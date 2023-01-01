7 ошибок в макетах: как избежать проблем при печати в типографии

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры и специалисты по полиграфии

Студенты и начинающие профессионалы в области дизайна

Люди, занимающиеся подготовкой макетов для печати Бывало ли у вас такое: сдаёте макет в типографию, а вместо качественной полиграфии получаете испорченную партию с обрезанными логотипами, "грязными" цветами или размытыми изображениями? 💔 Эти болезненные ошибки стоят не только денег, но и репутации. Большинство проблем возникает из-за незнания базовых требований типографий. Я 12 лет работаю с полиграфией и помогу вам разобраться в тонкостях подготовки идеальных макетов — от выбора правильного формата файла до расчета вылетов, которые гарантируют безупречный результат печати.

Хотите раз и навсегда забыть о проблемах с печатью макетов? На курсе Профессия графический дизайнер от Skypro вы освоите не только создание визуально привлекательных дизайнов, но и все технические аспекты подготовки файлов для типографии. Преподаватели-практики поделятся секретами работы с цветовыми профилями, вылетами и форматами, которые сэкономят вам тысячи рублей на перепечатке. Инвестиция в знания окупится на первом же печатном проекте!

Основные требования типографий к макетам для печати

Прежде чем погрузиться в детали, давайте разберем фундаментальные требования, которые предъявляют типографии к поступающим макетам. Эти стандарты сформировались не просто так — они обусловлены технологическими особенностями печатного оборудования и процессов производства.

Максим Соколов, арт-директор печатного направления Однажды ко мне обратился клиент, который уже трижды перепечатывал тираж визиток. "Цвета совсем не те, что на экране! Они что, специально портят макеты?" — возмущался он. Оказалось, дизайнер подготовил файл в RGB, а для печати использовали CMYK без конвертации. Мы быстро пересохранили файл в правильном профиле, добавили вылеты и сделали контрольную распечатку. Клиент был поражен: "Как будто совсем другой дизайн!". Этот случай напоминает мне, насколько важно понимать технические требования типографий — они существуют не для усложнения жизни дизайнеров, а для получения качественного результата.

Каждая типография может иметь свои нюансы в требованиях, но есть универсальные стандарты, которые приняты практически везде:

Цветовая модель: для печатных макетов используется CMYK, а не RGB

для печатных макетов используется CMYK, а не RGB Разрешение: минимум 300 dpi для качественной печати

минимум 300 dpi для качественной печати Вылеты (припуски): обычно 2-3 мм с каждой стороны для послепечатной обработки

обычно 2-3 мм с каждой стороны для послепечатной обработки Безопасная зона: отступ важных элементов от края не менее 3-5 мм

отступ важных элементов от края не менее 3-5 мм Форматы файлов: PDF, TIFF, AI, EPS, PSD с соблюдением требований к слоям и шрифтам

PDF, TIFF, AI, EPS, PSD с соблюдением требований к слоям и шрифтам Черный цвет: использование композитного черного для крупных заливок (C30 M30 Y30 K100)

Обратите внимание, что для разных типов печати и продукции требования могут отличаться. Например, для широкоформатной печати допустимо разрешение 150 dpi, а для шелкографии важна правильная подготовка векторных контуров.

Вид печати Минимальное разрешение Рекомендуемый формат файла Особенности Цифровая печать 300 dpi PDF, TIFF Подходит для малых тиражей, высокая детализация Офсетная печать 300 dpi PDF, AI, EPS Для больших тиражей, требует точной цветокоррекции Широкоформатная печать 150 dpi TIFF, PDF Допускает меньшее разрешение из-за дистанции просмотра Шелкография Вектор AI, EPS, CDR Требует четких контуров и ограниченной цветовой палитры

Хорошей практикой является предварительная консультация с типографией перед началом работы над макетом. Многие типографии предоставляют шаблоны и технические требования, которые значительно упрощают подготовку файлов и минимизируют риск ошибок. 📝

Правильная настройка цветового профиля и режимов печати

Правильная цветопередача — один из самых критичных аспектов при подготовке макетов. Непонимание различий между цветовыми моделями часто становится причиной разочарования при получении готовой продукции из типографии.

Основное правило: все макеты для печати должны быть подготовлены в цветовой модели CMYK. В отличие от RGB, которая использует аддитивное (светящееся) смешение цветов на экранах, CMYK основан на субтрактивном смешении красок на бумаге.

C (Cyan) — голубой

— голубой M (Magenta) — пурпурный

— пурпурный Y (Yellow) — желтый

— желтый K (Key/Black) — черный

При конвертации из RGB в CMYK всегда происходит сужение цветового охвата, поскольку печатные краски физически не могут воспроизвести некоторые яркие цвета, видимые на экране. Именно поэтому рекомендуется изначально создавать дизайн в CMYK, если он предназначен для печати. 🎨

Анна Соловьева, специалист по допечатной подготовке Помню проект с печатью каталога косметики для премиального бренда. Дизайнер создал все макеты в RGB, а цвета были ключевыми для идентификации продуктовой линейки. Когда пришел тираж, маркетолог чуть не потерял сознание — яркие розовые оттенки превратились в приглушенные бордовые, а сочные голубые стали блеклыми. Пришлось срочно перекалибровать все цвета, делая цветопробы для каждого разворота. Этот процесс занял неделю и стоил клиенту дополнительные 150 000 рублей. После этого случая мы внедрили обязательный этап проверки цветовых профилей и делаем цифровую цветопробу даже для небольших заказов. Один час предпечатной подготовки экономит дни переделок.

При настройке цветового профиля обратите внимание на следующие параметры:

Параметр Рекомендуемое значение Для каких видов печати Цветовой профиль FOGRA39 (ISO Coated v2) Для мелованной бумаги Цветовой профиль FOGRA47 (PSO Uncoated) Для немелованной бумаги Суммарная красочность Не более 300% Офсетная печать Суммарная красочность Не более 280% Газетная печать Растискивание 15-20% Офсетная печать на мелованной бумаге

Особое внимание следует уделить работе с черным цветом. Для текста и тонких линий используйте чистый черный (C0 M0 Y0 K100), а для крупных заливок — "глубокий" или "насыщенный" черный (C30 M30 Y30 K100).

Важный момент — цветопроба. Это тестовый отпечаток, который позволяет увидеть, как будут выглядеть цвета при печати. Существует два типа цветопроб:

Soft-proof — цифровая цветопроба, отображение на откалиброванном мониторе

— цифровая цветопроба, отображение на откалиброванном мониторе Hard-proof — физический отпечаток на специальном оборудовании, максимально точно имитирующий будущую печать

Для ответственных проектов всегда запрашивайте hard-proof перед запуском основного тиража. Это может стоить дополнительных денег, но защитит от гораздо более серьезных потерь при некорректной цветопередаче. 💰

Форматы файлов и разрешение изображений для типографии

Выбор правильного формата файла и настройка оптимального разрешения — еще две критические составляющие успешной печати. Неподходящий формат может привести к потере качества, смещению элементов или проблемам с шрифтами.

Наиболее распространенные форматы файлов для передачи в типографию:

PDF (Portable Document Format) — универсальный формат, который сохраняет все элементы дизайна и обеспечивает единообразное отображение на любых устройствах. Рекомендуется сохранять в стандарте PDF/X-1a:2001 для офсетной печати.

— универсальный формат, который сохраняет все элементы дизайна и обеспечивает единообразное отображение на любых устройствах. Рекомендуется сохранять в стандарте PDF/X-1a:2001 для офсетной печати. TIFF (Tagged Image File Format) — растровый формат без сжатия, который хорошо подходит для изображений с высоким разрешением.

— растровый формат без сжатия, который хорошо подходит для изображений с высоким разрешением. AI (Adobe Illustrator) — векторный формат, идеален для логотипов, иллюстраций и макетов с четкими линиями.

— векторный формат, идеален для логотипов, иллюстраций и макетов с четкими линиями. EPS (Encapsulated PostScript) — универсальный формат для векторной графики, совместимый с большинством графических редакторов.

— универсальный формат для векторной графики, совместимый с большинством графических редакторов. PSD (Photoshop Document) — растровый формат с поддержкой слоев, используется реже из-за возможных проблем с совместимостью.

Для большинства полиграфических задач PDF является оптимальным выбором. При экспорте в PDF обязательно включите следующие настройки:

Встраивание всех шрифтов (Embed all fonts)

Преобразование всех цветов в CMYK

Включение меток обреза (crop marks), если требуется

Сохранение прозрачности или ее сведение (flattening) в зависимости от требований типографии

Установка разрешения растровых элементов не менее 300 dpi

Что касается разрешения изображений, правило "чем больше, тем лучше" работает не всегда. Слишком высокое разрешение увеличивает размер файла и может замедлить процесс печати без видимого улучшения качества. 🖨️

Рекомендации по разрешению для различных видов печатной продукции:

Визитки, буклеты, брошюры: 300-350 dpi

300-350 dpi Журналы, каталоги: 300 dpi

300 dpi Баннеры, плакаты (до 1 м): 150-200 dpi

150-200 dpi Крупноформатная наружная реклама (более 3 м): 30-100 dpi в зависимости от дистанции просмотра

30-100 dpi в зависимости от дистанции просмотра Фотографии высокого качества: 300-600 dpi

При подготовке изображений важно учитывать линиатуру печати — частоту расположения точек при растрировании. Разрешение изображения должно быть в 1,5-2 раза выше линиатуры. Например, при линиатуре 175 lpi (стандарт для офсетной печати на мелованной бумаге) разрешение должно быть не менее 262-350 dpi.

Помните о различии между PPI (pixels per inch) и DPI (dots per inch). PPI относится к разрешению изображения, а DPI — к разрешению устройства вывода. В разговоре с типографией важно использовать корректную терминологию.

Вылеты, припуски и безопасные зоны в печатных макетах

Одна из наиболее распространенных ошибок при подготовке макетов — неправильная настройка вылетов и игнорирование безопасных зон. Эти элементы критически важны для получения идеального результата после обрезки и послепечатной обработки.

Что такое вылеты (bleed)? Это дополнительное пространство за линией реза, на которое должно выходить изображение или фон. Вылеты необходимы, потому что даже самое точное полиграфическое оборудование имеет допустимые погрешности при резке. Без вылетов есть риск получить белые полоски по краям изделия, если рез будет сделан не совсем точно. ✂️

Стандартные размеры вылетов для различных типов продукции:

Визитки, листовки, флаеры: 2-3 мм со всех сторон

2-3 мм со всех сторон Журналы, каталоги, брошюры: 3-5 мм

3-5 мм Баннеры: 5-10 мм

5-10 мм Упаковка: 3-5 мм, но может требоваться больше для сложных конструкций

Безопасная зона (safe zone) — это внутренняя область макета, где должны располагаться все важные элементы дизайна (логотипы, тексты, контактная информация). Элементы, выходящие за пределы безопасной зоны, рискуют быть обрезанными. Обычно безопасная зона располагается на расстоянии не менее 3-5 мм от линии реза внутрь макета.

Для понимания этих концепций представьте макет как три вложенных прямоугольника:

Внешний прямоугольник включает вылеты — вся область, которая будет напечатана

Средний прямоугольник — это линия реза (trim line), определяющая итоговый размер изделия

Внутренний прямоугольник — безопасная зона, где должны располагаться важные элементы

При создании многостраничных документов (брошюр, журналов, книг) учитывайте дополнительные нюансы:

Корешок (gutter): внутреннее поле страницы, где часть контента может "уходить" в сгиб

внутреннее поле страницы, где часть контента может "уходить" в сгиб Дообрезной формат: размер страницы с учетом вылетов

размер страницы с учетом вылетов Послеобрезной формат: итоговый размер страницы после обрезки

Для продукции со сгибами (буклеты, фальцовка) необходимо учитывать компенсацию сгиба — небольшое смещение элементов дизайна, чтобы после сгиба они располагались симметрично.

Тип продукции Вылеты Безопасная зона Дополнительные требования Визитка (90×50 мм) 2 мм 3 мм от края Двусторонняя печать требует точного позиционирования Буклет А4 с 2 сгибами 3 мм 5 мм от края, 7 мм от сгиба Компенсация сгибов 0,5-1 мм Журнал A5 на скрепке 3 мм 5 мм от края, 10 мм от корешка Учет толщины корешка для многостраничных изданий Баннер 3×6 м 50 мм 100 мм от края Учет карманов для крепления (70-100 мм)

При подготовке макета обязательно используйте направляющие (guides) и линейки для точного позиционирования элементов относительно линии реза и безопасной зоны. Большинство графических редакторов позволяют добавить линии реза (crop marks) и другие метки, которые помогут типографии правильно обработать макет. 📏

Подготовка разных типов печатной продукции: особенности

Каждый вид печатной продукции имеет свои особенности подготовки, которые важно учитывать для получения качественного результата. Рассмотрим ключевые нюансы для наиболее распространенных типов полиграфии.

Визитки

Стандартные размеры визитных карточек различаются в зависимости от страны: 90×50 мм в России и Европе, 89×51 мм (3.5×2 дюйма) в США. При подготовке визиток важно:

Учитывать вылеты 2 мм со всех сторон

Располагать важную информацию не ближе 3 мм от края

Использовать минимальный размер шрифта 6-8 pt для читабельности

При двусторонней печати учитывать возможное несовпадение лицевой и оборотной сторон (до 1 мм)

Для визиток с закругленными углами необходимо учитывать радиус закругления (обычно 3-5 мм) и не располагать важные элементы в этих зонах.

Брошюры и многостраничные издания

При подготовке брошюр, каталогов и журналов необходимо:

Учитывать способ крепления (скрепка, клей, пружина) и его влияние на дизайн

Для изданий на скрепке количество страниц должно быть кратно 4

Для клеевого крепления важно увеличить внутренние поля до 15-20 мм

Учитывать нумерацию страниц — первая страница обычно правая (нечетная)

При использовании разворотов избегать размещения важной информации в зоне корешка

Для многостраничных изданий с большим объемом рекомендуется использовать технологию creep compensation (компенсация сползания), когда внешние листы делаются немного уже, чем внутренние.

Широкоформатная печать

При подготовке макетов для баннеров, постеров и других крупноформатных изделий следует:

Использовать меньшее разрешение (72-150 dpi) в зависимости от дистанции просмотра

Учитывать способ крепления (люверсы, карманы, проклейка) и добавлять соответствующие припуски

Делать текст достаточно крупным для читаемости с расстояния (проверьте по формуле: минимальная высота текста в см = расстояние просмотра в метрах / 200)

При создании макетов в масштабе (например, 1:10) сохранять пропорции и учитывать соответствующее увеличение разрешения

Упаковка и этикетки

Подготовка макетов для упаковки имеет свою специфику:

Работа по готовым штампам (die-cut) или точным техническим требованиям

Учет деформации изображения на изгибах и сгибах

Проверка читабельности штрих-кодов и QR-кодов (минимальное разрешение 300 dpi, без масштабирования)

Корректное использование технических и пантонных цветов для специальных элементов (лаки, конгрев, тиснение)

Для пищевой упаковки — учет требований законодательства по маркировке

Особые виды печати и отделки

Для макетов с использованием специальных видов печати и послепечатной обработки:

Выборочный лак: создается в отдельном слое, обычно черного цвета, с пометкой Spot Color или "Лак"

создается в отдельном слое, обычно черного цвета, с пометкой Spot Color или "Лак" Тиснение фольгой: требует векторного контура в отдельном слое с точным совпадением с основным изображением

требует векторного контура в отдельном слое с точным совпадением с основным изображением Конгрев/блинтовое тиснение: векторная графика в отдельном слое, учет минимальной толщины линий (не менее 0,5 мм)

векторная графика в отдельном слое, учет минимальной толщины линий (не менее 0,5 мм) Вырубка: контур вырубки в отдельном слое, обозначенный специальным цветом

При использовании пантонных цветов (Pantone) важно указывать их точные номера по каталогу и обсуждать с типографией возможность точного попадания в цвет. Для металлизированных и неоновых цветов может потребоваться специальное оборудование. 🎭

Требования типографий к макетам — это не просто бюрократические формальности, а технологическая необходимость для получения качественного результата. Внимательное отношение к цветовым профилям, правильная подготовка файлов, учет вылетов и безопасных зон — все это формирует основу профессионального подхода к дизайну для печати. Потратив время на правильную подготовку макета, вы экономите деньги, время и нервы при производстве. Помните: качественная печать начинается задолго до того, как файл попадает в типографию — она начинается с первых шагов работы над дизайном.

