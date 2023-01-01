WordPress или Tilda: какую платформу выбрать для создания сайта

Для кого эта статья:

Предприниматели и владельцы бизнеса, ищущие платформу для создания сайта.

Новички в веб-дизайне и разработке, которые хотят быстро запустить проект.

Специалисты, работающие в digital-сфере, включая маркетологов и веб-дизайнеров. Запутанные лабиринты выбора платформы для сайта заставляют многих предпринимателей откладывать онлайн-развитие бизнеса на потом. WordPress с его бескрайними возможностями или интуитивно понятная Tilda? Хочется просто нажать кнопку и получить идеальный сайт, но реальность требует взвешенного решения. Я погрузился в тонкости обеих платформ, чтобы вы не тратили недели на исследования и избежали дорогостоящих ошибок. Давайте разберемся, какой инструмент действительно подходит именно под ваши задачи. 🔍

WordPress и Tilda: что скрывается за популярностью

WordPress завоевал 43% всех сайтов в интернете — цифра, от которой захватывает дух. Почему такая популярность? Открытый исходный код и бесплатная основа делают его доступным для всех — от блогеров до крупных корпораций. При этом система позволяет создать практически любой тип сайта: от простого лендинга до многофункционального интернет-магазина с тысячами товаров. 🏆

Tilda появилась значительно позже, в 2014 году, как ответ на потребность рынка в более простом и интуитивном инструменте. Сегодня на ней работает более 4 миллионов сайтов. Ее главное преимущество — возможность создавать визуально привлекательные сайты без погружения в код. Блочная система с готовыми шаблонами позволяет любому человеку собрать презентабельный сайт за несколько часов.

Иван Соколов, веб-дизайнер-фрилансер Три года назад ко мне обратился владелец небольшой кофейни. Он уже потратил значительную сумму на разработку сайта на WordPress, который никто не мог поддерживать. Контент устаревал, а каждое обновление меню требовало вызова программиста. Мы перенесли сайт на Tilda за два дня. Я настроил систему так, что владелец сам меняет меню, добавляет новости и акции. Его бизнес вырос на 22% за первые три месяца после запуска нового сайта — не только из-за платформы, но и потому что теперь у него был актуальный инструмент коммуникации с клиентами. Это был момент, когда я понял, что технически превосходная платформа не всегда лучший выбор. Важно то, как бизнес будет использовать инструмент ежедневно.

Обе платформы имеют свои преимущества и ограничения. WordPress — это свобода настройки и долгосрочная гибкость, но с более крутой кривой обучения. Tilda предлагает скорость и простоту, но может оказаться ограниченной для растущего бизнеса.

Критерий WordPress Tilda Уровень контроля Полный доступ к коду и файлам Ограниченный доступ в рамках интерфейса Количество шаблонов Тысячи тем (платных и бесплатных) 500+ готовых блоков, десятки шаблонов Экосистема 59,000+ плагинов Ограниченный набор интеграций Сообщество Огромное международное сообщество Активное русскоязычное сообщество Обновления Требуют внимания и контроля Автоматические, без участия пользователя

Выбирая между WordPress и Tilda, важно понимать не только текущие потребности, но и перспективы развития вашего проекта. Стартап с амбициями стать международной компанией может быстро перерасти возможности Tilda, а небольшому местному бизнесу мощь WordPress может оказаться избыточной.

Ключевые отличия WordPress от Tilda для новичков

Если вы делаете первые шаги в создании сайта, разница между платформами становится особенно заметной. Представьте, что WordPress — это конструктор LEGO с тысячами деталей и без инструкции, а Tilda — набор готовых модулей, которые просто соединяются друг с другом. 🧩

Для новичков Tilda предлагает:

Визуальный редактор — вы видите конечный результат моментально

— вы видите конечный результат моментально Готовые блоки — просто выбирайте и настраивайте цвета и контент

— просто выбирайте и настраивайте цвета и контент Встроенные функции — формы, слайдеры, галереи уже есть в системе

— формы, слайдеры, галереи уже есть в системе Поддержку на русском языке — документация и помощь доступны без языкового барьера

— документация и помощь доступны без языкового барьера Отсутствие необходимости думать о хостинге — все включено в подписку

WordPress требует от новичка больше знаний и подготовки:

Поиск и оплата хостинга — перед началом работы

— перед началом работы Установка системы — не всегда интуитивно понятна

— не всегда интуитивно понятна Выбор и настройка темы — среди тысяч вариантов

— среди тысяч вариантов Установка необходимых плагинов — для базового функционала

— для базового функционала Регулярное обновление — для безопасности и стабильности

Первый опыт новичка с WordPress часто сопровождается фрустрацией: система предлагает бесконечные возможности, но не указывает прямой путь. Tilda, напротив, ведет пользователя за руку, ограничивая свободу, но ускоряя процесс создания сайта.

Интерфейс имеет решающее значение. WordPress использует классическую административную панель с множеством меню и настроек. Tilda предлагает минималистичный интуитивный интерфейс, где основное взаимодействие происходит через перетаскивание блоков.

Мария Волкова, digital-маркетолог Когда я возглавила маркетинг в стартапе по производству экологичной косметики, нам срочно нужен был сайт. Бюджет был ограничен, а разработчиков в команде не было. Я начала с WordPress, потратила неделю на изучение, установку и настройку. Результат был функциональным, но выглядел как типичный шаблонный сайт. Клиенты не воспринимали нас всерьёз. Разочарованная, я решила попробовать Tilda. За выходные создала стильный лендинг, который идеально отражал ценности нашего бренда. Через месяц мы запустили полноценный интернет-магазин на этой же платформе. Продажи выросли на 156% за первый квартал. Конверсия была вдвое выше прогнозируемой. WordPress дал бы нам больше возможностей для масштабирования, но Tilda позволила быстро выйти на рынок с продуктом, который выглядел профессионально и вызывал доверие.

Что касается скорости запуска, разница разительна. Опытным путем установлено: средний пользователь без опыта создаёт первую версию сайта на Tilda за 4-8 часов, а на WordPress — за 15-20 часов. Впрочем, опытный разработчик может запустить WordPress-сайт так же быстро, как и Tilda.

Публикация изменений на сайте также отличается в обеих системах. В Tilda все просто: нажал кнопку "Опубликовать" — и изменения моментально видны всем. В WordPress процесс может быть более сложным, особенно если вы используете систему контроля версий или тестовую среду.

Технические возможности платформ для разных бизнесов

Глубина технической реализации — это то, что по-настоящему разделяет WordPress и Tilda. По мере роста бизнеса эти различия становятся всё более критичными. 🔧

WordPress для бизнеса — это:

Масштабируемость — от блога до многофункциональной платформы

— от блога до многофункциональной платформы Расширенные SEO-возможности — через плагины типа Yoast SEO или Rank Math

— через плагины типа Yoast SEO или Rank Math Глубокая аналитика — интеграция с любыми системами сбора данных

— интеграция с любыми системами сбора данных Многоязычность — полноценная поддержка нескольких языков

— полноценная поддержка нескольких языков Пользовательские роли — тонкая настройка доступа для команды

Tilda предлагает бизнесу:

Быстрое прототипирование — для тестирования бизнес-идей

— для тестирования бизнес-идей Готовые маркетинговые инструменты — формы, поп-апы, интеграции с CRM

— формы, поп-апы, интеграции с CRM Современный дизайн — без привлечения дизайнера

— без привлечения дизайнера Встроенную аналитику — базовые метрики доступны из коробки

— базовые метрики доступны из коробки Простую командную работу — без сложных настроек

Тип бизнеса Рекомендуемая платформа Почему Локальный сервисный бизнес Tilda Быстрое создание, простое обновление, достаточно функций Интернет-магазин до 500 товаров Tilda Готовые блоки для каталогов, встроенные платежные системы Интернет-магазин 500+ товаров WordPress + WooCommerce Неограниченное количество товаров, гибкая логика каталога Медиа-проект, блог WordPress Превосходная работа с контентом, таксономия, архивы Корпоративный сайт WordPress Масштабируемость, безопасность, интеграция с внутренними системами Стартап/MVP Tilda Скорость выхода на рынок, экономия бюджета на начальном этапе

Для интернет-магазина возможности платформ особенно различаются. Tilda предлагает простое решение для небольших магазинов с готовыми интеграциями для российских платежных систем и CRM. WordPress с плагином WooCommerce обеспечивает более комплексное решение: управление складом, скидки, программы лояльности, продвинутые налоговые настройки.

В плане безопасности WordPress требует большей внимательности. Как открытая система, она чаще подвергается атакам, и владельцу сайта необходимо следить за обновлениями и использовать дополнительные меры защиты. Tilda берет ответственность за безопасность на себя, что удобно для тех, кто не хочет погружаться в технические детали.

Интеграции с внешними сервисами демонстрируют гибкость WordPress. Практически любая API-интеграция возможна — от CRM и ERP до специфических отраслевых решений. Tilda предлагает ограниченный набор популярных интеграций, которые покрывают базовые потребности малого и среднего бизнеса.

Бюджет и временные затраты на создание сайта

Финансовая сторона вопроса часто становится решающей при выборе платформы. На первый взгляд, WordPress выигрывает — базовая система бесплатна. Но полная картина расходов выглядит совсем иначе. 💰

Рассмотрим реальные затраты на создание и поддержку сайта на WordPress:

Хостинг: от 3 000 ₽ до 15 000 ₽ в год (зависит от требований к производительности)

от 3 000 ₽ до 15 000 ₽ в год (зависит от требований к производительности) Доменное имя: от 500 ₽ до 1 500 ₽ в год

от 500 ₽ до 1 500 ₽ в год Премиум-тема: от 3 000 ₽ до 12 000 ₽ (одноразово или по подписке)

от 3 000 ₽ до 12 000 ₽ (одноразово или по подписке) Платные плагины: от 0 ₽ до 30 000 ₽ в год (зависит от функциональности)

от 0 ₽ до 30 000 ₽ в год (зависит от функциональности) Услуги разработчика: от 20 000 ₽ до 200 000 ₽ (для настройки и кастомизации)

от 20 000 ₽ до 200 000 ₽ (для настройки и кастомизации) Техническая поддержка: от 5 000 ₽ до 20 000 ₽ в месяц (или найм специалиста в штат)

Затраты на создание и поддержку сайта на Tilda:

Подписка Personal: 9 000 ₽ в год (один сайт, базовые функции)

9 000 ₽ в год (один сайт, базовые функции) Подписка Business: 21 000 ₽ в год (5 сайтов, расширенные функции)

21 000 ₽ в год (5 сайтов, расширенные функции) Доменное имя: от 500 ₽ до 1 500 ₽ в год (можно подключить свой)

от 500 ₽ до 1 500 ₽ в год (можно подключить свой) Услуги дизайнера: от 10 000 ₽ до 100 000 ₽ (опционально, для кастомизации)

от 10 000 ₽ до 100 000 ₽ (опционально, для кастомизации) Техническая поддержка: включена в стоимость подписки

Важно понимать, что бюджет должен включать не только создание, но и поддержку сайта. WordPress-сайт может обойтись дешевле на начальном этапе, но требует больше вложений в техническое обслуживание. Tilda имеет предсказуемую стоимость подписки, которая включает хостинг и базовую техподдержку.

Временные затраты также необходимо учитывать, особенно для бизнеса, где время — критический ресурс:

WordPress: от 20 до 100 часов на создание (зависит от сложности и опыта); 2-5 часов в месяц на поддержку

от 20 до 100 часов на создание (зависит от сложности и опыта); 2-5 часов в месяц на поддержку Tilda: от 5 до 40 часов на создание; 1-2 часа в месяц на обновление контента

Многие предприниматели недооценивают стоимость своего времени. Если владелец бизнеса сам занимается созданием сайта, экономия на оплате специалиста может обернуться значительными потерями в основном бизнесе.

Также стоит учитывать "скрытые" расходы: обучение персонала работе с системой, решение технических проблем, обновления системы. Для WordPress эти расходы обычно выше из-за более сложной архитектуры.

WordPress или Tilda: идеальный выбор для вашей цели

Выбор между WordPress и Tilda в конечном итоге сводится к четкому пониманию ваших приоритетов и бизнес-целей. Давайте определим, кому что подходит лучше всего. 🎯

WordPress станет идеальным выбором, если:

У вас долгосрочный проект с перспективой масштабирования

Требуется уникальный функционал, выходящий за рамки стандартных решений

Важна гибкая настройка SEO и полный контроль над технической оптимизацией

В команде есть технический специалист или бюджет на его привлечение

Необходима интеграция с корпоративными системами или специфическими сервисами

Планируется сложная работа с контентом (многоуровневые категории, пользовательский контент)

Проект включает функции социальной сети или форума

Tilda — оптимальное решение, когда:

Требуется быстрый запуск проекта "здесь и сейчас"

В приоритете визуальная составляющая и современный дизайн

Отсутствуют технические специалисты в команде

Важна простота обновления контента для неподготовленных пользователей

Проект ограничен по бюджету, особенно на начальных этапах

Бизнес локальный, ориентированный на российский рынок

Требуется создание лендингов для маркетинговых кампаний

Для разных типов проектов выбор может быть очевиден. Блоггеру, пишущему длинные тексты, будет комфортнее с WordPress и его превосходным текстовым редактором. Фотографу или дизайнеру Tilda предложит более эстетичное представление портфолио без лишних усилий.

Многие успешные компании начинают с Tilda для быстрого выхода на рынок, а по мере роста и накопления данных мигрируют на WordPress. Такой поэтапный подход позволяет оптимально использовать ресурсы на каждом этапе развития.

Если же ваш проект находится на стыке этих рекомендаций, стоит оценить, что критичнее: скорость запуска или долгосрочная гибкость. Часто быстрый запуск на Tilda с последующим сбором обратной связи от пользователей позволяет уточнить требования перед более серьезными инвестициями в разработку на WordPress.

В идеальной ситуации решение принимается не только на основе текущих задач, но и с учетом стратегии развития на 2-3 года вперед. Если предвидится значительное усложнение проекта, возможно, стоит сразу выбрать WordPress, несмотря на более высокий входной порог.