Ретопология в ZBrush: от хаоса к оптимизированным 3D-моделям

Для кого эта статья:

3D-художники и дизайнеры, работающие в ZBrush

Студенты и начинающие специалисты в области 3D-моделирования и анимации

Профессионалы, заинтересованные в оптимизации моделей для игр и анимации Вы только что создали детализированную скульптуру в ZBrush, но при попытке экспорта обнаружили, что модель состоит из миллионов полигонов и просто не работает в других программах? Или хуже того – ваша красивейшая модель персонажа невозможна для анимации из-за хаотичной топологии? Ретопология – это именно тот навык, который превращает тяжелые, неоптимизированные скульптуры в элегантные, легкие и функциональные 3D-модели. В этом руководстве я проведу вас через весь процесс – от понимания базовых принципов до продвинутых техник в ZBrush, которые помогут вашим моделям выйти на профессиональный уровень. 🎮

Что такое ретопология и зачем она нужна в ZBrush

Ретопология – это процесс пересоздания поверхностной геометрии 3D-модели для оптимизации количества и расположения полигонов. Проще говоря, это как перерисовка чертежа здания после того, как вы создали его детальный макет – вы сохраняете все ключевые элементы, но делаете структуру более эффективной.

В ZBrush скульптинг часто приводит к моделям с миллионами полигонов, распределенными хаотично. Это создает несколько критических проблем:

Производительность – высокополигональные модели требуют огромных вычислительных ресурсов

– высокополигональные модели требуют огромных вычислительных ресурсов Анимация – деформация модели с плохой топологией приводит к искажениям и артефактам

– деформация модели с плохой топологией приводит к искажениям и артефактам Текстурирование – без правильной развертки UV невозможно качественное текстурирование

– без правильной развертки UV невозможно качественное текстурирование Совместимость – игровые движки и другие 3D-программы часто не могут работать с моделями высокой плотности

Ретопология решает эти проблемы, создавая новую сетку с контролируемым потоком полигонов. В ZBrush есть два основных подхода к ретопологии: автоматический (с помощью ZRemesher) и ручной (с использованием TopologyBrush и других инструментов).

Параметр Оригинальная скульптура После ретопологии Количество полигонов 2-8 миллионов 5,000-100,000 Поток полигонов Хаотичный Направленный (следует за формой) UV-развертка Отсутствует Организованная Пригодность для анимации Непригодна Оптимизирована Производительность Низкая Высокая

Александр Петров, 3D-супервайзер Помню свой первый опыт с ZBrush – я потратил две недели на создание детализированного персонажа для инди-игры. 24 миллиона полигонов, каждая морщинка проработана! Я был в восторге, пока не попытался экспортировать модель в игровой движок. Система просто зависла. Руководитель проекта объяснил мне, что игровой персонаж должен состоять из 15-20 тысяч полигонов максимум. Ретопология спасла проект – я сохранил все детали через карты нормалей, но сократил количество полигонов в 1200 раз! С тех пор я никогда не пропускаю этап ретопологии, даже для статичных моделей.

Основные инструменты для ретопологии в ZBrush

Прежде чем погрузиться в процесс, важно ознакомиться с инструментарием ZBrush для ретопологии. Эти инструменты значительно эволюционировали с каждым обновлением программы, делая процесс более интуитивным и эффективным.

Основные инструменты ретопологии в ZBrush включают:

ZRemesher – автоматический инструмент ретопологии, создающий новую топологию на основе существующей геометрии

– автоматический инструмент ретопологии, создающий новую топологию на основе существующей геометрии ZRemesher Guides – направляющие линии для контроля потока полигонов при автоматической ретопологии

– направляющие линии для контроля потока полигонов при автоматической ретопологии Topology Brush – позволяет вручную создавать новую топологию поверх существующей модели

– позволяет вручную создавать новую топологию поверх существующей модели QRemesher – более новый и продвинутый алгоритм автоматической ретопологии в последних версиях ZBrush

– более новый и продвинутый алгоритм автоматической ретопологии в последних версиях ZBrush DynaMesh – хотя это не инструмент ретопологии в чистом виде, часто используется как промежуточный шаг

– хотя это не инструмент ретопологии в чистом виде, часто используется как промежуточный шаг ZSphere Retopology – классический метод создания новой топологии с помощью ZSpheres

Каждый из этих инструментов имеет свои преимущества и ограничения. Например, ZRemesher отлично подходит для органических моделей, но может испытывать трудности с сохранением острых краев на твердотельных объектах. Topology Brush дает полный контроль, но требует значительно больше времени и навыков.

Для начала работы с ретопологией в ZBrush необходимо:

Создать дубликат вашей высокополигональной модели (используйте функцию Subtool > Duplicate) Убедиться, что у вас активированы Symmetry, если ваша модель симметрична Выбрать подходящий уровень детализации для базовой модели (обычно это последний уровень подразделения) Решить, будете ли вы использовать автоматическую или ручную ретопологию

ZRemesher: автоматическая ретопология для быстрых результатов

ZRemesher – это мощный инструмент автоматической ретопологии, который анализирует поверхность вашей модели и создает новую топологию, следующую за формой. Это идеальное решение, когда у вас ограничено время или для моделей, не требующих специфического потока полигонов.

Пошаговый процесс использования ZRemesher:

Выберите вашу высокополигональную модель в панели Subtool Перейдите в меню Geometry > ZRemesher Установите целевое количество полигонов с помощью ползунка Target Polygons Count (значения от 0 до 100, где 100 создаст самую плотную сетку) Настройте дополнительные параметры по необходимости Нажмите кнопку "ZRemesher" для запуска процесса

Ключевые настройки ZRemesher, которые стоит понять:

Настройка Функция Рекомендуемое значение Target Polygons Count Определяет плотность новой сетки 10-30 для моделей среднего размера Adaptive Size Позволяет создавать более плотную сетку в областях с большими деталями 50-75 для органических моделей Keep Creases Сохраняет острые края модели Включено для твердотельных моделей Smooth Groups Создает группы сглаживания для улучшения визуального качества при низких настройках Включено для моделей с различными материалами Legacy Использует алгоритм из более ранних версий ZBrush Выключено (использовать только если новый алгоритм не дает нужных результатов)

ZRemesher Guides – это один из самых недооцененных инструментов в ZBrush. Они позволяют контролировать автоматическую ретопологию, рисуя линии, указывающие желаемый поток полигонов:

Активируйте ZRemesher Guide Brush (Brush > ZRemesher Guides) Нарисуйте линии на модели в тех местах, где вы хотите видеть линии полигонов (например, по основным мышечным группам для персонажа) Запустите ZRemesher как обычно

ZRemesher отлично подходит для 80% задач ретопологии, особенно для органических моделей. Однако для моделей, требующих специфического потока полигонов (например, лицо персонажа или функциональные механические части), может потребоваться ручная доработка. 🛠️

Марина Соколова, 3D-художник персонажей Когда я начинала карьеру в анимационной студии, мне поручили ретопологию персонажа для короткометражного фильма. Я решила полностью довериться ZRemesher, установив Target Polygons Count на 40 и нажав кнопку. Результат выглядел неплохо, но при первых тестах анимации лицо персонажа деформировалось неестественно. Руководитель объяснил мне, что для анимации лица критически важно правильное распределение полигонов вокруг глаз, рта и носа. После этого я переделала работу с использованием ZRemesher Guides, нарисовав круговые направляющие вокруг глаз и рта. Разница была колоссальной – теперь персонаж мог выразительно улыбаться и моргать без странных деформаций! Этот случай научил меня, что даже автоматические инструменты требуют осознанного подхода.

Ручные методы ретопологии в ZBrush для точного контроля

Несмотря на удобство ZRemesher, ручные методы ретопологии остаются незаменимыми для создания идеальной топологии, особенно в критических областях моделей. ZBrush предлагает несколько подходов к ручной ретопологии:

1. Topology Brush (ZModeler)

ZModeler – это универсальный инструмент для манипуляции с полигонами, который идеально подходит для точной ретопологии:

Активируйте ZModeler Brush (нажмите B, Z, M или найдите в списке кистей)

Используйте различные операции для создания, удаления и перемещения вершин, ребер и полигонов

Для начала нового полигона: наведите курсор на поверхность, нажмите Alt + клик для создания начальной точки

Продолжайте создавать вершины, формируя полигоны, которые будут следовать за поверхностью исходной модели

2. ZSphere Retopology

Классический метод ретопологии в ZBrush, который особенно удобен для органических моделей:

Создайте ZSphere и разместите ее на сцене Активируйте режим Edit (T) Перейдите в режим Adaptive Skin > Projection и выберите вашу высокополигональную модель как цель Создавайте ZSpheres, следуя за формой модели Когда каркас готов, используйте Make Adaptive Skin для создания полигональной сетки

3. Panel Loops

Этот метод отлично подходит для создания базовой топологии, которую затем можно уточнить:

Создайте простую базовую сетку, примерно повторяющую форму вашей модели Используйте функцию Panel Loops (Geometry > Edge Loops > Panel Loops) Настройте количество разделений для получения необходимой плотности сетки Используйте Move Brush с включенной опцией Topology для позиционирования вершин по поверхности исходной модели

Комбинирование ручных и автоматических методов часто дает наилучшие результаты. Типичный рабочий процесс включает:

Использование ZRemesher для создания базовой топологии Доработка критических областей (лицо, суставы) с помощью ZModeler Оптимизация и очистка топологии для конкретных требований проекта

Ручная ретопология требует больше времени, но дает полный контроль над потоком полигонов, что критично для моделей с анимацией или специфическими требованиями к деформации. ✋

Советы по оптимизации топологии для игр и анимации

После освоения базовых техник ретопологии, следующим шагом является оптимизация топологии для конкретных целей. Игровые модели и персонажи для анимации имеют разные требования к распределению полигонов.

Оптимизация для игровых моделей:

Бюджет полигонов – строго придерживайтесь выделенного количества полигонов (обычно от 1,500 до 80,000 в зависимости от платформы и значимости модели)

– строго придерживайтесь выделенного количества полигонов (обычно от 1,500 до 80,000 в зависимости от платформы и значимости модели) Локальная плотность – распределяйте полигоны в зависимости от видимости и функциональности частей модели

– распределяйте полигоны в зависимости от видимости и функциональности частей модели Избегайте N-гонов – используйте только треугольники и четырехугольники для совместимости с игровыми движками

– используйте только треугольники и четырехугольники для совместимости с игровыми движками LOD-системы – подготовьте несколько версий модели с разным количеством полигонов для LOD (Level of Detail)

Оптимизация для анимационных моделей:

Петли деформации – создавайте кольцевые петли полигонов вокруг суставов и подвижных частей

– создавайте кольцевые петли полигонов вокруг суставов и подвижных частей Лицевая топология – используйте концентрические круги вокруг глаз и рта для мимической анимации

– используйте концентрические круги вокруг глаз и рта для мимической анимации Четырехугольники – стремитесь к использованию только четырехугольников для лучшей деформации при анимации

– стремитесь к использованию только четырехугольников для лучшей деформации при анимации Поддержка мышц – распределяйте полигоны, следуя за мышечной анатомией для реалистичной деформации

Универсальные советы по оптимизации:

Равномерность – стремитесь к полигонам одинакового размера по всей модели (за исключением областей, требующих большей детализации) Поток полигонов – топология должна следовать за формой и потенциальным движением объекта Избегайте полюсов – точки, где сходится пять или более ребер, могут вызывать проблемы при сглаживании Планирование UV – продумывайте размещение швов UV уже на этапе ретопологии Симметрия – используйте симметричную топологию для органических моделей, это упрощает анимацию и текстурирование

Специальные техники для ZBrush:

Полиграппы – используйте их для организации модели на логические части, что облегчает ретопологию по секциям

– используйте их для организации модели на логические части, что облегчает ретопологию по секциям Dynamesh + ZRemesher – мощная комбинация: используйте Dynamesh для создания чистой базы, затем ZRemesher для оптимизации

– мощная комбинация: используйте Dynamesh для создания чистой базы, затем ZRemesher для оптимизации Польское использование масок – маскируйте области, которые требуют сохранения деталей при ZRemeshing

– маскируйте области, которые требуют сохранения деталей при ZRemeshing Проекция деталей – после ретопологии проецируйте детали с высокополигональной модели с помощью Project All

Типичный рабочий процесс оптимизации в ZBrush:

Создайте высокополигональную модель со всеми деталями Сделайте дубликат для ретопологии Применяйте ZRemesher с настройками, соответствующими вашей цели Дорабатывайте вручную критические области Создайте UV-развертку (в ZBrush или экспортировав модель в специализированную программу) Проецируйте детали с высокополигональной модели на ретопологизированную Создавайте карты нормалей, смещения и другие текстурные карты

Помните, что идеальная топология – это баланс между эффективностью (низким количеством полигонов) и функциональностью (правильной деформацией). Практикуйтесь на разных типах моделей, чтобы развить интуитивное понимание того, как распределять полигоны наиболее эффективно. 🔄

Овладение ретопологией в ZBrush – это не просто техническое умение, а художественный навык, требующий понимания формы, движения и эффективности. Правильная топология делает вашу модель не просто красивой, но и функциональной – будь то персонаж для видеоигры, существо для анимационного фильма или объект для визуализации продукта. Практикуйтесь с различными моделями, экспериментируйте с автоматическими и ручными методами, и вскоре вы начнете интуитивно понимать, как должны течь полигоны по поверхности вашей модели. Ретопология – это мост между творческой свободой скульптинга и технической дисциплиной полигонального моделирования, освоив который вы выведете свои 3D-работы на новый профессиональный уровень.

