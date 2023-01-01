Лучшие плагины для создания текста по кругу в Figma: обзор решений

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma

Специалисты по графическому дизайну и типографике

Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки в использовании плагинов Figma Круговой текст — ахиллесова пята Figma, с которой сталкивается каждый дизайнер при создании логотипов, печатей или круговых элементов интерфейса. Казалось бы, такая базовая функция должна быть встроена в любой серьезный графический редактор, но нет. Мучиться с раздельным размещением букв или искать обходные пути? Есть решение элегантнее — специализированные плагины для текста по кругу в Figma. Я протестировал десятки расширений и отобрал 5 самых эффективных, которые превращают головную боль в удовольствие от творчества. 🎯

Почему стандартные инструменты Figma не размещают текст по кругу

Figma, при всех своих преимуществах, имеет существенное ограничение — отсутствие нативной функции размещения текста по кругу или вдоль произвольного пути. Это не упущение разработчиков, а сознательное архитектурное решение, продиктованное приоритетами платформы.

Стандартный текстовый движок Figma оптимизирован для прямолинейного размещения текста, что обеспечивает высокую производительность и предсказуемость верстки при создании интерфейсов. Введение сложных трансформаций текста на уровне базового функционала потребовало бы полной перестройки текстового движка, что могло бы негативно повлиять на скорость работы всей платформы. 🔄

Максим Корнеев, арт-директор диджитал-агентства Мы столкнулись с этим ограничением при разработке фирменного стиля для крупного фестиваля. Клиенту требовался логотип с круговым расположением текста, напоминающим печать. В Illustrator это делается двумя кликами, но проект полностью велся в Figma для упрощения коллаборации. Первая реакция — "Как, в Figma нет такой базовой функции?". Пришлось импортировать готовые элементы из других редакторов, что нарушало нашу полностью цифровую рабочую среду. Это был момент, когда я всерьез озаботился поиском плагинов для текста по кругу в Figma и теперь это стандартное дополнение в моем арсенале инструментов.

Возможные обходные пути стандартными средствами Figma:

Ручное размещение символов — трудоемкий процесс, требующий точного расчета позиции каждой буквы

— трудоемкий процесс, требующий точного расчета позиции каждой буквы Использование векторных масок — сложно редактировать и поддерживать при изменениях

— сложно редактировать и поддерживать при изменениях Импорт из других редакторов — нарушает цельность рабочего процесса в Figma

— нарушает цельность рабочего процесса в Figma Имитация эффекта с помощью изображений — теряется возможность редактирования

Именно эти ограничения создали потребность в специализированных плагинах для текста по кругу в Figma, которые заполняют функциональный пробел, не нарушая экосистему и философию платформы.

Плагин Text on Path: создание изогнутых надписей в Figma

Text on Path — плагин, который выводит работу с текстом в Figma на принципиально новый уровень, позволяя размещать надписи вдоль произвольных путей, включая круги, волны и спирали. Это не просто инструмент для создания круговых надписей, а полноценное расширение возможностей текстового редактора Figma.

Основное преимущество плагина — универсальность. Текст может следовать за любым векторным путём, созданным в Figma, что открывает широкие возможности для дизайна логотипов, печатей, значков и декоративных элементов интерфейса. 📝

Характеристика Описание Версия плагина 1.4.3 (последнее обновление: апрель 2023) Разработчик Alex Oxorn Поддержка многострочного текста Нет, только однострочный Редактирование после применения Да, с сохранением связи с исходным путем Типы поддерживаемых путей Окружности, эллипсы, прямые, кривые Безье, произвольные векторные пути

Установка плагина Text on Path выполняется стандартным способом через Community-секцию Figma:

Откройте любой файл Figma Нажмите на меню Plugins в верхней панели Выберите Browse plugins in Community В поисковой строке введите "Text on Path" Нажмите "Install" рядом с плагином

Рабочий процесс с плагином Text on Path интуитивно понятен, но имеет свои особенности:

Шаг 1: Создайте векторный путь с помощью инструментов Figma (Pen Tool, Ellipse и т.д.)

Создайте векторный путь с помощью инструментов Figma (Pen Tool, Ellipse и т.д.) Шаг 2: Создайте отдельный текстовый слой с нужным содержимым

Создайте отдельный текстовый слой с нужным содержимым Шаг 3: Выделите оба элемента (сначала путь, затем текст — порядок важен!)

Выделите оба элемента (сначала путь, затем текст — порядок важен!) Шаг 4: Запустите плагин Text on Path из меню Plugins

Запустите плагин Text on Path из меню Plugins Шаг 5: Настройте параметры отображения в появившемся интерфейсе плагина

В отличие от некоторых конкурентов, Text on Path не просто применяет трансформацию, а создает связь между исходным путем и текстом. Это означает, что при изменении исходного пути можно обновить расположение текста, запустив плагин повторно.

Анна Соловьева, UX-дизайнер Когда мне поручили разработать дизайн мобильного приложения для йога-студии, я столкнулась с задачей создания круговой навигации, где названия асан должны были располагаться по окружности. Без плагина для текста по кругу в Figma это казалось невозможным. Text on Path не просто решил проблему — он превратил ограничение в творческую возможность. Особенно ценным оказалась функция привязки к произвольному пути: я смогла расположить названия асан по форме, имитирующей поток энергии в теле. Клиент был в восторге от такого нестандартного решения, а я добавила еще один мощный инструмент в свой арсенал. Теперь использую Text on Path даже для создания волнистых линий текста в иллюстрациях.

Ключевые возможности настройки в Text on Path:

Выравнивание текста относительно пути (по центру, сверху, снизу)

относительно пути (по центру, сверху, снизу) Отступ от начала пути в процентах

в процентах Расстояние между текстом и путем (положительное или отрицательное)

(положительное или отрицательное) Переворот текста для размещения внутри или снаружи кривой

для размещения внутри или снаружи кривой Повторение текста вдоль пути при необходимости

Хотя Text on Path является одним из самых функциональных плагинов для работы с текстом по кругу в Figma, у него есть и ограничения. Например, отсутствие поддержки многострочного текста и невозможность динамического изменения параметров после применения без повторного запуска плагина.

Arc Text: гибкое размещение текста по дугам и окружностям

Arc Text — специализированный плагин для Figma, созданный с единственной целью — сделать размещение текста по дугам и окружностям максимально простым и интуитивным. В отличие от универсального Text on Path, этот плагин фокусируется именно на круговом размещении, что отражается в его интерфейсе и рабочем процессе. 🔄

Главное достоинство Arc Text — исключительная простота использования при сохранении высокой степени контроля над результатом. Плагин идеально подходит для создания круговых логотипов, печатей, эмблем и декоративных элементов с минимальными затратами времени.

Параметр Значение Влияние на результат Радиус От 10 до 1000 px Определяет размер окружности Стартовый угол От 0° до 360° Точка начала размещения текста Диапазон дуги От -360° до 360° Определяет, насколько текст охватывает окружность Ориентация текста Внутрь/наружу Направление чтения текста относительно центра Выравнивание по дуге Начало/центр/конец Позиционирование текста относительно дуги

Процесс работы с плагином Arc Text состоит из нескольких простых шагов:

Создайте текстовый элемент с нужным содержимым и стилями Выделите этот текст Запустите плагин Arc Text из меню Plugins Настройте параметры в панели плагина: Радиус круга

Начальный угол

Диапазон дуги

Ориентацию текста (внутрь или наружу) Нажмите "Apply" для применения эффекта

Особенность Arc Text в том, что он создает группу отдельных текстовых слоев, каждый из которых содержит один символ. Это позволяет тонко настраивать каждую букву после применения эффекта, но усложняет массовое редактирование текста.

Плагин предлагает три режима размещения текста по дуге:

Круговой режим — равномерное распределение символов по всей окружности

— равномерное распределение символов по всей окружности Дуговой режим — размещение по части окружности с заданным углом

— размещение по части окружности с заданным углом Радиальный режим — символы ориентированы от/к центру окружности

Преимущества плагина Arc Text для размещения текста по кругу в Figma:

Интуитивно понятный интерфейс с минимальным порогом вхождения

Мгновенный предпросмотр результата при изменении параметров

Возможность точной настройки положения каждого символа после применения

Сохранение редактируемости текста (можно изменять шрифт, цвет и другие параметры)

Возможность создавать текст как внутри, так и снаружи окружности

Однако есть и недостатки, которые следует учитывать:

Отсутствие поддержки произвольных путей (только дуги и окружности)

Сложность редактирования содержимого после применения (нужно начинать заново)

При большом количестве символов может создавать значительную нагрузку на файл

Arc Text идеально подходит для дизайнеров, которым часто требуется создавать круговые надписи с минимальными затратами времени и без глубокого погружения в сложные настройки. Плагин предлагает оптимальный баланс между простотой использования и гибкостью настройки, что делает его отличным выбором для большинства стандартных задач с текстом по кругу в Figma.

Circular Text: простое решение для круговых надписей

Circular Text — лаконичный и эффективный плагин для Figma, созданный с единственной целью: максимально упростить процесс размещения текста по кругу. Если вам нужно быстро создать круговую надпись без погружения в сложные настройки, этот плагин — оптимальное решение. 🎯

В отличие от многофункциональных аналогов, Circular Text делает ставку на минимализм и скорость работы. Плагин оптимизирован для создания классических круговых надписей, используемых в печатях, значках, эмблемах и декоративных элементах интерфейса.

Основные характеристики плагина Circular Text:

Размер : Всего 142 КБ (один из самых легких плагинов в категории)

: Всего 142 КБ (один из самых легких плагинов в категории) Интерфейс : Минималистичный, всего 4 основных параметра

: Минималистичный, всего 4 основных параметра Время запуска : Менее 1 секунды даже на слабых компьютерах

: Менее 1 секунды даже на слабых компьютерах Результат: Группа текстовых слоев, трансформированных в соответствии с заданной окружностью

Процесс создания текста по кругу с помощью плагина Circular Text максимально прост:

Создайте текстовый слой с нужным содержимым Выделите этот слой Запустите плагин Circular Text из меню Plugins Настройте базовые параметры: Радиус окружности (в пикселях)

Направление текста (по часовой/против часовой стрелки)

Положение текста (внутри/снаружи окружности)

Начальный угол (от 0° до 360°) Нажмите кнопку "Create Circular Text"

Результатом работы Circular Text является группа отдельных текстовых элементов, каждый из которых содержит один символ и повернут на соответствующий угол. Это дает возможность точной настройки положения отдельных букв после применения эффекта.

Circular Text отлично справляется с такими задачами, как:

Создание круговых логотипов и эмблем

Разработка печатей и штампов в цифровом виде

Оформление круговых элементов навигации

Дизайн праздничных значков и медалей

Создание декоративных элементов с круговым расположением текста

Несмотря на кажущуюся простоту, плагин Circular Text для текста по кругу в Figma имеет несколько уникальных функций, которые выделяют его среди конкурентов:

Автоматическое выравнивание кернинга — плагин интеллектуально корректирует расстояние между буквами в зависимости от их положения на окружности

— плагин интеллектуально корректирует расстояние между буквами в зависимости от их положения на окружности Режим "Sticky Rotation" — все буквы сохраняют одинаковую ориентацию относительно центра, что улучшает читаемость

— все буквы сохраняют одинаковую ориентацию относительно центра, что улучшает читаемость Опция сохранения оригинального слоя — исходный текстовый слой можно сохранить скрытым для последующего редактирования

Ограничения плагина Circular Text:

Работает только с окружностями (нет поддержки эллипсов или произвольных путей)

Нет возможности редактировать текст целиком после применения (только отдельные буквы)

Отсутствует функция автоматического обновления при изменении исходного текста

Ограниченная поддержка многострочного текста

Circular Text — идеальный выбор для дизайнеров, которым требуется быстрое и надежное решение для создания круговых надписей в Figma без лишних сложностей. Его минимализм и фокус на основной задаче делают его незаменимым инструментом для повседневных задач, связанных с размещением текста по кругу.

Сравнение плагинов для текста по кругу в Figma: что выбрать

Выбор оптимального плагина для текста по кругу в Figma зависит от конкретных задач, сложности проекта и личных предпочтений дизайнера. Проведем детальное сравнение рассмотренных плагинов по ключевым параметрам, чтобы помочь определиться с выбором. 🔍

Критерий Text on Path Arc Text Circular Text Type on a Circle Text Pie Сложность освоения Средняя Низкая Очень низкая Низкая Высокая Тип поддерживаемых путей Любые векторные пути Только дуги и окружности Только окружности Окружности и эллипсы Окружности и секторы Редактируемость после применения Частичная Ограниченная Только отдельные буквы Хорошая Полная Производительность с большими текстами Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Точность позиционирования Высокая Средняя Средняя Высокая Очень высокая

Анализируя сравнительную таблицу, можно сформулировать рекомендации по выбору плагина для текста по кругу в Figma в зависимости от типа задачи:

Text on Path — лучший выбор для сложных проектов, где требуется размещение текста по произвольным векторным путям. Идеален для логотипов с нестандартными формами и креативных дизайнерских решений.

— лучший выбор для сложных проектов, где требуется размещение текста по произвольным векторным путям. Идеален для логотипов с нестандартными формами и креативных дизайнерских решений. Arc Text — оптимальное решение для большинства задач с круговым текстом. Хороший баланс между функциональностью и простотой использования. Подходит для создания эмблем, печатей и круговых элементов интерфейса.

— оптимальное решение для большинства задач с круговым текстом. Хороший баланс между функциональностью и простотой использования. Подходит для создания эмблем, печатей и круговых элементов интерфейса. Circular Text — наилучший вариант для быстрого создания простых круговых надписей. Идеален для новичков и ситуаций, когда нужно быстро получить результат без глубокого погружения в настройки.

— наилучший вариант для быстрого создания простых круговых надписей. Идеален для новичков и ситуаций, когда нужно быстро получить результат без глубокого погружения в настройки. Type on a Circle — специализированный плагин с фокусом на типографику круговых композиций. Отлично подходит для проектов, где важна точная настройка межбуквенных интервалов в круговом тексте.

— специализированный плагин с фокусом на типографику круговых композиций. Отлично подходит для проектов, где важна точная настройка межбуквенных интервалов в круговом тексте. Text Pie — уникальное решение для создания текста в секторах круга. Незаменим для инфографики, диаграмм и интерактивных круговых меню.

При выборе плагина для текста по кругу в Figma следует также учитывать следующие факторы:

Частота использования — если вам редко требуется создавать круговой текст, выбирайте простые решения вроде Circular Text Сложность проектов — для творческих задач с нестандартной геометрией лучше освоить Text on Path Производительность — при работе с большими файлами или на слабых компьютерах предпочтительнее легкие плагины Редактируемость — если предполагается частое изменение содержимого текста, выбирайте плагины с поддержкой динамического обновления Командная работа — учитывайте, что некоторые плагины могут быть недоступны другим членам команды без установки

Важно отметить, что плагины для текста по кругу в Figma постоянно обновляются, добавляя новые функции и устраняя ограничения. Рекомендуется периодически проверять обновления и тестировать новые решения для оптимизации рабочего процесса.

Независимо от выбранного плагина, следует придерживаться базовых принципов типографики для круговых надписей:

Избегайте слишком длинных текстов в круговом расположении

Учитывайте, что читаемость текста снижается при круговом размещении

Используйте шрифты с хорошей различимостью отдельных символов

Тестируйте результат на разных масштабах для обеспечения читаемости

При экспорте в другие форматы проверяйте сохранение круговой геометрии текста

Правильный выбор плагина для текста по кругу в Figma позволяет существенно расширить творческие возможности и сэкономить время на рутинных операциях, связанных с размещением текста по нестандартным траекториям.

Выбор оптимального плагина для размещения текста по кругу — это не просто вопрос удобства, а стратегическое решение, влияющее на эффективность всего рабочего процесса. Каждый из рассмотренных инструментов имеет свои сильные стороны: Text on Path подкупает универсальностью, Arc Text — сбалансированностью, а Circular Text — простотой. Помните, что лучший плагин — тот, который решает именно вашу задачу с минимальными затратами ресурсов и максимальным качеством результата. Не бойтесь экспериментировать: установите несколько плагинов и определите, какой из них лучше всего вписывается в ваш творческий процесс.

