Как создать персонажей с референсами: инструкция для художников

Для кого эта статья:

Начинающие иллюстраоры и художники, желающие улучшить свои навыки

Профессиональные художники, стремящиеся расширить свои знания о работе с референсами

Студенты и заинтересованные в изучении графического дизайна и иллюстрации Каждый великий художник начинал с подражания. За любым впечатляющим персонажем, будь то обложка комикса или концепт для видеоигры, стоит богатство визуальных ссылок — референсов. Это тот невидимый фундамент, который отличает любительскую работу от профессиональной. В своей студии я часто наблюдаю, как начинающие иллюстраторы пытаются создать персонажа "из головы" — и терпят поражение. Правда в том, что даже мастера с 20-летним стажем не отказываются от референсов. Разница лишь в том, что они знают, где искать и как использовать эти визуальные опоры 🎨.

Что такое референсы и почему они важны для художника

Референс (от англ. reference — ссылка, отсылка) — это визуальный источник информации, который художник использует для создания своей работы. Референсы помогают правильно передать пропорции, анатомию, освещение, материалы, фактуру и множество других элементов, которые сложно воссоздать, полагаясь только на память и воображение.

Для многих начинающих художников использование референсов кажется чем-то постыдным, своеобразным "читерством". Это глубокое заблуждение, которое тормозит профессиональный рост. Даже Леонардо да Винчи и Микеланджело использовали натурщиков и анатомические исследования для своих работ. Сегодня каждая крупная студия, от Disney до CD Projekt Red, содержит огромные библиотеки референсов и нанимает актеров для захвата движений.

Алексей Соколов, арт-директор игровой студии Помню свой первый серьезный проект — нужно было нарисовать персонажа для фэнтезийной игры, воина в тяжелых доспехах. Я потратил неделю, пытаясь нарисовать его "из головы", но результат был плачевным — анатомия не работала, доспехи выглядели как пластик, а поза казалась неестественной. Мой наставник посмотрел на это и сказал: "Где твои референсы?". Я смутился и признался, что не использовал их, считая это слабостью. Он рассмеялся и открыл свою коллекцию из тысяч изображений, отсортированных по категориям: анатомия, доспехи разных эпох, позы в бою, материалы, освещение. "Даже Фрэнк Фразетта использовал референсы", — сказал он мне. Я начал заново, но уже с набором тщательно подобранных референсов. Результат превзошел все ожидания — персонаж ожил, обрел достоверность и характер. С тех пор я никогда не берусь за новый проект без предварительного сбора визуальных материалов.

Важно понимать разницу между использованием референсов и копированием. Профессиональные художники используют референсы для:

Понимания анатомии и пропорций

Изучения взаимодействия света и тени

Наблюдения за естественными позами и движениями

Исследования текстур и материалов

Вдохновения и развития художественного видения

Мифы о референсах Реальность Использование референсов — это читерство Референсы — инструмент каждого профессионала Референсы ограничивают креативность Референсы обогащают визуальную библиотеку художника Настоящие мастера рисуют только "из головы" Даже великие художники регулярно используют референсы Референсы нужны только новичкам Чем опытнее художник, тем эффективнее он использует референсы

Где найти качественные референсы для art reference poses

Поиск качественных референсов — важный этап работы над любым персонажем. Существует множество источников, от бесплатных до платных, каждый со своими преимуществами. Я рекомендую использовать разнообразные ресурсы для создания полноценного референс-борда 📚.

Бесплатные онлайн-ресурсы:

Pinterest — неисчерпаемый источник визуального вдохновения. Создавайте доски по категориям: позы, лица, костюмы.

— неисчерпаемый источник визуального вдохновения. Создавайте доски по категориям: позы, лица, костюмы. ArtStation — платформа, где профессиональные художники делятся своими работами. Многие публикуют процесс создания и используемые референсы.

— платформа, где профессиональные художники делятся своими работами. Многие публикуют процесс создания и используемые референсы. Line of Action и QuickPoses — сайты с базами фотографий для практики рисования фигуры человека, включая таймеры для скетчинга.

и — сайты с базами фотографий для практики рисования фигуры человека, включая таймеры для скетчинга. Unsplash и Pexels — бесплатные фотостоки с высококачественными изображениями.

и — бесплатные фотостоки с высококачественными изображениями. YouTube — для изучения движений, мимики, жестов.

Платные ресурсы:

PureRef — программа для организации и работы с референсами (единоразовый платеж).

— программа для организации и работы с референсами (единоразовый платеж). Adobe Stock и Shutterstock — профессиональные фотостоки с огромными базами изображений.

и — профессиональные фотостоки с огромными базами изображений. 3D.sk и BodyReference — специализированные ресурсы с высококачественными фото моделей в различных позах.

и — специализированные ресурсы с высококачественными фото моделей в различных позах. Anatomy 360 — 3D модели для изучения анатомии.

Офлайн-источники:

Анатомические атласы и учебники — незаменимы для понимания структуры тела.

— незаменимы для понимания структуры тела. Собственные фотографии — снимайте текстуры, материалы, интересные ракурсы.

— снимайте текстуры, материалы, интересные ракурсы. Зеркало — для изучения мимики и поз (да, это тоже референс!).

— для изучения мимики и поз (да, это тоже референс!). Манекены и фигурки — помогают понять трехмерную форму и освещение.

Для art reference poses особенно полезны специализированные ресурсы, где модели фотографируются в динамичных позах. Например, SenshiStock на DeviantArt предлагает тысячи поз, специально созданных для художников.

Марина Ковалева, иллюстратор Однажды мне поручили создать серию персонажей для детской книги о спорте. Задача казалась простой, пока я не столкнулась с необходимостью нарисовать фигуристку в прыжке. Мои первые попытки выглядели неубедительно — тело казалось деревянным, а движение неестественным. Я решила изменить подход и сначала собрала обширную базу референсов: видео выступлений профессиональных фигуристок, стоп-кадры прыжков, фотографии костюмов, даже посетила тренировку в местной школе фигурного катания с разрешения тренера. Ключевым моментом стал анализ движения. Я разбила прыжок на фазы, нашла референсы для каждой из них и создала мудборд, который отражал не только позы, но и динамику, напряжение мышц, выражение лица спортсменки. Результат превзошел ожидания клиента. "Она действительно летит!" — сказал редактор, увидев финальную иллюстрацию. С тех пор я использую этот подход ко всем динамичным позам — разбиваю движение на фазы и ищу специфические референсы для каждой.

Организация и создание собственной базы референсов

Хаотичный поиск референсов перед каждым новым проектом отнимает драгоценное время. Профессиональные художники знают, что систематизированная библиотека визуальных материалов — это инвестиция, которая окупается многократно 🗂️.

Существует несколько подходов к организации референсов:

Метод организации Преимущества Недостатки Подходит для По категориям (анатомия, позы, костюмы и т.д.) Логичная структура, легко найти нужный тип референса Может быть сложно классифицировать многоаспектные изображения Универсального использования, хорошо для начинающих По проектам/персонажам Все материалы для конкретной работы собраны в одном месте Дублирование референсов для разных проектов Художников, работающих над конкретными заказами По визуальным признакам (цвет, композиция, стиль) Полезно для поиска вдохновения и решения художественных задач Субъективная система, может быть непонятна другим Опытных художников с развитым визуальным мышлением Комбинированный подход с тегами Максимальная гибкость поиска по разным параметрам Требует больше времени на организацию Профессиональных иллюстраторов с большими библиотеками

Для создания собственной базы референсов можно использовать различные инструменты:

Специализированные программы: PureRef, Eagle, Clip Studio Assets Manager

PureRef, Eagle, Clip Studio Assets Manager Облачные хранилища: Google Drive, Dropbox с системой папок

Google Drive, Dropbox с системой папок Визуальные доски: Miro, Milanote для создания референс-бордов

Miro, Milanote для создания референс-бордов Программы для заметок: Notion, Evernote с возможностью группировки изображений

Notion, Evernote с возможностью группировки изображений Локальные решения: структурированные папки на жестком диске с говорящими названиями

Важно регулярно пополнять свою библиотеку референсов, даже когда вы не работаете над конкретным проектом. Сохраняйте интересные изображения, которые могут пригодиться в будущем, делайте скриншоты из фильмов и игр, фотографируйте интересные текстуры и объекты.

При организации референсов следуйте нескольким принципам:

Используйте детальную систему тегов или папок для быстрого поиска Регулярно очищайте коллекцию от низкокачественных или дублирующихся материалов Отмечайте источники референсов для соблюдения авторских прав Создавайте тематические подборки для типичных задач (например, "динамические позы в бою") Периодически пересматривайте систему организации, адаптируя её под свой рабочий процесс

Как правильно использовать референсы без копирования

Разница между вдохновением и плагиатом часто размывается, особенно для начинающих художников. Умение правильно интерпретировать референсы — ключевой навык, отличающий профессионала 🔍.

Вот несколько стратегий для эффективной работы с референсами:

Используйте множественные источники. Никогда не ограничивайтесь одним референсом для персонажа. Комбинируйте элементы из разных источников: позу с одного, лицо с другого, костюм с третьего. Анализируйте, не копируйте. Вместо прямого срисовывания, изучайте принципы построения: как располагаются основные массы тела, какие пропорции между частями, как свет взаимодействует с формой. Адаптируйте под свой стиль. Даже если вы используете фотореалистичный референс, интерпретируйте его через призму своего художественного стиля. Используйте "активное наблюдение". Сначала внимательно изучите референс, затем закройте его и нарисуйте по памяти, потом сверьтесь и скорректируйте. Трансформируйте позы и ракурсы. Если используете референс позы, измените угол обзора или зеркально отразите её.

Профессионалы часто используют технику "референсного коллажа" — собирают элементы из разных источников, создавая новый уникальный образ. Например, для создания фэнтезийного персонажа можно комбинировать:

Референс атлетического телосложения спортсмена

Фотографию интересного лица с характерными чертами

Историческую справку о доспехах определённой эпохи

Текстуры различных материалов (металл, кожа, ткань)

Динамическую позу из боевого искусства

Важно помнить, что art reference poses должны служить отправной точкой, а не конечным пунктом вашей работы. При использовании референсов задавайте себе вопросы:

Что меня привлекает в этом референсе?

Какие элементы я хочу адаптировать для своего персонажа?

Как я могу усовершенствовать или изменить увиденное?

Что я могу добавить от себя, чтобы сделать образ уникальным?

Одним из эффективных упражнений является практика "обратного инжиниринга" — посмотрите на работу художника, которым восхищаетесь, и попробуйте определить, какие референсы он мог использовать и как их интерпретировал.

Этические аспекты работы с референсами в иллюстрации

Этика использования референсов — тема, вызывающая горячие споры в художественном сообществе. Где проходит граница между вдохновением и плагиатом? Как использовать чужие работы, оставаясь в правовом и моральном поле? 🧐

Первое и главное правило этичного использования референсов: никогда не выдавать копирование за оригинальное творчество. Это касается как коммерческих проектов, так и личных работ, публикуемых в портфолио.

Вот основные этические принципы работы с референсами:

Уважайте авторские права. Не используйте чужие работы как прямые референсы для коммерческих проектов без соответствующего разрешения.

Не используйте чужие работы как прямые референсы для коммерческих проектов без соответствующего разрешения. Указывайте источники. Если публикуете работу, созданную с использованием конкретного референса, этично указать автора оригинала.

Если публикуете работу, созданную с использованием конкретного референса, этично указать автора оригинала. Трансформируйте исходный материал. Ваша работа должна существенно отличаться от референса, отражая ваше творческое видение.

Ваша работа должна существенно отличаться от референса, отражая ваше творческое видение. Используйте множественные источники. Комбинирование нескольких референсов снижает риск обвинений в плагиате.

Комбинирование нескольких референсов снижает риск обвинений в плагиате. Помните о "fair use". В образовательных целях и для личной практики использование референсов обычно допустимо, но с публикацией таких работ нужно быть осторожнее.

Особенно важно соблюдать этику при работе с art reference poses, где легко перейти грань между вдохновением и копированием характерных поз других художников.

Существуют "серые зоны" в использовании референсов, например:

Использование кадров из фильмов или игр для персональных некоммерческих работ

Срисовывание стиля другого художника для обучения (без публикации или с явным указанием, что это учебная работа)

Использование общедоступных фотобанков для коммерческих работ (необходимо проверять лицензию каждого изображения)

Для профессионального художника важно разработать собственный этический кодекс и следовать ему. Это не только защитит вас от юридических проблем, но и поможет развить собственный уникальный стиль, не зависящий от прямого копирования.

Если вы сомневаетесь в этичности использования конкретного референса, задайте себе вопросы:

Узнаваем ли исходный референс в моей работе? Достаточно ли я трансформировал оригинал? Как бы я себя чувствовал, если бы мою работу использовали таким же образом? Готов ли я публично признать использование этого референса?

Помните: лучший подход — это прозрачность. Если вы вдохновлялись конкретной работой, не скрывайте этого. Художественное сообщество обычно уважает честность и открытость в творческом процессе.

Референсы — это не костыли для слабых художников, а мощный инструмент для развития визуального языка. Мастерство приходит не от отказа от референсов, а от умения видеть, анализировать и трансформировать. Создайте свою уникальную систему работы с визуальными источниками, регулярно пополняйте референс-библиотеку и помните: даже великие мастера Ренессанса использовали натурщиков. Различие между новичком и профессионалом не в том, использует ли он референсы, а в том, как он их интерпретирует, превращая информацию в искусство.

