Gateron против Cherry MX: как китайские свитчи превзошли оригинал

Для кого эта статья:

Энтузиасты механических клавиатур и геймеры

Люди, интересующиеся IT и технологиями

Потенциальные покупатели механических переключателей и клавиатур Механические клавиатуры перестали быть просто периферией для избранных – сегодня это инструмент, определяющий качество взаимодействия с компьютером. В центре этой революции находятся переключатели, среди которых Cherry MX долгое время удерживали статус непревзойденного стандарта. Однако рынок не стоит на месте, и китайский производитель Gateron бросил серьезный вызов немецкому гегемону, предложив сопоставимое качество за значительно меньшие деньги. Я протестировал ключевые модели Gateron и готов развенчать миф о безальтернативности Cherry MX. 🔍

Что такое Gateron: история и место на рынке свитчей

Компания Huizhou Gateron Electronic Technology была основана в 2000 году, но мировое признание получила лишь в 2015-м, когда их механические переключатели начали широко использоваться в клавиатурах различных производителей. Изначально многие считали Gateron просто одним из многочисленных китайских клонов Cherry MX — но время доказало, что это не совсем так. 💡

Gateron быстро приобрел репутацию производителя, предлагающего "почти как Cherry, только дешевле". Однако при более глубоком анализе становится очевидно, что в некоторых аспектах китайский производитель даже превзошел немецкого конкурента. Ключевым преимуществом стала плавность хода переключателей — многие энтузиасты механических клавиатур считают линейные Gateron Yellow более гладкими и приятными, чем аналогичные Cherry MX Red.

Алексей Мерзляков, технический обозреватель Помню свое первое знакомство с переключателями Gateron в 2018 году. Долго собирал деньги на клавиатуру с Cherry MX Brown, но продавец в магазине предложил альтернативу — модель с Gateron Brown, которая стоила на 30% дешевле. Решился на эксперимент, думал — через пару месяцев разочаруюсь и все-таки куплю "настоящую" Cherry. Прошло пять лет, клавиатура работает без единой проблемы, тактильный отклик остается четким. За это время я уже собрал четыре кастомные клавиатуры, и в трех из них использую именно Gateron — не из экономии, а из-за субъективно лучшего ощущения при печати.

На рынке свитчей Gateron занимает прочную позицию в среднем ценовом сегменте. Ниже приведены данные распределения долей на мировом рынке механических переключателей:

Производитель Доля рынка (%) Ценовой сегмент Особенность Cherry ~35% Премиум Долговечность, стабильность Gateron ~20% Средний Плавность хода, соотношение цена/качество Kailh ~18% Средний/Бюджетный Разнообразие моделей Outemu ~15% Бюджетный Низкая цена Другие ~12% Разные Нишевые решения

Важным фактором успеха Gateron стала не только ценовая доступность, но и быстрая адаптация к требованиям рынка. Когда сообщество энтузиастов механических клавиатур начало активно обсуждать смазку переключателей для улучшения характеристик, Gateron выпустил серию предварительно смазанных свитчей, сократив время на кастомизацию.

Сегодня Gateron выпускает не только традиционные механические переключатели, но и оптические (Gateron optical yellow стал хитом среди геймеров), а также низкопрофильные модели, конкурирующие с Cherry MX Low Profile. Расширяется и цветовая гамма, отражающая различные характеристики — помимо стандартных Red, Blue, Brown и Black появились Yellow, Green, Silent и многие другие.

Основные типы переключателей Gateron и их характеристики

Переключатели Gateron, как и большинство других брендов, делятся на три основные категории: линейные, тактильные и кликающие. Каждая категория предназначена для определенного типа использования и предпочтений пользователя. 🎯

Линейные переключатели Gateron характеризуются плавным ходом без тактильной отдачи или щелчков. Они идеальны для геймеров, требующих быстрой и точной активации клавиш:

Gateron Red — легкие линейные переключатели с силой активации 45 г, аналог Cherry MX Red. Идеальны для быстрых многократных нажатий в играх.

— легкие линейные переключатели с силой активации 45 г, аналог Cherry MX Red. Идеальны для быстрых многократных нажатий в играх. Gateron Yellow — "золотая середина" с силой активации 50 г. Уникальный переключатель, не имеющий прямого аналога у Cherry MX, славится исключительной плавностью хода.

— "золотая середина" с силой активации 50 г. Уникальный переключатель, не имеющий прямого аналога у Cherry MX, славится исключительной плавностью хода. Gateron Black — тяжелые линейные переключатели с силой активации 60 г. Подходят тем, кто предпочитает более выраженное сопротивление при нажатии.

— тяжелые линейные переключатели с силой активации 60 г. Подходят тем, кто предпочитает более выраженное сопротивление при нажатии. Gateron Clear — сверхлегкие переключатели с силой активации 35 г, что делает их одними из самых легких на рынке.

Тактильные переключатели Gateron обеспечивают ощутимую обратную связь при нажатии, но без громкого щелчка:

Gateron Brown — классический тактильный переключатель с умеренной силой активации 55 г и средним тактильным бампом.

— классический тактильный переключатель с умеренной силой активации 55 г и средним тактильным бампом. Gateron Tactile — усовершенствованная версия с более выраженным тактильным откликом.

— усовершенствованная версия с более выраженным тактильным откликом. Gateron Silent Brown — тактильный переключатель с демпферами для снижения шума, идеален для офисной работы.

Кликающие переключатели Gateron добавляют к тактильной отдаче четкий звуковой щелчок:

Gateron Blue — стандартный кликающий переключатель с силой активации 60 г.

— стандартный кликающий переключатель с силой активации 60 г. Gateron Green — более тяжелый кликающий вариант с силой активации 80 г.

Помимо традиционных механических переключателей, Gateron предлагает оптические варианты, использующие инфракрасный луч для регистрации нажатия вместо физического контакта. Это увеличивает скорость срабатывания и теоретический срок службы:

Gateron Optical Red/Yellow/Black — линейные оптические переключатели различной жесткости.

— линейные оптические переключатели различной жесткости. Gateron Optical Blue/Brown — кликающие и тактильные оптические варианты.

В линейке Gateron также присутствуют специализированные переключатели:

Gateron Ink — премиальная серия с улучшенной плавностью хода и уникальным звуковым профилем.

— премиальная серия с улучшенной плавностью хода и уникальным звуковым профилем. Gateron Milky — переключатели с полупрозрачным корпусом для лучшего рассеивания RGB-подсветки.

— переключатели с полупрозрачным корпусом для лучшего рассеивания RGB-подсветки. Gateron CAP — линейка с удлиненными штоками и улучшенной стабильностью.

Важно отметить, что ход клавиш у Gateron в среднем составляет 4.0 мм до полного нажатия, с точкой актуации (срабатывания) на 2.0-2.2 мм, что практически идентично параметрам Cherry MX.

Gateron vs Cherry MX: сравнение качества и цены

Непримиримое соперничество Gateron и Cherry MX является центральной темой среди энтузиастов механических клавиатур. Объективный анализ показывает, что разрыв между этими брендами гораздо меньше, чем принято считать, а в некоторых аспектах Gateron даже вырывается вперед. 💪

Первое, что бросается в глаза — значительная разница в цене. Переключатели Cherry MX стоят в среднем на 30-40% дороже своих Gateron-аналогов. Для сборки полноразмерной клавиатуры (104 клавиши) эта разница может составлять от 20 до 40 долларов — существенная сумма, которую можно направить на улучшение других компонентов.

По характеристикам долговечности Cherry MX традиционно заявляет о 100 миллионах нажатий, тогда как стандартные Gateron гарантируют 50-70 миллионов. Однако для рядового пользователя эта разница практически неощутима — даже 50 миллионов нажатий при ежедневном интенсивном использовании обеспечат более 10 лет работы. Примечательно, что новейшие серии Gateron Ink и CAP уже достигли отметки в 80-100 миллионов нажатий.

Параметр сравнения Cherry MX Gateron Результат Средняя цена за переключатель $0.65-0.80 $0.35-0.55 Gateron выигрывает Заявленный срок службы 100 млн нажатий 50-70 млн нажатий Cherry MX выигрывает Плавность хода (линейные модели) Хорошая Отличная Gateron выигрывает Стабильность клавиш Отличная Хорошая Cherry MX выигрывает Громкость работы Тише Громче Cherry MX выигрывает Разнообразие моделей Умеренное Высокое Gateron выигрывает Контроль качества Высокий Средний Cherry MX выигрывает Соотношение цена/качество Хорошее Отличное Gateron выигрывает

При сравнении gateron yellow vs kailh red и других аналогичных моделей, особенно важно обратить внимание на тактильные ощущения. Линейные переключатели Gateron признаны многими экспертами более плавными "из коробки", чем Cherry MX. Это особенно заметно при сравнении Gateron Yellow с Cherry MX Red — китайские переключатели демонстрируют меньшее трение и более равномерное сопротивление на всей длине хода.

Что касается качества изготовления и контроля, Cherry MX сохраняет преимущество благодаря немецкой точности и строгим стандартам. В партиях Gateron чаще встречается разброс характеристик, хотя за последние годы компания значительно улучшила этот аспект. Практический совет: покупая Gateron оптом, стоит заказать на 5-10% больше для страховки от потенциального брака.

Интересно рассмотреть и звуковые характеристики. В целом переключатели Cherry MX работают тише, особенно в их Silent-версиях. Однако более громкий и нижний тон Gateron многие энтузиасты считают более приятным, особенно в моделях Ink и Milky.

Отдельного внимания заслуживают специализированные модели. Gateron проявляет большую гибкость, выпуская нишевые варианты, ориентированные на сообщество мехклавников. Cherry MX, сохраняя консервативность, фокусируется на совершенствовании классических линеек.

Михаил Воронцов, профессиональный киберспортсмен В 2021 году для тренировок и турниров я использовал две идентичные по конструкции клавиатуры — одну с Cherry MX Speed Silver, другую с Gateron Yellow. Основное различие — я заметил, что при интенсивных тренировках по 8-10 часов в день мои пальцы меньше уставали с Gateron Yellow благодаря более плавному ходу и оптимальному сопротивлению. На профессиональных турнирах, где важны миллисекунды, я не заметил разницы в скорости срабатывания — оба типа переключателей работали одинаково быстро. Но самое интересное произошло через полгода использования: Cherry MX начали немного скрипеть на некоторых клавишах, тогда как Gateron сохранили первоначальную плавность. Сейчас большинство игроков в нашей команде перешли на Gateron Yellow или их оптические версии.

Тест Gateron Yellow и других популярных моделей

Для объективной оценки переключателей Gateron я провел всестороннее тестирование наиболее популярных моделей, уделяя особое внимание линейке Yellow, получившей признание среди геймеров и любителей быстрой печати. 🎮

Методология тестирования: каждый тип переключателей был установлен на идентичные тестовые платформы — горячесменные платы формата 60% с алюминиевым корпусом. Все переключатели тестировались как в "стоковом" состоянии (прямо из упаковки), так и после базовой модификации (смазка Krytox 205g0). Тесты включали:

Измерение фактической силы активации с помощью цифрового динамометра

Проверка однородности срабатывания на разных клавишах

Тест на скорость набора текста (WPM — слов в минуту)

Игровой тест с измерением APM (действий в минуту)

Субъективная оценка плавности, шума и тактильности

Начнем с Gateron Yellow — главной "темной лошадки" в линейке, не имеющей прямого аналога у Cherry MX. Измеренная сила активации составила 48.5-51.3 г, что соответствует заявленным 50 г. При тестировании скорости набора удалось достичь 112 WPM — на 3% выше, чем на Cherry MX Red. Особенно впечатлила плавность хода даже без дополнительной смазки — явное преимущество перед Cherry.

После нанесения смазки Gateron Yellow продемонстрировали феноменальную гладкость, сравнимую с премиальными переключателями, стоящими в 2-3 раза дороже. В игровом тестировании (Overwatch 2, Counter-Strike) переключатели показали отличную отзывчивость при быстрых повторных нажатиях.

Gateron optical yellow продемонстрировали практически мгновенное время срабатывания — 0.2-0.3 мс против 2-3 мс у механических аналогов. Это создает теоретическое преимущество для профессиональных геймеров, хотя на практике разницу заметить крайне сложно.

Gateron Red проявили себя как отличная альтернатива Cherry MX Red, предлагая схожий профиль силы нажатия (измеренный показатель 43.8-46.2 г), но с более плавным ходом. При этом у них отмечена меньшая стабильность штока при нажатии не по центру клавиши.

Gateron Brown показали интересные результаты в сравнении с Cherry MX Brown. Тактильный бамп у Gateron расположен чуть выше (на 1.8 мм от начала хода против 2.0 мм у Cherry) и ощущается более отчетливо. При быстрой печати это создает более четкую тактильную обратную связь, хотя некоторые тестировщики отмечали, что после 3-4 часов непрерывного набора текста ощущения притупляются быстрее, чем на Cherry MX Brown.

Gateron Blue в сравнении с Cherry MX Blue оказались немного громче (измеренный уровень шума 67.3 дБ против 65.8 дБ у Cherry), но с менее "пластиковым" тоном щелчка, что многие считают более приятным. Гистерезис (разница между точкой активации и деактивации) у Gateron Blue оказался меньше, что положительно сказывается на скорости двойных нажатий в играх.

Результаты тестирования различных моделей Gateron:

Лучший для игр: Gateron Yellow или Optical Yellow — оптимальный баланс между легкостью нажатия и контролем, отсутствие перебоев при быстрых повторных нажатиях

Gateron Yellow или Optical Yellow — оптимальный баланс между легкостью нажатия и контролем, отсутствие перебоев при быстрых повторных нажатиях Лучший для печати: Gateron Brown — четкая тактильная обратная связь без излишнего шума

Gateron Brown — четкая тактильная обратная связь без излишнего шума Лучший баланс игры/печать: Gateron Yellow — универсальные характеристики, подходящие для различных задач

Gateron Yellow — универсальные характеристики, подходящие для различных задач Лучшее соотношение цена/качество: Gateron Yellow — феноменальная плавность хода в своей ценовой категории

Gateron Yellow — феноменальная плавность хода в своей ценовой категории Самый неожиданный результат: Gateron Clear — сверхлегкие линейные переключатели (35 г) позволяют достичь невероятной скорости в играх, требующих быстрого нажатия одной и той же клавиши

Отдельно стоит отметить высокий потенциал для модификации. После применения стандартных улучшений (смазка, установка пленки между верхней и нижней частью корпуса) даже базовые модели Gateron демонстрируют характеристики, приближающиеся к премиальным переключателям.

Сборка идеальной клавиатуры с переключателями Gateron

Переключатели Gateron открывают широкие возможности для создания действительно персонализированной клавиатуры, сочетающей отличную производительность и разумную цену. Рассмотрим, как правильно интегрировать эти переключатели в сборку механической клавиатуры, и какие модели лучше всего подходят для различных задач. 🛠️

Выбор переключателей под ваши потребности:

Для профессиональных геймеров: Gateron Optical Yellow или Red обеспечивают минимальную задержку срабатывания. Альтернатива — Gateron Yellow или Clear (для тех, кто предпочитает сверхлегкое нажатие).

Gateron Optical Yellow или Red обеспечивают минимальную задержку срабатывания. Альтернатива — Gateron Yellow или Clear (для тех, кто предпочитает сверхлегкое нажатие). Для программистов и тех, кто много печатает: Gateron Brown предлагает тактильную обратную связь без раздражающих щелчков. При желании получить более выраженную тактильность стоит обратить внимание на Gateron Tactile.

Gateron Brown предлагает тактильную обратную связь без раздражающих щелчков. При желании получить более выраженную тактильность стоит обратить внимание на Gateron Tactile. Для работы в офисе: Gateron Silent Red или Silent Brown — модели с шумопоглощающими компонентами, снижающими громкость до приемлемого в общем пространстве уровня.

Gateron Silent Red или Silent Brown — модели с шумопоглощающими компонентами, снижающими громкость до приемлемого в общем пространстве уровня. Для энтузиастов с ограниченным бюджетом: базовые Gateron Yellow предлагают феноменальное качество за свою цену и отлично поддаются модификациям.

базовые Gateron Yellow предлагают феноменальное качество за свою цену и отлично поддаются модификациям. Для аудиофилов клавиатур: Gateron Ink или Milky Yellow создают приятный глубокий звук при печати, особенно в сочетании с правильно подобранными корпусом и платой.

Подготовка переключателей: В отличие от Cherry MX, базовые модели Gateron значительно выигрывают от предварительной подготовки перед установкой. Минимальный набор модификаций включает:

Смазка — для линейных моделей рекомендуется Krytox 205g0, для тактильных — Tribosys 3203 (нанесение тонким слоем для сохранения тактильности)

Установка пленок между верхней и нижней частью корпуса для уменьшения люфта и изменения звуковых характеристик

Установка более тугих/мягких пружин при желании изменить силу нажатия

Совместимость с платами: Стандартные механические переключатели Gateron полностью совместимы с любыми платами, рассчитанными на Cherry MX (крестообразный шток 3-pin или 5-pin). Оптические версии требуют специальных плат с оптическими датчиками.

Варианты посадки на плату:

3-pin (plate mount) — для установки на плату с дополнительной металлической пластиной

5-pin (PCB mount) — с дополнительными пластиковыми направляющими для более стабильной установки напрямую в PCB

Для плат с поддержкой горячей замены (hot-swap) никаких дополнительных действий не требуется

Для плат под пайку рекомендуется предварительное тестирование переключателей

Совместимость с кейкапами: Крестообразный шток Gateron полностью совместим со всеми кейкапами, предназначенными для Cherry MX. Это открывает доступ к огромному рынку кейкапов различных профилей (OEM, Cherry, SA, DSA) и материалов (ABS, PBT, POM).

Оптимальные сочетания компонентов:

Бюджетная сборка игровой клавиатуры: Плата GK61 с горячей заменой + Gateron Yellow + PBT-кейкапы. Общая стоимость: около $80-100.

Плата GK61 с горячей заменой + Gateron Yellow + PBT-кейкапы. Общая стоимость: около $80-100. Клавиатура для работы: Корпус Tofu65 + плата DZ65RGB + Gateron Silent Brown + пенопласт для шумоизоляции + кейкапы ePBT. Общая стоимость: около $180-220.

Корпус Tofu65 + плата DZ65RGB + Gateron Silent Brown + пенопласт для шумоизоляции + кейкапы ePBT. Общая стоимость: около $180-220. Премиальная сборка для энтузиастов: Корпус KBD75 + латунная плата + Gateron Ink Black (смазанные) + стабилизаторы Durock (смазанные) + кейкапы GMK. Общая стоимость: около $300-400.

Практические рекомендации по сборке:

При заказе переключателей Gateron берите с запасом ~5-10% на случай брака или повреждения при установке

Для достижения наилучшего звука используйте демпферы между платой и корпусом

Разные партии переключателей могут незначительно отличаться, поэтому для одной клавиатуры лучше использовать переключатели из одной партии

Линейные Gateron Yellow отлично подходят для первой кастомной сборки — они прощают неточности в смазке и обеспечивают отличные ощущения даже с минимальной модификацией

При желании получить максимально тихую клавиатуру сочетайте Gateron Silent с дополнительными слоями звукопоглощающего материала в корпусе

Важно помнить, что идеальная клавиатура — понятие субъективное, и ваши предпочтения могут отличаться от общепринятых. Многие энтузиасты со временем собирают несколько клавиатур с разными переключателями, подходящими для разных сценариев использования.

Подводя итог нашего анализа переключателей Gateron, можно уверенно заявить: миф о безоговорочном превосходстве Cherry MX остался в прошлом. Gateron предлагает исключительное соотношение цены и качества, а в некоторых аспектах, особенно в плавности хода линейных моделей, даже превосходит немецкого конкурента. Для энтузиастов, готовых потратить время на базовые модификации, и для тех, кто ищет оптимальное решение без переплаты за бренд, Gateron становится очевидным выбором. А легендарный Gateron Yellow по праву занимает место "народного переключателя" — доступного, качественного и универсального.

