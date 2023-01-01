Как настроить меню приложений Android: пошаговая организация

Для кого эта статья:

Пользователи смартфонов на Android, желающие улучшить организацию своих приложений

Новички и опытные пользователи, стремящиеся персонализировать интерфейс своего устройства

Люди, заинтересованные в повышении своей продуктивности и оптимизации цифрового пространства Каждый из нас хоть раз испытывал это чувство — включаешь новый телефон Android, и перед тобой хаос из иконок. Десятки приложений разбросаны по экранам без всякой логики. Где найти любимые программы? Как избавиться от визуального беспорядка? Пора взять контроль над своим цифровым пространством! В этом руководстве я расскажу, как превратить беспорядочное меню приложений в идеально организованную систему, которая будет работать именно так, как вам нужно. От базовых настроек до продвинутых приемов персонализации — вы научитесь делать Android действительно своим. 🔧📱

Основы меню приложений Android: что нужно знать

Меню приложений на Android — это не просто сетка иконок. Это полноценная система организации вашего цифрового пространства, которая значительно влияет на удобство использования устройства. Прежде чем погрузиться в тонкости настройки, важно понять базовую структуру и принципы работы этого компонента.

В Android существует два основных элемента для размещения приложений:

Главный экран (Home screen) — пространство, которое вы видите сразу после разблокировки устройства. Здесь можно размещать ярлыки часто используемых приложений, виджеты и папки.

— пространство, которое вы видите сразу после разблокировки устройства. Здесь можно размещать ярлыки часто используемых приложений, виджеты и папки. Меню приложений (App drawer) — полный список всех установленных приложений, который обычно вызывается свайпом вверх с главного экрана или нажатием на специальную иконку.

Ключевое различие между ними: главный экран полностью настраивается пользователем, тогда как меню приложений в стандартном виде обычно показывает все приложения в алфавитном порядке или по дате установки.

Компонент Функция Уровень персонализации Главный экран Быстрый доступ к избранным элементам Высокий (полная свобода размещения) Меню приложений Доступ ко всем установленным приложениям Средний (зависит от оболочки) Док-панель Быстрый доступ к самым важным приложениям Высокий (ограниченное количество слотов)

Базовые действия, которые можно выполнять с приложениями в системе Android:

Перемещение — длительное нажатие на иконку и перетаскивание на новое место

— длительное нажатие на иконку и перетаскивание на новое место Удаление с экрана — длительное нажатие и перетаскивание в область "Удалить" или "Убрать"

— длительное нажатие и перетаскивание в область "Удалить" или "Убрать" Полное удаление — длительное нажатие и выбор опции "Удалить" или "Отключить"

— длительное нажатие и выбор опции "Удалить" или "Отключить" Добавление на главный экран — длительное нажатие в меню приложений и перетаскивание на главный экран

— длительное нажатие в меню приложений и перетаскивание на главный экран Группировка — перетаскивание одного приложения поверх другого для создания папки

Алексей Петров, UX-дизайнер Работая над интерфейсом банковского приложения, я столкнулся с интересным кейсом. Клиент жаловался, что не может быстро найти приложение среди 200+ установленных программ на своем Samsung. Рассматривая скриншоты его меню, я заметил классическую ошибку — полное отсутствие структуры. Мы потратили 15 минут на создание логической системы: финансовые приложения в одной папке, мессенджеры в другой, редко используемые программы скрыли. Через неделю клиент сообщил, что экономит минимум 20 минут ежедневно благодаря структурированному меню. Это подтвердило мое убеждение: организация цифрового пространства так же важна, как и организация физического рабочего места.

Важно понимать, что внешний вид и функциональность меню приложений могут существенно различаться в зависимости от:

Версии Android (особенно заметны различия между Android 10, 11, 12 и 13)

Пользовательской оболочки производителя (Samsung One UI, Xiaomi MIUI, OPPO ColorOS и т.д.)

Установленного лаунчера (Nova Launcher, Microsoft Launcher, Lawnchair и др.)

Поэтому некоторые описанные ниже функции могут быть недоступны или работать иначе на вашем конкретном устройстве. Но основные принципы организации остаются неизменными. 🔄

Способы организации и группировки приложений

Эффективная организация приложений — ключ к быстрому и интуитивному использованию смартфона. Рассмотрим различные подходы к структурированию вашего цифрового пространства, от простых до более сложных.

Существует несколько базовых стратегий организации приложений:

По частоте использования — размещение часто используемых приложений на первом экране или в доке

— размещение часто используемых приложений на первом экране или в доке По категориям — группировка похожих приложений (социальные сети, игры, работа)

— группировка похожих приложений (социальные сети, игры, работа) По цветам иконок — визуально привлекательный подход, облегчающий поиск по цветовым ассоциациям

— визуально привлекательный подход, облегчающий поиск по цветовым ассоциациям По времени использования — утренние приложения на одном экране, вечерние — на другом

— утренние приложения на одном экране, вечерние — на другом Алфавитный порядок — классический подход, удобный для быстрого поиска при большом количестве программ

Марина Соколова, продуктивности-коуч Один из моих клиентов, руководитель отдела продаж, постоянно опаздывал на встречи. Причина оказалась неожиданной — он тратил до 5 минут на поиск нужных приложений в телефоне! Мы разработали для него систему "рабочих потоков": на главном экране только рабочие приложения, сгруппированные по задачам. Например, папка "Встречи" содержала календарь, приложения для конференций, навигатор и приложение для заметок. В папке "Аналитика" — таблицы, CRM и финансовые инструменты. Отдельно создали папку "Личное" для всего остального, которая открывалась только после 18:00 (с помощью цифрового благополучия). Через месяц он сообщил, что не только перестал опаздывать, но и стал меньше отвлекаться на личные дела в рабочее время. Правильная организация приложений может кардинально изменить ваши рабочие привычки!

Для наиболее эффективной организации рекомендую комбинированный подход:

Определите 4-5 приложений, которыми пользуетесь постоянно, и разместите их в доке (нижней панели) Сгруппируйте остальные приложения по логическим категориям в папки Разместите папки на главных экранах в порядке частоты использования Скройте редко используемые приложения в меню приложений

Большинство современных Android-устройств позволяют настраивать отображение приложений в меню (App Drawer). Вот основные параметры, которые можно изменить:

Функция Описание Совместимость Сортировка Изменение порядка отображения (по алфавиту, по дате установки, пользовательский) Большинство устройств Сетка Изменение количества рядов и столбцов (4x5, 5x6 и т.д.) Многие кастомные лаунчеры Скрытие приложений Удаление приложений из меню без удаления с устройства Некоторые оболочки и лаунчеры Категоризация Автоматическое разделение по категориям (Samsung, MIUI) Отдельные производители

Для доступа к настройкам меню приложений на большинстве устройств:

Откройте меню приложений (свайп вверх с главного экрана) Нажмите на три точки (или иконку настроек) в правом верхнем углу Выберите "Настройки" или "Сортировка"

Если ваше устройство не предлагает достаточно опций для организации, рассмотрите установку стороннего лаунчера (Nova Launcher, Microsoft Launcher, Action Launcher), который значительно расширит возможности персонализации. 📱✨

Создание папок и украшение главного экрана Android

Папки — мощный инструмент для структурирования приложений на главном экране Android. Они не только помогают сохранить порядок, но и позволяют разместить больше приложений, не перегружая визуально интерфейс. Давайте разберемся, как максимально эффективно использовать эту функцию.

Создание папки на Android — процесс интуитивно понятный:

Выберите два приложения, которые хотите объединить в папку Нажмите и удерживайте иконку первого приложения Не отпуская, перетащите её на иконку второго приложения Когда вокруг иконок появится контур папки, отпустите Система автоматически создаст папку и предложит назвать её

После создания папки вы можете настроить её по своему вкусу:

Переименование — нажмите на название папки для редактирования

— нажмите на название папки для редактирования Добавление приложений — перетащите иконки других приложений в открытую папку

— перетащите иконки других приложений в открытую папку Удаление приложений — откройте папку, нажмите и удерживайте иконку, затем перетащите её за пределы папки

— откройте папку, нажмите и удерживайте иконку, затем перетащите её за пределы папки Удаление папки — удалите все приложения из папки или перетащите папку в корзину

Для максимальной эффективности рекомендую создавать следующие тематические папки:

🔄 Социальные — для всех социальных сетей и мессенджеров

— для всех социальных сетей и мессенджеров 🎮 Игры — все развлекательные приложения

— все развлекательные приложения 💼 Работа — почта, календарь, документы, конференц-связь

— почта, календарь, документы, конференц-связь 📸 Медиа — камера, галерея, редакторы фото

— камера, галерея, редакторы фото 🏦 Финансы — банковские приложения, бюджет, инвестиции

— банковские приложения, бюджет, инвестиции 🧠 Продуктивность — заметки, списки дел, трекеры привычек

— заметки, списки дел, трекеры привычек 🏪 Покупки — маркетплейсы, доставка, скидочные программы

Помимо организации приложений в папки, важным аспектом является общая эстетика главного экрана. Современные версии Android предлагают множество инструментов для создания уникального и гармоничного дизайна.

Варианты украшения главного экрана Android:

Обои и темы — выбирайте изображения, соответствующие вашему настроению или стилю работы. Для доступа к настройкам нажмите и удерживайте пустую область на главном экране. Виджеты — интерактивные элементы, показывающие информацию без открытия приложений. Добавьте виджеты календаря, погоды, заметок. Пакеты иконок — сторонние наборы иконок, которые можно установить через лаунчеры для создания единого стиля. Настройки сетки — измените плотность размещения элементов на экране для более компактного или, наоборот, свободного расположения. Жесты навигации — настройте жесты для более интуитивного взаимодействия с устройством.

Для создания действительно уникального дизайна можно использовать специализированные приложения:

KWGT (Kustom Widget) — создание персонализированных виджетов

KLWP (Kustom Live Wallpaper) — интерактивные живые обои

Пакеты иконок (Whicons, LineX, Delta Icon Pack) — стилизованные наборы иконок

Ratio — минималистичные шаблоны домашнего экрана

Важно помнить, что слишком перегруженный интерфейс может отвлекать и снижать продуктивность. Стремитесь к балансу между эстетикой и функциональностью. Идеальный главный экран должен быть не только красивым, но и удобным для ежедневного использования. 🎨📱

Настройка меню в различных оболочках Android

Одна из ключевых особенностей экосистемы Android — разнообразие пользовательских оболочек, создаваемых производителями смартфонов. Каждая из них имеет свои уникальные подходы к организации меню приложений, что может как расширить возможности персонализации, так и вызвать путаницу при переходе с одного устройства на другое.

Рассмотрим особенности настройки меню приложений в наиболее популярных оболочках:

Оболочка Особенности меню приложений Уникальные функции Samsung One UI Горизонтальная прокрутка страниц Категоризация приложений, папки в меню приложений MIUI (Xiaomi) Нет отдельного меню (всё на экранах) Группы приложений, скрытие приложений без лаунчера EMUI/HarmonyOS (Huawei) Опционально (можно включить/выключить) Умная сортировка, подсказки по группировке OxygenOS (OnePlus) Вертикальная прокрутка, алфавитный порядок Скрытое пространство, быстрый поиск Pixel Experience (Google) Вертикальная прокрутка с поиском Предложения приложений, расширенные виджеты

Теперь рассмотрим пошаговые инструкции для настройки меню в популярных оболочках:

Samsung One UI (Galaxy устройства)

Откройте меню приложений (свайп вверх или нажатие на иконку приложений) Нажмите на три точки в правом верхнем углу Выберите "Настройки экрана приложений" Здесь можно настроить: – Сортировку (алфавитная или пользовательская) – Размер сетки (4x5, 5x5 или 5x6) – Скрытие приложений – Добавление папок прямо в меню приложений Для создания категорий нажмите снова на три точки и выберите "Создать категорию"

MIUI (Xiaomi, Redmi, POCO)

В MIUI нет классического меню приложений — все приложения размещаются на главных экранах Для включения классического меню (в некоторых версиях): – Перейдите в Настройки → Главный экран – Включите опцию "Режим с меню приложений" Для скрытия приложений: – Откройте "Безопасность" → "Приватность" → "Скрытые приложения" – Выберите приложения для скрытия и установите пароль доступа

Pixel Experience (Google Pixel и AOSP)

Откройте меню приложений (свайп вверх с главного экрана) Нажмите на три точки или удерживайте пустое место Выберите "Настройки главного экрана" Здесь можно настроить: – Добавление новых иконок на главный экран – Уведомления на иконках приложений – Доступ к Google Discover – Поворот главного экрана Для дополнительных настроек потребуется установка стороннего лаунчера

Важно отметить, что в некоторых оболочках (например, ColorOS от OPPO или FunTouch OS от Vivo) возможности настройки могут быть ограничены. В таких случаях рекомендуется установка стороннего лаунчера, который предоставит более широкие опции персонализации.

Если вы часто меняете устройства между разными производителями, стоит рассмотреть использование единого лаунчера (например, Nova Launcher или Microsoft Launcher) на всех устройствах — это позволит сохранять схожий интерфейс и расположение элементов независимо от базовой оболочки. 🔄📱

Полезные лайфхаки для оформления телефона Android

Выход за рамки стандартных настроек позволяет превратить Android-устройство в по-настоящему персонализированный инструмент, отражающий вашу индивидуальность и рабочие процессы. Предлагаю набор продвинутых приемов, которые помогут вывести организацию вашего цифрового пространства на новый уровень.

Лайфхак #1: Используйте жесты для быстрого доступа к функциям

Настройте двойное нажатие на пустую область экрана для блокировки устройства

Используйте свайп вниз по домашнему экрану для вызова уведомлений

Создайте жесты рисования для запуска конкретных приложений (например, нарисуйте букву "М" для запуска почты)

Лайфхак #2: Создайте "умные" папки с приоритетами

Размещайте наиболее используемые приложения в верхнем левом углу папки для быстрого доступа

Используйте эмодзи в названиях папок вместо слов для визуального распознавания

В Nova Launcher можно настроить "Tab Folders" — нажатие на папку открывает первое приложение, свайп — всю папку

Лайфхак #3: Минимализм для фокусировки

Оставьте на главном экране только действительно необходимые приложения

Используйте монохромные иконки для снижения визуального шума

Настройте автоматическую смену обоев в зависимости от времени суток или локации

Лайфхак #4: Функциональные виджеты

Комбинируйте несколько виджетов в стеке для экономии места (поддерживается в некоторых оболочках)

Используйте KWGT для создания кастомных виджетов, отображающих только нужную информацию

Настройте виджеты Tasker для автоматизации рутинных действий

Лайфхак #5: Рабочие профили и режимы

Создайте отдельный рабочий профиль через "Цифровое благополучие" для разграничения личных и рабочих приложений

Настройте автоматическую смену лаунчера в зависимости от времени (рабочий/домашний режим)

Используйте функцию "Режим фокусировки" для временного скрытия отвлекающих приложений

Лайфхак #6: Секретные пространства

Используйте функцию "Защищенная папка" (Samsung) или "Приватное пространство" (Xiaomi) для конфиденциальных приложений

Создайте "фальшивый" главный экран с базовыми приложениями, а основные инструменты спрячьте на второй странице

Настройте отдельные профили пользователей для разных сценариев использования

Лайфхак #7: Автоматизация организации

Используйте приложения вроде Tasker или Automate для автоматического перемещения иконок в зависимости от условий

Настройте автоматическое удаление редко используемых приложений из главного экрана

Создайте сценарии, которые меняют вид главного экрана в зависимости от подключения к определенным Wi-Fi сетям

Лайфхак #8: Оптимизация для одной руки

Размещайте все важные приложения в нижней части экрана для удобного доступа большим пальцем

Используйте лаунчеры с поддержкой жестов свайпа для вызова шторки уведомлений без дотягивания до верхней части экрана

Настройте режим "Управление одной рукой" в системных настройках

Лайфхак #9: Визуальная гармония

Используйте приложение Color Picker для создания цветовой схемы на основе ваших обоев

Группируйте приложения не только по функциям, но и по цветовой гамме иконок

Применяйте тематические иконки, соответствующие сезону или настроению

Помните, что лучшая система организации — та, которая работает именно для вас. Экспериментируйте с различными подходами, пока не найдете идеальный баланс между эстетикой, функциональностью и удобством использования. 🚀📱

Грамотно настроенный Android — это не просто телефон, а продолжение вашего мышления. Инвестируйте время в организацию цифрового пространства сейчас, и вы получите дивиденды в виде сэкономленных часов и сниженного стресса в будущем. Помните: идеальный интерфейс — тот, о котором вы забываете в процессе использования, потому что он интуитивно понятен именно вам. Отнеситесь к организации приложений как к важному ритуалу продуктивности — и ваш смартфон превратится из источника отвлечений в мощный инструмент для достижения целей.

