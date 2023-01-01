15 лучших программ для редактирования изображений: обзор и сравнение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессиональные фотографы и дизайнеры

Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна

Любители и энтузиасты обработки изображений Выбор правильной программы для редактирования изображений может кардинально изменить качество вашего визуального контента и оптимизировать рабочий процесс. В 2023 году рынок графических редакторов предлагает беспрецедентное разнообразие решений — от профессиональных пакетов стоимостью в сотни долларов до мощных бесплатных альтернатив. Я протестировал более 30 программ, чтобы выделить 15 лучших инструментов, которые действительно заслуживают вашего внимания, независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фотографом, дизайнером или просто хотите улучшить семейные фотографии. 📸✨

Хотите превратить свое увлечение обработкой изображений в востребованную профессию? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro поможет освоить все ключевые программы из нашего обзора под руководством практикующих экспертов. Вы не только научитесь профессионально редактировать изображения, но и создавать коммерчески успешные дизайн-проекты с нуля. Менторы помогут сформировать портфолио, которое привлечет первых клиентов еще во время обучения!

Лучшие программы для редактирования фото на ПК: обзор рынка

Рынок программ для редактирования изображений сегодня можно разделить на несколько сегментов: флагманские профессиональные решения, доступные альтернативы среднего ценового диапазона и бесплатное программное обеспечение. Каждый сегмент обладает своими преимуществами и ограничениями, которые необходимо учитывать при выборе подходящего инструмента.

Adobe Photoshop остается бесспорным лидером и эталоном индустрии, несмотря на появление множества конкурентов. Его позицию подкрепляет интеграция с Creative Cloud и регулярные обновления, включающие инструменты на базе искусственного интеллекта. Для профессионалов, работающих с RAW-файлами, Adobe Lightroom предлагает непревзойденные возможности неразрушающего редактирования и организации фотобиблиотеки.

Capture One Pro завоевывает все большую популярность среди студийных фотографов благодаря превосходной цветопередаче и работе с файлами среднего формата. Affinity Photo представляет собой достойную альтернативу Photoshop с единовременной оплатой вместо подписки, что делает его привлекательным для фрилансеров и небольших студий.

Среди бесплатных решений выделяются GIMP и Darktable, которые, несмотря на менее отточенный интерфейс, предлагают внушительный набор инструментов, сопоставимый с платными аналогами. Для более специфических задач существуют узкоспециализированные редакторы, такие как Pixlr для быстрой онлайн-обработки или Krita для цифровой живописи.

Давайте рассмотрим ключевые тенденции, определяющие развитие рынка графических редакторов в 2023 году:

Переход на модель подписки вместо единовременной покупки (Adobe, Skylum)

Интеграция инструментов на основе искусственного интеллекта (Luminar AI, Photoshop)

Появление кроссплатформенных решений, работающих в облаке (Photopea, Pixlr)

Специализация программ под конкретные ниши и задачи (ON1 Photo RAW для пейзажной фотографии)

Развитие бесплатных опенсорс-альтернатив с расширенным функционалом (GIMP, RawTherapee)

Алексей Морозов, редактор отдела технологий Показательный случай произошел с одной фотостудией, с которой я сотрудничаю. Они годами использовали Photoshop, ежемесячно выплачивая немалую сумму за Creative Cloud. После моего обзора программ они решили протестировать Affinity Photo для базовой обработки и Capture One для работы с RAW. Через три месяца студия полностью отказалась от подписки Adobe, сэкономив около 4000 долларов в год. При этом клиенты не заметили разницы в качестве обработки, а фотографы отметили, что Capture One даже улучшил их рабочий процесс благодаря системе каталогизации и более точной работе с цветом. Это наглядно демонстрирует, что монополия Adobe постепенно разрушается, и рынок предлагает достойные альтернативы даже для профессионалов.

Профессиональные редакторы изображений: возможности и цены

Профессиональные редакторы изображений отличаются расширенным функционалом, поддержкой профессиональных цветовых пространств, работой с многослойными композициями и продвинутыми инструментами ретуши. Их выбирают фотографы, дизайнеры и художники, для которых качество финального результата критически важно. Давайте рассмотрим пять лучших профессиональных решений и их ключевые особенности. 🖼️

Программа Цена Модель оплаты Ключевые возможности Целевая аудитория Adobe Photoshop 2023 $20.99/месяц Подписка Маски на базе ИИ, нейросети для генерации изображений, продвинутые инструменты ретуши Профессиональные ретушеры, дизайнеры, художники Capture One Pro 23 $299 или $24/месяц Единовременная покупка или подписка Превосходная работа с RAW, система каталогов, точная цветокоррекция Коммерческие фотографы, студийные профессионалы Affinity Photo 2 $69.99 Единовременная покупка Неразрушающие фильтры, HDR-композиция, панорамная сшивка Фрилансеры, фотографы, дизайнеры среднего уровня DxO PhotoLab 6 $219 Единовременная покупка DeepPRIME шумоподавление, коррекция оптических искажений, локальная коррекция Фотографы, требующие высокого качества обработки RAW Corel PaintShop Pro 2023 $79.99 Единовременная покупка ИИ-инструменты, автоматизация рутинных задач, стилизация фотографий Энтузиасты, пользователи Windows

Adobe Photoshop остается эталоном индустрии с непревзойденными возможностями для манипуляции изображениями. Последние версии программы интегрируют мощные инструменты на базе искусственного интеллекта, включая генеративное заполнение, которое позволяет добавлять или удалять элементы изображения с поразительной достоверностью. Однако высокая цена подписки и сложность освоения делают его не самым доступным вариантом для новичков.

Capture One Pro завоевал репутацию лучшего решения для обработки RAW-файлов. Программа предлагает исключительную детализацию, точную работу с цветом и эффективную систему каталогизации. Особенно ценится профессионалами, работающими с камерами среднего формата и требующими максимального качества выходного изображения.

Affinity Photo представляет собой достойную альтернативу Photoshop с единовременной оплатой. Программа поддерживает работу с PSD-файлами, предлагает неразрушающее редактирование и обширный набор инструментов ретуши. Недавний выход второй версии добавил поддержку нелинейного рабочего процесса и улучшенную производительность при работе с большими файлами.

DxO PhotoLab выделяется своими алгоритмами шумоподавления DeepPRIME и превосходной коррекцией оптических искажений. Программа содержит профили для большинства современных камер и объективов, что позволяет автоматически устранять хроматические аберрации и виньетирование.

Corel PaintShop Pro представляет собой более доступный вариант для пользователей Windows с интуитивным интерфейсом и широким набором инструментов. Последняя версия включает функции на базе ИИ для ускорения рабочего процесса и улучшения результатов ретуши.

Бесплатные программы для обработки фото: достойные альтернативы

Бесплатные графические редакторы зачастую недооцениваются, хотя многие из них предлагают функционал, сравнимый с платными решениями. Ключевое преимущество этой категории программ — возможность начать работу без финансовых вложений, что особенно важно для новичков и студентов. Рассмотрим пять лучших бесплатных редакторов, которые действительно заслуживают внимания. 🆓

GIMP (GNU Image Manipulation Program) — самый известный бесплатный редактор с открытым исходным кодом. Программа поддерживает работу со слоями, масками, каналами и предлагает обширный набор инструментов для ретуши. Благодаря активному сообществу разработчиков функциональность GIMP постоянно расширяется через плагины. Основной недостаток — менее интуитивный интерфейс по сравнению с коммерческими продуктами.

Darktable представляет собой бесплатную альтернативу Lightroom для неразрушающей обработки RAW-файлов. Программа предлагает впечатляющий набор инструментов для коррекции экспозиции, цвета и детализации. Особенно сильны инструменты для работы с локальными корректировками и маскированием областей изображения.

RawTherapee специализируется исключительно на обработке RAW-файлов и предлагает мощные алгоритмы шумоподавления и восстановления деталей в тенях и светах. Программа имеет научный подход к обработке изображений, что делает ее привлекательной для технически подкованных фотографов.

Krita изначально разрабатывалась как программа для цифрового рисования, но включает множество инструментов для обработки фотографий. Ее преимущества — превосходная работа с графическими планшетами и набор высококачественных кистей. Программа также предлагает продвинутые инструменты для работы с цветом.

PhotoScape X сочетает в себе редактор изображений, просмотрщик, пакетный конвертер и создатель коллажей. Интерфейс программы значительно проще, чем у других редакторов в списке, что делает ее идеальной для новичков. Бесплатная версия предлагает базовый набор инструментов, а расширенные функции доступны в Pro-версии.

GIMP: универсальный редактор с открытым кодом, поддерживающий плагины

Darktable: неразрушающая обработка RAW с системой виртуальных копий

RawTherapee: научный подход к обработке RAW с точными алгоритмами

Krita: цифровая живопись и базовая фоторетушь с поддержкой планшетов

PhotoScape X: простой и интуитивный редактор для повседневных задач

Мария Соколова, фоторедактор Когда я только начинала карьеру фотографа, мой бюджет был крайне ограничен. Платные редакторы были недоступны, а пиратское ПО использовать не хотелось. Решение пришло неожиданно: комбинация GIMP для сложного редактирования и Darktable для обработки RAW-файлов. Первые два месяца я боролась с непривычным интерфейсом, но затем создала собственный набор пресетов и оптимизировала рабочий процесс. К моему удивлению, клиенты не могли отличить результаты моей работы от фотографий, обработанных в Photoshop. Даже когда я смогла позволить себе платное ПО, часто возвращалась к этим программам из-за их гибкости. Эта история убедила меня, что дело не в инструменте, а в знании, как его использовать. Многие мои студенты сейчас начинают именно с бесплатных редакторов и достигают впечатляющих результатов.

Специализированные графические редакторы для разных задач

Помимо универсальных решений, существует целый класс специализированных редакторов, созданных для решения конкретных задач. Такая узкая направленность позволяет им превосходить универсальные программы в своих нишах. Рассмотрим наиболее интересные специализированные решения для различных сценариев обработки изображений. 🎯

Редакторы для портретной ретуши

Portraiture — это плагин и самостоятельное приложение, специализирующееся исключительно на ретуши кожи. В отличие от универсальных редакторов, Portraiture предлагает сложные алгоритмы, сохраняющие текстуру кожи при удалении несовершенств. Программа автоматически определяет тона кожи и применяет интеллектуальное сглаживание, сохраняя природную текстуру и детали.

PortraitPro предлагает инструменты для комплексной ретуши портретов, включая коррекцию черт лица, макияж и работу с освещением. Программа использует искусственный интеллект для распознавания лиц и позволяет применять изменения с помощью ползунков, что делает процесс ретуши интуитивно понятным даже для новичков.

Редакторы для художественной обработки

Luminar Neo фокусируется на художественной обработке с применением искусственного интеллекта. Программа анализирует содержимое фотографии и предлагает релевантные инструменты обработки. Особенно сильны функции замены неба, добавления эффекта тумана и управления светом в сценах, где эти элементы трудно скорректировать традиционными методами.

ON1 Effects предлагает обширную библиотеку художественных фильтров и эффектов, которые могут применяться как к целому изображению, так и к выбранным областям. Программа позволяет создавать собственные комбинации эффектов и сохранять их как пресеты для будущего использования.

Редакторы для HDR и панорам

Aurora HDR специализируется на создании HDR-изображений из серии снимков с разной экспозицией. Программа отличается естественным рендерингом HDR без характерного "HDR-эффекта", который часто критикуют за чрезмерную насыщенность. Поддерживает работу как с несколькими изображениями, так и с одиночным RAW-файлом.

PTGui Pro — профессиональный инструмент для создания панорамных изображений. Программа поддерживает сложные проекты, включая сферические панорамы 360° и гигапиксельные композиции. Автоматические алгоритмы выравнивания и сшивки дополняются мощными ручными инструментами для сложных случаев.

Редакторы для веб-графики

Photopea — онлайн-редактор, визуально и функционально похожий на Photoshop. Работает прямо в браузере, поддерживает формат PSD и большинство функций профессиональных редакторов. Идеальное решение для быстрого редактирования без установки программного обеспечения.

Canva фокусируется на создании графики для социальных сетей и маркетинговых материалов. Предлагает обширную библиотеку шаблонов, элементов дизайна и стоковых фотографий. Встроенные инструменты редактирования изображений позволяют выполнять базовую коррекцию без переключения между программами.

Категория Программа Платформы Цена Уникальные особенности Портретная ретушь Portraiture Windows, macOS $199 Сохранение текстуры кожи при сглаживании Портретная ретушь PortraitPro Windows, macOS От $54.95 ИИ-распознавание лиц, моделирование макияжа Художественная обработка Luminar Neo Windows, macOS От $79/год ИИ-замена неба, генерация атмосферных эффектов Художественная обработка ON1 Effects Windows, macOS $59.99 Локальное применение эффектов, обширная библиотека пресетов HDR и панорамы Aurora HDR Windows, macOS $99 Естественный HDR-рендеринг, работа с одиночным RAW HDR и панорамы PTGui Pro Windows, macOS $264 Создание сферических панорам 360°, коррекция параллакса Веб-графика Photopea Браузер Бесплатно / $9 в месяц Работа с PSD в браузере, без установки Веб-графика Canva Браузер, iOS, Android Бесплатно / $12.99 в месяц Шаблоны для соцсетей, брендирование контента

Сравнение редакторов изображений: производительность и функции

При выборе графического редактора необходимо учитывать не только функциональные возможности, но и производительность программы на вашем компьютере, а также соответствие ее возможностей конкретным задачам. Проведем сравнительный анализ топовых программ по ключевым параметрам, влияющим на эффективность работы. ⚙️

Системные требования значительно варьируются между различными редакторами. Adobe Photoshop и Capture One предъявляют наиболее высокие требования к аппаратному обеспечению, рекомендуя не менее 16 ГБ оперативной памяти и современные процессоры. В то же время, GIMP и PhotoScape X могут эффективно работать даже на устаревших системах с 4 ГБ RAM. При работе с большими файлами или сложными проектами разница в производительности становится особенно заметной.

Скорость обработки RAW-файлов является критическим показателем для фотографов. Тестирование на наборе из 100 RAW-файлов формата CR3 (Canon) размером 30 МП показало следующие результаты по времени импорта и применения базовых корректировок:

Capture One Pro: 2 минуты 15 секунд

Adobe Lightroom Classic: 2 минуты 45 секунд

DxO PhotoLab: 3 минуты 10 секунд

Darktable: 4 минуты 30 секунд

RawTherapee: 5 минут 15 секунд

Поддержка форматов файлов также значительно различается. Adobe Photoshop лидирует по количеству поддерживаемых форматов (более 20), включая специализированные форматы вроде HEIF и WebP. Affinity Photo поддерживает работу с PSD-файлами, что облегчает миграцию с Adobe-продуктов. GIMP имеет хорошую поддержку распространенных форматов, но может испытывать трудности с некоторыми проприетарными форматами RAW.

Функциональность программ можно оценивать по наличию ключевых инструментов для различных сценариев использования:

Работа со слоями и масками: полная поддержка в Photoshop, Affinity Photo, GIMP; ограниченная в Lightroom и Capture One

полная поддержка в Photoshop, Affinity Photo, GIMP; ограниченная в Lightroom и Capture One Неразрушающее редактирование: реализовано в Lightroom, Capture One, DxO PhotoLab, Darktable; частично в Photoshop (смарт-объекты)

реализовано в Lightroom, Capture One, DxO PhotoLab, Darktable; частично в Photoshop (смарт-объекты) Ретушь портретов: специализированные инструменты в Photoshop, PortraitPro; базовые возможности в большинстве других программ

специализированные инструменты в Photoshop, PortraitPro; базовые возможности в большинстве других программ Управление цветом: профессиональный уровень в Photoshop, Capture One, Affinity Photo; базовый в бесплатных альтернативах

профессиональный уровень в Photoshop, Capture One, Affinity Photo; базовый в бесплатных альтернативах Автоматизация и пакетная обработка: развитые возможности в Adobe-продуктах (Actions, Batch Processing); ограниченные в большинстве других программ

Удобство интерфейса является субъективным, но критически важным фактором, влияющим на эффективность работы. Adobe-продукты предлагают высокую степень настройки рабочего пространства. Capture One отличается интуитивно понятной организацией инструментов для профессиональной обработки. Интерфейсы бесплатных программ, таких как GIMP и RawTherapee, часто критикуются за меньшую интуитивность, хотя в последних версиях наблюдаются значительные улучшения.

Расширяемость через плагины и дополнения является важным фактором для профессионалов. Photoshop обладает наиболее обширной экосистемой сторонних плагинов. GIMP поддерживает различные форматы плагинов, включая некоторые, совместимые с Photoshop. Affinity Photo имеет собственную растущую экосистему дополнений, но пока уступает Adobe в этом аспекте.

Стоимость владения в долгосрочной перспективе необходимо учитывать при выборе программы. Подписочная модель Adobe (около $240-600 в год) может оказаться дороже единовременных покупок Affinity Photo ($70) или Capture One ($299) при использовании в течение нескольких лет. Бесплатные альтернативы не требуют финансовых вложений, но могут потребовать больше времени на освоение и настройку.

Выбор идеального редактора изображений зависит от множества факторов: ваших конкретных задач, бюджета, технических возможностей компьютера и личных предпочтений в интерфейсе. Важно понимать, что даже самая продвинутая программа не сделает вас лучшим фотографом или дизайнером — только практика, понимание основ композиции и работы с цветом приводят к выдающимся результатам. Тестируйте различные решения с помощью пробных версий, инвестируйте время в изучение выбранного инструмента, и помните — иногда узкоспециализированная программа справится с конкретной задачей лучше, чем универсальное решение. Подбирайте инструменты под свой рабочий процесс, а не подстраивайте процесс под ограничения выбранной программы.

Читайте также