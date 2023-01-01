Звуковые эффекты в медиа: классификация, создание, применение

Для кого эта статья:

Профессионалы и студенты в сфере звукового дизайна и звукорежиссуры

Специалисты в области кино и игровой индустрии

Те, кто интересуется улучшением навыков в визуальном и аудиальном дизайне Мир звуковых эффектов — безграничная вселенная, формирующая аудиальную составляющую всех медиапроектов, от блокбастеров до мобильных приложений. Правильно подобранный звук способен трансформировать восприятие визуального ряда, вызвать нужную эмоциональную реакцию или создать атмосферу, недоступную даже самой впечатляющей графике. Знание типологии и методов создания звуковых эффектов — фундаментальный навык для каждого профессионала аудиовизуальной индустрии, независимо от того, работает ли он с кинематографом, компьютерными играми или рекламными роликами. 🎧

Современная таксономия звуковых эффектов в медиа

Современная классификация звуковых эффектов выходит далеко за пределы простого деления на "естественные" и "искусственные". Профессионалы звукового дизайна используют многоуровневую таксономию, учитывающую источник звука, метод записи, способ обработки и функциональное назначение.

Основу классификации составляют четыре фундаментальные категории:

Диегетические звуки — эффекты, источник которых виден в кадре или подразумевается в пространстве сцены (шаги героя, звук работающего телевизора)

— эффекты, источник которых виден в кадре или подразумевается в пространстве сцены (шаги героя, звук работающего телевизора) Недиегетические звуки — эффекты, не связанные с видимыми источниками (фоновая музыка, закадровый голос)

— эффекты, не связанные с видимыми источниками (фоновая музыка, закадровый голос) Фоли — специально записанные синхронные звуки для имитации реалистичных шумов

— специально записанные синхронные звуки для имитации реалистичных шумов Атмосферные эффекты — амбиентные звуки, создающие ощущение окружающей среды

Внутри каждой категории существует дальнейшее деление по функциональному назначению. Например, атмосферные эффекты могут подразделяться на тональные (создающие настроение) и дескриптивные (описывающие местность).

Категория Функция Примеры Типичное применение Диегетические звуки Реалистичное усиление Звуки шагов, хлопанье дверей Кино, игры, театр Недиегетические звуки Эмоциональное воздействие Фоновая музыка, закадровый голос Кино, реклама, игры Фоли Синхронизация действий Искусственно созданные шаги, манипуляции с предметами Кино, анимация Атмосферные эффекты Создание пространства Шум города, лесные звуки Все медиа-форматы

В контексте компьютерных игр часто применяется и другая классификация, учитывающая интерактивный характер медиа:

Процедурные звуки — эффекты, генерируемые в реальном времени в ответ на действия игрока

— эффекты, генерируемые в реальном времени в ответ на действия игрока Адаптивные звуки — эффекты, меняющиеся в зависимости от игрового контекста

— эффекты, меняющиеся в зависимости от игрового контекста Линейные звуки — заранее записанные и не изменяемые эффекты

Алексей Воронов, звукорежиссер и саунд-дизайнер Однажды мы работали над звуковым оформлением для хоррор-игры, где требовалось создать уникальную систему страха. Традиционная таксономия звуков оказалась недостаточной. Мне пришлось разработать собственную классификацию «слоев тревоги» — от неопределенного дискомфорта до явного ужаса. Мы создали пять градаций звуковых эффектов: «тихая тревога» (едва различимые инфразвуки), «скрытая опасность» (отдаленные механические звуки), «приближающаяся угроза» (искаженные органические шумы), «неизбежная опасность» (интенсивные синтезированные эффекты) и «явный ужас» (комбинация всех предыдущих с добавлением транзиентных шоковых звуков). Эта система позволила нам точно контролировать эмоциональное состояние игрока на каждом этапе прохождения. Исследования показали, что 78% тестировщиков испытывали реальный страх даже при выключенном видеоряде — исключительно благодаря звуковому дизайну.

Природные и атмосферные звуковые эффекты: сбор и обработка

Природные звуковые эффекты — основа для создания аутентичных аудиоландшафтов. Их сбор и обработка требуют особого подхода, сочетающего техническое мастерство и артистическую интуицию. 🌊

Процесс работы с природными звуками включает несколько ключевых этапов:

Полевая запись — сбор звуков в естественной среде с использованием специализированного оборудования

— сбор звуков в естественной среде с использованием специализированного оборудования Очистка и реставрация — удаление нежелательных шумов и артефактов

— удаление нежелательных шумов и артефактов Дизайн и манипуляции — создание новых звуков на основе природных источников

— создание новых звуков на основе природных источников Контекстная адаптация — подгонка звуков под конкретные сцены и проекты

Специалисты по полевым записям используют различные типы микрофонов для фиксации атмосферных звуков. Направленные микрофоны (shotgun) позволяют изолировать конкретный источник звука в природной среде, в то время как амбисонические микрофоны записывают полную сферическую звуковую картину, сохраняя пространственную информацию.

Атмосферные звуки обычно делятся на несколько категорий:

Фоновые шумы биотопов — звуки леса, джунглей, прерий

— звуки леса, джунглей, прерий Атмосферные явления — дождь, гром, ветер, град

— дождь, гром, ветер, град Водные звуки — океан, реки, капли, водопады

— океан, реки, капли, водопады Звуки живой природы — птицы, насекомые, животные

Обработка природных звуков часто требует более деликатного подхода, чем работа с синтетическими эффектами. Многие профессионалы предпочитают минималистичную обработку, чтобы сохранить естественность звучания, применяя лишь базовую эквализацию и компрессию.

Для создания сложных атмосферных звуковых ландшафтов часто используется техника слоистого наложения (layering), когда несколько записей смешиваются для получения более насыщенного и выразительного результата. Например, звук грозы может включать до 20 отдельных звуковых слоев — от отдаленных раскатов грома до мелких капель дождя.

Механические и аналоговые техники создания звуковых эффектов

Механические и аналоговые техники создания звуковых эффектов представляют особую область звукового дизайна, объединяющую традиционное мастерство с современными требованиями медиа-индустрии. В эпоху цифровых технологий эти методы не только не утратили актуальность, но и переживают ренессанс благодаря своей аутентичности и характерному "живому" звучанию. 🔧

Мария Соколова, фоли-артист Работая над историческим сериалом о Второй мировой войне, я столкнулась с проблемой — никакие цифровые библиотеки не содержали достоверных звуков военной техники того периода. Современные танки и самолеты звучат иначе, а имеющиеся архивные записи были непригодны по качеству. Решением стало создание аналогового "военного оркестра". Для имитации гусениц Т-34 я использовала модифицированную мясорубку с металлическими пластинами. Звук двигателя Юнкерса воссоздавался путем направления воздуха через специально изготовленные резонаторы и записи через винтажные микрофоны 1940-х годов. Наиболее сложной задачей оказалась имитация звука осколочной бомбардировки. После множества экспериментов мы пришли к неожиданному решению — комбинация из металлических шариков, падающих на натянутую кожу, резонирующую алюминиевую пластину и записи через контактные микрофоны. Результат превзошел ожидания — историки-консультанты проекта, слышавшие эти звуки в реальной жизни, были поражены аутентичностью.

Основой механического подхода к созданию звуковых эффектов является искусство фоли (Foley) — метод, названный в честь Джека Фоли, пионера звуковых эффектов. Фоли-артисты воссоздают звуки в синхронизации с видеорядом, используя разнообразные предметы и поверхности.

Типичный набор инструментов фоли-артиста включает:

Ямы с различными поверхностями — гравий, песок, металлические пластины для имитации шагов

— гравий, песок, металлические пластины для имитации шагов Коллекции тканей — для создания звуков одежды и движений

— для создания звуков одежды и движений Металлические и деревянные предметы — для имитации механических звуков

— для имитации механических звуков Фрукты и овощи — для создания органических звуков (например, разбивания черепа или вырывания внутренностей)

Аналоговые техники часто применяются для создания звуковых эффектов, которые трудно или невозможно получить цифровыми методами. Например, аналоговая запись на магнитную ленту с последующим манипулированием скоростью воспроизведения создает характерные искажения, популярные в хоррор-фильмах и экспериментальной музыке.

Механический приём Имитируемый звук Материалы и инструменты Крахмаление целлофана Треск огня Целлофан, микрофон с высокой чувствительностью Манипуляции с кокосами Лошадиные копыта Половинки кокоса, различные поверхности Грозовой лист Гром, взрывы Большой лист металла, подвешенный на раме Ветровая машина Порывы ветра Деревянный барабан с тканью внутри Водяной барабан Подводные звуки Резервуар с водой, гидрофон

Отдельного внимания заслуживают аналоговые устройства для обработки звука, такие как ленточные эхо-машины, пружинные ревербераторы и ламповые компрессоры. Эти устройства придают звуку особый характер, который сложно или невозможно воспроизвести даже самыми совершенными цифровыми эмуляторами.

Синтезированные и электронные звуковые ландшафты

Синтезированные и электронные звуковые ландшафты представляют собой обширную область звукового дизайна, базирующуюся на принципиально ином подходе к созданию звуков — не запись и модификация существующих акустических явлений, а генерация звуковых волн с помощью электронных устройств. 🎹

Основные методы синтеза звука включают:

Аддитивный синтез — создание звуков путем сложения простых синусоидальных волн

— создание звуков путем сложения простых синусоидальных волн Субтрактивный синтез — фильтрация богатого гармониками сигнала для получения желаемого тембра

— фильтрация богатого гармониками сигнала для получения желаемого тембра FM-синтез — частотная модуляция одних осцилляторов другими

— частотная модуляция одних осцилляторов другими Гранулярный синтез — манипуляции с микроскопическими фрагментами звука (гранулами)

— манипуляции с микроскопическими фрагментами звука (гранулами) Wavetable-синтез — использование таблиц волновых форм с возможностью морфинга между ними

— использование таблиц волновых форм с возможностью морфинга между ними Физическое моделирование — математическое воссоздание физических процессов звукообразования

В современном звуковом дизайне синтезированные звуки используются для создания футуристических, нереалистичных или просто невозможных в природе звуковых эффектов. Особенно широкое применение эта область находит в научной фантастике, где требуются звуки несуществующих технологий, инопланетных существ или физических явлений.

Модульные синтезаторы предоставляют звуковым дизайнерам беспрецедентную гибкость в создании сложных звуковых ландшафтов. Соединяя различные модули — осцилляторы, фильтры, генераторы огибающих, процессоры эффектов — можно создавать практически бесконечное разнообразие звуков.

Важнейшие особенности электронного звукового дизайна:

Контроль над микроструктурой звука — возможность манипулировать мельчайшими параметрами звуковой волны

— возможность манипулировать мельчайшими параметрами звуковой волны Непрерывная трансформация — плавное изменение звука во времени, недостижимое акустическими средствами

— плавное изменение звука во времени, недостижимое акустическими средствами Алгоритмическая генерация — создание звуков на основе математических формул и алгоритмов

— создание звуков на основе математических формул и алгоритмов Модуляция параметров — динамическое изменение характеристик звука другими сигналами

В контексте кинематографа и игровой индустрии синтезированные звуки часто применяются для усиления эмоционального воздействия сцены или создания звукового символизма. Например, низкочастотные пульсации могут использоваться для усиления чувства тревоги, а высокочастотные гранулярные текстуры — для создания ощущения потусторонности или искажения реальности.

Цифровые технологии и будущее звукового дизайна

Цифровые технологии произвели революцию в области звукового дизайна, многократно расширив палитру возможностей создания, модификации и презентации звуковых эффектов. Современные программные инструменты позволяют манипулировать звуком на уровне, недостижимом для аналоговых технологий прошлого. 🖥️

Ключевые цифровые технологии в современном звуковом дизайне:

Спектральная обработка — манипуляция частотными компонентами звука в реальном времени

— манипуляция частотными компонентами звука в реальном времени Конволюционная реверберация — наложение акустических свойств реальных пространств на любой звук

— наложение акустических свойств реальных пространств на любой звук Тайм-стретчинг и питч-шифтинг — изменение длительности без изменения высоты и наоборот

— изменение длительности без изменения высоты и наоборот Алгоритмические композиции — генерация звуковых ландшафтов по заданным параметрам

— генерация звуковых ландшафтов по заданным параметрам Нейросетевой синтез — создание звуков с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения

Среди наиболее перспективных направлений развития цифрового звукового дизайна можно выделить адаптивные звуковые системы для интерактивных медиа. Эти системы автоматически реагируют на действия пользователя или контекстуальные изменения, трансформируя звуковой ландшафт в реальном времени.

Процедурный аудиосинтез — еще одно перспективное направление, позволяющее генерировать звуки "на лету" в зависимости от параметров виртуальной среды. Это особенно актуально для открытых игровых миров, где предварительная запись всех возможных звуковых вариаций физически невозможна.

Технология Принцип работы Преимущества Применение Нейросетевой синтез Генеративные модели на основе обучения Создание уникальных звуков, имитация существующих источников Кино, игры, виртуальная реальность Процедурный аудиосинтез Алгоритмическая генерация на основе физических моделей Реалистичное поведение звука, адаптивность Игры, симуляторы, интерактивные инсталляции Пространственное аудио Бинауральная обработка, амбисоника Полное погружение, точное позиционирование источников VR, AR, иммерсивные аудиоинсталляции Семантический анализ звука Распознавание и классификация звуковых событий Автоматизация процессов, интеллектуальная обработка Постпродакшн, архивирование, поисковые системы

Развитие технологий пространственного аудио также существенно меняет подход к звуковому дизайну. Бинауральная запись, амбисоника и объектно-ориентированное аудио позволяют создавать полностью иммерсивные трехмерные звуковые пространства для виртуальной и дополненной реальности.

Искусственный интеллект становится незаменимым помощником звуковых дизайнеров, предлагая инструменты для автоматизированной классификации, обработки и даже генерации звуковых эффектов. Системы машинного обучения способны анализировать огромные библиотеки звуков и предлагать релевантные варианты для конкретных сцен или создавать полностью новые звуки на основе существующих образцов.

Одним из наиболее интригующих направлений является интеграция тактильного и звукового дизайна — создание многомерных сенсорных переживаний, где звук дополняется физическими ощущениями. Тактильные трансдьюсеры, костные проводники и направленные ультразвуковые системы позволяют "ощущать" звук, создавая новый уровень иммерсивности.

Звуковые эффекты эволюционировали от простых механических приемов до сложнейших цифровых алгоритмов, основанных на искусственном интеллекте. Но неизменным остается их фундаментальное предназначение — создавать эмоциональную связь между медиапродуктом и аудиторией. Независимо от того, используете ли вы шелест листьев, записанный в лесу, искусно имитированные механические звуки или синтезированные цифровые текстуры — важно понимать, что каждый звуковой эффект должен служить повествованию, усиливать погружение и формировать желаемую эмоциональную реакцию. Мастерство звукового дизайнера заключается не только в технических навыках, но и в понимании психологии восприятия звука и умении использовать всю таксономию звуковых эффектов для создания по-настоящему захватывающих аудиовизуальных произведений.

