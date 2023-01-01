Покраска объектов в Blender: от основ до сложных текстур и PBR

Для кого эта статья:

Новички и любители 3D-моделирования, заинтересованные в освоении Blender

Студенты и начинающие графические дизайнеры, желающие развить навыки текстурирования и покраски

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои знания и техники в 3D-графике и текстурировании Мир трехмерного моделирования открывает бесконечные возможности для творчества, и Blender — одна из лучших программ для воплощения ваших идей. Но даже идеально смоделированный объект будет выглядеть безжизненным без правильной покраски и текстурирования. Хорошая новость: освоить эти навыки может каждый! От базовых однотонных материалов до сложных реалистичных текстур — в этом руководстве мы разберем все этапы покраски объектов в Blender, которые превратят вас из новичка в профессионала. 🎨

Основы покраски объектов в Blender: что нужно знать

Прежде чем погрузиться в мир материалов и текстур, необходимо понять ключевые принципы работы с цветом в Blender. Программа предлагает несколько подходов к покраске 3D-объектов, каждый со своими преимуществами и сферами применения.

В Blender существует три основных способа придания объектам цвета и текстуры:

Материалы и шейдеры — создание материалов с определенными свойствами отражения, прозрачности, шероховатости и т.д.

— создание материалов с определенными свойствами отражения, прозрачности, шероховатости и т.д. UV-развертка и текстурирование — нанесение 2D-изображений на 3D-объект с помощью UV-координат.

— нанесение 2D-изображений на 3D-объект с помощью UV-координат. Вершинное окрашивание — прямая покраска вершин модели.

Для эффективной работы с материалами в Blender необходимо освоить интерфейс редактора нодов (Node Editor). Именно здесь создаются и настраиваются все материалы и шейдеры.

Способ покраски Преимущества Недостатки Применение Материалы и шейдеры Быстрота, реалистичность, гибкость настройки Ограниченный контроль над деталями Простые объекты, визуализация концептов UV-текстурирование Высокая детализация, точный контроль Требует времени на подготовку UV-карты Сложные модели, персонажи, реалистичные объекты Вершинное окрашивание Интуитивность, быстрый результат Зависит от плотности сетки, ограниченная детализация Стилизованные объекты, быстрые наброски

Для начала работы с материалами необходимо перейти во вкладку Shading (Затенение) в верхней части интерфейса Blender. Здесь вы увидите редактор нодов и окно предпросмотра, где можно сразу наблюдать за результатами ваших действий.

Важно отметить, что качество покраски и текстурирования напрямую зависит от правильно настроенного освещения в сцене. Даже идеально созданный материал будет выглядеть плохо при неправильном освещении. Используйте комбинацию из нескольких источников света для достижения реалистичного результата. 🔦

Материалы и шейдеры: как красить объекты в Blender

Материалы — это основа визуального представления объектов в Blender. Они определяют, как свет будет взаимодействовать с поверхностью, создавая эффекты блеска, прозрачности, шероховатости и многое другое. Для начала работы с материалами необходимо выделить объект и в панели Material Properties (Свойства материала) нажать на кнопку "+ New" для создания нового материала.

Базовый материал в Blender состоит из шейдера Principled BSDF, который объединяет множество свойств поверхности в одном ноде. Вот основные параметры, с которыми вы будете работать чаще всего:

Base Color — основной цвет материала

— основной цвет материала Metallic — параметр металличности (от 0 до 1)

— параметр металличности (от 0 до 1) Roughness — шероховатость поверхности

— шероховатость поверхности Specular — интенсивность бликов

— интенсивность бликов Transmission — прозрачность материала

— прозрачность материала Subsurface — эффект подповерхностного рассеивания (для кожи, воска и т.д.)

Для создания простого материала достаточно настроить Base Color и Roughness. Например, для создания пластика установите Base Color в желаемый цвет, а Roughness примерно на 0.3-0.5. Для металла увеличьте параметр Metallic до 1 и настройте Roughness в зависимости от того, насколько полированным должен быть металл.

Максим Соколов, 3D-художник Когда я только начинал работать с Blender, меня поразило, насколько быстро можно создавать реалистичные материалы при правильном подходе. Помню свой первый серьезный проект — визуализацию интерьера кухни для клиента. Ключевым элементом была столешница из гранита со сложной текстурой. Я потратил несколько часов, пытаясь создать гранит с помощью процедурных текстур, но результат выглядел искусственно. Тогда я решил использовать комбинированный подход: взял фотографию реального гранита, обработал её в графическом редакторе для создания бесшовной текстуры, а затем загрузил в Blender как базовый цвет. Но самым важным шагом стало создание карты неровностей (Normal Map) и карты отражения (Roughness Map) из той же текстуры. Подключив эти текстуры к соответствующим входам шейдера Principled BSDF, я получил поразительно реалистичный результат. Клиент был в восторге и не мог поверить, что это 3D-модель, а не фотография. С тех пор я всегда говорю начинающим: не ограничивайтесь только цветом — используйте дополнительные карты для создания по-настоящему реалистичных материалов.

Для создания более сложных материалов можно использовать комбинации различных шейдеров и текстур. Ноды в Blender позволяют создавать практически любые материалы — от простого пластика до сложных поверхностей, таких как кожа, мокрый асфальт или старое дерево.

Вот пример создания простого деревянного материала:

Создайте новый материал и откройте редактор нодов. К ноду Principled BSDF подключите ноду Image Texture с загруженной текстурой дерева к входу Base Color. Дублируйте ноду Image Texture и подключите её через ноды Bump и Normal Map к входу Normal шейдера. При необходимости добавьте третью копию текстуры, преобразованную в оттенки серого, к входу Roughness для контроля блеска.

Помните, что каждый материал в Blender может иметь несколько слоев. Используйте ноды Mix Shader для комбинирования разных шейдеров, например, для создания частично мокрой или загрязненной поверхности. 💧

UV-развёртка: подготовка моделей к покраске в Blender

UV-развертка — это процесс создания 2D-представления 3D-модели, который позволяет наносить текстуры на объекты с высокой точностью. Этот процесс можно сравнить с разворачиванием коробки в плоскую выкройку, которую затем можно раскрасить.

Для создания UV-развертки в Blender необходимо:

Выбрать объект и перейти в режим редактирования (Edit Mode). Выделить все вершины (нажмите клавишу A). Нажать U и выбрать один из методов развертки (Unwrap, Smart UV Project, Cube Projection и др.). В редакторе UV перейти к просмотру и редактированию полученной развертки.

Каждый метод UV-развертки имеет свои особенности и применение:

Метод развертки Особенности Лучше всего подходит для Unwrap Использует размеченные швы, требует ручной подготовки Органические модели, персонажи Smart UV Project Автоматически разбивает модель на острова по углам Сложные механические объекты Cube Projection Проецирует UV с шести сторон как куб Кубические и прямоугольные объекты Sphere Projection Сферическая проекция от центра наружу Сферические объекты, планеты

Для сложных моделей перед разверткой необходимо разметить швы (seams). Швы указывают Blender, где можно "разрезать" модель при развертке. Для добавления шва выделите ребра в режиме редактирования и нажмите Ctrl+E > Mark Seam.

После создания UV-развертки вы получаете 2D-представление вашей модели, которое можно использовать для покраски в Blender или в любом графическом редакторе. Для экспорта UV-макета выберите UVs > Export UV Layout в редакторе UV.

Важные советы для хорошей UV-развертки:

Размещайте швы в местах, которые обычно не видны или на естественных границах (например, швы одежды).

Старайтесь избегать сильного растяжения UV-координат, так как это исказит текстуру.

Используйте функции Blender для выравнивания и оптимизации UV-островов (Align, Pack Islands).

Оставляйте небольшие промежутки между UV-островами, чтобы избежать артефактов на границах текстур.

Качественная UV-развертка — это основа для успешного текстурирования. Правильно развернутая модель позволит вам точно контролировать каждый элемент текстуры и создавать высококачественные материалы. 🗺️

Текстурная покраска в Blender: от простого к сложному

После создания UV-развертки можно приступить к текстурной покраске объекта. Blender предлагает несколько способов для этого, от простого нанесения изображений до детальной покраски непосредственно на 3D-объекте.

Базовый способ — использование готовых изображений в качестве текстур:

В режиме Shading добавьте ноду Image Texture. Нажмите кнопку Open и выберите изображение для текстуры. Подключите выход Color ноды Image Texture к входу Base Color шейдера Principled BSDF. При необходимости настройте масштаб и позицию текстуры с помощью ноды Mapping.

Для более точного контроля над текстурой Blender предлагает встроенный инструмент текстурной покраски Texture Paint. Для его использования:

Создайте новую текстуру в панели Material Properties или используйте существующую. Перейдите в режим Texture Paint в верхней части интерфейса. Используйте инструменты рисования для нанесения цвета непосредственно на 3D-модель.

В режиме Texture Paint доступны различные инструменты:

Draw — основной инструмент для рисования

— основной инструмент для рисования Soften — смягчение границ между цветами

— смягчение границ между цветами Smear — размазывание цвета

— размазывание цвета Clone — клонирование участков текстуры

— клонирование участков текстуры Fill — заливка областей одним цветом

— заливка областей одним цветом Mask — создание масок для защиты областей от покраски

Анна Волкова, преподаватель компьютерной графики Однажды ко мне на курс пришла ученица, которая попросила помочь с текстурированием модели старинной шкатулки для её дипломного проекта. Она была в отчаянии, потому что не могла добиться реалистичной текстуры дерева с инкрустацией и потратила уже несколько недель на бесконечные попытки. Проанализировав её подход, я заметила основную ошибку — она пыталась создать всю текстуру в одном слое. Я предложила ей совершенно другой метод работы с использованием слоев и масок в Texture Paint. Мы создали несколько текстурных слоев: базовый слой дерева, слой с потёртостями и трещинами, слой с инкрустацией и слой с мелкими деталями. Для каждого слоя мы использовали отдельное изображение, что позволило работать с ними независимо. Самым важным шагом стало использование инструмента маскирования в Texture Paint — мы создали маски для областей инкрустации, чтобы защитить их при нанесении эффектов старения. Этот подход дал потрясающие результаты — шкатулка выглядела настолько реалистично, что на защите дипломной работы комиссия подумала, что это фотография. С тех пор я всегда учу студентов работать со слоями и масками в Texture Paint — это радикально меняет качество их работ.

Для создания профессиональных текстур рекомендуется использовать PBR-подход (Physically Based Rendering), который включает в себя несколько типов текстурных карт:

Diffuse/Albedo Map — базовый цвет поверхности без теней и бликов

— базовый цвет поверхности без теней и бликов Normal Map — информация о мелких деталях поверхности, создающая иллюзию объема

— информация о мелких деталях поверхности, создающая иллюзию объема Roughness Map — определяет, насколько поверхность матовая или глянцевая

— определяет, насколько поверхность матовая или глянцевая Metallic Map — указывает, какие части поверхности металлические

— указывает, какие части поверхности металлические Ambient Occlusion Map — затемнение в углублениях и щелях

— затемнение в углублениях и щелях Height/Displacement Map — информация о крупных деталях рельефа

Для создания и редактирования этих карт можно использовать как Blender, так и специализированные программы, такие как Substance Painter или Mari. Готовые текстуры затем импортируются обратно в Blender и подключаются к соответствующим входам шейдера Principled BSDF.

Помните, что качественная текстура — это комбинация различных карт, работающих вместе. Даже самая простая модель может выглядеть потрясающе с правильно настроенными текстурами. 🖌️

Продвинутые техники: как красить сложные объекты в Blender

Создание высококачественных и реалистичных материалов для сложных объектов требует более продвинутых техник и глубокого понимания шейдеров и текстурирования. В этом разделе мы рассмотрим методы, которые используют профессионалы для достижения впечатляющих результатов.

Процедурные текстуры — мощный инструмент, который позволяет создавать бесшовные, масштабируемые текстуры без использования изображений. Вот некоторые преимущества процедурных текстур:

Бесконечная детализация без потери качества при приближении

Отсутствие необходимости в UV-развертке для простых объектов

Возможность легкой модификации параметров текстуры

Малый размер файла проекта, так как не используются внешние изображения

Для создания процедурной текстуры используйте текстурные ноды, такие как Noise Texture, Voronoi Texture, Wave Texture и другие. Комбинируя эти ноды с математическими операциями и цветовыми преобразованиями, можно создавать сложные материалы, такие как мрамор, дерево, кожа или ржавчина.

Пример создания процедурной текстуры ржавого металла:

Создайте базовый металлический материал с высоким значением Metallic. Добавьте ноду Noise Texture и подключите её через Color Ramp к фактору смешивания (Mix Shader). Создайте второй материал оранжево-коричневого цвета с высокой шероховатостью. Смешайте оба материала с помощью Mix Shader, используя Noise как маску. Добавьте дополнительные слои шума с разными масштабами для создания разных уровней ржавчины.

Для еще более реалистичных результатов используйте технику смешения процедурных и растровых текстур. Например, используйте процедурные текстуры для создания вариаций и неоднородностей, а растровые текстуры — для детализации.

Ноды геометрии (Geometry Nodes) — относительно новая функция Blender, которая позволяет создавать процедурные вариации не только текстур, но и самой геометрии объекта. Это особенно полезно для создания сложных материалов с физически точным отображением деталей.

Для сложных органических объектов, таких как персонажи, используйте технику UDIM-текстурирования, которая позволяет использовать несколько текстурных плиток для одного объекта, значительно увеличивая разрешение текстур для критически важных областей, таких как лицо.

Техника Сложность освоения Качество результата Время на создание Базовые материалы Низкая Базовое Минуты UV-текстурирование Средняя Высокое Часы Процедурные текстуры Высокая Очень высокое Часы PBR-текстурирование Высокая Профессиональное Дни UDIM и Geometry Nodes Очень высокая Кинематографическое Дни-недели

Не забывайте о возможностях Node Wrangler — аддона для Blender, который значительно упрощает работу с нодами. С его помощью вы можете быстро предпросматривать результаты отдельных нодов, дублировать цепочки нодов и создавать сложные материалы намного быстрее.

Для экономии времени при создании сложных материалов используйте библиотеки материалов и аддоны, такие как Material Library или Poliigon Material Converter. Они предоставляют готовые материалы, которые можно адаптировать под ваши потребности.

Помните, что настоящий профессионализм в текстурировании приходит с опытом. Экспериментируйте, изучайте материалы в реальном мире, анализируйте, как свет взаимодействует с разными поверхностями, и постепенно ваши навыки покраски объектов в Blender достигнут профессионального уровня. 🏆

Освоение искусства покраски и текстурирования в Blender — это путешествие, которое никогда не заканчивается. С каждым новым проектом вы будете открывать новые техники, совершенствовать свои навыки и создавать всё более реалистичные и впечатляющие материалы. Помните, что даже простая модель с великолепной текстурой будет выглядеть лучше, чем сложная модель с посредственным материалом. Начните с основ, постепенно добавляйте сложности и практикуйтесь каждый день — и вскоре ваши работы станут неотличимы от фотографий.

