Подробная инструкция: как применить масштаб в Blender – 5 способов

Для кого эта статья:

3D-художники и дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в Blender

Студенты или прохожие курсов по 3D-моделированию и графическому дизайну

Профессионалы, работающие в анимации, игровой индустрии или архитектуре, нуждающиеся в точных методах масштабирования Точный контроль над масштабом в Blender чаще всего становится камнем преткновения даже для талантливых 3D-художников. Неправильные пропорции способны разрушить самую сложную модель, превратив детализированный проект в нечто неуклюжее и непрофессиональное. Многие творцы теряют часы, манипулируя объектами "на глаз", когда существуют элегантные и точные методы масштабирования, экономящие время и нервы. В этом материале мы разберем пять проверенных способов масштабирования в Blender, которые выведут качество ваших работ на принципиально новый уровень 💪.

Что такое масштабирование в Blender и почему это важно

Масштабирование (scale) в Blender — это изменение размеров объекта по осям X, Y и Z. От правильного масштаба зависит не только визуальная целостность проекта, но и корректная работа физики, модификаторов и анимации. В отличие от простого растягивания в 2D-редакторах, масштабирование в 3D-пространстве требует понимания иерархии объектов и принципов трансформации 🧩.

Важно понимать различие между временным и применённым масштабом. Временный масштаб (non-applied scale) хранится в свойствах объекта и может вызывать непредсказуемые результаты при работе с модификаторами. Применённый масштаб (applied scale) изменяет непосредственно геометрию, обеспечивая стабильную основу для дальнейшей работы.

Тип масштабирования Особенности Когда использовать Временное масштабирование Не меняет геометрию объекта, только его представление При тестировании и предварительной настройке сцены Применённое масштабирование Изменяет фактические координаты вершин объекта Перед добавлением модификаторов и физических свойств Пропорциональное масштабирование Изменяет размеры с сохранением соотношений сторон Для сохранения пропорций сложных моделей Непропорциональное масштабирование Изменяет размеры независимо по каждой оси Для создания сплющенных или вытянутых объектов

Неправильное масштабирование может привести к таким проблемам, как:

Искажение текстур и UV-развёрток

Некорректная работа модификаторов, особенно Boolean и Subdivision Surface

Ошибки при экспорте модели в другие программы

Непредсказуемое поведение физических симуляций

Сложности при анимировании объектов

Максим Дорофеев, технический директор анимационной студии Однажды наша команда работала над персонажем для анимационного короткометражного фильма. Художник моделировал персонажа, не применяя масштаб, просто визуально подгоняя размеры. Когда пришло время риггинга и анимации, начались необъяснимые проблемы — деформации были неестественными, вес костей работал непредсказуемо. Мы потратили три дня на отладку, пока не обнаружили, что масштаб персонажа не был применён должным образом. После исправления этой ошибки все системы заработали как часы. С тех пор у нас железное правило: всегда применяйте масштаб с помощью Ctrl+A перед передачей модели на следующий этап производства.

Применение масштаба в Blender с помощью горячих клавиш

Горячие клавиши в Blender — это не просто удобство, а необходимость для профессиональной работы. Правильное использование клавиатурных сокращений для масштабирования увеличивает производительность в разы 🚀.

Основные комбинации для масштабирования:

S — универсальная клавиша масштабирования, активирующая инструмент scale

— универсальная клавиша масштабирования, активирующая инструмент scale S + X/Y/Z — масштабирование только по выбранной оси

— масштабирование только по выбранной оси S + Shift + X/Y/Z — масштабирование по двум осям одновременно (исключая выбранную)

— масштабирование по двум осям одновременно (исключая выбранную) Alt + S — масштабирование вдоль нормали (особенно полезно в режиме редактирования)

— масштабирование вдоль нормали (особенно полезно в режиме редактирования) Ctrl + A → Scale — применение текущего масштаба к объекту (Apply Scale)

При использовании горячих клавиш масштабирования важно помнить о возможности точной настройки. После нажатия S можно ввести конкретное числовое значение для масштаба. Например, нажав S и введя 2, вы увеличите объект ровно вдвое.

Для более сложного контроля можно комбинировать горячие клавиши с модификаторами:

S + средняя кнопка мыши — блокировка масштабирования на определённой оси

— блокировка масштабирования на определённой оси S + Ctrl — масштабирование с шагом 0.1

— масштабирование с шагом 0.1 S + Shift — более точное масштабирование с малым шагом

Екатерина Новикова, 3D-художник по персонажам Работая над моделью головы для реалистичного персонажа, я столкнулась с необходимостью тонкой настройки пропорций черт лица. Традиционное масштабирование отдельных элементов было недостаточно точным, и результат выглядел неестественно. Ключевым открытием стало использование комбинации Alt+S для масштабирования вдоль нормалей поверхности. Это позволило деликатно корректировать форму носа, скул и лба, сохраняя естественную топологию. Теперь это мой основной инструмент для скульптинга лиц, позволяющий добиться тонких, но критически важных нюансов выражения. Важно не просто знать горячие клавиши, но и понимать, когда каждая из них даёт наилучший результат.

Масштабирование объектов через панель свойств

Не все операции масштабирования удобно выполнять с помощью горячих клавиш. Панель свойств в Blender предлагает визуальный и интуитивно понятный способ точного контроля размеров объекта 🔍.

Для доступа к панели свойств масштабирования:

Выберите объект в сцене Откройте панель свойств (N) или панель Object Properties в правой части интерфейса Найдите раздел Transform, где отображаются значения Scale по осям X, Y и Z

Преимущество использования панели свойств заключается в возможности:

Видеть текущие значения масштаба по каждой оси

Вводить точные числовые значения

Связывать масштаб по осям через иконку цепочки

Сбрасывать масштаб к значению 1.0 по каждой оси отдельно

Особенно полезна панель свойств при работе с объектами, требующими несимметричного масштабирования или когда необходимо точно задать соотношения сторон.

Метод масштабирования Преимущества Недостатки Горячие клавиши (S) Быстрое интуитивное масштабирование, визуальный контроль Сложно достичь абсолютной точности, зависимость от ракурса камеры Панель свойств Точные числовые значения, контроль по отдельным осям Медленнее при быстром прототипировании, требует переключения внимания Панель Tool (T) Комбинирует визуальный контроль и числовой ввод Занимает место на экране, избыточна для простых операций

При работе в команде использование панели свойств обеспечивает дополнительное преимущество — легкость документирования точных размеров и пропорций, что критически важно для согласованности элементов проекта.

Точное масштабирование с использованием числовых значений

Профессиональное 3D-моделирование требует математической точности, особенно при создании технических объектов или архитектурных элементов. Числовое масштабирование в Blender предлагает несколько мощных подходов для достижения абсолютной точности размеров ⚙️.

Основные методы числового масштабирования:

Прямой ввод после активации инструмента — нажмите S, затем введите числовое значение (например, 0.5 для уменьшения вдвое) Относительное масштабирование — введите, например, S → X → 2, чтобы удвоить размер по оси X Абсолютные значения в панели свойств — установите точные значения в полях Scale панели Transform Масштабирование до заданных размеров — используйте дополнения или скрипты для задания абсолютных единиц измерения

Для проектов, требующих соответствия реальным физическим размерам, рекомендуется настроить единицы измерения Blender:

Откройте Scene Properties

В разделе Units установите подходящую систему (Metric или Imperial)

Выберите единицы измерения (миллиметры, сантиметры, метры, дюймы и т.д.)

Активируйте Scale Length для задания масштабного коэффициента сцены

При работе с архитектурными или инженерными моделями часто требуется масштабирование объекта до точных размеров. Для этого:

Измерьте текущий размер объекта с помощью инструмента Measure Рассчитайте коэффициент масштабирования: (целевой размер / текущий размер) Примените полученный коэффициент с помощью S → [коэффициент] → Enter

Для высокоточной работы полезно знать о функциях привязки значений (Snapping). Удерживая Ctrl при масштабировании, вы получаете шаг 0.1, что удобно для контролируемых изменений размера.

Нестандартные техники масштабирования для сложных проектов

За пределами базовых методов масштабирования скрываются продвинутые техники, значительно расширяющие творческие возможности в Blender. Эти подходы особенно ценны при работе со сложными органическими формами, анимационными сетками или масштабными сценами 🔧.

Вот пять нестандартных техник, которые заслуживают внимания:

Пропорциональное редактирование (O) — позволяет масштабировать выделенные элементы с плавным воздействием на окружающую геометрию Масштабирование с привязкой к 3D-курсору — установите 3D-курсор как опорную точку для масштабирования нестандартных форм Неоднородное масштабирование с использованием Empty объектов — создайте пустой объект с модификатором Lattice для сложного деформирования Масштабирование через Shape Keys — используйте ключи формы для анимированного или контролируемого изменения масштаба частей модели Скриптовое масштабирование — используйте Python-скрипты для параметрического масштабирования на основе алгоритмов

Особого внимания заслуживает техника масштабирования с использованием Weight Paint. Она позволяет создавать карты весов, определяющие степень воздействия масштабирования на разные части модели. Это незаменимо при создании сложных органических деформаций.

Для высокодетализированных сцен с многочисленными объектами полезно освоить:

Масштабирование с помощью модификатора Array, позволяющее создавать серии объектов с распределенными размерами

Использование Hooks для локального масштабирования отдельных сегментов модели

Динамическое масштабирование через систему драйверов, связывающее размеры объектов с контроллерами или свойствами

Масштабирование с помощью Geometry Nodes для процедурного контроля над геометрией

При работе с органическими моделями, такими как персонажи или животные, используйте комбинацию модификаторов Lattice и Mesh Deform для более естественного масштабирования. Это позволяет сохранять анатомическую достоверность при изменении пропорций.

Для архитектурных проектов эффективно использовать:

Масштабирование с сохранением определённых размеров (например, толщины стен)

Работу с Collection Instances для масштабирования групп связанных объектов

Non-Destructive масштабирование через модификаторы для возможности последующей корректировки