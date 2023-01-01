Лучшие программы для рисования на Linux – обзор графических редакторов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Художники и дизайнеры, работающие на Linux

Люди, интересующиеся программами с открытым исходным кодом

Новички и профессионалы, ищущие альтернативы коммерческим графическим редакторам Linux давно перестал быть территорией исключительно программистов и системных администраторов. Сегодня эта операционная система привлекает всё больше творческих людей, особенно тех, кто ценит свободу и гибкость программного обеспечения с открытым исходным кодом. Но возникает закономерный вопрос: существуют ли на Linux достойные инструменты для художников и дизайнеров? Однозначно да! 🎨 Мир программ для рисования на Linux удивительно богат и разнообразен – от мощных профессиональных редакторов до специализированных приложений для цифровой живописи. Давайте разберемся в этом многообразии и найдем идеальный инструмент для ваших творческих задач.

Стремитесь развиваться в графическом дизайне, но не знаете, с чего начать? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro не только познакомит вас с фундаментальными принципами дизайна, но и научит мастерски использовать ключевые графические редакторы, включая те, что доступны на Linux. Получите актуальные навыки работы с Gimp, Inkscape и другими инструментами, востребованными на рынке, и создайте профессиональное портфолио под руководством действующих экспертов отрасли!

10 лучших программ для рисования на Linux: общий обзор

Мир графических редакторов для Linux предлагает разнообразные решения, способные удовлетворить запросы как новичков, так и профессионалов. Представляю вашему вниманию 10 лучших программ, которые заслуживают места в арсенале любого художника, работающего в этой операционной системе:

GIMP (GNU Image Manipulation Program) – мощный растровый редактор, часто называемый "бесплатной альтернативой Photoshop". Krita – профессиональная программа для цифровой живописи с потрясающей поддержкой графических планшетов. Inkscape – векторный редактор, сравнимый по возможностям с Adobe Illustrator. MyPaint – минималистичное приложение для естественного рисования с богатым набором кистей. Pinta – простой в использовании редактор, напоминающий Paint.NET. Blender – помимо 3D-моделирования, содержит мощные инструменты для 2D-анимации и рисования. Drawpile – кроссплатформенное приложение для совместного рисования онлайн. Vectr – упрощённый векторный редактор, доступный как в веб-версии, так и в виде настольного приложения. LibreOffice Draw – часть офисного пакета, позволяющая создавать векторные иллюстрации и диаграммы. Gravit Designer – профессиональный векторный редактор с интуитивно понятным интерфейсом.

Каждая из этих программ имеет свои сильные стороны и оптимальные сценарии использования. Для удобства сравнения представляю таблицу с ключевыми характеристиками:

Название Тип Сложность освоения Лицензия Поддержка планшетов GIMP Растровый редактор Средняя GNU GPL Хорошая Krita Цифровая живопись Средняя GNU GPL Отличная Inkscape Векторный редактор Средняя GNU GPL Хорошая MyPaint Цифровая живопись Низкая GNU GPL Отличная Pinta Растровый редактор Низкая MIT Базовая Blender 3D/2D редактор Высокая GNU GPL Хорошая Drawpile Растровый, коллаборативный Низкая GNU GPL Хорошая Vectr Векторный редактор Низкая Проприетарная (бесплатная) Базовая LibreOffice Draw Векторный редактор Низкая MPL Базовая Gravit Designer Векторный редактор Средняя Freemium Хорошая

Дмитрий Соколов, технический иллюстратор Когда я решил полностью перейти на Linux, главным вопросом было: "Как я буду создавать иллюстрации для технических руководств?". Привыкнув к Adobe Creative Suite, я ожидал серьезного снижения продуктивности. Начал с GIMP, который изначально казался нелогичным после Photoshop. Первые две недели были настоящим испытанием — я тратил в два раза больше времени на простейшие операции. Переломным моментом стало открытие горячих клавиш и возможности настройки интерфейса в GIMP. После адаптации рабочего пространства и создания скриптов для повторяющихся задач, моя продуктивность выросла драматически. Сейчас комбинация GIMP для растровой графики и Inkscape для векторных иллюстраций полностью покрывает мои профессиональные потребности, а специфические инструменты для создания технических схем в Inkscape даже превосходят аналоги в Illustrator.

Профессиональные графические редакторы на Linux

Для профессионалов, требующих всеобъемлющий функционал и гибкость настройки, Linux предлагает несколько мощных решений, способных конкурировать с коммерческими продуктами. 🖌️

GIMP — флагман свободного графического ПО, который существует уже более 25 лет. Его возможности включают:

Многослойное редактирование с поддержкой прозрачности

Расширенные инструменты выделения, включая "умные" ножницы

Полный набор инструментов рисования, включая кисти, карандаши и аэрограф

Поддержка каналов и масок

Расширяемость через плагины и скрипты

Поддержка форматов PSD, TIFF, PNG, JPEG, EPS и многих других

Krita — изначально разрабатывалась как часть KOffice, но выросла в самостоятельный профессиональный инструмент для цифровых художников. Выделяется:

Превосходной поддержкой графических планшетов, включая чувствительность к нажатию и наклону пера

Расширенным набором кистей с возможностью создания собственных

Инструментами для создания комиксов и анимации

Поддержкой HDR-изображений

Режимами смешивания цветов, аналогичными Photoshop

Инновационными функциями, такими как обертывание и трансформация кистей

Blender — хотя первично известен как 3D-редактор, включает Grease Pencil — мощный инструмент для 2D-рисования и анимации, позволяющий создавать 2D-графику в 3D-пространстве. Уникальные возможности:

Бесшовная интеграция 2D и 3D элементов

Создание векторной графики с растровой эстетикой

Полноценные инструменты анимации

3D-рисование с размещением штрихов в пространстве

Неразрушающие модификаторы для 2D-линий

DarkTable — профессиональный инструмент для обработки фотографий в RAW-формате, предлагающий:

Недеструктивный рабочий процесс обработки

Расширенное управление цветом

Поддержку RAW-форматов от большинства профессиональных камер

Инструменты локальной коррекции

Интеграцию с GIMP для дополнительного редактирования

Эти редакторы обладают надежной стабильностью, регулярно обновляются и имеют активное сообщество пользователей, что особенно важно для профессиональной работы. Они способны обрабатывать файлы большого размера и поддерживают высокую точность цветопередачи, необходимую для коммерческой печати и профессионального дизайна.

Программы для цифровой живописи и рисования на Linux

Цифровая живопись требует особых инструментов, способных имитировать традиционные художественные материалы и предоставлять художнику максимальную свободу творчества. Linux предлагает ряд специализированных приложений, ориентированных именно на цифровую живопись и рисование. 🖼️

Krita возглавляет список как наиболее полнофункциональная программа для цифрового рисования. Её основные преимущества для художников:

Революционная система движков кистей, позволяющая создавать практически любой эффект

Уникальная система стабилизации штрихов, помогающая создавать плавные линии

Инструменты для симметричного рисования, включая множественную симметрию и радиальное отражение

Режимы смешивания, имитирующие реальные живописные техники

Система ассистентов для создания сложных перспективных построений

MyPaint — легковесная программа, ориентированная на естественное рисование:

Минималистичный интерфейс, позволяющий сосредоточиться на творчестве

Бесконечный холст, который можно перемещать и масштабировать

Библиотека кистей, имитирующая традиционные материалы: карандаши, уголь, акварель

Низкие системные требования — работает даже на старых компьютерах

Динамические настройки кистей, реагирующие на скорость и нажим

Drawpile выделяется возможностью совместного рисования:

Многопользовательское рисование в реальном времени через интернет

Запись процесса рисования для последующего воспроизведения

Гибкие настройки приватности и модерации для групповых сессий

Чат и инструменты указателя для коммуникации

Поддержка слоев и блендов, общих для всех участников сессии

Анна Волкова, иллюстратор Я работала в индустрии компьютерных игр более пяти лет, создавая концепт-арты исключительно на macOS и Windows. Когда мой основной рабочий ноутбук сломался, у меня остался только старый компьютер с Linux Mint, который я использовала для веб-серфинга. Первое знакомство с Krita было вынужденным — срочный проект требовал быстрого решения. Загрузив программу, я была поражена схожестью интерфейса с привычными мне коммерческими редакторами. Однако настоящее откровение пришло, когда я начала экспериментировать с кистями. Система кистей в Krita оказалась невероятно гибкой — я смогла воссоздать почти все мои любимые пресеты из коммерческих программ и даже создать несколько уникальных. Решаюшим моментом стал проект по созданию серии фэнтези-иллюстраций, выполненный полностью в Krita. Заказчик был настолько впечатлен результатом, что даже не поверил, что работа создана с помощью бесплатного ПО. Сегодня около 70% моих коммерческих проектов я выполняю на Linux с использованием Krita, MyPaint и GIMP.

SpeedyPainter — малоизвестный, но мощный инструмент для скетчинга:

Чрезвычайно быстрый и отзывчивый движок рисования

Автоматическая запись процесса рисования

Простые, но эффективные кисти для концепт-артов

Минимальные задержки даже при работе с большими кистями

Alchemy — экспериментальная программа для генеративного рисования:

Инновационные инструменты, создающие неожиданные результаты

Возможность рисования с помощью алгоритмов и случайности

Режимы зеркального рисования и случайной трансформации

Идеальна для создания необычных текстур и фонов

При выборе программы для цифровой живописи в Linux стоит обращать внимание на поддержку графических планшетов, включая распознавание нажима и наклона пера, которые критически важны для естественного рисования. Большинство современных программ интегрируются с системой поддержки планшетов Linux Wacom Project или libinput.

Векторные редакторы и средства для иллюстраций в Linux

Векторная графика незаменима для создания масштабируемых иллюстраций, логотипов, иконок и технических чертежей. В мире Linux существует несколько мощных векторных редакторов, способных конкурировать с коммерческими аналогами. ✏️

Inkscape — бесспорный лидер среди векторных редакторов с открытым исходным кодом. Его функционал включает:

Полную поддержку стандарта SVG с расширенными возможностями

Продвинутый редактор узлов для точного управления контурами

Работу со сложными путями, булевыми операциями и комбинированием форм

Инструменты для создания каллиграфических линий и кистевых штрихов

Поддержку клонирования объектов и создания паттернов

Расширенную работу с текстом, включая размещение текста по контуру

Систему расширений для специализированных задач

LibreOffice Draw — часть офисного пакета, но обладает серьезными возможностями для создания векторных иллюстраций:

Удобные инструменты для создания диаграмм и схем

Легкое создание и редактирование 3D-объектов

Интеграция с другими компонентами LibreOffice

Расширенные возможности экспорта в PDF с поддержкой слоев

Поддержка импорта файлов Microsoft Visio

Gravit Designer — современный векторный редактор, доступный как в веб-версии, так и в виде настольного приложения:

Современный, интуитивно понятный интерфейс

Расширенные возможности для UI/UX дизайна

Поддержка неограниченного количества слоев и страниц

Продвинутые инструменты для создания иконок и интерфейсов

Облачная синхронизация проектов между устройствами

Karbon — векторный редактор из пакета Calligra Suite:

Тесная интеграция с другими приложениями Calligra

Поддержка сложных градиентов и заливок

Мощные инструменты для работы с кривыми Безье

Эффективные инструменты для технического иллюстрирования

SVG-Edit — легкий веб-редактор SVG, который можно использовать локально:

Не требует установки — работает в браузере

Базовый, но полнофункциональный набор инструментов для SVG

Оптимизирован для создания простых иконок и иллюстраций

Прямой доступ к SVG-коду с возможностью редактирования

Сравнение ключевых возможностей векторных редакторов:

Функция Inkscape LibreOffice Draw Gravit Designer Karbon SVG-Edit Поддержка SVG Полная (родной формат) Частичная Полная Хорошая Полная (родной формат) Работа с узлами Продвинутая Базовая Продвинутая Продвинутая Базовая Работа с текстом Расширенная Отличная Хорошая Базовая Ограниченная Поддержка слоев Полная Базовая Расширенная Хорошая Базовая Расширяемость Плагины, скрипты Ограниченная API (Pro-версия) Плагины JavaScript 3D-возможности Ограниченные Хорошие Нет Нет Нет Экспорт форматов Обширный Обширный Ограниченный (больше в Pro) Средний Ограниченный

При выборе векторного редактора для работы в Linux стоит учитывать не только функциональность, но и совместимость с другими программами и рабочими процессами. Inkscape обеспечивает наилучшую совместимость с индустриальными стандартами, в то время как LibreOffice Draw может быть предпочтительнее для корпоративной среды, где важна интеграция с офисными приложениями.

Сравнение программ для рисования на Linux по возможностям

Выбор подходящего графического редактора зависит от конкретных задач и предпочтений пользователя. Предлагаю детальное сравнение программ для рисования на Linux по ключевым параметрам, которые помогут определить оптимальный инструмент для ваших творческих целей. 🔍

Производительность и системные требования

Производительность критически важна для комфортной работы, особенно при работе с большими файлами или на устаревшем оборудовании:

Легковесные решения: MyPaint, Pinta и SVG-Edit потребляют минимум ресурсов и отлично работают даже на слабых машинах.

MyPaint, Pinta и SVG-Edit потребляют минимум ресурсов и отлично работают даже на слабых машинах. Умеренные требования: GIMP и Inkscape сбалансированы по потреблению ресурсов, но могут замедляться при работе со сложными проектами.

GIMP и Inkscape сбалансированы по потреблению ресурсов, но могут замедляться при работе со сложными проектами. Ресурсоемкие: Krita и Blender требуют современного оборудования, особенно при использовании больших кистей или 3D-функциональности.

Специализация и область применения

Различные программы оптимизированы для решения конкретных задач:

Фоторедактирование: GIMP и Darktable лидируют по возможностям обработки фотографий, с GIMP, предлагающим широкие возможности манипуляций, а Darktable специализирующийся на обработке RAW.

GIMP и Darktable лидируют по возможностям обработки фотографий, с GIMP, предлагающим широкие возможности манипуляций, а Darktable специализирующийся на обработке RAW. Цифровая живопись: Krita безоговорочно лидирует благодаря продвинутой системе кистей и инструментам для художников.

Krita безоговорочно лидирует благодаря продвинутой системе кистей и инструментам для художников. Векторная графика: Inkscape предлагает наиболее полный функционал для создания векторных иллюстраций и логотипов.

Inkscape предлагает наиболее полный функционал для создания векторных иллюстраций и логотипов. Техническое иллюстрирование: LibreOffice Draw и Inkscape предоставляют точные инструменты для создания схем и технических чертежей.

LibreOffice Draw и Inkscape предоставляют точные инструменты для создания схем и технических чертежей. Концепт-арт и скетчинг: MyPaint и SpeedyPainter оптимизированы для быстрого создания идей и набросков.

MyPaint и SpeedyPainter оптимизированы для быстрого создания идей и набросков. Анимация: Krita, Blender и Synfig Studio предлагают встроенные инструменты для создания анимации.

Совместимость с форматами файлов

Критический параметр для тех, кто работает в смешанной среде или обменивается файлами с пользователями других платформ:

GIMP: Открывает и сохраняет в PSD с хорошей, но не идеальной совместимостью; поддерживает большинство растровых форматов.

Открывает и сохраняет в PSD с хорошей, но не идеальной совместимостью; поддерживает большинство растровых форматов. Krita: Превосходная поддержка PSD, собственный формат KRA, поддержка OpenRaster и большинства растровых форматов.

Превосходная поддержка PSD, собственный формат KRA, поддержка OpenRaster и большинства растровых форматов. Inkscape: Родной формат SVG, ограниченная поддержка AI и EPS, хороший импорт PDF.

Родной формат SVG, ограниченная поддержка AI и EPS, хороший импорт PDF. Blender: Собственный формат .blend, хороший импорт/экспорт 3D-форматов, ограниченная поддержка 2D-форматов.

Собственный формат .blend, хороший импорт/экспорт 3D-форматов, ограниченная поддержка 2D-форматов. LibreOffice Draw: Открывает файлы Microsoft Visio, сохраняет в PDF, SVG и распространенные офисные форматы.

Сообщество и документация

Доступность обучающих материалов и активность сообщества значительно влияют на удобство освоения программы:

Обширная документация и сообщество: GIMP, Inkscape, Krita и Blender имеют обширные официальные руководства, активные форумы и множество видеоуроков.

GIMP, Inkscape, Krita и Blender имеют обширные официальные руководства, активные форумы и множество видеоуроков. Умеренная поддержка: MyPaint, LibreOffice Draw и Darktable имеют достаточно материалов для изучения, но меньше ресурсов.

MyPaint, LibreOffice Draw и Darktable имеют достаточно материалов для изучения, но меньше ресурсов. Ограниченная документация: Pinta, SpeedyPainter и Karbon имеют минимальную документацию, что может затруднить освоение продвинутых функций.

Частота обновлений и развитие

Активно развивающиеся проекты получают новые функции и исправления ошибок, что критически важно для профессионального использования:

Активное развитие: Krita, Blender, Inkscape и GIMP регулярно получают обновления с новыми функциями.

Krita, Blender, Inkscape и GIMP регулярно получают обновления с новыми функциями. Стабильное развитие: Darktable, MyPaint и LibreOffice Draw получают регулярные, но менее частые обновления.

Darktable, MyPaint и LibreOffice Draw получают регулярные, но менее частые обновления. Медленное развитие: Pinta и некоторые менее известные проекты обновляются редко, что может привести к проблемам совместимости с новыми версиями операционной системы.

Поддержка периферийных устройств

Особенно важно для цифровых художников, использующих графические планшеты:

Превосходная поддержка: Krita и MyPaint предлагают расширенную поддержку графических планшетов, включая нажим, наклон и поворот пера.

Krita и MyPaint предлагают расширенную поддержку графических планшетов, включая нажим, наклон и поворот пера. Хорошая поддержка: GIMP, Inkscape и Blender корректно работают с большинством планшетов, но с меньшим количеством настраиваемых параметров.

GIMP, Inkscape и Blender корректно работают с большинством планшетов, но с меньшим количеством настраиваемых параметров. Базовая поддержка: Pinta, LibreOffice Draw и векторные редакторы обычно имеют ограниченную поддержку, часто признавая только нажим.

При выборе программы для рисования на Linux стоит учитывать не только текущие потребности, но и потенциальное развитие ваших навыков и проектов. Многие профессионалы комбинируют несколько программ для достижения оптимальных результатов — например, создают наброски в MyPaint, прорабатывают детали в Krita и финализируют в GIMP или Inkscape в зависимости от типа работы.

Открытый мир программ для рисования на Linux продолжает активно развиваться, стирая границы между профессиональными коммерческими решениями и свободным программным обеспечением. Независимо от того, создаете ли вы цифровую живопись, векторные иллюстрации или обрабатываете фотографии, Linux предлагает подходящие инструменты для любого творческого процесса. Ключевое преимущество экосистемы Linux заключается в свободе выбора и возможности адаптировать программное обеспечение под свои потребности — качество, которое особенно ценят творческие профессионалы, стремящиеся к индивидуальному подходу в своей работе.

Читайте также