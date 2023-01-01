Создание логотипа в Photoshop: 7 шагов от идеи до результата
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55
Для кого эта статья:
- Новички в графическом дизайне, желающие освоить создание логотипов в Photoshop
- Фрилансеры и предприниматели, заинтересованные в разработке собственных логотипов
Студенты курсов графического дизайна, ищущие практическое руководство по созданию логотипов
Логотип — это не просто карт
Читайте также
- Создание анимированного логотипа в Photoshop: пошаговая инструкция
- 3D логотип в Photoshop: создание объемных шедевров с нуля
- Топ-10 приложений для создания логотипов на Android: от новичка до профи
- Топ-10 приложений для создания профессиональных логотипов на iPhone
- Создание профессионального логотипа в Adobe Illustrator: шаги, советы
- Создание шрифтового логотипа в Illustrator: от выбора до экспорта
- Создание логотипа с прозрачным фоном в Photoshop: пошаговое руководство
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой разрешение должен иметь новый документ для создания логотипа в Photoshop?
1 / 5
Свежие материалы