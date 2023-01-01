Стандартные размеры баннеров: руководство для эффективной рекламы
Для кого эта статья:
- Рекламодатели и маркетологи, заинтересованные в баннерной рекламе
- Студенты и специалисты в области контекстной рекламы
Дизайнеры, занимающиеся созданием рекламных креативов
Создание эффективных рекламных баннеров начинается не с креатива, а с понимания технических требований. Неправильный размер может стоить вам отклоненной кампании, потраченного бюджета и упущенных конверсий. Пренебрегая стандартами, вы рискуете получить обрезанные изображения, нечитаемый текст и полное игнорирование вашего предложения пользователями. В этом руководстве мы разберем актуальные требования к баннерам для всех ключевых рекламных площадок — от поисковых сетей до стриминговых платформ. 📊
Планируете запускать баннерную рекламу и хотите избежать типичных ошибок новичков? На Курсе по контекстной рекламе от Skypro вы не только изучите точные требования к креативам, но и научитесь создавать баннеры, которые действительно конвертируют. Студенты курса в среднем увеличивают CTR своих кампаний на 37% уже после первого месяца обучения. Не тратьте бюджет на метод проб и ошибок!
Стандартные размеры баннеров: базовые принципы и важность
Прежде чем погрузиться в технические детали, необходимо понять, почему точное соблюдение стандартных размеров баннеров критически важно для любой рекламной кампании. Отклонение от рекомендуемых параметров — прямой путь к снижению эффективности и увеличению стоимости клика.
Соблюдение стандартов размеров баннеров решает три ключевые задачи:
- Обеспечивает корректное отображение на всех устройствах и платформах
- Повышает шансы на одобрение модерацией рекламных площадок
- Улучшает пользовательский опыт, что ведет к росту конверсии
По данным Google, неоптимизированные баннеры могут терять до 70% потенциальных кликов. При этом 38% рекламодателей признаются, что регулярно сталкиваются с проблемами модерации из-за несоответствия креативов техническим требованиям.
Алексей Петров, руководитель отдела медиабаинга
Запуск рекламной кампании для крупного e-commerce клиента превратился в настоящий кошмар из-за пренебрежения стандартами. Дизайнер подготовил 28 креативов, но ни один не соответствовал требованиям. После отклонения первой партии баннеров команда потратила 3 дополнительных рабочих дня на переделку всех материалов. В результате запуск кампании был отложен на неделю, что стоило клиенту около 230 тысяч рублей упущенной прибыли. Теперь у нас есть чек-лист с точными размерами для каждой платформы, который мы заполняем до начала работы над креативами.
Стоит отметить, что размеры баннеров измеряются в пикселях и обычно записываются в формате ширина×высота. Например, один из самых популярных форматов — 300×250 пикселей — означает, что баннер имеет ширину 300 пикселей и высоту 250 пикселей.
Разберем основные типы баннеров по соотношению сторон:
|Тип баннера
|Соотношение
|Типичное применение
|Прямоугольный
|4:3, 16:9
|Встраиваемая реклама в контент, медийная сеть
|Квадратный
|1:1
|Социальные сети, мобильная реклама
|Вертикальный
|9:16
|Истории в соцсетях, мобильные приложения
|Горизонтальный
|2:1, 6:1
|Верхние и нижние баннеры на веб-страницах
Размеры баннеров для социальных сетей и мессенджеров
Социальные сети — одни из самых требовательных площадок в отношении креативов. Требования здесь регулярно обновляются, а несоответствие им приводит к ограничению охвата и повышению стоимости показа. 🔍
Рассмотрим актуальные размеры для ключевых социальных платформ:
ВКонтакте
- Изображение для рекламного поста: 510×310 пикселей
- Квадратное изображение: 700×700 пикселей
- Обложка сообщества: 1590×400 пикселей
- Карусель: 700×700 пикселей (для каждого изображения)
- Истории: 1080×1920 пикселей
Одноклассники
- Стандартный баннер: 1000×120 пикселей
- Квадратный баннер: 800×800 пикселей
- Реклама в ленте: 1200×628 пикселей
YouTube
- Дисплейная реклама: 300×250 пикселей
- Оверлей: 480×70 пикселей
- Мастхед для десктопа: 970×250 пикселей
- Мастхед для мобильных устройств: 640×360 пикселей
Telegram
- Промо-пост в каналах: 1280×720 пикселей
- Рекламный баннер: 960×160 пикселей
TikTok
- In-feed ads: 1080×1920 пикселей
- TopView: 1080×1920 пикселей
- Branded Effects: 1080×1920 пикселей
Важно помнить, что социальные сети могут автоматически кадрировать изображения, если они не соответствуют требуемому соотношению сторон. Поэтому рекомендуется размещать ключевые элементы (логотипы, текст, призывы к действию) в центральной безопасной зоне — примерно на расстоянии 14% от краев изображения.
Мария Соколова, SMM-директор
Мой клиент, владелец сети фитнес-клубов, настоял на использовании одинаковых баннеров для всех соцсетей, несмотря на мои предупреждения. "Зачем платить дизайнеру за 5 разных макетов?" — говорил он. После запуска кампании CTR в ВКонтакте составил жалкие 0,3%, хотя обычно для этой ниши мы получаем минимум 2%. Проблема была в том, что квадратные баннеры, оптимизированные для другой площадки, некорректно отображались в формате ВК. Половина призыва к действию просто обрезалась системой. После срочной корректировки размеров и создания отдельных креативов для каждой платформы CTR вырос в 7 раз, а стоимость привлеченного клиента снизилась на 63%.
Баннеры для рекламных сетей: Google Ads и Яндекс Директ
Рекламные сети Google Ads и Яндекс Директ имеют строгие технические требования к баннерам, поскольку они должны корректно отображаться на тысячах различных сайтов-партнеров. Несоответствие этим требованиям может привести к отклонению креативов или снижению их эффективности. 🖥️
Google Ads (медийная сеть)
Google рекомендует использовать следующие стандартные размеры баннеров:
|Название формата
|Размер (пикс.)
|Доля трафика
|Устройства
|Medium Rectangle
|300×250
|33%
|Все
|Large Rectangle
|336×280
|12%
|Десктоп
|Leaderboard
|728×90
|21%
|Десктоп
|Banner
|468×60
|3%
|Десктоп
|Half Page
|300×600
|14%
|Десктоп
|Large Mobile Banner
|320×100
|9%
|Мобильные
|Mobile Leaderboard
|320×50
|8%
|Мобильные
Для баннеров в Google Ads действуют следующие ограничения:
- Максимальный размер файла: 150 КБ
- Поддерживаемые форматы: PNG, JPG, GIF, HTML5
- Анимация: не должна превышать 30 секунд, частота кадров не более 5 FPS
- Для адаптивных дисплейных объявлений рекомендуется загружать изображения нескольких размеров
Яндекс Директ (РСЯ)
Яндекс Директ поддерживает следующие размеры баннеров для размещения в Рекламной сети Яндекса:
- 970×250 — крупный горизонтальный баннер (Billboard)
- 728×90 — горизонтальный баннер (Leaderboard)
- 336×280 — большой прямоугольник
- 300×300 — квадрат
- 300×250 — средний прямоугольник
- 300×600 — большой вертикальный баннер (Half Page)
- 240×400 — вертикальный баннер
- 320×100 — широкий баннер для мобильных устройств
- 320×50 — баннер для мобильных устройств
Технические требования для баннеров в Яндекс Директ:
- Максимальный размер файла: 120 КБ
- Поддерживаемые форматы: PNG, JPG, GIF, HTML5
- Анимация: не более 15 секунд, плавные переходы без резких вспышек
- Для HTML5-баннеров все материалы должны быть размещены внутри ZIP-архива
При разработке баннеров для рекламных сетей следует учитывать, что некоторые форматы показывают значительно лучшие результаты на определенных устройствах. Например, формат 300×250 пикселей одинаково эффективен как на десктопах, так и на мобильных устройствах, в то время как формат 728×90 пикселей показывает хорошие результаты только на десктопе.
Также важно создавать баннеры с учетом ограничений по размеру файла. Чрезмерно тяжелые баннеры не только могут быть отклонены при модерации, но и негативно влияют на скорость загрузки страницы, что снижает пользовательский опыт и, как следствие, эффективность рекламы.
Оптимальные размеры баннеров для стриминговых платформ
Стриминговые платформы представляют особую нишу в рекламном пространстве. Здесь пользователи более вовлечены в контент, а возможности для брендов создавать заметную рекламу значительно шире. Рассмотрим ключевые требования к баннерам на популярных стриминговых сервисах. 📺
Twitch
Twitch предлагает несколько рекламных форматов, каждый из которых имеет свои требования к размерам:
- Overlay (наложение): 1920×1080 пикселей
- Panel (панель под стримом): 320×100 пикселей
- Branded Player (брендированный плеер): 1920×1080 пикселей
- Homepage Carousel (карусель на главной): 1600×480 пикселей
- Homepage Headliner (верхний баннер): 1920×200 пикселей
Для размеры баннера для твича особенно важно учитывать, что контент должен быть четко видимым даже при масштабировании. Рекомендуется размещать ключевые элементы в центральной части изображения и использовать контрастные цвета, которые будут хорошо заметны на фоне интерфейса платформы.
YouTube Live
Для стриминговой части YouTube применимы те же требования, что и для обычной видеорекламы на платформе:
- Banner (баннер внизу экрана): 480×70 пикселей
- Mid-stream Display (баннер во время трансляции): 300×250 пикселей
- Sponsor Banner (баннер спонсора): 1280×120 пикселей
Rutube
Российская платформа Rutube предлагает следующие форматы для рекламы во время трансляций:
- Overlay (всплывающий баннер): 400×75 пикселей
- Брендированная подложка: 1920×1080 пикселей
- Баннер в плеере: 970×90 пикселей
Требования к контенту для стриминговых платформ
При создании баннеров для размеры баннера для твича и других стриминговых сервисов необходимо учитывать следующие рекомендации:
- Использовать высококонтрастные цвета, которые хорошо читаются на разных фонах
- Минимизировать количество текста, делая акцент на визуальных элементах
- Учитывать темный интерфейс большинства стриминговых платформ
- Обеспечивать хорошую видимость при разных разрешениях экрана
- Создавать динамичные креативы, соответствующие быстрой смене контента на стримах
Особое внимание стоит уделить времени показа баннера. В отличие от традиционных рекламных площадок, на стриминговых платформах пользователи проводят значительно больше времени, но при этом их внимание в основном сосредоточено на контенте стрима. Поэтому рекомендуется делать баннеры более лаконичными и запоминающимися, чтобы они могли привлечь внимание, не отвлекая от основного контента.
Технические требования и форматы для эффективных баннеров
Помимо правильных размеров, существует ряд технических требований и форматов, которые необходимо учитывать при создании эффективных рекламных баннеров. Эти параметры напрямую влияют на производительность кампании и пользовательский опыт. 🛠️
Форматы файлов
Выбор формата файла для баннера зависит от типа контента и платформы размещения:
- JPG/JPEG — оптимален для фотографий и изображений с плавными цветовыми переходами. Не поддерживает прозрачность и анимацию.
- PNG — обеспечивает лучшее качество изображения и поддерживает прозрачность. Рекомендуется для баннеров с текстом, логотипами и четкими линиями.
- GIF — позволяет создавать простую анимацию. Ограничен 256 цветами, что может привести к потере качества.
- HTML5 — наиболее продвинутый формат, поддерживающий сложную анимацию, интерактивные элементы и видео. Требует специальных навыков для создания.
Ограничения по размеру файла
Большинство платформ устанавливают строгие ограничения на размер файла баннера:
|Платформа
|Максимальный размер
|Рекомендуемый размер
|Google Ads
|150 КБ
|50-100 КБ
|Яндекс Директ
|120 КБ
|50-80 КБ
|ВКонтакте
|200 КБ
|100-150 КБ
|Twitch
|200 КБ
|100-150 КБ
|HTML5 (для всех платформ)
|200 КБ – 1 МБ
|<500 КБ
Превышение лимитов может привести не только к отклонению баннера системой модерации, но и к снижению скорости загрузки страницы, что негативно влияет на пользовательский опыт и может увеличить показатель отказов.
Цветовые схемы и разрешение
- Используйте цветовую модель RGB для всех цифровых баннеров
- Рекомендуемое разрешение: 72-96 DPI (точек на дюйм)
- Глубина цвета: 24 бит для PNG и JPG, 8 бит для GIF
- Избегайте слишком ярких цветов (RGB 0,0,255 или RGB 255,0,0), которые могут выглядеть агрессивно на экране
Требования к анимации
При создании анимированных баннеров соблюдайте следующие правила:
- Продолжительность анимации не должна превышать 15-30 секунд (зависит от платформы)
- Частота смены кадров: 15-24 FPS для HTML5, 5-10 FPS для GIF
- Анимация должна быть плавной, без резких вспышек (особенно важно для Яндекс Директ и Google Ads)
- Обязательно создавайте статичную замену анимированному баннеру для платформ, не поддерживающих анимацию
- Последний кадр анимации должен содержать призыв к действию или ключевое сообщение
Оптимизация для разных устройств
Современные баннеры должны хорошо отображаться как на десктопах, так и на мобильных устройствах:
- Создавайте отдельные версии баннеров для разных типов устройств
- Для мобильных баннеров используйте более крупный текст (минимум 14pt)
- Учитывайте плотность пикселей на ретина-дисплеях (2x, 3x)
- Тестируйте баннеры на разных устройствах перед запуском кампании
Использование адаптивных HTML5-баннеров позволяет создать креатив, который автоматически подстраивается под размер доступного рекламного места. Однако это требует более сложной разработки и тестирования.
Требования к тексту на баннерах
- Минимальный размер шрифта: 10pt для десктопа, 14pt для мобильных устройств
- Рекомендуемые шрифты: sans-serif (Arial, Helvetica, Roboto) для лучшей читабельности
- Ограничение по количеству текста: не более 20% площади баннера для большинства платформ
- Высокий контраст между текстом и фоном для обеспечения читабельности
Соблюдение технических требований — фундамент успешной рекламной кампании. Даже самый креативный и привлекательный баннер будет неэффективным, если он не соответствует техническим параметрам площадки или плохо отображается на устройствах пользователей.
Стандартные размеры баннеров — это не просто технические ограничения, а инструменты, которые помогают вашей рекламе работать с максимальной эффективностью. Подбирая правильные форматы для каждой площадки, вы создаете основу для успешной кампании. Помните: креатив привлекает внимание, но именно соблюдение технических требований обеспечивает его корректное отображение. Инвестируйте время в изучение спецификаций каждой платформы, создавайте баннеры с учетом особенностей целевой аудитории, и результаты не заставят себя ждать.
Читайте также
- Типографика в рекламных баннерах: секреты эффективного текста
- Как создать профессиональный баннер в Canva без опыта дизайна
- 30 бесплатных шаблонов баннеров для Twitch: создаём стильный канал
- От Flash к HTML5: создание и оптимизация анимированных баннеров
- Создание эффективных веб-баннеров: секреты дизайна и конверсии
- Гид по разрешениям и форматам баннеров для эффективной рекламы
- Google Web Designer: создаем эффектные HTML5-баннеры с нуля
- Email-баннеры: как создать дизайн, который увеличит конверсии
- Баннеры и обложки: ключевые принципы эффективного дизайна
- Создание привлекательных баннеров в Photoshop: пошаговое руководство