуляцией. Мой самодельный фильтр до сих пор служит верой и правдой, хотя я уже могу позволить себе купить профессиональную модель.

При установке поп-фильтра размещайте его на расстоянии 7-10 см от микрофона. Фильтр не должен соприкасаться с микрофоном, но должен полностью перекрывать его переднюю часть. Помните, что капрон должен быть достаточно натянут — провисший материал будет менее эффективен.

Для увеличения эффективности можно использовать двойной слой капрона или добавить второй фильтр на небольшом расстоянии от первого. Однако слишком много слоев могут приглушить высокие частоты и сделать звук менее четким. Экспериментируйте, чтобы найти оптимальный баланс. 🧵

Способ №3: Настройка программного шумоподавления

Физические барьеры и фильтры — это только половина решения. Современное программное обеспечение предлагает мощные инструменты для улучшения качества звука постфактум или даже в реальном времени. Лучше всего, многие из этих решений абсолютно бесплатны!

Программное шумоподавление работает по разным принципам:

Фильтрация частот (отсечение шумов в определенном диапазоне)

Гейтинг (пропускание сигнала только при превышении определенного уровня громкости)

Алгоритмическое удаление шума (анализ и вычитание шумовых паттернов)

Искусственный интеллект (распознавание и выделение человеческого голоса)

Программа Тип Сложность настройки Эффективность Особенности Audacity Бесплатная Средняя Хорошая Обработка после записи, двухэтапное шумоподавление OBS Studio Бесплатная Средняя Средняя Реальное время, встроенные фильтры и плагины Krisp Условно-бесплатная Низкая Отличная ИИ-алгоритмы, работа в реальном времени RTX Voice (Nvidia) Бесплатная* Низкая Отличная Требует видеокарты Nvidia, ИИ-подход Voicemeeter Banana Бесплатная Высокая Хорошая Виртуальный микшер с гейтами и эквалайзерами

Рассмотрим настройку шумоподавления в Audacity — популярном бесплатном редакторе аудио:

Запишите или импортируйте аудиофайл в Audacity. Выделите фрагмент записи, где присутствует только шум (паузу между словами). В меню "Эффекты" выберите "Шумоподавление". Нажмите кнопку "Получить профиль шума" — программа проанализирует выделенный фрагмент. Теперь выделите всю запись и снова откройте "Шумоподавление". Настройте параметры: Уменьшение шума: 12-18 дБ (более высокие значения могут исказить голос)

Чувствительность: 6-10 (баланс между удалением шума и сохранением голоса)

Сглаживание частот: 3-6 (помогает избежать "роботизации" голоса) Нажмите "Просмотр" для предварительного прослушивания результата. Если результат вас устраивает, нажмите "OK" для применения эффекта.

Для стримеров и геймеров, использующих OBS Studio:

В OBS щелкните правой кнопкой мыши по источнику микрофона. Выберите "Фильтры" в контекстном меню. Нажмите "+" и добавьте фильтр "Шумоподавление". Установите "Метод" на "RNNoise" для лучшего качества. Настройте "Уровень подавления" в зависимости от интенсивности шума (начните с -30 дБ). Добавьте еще один фильтр — "Шумовой гейт", который будет отсекать сигнал ниже определенной громкости. Настройте "Порог закрытия" на уровень чуть выше фонового шума (например, -50 дБ). Установите "Порог открытия" немного выше (например, -45 дБ).

Помните, что избыточное шумоподавление может привести к эффекту "подводного" или "роботизированного" звучания. Стремитесь найти баланс между чистотой звука и естественностью голоса. 💻

Способ №4: Звукоизоляция пространства вокруг микрофона

Иногда лучший способ избавиться от шума — предотвратить его попадание в микрофон изначально. Создание мини-студии или изолированного пространства для записи может значительно повысить качество звука без необходимости агрессивной программной обработки.

Вот несколько DIY-решений для звукоизоляции вокруг микрофона:

Микрофонная кабина из коробки — простейшее и самое бюджетное решение

— простейшее и самое бюджетное решение Изолирующий экран 180° или 270° — окружает микрофон с нескольких сторон

— окружает микрофон с нескольких сторон Полноценная изоляционная будка — максимальная защита, но требует больше материалов

Рассмотрим создание микрофонной кабины из коробки:

Найдите прочную картонную коробку среднего размера (примерно 30×40×30 см). Расположите коробку открытой стороной к себе. Вырежьте в передней части коробки отверстие для доступа к микрофону. Выстелите внутреннюю поверхность коробки звукопоглощающим материалом: Акустический поролон (оптимальный вариант)

Плотное одеяло или полотенца (бюджетная альтернатива)

Яичные лотки, закрепленные двусторонним скотчем

Мебельный поролон, обернутый тканью Закрепите материал внутри коробки при помощи степлера, клея или двустороннего скотча. Установите микрофон внутри коробки, направив его к передней части. Для усиления эффекта можно добавить дополнительный слой звукопоглощающего материала на внешнюю поверхность коробки.

Для более продвинутого решения — 180° экрана вокруг микрофона:

Вырежьте три куска плотного картона или тонкой фанеры размером примерно 40×30 см. Соедините их скотчем или шарнирами, чтобы получилась складная конструкция в форме буквы "П". Покройте внутреннюю поверхность акустическим материалом. Установите конструкцию на столе вокруг микрофона.

Чтобы улучшить звукоизоляцию помещения в целом, обратите внимание на эти доступные решения:

Повесьте плотные шторы на окна для блокировки уличного шума.

Разместите книжные шкафы вдоль стен — книги хорошо поглощают звук.

Используйте ковры или коврики на полу для уменьшения отражений.

Развесьте тяжелые одеяла или пледы на стенах в зоне записи.

Заклейте щели под дверями и окнами звукоизоляционной лентой.

Не забывайте также об устранении шума от бытовых приборов и компьютера во время записи — выключите холодильник, кондиционер и другие источники фонового шума, если это возможно. 🏠

Способ №5: Пассивное шумоподавление с помощью амортизации

Многие начинающие подкастеры и стримеры не осознают, что значительная часть шума в записи возникает из-за структурных вибраций — когда звуки и удары передаются через твердые поверхности прямо к микрофону. Амортизация — это метод изоляции микрофона от таких вибраций.

Профессиональные "пауки" (подвесы) для микрофонов могут стоить несколько тысяч рублей, но вы можете создать эффективное решение своими руками практически бесплатно.

Варианты DIY-амортизации для микрофона:

Простая подставка из резинок

Подвес из резинок и вешалки

Изоляционный коврик под стойку микрофона

Рассмотрим создание подвеса из резинок и вешалки:

Возьмите проволочную вешалку и разогните ее в круг диаметром около 15 см. Сделайте второй круг меньшего диаметра (примерно 8-10 см), в который будет устанавливаться микрофон. Соедините оба круга 8-10 резинками, равномерно распределив их по окружности (как спицы колеса). Для усиления конструкции можно добавить перекрестные резинки. Прикрепите получившуюся конструкцию к микрофонной стойке с помощью проволоки или зажима. Установите микрофон во внутренний круг, убедившись, что он не касается металлических частей.

Для максимальной эффективности пассивного шумоподавления, обратите внимание на следующие моменты:

Используйте качественную микрофонную стойку вместо настольной — это уменьшит передачу вибраций от стола.

Разместите под стойкой микрофона мягкий коврик или резиновый мат.

Если используете настольную стойку, поставьте ее на мягкую подушку или сложенное полотенце.

Убедитесь, что провода микрофона не передают вибрации — подвесьте их свободно.

Используйте клавиатуру с тихими переключателями или отодвиньте ее подальше от микрофона.

Помните, что амортизация особенно важна, если вы записываетесь за столом, на котором стоит компьютер или другие устройства с вентиляторами, или если вы часто печатаете во время записи. Профессиональные студии обычно используют "плавающие" конструкции для полной изоляции микрофонов от структурных вибраций. 🧠

Шумоподавление — это процесс экспериментов и компромиссов. Комбинируйте разные методы, настраивайте и тестируйте результаты. Самодельные решения могут быть не менее эффективны, чем профессиональные, если подойти к делу с пониманием физики звука. Постепенно улучшайте свою систему, начиная с простых решений и двигаясь к более сложным. Помните: даже небольшие изменения могут принести заметное улучшение качества звука, а это значит, что ваши слушатели или зрители останутся с вами дольше.

