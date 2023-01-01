7 лучших векторных редакторов: обзор для дизайнеров всех уровней

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры и иллюстраторы

Студенты и начинающие специалисты в области дизайна

Фрилансеры и малые бизнесмены, заинтересованные в создании графики Векторная графика — это искусство создания идеальных линий и форм, которые никогда не теряют качества при масштабировании. 🎨 Представьте логотип, который одинаково четко выглядит и на визитке, и на билборде — это магия векторов! Для дизайнеров, иллюстраторов и всех, кто стремится к профессиональному созданию графики, векторные редакторы становятся незаменимым инструментом. Но какую программу выбрать? Adobe Illustrator, CorelDRAW или может что-то бесплатное? Давайте разберемся в особенностях семи популярных векторных редакторов и основах работы с ними.

Что такое векторная графика: принципы и преимущества

Векторная графика — это метод представления изображений через математические формулы, описывающие линии, кривые и формы. В отличие от растровой графики, которая состоит из пикселей (точек), векторные изображения строятся на основе геометрических примитивов: линий, кривых Безье, окружностей и многоугольников.

Ключевое преимущество векторной графики — масштабируемость без потери качества. Логотип, созданный в векторном формате, можно увеличить до размеров небоскреба, и он сохранит идеальную четкость линий.

Алексей Виноградов, арт-директор

Помню свой первый опыт работы с клиентом, владельцем сети ресторанов. Он заказал логотип, но после утверждения дизайна внезапно решил разместить его на фасаде здания размером 6×8 метров. Если бы я работал в растровом редакторе, это стало бы катастрофой. Но благодаря векторной графике в Adobe Illustrator, мы просто отправили файл в типографию, и логотип идеально смотрелся даже в таком гигантском формате. Клиент был поражен, а я получил контракт на оформление всей сети. Это был момент, когда я по-настоящему оценил мощь векторных редакторов.

Вот основные преимущества векторной графики:

Бесконечная масштабируемость — изображение можно увеличивать без потери качества

— изображение можно увеличивать без потери качества Небольшой размер файлов — векторные файлы занимают меньше места, чем растровые аналоги

— векторные файлы занимают меньше места, чем растровые аналоги Легкость редактирования — каждый элемент можно изменять независимо

— каждый элемент можно изменять независимо Точность — идеально для технических иллюстраций и чертежей

— идеально для технических иллюстраций и чертежей Печать с высоким разрешением — подходит для полиграфии любого масштаба

Характеристика Векторная графика Растровая графика Структура Математические формулы Пиксели (точки) Масштабирование Без потери качества Теряет качество при увеличении Размер файла Маленький Большой Идеально для Логотипы, иконки, иллюстрации Фотографии, сложные изображения Популярные форматы SVG, AI, EPS, PDF JPG, PNG, GIF, TIFF

Векторные редакторы применяются для создания логотипов, иконок, иллюстраций, типографики, инфографики и даже анимаций. Они незаменимы в брендинге, полиграфии, веб-дизайне и UI/UX дизайне.

Основы работы в векторных редакторах: ключевые инструменты

Несмотря на различия между векторными редакторами, все они имеют схожий набор базовых инструментов. Освоив их принципы в одной программе, вы легко адаптируетесь к любой другой. 🔧

Перо (Pen Tool) — основной инструмент для создания и редактирования кривых Безье. Позволяет строить сложные формы точка за точкой с помощью векторных узлов и направляющих.

— основной инструмент для создания и редактирования кривых Безье. Позволяет строить сложные формы точка за точкой с помощью векторных узлов и направляющих. Базовые фигуры — инструменты для быстрого создания прямоугольников, овалов, многоугольников и звезд.

— инструменты для быстрого создания прямоугольников, овалов, многоугольников и звезд. Выделение и трансформация — позволяют выбирать объекты и изменять их размер, положение, поворот или наклон.

— позволяют выбирать объекты и изменять их размер, положение, поворот или наклон. Текстовые инструменты — для добавления и форматирования текста, который в векторных редакторах также является редактируемым объектом.

— для добавления и форматирования текста, который в векторных редакторах также является редактируемым объектом. Заливка и обводка — управление цветом, градиентами, узорами внутри объекта и его контуров.

— управление цветом, градиентами, узорами внутри объекта и его контуров. Кисти — создание стилизованных линий различной формы и текстуры.

— создание стилизованных линий различной формы и текстуры. Слои — организация элементов изображения по уровням для удобства редактирования.

Особое внимание стоит уделить работе с узлами (anchor points) — это ключевое отличие векторных редакторов от растровых. Узлы определяют форму кривых и могут быть гладкими или угловыми. Манипуляция узлами и их направляющими ручками позволяет создавать сложные и плавные формы с удивительной точностью.

Мария Соколова, преподаватель компьютерной графики

Однажды ко мне на курс пришла студентка, которая годами работала в Photoshop и была уверена, что векторные редакторы слишком сложные. На первом занятии по Adobe Illustrator она просто смотрела на интерфейс с ужасом. Я предложила ей простое упражнение — нарисовать кофейную чашку используя только инструмент "Перо". Через час она создала не просто чашку, а целую композицию с паром и блюдцем! "Это как рисование, но с возможностью бесконечных исправлений", — сказала она. Теперь она работает иллюстратором и создает потрясающие векторные иллюстрации для детских книг. Всё дело в понимании базовых принципов работы с узлами и кривыми — они открывают безграничные творческие возможности.

Важный принцип работы в векторных редакторах — использование слоев и групп для организации объектов. Это особенно важно при создании сложных иллюстраций или многостраничных макетов:

Размещайте связанные элементы на отдельных слоях Используйте группировку объектов для удобства трансформации Применяйте блокировку слоев для защиты от случайного редактирования Называйте слои понятными именами для удобной навигации

Современные векторные редакторы также предлагают инструменты для создания сеток, работы с перспективой, трассировки растровых изображений и даже 3D-моделирования. Но даже с базовым набором инструментов можно создавать впечатляющие проекты.

Adobe Illustrator и CorelDRAW: флагманы векторной графики

Adobe Illustrator и CorelDRAW — два титана в мире векторной графики, каждый со своими уникальными сильными сторонами и подходом к дизайну. 🏆

Adobe Illustrator — стандарт индустрии, особенно популярный среди профессиональных дизайнеров и крупных компаний. Программа предлагает непревзойденную точность, интеграцию с другими продуктами Adobe (Photoshop, InDesign) и постоянно обновляемые инструменты.

Ключевые особенности Adobe Illustrator:

Мощные инструменты для создания сложных иллюстраций и типографики

Продвинутая работа с цветом, включая поддержку Pantone

Облачное хранение и синхронизация через Creative Cloud

Интуитивно понятная работа с кривыми Безье

Обширная библиотека шаблонов и ресурсов

Интеграция с Adobe Stock для доступа к миллионам стоковых изображений

CorelDRAW — мощный конкурент Illustrator, особенно популярный в полиграфии, рекламном дизайне и среди пользователей Windows. Многие профессионалы ценят CorelDRAW за интуитивно понятный интерфейс и более доступную цену.

Ключевые особенности CorelDRAW:

Комплексное решение, включающее редактор растровой графики (PHOTO-PAINT)

Удобные инструменты для верстки многостраничных документов

Мощные возможности для работы с текстом и типографикой

Отличная поддержка различных форматов файлов

Специализированные инструменты для дизайна упаковки

Лицензия без подписки (доступна единоразовая покупка)

Критерий Adobe Illustrator CorelDRAW Модель распространения Подписка (Adobe CC) Подписка или единоразовая покупка Интерфейс Более сложный, профессиональный Более интуитивный для новичков Кривые Безье Очень гибкие, точные Простые в использовании Типографика Превосходные инструменты Отличные инструменты с уклоном в верстку Совместимость Отличная в экосистеме Adobe Широкая поддержка форматов Идеален для Логотипы, иллюстрации, иконки Полиграфия, многостраничные макеты

Выбор между Illustrator и CorelDRAW часто сводится к личным предпочтениям, рабочему процессу и бюджету. Illustrator предпочтительнее для тех, кто работает в команде с экосистемой Adobe и создает дизайн для веб и цифровых платформ. CorelDRAW может быть лучшим выбором для полиграфии, малого бизнеса и тех, кто предпочитает единовременную покупку программы.

Оба редактора имеют крутую кривую обучения, но предлагают безграничные возможности для творчества. Многие профессионалы владеют обеими программами, используя их для разных проектов в зависимости от конкретных требований.

Бесплатные альтернативы: Inkscape и Gravit Designer

Не каждый дизайнер может позволить себе коммерческие программы вроде Illustrator или CorelDRAW. К счастью, существуют мощные бесплатные векторные редакторы, которые предлагают впечатляющий набор инструментов. 💸

Inkscape — это открытый проект с открытым исходным кодом, который заслужил репутацию одного из самых мощных бесплатных векторных редакторов. Несмотря на бесплатность, программа предлагает профессиональные инструменты и возможности.

Преимущества Inkscape:

Полностью бесплатный и открытый исходный код

Кроссплатформенность (Windows, macOS, Linux)

Мощная поддержка формата SVG

Обширный набор инструментов для рисования и редактирования векторов

Расширяемость через плагины

Активное сообщество пользователей и разработчиков

Ограничения Inkscape:

Менее отполированный интерфейс по сравнению с коммерческими аналогами

Ограниченная поддержка цветовых профилей CMYK для печати

Может работать медленнее с очень сложными иллюстрациями

Некоторые форматы файлов поддерживаются ограниченно

Gravit Designer — относительно новый игрок на рынке векторных редакторов, который предлагает как бесплатную, так и платную версию Pro. Базовая версия предоставляет впечатляющий набор функций без оплаты.

Преимущества Gravit Designer:

Работает как в браузере, так и как настольное приложение

Современный интуитивно понятный интерфейс

Облачное хранение и синхронизация проектов

Хорошая поддержка различных форматов экспорта

Инструменты для создания веб-графики и UI дизайна

Библиотека готовых элементов и шаблонов

Ограничения бесплатной версии Gravit Designer:

Экспорт в высоком разрешении доступен только в Pro-версии

Офлайн-режим ограничен в бесплатной версии

Некоторые продвинутые функции требуют платной подписки

Меньшее сообщество пользователей по сравнению с Inkscape

Эти бесплатные редакторы идеальны для:

Начинающих дизайнеров, которые хотят освоить векторную графику без финансовых вложений Студентов и образовательных учреждений с ограниченным бюджетом Фрилансеров, которые только начинают свою карьеру Энтузиастов и хобби-художников Малого бизнеса, которому нужны базовые дизайнерские инструменты

Несмотря на бесплатность, обе программы могут использоваться для профессиональных проектов. Многие дизайнеры используют их как основной инструмент или как дополнение к коммерческим редакторам в определенных рабочих процессах.

3 специализированных векторных редактора для разных задач

Помимо универсальных векторных редакторов, существуют специализированные программы, созданные для решения конкретных задач. Эти инструменты могут оказаться более эффективными, если вы работаете в определенной нише. 🚀

1. Affinity Designer — относительно новый игрок на рынке, который быстро завоевал популярность благодаря мощному функционалу по доступной цене. Это отличная альтернатива Adobe Illustrator для профессиональных дизайнеров.

Особенности: интеграция растровых и векторных рабочих процессов, бесшовное переключение между ними, точность до 1,000,000% масштабирования, единоразовая покупка без подписки

интеграция растровых и векторных рабочих процессов, бесшовное переключение между ними, точность до 1,000,000% масштабирования, единоразовая покупка без подписки Лучшее применение: иллюстрации, дизайн иконок, UI/UX дизайн, брендинг

иллюстрации, дизайн иконок, UI/UX дизайн, брендинг Стоимость: доступная единоразовая покупка (около $55-60)

2. Sketch — векторный редактор, созданный специально для UI/UX дизайнеров и веб-разработчиков. Доступен только для macOS.

Особенности: инструменты специально для дизайна интерфейсов, обширная библиотека плагинов, интеграция с инструментами прототипирования, коллаборативные функции

инструменты специально для дизайна интерфейсов, обширная библиотека плагинов, интеграция с инструментами прототипирования, коллаборативные функции Лучшее применение: дизайн мобильных приложений, веб-дизайн, прототипирование

дизайн мобильных приложений, веб-дизайн, прототипирование Стоимость: годовая подписка (около $99/год)

3. Figma — онлайн-векторный редактор с мощными возможностями для совместной работы. Стремительно набирает популярность среди дизайн-команд.

Особенности: работа в браузере, совместное редактирование в реальном времени, автоматические версии, компоненты для создания дизайн-систем

работа в браузере, совместное редактирование в реальном времени, автоматические версии, компоненты для создания дизайн-систем Лучшее применение: командная работа над UI/UX проектами, создание дизайн-систем, прототипирование

командная работа над UI/UX проектами, создание дизайн-систем, прототипирование Стоимость: бесплатная версия с ограничениями, платные планы от $12/месяц

Каждый из этих специализированных редакторов имеет свои сильные стороны, которые могут значительно упростить вашу работу в конкретной области дизайна:

Редактор Фокус Уникальная особенность Кривая обучения Affinity Designer Универсальный дизайн Гибридный растр/вектор Средняя Sketch UI/UX дизайн Экосистема плагинов Низкая/средняя Figma Командная работа Совместное редактирование Низкая

При выборе специализированного редактора, учитывайте следующие факторы:

Тип проектов, над которыми вы работаете (иллюстрации, UI, иконки, инфографика) Рабочий процесс вашей команды и необходимость совместной работы Техническую среду — операционную систему и доступное оборудование Бюджет и предпочтительную модель оплаты (подписка или единоразовая покупка) Интеграцию с другими инструментами в вашем рабочем процессе

Примечательно, что многие профессиональные дизайнеры используют комбинацию различных редакторов в зависимости от проекта. Например, Illustrator для сложных иллюстраций, Figma для UI дизайна и совместной работы, Affinity Designer для детализированных иконок.

Специализированные редакторы часто предлагают пробные версии — обязательно протестируйте их перед покупкой, чтобы понять, соответствуют ли они вашим конкретным потребностям и стилю работы.

Векторные редакторы — не просто инструменты, а настоящие проводники вашего творчества в мир безграничных возможностей дизайна. От мощных флагманов индустрии до бесплатных альтернатив и специализированных решений — у каждого дизайнера есть выбор идеального инструмента под свои задачи и бюджет. Начните с освоения базовых принципов векторной графики, и вы сможете масштабировать не только свои работы, но и профессиональные навыки. Помните, что лучший векторный редактор — тот, в котором ваши идеи воплощаются наиболее естественно и эффективно.

