Как создать персонажей с референсами: инструкция для художников
Для кого эта статья:
- Начинающие иллюстраоры и художники, желающие улучшить свои навыки
- Профессиональные художники, стремящиеся расширить свои знания о работе с референсами
Студенты и заинтересованные в изучении графического дизайна и иллюстрации
Каждый великий художник начинал с подражания. За любым впечатляющим персонажем, будь то обложка комикса или концепт для видеоигры, стоит богатство визуальных ссылок — референсов. Это тот невидимый фундамент, который отличает любительскую работу от профессиональной. В своей студии я часто наблюдаю, как начинающие иллюстраторы пытаются создать персонажа "из головы" — и терпят поражение. Правда в том, что даже мастера с 20-летним стажем не отказываются от референсов. Разница лишь в том, что они знают, где искать и как использовать эти визуальные опоры 🎨.
Что такое референсы и почему они важны для художника
Референс (от англ. reference — ссылка, отсылка) — это визуальный источник информации, который художник использует для создания своей работы. Референсы помогают правильно передать пропорции, анатомию, освещение, материалы, фактуру и множество других элементов, которые сложно воссоздать, полагаясь только на память и воображение.
Для многих начинающих художников использование референсов кажется чем-то постыдным, своеобразным "читерством". Это глубокое заблуждение, которое тормозит профессиональный рост. Даже Леонардо да Винчи и Микеланджело использовали натурщиков и анатомические исследования для своих работ. Сегодня каждая крупная студия, от Disney до CD Projekt Red, содержит огромные библиотеки референсов и нанимает актеров для захвата движений.
Алексей Соколов, арт-директор игровой студии
Помню свой первый серьезный проект — нужно было нарисовать персонажа для фэнтезийной игры, воина в тяжелых доспехах. Я потратил неделю, пытаясь нарисовать его "из головы", но результат был плачевным — анатомия не работала, доспехи выглядели как пластик, а поза казалась неестественной.
Мой наставник посмотрел на это и сказал: "Где твои референсы?". Я смутился и признался, что не использовал их, считая это слабостью. Он рассмеялся и открыл свою коллекцию из тысяч изображений, отсортированных по категориям: анатомия, доспехи разных эпох, позы в бою, материалы, освещение. "Даже Фрэнк Фразетта использовал референсы", — сказал он мне.
Я начал заново, но уже с набором тщательно подобранных референсов. Результат превзошел все ожидания — персонаж ожил, обрел достоверность и характер. С тех пор я никогда не берусь за новый проект без предварительного сбора визуальных материалов.
Важно понимать разницу между использованием референсов и копированием. Профессиональные художники используют референсы для:
- Понимания анатомии и пропорций
- Изучения взаимодействия света и тени
- Наблюдения за естественными позами и движениями
- Исследования текстур и материалов
- Вдохновения и развития художественного видения
|Мифы о референсах
|Реальность
|Использование референсов — это читерство
|Референсы — инструмент каждого профессионала
|Референсы ограничивают креативность
|Референсы обогащают визуальную библиотеку художника
|Настоящие мастера рисуют только "из головы"
|Даже великие художники регулярно используют референсы
|Референсы нужны только новичкам
|Чем опытнее художник, тем эффективнее он использует референсы
Где найти качественные референсы для art reference poses
Поиск качественных референсов — важный этап работы над любым персонажем. Существует множество источников, от бесплатных до платных, каждый со своими преимуществами. Я рекомендую использовать разнообразные ресурсы для создания полноценного референс-борда 📚.
Бесплатные онлайн-ресурсы:
- Pinterest — неисчерпаемый источник визуального вдохновения. Создавайте доски по категориям: позы, лица, костюмы.
- ArtStation — платформа, где профессиональные художники делятся своими работами. Многие публикуют процесс создания и используемые референсы.
- Line of Action и QuickPoses — сайты с базами фотографий для практики рисования фигуры человека, включая таймеры для скетчинга.
- Unsplash и Pexels — бесплатные фотостоки с высококачественными изображениями.
- YouTube — для изучения движений, мимики, жестов.
Платные ресурсы:
- PureRef — программа для организации и работы с референсами (единоразовый платеж).
- Adobe Stock и Shutterstock — профессиональные фотостоки с огромными базами изображений.
- 3D.sk и BodyReference — специализированные ресурсы с высококачественными фото моделей в различных позах.
- Anatomy 360 — 3D модели для изучения анатомии.
Офлайн-источники:
- Анатомические атласы и учебники — незаменимы для понимания структуры тела.
- Собственные фотографии — снимайте текстуры, материалы, интересные ракурсы.
- Зеркало — для изучения мимики и поз (да, это тоже референс!).
- Манекены и фигурки — помогают понять трехмерную форму и освещение.
Для art reference poses особенно полезны специализированные ресурсы, где модели фотографируются в динамичных позах. Например, SenshiStock на DeviantArt предлагает тысячи поз, специально созданных для художников.
Марина Ковалева, иллюстратор
Однажды мне поручили создать серию персонажей для детской книги о спорте. Задача казалась простой, пока я не столкнулась с необходимостью нарисовать фигуристку в прыжке. Мои первые попытки выглядели неубедительно — тело казалось деревянным, а движение неестественным.
Я решила изменить подход и сначала собрала обширную базу референсов: видео выступлений профессиональных фигуристок, стоп-кадры прыжков, фотографии костюмов, даже посетила тренировку в местной школе фигурного катания с разрешения тренера.
Ключевым моментом стал анализ движения. Я разбила прыжок на фазы, нашла референсы для каждой из них и создала мудборд, который отражал не только позы, но и динамику, напряжение мышц, выражение лица спортсменки.
Результат превзошел ожидания клиента. "Она действительно летит!" — сказал редактор, увидев финальную иллюстрацию. С тех пор я использую этот подход ко всем динамичным позам — разбиваю движение на фазы и ищу специфические референсы для каждой.
Организация и создание собственной базы референсов
Хаотичный поиск референсов перед каждым новым проектом отнимает драгоценное время. Профессиональные художники знают, что систематизированная библиотека визуальных материалов — это инвестиция, которая окупается многократно 🗂️.
Существует несколько подходов к организации референсов:
|Метод организации
|Преимущества
|Недостатки
|Подходит для
|По категориям (анатомия, позы, костюмы и т.д.)
|Логичная структура, легко найти нужный тип референса
|Может быть сложно классифицировать многоаспектные изображения
|Универсального использования, хорошо для начинающих
|По проектам/персонажам
|Все материалы для конкретной работы собраны в одном месте
|Дублирование референсов для разных проектов
|Художников, работающих над конкретными заказами
|По визуальным признакам (цвет, композиция, стиль)
|Полезно для поиска вдохновения и решения художественных задач
|Субъективная система, может быть непонятна другим
|Опытных художников с развитым визуальным мышлением
|Комбинированный подход с тегами
|Максимальная гибкость поиска по разным параметрам
|Требует больше времени на организацию
|Профессиональных иллюстраторов с большими библиотеками
Для создания собственной базы референсов можно использовать различные инструменты:
- Специализированные программы: PureRef, Eagle, Clip Studio Assets Manager
- Облачные хранилища: Google Drive, Dropbox с системой папок
- Визуальные доски: Miro, Milanote для создания референс-бордов
- Программы для заметок: Notion, Evernote с возможностью группировки изображений
- Локальные решения: структурированные папки на жестком диске с говорящими названиями
Важно регулярно пополнять свою библиотеку референсов, даже когда вы не работаете над конкретным проектом. Сохраняйте интересные изображения, которые могут пригодиться в будущем, делайте скриншоты из фильмов и игр, фотографируйте интересные текстуры и объекты.
При организации референсов следуйте нескольким принципам:
- Используйте детальную систему тегов или папок для быстрого поиска
- Регулярно очищайте коллекцию от низкокачественных или дублирующихся материалов
- Отмечайте источники референсов для соблюдения авторских прав
- Создавайте тематические подборки для типичных задач (например, "динамические позы в бою")
- Периодически пересматривайте систему организации, адаптируя её под свой рабочий процесс
Как правильно использовать референсы без копирования
Разница между вдохновением и плагиатом часто размывается, особенно для начинающих художников. Умение правильно интерпретировать референсы — ключевой навык, отличающий профессионала 🔍.
Вот несколько стратегий для эффективной работы с референсами:
- Используйте множественные источники. Никогда не ограничивайтесь одним референсом для персонажа. Комбинируйте элементы из разных источников: позу с одного, лицо с другого, костюм с третьего.
- Анализируйте, не копируйте. Вместо прямого срисовывания, изучайте принципы построения: как располагаются основные массы тела, какие пропорции между частями, как свет взаимодействует с формой.
- Адаптируйте под свой стиль. Даже если вы используете фотореалистичный референс, интерпретируйте его через призму своего художественного стиля.
- Используйте "активное наблюдение". Сначала внимательно изучите референс, затем закройте его и нарисуйте по памяти, потом сверьтесь и скорректируйте.
- Трансформируйте позы и ракурсы. Если используете референс позы, измените угол обзора или зеркально отразите её.
Профессионалы часто используют технику "референсного коллажа" — собирают элементы из разных источников, создавая новый уникальный образ. Например, для создания фэнтезийного персонажа можно комбинировать:
- Референс атлетического телосложения спортсмена
- Фотографию интересного лица с характерными чертами
- Историческую справку о доспехах определённой эпохи
- Текстуры различных материалов (металл, кожа, ткань)
- Динамическую позу из боевого искусства
Важно помнить, что art reference poses должны служить отправной точкой, а не конечным пунктом вашей работы. При использовании референсов задавайте себе вопросы:
- Что меня привлекает в этом референсе?
- Какие элементы я хочу адаптировать для своего персонажа?
- Как я могу усовершенствовать или изменить увиденное?
- Что я могу добавить от себя, чтобы сделать образ уникальным?
Одним из эффективных упражнений является практика "обратного инжиниринга" — посмотрите на работу художника, которым восхищаетесь, и попробуйте определить, какие референсы он мог использовать и как их интерпретировал.
Этические аспекты работы с референсами в иллюстрации
Этика использования референсов — тема, вызывающая горячие споры в художественном сообществе. Где проходит граница между вдохновением и плагиатом? Как использовать чужие работы, оставаясь в правовом и моральном поле? 🧐
Первое и главное правило этичного использования референсов: никогда не выдавать копирование за оригинальное творчество. Это касается как коммерческих проектов, так и личных работ, публикуемых в портфолио.
Вот основные этические принципы работы с референсами:
- Уважайте авторские права. Не используйте чужие работы как прямые референсы для коммерческих проектов без соответствующего разрешения.
- Указывайте источники. Если публикуете работу, созданную с использованием конкретного референса, этично указать автора оригинала.
- Трансформируйте исходный материал. Ваша работа должна существенно отличаться от референса, отражая ваше творческое видение.
- Используйте множественные источники. Комбинирование нескольких референсов снижает риск обвинений в плагиате.
- Помните о "fair use". В образовательных целях и для личной практики использование референсов обычно допустимо, но с публикацией таких работ нужно быть осторожнее.
Особенно важно соблюдать этику при работе с art reference poses, где легко перейти грань между вдохновением и копированием характерных поз других художников.
Существуют "серые зоны" в использовании референсов, например:
- Использование кадров из фильмов или игр для персональных некоммерческих работ
- Срисовывание стиля другого художника для обучения (без публикации или с явным указанием, что это учебная работа)
- Использование общедоступных фотобанков для коммерческих работ (необходимо проверять лицензию каждого изображения)
Для профессионального художника важно разработать собственный этический кодекс и следовать ему. Это не только защитит вас от юридических проблем, но и поможет развить собственный уникальный стиль, не зависящий от прямого копирования.
Если вы сомневаетесь в этичности использования конкретного референса, задайте себе вопросы:
- Узнаваем ли исходный референс в моей работе?
- Достаточно ли я трансформировал оригинал?
- Как бы я себя чувствовал, если бы мою работу использовали таким же образом?
- Готов ли я публично признать использование этого референса?
Помните: лучший подход — это прозрачность. Если вы вдохновлялись конкретной работой, не скрывайте этого. Художественное сообщество обычно уважает честность и открытость в творческом процессе.
Референсы — это не костыли для слабых художников, а мощный инструмент для развития визуального языка. Мастерство приходит не от отказа от референсов, а от умения видеть, анализировать и трансформировать. Создайте свою уникальную систему работы с визуальными источниками, регулярно пополняйте референс-библиотеку и помните: даже великие мастера Ренессанса использовали натурщиков. Различие между новичком и профессионалом не в том, использует ли он референсы, а в том, как он их интерпретирует, превращая информацию в искусство.
