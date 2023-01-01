Топ-5 программ графического дизайна: выбираем лучшее для старта

Для кого эта статья:

Новички в графическом дизайне, ищущие подходящие программы

Люди, рассматривающие возможность смены профессии на графического дизайнера

Студенты и начинающие специалисты, интересующиеся обучением и развитием в области дизайна Погружение в мир графического дизайна часто начинается с растерянности перед огромным выбором программ. Каждая из них с уникальными возможностями, интерфейсом и кривой обучения. Для новичка этот лабиринт софта может показаться непроходимым — Adobe или Corel? Растр или вектор? Платные флагманы или бесплатные альтернативы? 🎨 Давайте разложим все по полочкам, чтобы ваш старт в дизайне был уверенным, а выбор инструментов — осознанным.

Хотите не только узнать о программах, но и научиться профессионально в них работать? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro предлагает структурированный подход к изучению всех необходимых инструментов — от базовых до продвинутых. Вы не просто познакомитесь с интерфейсом программ, а получите практические навыки работы над реальными проектами под руководством опытных наставников. Курс построен так, чтобы даже полный новичок смог освоить профессиональный инструментарий и создать портфолио, достойное внимания работодателей.

Что нужно знать о программах для графического дизайна

Графические редакторы — это ваша творческая мастерская, где рождаются визуальные идеи. Каждая программа имеет свою специфику и области применения. Перед погружением в конкретные инструменты, необходимо понять фундаментальные аспекты выбора программного обеспечения для дизайнера.

Первое, что следует учитывать — различия между растровой и векторной графикой:

Растровая графика состоит из пикселей (точек) и подходит для работы с фотографиями и сложными изображениями с плавными цветовыми переходами

состоит из пикселей (точек) и подходит для работы с фотографиями и сложными изображениями с плавными цветовыми переходами Векторная графика построена на математических формулах и идеальна для логотипов, иллюстраций и элементов, которые могут масштабироваться без потери качества

Второй важный аспект — специализация программы. Некоторые инструменты универсальны, другие созданы для узкоспециализированных задач:

Создание и редактирование иллюстраций

Фоторедактирование

Верстка полиграфии

UI/UX дизайн интерфейсов

3D-моделирование и визуализация

Анимация и моушн-дизайн

Третий фактор — уровень входа и кривая обучения. Некоторые программы интуитивно понятны с первого запуска, другие требуют месяцев освоения основных функций. Для новичка оптимальны инструменты с низким порогом входа, позволяющие быстро получить результат и поддерживающие мотивацию к дальнейшему обучению. 🚀

Алексей Соколов, арт-директор

Помню свой первый проект — логотип для локального кафе. Я тогда только-только установил Adobe Illustrator и был уверен, что справлюсь за пару часов. Через неделю мучений с пером Безье и настройками градиентов я понял, насколько наивным был. Сегодня я бы посоветовал новичку начать с чего-то более дружелюбного, например, с Figma или Affinity Designer. Это как учиться водить — сначала на механической "Ладе" с разваливающейся коробкой передач или на современном автомате с круиз-контролем. Второй вариант позволяет сосредоточиться на дороге, а не на педалях. В дизайне так же — сначала нужно понять принципы композиции и цвета, а не бороться с интерфейсом программы.

Четвертый критерий — бюджет. Профессиональное ПО требует существенных финансовых вложений, особенно при подписочной модели. Начинающему дизайнеру стоит рассмотреть бесплатные альтернативы или программы с единоразовой оплатой, которые позволят отточить навыки без ежемесячных расходов.

Критерий выбора На что обратить внимание Почему это важно Тип графики Растр или вектор Определяет сферу применения и ограничения Специализация Универсальность vs узкая направленность Влияет на эффективность работы с конкретными задачами Порог вхождения Сложность интерфейса и обучения Определяет скорость освоения и первые результаты Стоимость Подписка, единоразовая покупка или бесплатно Влияет на ROI и долгосрочные затраты

Основные типы графических программ и их назначение

Графические программы можно классифицировать по их основному назначению и типу создаваемого контента. Понимание этих категорий поможет выбрать инструменты, соответствующие вашим творческим задачам.

1. Редакторы растровой графики

Эти программы работают с изображениями, состоящими из сетки пикселей. Они идеальны для фотографий и сложных изображений с реалистичными текстурами.

Основные возможности: ретуширование фотографий, создание коллажей, цветокоррекция, работа со слоями

ретуширование фотографий, создание коллажей, цветокоррекция, работа со слоями Типичные представители: Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo

Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo Применение: обработка фотографий, цифровая живопись, фотоманипуляции

2. Редакторы векторной графики

Эти инструменты создают изображения на основе математических формул, что обеспечивает масштабируемость без потери качества.

Основные возможности: создание логотипов, иллюстраций, иконок, работа с контурами и кривыми

создание логотипов, иллюстраций, иконок, работа с контурами и кривыми Типичные представители: Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape

Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape Применение: разработка логотипов, фирменного стиля, иллюстраций, инфографики

3. Программы для верстки и макетирования

Специализированные инструменты для создания многостраничных документов с комплексной структурой.

Основные возможности: работа с текстом и изображениями, настройка стилей, создание макетов страниц

работа с текстом и изображениями, настройка стилей, создание макетов страниц Типичные представители: Adobe InDesign, QuarkXPress, Scribus

Adobe InDesign, QuarkXPress, Scribus Применение: дизайн журналов, книг, каталогов, брошюр, многостраничной полиграфии

4. Программы для UI/UX дизайна

Инструменты для проектирования интерфейсов и прототипирования цифровых продуктов.

Основные возможности: создание прототипов, работа с компонентами, коллаборация

создание прототипов, работа с компонентами, коллаборация Типичные представители: Figma, Adobe XD, Sketch

Figma, Adobe XD, Sketch Применение: дизайн интерфейсов приложений, веб-сайтов, прототипирование

5. Программы для 3D-моделирования и визуализации

Мощные инструменты для создания трехмерных моделей и реалистичных визуализаций.

Основные возможности: создание 3D-объектов, текстурирование, рендеринг, анимация

создание 3D-объектов, текстурирование, рендеринг, анимация Типичные представители: Blender, Cinema 4D, 3ds Max

Blender, Cinema 4D, 3ds Max Применение: архитектурные визуализации, продуктовый дизайн, создание персонажей и сцен

6. Программы для анимации и моушн-дизайна

Специализированные инструменты для создания движущейся графики и визуальных эффектов.

Основные возможности: анимация объектов, работа с временной шкалой, визуальные эффекты

анимация объектов, работа с временной шкалой, визуальные эффекты Типичные представители: Adobe After Effects, Toon Boom, Cavalry

Adobe After Effects, Toon Boom, Cavalry Применение: видеографика, анимационные ролики, титры, спецэффекты

Топ-5 программ для новичков в графическом дизайне

Выбор первой программы — критически важное решение для начинающего дизайнера. Идеальный инструмент должен быть достаточно мощным для реальных проектов, но при этом не перегружать новичка сложностями. Представляю пятерку программ, которые доказали свою дружелюбность к начинающим дизайнерам. 🔍

Марина Волкова, преподаватель курсов дизайна

За 7 лет преподавания я наблюдала, как студенты осваивают разные программы. Особенно запомнилась Елена, 42-летняя женщина, решившая сменить профессию бухгалтера на графического дизайнера. Она была в панике от мысли об освоении Photoshop с его тысячей функций. Мы начали с Canva — простого инструмента с готовыми шаблонами, где она создала первые работы и почувствовала уверенность. Затем перешли к Figma, где интерфейс понятнее Adobe-продуктов. К концу курса Елена освоила базовые функции Photoshop и Illustrator, создав портфолио, которое помогло ей получить первые заказы. Ключевым был постепенный переход от простого к сложному, без стресса от необходимости сразу освоить профессиональные программы.

1. Figma

Идеальная стартовая точка для новичка, особенно интересующегося веб-дизайном и UI/UX. Работает в браузере и не требует мощного компьютера.

Сильные стороны: интуитивный интерфейс, работа в облаке, отличные возможности для совместной работы

интуитивный интерфейс, работа в облаке, отличные возможности для совместной работы Слабые стороны: ограниченные возможности для сложного фоторедактирования, необходимость интернет-соединения

ограниченные возможности для сложного фоторедактирования, необходимость интернет-соединения Сложность освоения: ⭐⭐☆☆☆ (2/5)

⭐⭐☆☆☆ (2/5) Примеры проектов: веб-сайты, мобильные приложения, баннеры, простые иллюстрации

2. Canva

Облачный сервис для быстрого создания визуального контента с минимальным порогом входа. Идеален для социальных сетей и базовых маркетинговых материалов.

Сильные стороны: тысячи готовых шаблонов, простейший интерфейс, богатая библиотека изображений

тысячи готовых шаблонов, простейший интерфейс, богатая библиотека изображений Слабые стороны: ограниченная кастомизация, зависимость от шаблонов, мало профессиональных функций

ограниченная кастомизация, зависимость от шаблонов, мало профессиональных функций Сложность освоения: ⭐☆☆☆☆ (1/5)

⭐☆☆☆☆ (1/5) Примеры проектов: посты для соцсетей, презентации, простые брошюры, визитки

3. Affinity Designer

Мощная альтернатива Adobe Illustrator с единоразовой оплатой. Хороший баланс между профессиональными возможностями и доступностью для новичков.

Сильные стороны: профессиональные инструменты за разумную цену, поддержка и растровой, и векторной графики

профессиональные инструменты за разумную цену, поддержка и растровой, и векторной графики Слабые стороны: менее распространена в индустрии, ограниченная экосистема плагинов

менее распространена в индустрии, ограниченная экосистема плагинов Сложность освоения: ⭐⭐⭐☆☆ (3/5)

⭐⭐⭐☆☆ (3/5) Примеры проектов: логотипы, иллюстрации, иконки, элементы интерфейса

4. GIMP

Бесплатная альтернатива Photoshop с открытым исходным кодом. Предлагает мощный функционал для редактирования изображений.

Сильные стороны: полностью бесплатный, обширный функционал, активное сообщество

полностью бесплатный, обширный функционал, активное сообщество Слабые стороны: менее интуитивный интерфейс, отсутствие некоторых продвинутых функций

менее интуитивный интерфейс, отсутствие некоторых продвинутых функций Сложность освоения: ⭐⭐⭐☆☆ (3/5)

⭐⭐⭐☆☆ (3/5) Примеры проектов: ретуширование фотографий, создание коллажей, базовая обработка изображений

5. Adobe Photoshop Elements

"Облегченная" версия профессионального Photoshop, специально созданная для начинающих пользователей.

Сильные стороны: упрощенный интерфейс с сохранением основных функций, поддержка Adobe, единоразовая оплата

упрощенный интерфейс с сохранением основных функций, поддержка Adobe, единоразовая оплата Слабые стороны: ограниченный функционал по сравнению с полной версией, не самая низкая цена

ограниченный функционал по сравнению с полной версией, не самая низкая цена Сложность освоения: ⭐⭐⭐☆☆ (3/5)

⭐⭐⭐☆☆ (3/5) Примеры проектов: обработка фотографий, создание графики для соцсетей, базовые коллажи

Программа Основное применение Модель оплаты Доступность для начинающих Платформы Figma UI/UX, веб-дизайн Бесплатно/Подписка Высокая Web, Windows, macOS Canva Социальные медиа, базовый дизайн Бесплатно/Подписка Очень высокая Web, iOS, Android Affinity Designer Векторная графика, иллюстрации Единоразовая оплата Средняя Windows, macOS, iPadOS GIMP Фоторедактирование, растровая графика Бесплатно Средняя Windows, macOS, Linux Photoshop Elements Базовая обработка фотографий Единоразовая оплата Средняя Windows, macOS

Бесплатные альтернативы для старта в дизайне

Финансовый барьер не должен стать препятствием для начала карьеры в дизайне. Существует множество бесплатных инструментов, которые обеспечивают отличные возможности для обучения и даже для профессиональных проектов. 💰

1. Векторные редакторы

Inkscape — мощная бесплатная альтернатива Adobe Illustrator с открытым исходным кодом.

Ключевые возможности: полноценный набор инструментов для работы с векторами, поддержка SVG, расширяемость через плагины

полноценный набор инструментов для работы с векторами, поддержка SVG, расширяемость через плагины Ограничения: менее отполированный интерфейс, отсутствие некоторых продвинутых функций, иногда проблемы с производительностью

менее отполированный интерфейс, отсутствие некоторых продвинутых функций, иногда проблемы с производительностью Идеально для: создания логотипов, иконок, простых иллюстраций и инфографики

Gravit Designer (бесплатная версия) — современный векторный редактор с облачным хранением.

Ключевые возможности: интуитивный интерфейс, неразрушающие эффекты, работа с сеткой

интуитивный интерфейс, неразрушающие эффекты, работа с сеткой Ограничения: в бесплатной версии ограниченный доступ к некоторым функциям и экспорту

в бесплатной версии ограниченный доступ к некоторым функциям и экспорту Идеально для: UI/UX элементов, веб-графики, простых иллюстраций

2. Растровые редакторы

GIMP — полноценный редактор растровой графики с открытым исходным кодом.

Ключевые возможности: многослойное редактирование, обширный набор инструментов ретуширования, поддержка плагинов

многослойное редактирование, обширный набор инструментов ретуширования, поддержка плагинов Ограничения: более сложный пользовательский интерфейс, отсутствие некоторых продвинутых функций фотошопа

более сложный пользовательский интерфейс, отсутствие некоторых продвинутых функций фотошопа Идеально для: фоторедактирования, создания коллажей, простых манипуляций с изображениями

Krita — бесплатный редактор, ориентированный на цифровую живопись.

Ключевые возможности: продвинутые кисти, поддержка слоев и масок, инструменты для анимации

продвинутые кисти, поддержка слоев и масок, инструменты для анимации Ограничения: менее функционален для сложного фоторедактирования, фокус на рисовании

менее функционален для сложного фоторедактирования, фокус на рисовании Идеально для: цифровой живописи, иллюстраций, концепт-арта, комиксов

3. Программы для UI/UX дизайна

Figma (бесплатный план) — современный инструмент для интерфейсного дизайна и прототипирования.

Ключевые возможности: коллаборативный дизайн, компонентная система, простой прототипинг

коллаборативный дизайн, компонентная система, простой прототипинг Ограничения: лимит на количество файлов и проектов, ограниченная история версий

лимит на количество файлов и проектов, ограниченная история версий Идеально для: создания прототипов сайтов и приложений, UI компонентов

Penpot — первый инструмент с открытым исходным кодом для дизайна и прототипирования.

Ключевые возможности: векторное редактирование, компоненты и библиотеки, интеграция с разработкой

векторное редактирование, компоненты и библиотеки, интеграция с разработкой Ограничения: более новый продукт с менее развитой экосистемой плагинов

более новый продукт с менее развитой экосистемой плагинов Идеально для: дизайна интерфейсов, создания компонентных систем, прототипирования

4. Программы для 3D и программы визуализации

Blender — мощный пакет для 3D-моделирования, анимации, визуализации и даже монтажа видео.

Ключевые возможности: полный набор инструментов для 3D, продвинутый рендеринг, физика, скульптинг

полный набор инструментов для 3D, продвинутый рендеринг, физика, скульптинг Ограничения: крутая кривая обучения, сложный интерфейс для новичков

крутая кривая обучения, сложный интерфейс для новичков Идеально для: 3D-моделирования, архитектурной визуализации, анимации персонажей

5. Инструменты для верстки

Scribus — бесплатная программа для верстки с открытым исходным кодом.

Ключевые возможности: профессиональная верстка, поддержка CMYK, подготовка к печати

профессиональная верстка, поддержка CMYK, подготовка к печати Ограничения: менее интуитивный интерфейс, ограниченная поддержка некоторых форматов

менее интуитивный интерфейс, ограниченная поддержка некоторых форматов Идеально для: верстки брошюр, флаеров, простых книг и журналов

Использование бесплатных программ на старте карьеры дает возможность сосредоточиться на развитии дизайнерского мышления без финансовых вложений. Многие профессиональные дизайнеры успешно работают с открытыми альтернативами, особенно в сферах, где не требуется жесткая интеграция с индустриальными стандартами.

Как выбрать программу визуализации для ваших задач

Выбор программы визуализации требует четкого понимания ваших конкретных задач, желаемых результатов и готовности инвестировать время в обучение. Этот процесс можно разбить на несколько логических шагов. 🧩

Шаг 1: Определите тип проектов, над которыми планируете работать

Для фотообработки и ретуши: растровые редакторы (Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo)

растровые редакторы (Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo) Для логотипов и иллюстраций: векторные редакторы (Adobe Illustrator, Inkscape, Affinity Designer)

векторные редакторы (Adobe Illustrator, Inkscape, Affinity Designer) Для UI/UX дизайна: специализированные инструменты (Figma, Adobe XD, Sketch)

специализированные инструменты (Figma, Adobe XD, Sketch) Для 3D-моделирования и визуализации: 3D-пакеты (Blender, Cinema 4D, 3ds Max)

3D-пакеты (Blender, Cinema 4D, 3ds Max) Для верстки печатных материалов: программы верстки (Adobe InDesign, Scribus)

Шаг 2: Оцените ваш текущий уровень навыков и время для обучения

Будьте честны с собой относительно вашей готовности осваивать сложные инструменты. Если вы только начинаете, выбирайте программы с более пологой кривой обучения и хорошей документацией.

Новичкам: Canva, Figma, Adobe Photoshop Elements

Canva, Figma, Adobe Photoshop Elements С базовым опытом: Affinity Designer/Photo, GIMP, Inkscape

Affinity Designer/Photo, GIMP, Inkscape Готовым к вызовам: Adobe Creative Cloud, Blender, Cinema 4D

Шаг 3: Учитывайте свой бюджет и модель оплаты

Финансовая составляющая часто играет решающую роль, особенно для начинающих дизайнеров.

Бесплатные решения: GIMP, Inkscape, Krita, бесплатные планы Figma и Canva

GIMP, Inkscape, Krita, бесплатные планы Figma и Canva Единоразовая покупка: Affinity Designer/Photo/Publisher, Pixelmator Pro

Affinity Designer/Photo/Publisher, Pixelmator Pro Подписочная модель: Adobe Creative Cloud, Sketch, расширенные планы Figma и Canva

Шаг 4: Оцените требования к оборудованию

Некоторые программы визуализации требуют мощных компьютеров, особенно для 3D-графики и сложных проектов.

Для маломощных компьютеров: веб-решения (Figma, Canva), легковесные приложения (Inkscape, Krita)

веб-решения (Figma, Canva), легковесные приложения (Inkscape, Krita) Для средней конфигурации: Adobe Photoshop, Affinity Designer/Photo

Adobe Photoshop, Affinity Designer/Photo Требуют мощного железа: 3D-программы, особенно для сложного рендеринга (Blender, Cinema 4D)

Шаг 5: Учитывайте отраслевые стандарты и совместимость

Если вы планируете работать с определенными компаниями или в конкретной индустрии, узнайте, какие программы там используются.

Рекламные агентства и студии: чаще всего Adobe Creative Cloud

чаще всего Adobe Creative Cloud Продуктовые команды и стартапы: Figma, Sketch для UI/UX

Figma, Sketch для UI/UX Архитектурные бюро: специализированные программы визуализации (3ds Max, V-Ray, ArchiCAD)

Шаг 6: Используйте пробные версии и образовательные ресурсы

Большинство коммерческих программ предлагают бесплатные пробные периоды. Используйте их, чтобы почувствовать интерфейс и понять, насколько программа соответствует вашим потребностям.

Скачивайте пробные версии с официальных сайтов разработчиков

Используйте бесплатные онлайн-уроки для ознакомления с базовым функционалом

Присоединяйтесь к сообществам пользователей программы, чтобы получить советы и поддержку

Помните, что универсального инструмента не существует. Многие профессиональные дизайнеры используют комбинацию программ для решения разных задач. Начните с одной программы, которая лучше всего соответствует вашим приоритетным задачам, освойте ее, а затем постепенно расширяйте свой инструментарий.

Выбор графических программ — это не финальное решение, а начало увлекательного пути. Технологии дизайна постоянно развиваются, появляются новые инструменты, а существующие эволюционируют. Ваша способность адаптироваться и осваивать новые программы станет одним из ключевых профессиональных навыков. Главное — начать создавать, экспериментировать и практиковаться. Даже самая простая программа в руках талантливого дизайнера способна создать шедевр, а самая дорогая не спасет при отсутствии базовых принципов дизайна и визуального мышления.

