Как читать технические параметры наушников: что влияет на звук

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся аудиотехникой и качественным звуком

Аудиофилы и меломаны, стремящиеся понять технические аспекты наушников

Профессиональные музыканты и звукорежиссёры, ищущие информацию для выбора наушников Любителей качественного звука можно разделить на две категории: тех, кто готов платить за премиальный звук, не задавая вопросов, и тех, кто хочет понимать, за что именно они платят. Если вы принадлежите ко второй группе – эта статья для вас. Погрузимся в мир технических характеристик наушников, расшифруем маркетинговые обещания и выясним, какие именно параметры действительно влияют на то, насколько глубоким будет бас, чистыми высокие частоты и естественным звучание вашей любимой музыки. 🎧

Частотный диапазон: основа качественного звучания

Частотный диапазон наушников — это диапазон звуковых частот, которые способны воспроизводить наушники, измеряемый в герцах (Гц). Человеческое ухо воспринимает звуки в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Однако многие производители указывают более широкий диапазон, например, 5 Гц — 40 кГц.

Несмотря на то, что мы не можем услышать частоты за пределами нашего слухового диапазона, более широкий частотный диапазон наушников может влиять на качество звука внутри слышимого диапазона. Это происходит из-за более точного воспроизведения гармоник и обертонов, которые влияют на тембр и окраску звука.

Диапазон частот Характеристика звука Что слышно 20-60 Гц Сверхнизкие басы Ощущаемый телом бас, фундамент музыки 60-250 Гц Низкие частоты Бас-гитара, барабаны, основа многих инструментов 250-2000 Гц Средние частоты Вокал, основная часть музыкальных инструментов 2-8 кГц Высокие частоты Присутствие, детализация звуков 8-20 кГц Сверхвысокие частоты Воздух, блеск, детали

При выборе наушников обратите внимание на линейность частотного отклика. Это означает, что наушники должны воспроизводить все частоты с одинаковой громкостью и без искажений. Многие наушники имеют "окрашенный" звук — с усилением определенных частот (чаще всего басов или высоких частот).

Если вы предпочитаете определенные жанры музыки, выбирайте наушники с соответствующей частотной характеристикой:

Для электронной музыки, хип-хопа: наушники с усиленными низкими частотами

Для классической музыки, джаза: наушники с линейной характеристикой

Для рока, металла: наушники с хорошей передачей средних частот

Для вокала, акустической музыки: наушники с детализированными высокими и средними частотами

Антон Савельев, звукоинженер студии мастеринга

Помню случай с одним клиентом, который никак не мог понять, почему его трек звучит по-разному в разных наушниках. Он сводил материал в наушниках с сильно задранным басом, из-за чего на нейтральных системах его музыка звучала бледно и плоско. Мы провели тест с использованием трех пар наушников разного ценового диапазона, но с максимально ровным частотным откликом. И он был поражен, насколько по-разному звучит один и тот же материал. После этого эксперимента он стал проверять свои миксы на нескольких системах и использовать измеритель частотного спектра для визуального контроля. Это полностью изменило качество его работ. Мораль проста — доверяй, но проверяй частотную характеристику наушников, особенно если занимаешься созданием музыки.

Чувствительность и сопротивление наушников

Чувствительность и сопротивление — два параметра, которые определяют, насколько громко будут играть ваши наушники и насколько мощный усилитель им потребуется.

Чувствительность измеряется в децибелах (дБ) и показывает, какой уровень громкости наушники способны выдать при подаче на них стандартного сигнала (обычно 1 мВт). Чем выше показатель, тем громче будут играть наушники при том же уровне выходного сигнала источника.

Низкая чувствительность: менее 96 дБ/мВт

Средняя чувствительность: 96-106 дБ/мВт

Высокая чувствительность: более 106 дБ/мВт

Сопротивление (импеданс) измеряется в омах (Ω) и влияет на совместимость наушников с различными источниками звука. Чем выше сопротивление, тем более мощный усилитель требуется для раскрытия потенциала наушников.

Сопротивление Совместимость Рекомендуемый источник Низкое (8-32 Ω) Хорошо работают с портативными устройствами Смартфоны, планшеты, ноутбуки Среднее (32-100 Ω) Универсальные, но требуют более мощный источник Аудиоплееры, ПК, некоторые смартфоны Высокое (100-600+ Ω) Требуют специального оборудования Усилители для наушников, аудиофильские ЦАП

При выборе наушников учитывайте, с какими устройствами вы планируете их использовать. Если вы слушаете музыку преимущественно со смартфона, выбирайте наушники с низким сопротивлением и высокой чувствительностью. Для домашнего прослушивания с качественным усилителем подойдут модели с высоким сопротивлением, которые способны передать более детализированное звучание.

Важно понимать, что высокое сопротивление само по себе не гарантирует лучшего звука. Это лишь характеристика, которая указывает на необходимость определенного усилителя. Некоторые из лучших наушников имеют низкое сопротивление, но требуют качественного усилителя из-за других особенностей конструкции.

Формула идеального сочетания проста: чем выше сопротивление наушников, тем выше должна быть выходная мощность усилителя. При этом высокочувствительные наушники будут играть громче на том же уровне громкости, поэтому для мобильного использования они предпочтительнее. 🔊

Драйверы наушников: материалы и размеры

Драйвер — сердце любых наушников. Это преобразователь электрического сигнала в звуковые волны. Его размер, конструкция и используемые материалы напрямую влияют на качество звучания.

Размер драйвера обычно варьируется от 8 мм в наушниках-вкладышах до 50+ мм в полноразмерных моделях. Вопреки распространенному мнению, больший размер драйвера не всегда означает лучшее звучание, хотя часто крупные драйверы обеспечивают более глубокие басы.

Типы драйверов в наушниках:

Динамические (moving coil): самый распространенный тип, обеспечивающий хороший баланс цены и качества. Хорошо передают басы, но могут иметь меньшую детализацию на высоких частотах.

самый распространенный тип, обеспечивающий хороший баланс цены и качества. Хорошо передают басы, но могут иметь меньшую детализацию на высоких частотах. Планарно-магнитные: используют плоскую диафрагму между магнитами. Обеспечивают исключительную детализацию звучания и минимальные искажения, но обычно требуют мощного усилителя.

используют плоскую диафрагму между магнитами. Обеспечивают исключительную детализацию звучания и минимальные искажения, но обычно требуют мощного усилителя. Электростатические: высший класс наушников с минимальными искажениями. Используют статическое электричество для движения ультратонкой мембраны. Требуют специальных усилителей.

высший класс наушников с минимальными искажениями. Используют статическое электричество для движения ультратонкой мембраны. Требуют специальных усилителей. Арматурные (Balanced Armature): компактные драйверы, часто используемые в наушниках-вкладышах. Могут обеспечить точное воспроизведение определенного диапазона частот. Профессиональные модели часто имеют несколько арматурных драйверов для разных частотных диапазонов.

компактные драйверы, часто используемые в наушниках-вкладышах. Могут обеспечить точное воспроизведение определенного диапазона частот. Профессиональные модели часто имеют несколько арматурных драйверов для разных частотных диапазонов. Гибридные: сочетают разные типы драйверов для получения преимуществ каждого. Например, динамический драйвер для низких частот и арматурный для высоких.

Материалы диафрагмы также критически важны для качества звука. Современные наушники используют различные материалы:

Бериллий — исключительно жесткий и легкий металл, обеспечивающий минимальные искажения

Титан — отличный баланс жесткости и массы

Углеродное волокно — легкий и прочный материал с отличной детализацией

Биоцеллюлоза — экологичный материал с естественным звучанием

Михаил Петров, руководитель тестовой лаборатории аудиотехники

В 2019 году мы проводили слепое тестирование наушников с разными типами драйверов. Бюджет каждой модели был примерно одинаковым — около $200. У нас было 20 участников с различным опытом в аудиотехнике. Результаты оказались неожиданными даже для меня. Планарно-магнитные наушники победили в категориях "пространственность звучания" и "детализация", но многие участники отметили, что для повседневного прослушивания предпочли бы динамические из-за более "музыкального" звучания и комфорта. А вот гибридные внутриканальные наушники с комбинацией динамического и арматурного драйверов получили наивысшие оценки в категории "баланс звучания". Это исследование подтвердило: нет универсально лучшего типа драйвера — все зависит от предпочтений слушателя и конкретной реализации технологии в модели.

При выборе обращайте внимание не только на тип драйвера, но и на его реализацию в конкретной модели. Тип драйвера не гарантирует качества — важно, как инженеры использовали технологию в дизайне наушников. Лучше послушать наушники перед покупкой, обращая внимание на детализацию, пространственность и естественность звучания. 🎵

Шумоизоляция: защита от внешних помех

Шумоизоляция наушников — критический параметр, который часто недооценивают. Даже самое совершенное звучание будет испорчено, если внешний шум проникает сквозь наушники или если вам приходится увеличивать громкость, чтобы перекрыть окружающие звуки.

Существует два основных подхода к решению проблемы шума:

Пассивная шумоизоляция — физический барьер между ухом и внешней средой. Эффективность зависит от конструкции, материалов и плотности прилегания. Активное шумоподавление (ANC) — технология, использующая микрофоны и противофазные звуковые волны для нейтрализации внешнего шума.

Пассивная шумоизоляция обычно лучше работает на высоких частотах, тогда как активное шумоподавление эффективнее против низкочастотного шума (гул двигателей, кондиционеров, фоновый шум в общественных местах).

Сравнение эффективности шумоизоляции по типам наушников:

Тип наушников Пассивная изоляция Возможность ANC Идеальное применение Накладные (On-ear) Низкая-средняя Возможно Офис, дом Полноразмерные (Over-ear) Средняя-высокая Да, очень эффективно Путешествия, офис, дом Внутриканальные (In-ear) Высокая Да Спорт, транспорт IEM (профессиональные) Очень высокая Редко Профессиональный мониторинг, аудиофилы

Важно понимать, что активное шумоподавление не бывает идеальным. При использовании ANC могут возникать следующие побочные эффекты:

Давление на уши — ощущение герметичности, которое может вызывать дискомфорт

Искажение звука — некоторые системы ANC слегка влияют на качество воспроизведения

Шум системы — в дешевых моделях может возникать фоновое шипение

Энергопотребление — наушники с ANC требуют дополнительного питания

Для разных сценариев использования оптимальны различные решения:

Для авиаперелетов и поездок — наушники с мощным ANC

Для офиса — наушники с настраиваемым уровнем шумоподавления

Для спорта — хорошо сидящие вкладыши с пассивной изоляцией

Для дома — можно обойтись минимальной изоляцией, чтобы слышать окружающую обстановку

Если вы ориентируетесь на максимальное качество звука, учтите, что некоторые аудиофильские модели намеренно делают с минимальной шумоизоляцией, чтобы создать более естественную звуковую сцену. Такие наушники идеальны для тихих помещений, но совершенно неподходящи для шумных мест. 🏙️

Конструкция и формат: влияние на звуковую сцену

Конструкция наушников — это не только вопрос удобства. Формат наушников напрямую влияет на то, как вы воспринимаете звук, особенно звуковую сцену — виртуальное пространство, в котором вы "слышите" расположение инструментов и исполнителей.

Основные типы конструкций наушников и их влияние на звук:

Открытые наушники — имеют перфорированную заднюю часть чашек, что позволяет воздуху и звуку свободно циркулировать. Это создает более естественную, широкую звуковую сцену с ощущением, что музыка звучит вокруг вас, а не просто в вашей голове. Закрытые наушники — полностью изолированные чашки, которые не пропускают звук ни внутрь, ни наружу. Звуковая сцена обычно более "интимная", звук более сфокусированный, с лучшей передачей баса. Полуоткрытые наушники — компромисс между открытыми и закрытыми моделями. Предлагают баланс между шумоизоляцией и натуральностью звуковой сцены. Внутриканальные наушники (IEM) — вставляются в слуховой канал, обеспечивая отличную изоляцию. Звуковая сцена при этом часто ощущается как находящаяся "внутри головы".

Расположение драйверов относительно уха также влияет на восприятие звука:

Круговое расположение драйверов (circumaural) — полностью охватывают ухо, создавая большее пространство для звуковых волн

Накладное расположение (supraaural) — прижимаются к ушам, обычно имеют более компактные размеры

Внутриушное расположение — разные степени проникновения в слуховой канал влияют на басовую составляющую и изоляцию

При выборе формата наушников учитывайте следующие факторы:

Жанровые предпочтения . Для классической музыки, джаза, акустических записей лучше подходят открытые наушники с их пространственным звучанием. Для электронной музыки, хип-хопа и жанров с акцентом на бас предпочтительнее закрытые модели.

. Для классической музыки, джаза, акустических записей лучше подходят открытые наушники с их пространственным звучанием. Для электронной музыки, хип-хопа и жанров с акцентом на бас предпочтительнее закрытые модели. Условия использования . В шумной обстановке, в транспорте или офисе логичнее использовать закрытые или внутриканальные наушники. Для домашнего прослушивания в тихой комнате открытые наушники обеспечат более естественное звучание.

. В шумной обстановке, в транспорте или офисе логичнее использовать закрытые или внутриканальные наушники. Для домашнего прослушивания в тихой комнате открытые наушники обеспечат более естественное звучание. Время непрерывного использования. Полноразмерные наушники с большими амбушюрами обычно комфортнее при длительном ношении, чем вкладыши или накладные модели.

Отдельно стоит упомянуть эргономику и вес. Даже самое совершенное звучание бесполезно, если наушники вызывают дискомфорт после 30 минут использования. Обратите внимание на следующие параметры:

Вес наушников — тяжелые модели могут вызывать усталость

Материал амбушюр — кожзаменители обычно менее "дышащие", чем велюр или ткань

Сила прижима — слишком тугое оголовье может вызывать давление на голову

Регулировка размера — должна быть достаточной для вашего размера головы

Интересная закономерность: аудиофильские открытые наушники часто имеют более нейтральный, естественный звуковой почерк, тогда как закрытые модели чаще имеют "коммерческое" звучание с акцентом на низких и высоких частотах (V-образная АЧХ). Это связано как с физикой распространения звука, так и с целевой аудиторией разных типов наушников. 🎭

Технические характеристики наушников — лишь половина успеха в достижении идеального звука. Вторая половина — это соответствие этих параметров вашим личным предпочтениям, музыкальным жанрам и сценариям использования. Наушники — это не просто устройство воспроизведения, а интерфейс между музыкой и вашим восприятием. Выбирая их осознанно, основываясь на понимании ключевых параметров, вы не только получите лучшее звучание, но и новый уровень музыкальных впечатлений. Помните, что самые дорогие наушники не обязательно будут лучшими именно для вас — знание технических деталей позволяет делать выбор, основанный не на маркетинге, а на ваших реальных потребностях.

