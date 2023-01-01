logo
Стандартные размеры баннеров: руководство для эффективной рекламы

Для кого эта статья:

  • Рекламодатели и маркетологи, заинтересованные в баннерной рекламе
  • Студенты и специалисты в области контекстной рекламы

  • Дизайнеры, занимающиеся созданием рекламных креативов

    Создание эффективных рекламных баннеров начинается не с креатива, а с понимания технических требований. Неправильный размер может стоить вам отклоненной кампании, потраченного бюджета и упущенных конверсий. Пренебрегая стандартами, вы рискуете получить обрезанные изображения, нечитаемый текст и полное игнорирование вашего предложения пользователями. В этом руководстве мы разберем актуальные требования к баннерам для всех ключевых рекламных площадок — от поисковых сетей до стриминговых платформ. 📊

Стандартные размеры баннеров: базовые принципы и важность

Прежде чем погрузиться в технические детали, необходимо понять, почему точное соблюдение стандартных размеров баннеров критически важно для любой рекламной кампании. Отклонение от рекомендуемых параметров — прямой путь к снижению эффективности и увеличению стоимости клика.

Соблюдение стандартов размеров баннеров решает три ключевые задачи:

  • Обеспечивает корректное отображение на всех устройствах и платформах
  • Повышает шансы на одобрение модерацией рекламных площадок
  • Улучшает пользовательский опыт, что ведет к росту конверсии

По данным Google, неоптимизированные баннеры могут терять до 70% потенциальных кликов. При этом 38% рекламодателей признаются, что регулярно сталкиваются с проблемами модерации из-за несоответствия креативов техническим требованиям.

Алексей Петров, руководитель отдела медиабаинга

Запуск рекламной кампании для крупного e-commerce клиента превратился в настоящий кошмар из-за пренебрежения стандартами. Дизайнер подготовил 28 креативов, но ни один не соответствовал требованиям. После отклонения первой партии баннеров команда потратила 3 дополнительных рабочих дня на переделку всех материалов. В результате запуск кампании был отложен на неделю, что стоило клиенту около 230 тысяч рублей упущенной прибыли. Теперь у нас есть чек-лист с точными размерами для каждой платформы, который мы заполняем до начала работы над креативами.

Стоит отметить, что размеры баннеров измеряются в пикселях и обычно записываются в формате ширина×высота. Например, один из самых популярных форматов — 300×250 пикселей — означает, что баннер имеет ширину 300 пикселей и высоту 250 пикселей.

Разберем основные типы баннеров по соотношению сторон:

Тип баннера Соотношение Типичное применение
Прямоугольный 4:3, 16:9 Встраиваемая реклама в контент, медийная сеть
Квадратный 1:1 Социальные сети, мобильная реклама
Вертикальный 9:16 Истории в соцсетях, мобильные приложения
Горизонтальный 2:1, 6:1 Верхние и нижние баннеры на веб-страницах
Пошаговый план для смены профессии

Размеры баннеров для социальных сетей и мессенджеров

Социальные сети — одни из самых требовательных площадок в отношении креативов. Требования здесь регулярно обновляются, а несоответствие им приводит к ограничению охвата и повышению стоимости показа. 🔍

Рассмотрим актуальные размеры для ключевых социальных платформ:

ВКонтакте

  • Изображение для рекламного поста: 510×310 пикселей
  • Квадратное изображение: 700×700 пикселей
  • Обложка сообщества: 1590×400 пикселей
  • Карусель: 700×700 пикселей (для каждого изображения)
  • Истории: 1080×1920 пикселей

Одноклассники

  • Стандартный баннер: 1000×120 пикселей
  • Квадратный баннер: 800×800 пикселей
  • Реклама в ленте: 1200×628 пикселей

YouTube

  • Дисплейная реклама: 300×250 пикселей
  • Оверлей: 480×70 пикселей
  • Мастхед для десктопа: 970×250 пикселей
  • Мастхед для мобильных устройств: 640×360 пикселей

Telegram

  • Промо-пост в каналах: 1280×720 пикселей
  • Рекламный баннер: 960×160 пикселей

TikTok

  • In-feed ads: 1080×1920 пикселей
  • TopView: 1080×1920 пикселей
  • Branded Effects: 1080×1920 пикселей

Важно помнить, что социальные сети могут автоматически кадрировать изображения, если они не соответствуют требуемому соотношению сторон. Поэтому рекомендуется размещать ключевые элементы (логотипы, текст, призывы к действию) в центральной безопасной зоне — примерно на расстоянии 14% от краев изображения.

Мария Соколова, SMM-директор

Мой клиент, владелец сети фитнес-клубов, настоял на использовании одинаковых баннеров для всех соцсетей, несмотря на мои предупреждения. "Зачем платить дизайнеру за 5 разных макетов?" — говорил он. После запуска кампании CTR в ВКонтакте составил жалкие 0,3%, хотя обычно для этой ниши мы получаем минимум 2%. Проблема была в том, что квадратные баннеры, оптимизированные для другой площадки, некорректно отображались в формате ВК. Половина призыва к действию просто обрезалась системой. После срочной корректировки размеров и создания отдельных креативов для каждой платформы CTR вырос в 7 раз, а стоимость привлеченного клиента снизилась на 63%.

Баннеры для рекламных сетей: Google Ads и Яндекс Директ

Рекламные сети Google Ads и Яндекс Директ имеют строгие технические требования к баннерам, поскольку они должны корректно отображаться на тысячах различных сайтов-партнеров. Несоответствие этим требованиям может привести к отклонению креативов или снижению их эффективности. 🖥️

Google Ads (медийная сеть)

Google рекомендует использовать следующие стандартные размеры баннеров:

Название формата Размер (пикс.) Доля трафика Устройства
Medium Rectangle 300×250 33% Все
Large Rectangle 336×280 12% Десктоп
Leaderboard 728×90 21% Десктоп
Banner 468×60 3% Десктоп
Half Page 300×600 14% Десктоп
Large Mobile Banner 320×100 9% Мобильные
Mobile Leaderboard 320×50 8% Мобильные

Для баннеров в Google Ads действуют следующие ограничения:

  • Максимальный размер файла: 150 КБ
  • Поддерживаемые форматы: PNG, JPG, GIF, HTML5
  • Анимация: не должна превышать 30 секунд, частота кадров не более 5 FPS
  • Для адаптивных дисплейных объявлений рекомендуется загружать изображения нескольких размеров

Яндекс Директ (РСЯ)

Яндекс Директ поддерживает следующие размеры баннеров для размещения в Рекламной сети Яндекса:

  • 970×250 — крупный горизонтальный баннер (Billboard)
  • 728×90 — горизонтальный баннер (Leaderboard)
  • 336×280 — большой прямоугольник
  • 300×300 — квадрат
  • 300×250 — средний прямоугольник
  • 300×600 — большой вертикальный баннер (Half Page)
  • 240×400 — вертикальный баннер
  • 320×100 — широкий баннер для мобильных устройств
  • 320×50 — баннер для мобильных устройств

Технические требования для баннеров в Яндекс Директ:

  • Максимальный размер файла: 120 КБ
  • Поддерживаемые форматы: PNG, JPG, GIF, HTML5
  • Анимация: не более 15 секунд, плавные переходы без резких вспышек
  • Для HTML5-баннеров все материалы должны быть размещены внутри ZIP-архива

При разработке баннеров для рекламных сетей следует учитывать, что некоторые форматы показывают значительно лучшие результаты на определенных устройствах. Например, формат 300×250 пикселей одинаково эффективен как на десктопах, так и на мобильных устройствах, в то время как формат 728×90 пикселей показывает хорошие результаты только на десктопе.

Также важно создавать баннеры с учетом ограничений по размеру файла. Чрезмерно тяжелые баннеры не только могут быть отклонены при модерации, но и негативно влияют на скорость загрузки страницы, что снижает пользовательский опыт и, как следствие, эффективность рекламы.

Оптимальные размеры баннеров для стриминговых платформ

Стриминговые платформы представляют особую нишу в рекламном пространстве. Здесь пользователи более вовлечены в контент, а возможности для брендов создавать заметную рекламу значительно шире. Рассмотрим ключевые требования к баннерам на популярных стриминговых сервисах. 📺

Twitch

Twitch предлагает несколько рекламных форматов, каждый из которых имеет свои требования к размерам:

  • Overlay (наложение): 1920×1080 пикселей
  • Panel (панель под стримом): 320×100 пикселей
  • Branded Player (брендированный плеер): 1920×1080 пикселей
  • Homepage Carousel (карусель на главной): 1600×480 пикселей
  • Homepage Headliner (верхний баннер): 1920×200 пикселей

Для размеры баннера для твича особенно важно учитывать, что контент должен быть четко видимым даже при масштабировании. Рекомендуется размещать ключевые элементы в центральной части изображения и использовать контрастные цвета, которые будут хорошо заметны на фоне интерфейса платформы.

YouTube Live

Для стриминговой части YouTube применимы те же требования, что и для обычной видеорекламы на платформе:

  • Banner (баннер внизу экрана): 480×70 пикселей
  • Mid-stream Display (баннер во время трансляции): 300×250 пикселей
  • Sponsor Banner (баннер спонсора): 1280×120 пикселей

Rutube

Российская платформа Rutube предлагает следующие форматы для рекламы во время трансляций:

  • Overlay (всплывающий баннер): 400×75 пикселей
  • Брендированная подложка: 1920×1080 пикселей
  • Баннер в плеере: 970×90 пикселей

Требования к контенту для стриминговых платформ

При создании баннеров для размеры баннера для твича и других стриминговых сервисов необходимо учитывать следующие рекомендации:

  • Использовать высококонтрастные цвета, которые хорошо читаются на разных фонах
  • Минимизировать количество текста, делая акцент на визуальных элементах
  • Учитывать темный интерфейс большинства стриминговых платформ
  • Обеспечивать хорошую видимость при разных разрешениях экрана
  • Создавать динамичные креативы, соответствующие быстрой смене контента на стримах

Особое внимание стоит уделить времени показа баннера. В отличие от традиционных рекламных площадок, на стриминговых платформах пользователи проводят значительно больше времени, но при этом их внимание в основном сосредоточено на контенте стрима. Поэтому рекомендуется делать баннеры более лаконичными и запоминающимися, чтобы они могли привлечь внимание, не отвлекая от основного контента.

Технические требования и форматы для эффективных баннеров

Помимо правильных размеров, существует ряд технических требований и форматов, которые необходимо учитывать при создании эффективных рекламных баннеров. Эти параметры напрямую влияют на производительность кампании и пользовательский опыт. 🛠️

Форматы файлов

Выбор формата файла для баннера зависит от типа контента и платформы размещения:

  • JPG/JPEG — оптимален для фотографий и изображений с плавными цветовыми переходами. Не поддерживает прозрачность и анимацию.
  • PNG — обеспечивает лучшее качество изображения и поддерживает прозрачность. Рекомендуется для баннеров с текстом, логотипами и четкими линиями.
  • GIF — позволяет создавать простую анимацию. Ограничен 256 цветами, что может привести к потере качества.
  • HTML5 — наиболее продвинутый формат, поддерживающий сложную анимацию, интерактивные элементы и видео. Требует специальных навыков для создания.

Ограничения по размеру файла

Большинство платформ устанавливают строгие ограничения на размер файла баннера:

Платформа Максимальный размер Рекомендуемый размер
Google Ads 150 КБ 50-100 КБ
Яндекс Директ 120 КБ 50-80 КБ
ВКонтакте 200 КБ 100-150 КБ
Twitch 200 КБ 100-150 КБ
HTML5 (для всех платформ) 200 КБ – 1 МБ <500 КБ

Превышение лимитов может привести не только к отклонению баннера системой модерации, но и к снижению скорости загрузки страницы, что негативно влияет на пользовательский опыт и может увеличить показатель отказов.

Цветовые схемы и разрешение

  • Используйте цветовую модель RGB для всех цифровых баннеров
  • Рекомендуемое разрешение: 72-96 DPI (точек на дюйм)
  • Глубина цвета: 24 бит для PNG и JPG, 8 бит для GIF
  • Избегайте слишком ярких цветов (RGB 0,0,255 или RGB 255,0,0), которые могут выглядеть агрессивно на экране

Требования к анимации

При создании анимированных баннеров соблюдайте следующие правила:

  • Продолжительность анимации не должна превышать 15-30 секунд (зависит от платформы)
  • Частота смены кадров: 15-24 FPS для HTML5, 5-10 FPS для GIF
  • Анимация должна быть плавной, без резких вспышек (особенно важно для Яндекс Директ и Google Ads)
  • Обязательно создавайте статичную замену анимированному баннеру для платформ, не поддерживающих анимацию
  • Последний кадр анимации должен содержать призыв к действию или ключевое сообщение

Оптимизация для разных устройств

Современные баннеры должны хорошо отображаться как на десктопах, так и на мобильных устройствах:

  • Создавайте отдельные версии баннеров для разных типов устройств
  • Для мобильных баннеров используйте более крупный текст (минимум 14pt)
  • Учитывайте плотность пикселей на ретина-дисплеях (2x, 3x)
  • Тестируйте баннеры на разных устройствах перед запуском кампании

Использование адаптивных HTML5-баннеров позволяет создать креатив, который автоматически подстраивается под размер доступного рекламного места. Однако это требует более сложной разработки и тестирования.

Требования к тексту на баннерах

  • Минимальный размер шрифта: 10pt для десктопа, 14pt для мобильных устройств
  • Рекомендуемые шрифты: sans-serif (Arial, Helvetica, Roboto) для лучшей читабельности
  • Ограничение по количеству текста: не более 20% площади баннера для большинства платформ
  • Высокий контраст между текстом и фоном для обеспечения читабельности

Соблюдение технических требований — фундамент успешной рекламной кампании. Даже самый креативный и привлекательный баннер будет неэффективным, если он не соответствует техническим параметрам площадки или плохо отображается на устройствах пользователей.

Стандартные размеры баннеров — это не просто технические ограничения, а инструменты, которые помогают вашей рекламе работать с максимальной эффективностью. Подбирая правильные форматы для каждой площадки, вы создаете основу для успешной кампании. Помните: креатив привлекает внимание, но именно соблюдение технических требований обеспечивает его корректное отображение. Инвестируйте время в изучение спецификаций каждой платформы, создавайте баннеры с учетом особенностей целевой аудитории, и результаты не заставят себя ждать.

