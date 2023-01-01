Создаем 3D модели из фотографий: полное руководство по фотограмметрии

Для кого эта статья:

Новички в 3D моделировании и фотограмметрии

Энтузиасты цифрового дизайна и технологий

Студенты и обучающиеся в области графического дизайна и 3D графики Трехмерные модели перестали быть уделом профессионалов с дорогостоящим оборудованием. Сегодня любой энтузиаст может создать объемную копию реального объекта, имея лишь смартфон и доступ к интернету. Фотограмметрия — технология, позволяющая конвертировать обычные снимки в полноценные 3D объекты — стала доступной как никогда. В этом руководстве я раскрою все секреты создания впечатляющих трехмерных моделей из фотографий, даже если вы никогда не касались 3D моделирования. Готовы превратить ваши фото в виртуальные объекты? Тогда начнем. 🚀

Как превратить обычные фотографии в 3D модели

Технология фотограмметрии позволяет реконструировать трехмерные объекты на основе обычных фотографий. Принцип работы основан на анализе нескольких снимков одного объекта с разных ракурсов. Специальные алгоритмы определяют общие точки на разных фотографиях и вычисляют их пространственное положение, постепенно создавая объемную модель.

Создание 3D модели из фотографий проходит через несколько ключевых этапов:

Съемка объекта со всех сторон (минимум 20-30 фотографий) Загрузка фотографий в специальное программное обеспечение Выравнивание фотографий и построение разреженного облака точек Создание плотного облака точек Построение полигональной модели Текстурирование модели Постобработка и экспорт готовой 3D модели

Михаил Северов, 3D-дизайнер Мой первый опыт с фотограмметрией был почти случайным. Клиент попросил создать 3D-модель старинной вазы для виртуального музея, но доступа к профессиональному 3D-сканеру у меня не было. Решил попробовать фотограмметрию — сделал около 60 снимков вазы на простой смартфон, выставив равномерное освещение. Загрузил фотографии в Meshroom, и через несколько часов обработки получил удивительно детальную модель. Текстуры передавали даже мельчайшие трещины и патину на поверхности. Клиент был в восторге, а я открыл для себя новое направление работы, которое теперь составляет около 30% моего портфолио.

Качество конечной 3D модели напрямую зависит от исходных фотографий. Для получения наилучшего результата важно соблюдать ряд принципов при фотосъемке:

Снимать с перекрытием каждого кадра не менее 60%

Обеспечить равномерное освещение без бликов и теней

Избегать прозрачных, блестящих и монотонных поверхностей

Использовать режим съемки с фиксированными настройками экспозиции

Для создания 3D модели онлайн не требуется мощное оборудование — достаточно стандартного компьютера и доступа к интернету. Веб-сервисы автоматизируют большинство процессов, делая технологию доступной даже новичкам. 📱

Необходимое оборудование и программы для фотограмметрии

Для начала работы с фотограмметрией вам не потребуется дорогостоящее профессиональное оборудование. Базовый набор включает устройства для съемки и программное обеспечение для обработки полученных изображений.

Тип оборудования Минимальные требования Оптимальные требования Профессиональный уровень Камера Смартфон с 12+ Мп камерой Зеркальная/беззеркальная камера 18+ Мп Полнокадровая камера 24+ Мп Освещение Естественный свет 2-3 источника света Кольцевой свет + софтбоксы Компьютер 4+ ГБ RAM, интегрированная графика 16+ ГБ RAM, дискретная графика 4+ ГБ 32+ ГБ RAM, RTX-серия GPU Дополнительно Штатив Поворотный стол, цветовой паспорт 3D-сканер для комбинированных проектов

Программное обеспечение для фотограмметрии можно разделить на несколько категорий в зависимости от сложности, функциональности и стоимости:

Бесплатные решения: Meshroom, COLMAP, VisualSFM

Meshroom, COLMAP, VisualSFM Облачные сервисы: RealityCapture Cloud, Polycam, WebODM

RealityCapture Cloud, Polycam, WebODM Коммерческие продукты: Agisoft Metashape, RealityCapture, 3DF Zephyr

Agisoft Metashape, RealityCapture, 3DF Zephyr Мобильные приложения: Trnio, Qlone, Scann3D

Для новичков оптимальным выбором станет комбинация из смартфона с хорошей камерой и бесплатного программного обеспечения. Когда вы освоите базовые принципы и захотите улучшить качество моделей, можно будет перейти к более профессиональным инструментам.

Перевести фото в 3D модель онлайн можно с помощью облачных сервисов, которые не требуют установки специального ПО и мощного компьютера. Они обрабатывают фотографии на удаленных серверах и предоставляют готовую модель для скачивания. Среди популярных платформ для создания 3D модели онлайн можно выделить RealityCapture Cloud и Polycam.

При выборе программного обеспечения обратите внимание на следующие характеристики:

Поддерживаемые форматы для импорта/экспорта Наличие инструментов для обработки модели Автоматизация процессов реконструкции Требования к вычислительным ресурсам Возможности для текстурирования

Большинство профессиональных программ предлагают пробный период, что позволяет протестировать их возможности перед покупкой. Это хороший способ определить, какое ПО лучше всего соответствует вашим задачам. 🔍

Правильная съемка объектов для идеального результата

Качество исходных фотографий — ключевой фактор успешной 3D-реконструкции. Даже самое продвинутое программное обеспечение не сможет создать хорошую модель из плохих снимков. Следуйте этим принципам для получения оптимальных результатов:

Перекрытие кадров: каждая точка объекта должна присутствовать минимум на 3 фотографиях

каждая точка объекта должна присутствовать минимум на 3 фотографиях Освещение: равномерное, без резких теней и бликов

равномерное, без резких теней и бликов Фокус: максимальная глубина резкости (используйте небольшую диафрагму f/8-f/11)

максимальная глубина резкости (используйте небольшую диафрагму f/8-f/11) ISO: минимально возможное значение для снижения шума

минимально возможное значение для снижения шума Постоянство настроек: не меняйте экспозицию между снимками

Существует два основных подхода к фотосъемке объектов для фотограмметрии:

Вращение объекта: объект размещается на поворотном столе и фотографируется с фиксированной позиции камеры Вращение камеры: объект остается неподвижным, а камера перемещается вокруг него

Анна Светлова, преподаватель 3D-графики Однажды я проводила мастер-класс по фотограмметрии для группы студентов. Мы выбрали для съемки старинную деревянную шкатулку с резьбой. Первая попытка оказалась неудачной — на шкатулке были блики от естественного света из окна. 3D-модель получилась с искажениями и дырами в геометрии. Я решила продемонстрировать разницу между правильной и неправильной съемкой. Мы создали лайтбокс из белой ткани, разместили внутри объект и три источника рассеянного света. Затем сделали новую серию из 80 снимков с шагом около 5 градусов. Результат поразил всех — модель передавала мельчайшие детали резьбы, текстура выглядела естественно, а геометрия была безупречной. Этот пример наглядно показал студентам, насколько важно правильное освещение в фотограмметрии.

При съемке различных объектов учитывайте их особенности:

Тип объекта Особенности съемки Потенциальные проблемы Рекомендации Мелкие предметы Макросъемка, детальный охват Сложности с фокусировкой Используйте стекинг фокуса Блестящие поверхности Отражения мешают реконструкции Искажения геометрии, артефакты Используйте матирующие спреи Крупные объекты Требуют большого количества снимков Неравномерное освещение Съемка по частям с маркерами Прозрачные объекты Алгоритмы не распознают текстуру Отсутствие реконструкции Временное покрытие непрозрачным составом

Оптимальное количество фотографий зависит от сложности объекта:

Простые объекты без мелких деталей: 20-40 фотографий

Объекты средней сложности: 40-80 фотографий

Сложные объекты с мелкими деталями: 80-150 фотографий

Помните, что избыточное количество снимков увеличивает время обработки, но гарантирует более качественный результат. При съемке лучше сделать больше фотографий, чем потом обнаружить пробелы в данных. 📸

Процесс перевода фото в 3D модель онлайн и оффлайн

Существует два основных подхода к созданию 3D моделей из фотографий: использование локальных программ (оффлайн) и облачных сервисов (онлайн). Каждый метод имеет свои преимущества и особенности применения.

Рассмотрим пошаговый процесс создания 3D модели в популярном бесплатном ПО Meshroom:

Импорт фотографий: перетащите снимки в рабочую область программы Настройка параметров: для начинающих рекомендуется использовать стандартные настройки Запуск обработки: нажмите кнопку "Start" для начала построения 3D модели Отслеживание прогресса: процесс проходит через несколько этапов — выравнивание снимков, создание облака точек, построение полигональной модели и текстурирование Экспорт результата: по завершении обработки экспортируйте модель в формат OBJ или FBX

Чтобы перевести фото в 3D модель онлайн, можно воспользоваться специализированными веб-сервисами. Процесс обычно выглядит так:

Регистрация на выбранной платформе Загрузка фотографий через браузер Выбор настроек качества (влияет на время обработки) Ожидание завершения обработки на удаленном сервере Предварительный просмотр и скачивание готовой модели

Сравнение онлайн и оффлайн методов создания 3D моделей:

Онлайн сервисы: не требуют мощного компьютера, быстрее в обработке, имеют ограничения по объему данных, часто платные

не требуют мощного компьютера, быстрее в обработке, имеют ограничения по объему данных, часто платные Оффлайн программы: требуют хороших вычислительных ресурсов, предоставляют больше настроек и контроля, обрабатывают данные любого объема

Для начинающих пользователей создание 3D модели онлайн может быть оптимальным вариантом благодаря простоте использования и отсутствию высоких требований к оборудованию. По мере накопления опыта можно переходить к локальным решениям для получения более точного контроля над процессом.

При работе с любым типом программного обеспечения могут возникать следующие проблемы:

Программа не может выровнять фотографии (недостаточно общих точек)

В модели образуются "дыры" (недостаточное перекрытие снимков)

Текстура искажена или размыта (проблемы с освещением при съемке)

Слишком долгая обработка (избыточное количество снимков или слишком высокие настройки качества)

Большинство этих проблем решается улучшением техники съемки и корректировкой настроек программы. Помните, что качество исходных данных всегда важнее, чем настройки обработки. 💻

Обработка и доработка созданной 3D модели

После создания базовой 3D модели с помощью фотограмметрии часто требуется дополнительная обработка для достижения профессионального результата. Процесс постобработки включает несколько важных этапов:

Оптимизация полигональной сетки: уменьшение количества полигонов для улучшения производительности без потери качества Заполнение отверстий: исправление дефектов геометрии, которые могли возникнуть при реконструкции Сглаживание поверхности: удаление шума и артефактов Улучшение текстур: коррекция цвета, контраста и детализации Создание карт нормалей: для добавления мелких деталей без увеличения полигональной сетки

Для постобработки можно использовать следующие программы:

Бесплатные: Blender, MeshLab, Meshmixer

Blender, MeshLab, Meshmixer Коммерческие: ZBrush, 3ds Max, Maya, Cinema 4D

Оптимизация модели особенно важна, если вы планируете использовать её для веб-проектов, игр или AR/VR-приложений. Исходные модели, полученные с помощью фотограмметрии, часто содержат избыточное количество полигонов, что делает их слишком тяжелыми для интерактивного использования.

Процесс оптимизации включает:

Децимацию (уменьшение количества полигонов)

Ретопологию (перестроение сетки с сохранением формы)

Запекание текстур высокого разрешения на низкополигональную модель

Для корректного использования в различных проектах, готовую 3D модель необходимо экспортировать в подходящем формате:

Формат Применение Особенности Совместимость OBJ Универсальное использование Сохраняет геометрию и текстуры Практически все 3D программы FBX Анимация, игры, VFX Поддерживает скелетную анимацию Unity, Unreal Engine, 3ds Max, Blender STL 3D-печать Только геометрия без текстур Программы для слайсинга, CAD-системы GLTF/GLB Веб-проекты, AR Компактный "HTML для 3D" Web-браузеры, Three.js, AR-платформы

При подготовке модели для конкретных целей учитывайте специфические требования:

Для 3D-печати: модель должна быть водонепроницаемой (manifold), без пересечений и неоднозначностей в геометрии

модель должна быть водонепроницаемой (manifold), без пересечений и неоднозначностей в геометрии Для игр: низкополигональная модель с оптимизированными текстурами и правильной топологией

низкополигональная модель с оптимизированными текстурами и правильной топологией Для визуализации: высокодетализированная модель с качественными PBR-текстурами

высокодетализированная модель с качественными PBR-текстурами Для VR/AR: оптимизированная модель с балансом между качеством и производительностью

Помните, что процесс постобработки требует определенных навыков работы с 3D-редакторами. Новичкам рекомендуется начинать с простых операций, постепенно осваивая более сложные техники. Со временем вы сможете превращать базовые модели, полученные с помощью фотограмметрии, в профессиональные 3D-ассеты для различных проектов. 🛠️

Создание 3D-моделей из фотографий — это потрясающая технология, открывающая двери в мир трехмерной графики даже для тех, кто никогда не моделировал вручную. Освоив базовые принципы фотограмметрии, вы получите мощный инструмент для оцифровки реального мира. Будь то хобби, образовательный проект или профессиональная необходимость — ваши первые шаги в этом направлении уже сделаны. Помните: практика — ключ к совершенству. Чем больше объектов вы отсканируете и обработаете, тем лучше будут результаты. А теперь берите камеру и начинайте экспериментировать!

