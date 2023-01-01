Динамические микрофоны: выбор, настройка и применение в звукозаписи

Для кого эта статья:

Музыканты и звукорежиссеры, профессионально работающие в аудиоиндустрии

Создатели подкастов и аудиоконтента, стремящиеся улучшить качество своей работы

Люди, интересующиеся техническими аспектами звукозаписи и живых выступлений Каждый музыкант и звукорежиссер рано или поздно сталкивается с выбором идеального микрофона — инструмента, способного либо возвысить звучание, либо погубить всю работу. Динамические микрофоны стали негласным стандартом в индустрии живых выступлений и записи благодаря своей невероятной надежности и характерному звуковому почерку. Но за кажущейся простотой этих устройств скрывается целый мир технических нюансов, которые могут радикально изменить ваш звук. Готовы раскрыть секреты этих рабочих лошадок аудиоиндустрии? 🎙️

Принцип работы динамических микрофонов

Динамические микрофоны работают на основе электромагнитной индукции — того же принципа, который используется в электрогенераторах и динамиках. Конструкция такого микрофона на удивление элегантна: звуковые волны воздействуют на диафрагму, к которой прикреплена катушка из тонкого провода. Эта катушка находится в постоянном магнитном поле. Когда диафрагма с катушкой начинает двигаться от звуковых колебаний, в катушке индуцируется электрический ток, пропорциональный силе и частоте звуковых волн.

Именно эта простая, но гениальная конструкция обеспечивает динамическим микрофонам несколько ключевых преимуществ:

Отсутствие необходимости в фантомном питании

Высокая устойчивость к механическим воздействиям

Способность работать при экстремальных уровнях звукового давления

Относительная нечувствительность к влаге и перепадам температур

Однако у этой простоты есть и обратная сторона. Катушка, которая должна двигаться в магнитном поле, имеет определенную массу. Это приводит к тому, что динамические микрофоны менее чувствительны к тихим звукам и высоким частотам по сравнению с конденсаторными или ленточными аналогами.

Характеристика Динамический микрофон Конденсаторный микрофон Принцип работы Электромагнитная индукция Изменение емкости конденсатора Чувствительность Средняя Высокая Частотный диапазон 50 Гц – 16 кГц (типичный) 20 Гц – 20 кГц (типичный) Требуется питание Нет Да (фантомное 48В) Прочность Высокая Низкая/Средняя

Что касается направленности, большинство динамических микрофонов имеют кардиоидную диаграмму направленности. Это значит, что они лучше всего улавливают звук спереди и отсекают нежелательные звуки сзади. Эта характеристика делает их идеальными для живых выступлений, где необходимо минимизировать посторонние шумы и предотвратить возникновение обратной связи.

Алексей Воронов, концертный звукорежиссер Помню, как на одном рок-фестивале у нас случилось настоящее бедствие — проливной дождь начался прямо посреди выступления хедлайнера. Вода заливала сцену, музыканты промокли насквозь, а вокалист продолжал петь, полностью погрузив микрофон Shure SM58 в воду между куплетами. Любой конденсаторный микрофон моментально бы вышел из строя, но этот динамический монстр продолжал работать без единого сбоя! Когда после выступления я спросил вокалиста, зачем он это делал, он ответил: "Просто хотел проверить, правда ли то, что говорят об этих микрофонах". Спойлер: правда. Тот же самый микрофон до сих пор используется на концертах — после основательной просушки, разумеется.

Преимущества динамических микрофонов для выступлений

Живые выступления — это настоящее испытание для любого звукового оборудования. Громкость, движение, непредсказуемость условий — все это создает среду, в которой динамические микрофоны чувствуют себя как рыба в воде. 🔊

Основные преимущества динамических микрофонов на сцене:

Неубиваемая прочность . Динамические микрофоны способны выдерживать падения, удары и даже (в некоторых пределах) воздействие влаги.

. Динамические микрофоны способны выдерживать падения, удары и даже (в некоторых пределах) воздействие влаги. Устойчивость к обратной связи . Благодаря кардиоидной направленности и более низкой чувствительности, динамические микрофоны меньше склонны к появлению "завязки" — проблемы, которая может мгновенно разрушить выступление.

. Благодаря кардиоидной направленности и более низкой чувствительности, динамические микрофоны меньше склонны к появлению "завязки" — проблемы, которая может мгновенно разрушить выступление. Работа с высоким SPL . Мощные вокалисты, духовые инструменты и барабаны могут создавать звуковое давление, с которым конденсаторные микрофоны просто не справятся без искажений.

. Мощные вокалисты, духовые инструменты и барабаны могут создавать звуковое давление, с которым конденсаторные микрофоны просто не справятся без искажений. Естественная компрессия . Физические ограничения движения катушки создают своеобразный встроенный компрессор, сглаживающий пики громкости.

. Физические ограничения движения катушки создают своеобразный встроенный компрессор, сглаживающий пики громкости. Отсечение посторонних шумов. В условиях сцены, где звуки приходят со всех сторон, направленность динамического микрофона — настоящее спасение.

Важно отметить, что динамические микрофоны имеют характерный тембральный окрас. Они могут подчеркивать средние частоты, придавая голосу или инструменту большую "пробивную способность" в миксе. Для рок-вокалистов, например, это качество часто становится решающим при выборе микрофона.

Но у медали есть и обратная сторона. Динамические микрофоны:

Имеют менее детализированную передачу высоких частот

Требуют больше усиления, что может увеличить общий уровень шума

Могут звучать менее "воздушно" по сравнению с конденсаторными микрофонами

Тем не менее, эти недостатки в контексте живого выступления часто становятся несущественными или даже превращаются в достоинства. Например, меньшая детализация верхних частот может помочь сгладить некоторые акустические несовершенства концертных площадок.

Выбор лучшего динамического микрофона для записи

Вопреки распространенному мнению, динамические микрофоны могут быть превосходным выбором для студийной записи. Их характерный звуковой почерк часто становится именно тем элементом, которого не хватает для придания записи узнаваемого характера. Выбор лучшего динамического микрофона для записи зависит от нескольких факторов.

Для начала определитесь, что именно вы собираетесь записывать:

Вокал : Ищите микрофоны с выраженным присутствием в средних частотах и некоторым подъемом в верхнем диапазоне

: Ищите микрофоны с выраженным присутствием в средних частотах и некоторым подъемом в верхнем диапазоне Гитарные усилители : Обратите внимание на модели, способные выдерживать высокое звуковое давление без искажений

: Обратите внимание на модели, способные выдерживать высокое звуковое давление без искажений Барабаны : Разные элементы ударной установки требуют разных микрофонов; для бочки нужен микрофон с хорошей передачей низких частот

: Разные элементы ударной установки требуют разных микрофонов; для бочки нужен микрофон с хорошей передачей низких частот Духовые инструменты: Важна способность справляться с высоким SPL и корректно передавать атаку звука

При выборе обращайте внимание на следующие характеристики:

| Параметр | Значение для записи | На что влияет |

|------------------|

| Частотная характеристика | Максимально ровная или с "полезными" подъемами | Естественность звучания, тембральный окрас |

| Чувствительность | От -55 dB до -60 dB (типично для динамических) | Уровень сигнала, необходимость дополнительного усиления |

| Импеданс | Низкий (150-600 Ом) | Совместимость с предусилителями, потери при длинных кабелях |

| Максимальное SPL | 140+ dB для громких источников | Способность записывать громкие источники без искажений |

| Направленность | Кардиоида/Суперкардиоида для изоляции источника | Отсечение посторонних звуков в помещении |

Отдельно стоит упомянуть важность качественного предусилителя при работе с динамическими микрофонами. Из-за их относительно низкой чувствительности требуется значительное усиление, и качество этого усиления может сильно повлиять на конечный результат. Инвестиции в хороший микрофонный предусилитель или активный повышающий трансформатор (например, Cloudlifter или FetHead) могут радикально улучшить звучание даже недорогого динамического микрофона.

Некоторые культовые модели, ставшие стандартом в студийной записи:

Shure SM7B — легендарный микрофон для вокала, использовавшийся при записи альбома Michael Jackson "Thriller"

Electro-Voice RE20 — эталон для радиовещания и подкастинга с равномерной частотной характеристикой

Sennheiser MD421 — универсальный микрофон, отлично подходящий для записи томов и духовых инструментов

Shure SM57 — рабочая лошадка студий по всему миру, особенно для снятия гитарных кабинетов и малого барабана

Михаил Соколов, студийный инженер В нашей студии однажды произошел интересный случай. Певица, с которой мы работали над альбомом, никак не могла записать вокальную партию с должным эмоциональным посылом. Мы перепробовали несколько дорогих конденсаторных микрофонов, но все записи звучали слишком стерильно и безжизненно. В отчаянии я предложил попробовать Shure SM7B — динамический микрофон, который обычно используется для рок-вокала. Как только она начала петь в него, произошло чудо: голос обрел теплоту, характер и эмоциональную насыщенность, которых нам так не хватало. Весь альбом в итоге был записан на этот микрофон, хотя изначально он даже не рассматривался как опция для нежного женского вокала. Это был важный урок для меня: иногда технические характеристики и ценник — ничто по сравнению с тем, как инструмент раскрывает конкретного исполнителя.

Настройка и позиционирование динамических микрофонов

Правильное позиционирование микрофона может кардинально изменить качество записи или звучания на концерте. Для динамических микрофонов это особенно важно, учитывая их направленные характеристики и эффект близости. 📏

Эффект близости — это усиление низких частот при приближении источника звука к микрофону. Этот эффект может быть как врагом, так и союзником в зависимости от ситуации:

Преимущество : позволяет добавить "теплоты" и "тела" к голосу или инструменту

: позволяет добавить "теплоты" и "тела" к голосу или инструменту Недостаток: может создать избыточное и неестественное усиление басов

Для различных источников звука существуют оптимальные позиции размещения микрофона:

Вокал : Расстояние 5-15 см, небольшой угол (не прямо в рот) для уменьшения взрывных согласных и эффекта близости

: Расстояние 5-15 см, небольшой угол (не прямо в рот) для уменьшения взрывных согласных и эффекта близости Гитарный кабинет : Разместите микрофон на расстоянии 2-5 см от решетки динамика, экспериментируя с положением между центром (более яркое звучание) и краем (более мягкое)

: Разместите микрофон на расстоянии 2-5 см от решетки динамика, экспериментируя с положением между центром (более яркое звучание) и краем (более мягкое) Бочка барабана : Внутри бочки, направленный на точку удара колотушки, либо снаружи на расстоянии 10-15 см от резонаторного пластика

: Внутри бочки, направленный на точку удара колотушки, либо снаружи на расстоянии 10-15 см от резонаторного пластика Малый барабан : Сверху на расстоянии 3-5 см от обода, направленный к центру пластика под углом 30-45°

: Сверху на расстоянии 3-5 см от обода, направленный к центру пластика под углом 30-45° Духовые: На расстоянии 15-30 см, слегка в сторону от прямого потока воздуха из инструмента

При настройке микрофона в тракте обращайте внимание на следующие моменты:

Установите правильный уровень усиления предусилителя — достаточно высокий для хорошего соотношения сигнал/шум, но не допускающий перегрузки

Используйте поп-фильтр для вокала, особенно при близком расположении микрофона

При необходимости применяйте эквализацию для компенсации эффекта близости (обычно это срез в районе 100-200 Гц)

Для вокальных микрофонов рассмотрите возможность использования компрессора, чтобы сгладить динамические пики

Интересный прием при работе с динамическими микрофонами — использование нескольких микрофонов для одного источника. Например, комбинирование SM57 и более "тёмного" микрофона для записи гитарного кабинета может дать богатое, многомерное звучание, которое невозможно получить с одной точки съема.

И не забывайте о важности акустики помещения! Даже лучший микрофон не спасет запись, если комната имеет серьезные акустические проблемы. Для домашних студий рекомендуется использовать хотя бы базовые акустические панели и диффузоры для улучшения качества записи.

Популярные модели динамических микрофонов для подкастов

Подкастинг стал одним из ведущих форматов медиапотребления, и динамические микрофоны занимают в этой нише особое место. Их способность отсекать фоновые шумы и прощать акустически несовершенные помещения делает их идеальным выбором для начинающих и опытных подкастеров. 🎧

Критерии выбора динамического микрофона для подкастов несколько отличаются от музыкальных применений:

Устойчивость к эффекту близости — важна для подкастеров, которые могут неосознанно менять расстояние до микрофона

— важна для подкастеров, которые могут неосознанно менять расстояние до микрофона Встроенная защита от ударных шумов — поможет избежать стуков по столу и других механических помех

— поможет избежать стуков по столу и других механических помех Ровная частотная характеристика в речевом диапазоне — обеспечит натуральное звучание голоса

— обеспечит натуральное звучание голоса Минимальный уровень собственного шума — особенно важно при использовании с бюджетными звуковыми интерфейсами

— особенно важно при использовании с бюджетными звуковыми интерфейсами Простота использования — идеально, если микрофон можно подключить и сразу начать запись без сложных настроек

Вот сравнение популярных моделей динамических микрофонов, которые заслужили признание в мире подкастинга:

Модель Особенности Подходит для Примерная цена Shure SM7B Отличная защита от поп-шумов, ровное звучание, требует мощного предусилителя Профессиональных студий, вещательных компаний $400-450 Røde PodMic Компактный, со встроенным креплением, оптимизирован для речи Домашних студий, начинающих подкастеров с учетом бюджетом $100-130 Electro-Voice RE20 Технология Variable-D минимизирует эффект близости, студийное качество Профессиональных радиостанций, подкастов с высокими требованиями $450-500 Shure MV7 Гибридная конструкция с USB и XLR выходами, встроенный мониторинг Мобильных подкастеров, стримеров, многоформатных создателей контента $250-300 Audio-Technica BP40 Большая диафрагма, богатый низ, встроенный фильтр низких частот Голосов с недостаточной "глубиной", студий среднего уровня $350-400

Помимо самого микрофона, для качественной записи подкаста вам понадобится:

Качественный микрофонный предусилитель или аудиоинтерфейс с достаточным усилением (особенно для моделей с низкой чувствительностью)

или аудиоинтерфейс с достаточным усилением (особенно для моделей с низкой чувствительностью) Микрофонная стойка или держатель , желательно с амортизирующим креплением для изоляции от вибраций

, желательно с амортизирующим креплением для изоляции от вибраций Поп-фильтр , даже если микрофон имеет встроенную защиту от взрывных согласных

, даже если микрофон имеет встроенную защиту от взрывных согласных Акустические панели для улучшения звучания помещения (даже минимальная обработка может дать заметные результаты)

Стоит отметить, что для многих подкастеров отличным стартовым вариантом может стать Shure SM58 — один из самых доступных динамических микрофонов профессионального уровня. Его легко найти на вторичном рынке, он невероятно прочен и при этом обеспечивает вполне достойное качество звука для речи.

Если вы только начинаете и не уверены в своем бюджете, обратите внимание на модели с USB-подключением, такие как Shure MV7 или Samson Q2U. Они позволяют обойтись без аудиоинтерфейса на начальном этапе, но при этом имеют XLR-выход для возможности апгрейда системы в будущем.

Выбор динамического микрофона — это не просто техническое решение, а важный творческий инструмент. Понимание принципов работы, правильное позиционирование и соответствие выбранной модели вашим задачам могут стать ключом к профессиональному звучанию. Помните, что даже самый доступный динамический микрофон в руках знающего специалиста способен дать результат лучше, чем топовая модель без понимания основ. Экспериментируйте, изучайте характер своего оборудования, и пусть ваши записи и выступления всегда звучат наилучшим образом!

