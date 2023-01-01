Растрирование изображений: настройка, подготовка и печать

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры и специалисты в области печати

Студенты и обучающиеся в сфере дизайна и предпечатной подготовки

Владельцы бизнеса, заинтересованные в качественной печати и оформлении материалов Подготовка изображений к печати — это целое искусство, и растрирование играет в нём ключевую роль. Если вы когда-либо рассматривали напечатанное изображение через увеличительное стекло, то видели крошечные точки разных цветов и размеров — это и есть результат растрирования. Профессиональная печать невозможна без этого процесса, но для многих дизайнеров и владельцев бизнеса он остаётся тёмным лесом. 🔍 Давайте разберёмся, как правильно растрировать изображения, избежать распространённых ошибок и получить безупречный результат при печати.

Что такое растрирование и почему оно необходимо для печати

Растрирование — это процесс преобразования цифрового изображения в набор точек различного размера и плотности для воспроизведения при печати. По сути, это мост между цифровым миром с его плавными градиентами и миром печати, где краска либо есть, либо её нет на определённом участке бумаги.

Печатные устройства не могут воспроизвести непрерывные тона, как это делают цифровые экраны. Вместо этого они используют крошечные точки, варьируя их размер и частоту для создания иллюзии непрерывного тона. Чем больше и плотнее точки, тем темнее выглядит область изображения.

Александр Петров, технический директор типографии Однажды к нам обратился клиент с жалобой на качество печати его каталогов. На цветных фотографиях проявилась явная растровая структура, особенно заметная на градиентных переходах. При проверке файлов выяснилось, что дизайнер установил слишком низкую линиатуру растра в 65 lpi, подходящую разве что для газетной печати. Мы перенастроили параметры растрирования до 175 lpi, подходящие для мелованной бумаги, и перепечатали тираж. Разница была колоссальной — изображения стали гладкими, детализированными, без видимой точечной структуры. С тех пор мы всегда включаем проверку параметров растрирования в стандартный предпечатный контроль.

Главные параметры растрирования, которые нужно понимать:

Линиатура — количество линий растра на дюйм (lpi), определяющее плотность точек

— количество линий растра на дюйм (lpi), определяющее плотность точек Угол растра — угол, под которым размещаются линии точек

— угол, под которым размещаются линии точек Форма растровой точки — может быть круглой, квадратной, эллиптической и т.д.

— может быть круглой, квадратной, эллиптической и т.д. Разрешение вывода — количество точек принтера на дюйм (dpi)

Тип печати Рекомендуемая линиатура (lpi) Рекомендуемое разрешение (dpi) Газетная печать 85-100 170-200 Журнальная печать 133-150 266-300 Высококачественная печать 175-200 350-400 Художественная печать 300+ 600+

Правильное растрирование критически важно для достижения качественной печати. Если этот процесс выполнен некорректно, на отпечатке могут появиться следующие дефекты:

Муар — нежелательный узор, возникающий при наложении растров под неправильными углами

Потеря деталей в светах и тенях

"Зернистость" изображения

Неточная цветопередача

Видимая растровая структура, разрушающая иллюзию непрерывного тона

Подготовка изображения к растрированию: технические требования

Перед растрированием изображение должно соответствовать определённым техническим требованиям, чтобы обеспечить оптимальный результат при печати. 🖼️

Прежде всего, разрешение изображения должно быть адекватным для выбранной линиатуры растра. Существует эмпирическое правило: разрешение изображения (dpi) должно быть в 1,5-2 раза выше, чем линиатура растра (lpi).

Линиатура растра (lpi) Минимальное разрешение изображения (dpi) Оптимальное разрешение изображения (dpi) 85 128 170 133 200 266 150 225 300 175 263 350 200 300 400

Ключевые моменты при подготовке изображения к растрированию:

Цветовая модель: преобразуйте RGB-изображения в CMYK для офсетной печати. Помните, что некоторые яркие RGB-цвета не могут быть точно воспроизведены в CMYK.

преобразуйте RGB-изображения в CMYK для офсетной печати. Помните, что некоторые яркие RGB-цвета не могут быть точно воспроизведены в CMYK. Баланс тонов: оптимизируйте гистограмму, обеспечивая хороший баланс светов, средних тонов и теней.

оптимизируйте гистограмму, обеспечивая хороший баланс светов, средних тонов и теней. Резкость: умеренно повысьте резкость изображения — при растрировании некоторая детализация может быть потеряна.

умеренно повысьте резкость изображения — при растрировании некоторая детализация может быть потеряна. Размер и обрезка: учитывайте выпуски под обрез (bleed) — обычно 3-5 мм от каждого края.

учитывайте выпуски под обрез (bleed) — обычно 3-5 мм от каждого края. Удаление шумов: минимизируйте цифровой шум, который при растрировании может усилиться.

Если вы работаете с векторной графикой, убедитесь, что все эффекты, тени и прозрачности корректно растрированы, иначе они могут неправильно отобразиться при печати.

Елена Соколова, графический дизайнер В начале моей карьеры я столкнулась с проблемой, которая стала ценным уроком. Подготовила макет глянцевого буклета с множеством градиентов и преобразовала его в CMYK, но не учла особенности растрирования. На экране всё выглядело идеально, но готовый тираж меня разочаровал — градиенты выглядели неестественно полосатыми, особенно в светлых участках. Причина была в недостаточной подготовке файла к растрированию. Теперь перед отправкой макета я обязательно проверяю, как будут выглядеть градиентные переходы после растрирования, используя функцию предварительного просмотра растрирования в Adobe Photoshop (View > Proof Setup > Custom). Это позволяет заранее оценить возможные проблемы и скорректировать изображение, чтобы избежать неприятных сюрпризов при получении тиража.

Растрирование в Adobe Photoshop: пошаговая инструкция

Adobe Photoshop — один из наиболее мощных инструментов для подготовки изображений к печати и их растрирования. Рассмотрим пошаговый процесс растрирования в этом графическом редакторе. 🖥️

Шаг 1: Подготовка изображения

Откройте изображение и преобразуйте его в CMYK цветовой режим через меню Image > Mode > CMYK Color.

Установите правильное разрешение: Image > Image Size. Обычно для печати требуется 300 dpi.

При необходимости выполните цветокоррекцию и настройку тонов.

Шаг 2: Настройка параметров растрирования

Выберите Edit > Color Settings, чтобы установить профиль CMYK, соответствующий вашей типографии.

Перейдите в меню Edit > Convert to Profile для точной настройки цветового профиля.

Шаг 3: Имитация растрирования (для предварительного просмотра)

Выберите View > Proof Setup > Custom.

В диалоговом окне Customize Proof Condition выберите профиль, соответствующий вашему устройству печати.

Установите флажок "Simulate Paper Color" и "Simulate Black Ink" для более точного предварительного просмотра.

Включите предварительный просмотр через View > Proof Colors.

Шаг 4: Настройка растровой точки (для специальных случаев)

Если вам нужно явно задать параметры растрирования для специфических эффектов:

Создайте новый документ в Grayscale режиме.

Выберите Filter > Pixelate > Color Halftone.

Настройте Max. Radius (размер точки) и Screen Angles (углы растра для каждого канала).

Для применения к цветному изображению, разделите его на каналы (Channel Mixer) и применяйте растрирование к каждому каналу отдельно.

Шаг 5: Сохранение растрированного изображения

Выберите File > Save As.

Выберите формат файла, подходящий для печати (обычно TIFF или PSD).

Убедитесь, что в настройках сохранения выбрано сохранение цветовых профилей.

При сохранении в TIFF установите LZW сжатие для уменьшения размера файла без потери качества.

При работе с Photoshop важно понимать, что программа не выполняет само растрирование в процессе печати — этим занимается RIP-процессор принтера или печатной машины. Photoshop помогает подготовить изображение и симулировать результат растрирования для предварительного просмотра.

Для специальных художественных эффектов или если вы хотите контролировать каждый аспект растрирования, можно использовать плагины, такие как Genuine Fractals или специализированные решения для препресс-подготовки.

Особенности растрирования в других графических редакторах

Помимо Adobe Photoshop, существуют и другие графические редакторы, которые предлагают возможности для растрирования изображений перед печатью. Каждый из них имеет свои особенности и подходы к этому процессу. 🎨

Adobe Illustrator

В векторном редакторе Illustrator растрирование имеет свою специфику:

Для растрирования векторных объектов выберите Object > Rasterize.

В появившемся диалоговом окне настройте Color Model (CMYK для печати), Resolution (обычно 300 dpi) и Background (прозрачный или белый).

При необходимости можно добавить Anti-aliasing для сглаживания краев.

Для создания специальных растровых эффектов используйте Effect > Pixelate > Color Halftone.

CorelDRAW

В CorelDRAW процесс растрирования также доступен:

Выберите объект и используйте Bitmaps > Convert To Bitmap.

Настройте разрешение и цветовой режим (CMYK).

Для управления растрированием при экспорте используйте меню Export и настройки в диалоговом окне.

Функция Print Preview позволяет предварительно просмотреть, как будет выглядеть растрированное изображение.

Affinity Designer и Affinity Photo

Эти альтернативные редакторы набирают популярность и предлагают свои инструменты:

В Affinity Photo используйте Document > Rasterize для растрирования слоя или объекта.

В Affinity Designer выберите Layer > Rasterize.

Настройте параметры растрирования через Document Setup и Export Persona.

Affinity обеспечивает высококачественное растрирование с сохранением цветовых профилей.

GIMP

В бесплатном редакторе GIMP подготовка к растрированию выглядит так:

Преобразуйте изображение в CMYK с помощью плагина Separate+ (GIMP изначально работает в RGB).

Настройте разрешение через Image > Scale Image.

Для предварительного просмотра растрирования используйте Filters > Distorts > Newsprint.

При экспорте выберите формат TIFF с соответствующими настройками.

Сравнение функций растрирования в различных редакторах

Редактор Поддержка CMYK Настройка параметров растра Предпросмотр растрирования Специальные эффекты растра Adobe Photoshop Встроенная Полная Расширенный Богатые возможности Adobe Illustrator Встроенная Хорошая Базовый Ограниченные CorelDRAW Встроенная Хорошая Хороший Средние Affinity Photo Встроенная Хорошая Хороший Ограниченные GIMP Через плагин Ограниченная Ограниченный Базовые

При выборе редактора для растрирования учитывайте:

Интеграцию с вашим рабочим процессом

Требования типографии к формату файлов

Необходимость в специальных эффектах растрирования

Соответствие вашим навыкам и опыту

Проверка и оптимизация растрированных изображений для печати

Подготовка растрированного изображения — это только полдела. Перед отправкой в типографию необходимо провести тщательную проверку и оптимизацию, чтобы избежать неприятных сюрпризов в готовом тираже. 🔎

Визуальная проверка при увеличении

Изучите изображение при увеличении 100%, 200% и 400%.

Обратите особое внимание на границы контрастных областей — здесь могут проявиться артефакты растрирования.

Проверьте однородность градиентов — они не должны распадаться на видимые полосы.

Оцените детализацию в светах и тенях — важная информация не должна теряться.

Использование профессиональных инструментов проверки

В Adobe Photoshop используйте View > Proof Setup для имитации выводного устройства.

Активируйте опцию View > Gamut Warning для выявления цветов, которые могут выйти за пределы цветового охвата CMYK.

Используйте Info Panel для проверки значений CMYK в критических областях изображения.

Применяйте специализированные пробные отпечатки (цифровые пруфы) для точного предварительного просмотра.

Оптимизация перед финальным выводом

После проверки часто требуется дополнительная оптимизация растрированных изображений:

Корректировка светов и теней: убедитесь, что в светах значения CMYK не ниже 5% (чтобы избежать "пробелов"), а в тенях не выше 95% (чтобы сохранить детали).

убедитесь, что в светах значения CMYK не ниже 5% (чтобы избежать "пробелов"), а в тенях не выше 95% (чтобы сохранить детали). Финальное повышение резкости: примените фильтр Unsharp Mask с настройками, подходящими для выбранной линиатуры растра.

примените фильтр Unsharp Mask с настройками, подходящими для выбранной линиатуры растра. Проверка суммарного красочного покрытия (Total Ink Limit): обычно оно не должно превышать 280-320% для мелованной бумаги и 240-260% для немелованной.

обычно оно не должно превышать 280-320% для мелованной бумаги и 240-260% для немелованной. Оптимизация размера файла: удалите ненужные каналы, слои и метаданные перед сохранением финальной версии.

Формат файла для печати

Выберите оптимальный формат файла для отправки в типографию:

TIFF: универсальный формат для растровых изображений, поддерживающий CMYK и слои. Используйте LZW-сжатие без потерь.

универсальный формат для растровых изображений, поддерживающий CMYK и слои. Используйте LZW-сжатие без потерь. PSD: сохраняет все слои и настройки Photoshop, но может вызвать проблемы совместимости с некоторыми RIP-процессорами.

сохраняет все слои и настройки Photoshop, но может вызвать проблемы совместимости с некоторыми RIP-процессорами. PDF: оптимален для многостраничных документов с комбинацией текста и изображений. Используйте пресеты PDF/X для печати.

оптимален для многостраничных документов с комбинацией текста и изображений. Используйте пресеты PDF/X для печати. EPS: устаревший, но все ещё используемый формат для совместимости с более старыми печатными системами.

Коммуникация с типографией

Заключительный и критически важный этап — правильная коммуникация с типографией:

Предоставьте информацию о желаемой линиатуре растра и форме растровой точки.

Уточните, нужно ли растрирование в файле или типография предпочитает самостоятельно контролировать этот процесс.

Запросите цифровой пруф перед запуском тиража.

Предоставьте цветовые референсы, если точность цветопередачи критически важна.

Помните, что даже идеально подготовленное изображение может давать разные результаты на разном оборудовании и материалах. Поэтому крайне важно работать в тесном контакте с типографией и проводить тестовую печать при работе с новыми материалами или сложными изображениями.

Растрирование — это технический, но при этом творческий процесс, который соединяет цифровой дизайн с физическим миром печати. Освоив принципы и техники растрирования, вы получите контроль над тем, как ваши изображения будут выглядеть на бумаге. Правильно подготовленный файл — это залог качественной печати, сохранения всех деталей изображения и точности цветопередачи. И хотя растрирование может показаться сложным на первый взгляд, с опытом приходит понимание того, как настройки влияют на конечный результат, и процесс становится интуитивно понятным. Мастерство в растрировании — это то, что отличает профессионального дизайнера от любителя.

