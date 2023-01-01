Стандартные размеры баннеров: руководство для эффективной рекламы

Для кого эта статья:

Рекламодатели и маркетологи, заинтересованные в баннерной рекламе

Студенты и специалисты в области контекстной рекламы

Дизайнеры, занимающиеся созданием рекламных креативов Создание эффективных рекламных баннеров начинается не с креатива, а с понимания технических требований. Неправильный размер может стоить вам отклоненной кампании, потраченного бюджета и упущенных конверсий. Пренебрегая стандартами, вы рискуете получить обрезанные изображения, нечитаемый текст и полное игнорирование вашего предложения пользователями. В этом руководстве мы разберем актуальные требования к баннерам для всех ключевых рекламных площадок — от поисковых сетей до стриминговых платформ. 📊

Стандартные размеры баннеров: базовые принципы и важность

Прежде чем погрузиться в технические детали, необходимо понять, почему точное соблюдение стандартных размеров баннеров критически важно для любой рекламной кампании. Отклонение от рекомендуемых параметров — прямой путь к снижению эффективности и увеличению стоимости клика.

Соблюдение стандартов размеров баннеров решает три ключевые задачи:

Обеспечивает корректное отображение на всех устройствах и платформах

Повышает шансы на одобрение модерацией рекламных площадок

Улучшает пользовательский опыт, что ведет к росту конверсии

По данным Google, неоптимизированные баннеры могут терять до 70% потенциальных кликов. При этом 38% рекламодателей признаются, что регулярно сталкиваются с проблемами модерации из-за несоответствия креативов техническим требованиям.

Алексей Петров, руководитель отдела медиабаинга Запуск рекламной кампании для крупного e-commerce клиента превратился в настоящий кошмар из-за пренебрежения стандартами. Дизайнер подготовил 28 креативов, но ни один не соответствовал требованиям. После отклонения первой партии баннеров команда потратила 3 дополнительных рабочих дня на переделку всех материалов. В результате запуск кампании был отложен на неделю, что стоило клиенту около 230 тысяч рублей упущенной прибыли. Теперь у нас есть чек-лист с точными размерами для каждой платформы, который мы заполняем до начала работы над креативами.

Стоит отметить, что размеры баннеров измеряются в пикселях и обычно записываются в формате ширина×высота. Например, один из самых популярных форматов — 300×250 пикселей — означает, что баннер имеет ширину 300 пикселей и высоту 250 пикселей.

Разберем основные типы баннеров по соотношению сторон:

Тип баннера Соотношение Типичное применение Прямоугольный 4:3, 16:9 Встраиваемая реклама в контент, медийная сеть Квадратный 1:1 Социальные сети, мобильная реклама Вертикальный 9:16 Истории в соцсетях, мобильные приложения Горизонтальный 2:1, 6:1 Верхние и нижние баннеры на веб-страницах

Размеры баннеров для социальных сетей и мессенджеров

Социальные сети — одни из самых требовательных площадок в отношении креативов. Требования здесь регулярно обновляются, а несоответствие им приводит к ограничению охвата и повышению стоимости показа. 🔍

Рассмотрим актуальные размеры для ключевых социальных платформ:

ВКонтакте

Изображение для рекламного поста: 510×310 пикселей

Квадратное изображение: 700×700 пикселей

Обложка сообщества: 1590×400 пикселей

Карусель: 700×700 пикселей (для каждого изображения)

Истории: 1080×1920 пикселей

Одноклассники

Стандартный баннер: 1000×120 пикселей

Квадратный баннер: 800×800 пикселей

Реклама в ленте: 1200×628 пикселей

YouTube

Дисплейная реклама: 300×250 пикселей

Оверлей: 480×70 пикселей

Мастхед для десктопа: 970×250 пикселей

Мастхед для мобильных устройств: 640×360 пикселей

Telegram

Промо-пост в каналах: 1280×720 пикселей

Рекламный баннер: 960×160 пикселей

TikTok

In-feed ads: 1080×1920 пикселей

TopView: 1080×1920 пикселей

Branded Effects: 1080×1920 пикселей

Важно помнить, что социальные сети могут автоматически кадрировать изображения, если они не соответствуют требуемому соотношению сторон. Поэтому рекомендуется размещать ключевые элементы (логотипы, текст, призывы к действию) в центральной безопасной зоне — примерно на расстоянии 14% от краев изображения.

Мария Соколова, SMM-директор Мой клиент, владелец сети фитнес-клубов, настоял на использовании одинаковых баннеров для всех соцсетей, несмотря на мои предупреждения. "Зачем платить дизайнеру за 5 разных макетов?" — говорил он. После запуска кампании CTR в ВКонтакте составил жалкие 0,3%, хотя обычно для этой ниши мы получаем минимум 2%. Проблема была в том, что квадратные баннеры, оптимизированные для другой площадки, некорректно отображались в формате ВК. Половина призыва к действию просто обрезалась системой. После срочной корректировки размеров и создания отдельных креативов для каждой платформы CTR вырос в 7 раз, а стоимость привлеченного клиента снизилась на 63%.

Баннеры для рекламных сетей: Google Ads и Яндекс Директ

Рекламные сети Google Ads и Яндекс Директ имеют строгие технические требования к баннерам, поскольку они должны корректно отображаться на тысячах различных сайтов-партнеров. Несоответствие этим требованиям может привести к отклонению креативов или снижению их эффективности. 🖥️

Google Ads (медийная сеть)

Google рекомендует использовать следующие стандартные размеры баннеров:

Название формата Размер (пикс.) Доля трафика Устройства Medium Rectangle 300×250 33% Все Large Rectangle 336×280 12% Десктоп Leaderboard 728×90 21% Десктоп Banner 468×60 3% Десктоп Half Page 300×600 14% Десктоп Large Mobile Banner 320×100 9% Мобильные Mobile Leaderboard 320×50 8% Мобильные

Для баннеров в Google Ads действуют следующие ограничения:

Максимальный размер файла: 150 КБ

Поддерживаемые форматы: PNG, JPG, GIF, HTML5

Анимация: не должна превышать 30 секунд, частота кадров не более 5 FPS

Для адаптивных дисплейных объявлений рекомендуется загружать изображения нескольких размеров

Яндекс Директ (РСЯ)

Яндекс Директ поддерживает следующие размеры баннеров для размещения в Рекламной сети Яндекса:

970×250 — крупный горизонтальный баннер (Billboard)

728×90 — горизонтальный баннер (Leaderboard)

336×280 — большой прямоугольник

300×300 — квадрат

300×250 — средний прямоугольник

300×600 — большой вертикальный баннер (Half Page)

240×400 — вертикальный баннер

320×100 — широкий баннер для мобильных устройств

320×50 — баннер для мобильных устройств

Технические требования для баннеров в Яндекс Директ:

Максимальный размер файла: 120 КБ

Поддерживаемые форматы: PNG, JPG, GIF, HTML5

Анимация: не более 15 секунд, плавные переходы без резких вспышек

Для HTML5-баннеров все материалы должны быть размещены внутри ZIP-архива

При разработке баннеров для рекламных сетей следует учитывать, что некоторые форматы показывают значительно лучшие результаты на определенных устройствах. Например, формат 300×250 пикселей одинаково эффективен как на десктопах, так и на мобильных устройствах, в то время как формат 728×90 пикселей показывает хорошие результаты только на десктопе.

Также важно создавать баннеры с учетом ограничений по размеру файла. Чрезмерно тяжелые баннеры не только могут быть отклонены при модерации, но и негативно влияют на скорость загрузки страницы, что снижает пользовательский опыт и, как следствие, эффективность рекламы.

Оптимальные размеры баннеров для стриминговых платформ

Стриминговые платформы представляют особую нишу в рекламном пространстве. Здесь пользователи более вовлечены в контент, а возможности для брендов создавать заметную рекламу значительно шире. Рассмотрим ключевые требования к баннерам на популярных стриминговых сервисах. 📺

Twitch

Twitch предлагает несколько рекламных форматов, каждый из которых имеет свои требования к размерам:

Overlay (наложение): 1920×1080 пикселей

Panel (панель под стримом): 320×100 пикселей

Branded Player (брендированный плеер): 1920×1080 пикселей

Homepage Carousel (карусель на главной): 1600×480 пикселей

Homepage Headliner (верхний баннер): 1920×200 пикселей

Для размеры баннера для твича особенно важно учитывать, что контент должен быть четко видимым даже при масштабировании. Рекомендуется размещать ключевые элементы в центральной части изображения и использовать контрастные цвета, которые будут хорошо заметны на фоне интерфейса платформы.

YouTube Live

Для стриминговой части YouTube применимы те же требования, что и для обычной видеорекламы на платформе:

Banner (баннер внизу экрана): 480×70 пикселей

Mid-stream Display (баннер во время трансляции): 300×250 пикселей

Sponsor Banner (баннер спонсора): 1280×120 пикселей

Rutube

Российская платформа Rutube предлагает следующие форматы для рекламы во время трансляций:

Overlay (всплывающий баннер): 400×75 пикселей

Брендированная подложка: 1920×1080 пикселей

Баннер в плеере: 970×90 пикселей

Требования к контенту для стриминговых платформ

При создании баннеров для размеры баннера для твича и других стриминговых сервисов необходимо учитывать следующие рекомендации:

Использовать высококонтрастные цвета, которые хорошо читаются на разных фонах

Минимизировать количество текста, делая акцент на визуальных элементах

Учитывать темный интерфейс большинства стриминговых платформ

Обеспечивать хорошую видимость при разных разрешениях экрана

Создавать динамичные креативы, соответствующие быстрой смене контента на стримах

Особое внимание стоит уделить времени показа баннера. В отличие от традиционных рекламных площадок, на стриминговых платформах пользователи проводят значительно больше времени, но при этом их внимание в основном сосредоточено на контенте стрима. Поэтому рекомендуется делать баннеры более лаконичными и запоминающимися, чтобы они могли привлечь внимание, не отвлекая от основного контента.

Технические требования и форматы для эффективных баннеров

Помимо правильных размеров, существует ряд технических требований и форматов, которые необходимо учитывать при создании эффективных рекламных баннеров. Эти параметры напрямую влияют на производительность кампании и пользовательский опыт. 🛠️

Форматы файлов

Выбор формата файла для баннера зависит от типа контента и платформы размещения:

JPG/JPEG — оптимален для фотографий и изображений с плавными цветовыми переходами. Не поддерживает прозрачность и анимацию.

— оптимален для фотографий и изображений с плавными цветовыми переходами. Не поддерживает прозрачность и анимацию. PNG — обеспечивает лучшее качество изображения и поддерживает прозрачность. Рекомендуется для баннеров с текстом, логотипами и четкими линиями.

— обеспечивает лучшее качество изображения и поддерживает прозрачность. Рекомендуется для баннеров с текстом, логотипами и четкими линиями. GIF — позволяет создавать простую анимацию. Ограничен 256 цветами, что может привести к потере качества.

— позволяет создавать простую анимацию. Ограничен 256 цветами, что может привести к потере качества. HTML5 — наиболее продвинутый формат, поддерживающий сложную анимацию, интерактивные элементы и видео. Требует специальных навыков для создания.

Ограничения по размеру файла

Большинство платформ устанавливают строгие ограничения на размер файла баннера:

Платформа Максимальный размер Рекомендуемый размер Google Ads 150 КБ 50-100 КБ Яндекс Директ 120 КБ 50-80 КБ ВКонтакте 200 КБ 100-150 КБ Twitch 200 КБ 100-150 КБ HTML5 (для всех платформ) 200 КБ – 1 МБ <500 КБ

Превышение лимитов может привести не только к отклонению баннера системой модерации, но и к снижению скорости загрузки страницы, что негативно влияет на пользовательский опыт и может увеличить показатель отказов.

Цветовые схемы и разрешение

Используйте цветовую модель RGB для всех цифровых баннеров

Рекомендуемое разрешение: 72-96 DPI (точек на дюйм)

Глубина цвета: 24 бит для PNG и JPG, 8 бит для GIF

Избегайте слишком ярких цветов (RGB 0,0,255 или RGB 255,0,0), которые могут выглядеть агрессивно на экране

Требования к анимации

При создании анимированных баннеров соблюдайте следующие правила:

Продолжительность анимации не должна превышать 15-30 секунд (зависит от платформы)

Частота смены кадров: 15-24 FPS для HTML5, 5-10 FPS для GIF

Анимация должна быть плавной, без резких вспышек (особенно важно для Яндекс Директ и Google Ads)

Обязательно создавайте статичную замену анимированному баннеру для платформ, не поддерживающих анимацию

Последний кадр анимации должен содержать призыв к действию или ключевое сообщение

Оптимизация для разных устройств

Современные баннеры должны хорошо отображаться как на десктопах, так и на мобильных устройствах:

Создавайте отдельные версии баннеров для разных типов устройств

Для мобильных баннеров используйте более крупный текст (минимум 14pt)

Учитывайте плотность пикселей на ретина-дисплеях (2x, 3x)

Тестируйте баннеры на разных устройствах перед запуском кампании

Использование адаптивных HTML5-баннеров позволяет создать креатив, который автоматически подстраивается под размер доступного рекламного места. Однако это требует более сложной разработки и тестирования.

Требования к тексту на баннерах

Минимальный размер шрифта: 10pt для десктопа, 14pt для мобильных устройств

Рекомендуемые шрифты: sans-serif (Arial, Helvetica, Roboto) для лучшей читабельности

Ограничение по количеству текста: не более 20% площади баннера для большинства платформ

Высокий контраст между текстом и фоном для обеспечения читабельности

Соблюдение технических требований — фундамент успешной рекламной кампании. Даже самый креативный и привлекательный баннер будет неэффективным, если он не соответствует техническим параметрам площадки или плохо отображается на устройствах пользователей.

Стандартные размеры баннеров — это не просто технические ограничения, а инструменты, которые помогают вашей рекламе работать с максимальной эффективностью. Подбирая правильные форматы для каждой площадки, вы создаете основу для успешной кампании. Помните: креатив привлекает внимание, но именно соблюдение технических требований обеспечивает его корректное отображение. Инвестируйте время в изучение спецификаций каждой платформы, создавайте баннеры с учетом особенностей целевой аудитории, и результаты не заставят себя ждать.

