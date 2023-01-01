UX UI исследования: что это и почему они важны для дизайна

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

UX/UI дизайнеры и исследователи

Руководители и менеджеры продуктов

Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна За каждым кликом, свайпом и прокруткой стоит пользователь, который либо удовлетворён, либо разочарован интерфейсом. Дизайн без исследований — всё равно что стрельба вслепую: можно случайно попасть в цель, но чаще промахиваешься. UX/UI исследования — это не просто модный тренд или дополнительный этап разработки, а критический фундамент, на котором строится успешный продукт. Компании, игнорирующие этот этап, рискуют потерять до 85% потенциальных клиентов из-за плохого пользовательского опыта. Разберём, почему исследования стали обязательной практикой и какие инструменты помогут вам создать дизайн, за который пользователи будут благодарны. 🔍

Хотите освоить профессию веб-дизайнера и научиться проводить исследования, которые действительно влияют на качество продукта? Курс «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro погружает в мир UX/UI исследований с первых занятий. Вы не просто изучите теорию, но и проведёте реальные исследования под руководством практикующих дизайнеров. За 9 месяцев вы соберёте портфолио из 15+ проектов, где каждое решение будет основано на данных. Старт новой группы уже скоро!

UX/UI исследования: фундамент успешного цифрового дизайна

UX/UI исследования — это систематический подход к пониманию потребностей, ожиданий и поведения пользователей при взаимодействии с цифровыми продуктами. Это не просто опциональный этап дизайн-процесса — это его краеугольный камень. 🧱

Представьте, что вы строите дом без предварительного изучения грунта и климатических условий. Шансы, что такое строение выдержит первую же бурю, минимальны. Аналогично, разработка продукта без понимания пользователя обречена на провал в долгосрочной перспективе.

UX (User Experience) исследования фокусируются на психологических аспектах взаимодействия, изучая эмоции, установки и рациональное поведение пользователей. UI (User Interface) исследования направлены на оптимизацию визуальных элементов интерфейса — от цветов до расположения кнопок.

Александр Кравцов, Lead UX-исследователь

Когда я только начинал карьеру, мне довелось работать над приложением для медицинской клиники. Команда разработки была абсолютно уверена, что понимает потребности врачей и пациентов. Мы потратили два месяца, создавая "идеальный" интерфейс.

При первом же тестировании с реальными врачами стало очевидно, что мы допустили критическую ошибку: наше представление о рабочем процессе медперсонала оказалось далеким от реальности. Врачи тратили в три раза больше времени на основные операции в нашем приложении, чем в их старой системе.

Мы были вынуждены переработать 70% функционала, что привело к задержке запуска на квартал. Тогда я осознал золотое правило: один день исследований экономит недели разработки. Сейчас ни один мой проект не начинается без погружения в контекст пользователя — будь то интервью, полевые наблюдения или анализ существующих решений.

Исследования решают главную проблему разработки — разрыв между предположениями создателей продукта и реальными потребностями пользователей. По данным Forrester Research, каждый доллар, вложенный в UX на ранних этапах, приносит от 10 до 100 долларов возврата инвестиций.

Вот что дают правильно проведенные UX/UI исследования:

Сокращение времени разработки на 33-50% за счет своевременного выявления проблем

Уменьшение количества итераций после запуска продукта

Повышение удовлетворенности пользователей на 40%

Обоснование дизайнерских решений перед стейкхолдерами

Снижение затрат на поддержку продукта после запуска на 15-20%

Этап разработки Стоимость исправления ошибки Причина высокой стоимости Исследование и планирование 1x Изменения вносятся в документацию Дизайн 5x Прототипы и макеты требуют пересмотра Разработка 10x Переписывание кода и логики Тестирование 15x Возврат к предыдущим этапам Запуск продукта 30-100x Полный пересмотр решений и репутационные риски

Ключевой фактор успеха — проведение исследований не как формальность, а как стратегический инструмент, интегрированный в каждый этап разработки. Исследования должны быть постоянными, итеративными и адаптивными к меняющимся условиям рынка и потребностям пользователей.

Как UX/UI исследования влияют на бизнес-показатели

Взаимосвязь между качественными UX/UI исследованиями и финансовыми результатами компании не всегда очевидна для руководителей. Однако данные говорят сами за себя: продукты, созданные на основе глубоких исследований, демонстрируют впечатляющие показатели эффективности. 📈

Согласно отчету McKinsey, компании, уделяющие приоритетное внимание дизайну на основе исследований, показывают рост дохода на 32% выше конкурентов. Более того, акции таких компаний растут на 219% быстрее среднерыночных показателей.

Влияние UX/UI исследований на бизнес проявляется через ключевые метрики:

Конверсия – Улучшение на 30-200% после редизайна, основанного на данных исследований

– Улучшение на 30-200% после редизайна, основанного на данных исследований Удержание пользователей – Повышение на 15-25% благодаря более интуитивным интерфейсам

– Повышение на 15-25% благодаря более интуитивным интерфейсам Средний чек – Рост на 10-40% через оптимизацию пути пользователя

– Рост на 10-40% через оптимизацию пути пользователя Снижение затрат на поддержку – Уменьшение обращений в службу поддержки до 60%

– Уменьшение обращений в службу поддержки до 60% Ускорение принятия решений – Сокращение циклов разработки на 33-50%

Экономический эффект от проведения исследований наблюдается не только в долгосрочной перспективе. По данным IBM, каждый доллар, инвестированный в улучшение UX, возвращает до $100 благодаря повышению удовлетворенности пользователей.

Мария Соловьева, Директор по продукту

Наш интернет-магазин спортивных товаров столкнулся с серьезной проблемой: воронка покупки теряла 70% пользователей на этапе оформления заказа. Вместо того чтобы сразу бросаться переделывать чекаут, мы решили провести комплексное исследование.

Мы изучили аналитику в Hotjar, провели 15 интервью с реальными пользователями и построили карту пользовательского пути. Выяснилось, что проблема была не только в форме оплаты (как мы предполагали), но и в неочевидном расчете стоимости доставки. Пользователи чувствовали, что их "обманывают", когда на последнем шаге появлялась дополнительная сумма.

Мы разработали новый дизайн, где стоимость доставки рассчитывалась и показывалась динамически уже на этапе выбора товара. Также добавили прогресс-бар и возможность сохранять корзину. Результаты превзошли ожидания: конверсия выросла на 82%, а средний чек увеличился на 23%, так как пользователи чаще добавляли товары для получения бесплатной доставки.

ROI этого исследования составил примерно 4300% за первые три месяца после внедрения изменений. Самое главное — мы избежали дорогостоящей ошибки с редизайном всего чекаута, который команда изначально считала проблемным.

Интересно, что влияние исследований на бизнес-показатели различается в зависимости от отрасли и типа продукта:

Отрасль Ключевой улучшаемый показатель Средний эффект от UX исследований E-commerce Конверсия в покупку +35-75% SaaS Удержание пользователей +20-40% Финтех Снижение отказов при регистрации +40-60% Медиа Время взаимодействия +25-45% Мобильные приложения Частота использования +30-70%

Важно отметить, что эффект от UX/UI исследований имеет кумулятивный характер. Регулярное проведение исследований и внедрение улучшений создает положительный цикл: улучшение опыта → рост удовлетворенности → повышение лояльности → увеличение дохода → больше ресурсов для исследований.

Для максимизации ROI от исследований рекомендуется:

Начинать исследования на самых ранних этапах концептуализации продукта

Выделять бюджет на исследования как стратегическую инвестицию (8-12% от общего бюджета разработки)

Фокусироваться на самых проблемных точках пользовательского пути

Внедрять культуру принятия решений на основе данных вместо мнений

Регулярно пересматривать и обновлять исследования (минимум раз в квартал)

Методы и инструменты проведения UX/UI исследований

Арсенал методов UX/UI исследований постоянно расширяется, предоставляя дизайнерам всё более точные инструменты для понимания пользователей. Выбор правильного метода зависит от стадии проекта, бюджета и поставленных задач. 🔬

Чтобы структурировать подход к исследованиям, полезно разделить методы на качественные и количественные:

Качественные методы дают глубокое понимание мотивов, проблем и потребностей пользователей

дают глубокое понимание мотивов, проблем и потребностей пользователей Количественные методы предоставляют измеримые данные о поведении больших групп пользователей

Рассмотрим наиболее эффективные методы для каждого этапа разработки продукта:

Этап разработки Методы исследования Получаемые инсайты Дискавери Глубинные интервью, кабинетное исследование, конкурентный анализ, анкетирование Потребности пользователей, ниши рынка, болевые точки Проектирование Персоны, пользовательские истории, сортировка карточек, прототипирование Модели взаимодействия, информационная архитектура Проверка концепции Юзабилити-тестирование, A/B тесты, когнитивные прогулки Проблемы интерфейса, понятность навигации После запуска Аналитика, тепловые карты, опросы удовлетворенности Реальное поведение, зоны взаимодействия, лояльность Оптимизация Многовариантное тестирование, анализ воронки, исследование доступности Возможности улучшения конверсии, инклюзивность

Современные инструменты, которые существенно упрощают проведение исследований в 2025 году:

Для интервью и тестирования : UserZoom, UsabilityHub, UserTesting, Lookback

: UserZoom, UsabilityHub, UserTesting, Lookback Для аналитики поведения : Hotjar, FullStory, Smartlook, Mouseflow

: Hotjar, FullStory, Smartlook, Mouseflow Для опросов и обратной связи : SurveyMonkey, Typeform, Qualtrics

: SurveyMonkey, Typeform, Qualtrics Для прототипирования : Figma, Axure RP, Adobe XD, Framer

: Figma, Axure RP, Adobe XD, Framer Для анализа данных : Optimal Workshop, Mixpanel, Amplitude, Google Analytics

: Optimal Workshop, Mixpanel, Amplitude, Google Analytics AI-ассистенты исследований: Researchable, Dovetail, EnjoyHQ

При выборе методов исследования важно ориентироваться на принцип триангуляции — использование нескольких дополняющих друг друга методов для получения более достоверной картины. Например, сочетание анализа данных с интервью дает как количественное представление о проблеме, так и качественное понимание причин.

Советы по эффективному проведению исследований:

Начинайте с четкого определения исследовательских вопросов

Разрабатывайте сценарии тестирования, максимально приближенные к реальным задачам

Выбирайте репрезентативную выборку пользователей (от 5 человек для качественных и от 100 для количественных исследований)

Документируйте не только результаты, но и методологию для будущих итераций

Привлекайте стейкхолдеров к наблюдению за исследованиями — это повышает доверие к результатам

Ключевой тренд 2025 года — внедрение AI в процессы исследования. Искусственный интеллект помогает анализировать огромные объемы пользовательских данных, выявлять паттерны поведения и даже предсказывать потенциальные проблемы интерфейса. Однако важно помнить, что технологии лишь дополняют, а не заменяют человеческую эмпатию и контекстуальное понимание.

От исследования к прототипу: практическое применение

Самые глубокие исследования бессмысленны, если их результаты не трансформируются в конкретные решения. Связующее звено между исследованием и конечным продуктом — правильно выстроенный процесс прототипирования. 🛠️

Превращение исследовательских данных в прототип — это не линейный, а итеративный процесс, включающий в себя несколько ключевых этапов:

Анализ и синтез данных — систематизация инсайтов и выявление закономерностей Формирование требований — перевод инсайтов в конкретные дизайн-задачи Генерация идей — разработка концептуальных решений на основе требований Прототипирование — визуализация идей с постепенным повышением детализации Проверка гипотез — тестирование прототипов с пользователями

Уровни прототипирования от простого к сложному:

Скетчи и бумажные прототипы — быстрая визуализация идей для внутреннего обсуждения

— быстрая визуализация идей для внутреннего обсуждения Wireframes — схематичное отображение структуры и иерархии контента

— схематичное отображение структуры и иерархии контента Кликабельные прототипы — интерактивные модели с базовой навигацией

— интерактивные модели с базовой навигацией Hi-fi прототипы — высокодетализированные интерактивные модели, приближенные к конечному продукту

Эффективность перехода от исследований к прототипу можно повысить следующими практиками:

Создание карты эмпатии для визуализации потребностей и проблем пользователей

Ведение библиотеки UI-паттернов, подтвержденных исследованиями

Разработка прототипов "минимально жизнеспособной функциональности" (MVP feature)

Параллельное прототипирование нескольких вариантов решения для сравнительного тестирования

Применение методики "Дизайн-спринт" для быстрой проверки критических гипотез

Технологический аспект связи исследований с прототипированием получил значительное развитие в 2025 году. Передовые платформы теперь позволяют напрямую интегрировать результаты исследований в прототипы:

Тип интеграции Преимущества Примеры решений Прямой импорт данных из аналитических систем Автоматическое выявление проблемных зон интерфейса Figma + Hotjar, Mixpanel + Adobe XD Тестирование прототипа с аудио-видеозаписью и анализом эмоций Качественный анализ реакций пользователей UserTesting + InVision, Lookback + Marvel AI-генерация вариаций прототипа на основе исследований Ускорение процесса разработки альтернативных решений Framer AI, Uizard, Figma AI Features Автоматический A/B тест прототипов Статистически достоверное сравнение вариантов Optimizely + Sketch, VWO Testing

Важно помнить о потенциальных подводных камнях при трансформации исследований в прототипы:

Искажение данных через призму личных предпочтений дизайнера

Потеря важных инсайтов при упрощении сложных исследовательских данных

"Паралич анализа" — чрезмерное погружение в данные без перехода к прототипированию

Игнорирование технических ограничений при создании концептуальных прототипов

Слишком ранняя детализация прототипов, когда ключевые концепции еще не проверены

Для успешной трансформации исследований в прототипы необходима правильная организация самого процесса разработки. Многие команды успешно внедряют дизайн-системы, которые опираются на исследования и становятся "живой" документацией подтвержденных паттернов взаимодействия.

Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, подходит ли вам карьера UX/UI дизайнера. Всего 10 минут — и вы узнаете, насколько ваше аналитическое мышление, креативность и эмпатия соответствуют профессиональному профилю исследователя пользовательского опыта. Тест составлен практикующими UX-специалистами и учитывает реальные задачи и вызовы профессии. Получите персонализированные рекомендации по развитию необходимых навыков исследователя и дизайнера!

Ошибки в UX/UI исследованиях и как их избежать

Даже самые опытные исследователи и дизайнеры допускают ошибки, которые могут существенно повлиять на качество результатов и их практическую применимость. Понимание типичных подводных камней помогает повысить эффективность исследовательской работы. ⚠️

Критические ошибки, которые компрометируют результаты исследований:

Подтверждение предубеждений — поиск данных, которые подтверждают уже существующие представления команды

— поиск данных, которые подтверждают уже существующие представления команды Нерепрезентативная выборка — тестирование с участием пользователей, не отражающих реальную аудиторию

— тестирование с участием пользователей, не отражающих реальную аудиторию Искажение данных наводящими вопросами — формулирование вопросов, подталкивающих к определенным ответам

— формулирование вопросов, подталкивающих к определенным ответам "Эффект Хоторна" — изменение поведения пользователей из-за осознания факта наблюдения

— изменение поведения пользователей из-за осознания факта наблюдения Селективное восприятие — игнорирование данных, противоречащих предпочитаемому решению

Методологические просчеты, снижающие ценность исследований:

Исследования ради исследований — сбор данных без четкой цели и плана применения

— сбор данных без четкой цели и плана применения Чрезмерная фокусировка на количественных данных — упущение качественных инсайтов

— упущение качественных инсайтов Игнорирование контекста использования — тестирование в искусственных условиях

— тестирование в искусственных условиях Неправильная интерпретация корреляции и причинности — ошибочные выводы о связи явлений

— ошибочные выводы о связи явлений Отсутствие триангуляции данных — опора лишь на один метод исследования

Организационные ошибки, снижающие влияние исследований:

Проведение исследований слишком поздно — когда основные решения уже приняты

— когда основные решения уже приняты Отсутствие доступности результатов — хранение инсайтов в силосах, недоступных для команды

— хранение инсайтов в силосах, недоступных для команды Пренебрежение долгосрочными исследованиями — фокус только на быстрых тактических победах

— фокус только на быстрых тактических победах Игнорирование обучения на основе данных — повторение прежних ошибок

— повторение прежних ошибок Отсутствие измерения успеха исследований — неспособность доказать их ценность

Практические стратегии предотвращения типичных ошибок:

Проблема Решение Результат Предвзятость исследователя Привлечение нескольких наблюдателей с разными точками зрения Более объективная интерпретация данных Неправильно сформулированные вопросы Предварительное тестирование сценария исследования с коллегами Более точные и непредвзятые результаты Искусственные условия тестирования Этнографические исследования в естественной среде Более реалистичное понимание контекста использования Изоляция исследований от процесса разработки Внедрение риту алов "исследовательских четвергов" с участием команды Повышение применимости инсайтов Сложность с приоритизацией находок Матрица "влияние/усилия" для систематизации результатов Фокус на высокоэффективных улучшениях

Современные подходы к снижению риска ошибок в исследованиях:

Автоматизированный анализ предвзятости — AI-инструменты, помогающие выявить систематические ошибки в дизайне исследования

— AI-инструменты, помогающие выявить систематические ошибки в дизайне исследования Crowd-sourced проверка методологии — экспертный обзор дизайна исследования сообществом специалистов

— экспертный обзор дизайна исследования сообществом специалистов Совместное интерпретирование данных — проведение анализа с участием различных стейкхолдеров

— проведение анализа с участием различных стейкхолдеров Исследовательская прозрачность — документирование и обоснование всех методологических выборов

— документирование и обоснование всех методологических выборов Постоянное обучение методам исследований — регулярное повышение квалификации исследовательской команды

Важно понимать, что стремление к "идеальному" исследованию может вести к параличу действий. Прагматичный подход состоит в том, чтобы признать ограничения исследований и работать над их постепенным улучшением, одновременно извлекая максимум пользы из имеющихся данных.

Помните: лучше несовершенное исследование, чем полное его отсутствие. Ключ к успеху — регулярная самокритичная оценка исследовательской практики и постоянное стремление к её улучшению.