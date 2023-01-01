Программируемые клавиатуры: где купить, сравнение брендов, цены

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Геймеры и стримеры

Программисты и аналитики данных

Дизайнеры и видеомонтажеры Идеальное орудие геймера, инструмент программиста и секретное оружие дизайнера — программируемая клавиатура давно перестала быть просто причудой технических энтузиастов. С каждым новым релизом эти клавиатуры становятся мощнее, функциональнее и, что немаловажно, доступнее. Но где купить программируемую клавиатуру, чтобы не переплатить и получить именно то, что нужно? Я проанализировал десятки магазинов и готов представить 7 лучших площадок с актуальными ценами и предложениями. 🎮

Мир программируемых клавиатур тесно связан с аналитикой данных. Специалисты часто настраивают макросы для обработки больших объемов информации. Хотите освоить востребованную профессию, где такие навыки будут преимуществом? Профессия аналитик данных от Skypro — идеальный старт для тех, кто ценит эффективность и технологии. Учитесь работать с большими данными и оптимизировать процессы, как профессионалы оптимизируют свои клавиатуры!

Что такое программируемые клавиатуры и их преимущества

Программируемая клавиатура — это периферийное устройство, позволяющее назначать собственные функции клавишам, создавать макросы и настраивать различные профили для разных задач. Фактически, это инструмент персонализации, превращающий стандартное устройство ввода в высокоточный инструмент с индивидуальными настройками. 🔧

Ключевые преимущества программируемых клавиатур:

Автоматизация рутинных задач через макросы (последовательности действий на одну кнопку)

Повышение производительности в специализированных программах

Настройка под конкретные игры и рабочие приложения

Создание профилей для разных пользователей или задач

Кастомизация подсветки для улучшения видимости в темноте

Различают несколько типов программируемых клавиатур:

Тип клавиатуры Особенности Для кого подходит Полноразмерные геймерские Программирование всех клавиш, RGB-подсветка, механические переключатели Геймеры, стримеры Макропады (макроклавиатуры) Компактные панели с дополнительными кнопками Дизайнеры, видеомонтажеры Эргономичные программируемые Разделенные блоки клавиш, настраиваемые слои Программисты, писатели Ортолинейные Клавиши расположены в сетке, полная программируемость IT-профессионалы, энтузиасты

Александр Петров, технический аналитик

Когда я начал разрабатывать проект с использованием нескольких фреймворков одновременно, моя продуктивность существенно снизилась. Я тратил непозволительно много времени на повторяющиеся последовательности нажатий. Решением стала программируемая клавиатура Ducky One 2 с настроенными макросами для каждого фреймворка. Я запрограммировал 12 макросов для часто используемых команд, и время разработки сократилось на 35%. Первую клавиатуру купил в DNS, но через полгода понадобилась вторая — для домашнего офиса. Обнаружил, что в «Яндекс.Маркете» цена на 15% ниже, с учетом кешбэка. С тех пор всегда сравниваю цены в нескольких магазинах перед покупкой.

Топ-7 магазинов для покупки программируемых клавиатур

Выбор магазина для покупки программируемой клавиатуры так же важен, как и выбор самой модели. Качество сервиса, гарантийное обслуживание и разнообразие ассортимента — ключевые факторы, влияющие на удовлетворенность покупкой. Вот семь проверенных магазинов, где можно приобрести программируемую клавиатуру на любой бюджет и вкус. 🏪

DNS — федеральная сеть с широким ассортиментом геймерских программируемых клавиатур от Logitech, Razer, SteelSeries. Преимущества: наличие пунктов выдачи по всей стране, возможность протестировать клавиатуру перед покупкой, регулярные акции. М.Видео — крупная торговая сеть с представительством в большинстве городов России. Отличается качественным сервисом и расширенной гарантией на многие модели. В ассортименте преобладают премиальные модели от Corsair, HyperX, Razer. Яндекс.Маркет — маркетплейс с огромным выбором клавиатур всех ценовых категорий. Особенность: наглядное сравнение характеристик, отзывы реальных покупателей, система рейтингов. Доставка по всей России. OZON — один из крупнейших онлайн-ритейлеров с разнообразным ассортиментом программируемых клавиатур, включая нишевые бренды. Достоинства: частые промокоды и скидки, быстрая доставка, программа лояльности. Wildberries — маркетплейс с растущей категорией компьютерной периферии. Здесь можно найти как популярные бренды, так и малоизвестных производителей по более доступным ценам. Плюсы: бесплатный возврат, пункты выдачи в малых городах. KeyboardMarket — специализированный магазин для энтузиастов механических и программируемых клавиатур. Преимущества: экспертная консультация, наличие редких моделей и комплектующих для кастомизации, тематическое сообщество. AliExpress — международная площадка с широким выбором клавиатур от китайских производителей. Особенности: низкие цены, уникальные модели, не представленные в российском ритейле, длительная доставка.

Для объективного сравнения магазинов я проанализировал их по нескольким критериям:

Магазин Ассортимент Ценовой диапазон Сервис Гарантия DNS ⭐⭐⭐⭐ 4 000 – 25 000 ₽ ⭐⭐⭐⭐ 1-2 года М.Видео ⭐⭐⭐ 5 000 – 30 000 ₽ ⭐⭐⭐⭐⭐ 1-3 года Яндекс.Маркет ⭐⭐⭐⭐⭐ 2 000 – 35 000 ₽ ⭐⭐⭐⭐⭐ Зависит от продавца OZON ⭐⭐⭐⭐ 1 500 – 28 000 ₽ ⭐⭐⭐ Зависит от продавца Wildberries ⭐⭐⭐ 1 000 – 20 000 ₽ ⭐⭐⭐ Зависит от продавца KeyboardMarket ⭐⭐⭐⭐ 6 000 – 40 000 ₽ ⭐⭐⭐⭐⭐ 1-2 года AliExpress ⭐⭐⭐⭐⭐ 800 – 15 000 ₽ ⭐⭐ Зависит от продавца

Ценовые категории и бюджетные макропод клавиатуры

Рынок программируемых клавиатур стратифицирован по ценовым сегментам, каждый из которых предлагает определенный набор функций и уровень качества. Бюджетный сегмент существенно эволюционировал за последние годы, позволяя приобрести функциональные устройства без значительных затрат. 💰

Ценовые категории программируемых клавиатур:

Бюджетный сегмент (до 5 000 ₽) — базовая программируемость, обычно с ограниченным числом макросов, часто мембранный тип клавиш

— базовая программируемость, обычно с ограниченным числом макросов, часто мембранный тип клавиш Средний сегмент (5 000 – 12 000 ₽) — полноценная программируемость, механические переключатели, RGB-подсветка, качественные материалы

— полноценная программируемость, механические переключатели, RGB-подсветка, качественные материалы Премиум-сегмент (12 000 – 20 000 ₽) — продвинутое программное обеспечение, премиальные материалы, дополнительные функции (OLED-дисплеи, съемные кабели)

— продвинутое программное обеспечение, премиальные материалы, дополнительные функции (OLED-дисплеи, съемные кабели) Профессиональный сегмент (от 20 000 ₽) — кастомные решения, эксклюзивные материалы, максимальная функциональность

Особый интерес представляют макропод клавиатуры — компактные устройства с ограниченным набором программируемых клавиш, которые дополняют основную клавиатуру. Они идеально подходят для тех, кто не готов заменять привычную клавиатуру, но хочет расширить функциональность рабочего места.

Лучшие бюджетные макропод клавиатуры 2023 года:

Elgato Stream Deck Mini — компактное устройство с 6 программируемыми ЖК-кнопками, идеально для стримеров и видеомонтажеров (5 500 – 6 500 ₽)

— компактное устройство с 6 программируемыми ЖК-кнопками, идеально для стримеров и видеомонтажеров (5 500 – 6 500 ₽) Koolertron Single-Handed — 23 программируемые клавиши, механические переключатели, три профиля (3 200 – 4 000 ₽)

— 23 программируемые клавиши, механические переключатели, три профиля (3 200 – 4 000 ₽) Razer Tartarus Pro — 32 клавиши с регулировкой силы нажатия, RGB-подсветка, эргономичная подставка для запястья (8 000 – 10 000 ₽)

— 32 клавиши с регулировкой силы нажатия, RGB-подсветка, эргономичная подставка для запястья (8 000 – 10 000 ₽) Redragon K585 DITI — 7 макро-клавиш, RGB-подсветка, съемная опора для запястий (2 500 – 3 500 ₽)

— 7 макро-клавиш, RGB-подсветка, съемная опора для запястий (2 500 – 3 500 ₽) MAX FALCON-8 — 8 полностью программируемых клавиш, открытый исходный код прошивки (2 000 – 3 000 ₽)

Мария Соколова, графический дизайнер

Долгое время я сопротивлялась покупке специализированной клавиатуры — мне казалось, что стандартной вполне достаточно. Но проект ребрендинга крупного медицинского холдинга изменил мое мнение. Я ежедневно работала в Adobe Illustrator и Photoshop, выполняя одни и те же последовательности действий. Коллега посоветовал попробовать макропод Elgato Stream Deck Mini. Сначала цена в 6 000 рублей показалась завышенной за "шесть кнопок", но я решилась на покупку в OZON во время распродажи. Результат превзошел ожидания: настроив макросы для частых операций, я ускорила рабочий процесс минимум на 30%. Особенно ценно, что на клавишах отображаются иконки функций, что упрощает запоминание. За год устройство полностью окупилось за счет экономии времени и возможности брать больше заказов.

Сравнение моделей программируемых клавиатур разных брендов

При выборе программируемой клавиатуры принципиально важно учитывать различия в подходах производителей к функциональности, программному обеспечению и качеству исполнения. Каждый бренд имеет свою философию и особенности, которые могут как идеально соответствовать вашим потребностям, так и создавать неожиданные препятствия. ⌨️

Сравним ведущие модели популярных брендов:

Модель Тип переключателей Программируемость ПО Особенности Цена Logitech G915 GL Tactile/Linear/Clicky Полная, с профилями Logitech G HUB Беспроводная, низкопрофильные клавиши 15 000 – 18 000 ₽ Razer Huntsman Elite Razer Optical Полная, с облачным хранением Razer Synapse 3 Оптические переключатели, RGB-подсветка 12 000 – 15 000 ₽ Corsair K100 RGB OPX/Cherry MX Расширенная, с аппаратным хранением iCUE Колесо управления, 8000Hz опрос 16 000 – 19 000 ₽ HyperX Alloy Elite 2 HyperX Red Базовая NGENUITY Прочная металлическая рамка 9 000 – 12 000 ₽ SteelSeries Apex Pro OmniPoint (регулируемые) Расширенная, с профилями SteelSeries Engine Регулировка точки срабатывания клавиш 14 000 – 17 000 ₽ Ducky One 3 Cherry MX (разные) Аппаратная, без ПО Не требуется Сменные корпуса, качественный PBT-пластик 11 000 – 14 000 ₽ Anne Pro 2 Gateron/Kailh Box Полная, с аппаратными макросами ObinsKit Компактный форм-фактор 60%, Bluetooth 6 000 – 8 000 ₽

Каждый бренд имеет свои сильные стороны:

Logitech — универсальность и надежное программное обеспечение, совместимое с большинством игр и приложений

— универсальность и надежное программное обеспечение, совместимое с большинством игр и приложений Razer — передовые технологии переключателей и интуитивно понятное ПО с обширными возможностями кастомизации

— передовые технологии переключателей и интуитивно понятное ПО с обширными возможностями кастомизации Corsair — превосходная сборка и интеграция с другими устройствами экосистемы через iCUE

— превосходная сборка и интеграция с другими устройствами экосистемы через iCUE HyperX — баланс между ценой и качеством, минималистичный дизайн

— баланс между ценой и качеством, минималистичный дизайн SteelSeries — инновационные функции, такие как регулировка точки срабатывания переключателей

— инновационные функции, такие как регулировка точки срабатывания переключателей Ducky — качество сборки и материалов, не требующее программного обеспечения программирование

— качество сборки и материалов, не требующее программного обеспечения программирование Anne Pro — компактность и мобильность при сохранении полной функциональности

При выборе модели следует обратить внимание на несколько ключевых аспектов:

Качество и тип переключателей, которые определяют тактильные ощущения и срок службы Возможности программного обеспечения и его совместимость с вашей операционной системой Эргономика и наличие подставки для запястий для длительного комфортного использования Возможность сохранения профилей на аппаратном уровне (важно для использования на разных компьютерах) Дополнительные функции, такие как мультимедийные клавиши, колесики управления, OLED-дисплеи

Где купить программируемую клавиатуру со скидкой

Программируемые клавиатуры — инвестиция в продуктивность и комфорт, но это не означает, что нужно платить полную стоимость. Существует множество способов приобрести качественное устройство со значительной экономией. 💸

Основные возможности для покупки со скидкой:

Сезонные распродажи — крупные торговые сети и онлайн-ритейлеры проводят масштабные акции в определенные периоды: – Черная пятница (конец ноября) – Киберпонедельник (понедельник после Черной пятницы) – Новогодние распродажи (декабрь-январь) – День холостяка (11 ноября) — особенно актуально для AliExpress Кешбэк-сервисы — могут вернуть до 10-15% от стоимости покупки: – LetyShops – Kopikot – Backit (бывший ePN Cashback) – Кешбэк-программы банковских карт Купоны и промокоды — дают дополнительные скидки: – Telegram-каналы с промокодами – Специализированные сайты (Promokodi.net, Skidka.ru) – Рассылки магазинов (особенно после первого посещения сайта) Программы лояльности — накопительные скидки и бонусы: – DNS-клуб – М.Бонус от М.Видео – Баллы OZON Рефёрбишед и витринные образцы — восстановленные или демонстрационные модели со скидкой до 30-40%: – Официальные магазины производителей (раздел "восстановленные товары") – Специальные разделы в крупных магазинах электроники Групповые покупки — некоторые площадки предлагают скидки при коллективном заказе: – Форумы энтузиастов механических клавиатур – Групповые заказы на геймерских Discord-серверах Трейд-ин программы — обмен старой клавиатуры с доплатой за новую: – Периодические акции в М.Видео и DNS – Программы лояльности брендов Razer и SteelSeries

Отслеживание цен — один из ключевых аспектов выгодной покупки. Для этого рекомендую использовать специализированные сервисы:

Price.ru — сравнение цен в разных магазинах

Яндекс.Маркет — история цен на товары

Keepa — расширение для браузера, отслеживающее изменение цен

Важно: при покупке товаров с существенной скидкой всегда проверяйте гарантийные условия. Некоторые ритейлеры могут предлагать уценённые модели без официальной гарантии или с ограниченной поддержкой.

Лучшее соотношение цены и качества часто можно найти в следующих ситуациях:

После выхода новой модели линейки (предыдущая версия обычно дешевеет на 20-30%)

При распродаже складских остатков перед обновлением ассортимента

Во время "тихих" распродаж в середине сезона (не в пик покупательской активности)

Выбор программируемой клавиатуры — это поиск идеального баланса между функциональностью, ценой и личными предпочтениями. Независимо от вашего бюджета, сегодняшний рынок предлагает множество достойных вариантов, способных существенно повысить вашу продуктивность и комфорт. Важно помнить, что дорогая клавиатура не всегда лучшая — ищите устройство, которое решает именно ваши задачи и соответствует вашему стилю работы. Сравнивайте цены в разных магазинах, следите за акциями и не бойтесь инвестировать в качество — хорошая программируемая клавиатура прослужит годами, окупая каждый вложенный рубль повышенной эффективностью и удовольствием от использования.

Читайте также