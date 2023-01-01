Лучшие программы для создания и редактирования изображений: обзор

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в графическом дизайне

Профессиональные дизайнеры, ищущие новые инструменты

Студенты и малый бизнес, нуждающиеся в бюджетных решениях Мир графического дизайна открывает безграничные возможности для воплощения креативных идей — от профессиональных иллюстраций до привлекательных постов в социальных сетях. Однако выбор подходящего инструмента среди сотен доступных программ может превратиться в настоящий квест. Какое приложение для создания красивых картинок выбрать новичку? Какой софт предпочитают профессионалы? Мы протестировали десятки решений и отобрали лучшие программы для редактирования изображений с учётом различных задач и уровней подготовки. 🎨

Хотите не просто создавать картинки, а освоить профессиональный графический дизайн от А до Я? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro — это путь от новичка до востребованного специалиста всего за 9 месяцев. Вы освоите все необходимые программы, научитесь работать с реальными заказчиками и соберёте портфолио под руководством практикующих дизайнеров. Бонус: поддержка в трудоустройстве после обучения! 🚀

Лучшие программы для создания красивых картинок: что выбрать?

Выбор программы для создания изображений зависит от множества факторов: сложности задач, уровня вашей подготовки, бюджета и платформы, на которой вы работаете. Представляем десять лучших инструментов, которые заслуживают вашего внимания в 2023 году.

Название Тип Сложность Стоимость Идеально для Adobe Photoshop Десктоп Высокая От 2499 ₽/мес Профессиональной работы с фото Canva Онлайн/Мобильное Низкая Бесплатно/Pro от 999 ₽/мес Быстрого создания маркетинговых материалов Figma Онлайн/Десктоп Средняя Бесплатно/Pro от $12/мес UI/UX дизайна и прототипирования GIMP Десктоп Высокая Бесплатно Альтернативы Photoshop без бюджета CorelDRAW Десктоп Высокая От $249/год Векторной графики и иллюстраций Procreate iOS Средняя $9.99 (разовая покупка) Цифрового рисования на iPad Pixlr Онлайн Низкая/Средняя Бесплатно/Pro от $7.99/мес Быстрого онлайн-редактирования Affinity Designer Десктоп Средняя $54.99 (разовая покупка) Профессиональной векторной графики Krita Десктоп Средняя Бесплатно Цифровой живописи PicsArt Мобильное Низкая Бесплатно/Premium от $8.99/мес Редактирования на смартфоне

При выборе программы стоит учитывать не только её функционал, но и перспективы профессионального роста. Adobe Photoshop и Illustrator, например, остаются стандартом индустрии, несмотря на высокий порог входа. Новички могут начать с более простых решений вроде Canva или Pixlr, постепенно переходя к профессиональным инструментам.

Елена Соколова, арт-директор В начале 2020 года ко мне обратился клиент — небольшой семейный ресторан, которому срочно требовался редизайн меню и создание графических материалов для соцсетей. Бюджет был ограничен, а сроки горели. Я предложила владельцу компромиссное решение: я создаю базовые шаблоны в Adobe Illustrator, а дальнейшее наполнение и адаптацию они делают самостоятельно в Canva. Мы настроили брендированные шаблоны с фирменными цветами, шрифтами и элементами. После короткого обучения даже сотрудники без опыта в дизайне смогли создавать привлекательные посты для соцсетей и обновлять меню. Ресторан сэкономил на постоянных услугах дизайнера, а качество визуальных материалов осталось на профессиональном уровне. Спустя два года они все еще используют эту систему, лишь изредка обращаясь ко мне за обновлением базовых шаблонов.

Профессиональные редакторы графики: функционал и особенности

Профессиональные графические редакторы предлагают мощный функционал для создания и обработки изображений любой сложности. Несмотря на более высокий порог входа, именно они обеспечивают полный контроль над творческим процессом и позволяют воплощать самые амбициозные идеи. 🖌️

Adobe Photoshop остаётся золотым стандартом фоторедактирования с непревзойденными возможностями по работе со слоями, масками и эффектами. Последние версии программы интегрируют искусственный интеллект (Adobe Sensei), автоматизирующий рутинные задачи и предлагающий умную замену фона, быстрое выделение объектов и другие полезные функции.

Adobe Illustrator — лидер в области векторной графики, незаменимый для создания логотипов, иллюстраций и инфографики. Программа позволяет работать с кривыми Безье, градиентной сеткой и имеет продвинутые инструменты типографики.

CorelDRAW предлагает интуитивно понятный интерфейс и мощные инструменты векторного дизайна в более доступном ценовом сегменте. Пакет включает редактор растровых изображений PHOTO-PAINT, программу для работы с шрифтами FontManager и другие полезные утилиты.

Affinity Designer позиционируется как профессиональная альтернатива Adobe Illustrator с разовой платой за лицензию. Программа обеспечивает высокую производительность даже при работе со сложными проектами и поддерживает все распространенные форматы файлов.

Ключевые преимущества профессиональных редакторов:

Работа с форматами RAW для максимального качества фотографий

Поддержка большого количества слоев и смарт-объектов

Продвинутая работа с цветовыми профилями (CMYK, RGB, LAB)

Возможности для пакетной обработки изображений

Интеграция с другими программами графического пакета

Поддержка скриптов и плагинов для расширения функционала

Стоит отметить, что профессиональные редакторы требуют значительных системных ресурсов. Для комфортной работы с Adobe Photoshop рекомендуется не менее 16 ГБ оперативной памяти и процессор не ниже Intel Core i7 или аналогичный AMD. Также желательно наличие видеокарты с поддержкой OpenGL 3.3 и как минимум 4 ГБ видеопамяти.

Бесплатные приложения для создания картинок без навыков дизайна

Отсутствие бюджета или специализированных навыков не должно становиться препятствием для создания привлекательной графики. Рынок предлагает множество бесплатных приложений, которые позволяют даже новичкам создавать профессионально выглядящие изображения за считанные минуты. 💸

GIMP (GNU Image Manipulation Program) — мощный открытый фоторедактор, который часто называют бесплатной альтернативой Photoshop. Программа поддерживает слои, каналы, имеет обширный набор инструментов для ретуши и создания графики. Интерфейс можно настраивать под свои предпочтения, а функционал расширять с помощью плагинов.

Canva предлагает бесплатный тариф с доступом к тысячам шаблонов для различных целей: от постов для социальных сетей до презентаций и резюме. Drag-and-drop интерфейс позволяет быстро создавать привлекательные дизайны без специальных навыков, а библиотека стоковых изображений и иконок помогает воплотить практически любую концепцию.

Krita — бесплатное приложение с открытым исходным кодом, созданное специально для цифровой живописи и иллюстрации. Программа предлагает продвинутые инструменты для работы с кистями, поддерживает форматы PSD и имеет интуитивно понятный интерфейс, который оценят как новички, так и профессиональные иллюстраторы.

Pixlr предоставляет два бесплатных онлайн-редактора: Pixlr X для быстрых правок и Pixlr E для более продвинутого редактирования. Сервис не требует установки и работает в браузере, предлагая базовые инструменты для работы со слоями, фильтрами и текстом.

Программа Специализация Лимиты бесплатной версии Удобство для новичка (1-10) Canva Маркетинговые материалы, соцсети Ограниченный доступ к премиум-шаблонам и элементам 9 GIMP Фоторедактирование, растровая графика Без ограничений (полностью бесплатная) 5 Krita Цифровая живопись, иллюстрация Без ограничений (полностью бесплатная) 7 Pixlr Онлайн-редактирование фото Водяные знаки на некоторых эффектах, ограниченный экспорт 8 Inkscape Векторная графика Без ограничений (полностью бесплатная) 6

Сергей Петров, маркетолог Когда я пришел работать в стартап, на маркетинговые материалы у нас был нулевой бюджет. Даже думать не приходилось о найме дизайнера или покупке дорогостоящего ПО. Но нам нужно было как-то выделяться в социальных сетях и создавать привлекательные материалы для потенциальных инвесторов. Я начал с Canva — создал базовые шаблоны с нашими фирменными цветами и логотипом. Для более сложного редактирования фотографий использовал GIMP, хотя первое время приходилось смотреть обучающие видео для каждой операции. Для создания простых иконок и схем отлично подошел Inkscape — после небольшой практики я научился делать минималистичные, но стильные векторные иллюстрации. Через полгода такой работы мы привлекли первые инвестиции, но я не спешил переходить на платные инструменты. К тому моменту я уже настолько оптимизировал рабочий процесс с бесплатными программами, что они полностью покрывали наши потребности. Сейчас, спустя три года, у нас есть штатный дизайнер, но для быстрых задач я до сих пор использую те же бесплатные решения.

Бесплатные приложения особенно полезны для малого бизнеса, студентов и начинающих дизайнеров. Они позволяют экспериментировать и развивать навыки без финансовых вложений, а при необходимости всегда можно перейти на более продвинутые решения.

Онлайн-сервисы vs десктопные программы: что удобнее?

Выбор между онлайн-сервисами и десктопными программами для создания графики часто становится ключевым при построении рабочего процесса. У каждого подхода есть существенные преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать в зависимости от ваших конкретных задач. 💻

Онлайн-сервисы для создания изображений, такие как Canva, Figma (для UI/UX) и Pixlr, завоевали популярность благодаря своей доступности и удобству. Вы можете работать над проектами с любого устройства с доступом в интернет, без необходимости установки специального программного обеспечения. Это особенно удобно для командной работы — многие сервисы предлагают функции совместного редактирования в реальном времени.

Десктопные программы, напротив, не зависят от стабильности интернет-соединения и обычно предлагают более обширный функционал для профессиональной работы. Adobe Photoshop, Affinity Designer или CorelDRAW обеспечивают максимальную производительность и контроль над всеми аспектами дизайна, особенно при работе со сложными проектами.

Преимущества онлайн-сервисов:

Не требуют установки и обновления

Доступ к проектам с любого устройства

Встроенные библиотеки шаблонов и медиафайлов

Автоматическое сохранение и резервное копирование

Удобное совместное редактирование

Часто имеют более низкий порог входа и интуитивный интерфейс

Преимущества десктопных программ:

Работают без постоянного подключения к интернету

Более высокая производительность при сложных операциях

Расширенный контроль над параметрами изображений

Поддержка профессиональных цветовых профилей и печати

Возможность глубокой настройки под свои потребности

Более широкие возможности для автоматизации процессов

Современная тенденция к гибридным решениям размывает границы между этими подходами. Например, Adobe Creative Cloud предлагает синхронизацию между настольными приложениями и мобильными версиями, а Figma, изначально онлайн-сервис, имеет десктопное приложение для более комфортной работы.

Выбор часто зависит от типа задач и рабочего процесса. Для быстрого создания маркетинговых материалов или работы в команде онлайн-решения чаще оказываются оптимальными. Для сложной ретуши фотографий, профессиональной иллюстрации или подготовки материалов к печати десктопные программы остаются предпочтительнее. Многие профессиональные дизайнеры используют гибридный подход, выбирая инструмент в зависимости от конкретной задачи.

Специализированные приложения для разных типов изображений

Универсальные редакторы графики предлагают широкий функционал, но для специфических задач существуют узконаправленные приложения, которые могут значительно упростить и ускорить рабочий процесс. Рассмотрим специализированные решения для разных типов изображений и графических задач. 🎯

Для цифровой живописи и иллюстрации: Procreate стал стандартом для цифрового рисования на iPad благодаря интуитивному интерфейсу и впечатляющему набору художественных кистей. Программа поддерживает до 256 слоев (в зависимости от размера холста) и предлагает продвинутые инструменты для работы с цветом и композицией. Для пользователей ПК аналогичный функционал предлагают Clip Studio Paint и уже упомянутая Krita.

Для создания векторных иллюстраций: помимо Adobe Illustrator, стоит обратить внимание на Affinity Designer, который предлагает мощные инструменты за разовую плату. Gravit Designer позиционируется как более доступная альтернатива с облачным хранением проектов и кросс-платформенностью.

Для создания анимации: Adobe After Effects остается промышленным стандартом для анимированной графики, но для более простых задач существуют альтернативы. Animate (бывший Flash Professional) подходит для интерактивной 2D-анимации, а Synfig Studio предлагает бесплатное решение с открытым исходным кодом для создания векторной анимации.

Для обработки фотографий: Lightroom специализируется на каталогизации и нелинейной обработке большого количества изображений, что особенно ценно для фотографов. DxO PhotoLab известен своими алгоритмами шумоподавления и коррекции оптических искажений. Capture One Pro предлагает превосходную передачу цвета и работу с форматами RAW.

Для дизайна интерфейсов: Figma и Sketch доминируют в области UI/UX дизайна, предлагая специализированные инструменты для прототипирования и дизайн-систем. Adobe XD интегрируется с другими продуктами Creative Cloud и предлагает интерактивные прототипы с поддержкой голосового управления.

Для создания 3D-графики: Blender — мощный бесплатный инструмент с открытым исходным кодом для 3D-моделирования, анимации и визуализации. Cinema 4D известен своим интуитивно понятным интерфейсом и широко используется в рекламе и моушн-дизайне. ZBrush специализируется на цифровой скульптуре и создании высокодетализированных моделей.

Выбор специализированного приложения может значительно улучшить качество и скорость работы над конкретными задачами. При составлении набора инструментов стоит учитывать ваши конкретные потребности и особенности рабочего процесса — оптимальное решение часто включает комбинацию нескольких программ для разных этапов работы.

Выбор идеальной программы для создания изображений — это не столько поиск универсального решения, сколько формирование набора инструментов под конкретные задачи. Начните с определения ваших приоритетов: что важнее — простота использования, профессиональные возможности или бюджет? Пробуйте разные программы, используя бесплатные версии и пробные периоды. Помните: даже самый совершенный инструмент не заменит понимания основ графического дизайна, композиции и цвета. Инвестируйте не только в программное обеспечение, но и в развитие своих навыков — тогда даже базовые программы в ваших руках будут создавать впечатляющие результаты.

Читайте также