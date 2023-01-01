Подготовка макета в CorelDRAW для безупречной печати: советы профи

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие графические дизайнеры

Профессиональные дизайнеры, работающие с печатной продукцией

Специалисты типографий и печатных компаний Между профессионально выполненным дизайном и катастрофой на выходе из печатной машины часто стоит всего лишь правильная подготовка макета. Подготовленный в CorelDRAW файл может выглядеть безупречно на экране, но обернуться неожиданными сюрпризами при печати: смещение элементов, искажение цветов или нечитаемый текст. Типографии ежедневно отклоняют десятки макетов из-за технических ошибок, а дизайнеры теряют время и деньги на переделку. Я расскажу, как избежать этих проблем и подготовить безупречный макет с первого раза. 🖨️

Задумываетесь о карьере в графическом дизайне? На курсе Профессия графический дизайнер от Skypro вы не только освоите работу с CorelDRAW и другими профессиональными инструментами, но и научитесь готовить макеты, которые типографии примут с первого раза. Опытные преподаватели-практики покажут все технические нюансы допечатной подготовки и помогут избежать дорогостоящих ошибок. Инвестируйте в знания, которые окупаются на первом же проекте!

Настройка документа перед созданием макета для печати

Правильная настройка документа — это фундамент качественной печати. Пропустите этот шаг, и все последующие усилия могут оказаться напрасными. Начинаем с создания нового документа через меню Файл > Создать. 🔧

При настройке документа необходимо определить следующие параметры:

Размер страницы (учитывая послеобрезной формат)

Ориентацию (книжная/альбомная)

Цветовой режим (CMYK для печати)

Разрешение (минимум 300 dpi для качественной печати)

Выпуск под обрез (bleed) — обычно 3-5 мм

Алексей Петров, арт-директор Однажды наша студия готовила каталог элитной мебели с дедлайном "на вчера". Клиент одобрил дизайн, мы отправили макет в типографию и... получили отказ. Оказалось, весь 60-страничный документ был создан в RGB, а не в CMYK! Пришлось сидеть до 4 утра, конвертируя все цвета и перепроверяя каждую страницу — некоторые яркие оранжевые акценты после конвертации превратились в тусклые коричневые пятна. С тех пор первое, что я проверяю при создании нового документа — цветовой режим. Этот урок стоил нам бессонной ночи и едва не сорванного дедлайна.

В CorelDRAW для печатной продукции оптимальными являются следующие настройки:

Параметр Рекомендуемое значение Примечание Разрешение 300 dpi Для фотографий и изображений с плавными переходами Цветовой режим CMYK Модель для печати (не RGB!) Выпуск под обрез 3-5 мм Зависит от требований типографии Цветовой профиль ISO Coated v2 или Fogra39 Для мелованной бумаги

Для создания направляющих для обреза и безопасной зоны используйте инструмент Направляющие. Разместите их на расстоянии 3-5 мм от края для обозначения выпусков под обрез и на расстоянии 5-10 мм для обозначения безопасной зоны размещения важных элементов.

Размер документа следует устанавливать с учетом конечного формата изделия после обрезки. Например, для визитки 90×50 мм создайте документ размером 96×56 мм (с учетом выпусков по 3 мм с каждой стороны).

Работа с цветовыми профилями и цветовой моделью CMYK

Корректное отображение цветов при печати — одна из самых сложных задач в подготовке макетов. Цветовые профили играют критическую роль в том, насколько точно цвета с экрана воспроизведутся на бумаге. 🎨

Для настройки цветового профиля в CorelDRAW выполните следующие шаги:

Перейдите в меню Инструменты > Управление цветом В разделе Default Settings выберите Допечатная подготовка В выпадающем списке CMYK выберите профиль, соответствующий типу бумаги: – ISO Coated v2 (ECI) — для мелованной бумаги – ISO Uncoated — для немелованной бумаги – Web Coated SWOP — для журнальной печати

При работе с CMYK особое внимание уделяйте следующим моментам:

Суммарное содержание красок (Total Ink Limit) не должно превышать 300% для мелованной и 280% для немелованной бумаги

Черный текст должен быть 100% K (Black), без примеси других цветов

Для насыщенного черного (rich black) используйте комбинацию C:50 M:40 Y:40 K:100

Избегайте использования регистрационного черного (Registration Black) — он предназначен только для меток приводки

Мария Соколова, ведущий дизайнер Мы разрабатывали фирменный стиль для косметического бренда, где ключевым цветом был глубокий фиолетовый. На экране он выглядел роскошно, но после печати первой партии каталогов клиент был в ужасе — вместо роскошного фиолета получился невнятный синевато-грязный оттенок. Проблема оказалась в цветовом профиле: мы использовали стандартный U.S. Web Coated (SWOP), а типография печатала по европейскому стандарту ISO Coated. Пришлось перенастраивать все цвета, делать цветопробу и только потом запускать тираж. Теперь я всегда заранее уточняю у типографии, какой профиль они используют, и настраиваю документ соответственно. И обязательно делаю цветопробу для критически важных цветов!

Сравнение цветовых моделей и их применение:

Цветовая модель Применение Преимущества Ограничения CMYK Офсетная и цифровая печать Стандарт для полиграфии Меньший цветовой охват, чем RGB RGB Веб, электронные устройства Широкий цветовой охват Не подходит для печати Pantone (Spot) Точное воспроизведение фирменных цветов Точная цветопередача Дополнительные расходы на печать Grayscale Черно-белая печать Экономия при печати Отсутствие цветов

Если ваш макет включает изображения, убедитесь, что они также конвертированы в CMYK. Для этого в CorelDRAW выделите изображение и используйте функцию Растровые изображения > Режим > Цвет CMYK.

Правильное размещение элементов с учетом выпусков под обрез

Выпуск под обрез (bleed) — это дополнительная область макета, которая выходит за пределы обрезного формата и удаляется при финальной обрезке. Это критически важный элемент, позволяющий избежать белых полос на краях изделия при небольшом смещении при резке. 📏

В CorelDRAW настройка выпуска под обрез выполняется следующим образом:

Создайте документ с размерами, учитывающими выпуск (например, 96×56 мм для визитки 90×50 мм) Используйте Макет > Параметры страницы для установки выпуска под обрез Добавьте направляющие, отмечающие границы обрезного формата и безопасной зоны

При размещении элементов дизайна соблюдайте следующие правила:

Фоновые изображения и цвета должны простираться на всю область выпуска под обрез

Важные элементы (логотипы, текст, контактная информация) должны находиться внутри безопасной зоны — минимум 5 мм от линии обреза

Избегайте размещения рамок по периметру макета — даже минимальное смещение при резке сделает их асимметричными

Если используете изображения, убедитесь, что их разрешение составляет минимум 300 dpi в фактическом размере размещения

Стандартные значения выпуска под обрез для разных видов продукции:

Визитки, флаеры, листовки: 2-3 мм

Брошюры, каталоги: 3-5 мм

Широкоформатная печать: 5-10 мм

Упаковка: 3-5 мм (может варьироваться в зависимости от конструкции)

Для контроля правильности настроек выпуска под обрез используйте функцию Вид > Предварительный просмотр выпуска под обрез. Это позволит увидеть, как будет выглядеть ваш макет с учетом обрезки.

Помните, что все элементы, которые должны печататься в край (до обреза), необходимо продлить за линию обреза на всю область выпуска. В противном случае при резке могут появиться белые полосы по краям изделия.

Преобразование текста в кривые и работа со шрифтами

Одна из самых распространенных проблем при печати — некорректное отображение шрифтов. Чтобы избежать замены шрифтов и искажения текста, необходимо правильно подготовить текстовые элементы перед отправкой в типографию. 🔤

Основные способы работы с текстом при подготовке к печати:

Преобразование в кривые – самый надежный способ. Выделите текст и используйте команду Текст > Преобразовать в кривые или Ctrl+Q. Текст становится векторным объектом и будет корректно отображаться на любом компьютере. Встраивание шрифтов – альтернативный метод, если требуется сохранить возможность редактирования текста. При экспорте в PDF включите опцию Встраивать шрифты. Использование стандартных шрифтов – самый ненадежный метод. Полагаться на то, что в типографии установлены те же шрифты, что и у вас, не рекомендуется.

При преобразовании текста в кривые помните о следующих нюансах:

После преобразования текст больше нельзя будет редактировать как текст

Сохраните копию файла с неконвертированным текстом для возможных будущих правок

Мелкий текст (менее 6 pt) может стать нечитаемым при печати, особенно если используются тонкие шрифты

Черный текст рекомендуется задавать как 100% Black (K), без примеси других цветов

Специфика работы с мелким текстом:

Для текста размером менее 8 pt избегайте шрифтов с засечками

Не используйте инверсный текст (светлый на темном фоне) для мелких надписей

Избегайте использования составного черного (CMY+K) для мелкого текста — при малейшем смещении при печати текст будет выглядеть размытым

Минимальный рекомендуемый размер для читаемого текста — 5-6 pt для прямого черного текста

Экспорт готового макета в форматы для типографии

Правильный экспорт макета — финальный и критически важный этап подготовки к печати. Ошибки на этом этапе могут свести на нет всю предыдущую работу. Рассмотрим основные форматы и настройки экспорта в CorelDRAW. 💾

Наиболее распространенные форматы для передачи в типографию:

PDF — универсальный формат, предпочтительный для большинства типографий

— универсальный формат, предпочтительный для большинства типографий EPS — используется для сложных векторных работ

— используется для сложных векторных работ TIFF — для растровых изображений с высоким разрешением

— для растровых изображений с высоким разрешением AI — формат Adobe Illustrator, применяется при необходимости дальнейшего редактирования в продуктах Adobe

Для экспорта в PDF (наиболее распространенный вариант) следуйте этим шагам:

Выберите Файл > Публикация в PDF В настройках выберите предустановку "Допечатная подготовка" Убедитесь, что включены следующие опции: – Цветовая модель: CMYK – Включены метки обреза – Включен выпуск под обрез – Шрифты встроены или преобразованы в кривые – Разрешение растровых изображений не менее 300 dpi

Сравнение форматов для экспорта печатных макетов:

Формат Преимущества Недостатки Рекомендуемое применение PDF Универсальность, компактность, поддержка всеми типографиями Ограниченные возможности редактирования Большинство печатной продукции EPS Хорошая поддержка векторов и спот-цветов Большой размер файлов Логотипы, векторная графика TIFF Высокое качество растровых изображений Большой размер, не подходит для векторов Фотографии, растровые изображения CDR (CorelDRAW) Сохраняет все элементы макета редактируемыми Требует наличия CorelDRAW у получателя Обмен между дизайнерами, использующими CorelDRAW

Перед отправкой файла в типографию обязательно выполните проверку:

Проверьте все тексты на ошибки и опечатки Убедитесь, что все изображения имеют разрешение не менее 300 dpi Проверьте цветовую модель всего документа — должен быть CMYK Проверьте наличие выпусков под обрез и их корректное заполнение Убедитесь, что важные элементы находятся в безопасной зоне Проверьте суммарное количество краски (Total Ink) — не должно превышать рекомендованных значений

Если типография имеет специфические требования к подготовке файлов, обязательно уточните их заранее. Некоторые типографии предоставляют свои собственные профили и предустановки для экспорта, которые учитывают особенности их оборудования и процесса печати.

Профессиональная подготовка макетов к печати в CorelDRAW — это не просто набор технических навыков, а искусство предвидения проблем до их возникновения. Правильно настроенный документ с корректными цветовыми профилями, тщательно размещенными элементами с учетом выпусков под обрез, преобразованными в кривые текстами и грамотно экспортированный в нужный формат — это ваша страховка от разочарований, дополнительных расходов и сорванных сроков. Помните: время, потраченное на правильную подготовку макета, всегда окупается безупречным результатом на выходе из печатной машины.

Читайте также