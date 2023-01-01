Тильда: как опубликовать сайт – простая пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Владельцы малых бизнесов, которые хотят создать свой сайт на Tilda.

Начинающие веб-дизайнеры и разработчики, желающие собрать навыки по публикации сайтов.

Маркетологи и специалисты по контенту, заинтересованные в эффективном управлении веб-ресурсами. Перед вами момент истины — ваш сайт на Tilda почти готов, и осталось сделать последний, но самый важный шаг: опубликовать его в интернете. Многие останавливаются именно на этом этапе, опасаясь технических сложностей или боясь "сломать" свою работу. Но публикация сайта — это не чёрная магия, а понятный процесс с чётким алгоритмом действий. Давайте разберём, как грамотно опубликовать ваш проект, настроить домен и избежать типичных ошибок, чтобы ваш сайт безупречно работал и приносил результаты. 🚀

Подготовка сайта на Тильде к публикации

Прежде чем нажать заветную кнопку «Опубликовать», необходимо убедиться, что ваш сайт полностью готов к выходу в большой мир интернета. Это как генеральная репетиция перед премьерой — чем тщательнее подготовка, тем успешнее результат. 🎭

Для начала проведём финальную проверку контента и функциональности:

Контент-аудит — удалите все временные заглушки, проверьте тексты на ошибки и опечатки

— удалите все временные заглушки, проверьте тексты на ошибки и опечатки Проверка изображений — убедитесь, что все картинки загружены в правильном разрешении и формате

— убедитесь, что все картинки загружены в правильном разрешении и формате Тестирование форм — проверьте работу всех контактных форм и правильность настройки уведомлений

— проверьте работу всех контактных форм и правильность настройки уведомлений SEO-настройки — заполните мета-теги, заголовки и описания для всех страниц

— заполните мета-теги, заголовки и описания для всех страниц Адаптивность — протестируйте отображение сайта на разных устройствах через редактор Tilda

Важный момент — настройка аналитики. Подключите сервисы для сбора данных о посещаемости до публикации:

Сервис аналитики Где настроить в Tilda Что дает Яндекс.Метрика Настройки сайта → Счетчики и аналитика Статистика посещений, тепловые карты, вебвизор Google Analytics Настройки сайта → Счетчики и аналитика Подробная статистика, отслеживание целей, интеграция с Google Ads Встроенная аналитика Tilda Автоматически активна Базовая статистика посещений и конверсий

Марина Соколова, веб-дизайнер Мой клиент — владелец салона красоты — попросил срочно запустить сайт к началу рекламной кампании. В спешке мы опубликовали проект с тестовыми данными вместо реальных контактов. В итоге первые потенциальные клиенты не смогли записаться на услуги, а рекламный бюджет был потрачен впустую. С тех пор я использую чек-лист подготовки к публикации — проверяю каждый телефон, адрес и форму обратной связи. А еще обязательно делаю тестовую публикацию проекта за несколько дней до официального запуска, чтобы убедиться, что все работает как надо.

Последний, но не менее важный шаг подготовки — настройка страницы 404 и favicon. Стандартная страница ошибки может оттолкнуть посетителя, поэтому создайте кастомную страницу 404 через Zero Block. Favicon — это маленькая иконка вашего сайта, которая отображается в закладках браузера. Загрузить её можно в разделе «Настройки сайта» → «Общие настройки».

Пошаговая инструкция по публикации сайта на Тильде

Когда подготовительный этап завершен, можно приступать непосредственно к публикации. Процесс состоит из нескольких простых шагов, следуя которым, вы гарантированно запустите свой сайт без ошибок. 📋

Войдите в панель управления Tilda и откройте проект, который хотите опубликовать Нажмите «Опубликовать сайт» в правом верхнем углу редактора (кнопка с иконкой ракеты) Выберите способ публикации: на домене Tilda (бесплатно) или на собственном домене (требуется тариф Business или выше) Для публикации на домене Tilda укажите желаемое имя в формате project123.tilda.ws Для публикации на собственном домене введите доменное имя, которое вы приобрели или планируете приобрести Нажмите кнопку «Опубликовать» и дождитесь завершения процесса

После публикации сайт становится доступен по указанному адресу. Однако публикация — это не единовременное действие. При внесении изменений в проект вам необходимо повторно нажимать кнопку «Опубликовать», чтобы обновления отобразились на живом сайте.

Важно помнить о различиях между разными планами Tilda:

Тариф Возможности публикации Ограничения Free Только на домене Tilda (project123.tilda.ws) Только 1 сайт, 50 страниц, возможности экспорта ограничены Personal На домене Tilda или на собственном домене Только 1 сайт, до 500 страниц Business На домене Tilda или на множестве собственных доменов До 5 сайтов, неограниченное количество страниц Business Plus На домене Tilda или на множестве собственных доменов До 30 сайтов, неограниченное количество страниц

Если вы работаете в команде, стоит упомянуть функцию экспорта и импорта проекта. Это полезно, когда один специалист разрабатывает сайт, а другой занимается его публикацией и поддержкой. Для экспорта откройте настройки проекта и выберите «Экспорт». После скачивания архива его можно передать коллеге для импорта в его аккаунт через раздел «Импорт проекта».

Настройка домена для сайта на платформе Тильда

Использование собственного домена вместо стандартного tilda.ws значительно повышает профессионализм вашего сайта и улучшает его восприятие аудиторией. Давайте разберемся, как правильно подключить и настроить свой домен на платформе Tilda. 🌐

Сначала необходимо приобрести доменное имя. Это можно сделать через:

Регистратора доменных имен (например, Reg.ru, Ru-Center)

Хостинг-провайдера (Timeweb, Beget)

Непосредственно через Tilda (функция доступна на тарифах Personal и выше)

После приобретения домена, нужно подключить его к вашему сайту на Tilda:

Откройте свой проект на Tilda и перейдите в «Настройки сайта» → «Домен» Выберите «Подключить свой домен» и введите приобретенное доменное имя Tilda предоставит вам DNS-записи, которые необходимо прописать у своего регистратора Зайдите в панель управления доменом у регистратора и найдите раздел управления DNS Добавьте A-записи и CNAME-записи согласно инструкциям Tilda Дождитесь применения настроек (может занять до 24 часов)

Алексей Демидов, маркетолог Когда я запускал интернет-магазин для клиента, мы столкнулись с проблемой: после настройки домена сайт загружался только через www, а без префикса выдавал ошибку. Это создавало путаницу при распространении ссылок на сайт. Решение оказалось в настройке редиректа: в панели управления доменом нужно было создать дополнительную запись, перенаправляющую с голого домена на www-версию. После этой настройки сайт стал доступен по обоим адресам, а поисковые системы правильно индексировали только одну версию. Теперь я всегда проверяю доступность сайта с префиксом www и без него после настройки домена.

Для повышения безопасности сайта рекомендуется также настроить SSL-сертификат. На Tilda это делается всего в несколько кликов:

В настройках домена найдите раздел «SSL/HTTPS» Нажмите «Подключить SSL-сертификат» Дождитесь завершения процесса (обычно занимает несколько минут)

При возникновении проблем с настройкой домена, проверьте следующее:

Правильно ли указаны все DNS-записи у регистратора

Прошло ли достаточно времени для обновления DNS (до 24 часов)

Не истек ли срок регистрации вашего домена

Не блокирует ли ваш регистратор автоматическую настройку SSL

Помните, что на тарифе Free подключение собственного домена недоступно. Для использования этой функции необходимо обновить тариф минимум до Personal.

Проверка и тестирование опубликованного сайта

После публикации сайта и настройки домена критически важно провести всестороннее тестирование. Именно на этом этапе можно выявить проблемы, которые не были заметны в редакторе, но могут серьезно повлиять на впечатление посетителей. 🔍

Начните с проверки базовой функциональности:

Откройте сайт в разных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

Проверьте работоспособность всех интерактивных элементов (кнопки, формы, слайдеры)

Протестируйте адаптивность на реальных мобильных устройствах

Убедитесь, что все ссылки работают корректно и ведут на нужные страницы

Проверьте скорость загрузки сайта через сервисы PageSpeed Insights или GTmetrix

Особое внимание стоит уделить тестированию форм обратной связи и других конверсионных элементов:

Заполните и отправьте каждую форму на сайте Проверьте, приходят ли уведомления на указанную почту Протестируйте корректность работы интеграций с CRM-системами Убедитесь, что после отправки формы пользователь видит страницу благодарности

Для комплексной проверки технических аспектов используйте следующие инструменты:

Инструмент Что проверяет На что обратить внимание Google Search Console Индексацию сайта, ошибки, мобильную версию Статус индексации, ошибки сканирования PageSpeed Insights Скорость загрузки, Core Web Vitals LCP, FID, CLS показатели BrowserStack Отображение на разных устройствах Проблемы верстки на разных разрешениях экрана Валидатор разметки Schema.org Правильность микроразметки Ошибки в структурированных данных

Не забудьте также проверить SEO-настройки на живом сайте:

Посмотрите, правильно ли отображаются title и description в результатах поиска

Убедитесь, что все изображения имеют alt-теги

Проверьте правильность настройки canonical-ссылок

Протестируйте корректность работы robots.txt и sitemap.xml

После обнаружения ошибок внесите необходимые правки в проект на Tilda и опубликуйте сайт повторно. Некоторые проблемы, особенно связанные с отображением, могут потребовать внесения изменений в HTML-код через Zero Block или с помощью Custom CSS.

Типичные проблемы при публикации сайта на Тильде

Даже при тщательной подготовке и следовании инструкциям, при публикации сайта могут возникать различные проблемы. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их решения. 🔧

Проблема #1: Сайт не отображается после публикации

Причина: Неправильная настройка DNS-записей или недостаточное время для их обновления

Неправильная настройка DNS-записей или недостаточное время для их обновления Решение: Перепроверьте DNS-записи у регистратора домена. Убедитесь, что вы добавили все нужные A-записи и CNAME-записи. Помните, что изменения DNS могут занять до 24 часов

Проблема #2: CSS-стили отображаются некорректно

Причина: Конфликт кастомных CSS-стилей или проблемы с кешированием

Конфликт кастомных CSS-стилей или проблемы с кешированием Решение: Очистите кеш браузера. Проверьте кастомный CSS на наличие ошибок. Иногда помогает повторная публикация сайта с выключенной опцией кеширования в настройках Tilda

Проблема #3: Формы не отправляют данные

Причина: Неправильные настройки форм или отсутствие SSL-сертификата

Неправильные настройки форм или отсутствие SSL-сертификата Решение: Убедитесь, что в настройках формы указан корректный email для получения заявок. Проверьте, активирован ли SSL-сертификат. Для форм с интеграцией проверьте правильность настроек подключения к CRM

Проблема #4: Сайт медленно загружается

Причина: Тяжелые изображения, избыточный код или множество внешних скриптов

Тяжелые изображения, избыточный код или множество внешних скриптов Решение: Оптимизируйте изображения перед загрузкой на Tilda. Используйте формат WebP вместо JPEG. Отключите неиспользуемые скрипты в настройках проекта. Включите опцию оптимизации загрузки страниц в настройках

Проблема #5: Проблемы с индексацией сайта

Причина: Неправильные SEO-настройки или запрет на индексацию

Неправильные SEO-настройки или запрет на индексацию Решение: Проверьте файл robots.txt на наличие директивы Disallow. Убедитесь, что в настройках проекта не стоит галочка "Запретить индексацию сайта". Проверьте наличие и корректность sitemap.xml

Проблема #6: 404 ошибка при переходе на страницы сайта

Причина: Неправильная структура URL или ошибки в настройках меню

Неправильная структура URL или ошибки в настройках меню Решение: Проверьте правильность ссылок в меню. Убедитесь, что все страницы опубликованы. Проверьте, не используются ли специальные символы в URL страниц

Если вы столкнулись с нестандартной проблемой, которую не удаётся решить самостоятельно, обратитесь в техническую поддержку Tilda. Для более быстрого решения предоставьте следующую информацию:

ID проекта и ссылка на проблемный сайт

Подробное описание проблемы с скриншотами

Шаги, которые вы уже предприняли для решения

Браузер и устройство, на котором наблюдается проблема

Помните, что некоторые проблемы могут быть связаны с временными техническими сбоями на стороне Tilda или вашего регистратора доменов. В таких случаях достаточно подождать некоторое время, проблема может решиться сама собой.