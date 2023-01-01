Как создать фоновую музыку: техники атмосферных треков

Для кого эта статья:

Начинающие музыканты и продюсеры, интересующиеся созданием фоновой музыки

Люди, желающие понять основы музыкального продюсирования без наличия дорогого оборудования

Творческие личности, ищущие вдохновение и инструкции по созданию атмосферной музыки для различных проектов Фоновая музыка окружает нас повсюду — в торговых центрах, приложениях, играх, рекламных роликах и видеоконтенте. При этом многие думают, что создание такой музыки — удел избранных профессионалов с дорогим оборудованием. Это миф! Сегодня любой начинающий музыкант может создать качественный атмосферный трек, имея минимальный набор инструментов и базовые знания. Я расскажу, как войти в мир музыкального продюсирования без лишних сложностей и создать свою первую фоновую композицию уже через несколько часов. 🎵

Что такое фоновая музыка и её основные характеристики

Фоновая или атмосферная музыка — это особый жанр, созданный не для активного слушания, а для формирования определённого настроения или эмоционального фона. В отличие от песен с ярким вокалом или запоминающимися мелодиями, фоновые треки не привлекают к себе основное внимание, а дополняют и обогащают существующий контент или пространство. 🎧

Ключевые характеристики качественной фоновой музыки:

Ненавязчивость — отсутствие резких перепадов громкости и агрессивных звуков

Цикличность — возможность бесшовного повторения без заметных стыков

Эмоциональная окраска — способность создавать и поддерживать определённое настроение

Сбалансированность частот — равномерное распределение звуковых частот без чрезмерного доминирования басов или высоких тонов

Пространственность — создание ощущения глубины и объёма

Тип фоновой музыки Характеристики Типичное применение Эмбиент Атмосферная, протяжная, обычно без ритмической структуры Медитация, релаксация, арт-инсталляции Лаунж Мягкий ритм, спокойные мелодии, элегантное звучание Кафе, отели, зоны отдыха Саундскейп Звуковые пейзажи, часто с природными звуками Документальные фильмы, терапевтические сеансы Продакшн-музыка Функциональная, структурированная, с эмоциональным развитием Рекламные ролики, корпоративные видео

Артём Волков, композитор и преподаватель Помню, как один из моих студентов жаловался, что все его треки звучат "слишком громко и активно" для фоновой музыки. Мы провели эксперимент: записали его композицию, затем попросили нескольких человек заняться интеллектуальной работой, включив эту музыку. Через 10 минут все отметили, что музыка мешала сосредоточиться. После этого мы применили несколько ключевых приемов: убрали резкие переходы, смягчили атаки инструментов, создали более плавные динамические переходы и увеличили реверберацию. Повторный тест показал, что теперь люди могли продуктивно работать под эту же мелодию, даже не замечая ее присутствия — именно этого мы и добивались!

Фоновая музыка часто недооценивается, но она играет важнейшую роль в создании правильной атмосферы. Качественный фоновый трек способен подсознательно менять эмоциональное состояние человека, влиять на принятие решений и даже изменять восприятие времени. Поэтому создание такой музыки — не просто техническая задача, а настоящее искусство баланса и нюансов.

Необходимые инструменты для создания фоновой музыки

Для создания фоновой музыки требуется минимальный набор инструментов, что делает этот жанр идеальной отправной точкой для начинающих музыкальных продюсеров. Начать можно с базового набора и постепенно расширять свой арсенал. 🎹

Основные компоненты для старта:

Компьютер — подойдёт практически любой современный ноутбук или ПК

DAW (Digital Audio Workstation) — программа для создания и редактирования музыки

Наушники или мониторы — для адекватной оценки звучания

MIDI-клавиатура (опционально) — для удобного ввода нот и управления параметрами

Звуковая карта (опционально) — для повышения качества записи и воспроизведения

Выбор DAW — это, пожалуй, самое важное решение для начинающего продюсера. Каждая программа имеет свои особенности и преимущества:

Название DAW Плюсы Минусы Подходит для Ableton Live Интуитивный интерфейс, мощные инструменты для электронной музыки, отличная работа с сэмплами Высокая цена, требовательность к ресурсам Экспериментальная и электронная музыка, эмбиент FL Studio Доступная цена, дружественный интерфейс, хорошие встроенные инструменты Не самая удобная запись аудио, сложная маршрутизация Электронная музыка, битмейкинг, атмосферные треки GarageBand (Mac) Бесплатный, простой, огромная библиотека лупов и сэмплов Ограниченная функциональность, только для Mac Первые шаги в создании музыки, простые композиции Reaper Низкая цена, гибкость настройки, невысокие требования Более сложная кривая обучения, аскетичный интерфейс Универсальные задачи, работа с аудиозаписями

Для создания качественной фоновой музыки также пригодятся виртуальные инструменты (VST-плагины). Многие из них доступны бесплатно или по низкой цене:

Синтезаторы — Synth1, Tyrell N6, Vital (отличны для атмосферных падов и текстур)

— Synth1, Tyrell N6, Vital (отличны для атмосферных падов и текстур) Эффекты — TAL Reverb, OrilRiver, Valhalla Supermassive (для создания глубины и пространства)

— TAL Reverb, OrilRiver, Valhalla Supermassive (для создания глубины и пространства) Библиотеки сэмплов — Spitfire LABS, Orchestral Tools Layers (бесплатные оркестровые и атмосферные звуки)

— Spitfire LABS, Orchestral Tools Layers (бесплатные оркестровые и атмосферные звуки) Генераторы шума — Noisemaker, CloudSeed (для создания атмосферных текстур)

Михаил Дронов, звукорежиссер Когда я начинал создавать фоновую музыку для медитативных приложений, мой бюджет был крайне ограничен. Всё, что у меня было — 7-летний ноутбук, бесплатная версия Reaper и дешёвые наушники. Клиент требовал "глубокого, обволакивающего звучания с элементами природы", а я понятия не имел, как это создать без дорогих библиотек. Решение нашлось неожиданно: я записал на смартфон шум ручья в парке, добавил бесплатный синтезаторный пад из Synth1, наложил щедрую порцию реверберации из плагина TAL Reverb — и получился потрясающий атмосферный трек! Клиент был в восторге, а для меня это стало открытием: дело не в дорогом оборудовании, а в умении комбинировать простые элементы и экспериментировать с обработкой. Сегодня, имея доступ к профессиональной студии, я часто возвращаюсь к этому минималистичному подходу для получения уникального звучания.

Не стоит попадаться в ловушку бесконечного накопления инструментов и плагинов. Для создания качественной фоновой музыки важнее научиться эффективно использовать даже ограниченный набор средств. Многие известные продюсеры атмосферной музыки намеренно ограничивают свой арсенал, чтобы лучше фокусироваться на самом творчестве.

Первые шаги: композиция и структура фоновых треков

Композиция фоновой музыки имеет свои особенности, отличающие её от традиционных музыкальных форм. Главный секрет — баланс между предсказуемостью (чтобы не отвлекать слушателя) и разнообразием (чтобы избежать монотонности). 🎼

Основные принципы построения фоновых композиций:

Плавные переходы — избегайте резких смен ритма, тональности или динамики

— избегайте резких смен ритма, тональности или динамики Циклическая структура — элементы должны естественно переходить друг в друга при повторении

— элементы должны естественно переходить друг в друга при повторении Умеренная динамика — сохраняйте относительно ровный уровень громкости на протяжении трека

— сохраняйте относительно ровный уровень громкости на протяжении трека Слоистость — используйте несколько взаимодополняющих звуковых слоев вместо одной яркой мелодии

— используйте несколько взаимодополняющих звуковых слоев вместо одной яркой мелодии Пространство — оставляйте "воздух" между звуками, не перегружайте композицию

При создании фоновой музыки часто используется минималистичный подход к гармонии. Вместо сложных гармонических последовательностей лучше работают протяжные аккорды с плавными переходами. Эффективный прием — использование дрон-нот (выдержанных низких звуков), создающих основу для остальных элементов.

Популярные гармонические приемы для фоновой музыки:

Модальная гармония — использование звуков одного лада без явных тональных центров

— использование звуков одного лада без явных тональных центров Расширенные аккорды — добавление 7, 9, 11 ступеней для создания "парящего" звучания

— добавление 7, 9, 11 ступеней для создания "парящего" звучания Медленные прогрессии — смена аккордов через длительные промежутки времени

— смена аккордов через длительные промежутки времени Педальные тоны — выдержанные низкие ноты, создающие фундамент композиции

Для создания эффективной структуры фоновой композиции можно использовать следующий шаблон:

Вступление (30-45 секунд) — постепенное появление основных элементов трека Основная часть А (1-2 минуты) — установление основного настроения и тембрального пространства Вариация/развитие (1-2 минуты) — добавление или изменение некоторых элементов без нарушения общего настроения Возвращение к основной части (1-2 минуты) — для создания ощущения цикличности Заключение (30-45 секунд) — плавное затихание элементов, подготовка к возможному повторению

При работе над ритмической составляющей фоновой музыки важно помнить, что явный ритмический рисунок может привлекать слишком много внимания. Для создания ненавязчивого ритмического каркаса можно использовать:

Мягкие перкуссионные звуки (щетки, мягкие малеты, перкуссия с большим количеством реверберации)

Естественные звуки (капли воды, шаги по снегу, шорох листьев)

Арпеджиаторы с низкой скоростью и мягкими атаками нот

Ритмические пульсации синтезаторных падов через модуляцию громкости

Главный принцип при создании фоновой музыки — каждый элемент должен служить общей атмосфере, не привлекая излишнего внимания к себе. Если какой-то инструмент или мелодическая линия начинает "выпрыгивать" из общего звучания — это сигнал к тому, что нужно пересмотреть её роль в композиции.

Техники звукового дизайна для атмосферной музыки

Звуковой дизайн — это искусство создания и манипулирования звуками для формирования определённого настроения и атмосферы. Для фоновой музыки эти техники особенно важны, поскольку позволяют создать глубокое, обволакивающее звучание без навязчивых элементов. 🔊

Ключевые техники обработки для создания атмосферных текстур:

Реверберация — добавляет пространство и глубину, размывает четкие контуры звуков

— добавляет пространство и глубину, размывает четкие контуры звуков Дилей — создаёт эхо и повторения, добавляя объем и движение

— создаёт эхо и повторения, добавляя объем и движение Гранулярный синтез — разбивает звук на мельчайшие частицы и пересобирает их в новые текстуры

— разбивает звук на мельчайшие частицы и пересобирает их в новые текстуры Эффект заморозки (freeze) — растягивает фрагмент звука в бесконечную текстуру

— растягивает фрагмент звука в бесконечную текстуру Модуляции — медленные изменения параметров для создания эволюционирующих звучаний

— медленные изменения параметров для создания эволюционирующих звучаний Фильтрация — плавное изменение частотных характеристик для создания движения

Реверберация — один из самых важных инструментов в создании атмосферной музыки. Различные типы реверберации создают разное настроение:

Hall — имитирует концертные залы, создаёт ощущение масштабности и глубины

— имитирует концертные залы, создаёт ощущение масштабности и глубины Plate — более металлическое, яркое звучание, хорошо подходит для синтетических звуков

— более металлическое, яркое звучание, хорошо подходит для синтетических звуков Room — более интимное, близкое звучание, создаёт ощущение закрытого пространства

— более интимное, близкое звучание, создаёт ощущение закрытого пространства Shimmer — реверберация с питч-шифтом, создающая сияющие, волшебные текстуры

— реверберация с питч-шифтом, создающая сияющие, волшебные текстуры Non-linear — необычные, нереалистичные типы реверберации для сюрреалистичных эффектов

Важно не просто добавить эффекты, а использовать их творчески, комбинируя и автоматизируя параметры для создания эволюционирующего звучания. Например, постепенное увеличение реверберации к концу звука может создать ощущение растворения в пространстве.

Техники создания атмосферных текстур из обычных звуков:

Растяжение времени (time-stretching) — замедление звука в 2-8 раз с сохранением высоты тона Обратное воспроизведение (reverse) — особенно эффективно с пианино, струнными, перкуссией Наслоение (layering) — комбинирование 3-5 схожих звуков для создания богатой текстуры Переходы высоты тона (pitch shifting) — медленные изменения высоты для создания движения Сайдчейн-компрессия — создание пульсации в текстурах для добавления "дыхания"

Один из мощных приемов — создание атмосферных падов из обычных звуков. Возьмите короткий образец (например, один звук фортепиано) и примените следующую цепочку обработки:

Растяните звук в 4-8 раз Добавьте обильную реверберацию (микс 50% и выше) Примените широкий стерео-дилей с обратной связью Отфильтруйте высокие и низкие частоты для создания "середины" Добавьте небольшую модуляцию (хорус или фленджер) для "движения"

В результате вы получите атмосферный пад, который можно использовать как основу трека или текстурный элемент.

Для создания звукового разнообразия без нарушения общей атмосферы используйте тонкие изменения в обработке. Например, постепенно изменяйте настройки фильтра, время задержки или глубину модуляции. Эти мелкие трансформации будут поддерживать интерес слушателя на подсознательном уровне, не привлекая активного внимания.

От теории к практике: создаём свой первый фоновый трек

Теперь объединим все полученные знания в пошаговый процесс создания фонового трека. Следуя этому руководству, вы сможете создать свою первую атмосферную композицию даже без предшествующего опыта. 🚀

Пошаговая инструкция по созданию фонового трека:

Определение концепции — решите, какое настроение или атмосферу вы хотите создать (умиротворение, легкая тревожность, мечтательность и т.д.) Выбор тональности и темпа — для спокойной атмосферной музыки подойдут темпы 60-80 BPM, мажорные или минорные тональности с добавленными ступенями Создание гармонической основы — запишите или запрограммируйте простую последовательность аккордов (2-4 аккорда, повторяющихся циклично) Добавление баса — создайте глубокую, устойчивую басовую линию, часто просто повторяющую корневые ноты аккордов Создание атмосферных текстур — добавьте 2-3 слоя атмосферных звуков (пады, текстуры, поле) с обильной обработкой эффектами Мелодические элементы — добавьте спокойные, ненавязчивые мелодические линии, желательно с мягкими атаками и обильной реверберацией Тонкая ритмическая составляющая — при необходимости добавьте мягкие перкуссионные элементы или ритмичные текстуры Динамическое развитие — создайте плавные переходы между разделами через автоматизацию громкости и фильтров Микширование — уделите внимание балансу громкости, панорамированию и частотному балансу элементов Финальная обработка — применение мастеринга с умеренной компрессией, лёгкой эквализацией и лимитированием

Важно помнить о критериях качества фоновой музыки при каждом шаге создания:

Трек должен звучать интересно, но не отвлекать внимание

Звучание должно оставаться сбалансированным при разной громкости воспроизведения

Композиция должна хорошо работать как при внимательном, так и при фоновом прослушивании

Трек должен органично звучать при зацикливании (если это требуется)

Типичные ошибки начинающих и как их избежать:

Ошибка Причина Решение Слишком яркие мелодии Желание создать запоминающийся трек Смягчить атаки, добавить реверберацию, снизить громкость мелодии Перегруженная композиция Страх "пустоты", желание показать все идеи Ограничить себя 4-6 основными элементами, создавать "пространство" между звуками Неравномерное звучание Недостаток опыта в микшировании Использовать референсы, применять умеренную компрессию, проверять микс на разных устройствах Резкие переходы Привычка к традиционным песенным формам Использовать автоматизацию для плавных переходов длительностью 8-16 тактов

После создания первой версии трека полезно сделать паузу на 1-2 дня, а затем вернуться к нему с "свежими ушами". Проверьте композицию в разных условиях: в наушниках, на колонках, в тихом помещении и с фоновым шумом. Это поможет убедиться, что трек работает в различных сценариях.

Елена Соколова, музыкальный продюсер Помню свой первый опыт создания фоновой музыки для йога-студии. Я потратила неделю, создавая сложную композицию с множеством инструментов, тщательно выстроенными мелодиями и переходами. На первом же занятии владелица студии попросила заменить музыку — оказалось, что она слишком привлекала внимание и мешала концентрации! Это был ценный урок: я вернулась домой и создала новый трек всего за 2 часа, но с совершенно другим подходом. Я взяла один синтезаторный пад, медленно меняющийся басовый дрон и звуки поющих чаш. Наложила щедрую реверберацию, автоматизировала плавные изменения фильтров и создала 15-минутную эволюционирующую текстуру почти без явной мелодии. Этот трек использовался студией почти два года! Я поняла, что в фоновой музыке часто "меньше значит больше", и самые простые решения работают лучше всего.

Создание фоновой музыки — отличный способ начать путь в музыкальном продюсировании. Этот жанр прощает технические несовершенства и позволяет сосредоточиться на создании настроения и атмосферы. С каждым новым треком ваши навыки будут расти, открывая дорогу к более сложным музыкальным проектам.

Создание фоновой музыки — удивительное сочетание технического мастерства и эмоционального интеллекта. Вы не просто соединяете звуки, а формируете невидимое эмоциональное пространство, влияющее на слушателей на подсознательном уровне. Помните, что лучшая фоновая музыка та, которую не замечают напрямую, но мгновенно ощущают её отсутствие. Начните с простого — один синтезаторный пад и хороший ревербератор могут стать основой для вашего первого атмосферного шедевра. Экспериментируйте, слушайте, чувствуйте — и пусть ваша музыка создаёт те миры, которые нельзя увидеть, но можно услышать.

